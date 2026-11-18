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Desde 31 de outubro, trabalhadores do setor de vestuário em Bangladesh têm se mobilizado em uma escala não vista desde a revolta de julho de 2024, que derrubou a tirana Sheikh Hasina. Quase um milhão de trabalhadores, enfrentando condições de trabalho intoleráveis​​e um custo de vida cada vez mais elevado, entraram em greve e realizaram protestos em centenas de fábricas para forçar o novo governo a cumprir sua promessa de aumentar o salário-mínimo.

O novo governo e sua “oposição”, diante de uma indústria têxtil — motor da economia de Bangladesh — que encolhe rapidamente, mantêm uma postura intransigente. Em cenas que remetem à sangrenta tentativa de Hasina de esmagar a revolução, o governo lançou contra os trabalhadores sua polícia — que atua como um cão de guarda — e capangas contratados. Centenas de pessoas ficaram feridas, e um trabalhador foi morto.

Dois anos após a revolta de julho, a revolução permanece inacabada. Agora que todas as suas promessas foram descumpridas, fica cristalino que as linhas que dividem o país não separam Hasina do restante da população, mas sim trabalhadores de patrões. Ambas as classes enfrentam uma crise existencial. Nenhuma delas pode se dar ao luxo de ceder.

Lutando para sobreviver

A ascensão da indústria de vestuário, que responde por 80% das exportações do país, baseia-se em custos de mão de obra incrivelmente “competitivos” — ou seja, salários de escravidão. Enquanto concorrentes como o Camboja e o Vietnã pagam aos seus trabalhadores do setor têxtil um mínimo de cerca de 210 dólares americanos por mês, os trabalhadores de Bangladesh sobrevivem com um salário-mínimo de 100 dólares (12.500 BDT) mensais.

Esse nível salarial obriga os trabalhadores a realizar inúmeras horas extras apenas para conseguir arcar com suas despesas básicas. Eles trabalham em condições perigosas e enfrentam violência, além de correrem o risco de entrar em “listas negras” caso se organizem para buscar melhorias.

Uma ex-trabalhadora do setor têxtil nos contou que, embora existisse um sindicato em sua fábrica, era um segredo conhecido por todos que a lista daqueles que faziam reclamações era compartilhada com os patrões. Ela relatou um episódio em que uma funcionária mais antiga, ao tentar organizar um protesto, foi levada à sala do gerente e ameaçada sob a mira de uma arma.

Foram exatamente essas condições que os levaram a apoiar os estudantes em uma greve geral, o que resultou na queda do governo de Hasina. Para eles, a revolução trazia a esperança de uma mudança real em suas condições de vida. Como disse um trabalhador do setor têxtil:

“Se eles [os estudantes] queriam um país melhor, nós também queríamos. Foi por isso que arrisquei minha vida… “Todos ficaram felizes quando Hasina fugiu. Parecia que tínhamos vencido… Notei que nossos supervisores na fábrica passaram a nos dirigir menos ofensas.”

No entanto, a revolução não trouxe alívio. Meses depois, um protesto por um aumento salarial de 15% — uma reivindicação dos trabalhadores sob a ditadura de Hasina — foi recebido pelo governo interino de Yunus com uma saraivada de balas.

As eleições de fevereiro trouxeram um fio de esperança. Para chegar ao poder, os partidos prometeram aumentar o salário-mínimo. Um ano após a posse do novo governo do BNP, isso ainda não aconteceu. Enquanto isso, as condições pioraram drasticamente.

Os salários dos funcionários públicos aumentaram, mas a última vez que houve um reajuste no salário-mínimo para os trabalhadores do setor de vestuário foi em 2023. E, mesmo naquela ocasião, o valor cobria apenas cerca de 71% do custo de vida.

Contudo, com o fechamento do Estreito de Ormuz, os preços de combustíveis, medicamentos, alimentos e outros itens essenciais dispararam, aniquilando o poder de compra dos trabalhadores. A inflação está em 9%, e os preços da energia subiram 35%.

Uma operadora de máquina de costura relatou:

“Meu aluguel custa 6 mil takas (US$ 48). O gás de cozinha, hoje, custa 2.300 (US$ 18,50). Ganho 13.500 (US$ 108) [por mês]. Este ano, não tenho como pagar a escola dos meus filhos. Diga-me: o que sobra para a alimentação?”

Os trabalhadores veem-se forçados a contrair dívidas elevadas ou a realizar ainda mais horas extras para sobreviver. Com o aumento proibitivo do preço do gás, alguns chegaram ao ponto de queimar papéis descartados para conseguir cozinhar.

Enquanto isso, a crise econômica agravou as condições dentro das fábricas. Durante o verão, os trabalhadores foram obrigados a labutar sob um calor de 40 graus, sem ventiladores, para economizar nos custos de energia. As interrupções no fornecimento de energia levaram os patrões a impor horas extras obrigatórias para o cumprimento dos prazos.

Enquanto os líderes revolucionários de ontem tratavam de encher os próprios bolsos, mais dois milhões de bengaleses caíram abaixo da linha de pobreza de 3 dólares por dia. A situação dos trabalhadores está pior do que nunca.

Trabalhadores em movimento

Foi em resposta a essa hiper-exploração que trabalhadores de mais de 600 fábricas se mobilizaram espontaneamente por todo o cinturão industrial de Bangladesh, por meio de greves e bloqueios.

Isso é notável. Não há uma organização por trás. Os sindicatos oficiais desempenham um papel lamentável, agindo como capachos dos patrões, e apenas pequenos grupos atuam entre os trabalhadores. Foram os próprios trabalhadores que organizaram tudo. Eles chegam à fábrica, registram o ponto e, em seguida, saem imediatamente, reunindo-se nas ruas.

Como disse um trabalhador de Mirpur, rebatendo a calúnia de que o movimento seria uma conspiração:

“O alto custo de vida está afetando o que comemos. Estamos protestando por pura necessidade de sobrevivência.”

Eles exigem o aumento do salário-mínimo para 30 mil takas (~US$ 250), bem como o fim das “listas negras” e a reintegração dos trabalhadores demitidos.

No auge do movimento, na semana passada, quase um milhão de trabalhadores estavam em greve. No total, mais de 1,7 milhão de trabalhadores do setor de vestuário — de um contingente de quatro milhões — foram afetados, uma vez que centenas de fábricas declararam “períodos de recesso” para conter a agitação.

Em vez de oferecer soluções, a resposta do Estado burguês foi forçar o retorno dos trabalhadores às fábricas por meio da violência. Protestos pacíficos foram reprimidos com gás lacrimogêneo, granadas de efeito moral e investidas com cassetetes. Pelo menos dez dirigentes operários foram presos, juntamente com centenas de outros trabalhadores que participavam dos protestos. A polícia contou com o apoio de capangas do BNP, armados com varas de bambu, que — assim como os capangas da Liga Awami em 2024 — vigiaram as fábricas, atacaram os trabalhadores e os entregaram à polícia.

Em resposta, foram erguidas barricadas e veículos policiais foram incendiados. Confrontos violentos entre a polícia e os trabalhadores deixaram centenas de feridos. Um trabalhador, Toufiq Hossain, foi espancado até a morte enquanto tentava filmar os protestos — supostamente por capangas contratados por um proprietário de fábrica.

Diante de tudo isso, o governo tem contado com o apoio total da “oposição” — os mesmos partidos que, pouco tempo antes, celebravam a revolução e o fim do “fascismo” de Hasina. O líder do Jamaat-e-Islami veio a público imediatamente para implorar ao BNP que adotasse uma “postura firme” contra os “conspiradores”.

Apesar de o NCP — partido ligado aos estudantes — manifestar apoio verbal às reivindicações dos trabalhadores, sua seção em Chittagong organizou um painel intitulado “Conspirações Internas e Externas em torno da Indústria de Vestuário de Bangladesh e formas de enfrentá-las”. Em outras palavras, eles estão difamando os trabalhadores, sugerindo que estes estariam sendo manipulados pela Liga Awami e por agentes indianos.

Apesar de todas as suas divergências, eles representam a mesma classe: os donos de fábricas em Bangladesh e as corporações multinacionais das quais eles dependem. Para eles, não se pode nem cogitar aumentos salariais. A indústria do vestuário já se encontra, por si só, em crise.

Com a disparada nos custos de insumos e fretes — reflexo das guerras na Ucrânia e no Irã — e com as multinacionais estrangeiras retendo investimentos por receio de agitações sociais, 402 fábricas fecharam as portas apenas nos últimos três anos, deixando centenas de milhares de pessoas sem emprego.

Garantir aos trabalhadores um salário digno representaria um acréscimo de apenas 13,3 centavos no custo de uma camiseta vendida a 2 dólares para compradores estrangeiros. Contudo, com margens de lucro que giram, em média, em torno de 3%, ceder esses centavos é algo que eles não estão dispostos a fazer.

A indústria de vestuário de Bangladesh, líder mundial no setor, sustenta-se em salários extremamente baixos. Aumentá-los — em um cenário de crescente concorrência de produtores têxteis como a China e a Índia, somado a uma desaceleração na demanda por parte de compradores ocidentais — comprometeria a competitividade do país e levaria o capital a buscar outros destinos.

O capitalismo em Bangladesh depende desse capital. Ou a indústria perde sua relevância, ou os preços são mantidos em patamares baixos. Como não possuem controle sobre o Estreito de Ormuz, a solução acaba sendo fazer com que os trabalhadores arquem com o custo. Há uma pressão imensa para que isso ocorra. O proprietário de uma fábrica explicou:

“Recentemente, um comprador americano solicitou uma redução de três centavos por peça em um pedido de artigos de malharia, após fabricantes indianos oferecerem preços mais baixos. Não tivemos outra opção a não ser aceitar… Os custos estão aumentando de todos os lados, mas os compradores continuam pressionando por preços menores.”

Um representante de um comprador sueco de longa data fez uma ameaça direta:

“Se a instabilidade persistir, planejamos reduzir os pedidos para os próximos dois meses.”

Concessões?

No entanto, a escala e a intensidade do movimento pegaram o Estado de surpresa. Ao mesmo tempo em que tentavam esmagar o movimento, viram-se forçados a oferecer “concessões” para acalmá-lo.

No dia 4 de novembro, o governo estabeleceu a comissão salarial que havia prometido meses antes. Ficou imediatamente claro que se tratava de uma tática protelatória e de uma farsa.

Os dois “representantes dos trabalhadores” nomeados para a comissão são o líder da ala sindical do partido governista BNP e o líder do sindicato afiliado ao Jamaat-e-Islami. Antes mesmo de concordarem com qualquer aumento salarial, esses “representantes dos trabalhadores” já estavam instando os operários a retornarem às fábricas.

Isso foi o suficiente para o restante dos dirigentes sindicais, que insistem que os trabalhadores aguardem a reunião do conselho em janeiro. Mas não foi o suficiente para os próprios trabalhadores. As greves continuaram mesmo após o anúncio sobre o conselho. Foi apenas quando o governo anunciou que o conselho salarial aumentaria os salários em janeiro — sem especificar o percentual — que as greves começaram a arrefecer.

No momento em que este texto é escrito, milhares de trabalhadores em Ashulia e Gazipur continuam em greve e mobilizando outras fábricas para que também entrem em paralisação.

Eles estão certos em agir assim. Não se enganem: os patrões e os políticos não têm a menor intenção de conceder o aumento de 150% de que os trabalhadores de Bangladesh necessitam. Eles querem estabilizar a situação, mas, mais cedo ou mais tarde, voltarão à ofensiva. Ontem, um grupo de patrões começou a aplicar a cláusula de “se não há trabalho, não há pagamento” e pretende fechar, por tempo indeterminado, as fábricas onde os trabalhadores persistirem na greve. Eles estão impondo um locaute (bloqueio patronal) para submeter os trabalhadores pela fome.

Revolução inacabada

Há dois anos, trabalhadores sangraram e morreram ao lado de estudantes para derrubar o regime da Liga Awami. Naquela época, os soldados recusavam-se a atirar nos manifestantes, a polícia havia desaparecido das ruas e a gestão da sociedade estava sendo assumida por comitês locais de estudantes — e, em alguns casos, de estudantes e trabalhadores. O poder estava nas mãos deles.

Contudo, em vez de essas novas organizações populares assumirem o controle, as lideranças estudantis entregaram o poder ao banqueiro e ganhador do Prêmio Nobel, Mohammed Yunus. Como resultado, embora a ditadura de Hasina tenha chegado ao fim, nada mudou no plano social: por trás de Yunus estavam o exército, os antigos funcionários do Estado e a classe capitalista. A crise que tem abalado Bangladesh desde então é fruto desse rumo fatal.

É claro que o governo de Yunus precisou fazer promessas. Chegou, inclusive, a implementar uma nova constituição democrática. Mas os trabalhadores lutavam por algo além de palavras e cotas de emprego. Para eles, a luta pela democracia significava mudar sua própria situação. Como disse uma trabalhadora do setor de vestuário após as eleições de fevereiro:

“Esperamos que o BNP atenda às nossas expectativas e aumente nosso salário, para que nossa vida melhore um pouco. Voltaremos às ruas, se for preciso.”

Agora, eles têm.

Hoje, os trabalhadores percebem que a corrupção e a repressão contra as quais lutaram em 2024 ainda persistem. Eles veem que os “revolucionários” de ontem estão envolvidos no mesmo velho carreirismo e banditismo. Constatam que a troca de nomes no topo não alterou a exploração a que estão submetidos. E compreendem que, assim como em julho de 2024, é a sua ação direta e de massas que forçará uma mudança.

Mas onde estão os líderes?

A ex-trabalhadora do setor têxtil com quem conversamos afirmou que a maioria dos trabalhadores que ela conhece estaria disposta a protestar em massa, caso algum grupo os liderasse ou se os estudantes viessem a público — mas isso não aconteceu! Como ela mesma disse, muitos trabalhadores se perguntam por que os estudantes não estão indo às ruas, dada a gravidade da situação.

O líder do partido NCP, Nahid Islam, manifestou apoio às reivindicações dos trabalhadores. No parlamento, contudo, ele revelou suas verdadeiras intenções ao afirmar:

“Se o governo não consegue controlar o movimento dos trabalhadores do setor de vestuário, pode nos pedir ajuda. Nós sabemos como organizar movimentos e como geri-los.”

Durante a campanha eleitoral, coordenadores do NCP foram flagrados convocando protestos e cobrando dinheiro para cancelá-los. Islam pretende fazer o mesmo: alimentar o descontentamento popular para, de forma oportunista, fortalecer seu próprio partido — seja a favor ou contra o BNP. Ele não conseguirá, contudo, uma vez que o NCP desperdiçou toda a sua credibilidade ao sustentar o governo Yunus e aliar-se ao Jamaat-e-Islami.

A “esquerda” e os “partidos comunistas”, por sua vez, têm se mostrado muito mais preocupados com os acordos comerciais de Bangladesh do que com a revolta de quase um milhão de trabalhadores. Eles mantiveram-se em silêncio ou ofereceram apenas declarações de solidariedade, defendendo a paz e uma “solução negociada” — isto é, a criação de uma comissão de salários. Esses grupos já caíram na obscuridade, seja por conta de seu pacto faustiano com Hasina, seja por sua postura reformista em relação ao Estado.

Nenhum deles oferece uma direção real, o que significaria integrar-se à luta para conectar as demandas práticas dos trabalhadores ao combate contra o sistema que os explora.

Concluam a revolução! Construam um partido comunista revolucionário!

Essa falta de direção representa um perigo crítico.

Em meio a tudo isso, a deposta Liga Awami tem tentado tirar proveito das greves para minar o BNP, desestabilizar o país e preparar o seu retorno.

Um ministro da Liga Awami (AL) — que foi derrubada do poder — chegou a retuitar uma publicação de Jorge Martín, um dos principais camaradas da ICR, sobre como os trabalhadores estão em greve devido à deterioração das condições após a queda de Hasina. Ele se esquece de que as condições vigentes sob o governo de seu partido eram tão precárias que trabalhadores e estudantes fizeram uma revolução contra eles, apesar das tentativas de seus aliados de massacrá-los nas ruas.

No dia 10 de novembro, a organização estudantil ligada à AL — a Chhatra League, que se encontra banida — convocou um dia de mobilização, ao qual se seguiram protestos em redutos da AL e uma onda de incêndios criminosos. Paralelamente, mais de 50 bombas de fabricação caseira foram detonadas por toda Daca. A própria Hasina promete retornar ao país em dezembro.

Isso serviu de pretexto para o governo do BNP, que já vinha alegando que os protestos eram incitados pela AL. Sob a justificativa dos ataques promovidos pela AL, o governo intensifica a repressão contra o movimento, mobilizando dezenas de batalhões de guardas de fronteira para ocupar as zonas industriais. Sem liderança ou coordenação nacional, as mobilizações esporádicas que continuam a ocorrer entre trabalhadores de fábricas específicas acabam sendo atacadas e rapidamente dispersadas pela polícia.

A menos que os trabalhadores consigam trilhar um novo caminho, este é um vislumbre da reação que os aguarda — somada à catástrofe econômica que se avizinha. Como alertamos em agosto de 2024, quem quer que saia vitorioso da sangrenta disputa entre os partidos burgueses buscará restaurar a “lei e a ordem” em benefício dos capitalistas — o que significa esmagar os trabalhadores de forma decisiva — para transferir todo o custo da crise para os ombros deles.

É necessária uma nova revolução. Como as táticas do BNP deixaram claro, tal revolução teria de ir muito além de uma simples troca de comando no topo do partido. Ela teria de atingir o próprio capitalismo — a raiz da exploração a que estão submetidos e a verdadeira origem da ditadura de Hasina.

Os trabalhadores do setor têxtil têm o poder de realizar isso. Bangladesh foi construído sobre as costas deles. Se se unissem e deflagrassem uma greve conjunta; se assumissem o controle — algo que provaram ser capazes de fazer em julho de 2024 —, poderiam conquistar não apenas um aumento salarial, mas a existência digna que merecem. Há riqueza mais do que suficiente para garantir isso — se não fossem os parasitas capitalistas!

Uma revolução socialista é a única saída. Isso não é uma utopia. A ex-trabalhadora do setor têxtil com quem conversamos mostrou-se entusiasmada ao falarmos sobre socialismo, embora ela nunca tivesse ouvido essa palavra antes. Ela explicou o quanto suas colegas se empolgariam com nossas ideias — se ao menos tivéssemos força suficiente para difundi-las.

O caminho está aberto para que um poderoso partido revolucionário una as diversas correntes de descontentamento em uma torrente avassaladora, capaz de varrer o sistema atual. Se tal partido existisse, estaríamos escrevendo agora sobre a Revolução de Outubro em Bangladesh! Mas ele não existe. A tarefa urgente que se impõe aos trabalhadores e estudantes revolucionários é construí-lo.

Não há outro caminho. A situação atual não permite que tanto os trabalhadores quanto a burguesia saiam ilesos. Ou os trabalhadores, unidos em um partido comunista, tomam o poder e abolem o capitalismo — ou o Estado salvará a burguesia de Bangladesh passando por cima dos corpos dos trabalhadores.

Abaixo o governo dos patrões! Organizemos uma greve geral! Organizemos conselhos de trabalhadores em todas as fábricas! Lutemos por salários que acompanhem a inflação, pelo fim das listas negras e pela liberdade dos trabalhadores presos!

E, acima de tudo: