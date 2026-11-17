[Source]

A greve geral de 11 de novembro foi uma demonstração de força significativa dos trabalhadores e da juventude espanhóis.

A 11 de novembro, milhões de pessoas participaram na greve geral. Até dois milhões saíram à rua, apesar da chuva torrencial que assolou muitas regiões do país.

A greve geral foi convocada na sequência da explosão de indignação provocada pelo despejo brutal e desumano de Maricarmen, a 23 de setembro. A mulher, de 87 anos e com deficiência, foi instada a aumentar a renda mensal de 500 € para mais de 2600 €, depois de um fundo imobiliário abutre ter comprado o prédio onde vivera toda a vida. Duas semanas depois, morreu no hospital.

Seguiram-se manifestações em massa em Madrid, Barcelona e muitas outras cidades. Foi instalado um acampamento na Puerta del Sol, a praça central de Madrid. O movimento pela habitação exigiu a convocação de uma greve geral, reconhecendo instintivamente que essa era a forma mais eficaz de intensificar a luta.

Pressão enorme

Sob enorme pressão vinda de baixo e com alguma relutância, as burocracias sindicais dos principais sindicatos, CCOO e UGT, foram obrigadas a convocar uma greve geral. Mas escolheram uma data tão afastada quanto possível do movimento de massas, na esperança de que a pressão se dissipasse.

Parte do seu cálculo passava também por usar a greve geral para mobilizar o voto no PSOE, o partido governante de Pedro Sánchez, que convocara eleições antecipadas para 29 de novembro.

À medida que o dia da greve geral se aproximava, nem a CCOO nem a UGT tinham feito o necessário para garantir o êxito da greve. Não havia reivindicações claras, apenas uma lista vaga e genérica de desejos. Realizaram-se muito poucas assembleias de delegados sindicais e ainda menos reuniões nos locais de trabalho.

Um camarada de Barcelona relatou que, no seu local de trabalho, se realizara uma assembleia geral e que os representantes sindicais tinham explicado as razões da greve… mas não houve votação. O argumento foi que “esta já era uma greve geral legal; não era necessário que os trabalhadores daquele local de trabalho a apoiassem através de uma votação”!

A isto acresce o facto de, em muitos setores, os dirigentes da CCOO e da UGT serem odiados por terem assinado maus acordos no passado sem consultar os trabalhadores. Nos últimos tempos, realizaram-se várias greves diretamente contra a burocracia sindical e em desafio aberto à mesma, como as dos metalúrgicos em Cádiz, Múrcia e, agora, Tarragona, dos professores na Catalunha e dos trabalhadores da Airbus.

Além disso, a última vez que os dirigentes sindicais convocaram uma greve geral foi em 2012, há 14 anos. Muitos deles provavelmente já nem se lembram do que é necessário para organizar uma!

Na preparação da greve, não era claro até que ponto seria bem-sucedida. Havia, sem dúvida, um clima de grande indignação e um apoio generalizado à reivindicação de habitação a preços acessíveis. Era também evidente o espírito combativo entre a juventude, os sindicatos de inquilinos e outros sindicatos mais pequenos e combativos. Mas isso nem sempre basta para criar a dinâmica necessária a uma greve bem-sucedida.

Uma demonstração de força

Mas, no fim, a resposta à greve foi massiva. Os principais sindicatos não podiam dar a imagem de terem falhado e mobilizaram a sua força industrial nos maiores locais de trabalho e nos setores-chave. Isso, em conjunto com os fatores já referidos, garantiu o êxito da greve.

As fábricas de automóveis pararam, com mais de 90 por cento dos trabalhadores a aderirem à greve. Milhares de piquetes mobilizaram-se ainda antes da meia-noite para garantir a paralisação dos turnos da noite, a suspensão dos transportes e o bloqueio dos centros logísticos e dos nós de transporte.

Apesar do uso escandaloso, por parte do governo, das exigências de “serviços mínimos”, a participação foi significativa em todo o lado. Embora a greve não tenha abrangido todos os setores, foi certamente uma demonstração de força.

Talvez uma das características mais significativas da greve tenha sido a participação massiva da juventude. Há toda uma geração que nunca viveu uma greve geral, pelo que esta foi uma experiência de aprendizagem intensa.

Houve violência policial, cargas de bastão e detenções por todo o país, particularmente quando os piquetes se mobilizaram para encerrar grandes superfícies comerciais, como o Corte Inglés, em Valência. Recordemos que a Polícia Nacional espanhola está sob a autoridade do ministro do Interior, Marlaska, do governo PSOE/Esquerda Unida de Pedro Sánchez.

O governo fingiu apoiar a greve, mas a polícia atacou os piquetes na mesma. A polícia basca e catalã agiu de forma semelhante, como seria de esperar.

No final do dia, enormes multidões saíram à rua por todo o país, tanto nas principais cidades como em localidades mais pequenas. Em Barcelona, todo o Passeig de Gràcia estava repleto de manifestantes — os organizadores apontaram para 400 000 pessoas.

Em Madrid, a chuva torrencial não dissuadiu os manifestantes, que encheram quatro percursos diferentes e nem sequer conseguiram chegar ao ponto final, porque a polícia de intervenção decidiu carregar sobre uma manifestação completamente pacífica. Alguns apontam para 600 000 pessoas, embora seja difícil avaliar a dimensão de uma multidão destas.

A classe trabalhadora das nacionalidades oprimidas saiu em massa para um dia conjunto de luta em todo o Estado espanhol.

Houve enormes manifestações em todo o País Basco, bem como na Galiza, nas Astúrias, em Saragoça, no País Valencià e em muitos outros lugares. Na Andaluzia, uma tempestade com nome próprio não impediu manifestações muito numerosas em Sevilha, Málaga e noutras cidades.

Mais uma vez, o poder da classe trabalhadora ficou à vista de todos. Não se acende uma lâmpada, não gira uma roda, sem a autorização da classe trabalhadora, como Ted Grant gostava de repetir.

A greve foi mais longe do que os dirigentes sindicais da CCOO e da UGT pretendiam, embora nunca tenham perdido o seu controlo. Esta enorme demonstração de força irá, sem dúvida, aumentar a confiança dos trabalhadores nas suas próprias forças, na sua capacidade de luta e na sua disponibilidade para recorrer à ação direta para melhorar as suas condições.

Eleições nacionais

O impacto da greve também se fará sentir nas próximas eleições nacionais, a 29 de novembro, sob a forma de um aumento da votação no PSOE e, em menor medida, potencialmente na coligação Frente Amplio. Muitos em Espanha receiam as consequências de um governo de direita PP/Vox e votarão para o impedir.

Temos de ser claros: o facto de os demagogos reacionários de direita do Vox terem subido significativamente nas sondagens desde as últimas eleições (sobretudo à custa do PP, a direita tradicional), e de uma coligação de direita poder ainda conseguir lugares suficientes para governar, é da responsabilidade direta das medidas tímidas e insuficientes do governo de Pedro Sánchez.

O PSOE no poder, apoiado por uma maioria parlamentar instável, nem sequer cumpriu integralmente as suas promessas eleitorais. Embora se apresente como o «governo mais progressista da história» e procure agradar à esquerda em questões como o genocídio em Gaza, o governo limitou-se a reverter parcialmente os ataques legais levados a cabo pelo anterior governo de direita do PP (no que diz respeito aos direitos laborais e democráticos) e presidiu a um enorme aumento dos lucros empresariais.

O enorme movimento pela habitação de há seis semanas revelou uma profunda acumulação de descontentamento entre a juventude, que pode contar com a simpatia e o apoio de camadas mais amplas da classe trabalhadora. A ideia de que o mercado capitalista não consegue resolver o problema da habitação tornou-se agora senso comum.

Para uma parte crescente desta juventude, existe a compreensão de que é necessária uma luta contra o capitalismo no seu conjunto. As palavras de ordem socialistas e da classe trabalhadora são generalizadas, e muitos aproximam-se da ideia do comunismo, mesmo que ainda não compreendam plenamente o que significa. Até agora, isto encontrou expressão parcial no vigoroso crescimento do Movimento Socialista.

Os camaradas da Organización Comunista Revolucionaria, secção espanhola da RCI, têm intervindo energicamente no movimento e participado ativamente na greve geral. Os nossos números continuam a ser modestos, mas as nossas fileiras estão a crescer rapidamente neste contexto.

É difícil prever o que se seguirá. É provável que a atenção de toda a população se concentre agora na frente eleitoral. Será que a aposta de Pedro Sánchez em convocar eleições antecipadas dará resultado? Será que o clima de confiança da classe trabalhadora e a sua rejeição instintiva da direita serão suficientes para impedir que um governo PP-Vox obtenha maioria parlamentar? O resultado destas eleições é demasiado incerto para ser previsto.

O PSOE registou uma ligeira subida nas sondagens, mas continua quatro pontos percentuais abaixo do resultado de 2023. O PP mantém os níveis de votação de 2023, enquanto, à sua direita, o Vox melhorou significativamente as suas perspetivas. Com os partidos à esquerda do PSOE a pagar o preço da sua participação no governo, as atuais projeções dariam a uma coligação de direita uma maioria absoluta.

Um governo de coligação de direita que atacasse o direito ao aborto e as pensões, cortasse drasticamente a despesa social, entre outras medidas, e adotasse um estilo muito provocador, provavelmente desencadearia uma enorme explosão da luta de classes.

Mas, mesmo que o PSOE consiga de alguma forma lugares suficientes e depois componha uma coligação governamental, os problemas estruturais do capitalismo espanhol não desaparecerão. Por exemplo, um governo do PSOE ficaria sob enorme pressão para tomar medidas significativas em matéria de habitação. Isso implicaria fazer incursões importantes nos direitos de propriedade capitalistas, algo que o PSOE não está disposto a fazer.

Outono Vermelho

A greve geral espanhola faz também parte de um movimento mais amplo em toda a Europa, onde o descontentamento acumulado com a crise do custo de vida, a falta de habitação a preços acessíveis, anos de cortes de austeridade, o aumento da despesa militar e outros problemas está a transbordar. Este processo combina-se com a radicalização de uma geração de jovens que cresceu no período posterior à crise do capitalismo de 2008, no meio de uma crise ambiental existencial e do genocídio em Gaza — fatores que contribuíram para a sua radicalização.

Vimos o movimento de massas dos estudantes do ensino secundário em França obrigar os principais sindicatos a convocar uma greve geral para 5 de novembro e, novamente, para 17 de novembro. Uma situação semelhante desenvolveu-se em Itália, levando a uma mobilização massiva a 30 de outubro e, agora, a uma greve geral a 20 de novembro. Está também a ser organizada uma greve geral na Grécia para 25 de novembro.

Com diferentes graus de intensidade, o movimento está também a desenvolver-se na Bélgica, na Irlanda, em Portugal, na Dinamarca, entre outros países. A 20 de novembro, o apelo a uma greve juvenil contra o militarismo em toda a Europa tem potencial para se tornar o principal canal de expressão da indignação acumulada. Milhões de jovens em todo o continente acompanham o desenvolvimento dos movimentos de massas em França, Espanha e Itália e estão ansiosos por se juntar à luta, uma vez que as suas condições são semelhantes.

Estes movimentos estão, naturalmente, limitados pela ausência de uma liderança revolucionária. Acabarão por perder força, embora possam ainda avançar bastante antes disso acontecer. O que não desaparecerá são as condições de profunda crise capitalista na Europa que lhes deram origem.

As explosões da luta de classes, as greves gerais, os movimentos de massas e uma radicalização crescente, começando pela juventude, são a nova normalidade.