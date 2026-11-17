Há um barulho. Vocês não estão ouvindo? É como um zumbido. Parece um enxame de abelhas furiosas. O que será?

Ah. Já sei o que é! São sa vozes dos meus inúmeros críticos.

Eles estão muito insatisfeitos comigo. Não sei por quê. Sou um sujeito até que gente boa. Mas eles estão insatisfeitos; sempre arrumam algum motivo para me criticar. Consigo ouvir as vozes deles agora. Ouço-as claramente:

“O que é isso? Com ​​tudo o que está acontecendo no mundo — o capitalismo em crise, a luta de classes — e lá vem o Alan Woods falar de arte! Já se viu uma coisa dessas! O que a arte tem a ver com a luta de classes? O que a arte tem a ver com a classe trabalhadora? A classe trabalhadora não se interessa por arte.”

Vejam bem, gosto de me considerar — embora alguns membros do Secretariado Internacional não concordem comigo — uma pessoa muito pacífica e agradável, que raramente, ou talvez nunca, perde a calma. No entanto, se vocês quiserem me ver irritado, basta dizer algo como: “os trabalhadores não se interessam por arte”. Isso me irrita. Isso me deixa muito irritado. Falo sério.

Quando ouço tais palavras vindas de alguém que, aparentemente, se considera um especialista na classe trabalhadora — um “obreirista” —, chego imediatamente à seguinte conclusão:

Essa pessoa não é um trabalhador, nunca foi um trabalhador, não tem absolutamente nada em comum com a classe trabalhadora e, na verdade, é um pequeno-burguês esnobe que imagina que apenas a classe média — intelectuais como ele — é capaz de compreender a arte (não que eles realmente queiram compreendê-la, é claro) e que os trabalhadores, no fundo, não passam de crianças ignorantes, interessadas apenas em questões de sobrevivência: sindicatos, salários mais altos, moradia, e coisas do tipo.

Isso demonstra um profundo desprezo pela classe trabalhadora. Revela também — como sei por experiência própria — um profundo desconhecimento da classe trabalhadora.

A arte e a classe trabalhadora

Vejam bem, aqui vai uma lição de anatomia para vocês. A classe trabalhadora, meus amigos, tem um rosto. A classe trabalhadora também tem um traseiro. A gente não segue o traseiro da classe trabalhadora, entenderam? A gente não imita os elementos mais atrasados​​ da classe trabalhadora. Pelo contrário: nós somos comunistas, somos revolucionários e, portanto, nos baseamos nos elementos mais avançados da classe trabalhadora.

Se vocês fazem o contrário — se se baseiam nos elementos mais atrasados ​​(e já vi isso tantas vezes, especialmente nas universidades: jovens ignorantes de classe média que não enxergam um palmo à sua frente, e que aparecem vestindo com roupas de operários, usando gírias e um linguajar tosco, achando que isso os torna grandes representantes do proletariado) —, isso demonstra um desprezo absoluto pela classe trabalhadora. E é falso, totalmente falso.

É verdade que, enquanto comunistas, devemos compreender que a classe trabalhadora, como um todo, não aprende por meio de livros. Por que isso acontece?

Será porque são estúpidos? A classe trabalhadora não é estúpida. Isso se deve às condições materiais de vida sob o capitalismo, à escravidão da sociedade de classes — algo que esses ignorantes estúpidos das universidades jamais compreenderão! São jovens mimados que nunca precisaram lutar por nada em suas vidas.

Pensemos na vida de um trabalhador comum em qualquer cidade do mundo: em Roma, Madrid, Londres, Nova York ou Bombaim — não importa. Esse trabalhador luta para viver, luta pelas necessidades básicas da existência.

O grande Aristóteles, que foi um grande materialista — muito antes de Marx —, escreveu o seguinte em sua obra Metafísica: o ser humano começa a filosofar — isto é, a refletir sobre grandes questões, e não sobre ideias pequenas; a pensar nas questões fundamentais da vida, sobre todas as coisas — quando as necessidades básicas da existência estão supridas. Ele acrescentou: por conseguinte, a matemática e a astronomia foram descobertas no Egito, uma vez que os sacerdotes não precisavam trabalhar.

Essa é uma verdadeira expressão do materialismo histórico, 2 mil anos antes de Marx. E isso é a mais pura verdade. Pense bem: ao longo de toda a história, a arte, a ciência e o governo foram monopólio de uma minoria ínfima e privilegiada.

As massas foram excluídas disso, mantidas à margem. Existe um portão imenso, gigantesco — uma porta dotada de mil trancas — que impede as massas de terem acesso à cultura.

Portanto, para aqueles que me dizem: “A arte não tem nada a ver com a revolução” — meus amigos e camaradas, a arte e a cultura têm tudo a ver com a revolução! Pois a revolução, em sua essência, está intrinsecamente ligada à luta pela cultura.

Um trabalhador, hoje, em qualquer cidade, chega em casa após longas horas de trabalho árduo. Pode ser um trabalho braçal exaustivo. Ou pode ser um trabalho mental extenuante — aquele tipo de serviço de escritório, de longas jornadas, que é terrível e destrói a alma.

Quando esse trabalhador chega em casa, ele está cansado. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. A última coisa que essa pessoa — homem ou mulher — deseja fazer é sentar-se para ler um livro de filosofia, comparecer a uma reunião ou filiar-se a um partido político como o nosso.

Esse fato constitui a barreira mais poderosa que impede os trabalhadores de adquirirem uma consciência revolucionária.

Mas, como explicou Lênin, talvez os trabalhadores não aprendam por meio de livros. Alguns aprendem — uma minoria. Contudo, a classe trabalhadora, enquanto classe, aprende com um livro — o mais importante de todos: o livro da vida, o livro da experiência. Ele lhes ensina lições muito duras.

Trata-se de um processo dialético no qual mil pequenas picadas, mil pequenos ataques, insultos, humilhações e frustrações — ocorrendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano — acabam por acumular-se até atingir um ponto crítico, no qual a quantidade se transforma em qualidade, produzindo uma explosão.

E nessa explosão, as coisas, como explicou Hegel, se transformam em seu oposto.

A luta pela cultura

Voltemos, então, a essa afirmação monstruosa: os trabalhadores não se interessam por arte ou cultura.

De certo modo, isso é verdade, pelas razões que apresentei. A classe dominante utiliza seu monopólio da cultura como uma arma poderosíssima na luta de classes, mantendo os trabalhadores na ignorância e impedindo-os de adquirir qualquer coisa que se aproxime, ainda que minimamente, de um conhecimento e uma compreensão genuínos.

Frederico, o Grande, da Prússia, no século XVIII, ao inspecionar suas tropas no exército prussiano, virou-se para outro oficial e disse: “Estaremos perdidos quando estas baionetas começarem a pensar”.

Esse é um ponto importante. A classe dominante faz tudo o que está ao seu alcance para impedir que as massas tenham acesso à cultura.

Se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu disser, lembrem-se do que Marx e Engels explicaram: em toda sociedade onde a arte, a ciência e o governo são monopólio de uns poucos privilegiados, esse monopólio — e o poder que ele confere sobre as ideias — será utilizado para explorar o restante da sociedade.

Essa, meus amigos, é a essência de toda sociedade de classes. Seja no escravismo, no feudalismo ou no capitalismo, não importa. Portanto, não é de se estranhar que, de modo geral, seja difícil para os trabalhadores terem acesso à cultura.

Mas será que isso significa que eles não têm interesse? Vejam bem, falo por experiência própria. Alguns de vocês talvez saibam que eu e Rob Sewell, meu irmão, viemos de uma família operária do sul do País de Gales. Uma família operária muito pobre.

Fui criado, na verdade, pelo meu avô e pela família dele. Meu avô era operário em uma fábrica de placas de estanho. É um trabalho muito árduo. Operário de funilaria de estanho e comunista.

Fui o primeiro membro de toda a família a concluir o ensino médio. Nem se fale em universidade; isso nem sequer passava pela cabeça de ninguém. Eles não sabiam o que era — e também não se importavam muito.

E, no entanto, naquela casa — aquela casa humilde onde morávamos em Townhill, em Swansea —, sempre havia livros; sempre havia música. Música clássica — não esse tipo de coisa que vocês costumam ouvir. Música clássica, principalmente ópera italiana, que era muito popular entre os trabalhadores galeses daquela época.

Já vi homens feitos — operários da construção civil, parentes meus — ouvindo a voz do grande tenor italiano Beniamino Gigli, o maior tenor que já existiu, cantando “Che gelida manina” (Sua mãozinha está gelada), de La Bohème, e chorando de emoção diante daquela música grandiosa.

Livros. Ainda possuo o exemplar de A Origem das Espécies, de Darwin, que pertencia ao meu avô. Um trabalhador sem instrução formal! E também o exemplar de Anti-Dühring que pertencia à minha mãe.

Nunca ousem dizer na minha presença — nem sequer insinuem — que a classe trabalhadora não se interessa por cultura.

É uma mentira. É uma calúnia. Uma calúnia contrarrevolucionária. Mesmo nos trabalhadores mais atrasados, sob uma espessa camada de preconceito e ignorância, tudo isso existe. Nós sabemos disso. Existem, sim, mentalidades atrasadas entre os trabalhadores. Sabemos disso. Deparamo-nos com elas o tempo todo.

Mas, mesmo no trabalhador mais atrasado — aparentemente apático, cínico, desinteressado por política, sem interesse pelo sindicato, que jamais comparece a reuniões —, mesmo nessa pessoa, existe sempre uma pequena centelha de uma consciência nascente e, sim, uma centelha de criatividade; um potencial criativo em formação.

E essa centelha existe em toda a classe trabalhadora: um desejo de saber, um desejo de compreender, um desejo de ser algo melhor do que sou, porque não estou satisfeito com a minha vida.

Quem pode estar satisfeito com uma vida de labuta, de miséria, de opressão sem um desejo – talvez inconsciente, talvez semiconsciente – de que as coisas precisam mudar? Isso não está bom. Queremos algo melhor do que isso.

Spartacus

Há um filme maravilhoso. Na verdade, é um filme produzido e financiado por alguém que considero o maior ator que Hollywood já produziu, provavelmente em todo o século XX: Kirk Douglas. Um ator maravilhoso e, além disso, um homem de ideias muito progressistas.

Um homem muito rico, aliás. Com sua própria fortuna, ele financiou um filme maravilhoso — na minha opinião, um dos maiores filmes já feitos em Hollywood: Spartacus.

Camaradas: por favor, não deixem de assistir a este filme.

Spartacus. Como diabos conseguiram aprovar esse filme em Hollywood, eu nunca vou saber! Porque é um filme verdadeiramente revolucionário.

Era um período de intensa propaganda anticomunista nos Estados Unidos. Tratava-se da “caça às bruxas” do macartismo, voltada, em particular, contra atores e diretores de cinema. Existia uma terrível “lista negra”. O trabalho de escritores e roteiristas brilhantes não podia ser exibido. Aos atores, não era permitido atuar em filmes.

Kirk Douglas insistiu em exibir um filme sobre uma grande revolução. Todos os outros filmes tratavam de temas como Jesus Cristo, os Dez Mandamentos e coisas do gênero.

Não é o caso deste filme. Trata-se de um filme verdadeiramente revolucionário, que mostra, de fato, a essência de uma revolução. E a mostra muito bem. Ele é, inclusive, bastante fiel aos fatos históricos. Não totalmente, é claro, pois trata-se de uma obra de arte — e a arte tem o direito de fazer pequenas alterações. Do contrário, não seria um filme, mas um documentário.

Mas não é só isso. Se vocês observarem o final do filme, na lista de roteiristas — as pessoas que colaboraram na sua realização —, encontrará o nome de um homem. Talvez vocês nem percebessem. Um roteirista: Dalton Trumbo.

Foi a primeira vez que se permitiu que o nome desse homem brilhante aparecesse. Ele estava banido! Kirk Douglas correu um grande risco. Ele disse: “Não, coloquem o nome dele na lista”. Algo que jamais havia sido feito. Desafiando toda a autoridade, desafiando a proibição, desafiando a caça às bruxas. Um ato de coragem.

Neste filme, há uma cena em que Spartacus conversa com sua esposa, Varinia, que também é escrava. Ele havia vencido uma série de batalhas. Sua esposa diz: “Bem, você deve estar satisfeito”.

Ele responde: “Satisfeito? Não”.

E acrescenta: “O que nós realmente ganhamos? Sim, vencemos; derrotamos os romanos. Mas o que realmente conquistamos? Eu não sei ler. Você poderia me ensinar a ler?”.

Bem, achei essa cena muito comovente. Esse grande herói revolucionário e mártir, em meio a tantas lutas e batalhas, tem como sua maior preocupação o fato de não saber ler.

Ora, tenho certeza de que essa conversa jamais aconteceu. Tenho certeza de que se trata de uma obra de ficção. Uma obra de ficção? Sim. Verdadeira? Muito verdadeira!

Mais do que qualquer outra coisa, ela transmite a verdadeira essência de uma revolução — como espero demonstrar e comprovar. Esse desejo de saber, que se observa em toda revolução.

O desejo de saber

Tenho uma vantagem em relação à maioria de vocês — talvez, em relação a todos vocês. Ao longo da minha vida, presenciei uma revolução. Eu a vi. Não apenas nos livros.

Estive em Paris em maio de 1968, durante a maior greve geral revolucionária da história. Naquela época, havia menos de quatro milhões de trabalhadores sindicalizados na França, mas 10 milhões de trabalhadores ocuparam as fábricas! Eu vi isso. Poderia falar longamente sobre o assunto.

Presenciei a Revolução Portuguesa em 1974-75. Eu estava lá. Lisboa fervilhava de vida. Um jovem — um estudante, um maoísta, ou algo do tipo — escrevia um manifesto na parede. Um texto longo, apenas palavras, palavras e mais palavras.

Imediatamente, centenas de trabalhadores se reuniam em volta. “O que ele escreveu? O que diz ali? Precisamos saber!” E, então, surgiam debates acalorados.

Uma busca por conhecimento! “Precisamos saber. Precisamos saber coisas que desconhecíamos, coisas que não nos era permitido saber.”

Uma das principais características de toda revolução é a forma como a circulação de jornais — a imprensa revolucionária — aumenta na casa das centenas de milhares.

Isso foi verdade na primeira revolução russa. Leia o livro de Trotsky, 1905. Foi verdade na Revolução de Outubro. Foi verdade na Revolução Espanhola, na Guerra Civil Espanhola.

Houve um aumento expressivo no número de jornais de esquerda em Barcelona, ​​Madri e outras cidades.

A Revolução Espanhola, na década de 1970; escrevi um livro sobre isso. Aliás, vocês deveriam lê-lo: A Grande Traição. Aquela foi uma revolução genuína. E houve também muita atividade artística: artistas, teatro, de tudo um pouco. Poetas, escritores, músicos e compositores foram atraídos para esse grande movimento revolucionário.

Depois, houve a Venezuela. Como vocês sabem, eu mantinha uma relação bastante próxima com Hugo Chávez e com a Revolução Venezuelana.

Em todos esses casos, era possível ver como as massas despertavam para a vida. Elas sacudiam a velha rotina, a antiga mentalidade de escravo, a “existência normal”, as “condições normais”.

Pão e circo

Sabe, hoje em dia, na maioria dos países — na Grã-Bretanha, por exemplo —, as pessoas não costumam comprar jornais; e não me surpreende. Se compram um jornal, não leem as notícias políticas nem o editorial. Vão direto para a seção de esportes, onde têm acesso à verdadeira cultura proletária.

Sabem do que se trata, meus amigos? Futebol. Alguns de vocês talvez saibam que eu tenho um problema com o futebol.

No fundo, tenho alergia a ele — fazer o quê? Me dá até erupções na pele.

A vida das pessoas é vazia de valores espirituais, de conteúdo, de beleza, de arte. Em vez disso, dão a elas apenas migalhas. “Toma aí o futebol, meu amigo. Esquece o resto. Fique apenas com o futebol.”

Vocês podem rir. Mas essa é a principal arma dos capitalistas. Se vocês não enxergam isso, é porque estão cegos.

A classe dominante britânica foi muito astuta ao inventar o futebol. Funcionou. É uma tática muito antiga: pão e circo. Em Roma, era assim: dê a eles pão e circo, e tudo ficará bem.

Pão para alimentar os famintos. Mas só pão não basta. A Bíblia diz — e é a mais pura verdade — que “nem só de pão viverá o homem”. Eles precisam de algo mais.

A classe dominante entende que é preciso algo mais para manter as mentes das pessoas ocupadas. “Dê a eles esporte. Dê a eles corridas de bigas. Lutas de gladiadores. Pessoas matando umas às outras a sangue-frio na arena. Isso, sim, é esporte de verdade. Isso, sim, é algo que funciona.”

As corridas de bigas eram igualmente sangrentas, aliás. Só que nem sempre o resultado era o esperado. Em Bizâncio, havia duas equipes de aurigas: os Verdes e os Azuis. Existiam grupos de torcedores, exatamente como hoje no futebol. Eles brigavam entre si, tal como acontece atualmente.

Às vezes, chegavam a matar uns aos outros. O futebol, por sua vez, ainda não chegou a esse ponto. Por vezes, a situação saía do controle e assumia um caráter verdadeiramente revolucionário. Isso levava a classe dominante a reprimir a prática.

Sim, as massas precisam de outra coisa.

Saltos na consciência

O desejo por cultura vem à tona em toda revolução. É possível observar isso em qualquer greve. Algumas das camadas mais atrasadas passam, de repente, por uma transformação; elas entram em ação.

Os chamados líderes, os delegados sindicais e outros do tipo ficam perplexos. Em tempos normais, ninguém aparece em uma reunião sindical! De repente, 100 mil pessoas surgem: gente indignada, exigindo ação.

Trata-se, aliás, das mesmas pessoas que, antes, jamais ouviriam um comunista. “Ah, não. Você é esquerdista demais. Radical demais. Extremista demais. Isso não é para mim.” Elas se transformam. Tornam-se os elementos mais militantes.

Eis um exemplo: em 1905, os bolcheviques constituíam uma minoria ínfima. Eles distribuíam panfletos aos grevistas — os trabalhadores estavam em greve, uma greve geral —, convocando à derrubada do Czar.

Os trabalhadores — muitos deles camponeses recém-chegados dos vilarejos, sem instrução e vivendo em condições atrasadas — rasgavam os panfletos. Frequentemente, chegavam até a agredir os bolcheviques, pois apoiavam o Czar.

Então, ocorreram os eventos do Domingo Sangrento. Na Escola Mundial, temos também uma sessão dedicada a Shostakovich — vale a pena conferir. A 11ª Sinfonia de Shostakovich é uma representação musical perfeita da revolução de 1905, incluindo os acontecimentos do Domingo Sangrento, o massacre.

Ocorreu um massacre de trabalhadores desarmados. Milhares foram mortos. Ninguém sabe quantos.

Na própria noite seguinte a esse massacre, os mesmos trabalhadores que haviam rasgado os panfletos e espancado os bolcheviques procuraram-nos com uma única exigência: “Dêem-nos armas, dêem-nos armamento. Não temos mais um czar. O czar está morto. Chega de czar. Revolução”. As coisas transformaram-se no seu oposto.

A necessidade da arte

Ora, como isso se relaciona com a arte? Bem, vamos deixar isso claro. Às vezes, os camaradas são um tanto mecânicos: “bem, o desenvolvimento da arte deve refletir as classes e o desenvolvimento das forças produtivas”. Pois bem, existe uma canção de Gershwin: It Ain’t Necessarily So (“Não é necessariamente assim”). Não necessariamente.

Veja bem, é verdade. O motor fundamental de toda a história é o desenvolvimento das forças produtivas. Isso é um fato. De uma forma ou de outra, isso encontrará expressão em campos como a arte e a música? Sim, encontrará — de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau.

Mas, se vocês me perguntarem: existe uma relação direta entre as duas coisas? Eu respondo que não. Não existe.

A relação entre a ideologia — como a arte, a filosofia, a música, a cultura, a pintura, a arquitetura — e as forças produtivas, se é que existe, é muito, muito indireta, bastante contraditória e nada mecânica.

Engels, inclusive, afirmou que é um pedantismo tentar relacionar diferentes escolas de filosofia, por exemplo, à luta de classes e a classes específicas. É uma atitude bastante insensata.

Na verdade, manifestações como a arte e a religião — que, aliás, estão interligadas — possuem raízes muito antigas. A ideia de que a arte é algo não-essencial, algo irrelevante, não é verdadeira.

Sabe, não creio que alguém consiga explicar isso, mas parece que nós, seres humanos — a espécie Homo sapiens, à qual a maioria de nós tende a pertencer (embora, às vezes, eu tenha minhas dúvidas) —, somos biologicamente programados para isso. Existe algo em nossa psique, algo em nossa alma; algo profundamente oculto em nossa consciência — ou em nosso subconsciente — que contém tanto um elemento religioso quanto um elemento artístico.

Vejam bem. A arte — no sentido moderno — nasce com o desenvolvimento da sociedade humana. As primeiras manifestações da cultura humana são a arte rupestre. Refiro-me àquelas pinturas maravilhosas que encontramos em locais como Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha.

É uma arte muito antiga. Na verdade, é ainda mais antiga do que eu imaginava. A cronologia remonta a tempos cada vez mais remotos, de forma contínua.

Portanto, desde os primórdios da nossa espécie, a arte tem ocupado um lugar central na sociedade humana. Será que consigo justificar essa afirmação? Acredito que sim.

Vejam, costumamos falar em “arte rupestre” e em “homens e mulheres das cavernas”, como se as pessoas vivessem em cavernas. Na verdade, as pessoas não costumavam viver em cavernas. Bem, às vezes viviam, sim. Mas, de modo geral, não era esse o seu lugar habitual de moradia.

Eles eram caçadores; viviam em constante deslocamento, enquanto as cavernas eram locais fixos. Se chegassem a habitar uma caverna, seria na parte externa, onde havia luz e ar. O interior da caverna — era um lugar ao qual ninguém queria ir. Era escuro. Era perigoso. Havia animais extremamente perigosos, como os ursos-das-cavernas. Encontrá-los era algo que ninguém desejava.

E, no entanto, existem estas pinturas maravilhosas — que, aliás, creio que jamais foram igualadas em termos de precisão. Elas retratam os animais que aquele povo caçava, revelando um conhecimento preciso de anatomia.

Onde estão essas pinturas? Não ficam na parte externa. Portanto, não eram meros ornamentos ou decorações — de jeito nenhum. Elas encontravam-se sempre nos recantos mais escuros e inacessíveis do interior da caverna. Por vezes, só é possível chegar até elas rastejando de barriga.

Imagine, em sua mente, o nosso ancestral. Poderia ter sido um homem, poderia ter sido uma mulher. Nunca saberemos. Nosso ancestral, rastejando de barriga em um espaço apertado, na mais absoluta escuridão, à luz bruxuleante de gordura animal em chamas, criando essas pinturas maravilhosas, extraordinárias.

Sempre achei que há uma mensagem profunda nessa imagem. O que ela me revela é o esforço da humanidade — o empenho da raça humana — em sair da escuridão rumo à luz. Um esforço para compreender a natureza, a beleza da natureza, as maravilhas da natureza.

É claro que, naquela época, isso estava intimamente ligado a uma religião primitiva — não entrarei em detalhes sobre isso. Mas a ideia de que a arte não é necessária não é verdadeira.

Arte e revolução

É verdade que a arte passou por muitas transformações ao longo do tempo. Já abordei anteriormente a forma como a arte se desenvolve em diferentes sociedades; não entrarei nesse mérito agora. Mas ela sempre desempenhou um papel central.

Isso se torna particularmente evidente em uma revolução. Como mencionei, é possível observar esse fenômeno, em estado embrionário, em qualquer greve. Uma greve, conforme explicou Trotsky, é como uma revolução em miniatura. Todos os elementos presentes em uma revolução — em grande escala — podem ser vistos em qualquer greve, ainda que em embrião, como potencialidade.

Em uma greve, as coisas mudam com muita rapidez. As pessoas desenvolvem uma consciência. Trabalhadores que, anteriormente, mostravam-se atrasados, inertes e desinteressados, tornam-se, de repente, muito interessados, profundamente engajados e militantes. Com frequência, eles se mostram até mais militantes do que os chamados elementos avançados — os quadros, por assim dizer.

Às vezes costumo dizer — não me citem, por favor, mas mesmo assim direi —: que Deus nos livre dos quadros! Bem, não é exatamente isso que quero dizer, não de verdade. Quadros genuínos são bons e necessários.

O tipo de pessoa a que me refiro é alguém arrogante. Alguém que imagina ser líder simplesmente por ocupar um cargo de liderança, por exercer uma função em tempo integral ou algo do gênero. Essas pessoas acreditam ter o direito de decidir, tratando os trabalhadores como se estes, basicamente, não tivessem consciência. Elas demonstram desprezo pelos trabalhadores.

Frequentemente, observa-se que as coisas se transformam em seus contrários. O que antes era atrasado torna-se extremamente avançado; o que antes era muito avançado torna-se irremediavelmente inadequado.

Aliás, os bolcheviques eram irremediavelmente inadequados. Não Lênin, nem Trotsky, mas os bolcheviques em São Petersburgo estavam, sem dúvida, muito, muito atrás.

Por exemplo, em fevereiro, quando as mulheres quiseram ir às ruas e dar início ao movimento, disseram-lhes: “Não, não, não façam isso. Nós somos mais avançados, nós sabemos. Não façam! Vocês serão alvejadas, serão reprimidas”.

As mulheres responderam: “Muito obrigada, tchau”. Elas foram às ruas mesmo assim e arrastaram os homens consigo.

Aliás, não é por acaso que, em todas as revoluções da história, as mulheres desempenharam um papel de destaque.

Pense no papel das mulheres ao longo de toda a história — esse é um assunto à parte, mas apenas reflita sobre isso. Se for possível resumir em poucas palavras, seria: a escrava de um escravo. Não há nada pior do que isso.

Portanto, quando uma mulher se torna realmente ativa — saindo da cozinha, deixando os filhos de lado e entrando no mundo real da luta, indo para o chão de fábrica —, ela rapidamente se torna uma das combatentes de classe mais avançadas. Com consciência de classe, não feminista, mas uma combatente com consciência de classe.

Já presenciei isso muitas vezes. E, na verdade, elas se saem até melhor do que os homens. Por quê? Porque, nessas situações, elas passam a sentir, de repente, o poder coletivo da nossa classe. Não se trata de “nossas mulheres”, “nossos homens”, “nossos negros” ou qualquer outra divisão; trata-se da nossa classe. Uma classe que une todos os gêneros — mulheres, homens, negros, jovens e idosos.

O poder da unidade, o poder coletivo do proletariado. É disso que se trata. Nada mais presta. O resto é desvio. Isso divide os trabalhadores e não serve para nada.

Eles sentem o poder coletivo. E sentem, pela primeira vez: “Posso mudar as coisas. Não precisamos viver assim. Não precisamos aceitar essas imposições. Não precisamos aceitar esses patrões. Podemos mudar as coisas”.

Com isso, deixam de pensar como escravos — escravos miseráveis, abatidos, atrasados. Começam a pensar como verdadeiros seres humanos: com mente, com alma, com interesses, com desejo de conhecimento. Com o desejo de conhecer coisas que antes desconheciam.

Essa é a essência. Não é uma questão secundária.

A Reforma e o Renascimento

Vocês veem isso em todas as revoluções da história.

Vamos voltar diretamente à Reforma e ao Renascimento. Maravilhoso. O termo significa “despertar” — após séculos de uma arte morta.

A arte exige algo. A arte precisa ser livre. O artista deve se permitir, deve sentir-se livre, para expressar tudo o que há em sua alma, em seu coração, seus significados mais profundos, a forma como ele reage à vida.

Um verdadeiro artista deve, de alguma maneira, refletir a vida. Não os problemas mesquinhos e estúpidos de indivíduos ou de vidas particulares insignificantes. Quem se interessa por isso? O que nos interessa são as grandes questões.

Mas a arte era oprimida. A arte nunca foi livre. A arte egípcia não era livre. É por isso que ela não mudou muito ao longo de mil anos. Houve algumas transformações, mas, de modo geral, permaneceu praticamente a mesma.

Por quê? Porque se tratava de arte religiosa, e os artistas eram controlados pelos sacerdotes. Eles ditavam como as esculturas — e outras obras — deveriam ser criadas.

O mesmo ocorria no feudalismo. A arte era controlada por uma ditadura: a ditadura da Igreja Católica Romana. Se alguém ousasse desviar-se disso, acabava na fogueira, condenado como herege. Bela gente.

Portanto, a revolta de uma nova sociedade — que, naquela etapa, só poderia ser uma sociedade capitalista — começou, necessariamente, como uma luta cultural, uma luta religiosa, visto que toda a cultura era, então, de natureza religiosa.

Os únicos que sabiam ler ou escrever eram os sacerdotes, que escreviam em latim. Foi um passo altamente revolucionário — na Inglaterra, na Alemanha e em outros lugares — quando as pessoas começaram a escrever em suas próprias línguas: em inglês, em alemão, e assim por diante.

Martinho Lutero. Ele tinha o seu lado negativo. Mas foi um homem muito corajoso. Foi um revolucionário. Foi um rebelde. Rebelou-se contra a Igreja e poderia ter pagado com a própria vida, como muitos, muitos outros pagaram.

Mas Martinho Lutero não foi apenas um rebelde. Ele exerceu um impacto profundo na cultura alemã. Traduziu a Bíblia para o alemão. Esse foi um ato revolucionário. E diz-se — creio que seja provavelmente verdade — que Lutero inventou a língua alemã moderna. Esse é um grande feito.

Entre os muitos hinos e poemas que ele escreveu, há um hino notável. Eu adoro essa canção, e Engels também a adorava. Ele a descreveu como a “Marselhesa” do século XVI. Um hino maravilhoso chamado Ein Feste Burg.

Os camaradas alemães conhecem este hino? Levantem a mão. E os austríacos? Não, os austríacos são católicos. Eles não conheceriam.

Sabe, costumo dizer o seguinte: a Ana e eu somos ambos ateus, mas ela é uma ateia católica e eu, um ateu protestante. Existe uma diferença.

Vocês não conhecem Ein feste Burg? Was passiert hier? [O que está acontecendo aqui?] Was ist los mit den Deutschen? [O que há de errado com os alemães?] Schreckliche Bösewichte. [Terríveis vilões].

Jesus. Lutero, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem.

Vou cantar:

“Nosso Deus é fortaleza firme, bom escudo e armas.”

Entenderam? Vamos tentar em inglês:

Nosso Deus ainda é um refúgio seguro, um escudo e arma de confiança; Ele nos livrará de todo o mal que agora nos alcançou. O antigo príncipe do inferno

Este é o Papa!

ergueu-se com um propósito funesto; uma sólida armadura de astúcia e poder ele veste nesta hora… […] Uma palavra, depressa, o matará.

A frase final é: “Uma palavra o matará rapidamente”. Ele pode ser tão poderoso quanto quiser; mas uma palavra o matará rapidamente.

Isso é um discurso revolucionário. Erguer-se contra a ditadura da Igreja Católica! Algo maravilhoso. Acho isso extremamente comovente. Esse é o espírito da revolução. Uma revolução em seus primórdios, certamente. Vestida com trajes religiosos, sim. Mas, ainda assim, uma revolução.

A Revolução Holandesa

Disso surge a grande Revolução Holandesa, sobre a qual não se escreve muito. É uma pena, pois essa foi a primeira verdadeira revolução burguesa — a Revolução Holandesa.

O motivo pelo qual as pessoas não compreendem isso é que ela assumiu a forma de uma guerra de libertação nacional, travada pelos protestantes holandeses contra a Espanha católica.

O conflito perdurou por muitos anos, por décadas; foi algo terrível e sangrento. Bela gente, esses católicos.

Em certo momento, Filipe, da Espanha, chegou a decretar a pena de morte para toda a população dos Países Baixos, com algumas exceções. Ter uma Bíblia em casa tornou-se um crime punível com a morte.

E que mortes, hein? Se alguém fosse capturado pela Inquisição como herege e confessasse seus pecados, renunciasse ao protestantismo e aceitasse a Igreja Católica, a Igreja — em sua “generosidade” — agia da seguinte forma: os homens tinham suas cabeças cortadas, e as mulheres eram enterradas vivas. Bela generosidade, não?

Após essa terrível batalha, os holandeses, os Países Baixos, saíram vitoriosos. Foi a primeira revolução burguesa. E o ponto central é este: observem a extraordinária eclosão de arte e cultura que surgiu nos Países Baixos naquele período. Uma verdadeira revolução na pintura.

Até mesmo os temas das pinturas são interessantes. A população havia passado por uma guerra terrível, marcada por sofrimento e matanças em larga escala. Agora, a burguesia holandesa calvinista desejava paz e tranquilidade. Por isso, a arte da época é repleta de cenas serenas e pacíficas, naturezas-mortas e outros temas do gênero. Pinturas maravilhosas.

Dessa arte surge um dos maiores gênios que já existiram: Rembrandt, um gênio extraordinário. É aqui que o indivíduo, de repente, se faz presente. Ele pintou autorretratos — alguns podem ser vistos em Londres ou em Amsterdã, onde há um museu maravilhoso.

E, ali, você se depara com uma imagem do artista já idoso, desgastado por todo tipo de problema. Rosto enrugado, cabelos grisalhos, olhos avermelhados, e por aí vai. É algo maravilhoso. Dá a sensação de que você poderia conversar com esse homem.

Um grande artista. Mas Rembrandt era filho de um moleiro. Só nos Países Baixos isso poderia acontecer — alguém poderia ascender a tal nível de fama.

É claro que isso teve um efeito profundo. Os Países Baixos exerceram uma influência profunda sobre a Inglaterra.

As revoluções Inglesa e Francesa

Houve também a Revolução Inglesa — sobre a qual, futuramente, gostaria de escrever algo, se tiver tempo.

A Revolução Inglesa caracterizou-se por uma explosão de brochuras. Não existiam jornais; o que havia eram brochuras, pequenos livros de caráter revolucionário, notadamente aqueles escritos por um grande revolucionário comunista: Gerrard Winstanley. Eles queriam virar o mundo de cabeça para baixo. E havia uma verdadeira sede por essas brochuras.

John Milton, o grande poeta inglês, foi um dos ministros no governo revolucionário de Cromwell. Não se sabe muito bem como ele conseguiu escapar com vida depois de tudo aquilo; o fato é que ele escapou. Ele foi perseguido.

Sua grande e sublime obra, o maior poema da língua inglesa, O Paraíso Perdido, retrata um embate entre Deus e o Diabo. Na verdade, o Diabo se sai muito bem; ele é, sem dúvida, um personagem muito mais interessante do que Deus. Contudo, trata-se, na realidade, de uma versão dissimulada do conflito entre monarquistas de direita e puritanos.

É claro que, acima de tudo, houve a grande Revolução Francesa. Foi algo realmente fantástico. É possível notar aqui o medo que a burguesia tem da revolução; eles ficam aterrorizados. O mesmo vale para os chamados historiadores. Não se encontra um único livro burguês que valha a pena ler sobre qualquer revolução — nem sequer um. Por trás deles, há sempre algum tipo de calúnia, especialmente no que diz respeito à Revolução Francesa.

Eles não conseguem conter a própria raiva ao escrever sobre o tema. “Ah, vejam só esses monstros sedentos de sangue, a guilhotina, os assassinos.” Pois é, claro. A Revolução Francesa foi um ato glorioso de emancipação social e cultural. Foi algo tremendo. E explodiu como uma onda gigantesca que varreu toda a Europa, eliminando todo o entulho feudal, todas as teias de aranha, a poeira e a sujeira acumuladas.

A Revolução Francesa inspirou figuras como Hegel, Goethe e Beethoven — na minha opinião, o verdadeiro pai da música moderna. A Quinta Sinfonia de Beethoven é a Revolução Francesa em forma de música. Beethoven era um revolucionário, mas esse já é outro assunto.

Na Inglaterra, logo do outro lado do canal, a Revolução Francesa teve um impacto tremendo sobre as massas — e também sobre os intelectuais. E sobre a classe dominante, que a via com horror e terror absolutos. Eles conspiraram para destruir a revolução, mas fracassaram.

Acima de tudo, porém, ela exerceu influência sobre jovens poetas inspirados, como Shelley, Wordsworth, Byron e Robert Burns — o grande poeta escocês. Como adoro Robert Burns: um verdadeiro revolucionário, um poeta maravilhoso.

William Wordsworth era um homem jovem quando foi à França. Ele presenciou a revolução. E escreveu um poema muito longo, intitulado O Prelúdio. Título interessante: O Prelúdio. Prelúdio para quê? O poema contém dois versos que, a meu ver, expressam uma revolução melhor do que qualquer outra coisa.

Que felicidade, naquele alvorecer, estar vivo; mas ser jovem — ah, isso era o próprio paraíso!

Linhas muito, muito, muito profundas e comoventes. E, no entanto — é claro —, o que dizem os canalhas que escrevem histórias e produzem programas sobre a Revolução Francesa? “Ah, ela está banhada em sangue. Eram monstros sanguinários. A guilhotina! São assassinos. Mataram o rei e a rainha.”

Foi, como todas as grandes revoluções, um tremendo ato de emancipação social e cultural. A libertação da alma. Deixando de lado a mente — a alma foi libertada.

E eles provaram isso posteriormente, quando os exércitos revolucionários marcharam pela Europa, exercendo um impacto tremendo. Mesmo sob o comando daquele gângster, Napoleão — ainda que de uma forma distorcida, tal como ocorreu com Stalin, que distorceu a Revolução Russa.

A Revolução Russa

Passemos a uma época mais recente.

A Revolução de Outubro de 1917 foi o maior acontecimento isolado de toda a história da humanidade.

Por que digo isso? Porque, ali, pela primeira vez na história, as massas — isto é, milhões de homens e mulheres comuns, trabalhadores e camponeses — derrubaram o regime monstruoso e opressor do czarismo. E, ao menos, deram início a essa grande tarefa histórica: a transformação socialista da sociedade. Elas deram início a isso.

O fato de ter terminado da maneira como terminou — essa já é uma outra discussão. Mas ninguém pode tirar do povo russo — dos trabalhadores e camponeses russos — esse sucesso colossal, essa vitória colossal que eles alcançaram.

E isso significou um despertar, um despertar colossal de toda a sociedade. A revolução agitou a sociedade até as suas camadas mais profundas. Milhões e milhões de antigos escravos — escravos oprimidos e vivendo em condições de atraso, pessoas que não sabiam ler nem escrever — irromperam subitamente no palco da história e ocuparam o seu centro.

Qual foi o efeito disso na cultura? A Rússia já possuía uma grande cultura, mesmo no século XIX. Escritores admiráveis ​​como Tolstói, Dostoiévski, Gógol e muitos outros. Compositores como Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov e Rachmaninov.

Durante a revolução, a intelectualidade dividiu-se, tal como todas as outras classes. Alguns alinharam-se com a contrarrevolução, como o poeta Gumilev, que foi morto. Outros fugiram para o estrangeiro.

Mas a maior parte da intelectualidade, as forças vivas da sociedade, abraçou a revolução de todo o coração, com toda a alma. E surge uma constelação de grandes nomes: Larionov, Maiakovski, Meyerhold, Shostakovich. A lista é interminável. Foi um grande despertar.

Bem, como mencionei anteriormente, presenciei revoluções. Cada uma delas teve um impacto profundo em mim, pessoalmente. Mas houve algo em minha vida que, mais do que qualquer outra coisa, expressou a verdadeira natureza de uma revolução.

Em 1970, eu estava na Universidade de Moscou. Naquela época, não era fácil entrar em contato com russos. Mas, por acaso, acabei conhecendo alguém: uma senhora idosa. Por coincidência, ela dividia um apartamento em Moscou com um amigo meu.

Descobri que ela havia sido militante do Partido Bolchevique na época da revolução. Creio que ela fora professora na região do Volga, ou em algum lugar por ali. Essa mulher passou 14 anos em um dos campos de concentração de Stalin — um daqueles verdadeiros infernos. Deve ter sido uma experiência terrível. Mas ela jamais falava sobre isso.

E aquela senhora, ela estava curvada ao meio, seu rosto estava cheio de rugas, e o sofrimento estava gravado em sua fisionomia. Ela nunca falava muito. Mas, um dia, tomei coragem — afinal, eu não a conhecia — e lhe fiz uma pergunta: como foi a revolução?

Nunca vi uma transformação assim no rosto de ninguém. Aquela mulher pobre, oprimida, humilhada, envelhecida pelo peso dos anos — seu rosto mudou.

Ela rejuvenesceu. Talvez tenha sido apenas a minha imaginação, mas as rugas pareciam ter desaparecido. Seus olhos brilhavam. E sua voz também se transformou. Então ela disse: “Ah, você não consegue imaginar. Você não faz ideia de como aquilo foi”.

E então ela disse, em russo, uma palavra difícil de traduzir: “Подъём [Kakoi podyom]”. Que elevação! “Подъём” — eu traduziria como uma espécie de elevação espiritual, das massas, de tudo.

E, naquele momento, seu rosto mudou novamente, e ela disse, quase num sussurro — sem sequer olhar para mim, voltada para a janela —: “Não como agora”. E, mais uma vez, ela pareceu envelhecer.

E, naquela breve troca, ela me revelou mais do que qualquer quantidade de livros. Ali, deparei-me com a realidade de uma revolução — a verdadeira realidade de uma revolução.

Não posso entrar em detalhes, mas havia ali muitas grandes ideias, toda uma escola de pensamento; experimentações na arte, na música, na pintura, na poesia.

Havia o grande poeta russo Maiakovski. Vocês já ouviram falar de Maiakovski? Vocês já leram Maiakovski?

Quem aqui já leu Maiakovski? Em russo? [Pouquíssimas mãos se levantam]

Então, vocês perderam o essencial!

Maiakovski era membro do Partido Bolchevique. Um revolucionário autêntico.

Quando eu era bem jovem, decorei um de seus poemas. Chama-se Nossa Marcha — Nash marsh (Наш марш) — e descreve uma marcha revolucionária. Vou recitá-lo para vocês, com sua licença. Peço desculpas aos comunistas russos pelo meu russo terrível.

Ouça como soa. Soa como uma revolução. Soa como uma marcha:

Бейте в площади бунтов топот! [Ecoa nas ruas a marcha da rebelião,] Выше, гордых голов гряда! [passando por cima das cabeças dos orgulhosos;] Мы разливом второго потопа [nós, a torrente de um segundo dilúvio,] перемоем миров города. [lavará o mundo como uma nuvem que se rompe.] Дней бык пег. [Os dias são um corcel brilhante.] Медленна лет арба. [Os anos se arrastam, sombrios.] Наш бог бег. [Nosso grande deus é a Velocidade!] Сердце наш барабан. [Nosso coração, um tambor retumbante!]

O último verso significa que nosso coração é um tambor. Seu coração está batendo forte de ansiedade. “Nosso coração, um tambor retumbante”. Maravilhoso. Isso é algo fantástico.

Vale ressaltar o que preciso lhes contar: Lênin não gostava de Maiakovski. Assim como eu, Lênin era, fundamentalmente, conservador em seu gosto literário.

Ele ficou bastante indignado quando alguém lhe disse que pretendiam destinar uma grande quantidade de papel, um recurso escasso, para a publicação de um dos poemas de Maiakovski. Ele perguntou: “O quê!? Vamos desperdiçar nosso precioso papel com esse tipo de coisa?”. Ao que lhe explicaram: “A questão é que os trabalhadores gostam dessa poesia”. E ele respondeu: “Bom, tudo bem. Nesse caso…”.

Não, mas é verdade. O que vocês precisam entender é que havia encontros dedicados a ouvir poesia. Milhares de trabalhadores, camponeses e soldados ouviam essa poesia com entusiasmo.

O Teatro Bolshoi, famoso — e com toda razão — por sua ópera e seu balé, estava repleto de operários, ainda com seus macacões de fábrica, e de soldados, com seus capotes, recém-chegados do front. Eles permaneciam ali, sentados ou de pé, ouvindo aquela música maravilhosa que jamais tinham escutado antes, contemplando as maravilhas visuais daquelas óperas e tudo o mais; diante de seus olhos, revelava-se um mundo cuja existência eles jamais haviam imaginado. Deve ter sido como viver um sonho.

Essa é a essência de uma revolução. É aí que a arte se funde com a revolução. Por quê? Porque ela expressa a arte verdadeira e a poesia verdadeira. Expressa algo que está, de fato, no coração e na alma de milhões de pessoas.

A arte exige liberdade

É claro que todo esse período maravilhoso foi esmagado sob o peso opressivo da burocracia stalinista. O isolamento da revolução em condições de atraso, somado à ascensão de uma casta privilegiada de funcionários, fez com que não houvesse espaço para isso.

Os stalinistas queriam encerrar a revolução, pôr fim a essa “loucura” e restabelecer a ordem. Por isso, aquelas experimentações na arte, na poesia e em outros campos — que os bolcheviques não apenas toleravam, mas incentivavam (embora não concordassem com grande parte delas, o que, aliás, não vem ao caso) — foram suprimidas.

Para o burocrata, para o funcionário, aquilo era uma ameaça. O espírito da burocracia é um espírito de rotina e ordem desprovidas de alma — a ordem de um escritório. Não havia espaço para essa liberdade de crítica e discussão. Isso era perigoso. Assim como a democracia operária era perigosa e precisava ser esmagada. E foi esmagada.

Talvez o ponto de virada tenha ocorrido em 1930, quando o grande poeta Maiakovski cometeu suicídio.

Não tenho a menor dúvida de que seu suicídio foi um protesto contra a burocracia e o stalinismo. Se ele não tivesse cometido suicídio, provavelmente teria sido morto de qualquer maneira. E, portanto, aquele foi o fim de um período maravilhoso.

Bem, há muitas coisas sobre as quais eu poderia falar mais. Mas, e quanto à arte, hoje?

Eu disse que a arte exige liberdade. O artista ou o poeta deve ser livre para expressar tudo o que traz dentro de si.

Isso foi esmagado pela Igreja Católica na Idade Média. Foi esmagado no século XX por ditaduras totalitárias — tanto estalinistas quanto fascistas. E continua sendo esmagado hoje por uma nova forma de ditadura: a ditadura do dinheiro, a ditadura do capitalismo, que, por sua própria natureza, é hostil à arte.

E, no entanto, a arte floresce. Pois é, claro. Obras de arte são vendidas por preços altíssimos. De fato, o mercado de arte é, depois do tráfico de drogas, o maior mercado não regulamentado que existe. São bilhões e bilhões de dólares todos os anos — talvez trilhões, não sei.

Agora, pare para pensar um pouco. Vincent van Gogh — que, vale lembrar, foi um dos maiores artistas de todos os tempos — sabe quantas pinturas ele vendeu durante sua vida? Nenhuma. E olha que ele recebia ajuda do irmão, que era negociante de arte. Nem uma sequer. Ele morreu na mais absoluta miséria. Hoje, suas obras são vendidas — quando aparecem no mercado — por bilhões de dólares.

Mas existe um crítico de arte de quem eu gosto particularmente — infelizmente, ele já faleceu. Era um australiano chamado Robert Hughes, um escritor excelente. Ele disse o seguinte: “O motivo pelo qual o preço de uma obra de arte é tão elevado não é porque a arte seja boa. É porque os investidores acreditam que ela lhes proporcionará um lucro rápido”. E isso é verdade.

A maior parte dessas pinturas, hoje adquiridas por investidores na Sotheby’s e em outros lugares, acaba indo para onde? Elas são expostas para que o público possa apreciá-las? Não. Elas desaparecem em cofres bancários, onde ficam trancadas, pois essas obras tornaram-se, agora, meras mercadorias.

Na época do Renascimento, existiam figuras como Lourenço, o Magnífico, na Itália — e a família Medici, de modo geral. Eles financiavam a arte; compravam arte. É verdade, eles compravam pinturas, mas eram, eles próprios, homens cultos. O próprio Lourenço era poeta, e ele subsidiou Leonardo da Vinci durante sete anos.

A situação atual é bem diferente. O mundo da arte, como um todo, está podre. Está podre. E isso é um sintoma da decadência senil, da degeneração do capitalismo.

Veja, no passado, existiram grandes artistas cuja arte significava algo. A arte precisa significar algo. Ou por que produzi-la?

Francisco Goya

Tomemos o exemplo de Goya, meu artista favorito — o artista espanhol dos séculos XVIII e XIX.

Ele criou pinturas maravilhosas, mas também pinturas terríveis, pois a Espanha atravessou um período tenebroso, marcado por massacres, assassinatos, opressão e dominação francesa. Em suas obras, ele retratou com clareza a realidade desses horrores. São pinturas assustadoras.

É possível vê-las em Madri, no Museu do Prado.

É um museu maravilhoso. Gosto, em particular, das pinturas de Hieronymus Bosch — assunto sobre o qual já escrevi. Trata-se de um pintor holandês do período da Reforma. Se vocês quiserem ver uma representação do inferno, basta observar as obras de Hieronymus Bosch. São pinturas aterrorizantes; uma visão assustadora do inferno na Terra. Afinal, era essa a realidade que as pessoas viviam naquela época.

Goya criou duas obras-primas. Elas estão no Museu do Prado. O heroico povo de Madri levantou-se contra o exército espanhol a serviço de Napoleão, munido de facas, machados — qualquer coisa que tivessem à mão. Atacaram as tropas espanholas e acabaram massacrados.

Goya foi, de fato, às ruas. Ele presenciou tudo aquilo. Viu o que estava acontecendo; viu o sangue, os mortos e tudo o mais. E, a partir disso, produziu duas pinturas maravilhosas.

Uma delas é “2 de maio de 1808“. A obra retrata um embate desesperado entre um mercenário árabe montado a cavalo — que tenta matar um revolucionário — e esse mesmo revolucionário, que, em meio ao desespero, tenta esfaquear o cavalo. É uma imagem aterrorizante de desespero, de uma luta desesperada.

A outra pintura mostra a repressão que se seguiu. O pelotão de fuzilamento — veem-se as costas dos soldados. É noite. Tudo está mergulhado na escuridão. Vêem-se as costas deles enquanto atiram nessas pessoas desarmadas. O sangue está no chão. Era possível sentir o gosto do sangue. Era possível sentir o cheiro do sangue.

O homem no centro dessas vítimas — que veste uma camisa branca e mantém os braços estendidos enquanto é morto a tiros — lembra Jesus Cristo na cruz.

Mais tarde, ele criou outra série, intitulada Los desastres de la guerra (Os Desastres da Guerra). Mais uma vez, essas gravuras apresentam descrições aterrorizantes dos horrores da guerra, expondo-os e denunciando-os.

Por fim, suas pinturas mais importantes, o Período Negro. Essas obras não foram concebidas para exibição pública; foram pintadas diretamente nas paredes de uma casa na Espanha. São pinturas sombrias, terríveis. Um exemplo é a imagem da cabeça de um cão — apenas a cabeça — afundando em um mar de vômito. É exatamente isso: a cor do vômito.

Ou Cronos, conhecido pelos romanos como Saturno, o deus do tempo e da velhice, devorando seus próprios filhos. Essa deve ser a pintura mais aterrorizante que já foi feita. Uma figura monstruosa devorando um cadáver, com sangue escorrendo dele. Há também outras pinturas que retratam bruxas e a Inquisição.

Goya não pintava por dinheiro. Ele pintava coisas que vinham de sua própria alma, de seus próprios pesadelos, de seus próprios sonhos, da vida.

Emancipando a arte

Mais perto dos nossos tempos, observemos Pablo Picasso e sua maravilhosa pintura Guernica, que, aliás, encontra-se em Madri. É uma obra imensa, que retrata o terrível massacre do povo de Guernica, no País Basco, perpetrado pelos fascistas de Franco.

Trata-se, mais uma vez, de uma imagem aterrorizante. Um cavalo atravessado por uma lança, como na arena de touradas. Um touro a berrar — um touro monstruoso a berrar. Braços e pernas sem vida, escudos estraçalhados espalhados pelo chão. E uma luz que lampeja — uma luz elétrica em meio à escuridão. Uma imagem horripilante.

Existe uma história, na verdade. Os alemães ocuparam Paris, e Picasso estava trabalhando lá. Os alemães enviaram membros da SS para verificar o que esses artistas estavam fazendo — o que chamavam de “arte degenerada”. Um oficial entrou, olhou para uma pintura e virou-se para Picasso: “Foi você quem fez isso?”. Ele respondeu: “Não, foram vocês”. Não sei o que o oficial alemão pensou disso.

Essa é a verdadeira arte, a grande arte, aquela que reflete a vida.

Veja bem, nos nossos próprios dias. Basta olhar para o terrível massacre em Gaza. O abate de homens, mulheres e crianças. O genocídio. Onde isso se reflete na arte? Não creio que esteja expresso em lugar nenhum.

Qual é a nossa reação a isso — e a todos os outros massacres e às coisas terríveis que estão acontecendo? Eu lhe direi.

Na Grã-Bretanha, existe esse fenômeno conhecido como Britart. Uma cama desfeita. Uma cama desfeita! Eu faço arte assim toda manhã. Ninguém me paga por isso. Uma cama desfeita!

Ou Damien Hirst, que é o sumo sacerdote dessa suposta escola de arte. Um homem riquíssimo. Um tubarão em formol. Um tubarão bem grande, dentro de uma vitrine cheia de formol. Ora, o que isso significa? Qual é o sentido de um tubarão em formol? Bem, é bem simples: um tubarão em formol é um tubarão em formol.

Chegamos a esse nível trivial e repugnante. Não tentem justificar isso. “Ah, a intenção é que signifique isto, a intenção é que signifique aquilo”. Acordem, pelo amor de Deus! Acordem. Um beco sem saída, um fim melancólico para a arte.

E, naturalmente, a cultura como um todo encontra-se em estado de crise. Não me ocorre nenhuma obra de música ou de arquitetura que seja digna de nota. Nem falemos de arquitetura. Deixemos isso de lado.

Vale ressaltar que a crise do capitalismo se reflete, inevitavelmente, na estagnação e na decadência da arte. É um reflexo evidente.

E faz parte da nossa luta — retomando o que mencionei no início —; a luta por uma verdadeira revolução comunista inclui, também, a luta pela cultura! Contra essa degeneração, contra essa prostituição da arte, na qual a arte é reduzida a uma mercadoria, e os artistas, rebaixados à condição de prostitutas ricas. Alguns são ricos, outros não; isso não faz a menor diferença.

Portanto, devemos nos basear nos pontos mais altos, nas grandes conquistas da história mundial. Somos os defensores da cultura, os defensores das realizações concretas do passado — que são, de fato, grandes realizações. Não desprezamos nada disso. Pelo contrário: a nova sociedade terá como base as conquistas mais elevadas da sociedade antiga.

Mas, na realidade, a única maneira de a arte se libertar de forma decisiva — tornando-se genuinamente livre para se desenvolver de fato — é em uma sociedade que não esteja mais submetida às exigências do mercado, à lógica da oferta e da procura, ou à produção de mercadorias.

Uma sociedade na qual homens e mulheres possam elevar-se ao seu verdadeiro patamar como seres humanos, e não como escravos. E na qual, pela primeira vez na história, toda a humanidade poderá participar.

Derrubaremos as barreiras que os impedem de alcançar a verdadeira cultura. As portas que separam as massas da arte, da ciência e do governo devem ser derrubadas, permitindo que as massas, pela primeira vez, vivenciem as glórias da arte, da música, da cultura e da filosofia — e, assim, elevem-se ao nível exigido pela história.

E esse é o verdadeiro significado da revolução. A verdadeira tarefa dos comunistas é levar adiante essa luta histórica, até a conquista de uma gloriosa vitória final.