Em novembro de 2025, Donald Trump enviou uma carta ao presidente paraguaio, Santiago Peña, parabenizando-o por sua gestão econômica e assegurando-lhe que os Estados Unidos o apoiavam “100 por cento”. Dois meses antes, Javier Milei havia apontado o Paraguai como “um exemplo do que precisa ser feito em questões econômicas” para a Argentina e o restante da América do Sul. Em julho de 2026, o presidente chileno, José Antonio Kast, somou-se aos elogios.

De repente, o capitalismo paraguaio parecia ter se tornado um dos modelos a serem seguidos pela América Latina. Mas, na manhã de 4 de novembro, quase metade da população paraguaia acordou sem acesso às suas contas bancárias.

O colapso do Banco Ueno, uma das instituições financeiras que mais crescia no país, desencadeou uma crise política, econômica e social que encurralou o governo. O escândalo levou à renúncia do presidente do Banco Central, a protestos de trabalhadores, correntistas e aposentados, e a uma divisão dentro do próprio Partido Colorado, o que levou Santiago Peña a apresentar sua renúncia ao Congresso.

Sua renúncia não foi aceita e, no dia 6 de novembro, o Senado acabou destituindo-o do cargo por 44 votos a favor e nenhum contra. Naquela mesma noite, Peña foi preso em sua residência, que foi alvo de pedradas e de um ataque furioso por parte de manifestantes que gritavam: “Devolva o dinheiro, ladrão!”. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu a presidência, e o Partido Colorado permanece no governo por enquanto.

O “milagre econômico” do Paraguai transformou-se em um verdadeiro pesadelo para muitas famílias, pequenos empresários e trabalhadores que utilizavam suas contas para receber salários, pagar contas e realizar suas atividades cotidianas.

O banco contava com quase três milhões de clientes — um número equivalente a quase metade da população do Paraguai — e administrava cerca de 850 milhões de dólares em fundos públicos, incluindo recursos expressivos do Instituto de Previdência Social, órgão responsável pela gestão dos fundos de pensão e dos benefícios de saúde dos trabalhadores.

Com o início dos protestos, surgiram inúmeras denúncias envolvendo empréstimos a empresas ligadas aos proprietários do banco, irregularidades nos balanços financeiros e vínculos entre grandes grupos empresariais e as autoridades responsáveis ​​pela supervisão do sistema financeiro.

Para entender o que aconteceu, precisamos analisar o que estava por trás daquela estabilidade econômica que Trump, Milei e Kast apresentaram como exemplo para toda a América Latina.

A estrutura econômica por trás do capitalismo paraguaio

Historicamente, o capitalismo paraguaio desenvolveu-se com base em uma concentração massiva da propriedade de terras, em uma produção agropecuária voltada primordialmente para a exportação e em uma forte dependência do mercado mundial — em particular, dos mercados do Brasil e da Argentina. Segundo o censo agropecuário, 1,6% das propriedades rurais com mais de 1.000 hectares concentram 77% de toda a área agrícola do país.

Essa concentração extrema de terras nas mãos de grandes proprietários intensificou-se, de modo particular, durante a ditadura de 35 anos de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Milhões de hectares foram entregues, de forma ilegal, a militares, funcionários públicos e empresários ligados ao regime. A concentração de terras foi, também, um dos principais pilares do poder do Partido Colorado.

Contudo, essa oligarquia não limita suas atividades empresariais à agricultura e à pecuária. Seus interesses estendem-se aos setores de comércio, indústria, finanças e serviços — áreas que estão todas estreitamente interligadas por meio do crédito bancário e de suas relações com o Estado. O Grupo Vázquez, proprietário do Banco Ueno, é um exemplo dessa rede. Seus negócios abrangem desde operações na pecuária e no setor florestal até empresas de tecnologia, comércio e finanças.

Esse crescimento de grandes empreendimentos capitalistas contrasta fortemente com as condições de vida da classe trabalhadora paraguaia, na qual até 64% dos trabalhadores estão empregados no setor informal. Enquanto os proprietários de empresas ampliavam suas enormes fortunas, grandes parcelas da classe trabalhadora — com rendas precárias — viram-se forçadas a recorrer ao endividamento para sustentar seu consumo e arcar com despesas que não conseguiam cobrir com seus salários irrisórios.

Até a década de 2010, 80% dos paraguaios não possuíam conta bancária e mantinham suas economias em dinheiro vivo. Contudo, a expansão do crédito ao consumidor e dos serviços financeiros integrou milhões de pessoas ao sistema bancário, sem, contudo, alterar a natureza precária de suas condições de vida.

O maior golpe

A trajetória do Ueno Bank ilustra como a crise atual foi preparada. Em 2021, o Grupo Vázquez adquiriu a Financiera El Comercio, que, em 2023, transformou-se em um banco digital e, no ano seguinte, fundiu-se ao Visión Banco. Em poucos anos, uma pequena financeira tornou-se uma das principais instituições bancárias do país, por meio de uma expansão agressiva de crédito, da captação de depósitos — incluindo montantes significativos de recursos públicos, que se multiplicaram durante o governo de Peña — e de seus laços estreitos com o poder político.

O próprio presidente Santiago Peña foi acionista de uma empresa ligada ao Grupo Vázquez até março de 2025, enquanto Carlos Carvallo passou da gestão do Ueno para a presidência do Banco Central — justamente o órgão responsável por supervisioná-lo. Contudo, por trás desse crescimento, acumulavam-se graves irregularidades financeiras e empréstimos milionários concedidos a empresas ligadas aos seus proprietários.

Quando, diante do colapso, o Banco Central interveio no Ueno, sua insolvência ficou evidente, aniquilando as economias de milhares de trabalhadores, aposentados e pequenos empresários.

O Partido Colorado

A crise financeira transformou-se rapidamente em uma crise para o Partido Colorado, que dominou a vida política paraguaia durante a maior parte das últimas oito décadas.

Seu domínio de longa data no cenário político não pode ser explicado apenas por mecanismos eleitorais ou pela capacidade de seus líderes de se manterem no poder. Ele possui, na verdade, raízes materiais nas relações estabelecidas entre grandes proprietários de terras, líderes empresariais, as forças armadas e o aparato estatal.

O Partido Colorado constituiu um pilar fundamental da ditadura de Alfredo Stroessner. O controle férreo das instituições estatais serviu para fortalecer grupos empresariais ligados aos detentores do poder e para assegurar a continuidade de seus interesses. A queda da ditadura, em 1989, não desmantelou essas relações, que continuaram a formar um dos principais pilares do poder do Partido Colorado.

É precisamente essa estrutura que tem permitido ao Partido Colorado sobreviver a sucessivas crises políticas e conflitos internos. O afastamento de Peña do cargo demonstrou, mais uma vez, essa capacidade de reorganização. A maioria do Partido Colorado na Câmara dos Deputados barrou o processo de impeachment contra Pedro Alliana, que assumiu a presidência, permitindo que o partido mantivesse o poder.

Protestos e as perspectivas para a classe trabalhadora

Quando o confisco dos depósitos afetou inúmeros usuários, incluindo trabalhadores e aposentados, começaram a ser organizados protestos e manifestações. Trabalhadores do próprio Banco Ueno foram às ruas para exigir garantias quanto aos seus empregos.

Um ponto fundamental é que o Paraguai possui uma tradição de movimentos de massa explosivos.

Em março de 1999, o assassinato do vice-presidente Luis María Argaña desencadeou uma crise que culminou na renúncia do presidente Raúl Cubas, após dias de confrontos envolvendo estudantes, trabalhadores e camponeses.

Em 2017, protestos contra a tentativa de permitir que Horacio Cartes concorresse à reeleição desencadearam uma profunda crise política e forçaram o governo a abandonar a iniciativa.

Mais recentemente, em março de 2021, a condução desastrosa da pandemia, o colapso do sistema de saúde e alegações de corrupção deflagraram uma nova onda de agitação social contra o governo de Mario Abdo Benítez. O que começou como reivindicações por medicamentos e assistência à saúde transformou-se rapidamente em um movimento que exigia a renúncia do governo, sob o lema “que se vayan todos” (Fora todos!).

Em 1999, 2017 e 2021, as massas demonstraram sua capacidade de enfrentar governos e forçá-los a recuar. Mas, embora presidentes possam cair, o poder econômico dos grandes capitalistas permanece intacto. Hoje, com Peña afastado do cargo e Alliana na presidência, o mesmo problema surge mais uma vez.

Os acontecimentos envolvendo o Ueno Bank trouxeram à tona contradições que permaneciam ocultas por trás dos indicadores de crescimento e estabilidade que organizações internacionais e governos alinhados a Trump vinham celebrando.

O problema de fundo não foi resolvido com a demissão de Santiago Peña, nem com a sua substituição por Pedro Alliana — que é tão odiado quanto o seu antecessor. A revolta cresce nas ruas, e os manifestantes também exigem a saída de Alliana, em meio a uma rejeição generalizada às instituições do regime.

As massas estão aprendendo, por meio da experiência, quem controla os recursos-chave da economia, como os grandes grupos empresariais interagem com o aparato estatal e quem acaba arcando com o ônus quando os “empreendimentos” capitalistas fracassam.

Diversas organizações sociais e sindicais já começaram a discutir a possibilidade de uma greve geral. Os professores convocaram uma greve nacional por tempo indeterminado, com início em 9 de novembro, em defesa dos fundos de pensão e contra as consequências do colapso do Banco Ueno.

Este é o caminho a seguir. Precisamos organizar assembleias de massa nos bairros, nos locais de trabalho e entre os jovens, para coordenar as lutas e avançar rumo a uma intervenção organizada da classe trabalhadora como um todo. A podridão no Ueno Bank é uma expressão clara e direta da podridão que reside no cerne do capitalismo.

O que está acontecendo no Paraguai não é um caso isolado. A derrota eleitoral de Trump nos Estados Unidos e os protestos que derrubaram o bolsonarismo no Brasil mostram que a aparente força da direita trumpista está começando a ruir.

Ao mesmo tempo, na América Latina, a greve nacional na Colômbia, os protestos estudantis no Chile e as manifestações universitárias na Argentina demonstram que a classe trabalhadora e a juventude estão assumindo o protagonismo. O mesmo ocorre com os protestos e greves que abalam a Europa. Longe da estabilidade prometida por esses governos, as contradições do capitalismo preparam o terreno para novos confrontos e períodos de intensa luta de classes.

Mas, para garantir que esta nova crise não resulte apenas em mais uma mudança de liderança, é necessário fortalecer um movimento independente dos partidos burgueses, com um programa baseado em reivindicações imediatas que desafie o poder dos grandes capitalistas.

Para garantir a devolução das economias das pessoas e a proteção dos fundos de pensão, é preciso lutar pela abertura das contas do Ueno Bank, pelo confisco das fortunas de seus verdadeiros proprietários — os verdadeiros donos do Paraguai — e pela estatização do banco. O Ueno deve ser estatizado sem qualquer indenização e colocado sob o controle democrático dos trabalhadores. Que os empresários, banqueiros e latifundiários responsáveis ​​arquem com as consequências de sua fraude, e não a classe trabalhadora.

Fora todos! Que os trabalhadores governem!