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Na madrugada de quinta-feira, 5 de novembro, forças do Estado atacaram o protesto pacífico do Comitê de Ação Awami em Rawalakot, cidade na Caxemira administrada pelo Paquistão ou Caxemira Livre. Pelo menos três manifestantes foram mortos e dezenas ficaram feridos.

O Partido Comunista Inqalabi (RCP) no Paquistão condena veementemente esse ato de repressão estatal, no qual foram relatados usos de armas de fogo e drones. Apelamos à classe trabalhadora do Paquistão e do mundo inteiro para que apoiem o movimento de massa por reivindicações básicas na Caxemira e condenem essa brutalidade do Estado paquistanês, da classe dominante e de seus lacaios na Caxemira.

Essa repressão contra manifestantes pacíficos e desarmados em Rawalakot merece uma condenação extremamente dura. O próprio governo alega que o número de participantes no protesto está diminuindo constantemente e que a manifestação naturalmente perderá força com a chegada do frio. Este ataque orquestrado pelo Estado pode, portanto, ser descrito como um ato de pura arrogância tirânica.

A abordagem da direção reformista do Comitê Conjunto de Ação Popular tem sido a de permanecer no acampamento de protesto e implorar à classe dominante por negociações, enquanto tenta conquistar o apoio das instituições imperialistas globais. Este recente ataque contra manifestantes pacíficos e o martírio de mais pessoas inocentes provaram, mais uma vez, que tal abordagem é um veneno letal para o movimento. Embora o risco de mais mortes seja uma grave preocupação, que tipo de sabedoria é essa de simplesmente esperar pelo próximo ataque, em vez de se organizar, se preparar e seguir em frente?

Quando apelamos à solidariedade da classe trabalhadora no Paquistão, na região e em todo o mundo, somos ridicularizados; os críticos argumentam que, como este é um movimento “nacional”, não pode, de forma alguma, angariar solidariedade com base em linhas de classe.

Mas não devemos esquecer que a questão da Palestina também foi, em seu tempo, percebida principalmente como uma questão nacional – ou mesmo religiosa. No entanto, o movimento de solidariedade global transformou fundamentalmente seu caráter, e a resistência do povo naquele pequeno território tornou-se um catalisador que impulsiona o processo de revolução global.

É verdade que, atualmente, nenhum movimento de solidariedade ao povo oprimido da Caxemira conseguiu se consolidar no Paquistão. Se a liderança corrupta dos sindicatos se recusa a defender os trabalhadores dentro de suas próprias instituições contra severos ataques econômicos e políticos, então esperar uma resposta consciente e corajosa deles em relação à Caxemira – ou a qualquer outra questão política significativa – é pura insensatez.

Contudo, as massas trabalhadoras em todo o país – especialmente os jovens – também sofrem intensa opressão econômica e política, e sua paciência está se esgotando. Um único incidente poderia impulsioná-las para a arena da luta, potencialmente transformando completamente o cenário político. O ímpeto inicial de tal levante varreria essa aristocracia sindical decadente como meros escombros.

Nesse contexto, o apelo à solidariedade entre as massas trabalhadoras e a juventude do Paquistão e de toda a região deve persistir, e as medidas práticas para a construção dessa solidariedade devem ser aceleradas. Não há outro caminho para a salvação senão a abolição do sistema capitalista por meio de uma revolução, que conduza a uma federação socialista voluntária de todas as nações oprimidas sob a direção da classe trabalhadora.