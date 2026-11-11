[Nota della della redazione: l’incontro tra governo e sindacato è effettivamente avvenuto nella giornata del 9 novembre. Lecornu ha offerto briciole, tra le quali un aumento del salario minimo del 1,6%. Di fronte a questa provocazione, la CGT ha convocato un’altra giornata di mobilitazione e di sciopero per il 17 novembre prossimo. Le modalità di questa convocazione, tuttavia, non prefigurano un vero sciopero di tutte le categorie. Le argomentazioni dei nostri compagni su come proseguire il movimento, nell’articolo che pubblichiamo, risultano dunque del tutto valide.]

Dopo la mobilitazione che ha portato in piazza 1,6 milioni di persone nelle strade il 5 novembre, il governo francese ha proposto una “conferenza sociale” sui salari. Questa palese tattica di distrazione offre alla classe lavoratrice delle briciole in un momento in cui i padroni e il sistema politico sono stati messi alle strette.

La manifestazione del 5 novembre ha segnato un’ulteriore crescita del numero di persone coinvolte in questo movimento, che ha avuto inizio ormai più di sei settimane fa. La CGT ha dato la cifra di 1,6 milioni di manifestanti su scala nazionale. Questo dato è ancor più degno di nota se teniamo in conto che il governo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per dissuaderci dal manifestare.

Minacce, divieti, percorsi imposti dalle prefetture, violenza poliziesca di ogni tipo: il diritto di manifestare in Francia è ormai molto relativo.

A Parigi, il percorso imposto dalla presenza della polizia ha costretto centinaia di migliaia di persone ad una marcia lunga e faticosa, schiacciate le une sulle altre. In queste condizioni, molte persone hanno scelto di abbandonare la manifestazione fin dall’inizio. Era questo, evidentemente, uno degli effetti desiderati dalla polizia. Settimana dopo settimana, le autorità ci mandano lo stesso messaggio: “Non potrete più manifestare senza trovarvi davanti cordoni di polizia, violenza e aggressioni.”

A Tolosa, la manifestazione è stata direttamente proibita e, di conseguenza, è stata repressa violentemente fin dall’inizio. Tuttavia, la manifestazione è stata enorme. Molte persone hanno detto di avervi partecipato, tra le altre cose, per difendere il diritto di manifestare. Le tattiche del governo stanno pertanto avendo effetti contraddittori, che non necessariamente andranno a suo vantaggio.

I dirigenti sindacali devono difendere il diritto di manifestare in maniera molto più decisa. Devono rifiutare i percorsi imposti dalle prefetture, insistere sui percorsi inizialmente decisi e proteggere le manifestazioni per mezzo di servizi d’ordine più numerosi, meglio equipaggiati e organizzati.

Gli scioperi

La direzione della CGT ha fatto appello a “tutti i lavoratori” a fare sciopero nella giornata di ieri [articolo del 6 novembre, Ndt]. Tuttavia, in assenza di un intenso lavoro preparatorio e di un piano preciso di azione, non era possibile che quello di ieri diventasse uno sciopero generale vero e proprio. Ciò detto, hanno comunque scioperato centinaia di migliaia di lavoratori.

Nella serata, l’ufficio stampa della CGT dava le seguenti cifre:

“Un ferroviere su tre ha scioperato; sono state registrate più di 2mila interruzioni del lavoro nel settore metalmeccanico, agroalimentare, nell’industria del vetro e della ceramica, nell’edilizia, nel commercio, nel settore chimico, nei servizi sociali, nei porti, nei servizi postali e nelle telecomunicazioni e nel settore dei trasporti; centinaia di migliaia di lavoratori del pubblico impiego hanno scioperato.”

Questo conferma la volontà di numerosi lavoratori di portare su un piano più alto la lotta per ottenere salari più alti, un aumento significativo del salario minimo, la fine delle politiche di austerità e le richieste degli studenti delle scuole superiori e delle università. Ieri questi studenti si sono nuovamente mobilitati in grande numero. Oltre alle centinaia di migliaia di scioperanti del 5 novembre, potrebbero scioperare ancora altri milioni di lavoratori, se solo i vertici sindacali si lanciassero convintamente in questa battaglia.

La “conferenza sociale”

Lunedì [2 novembre, Ndt], il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato che avrebbe organizzato una “conferenza sociale” sui salari. Questa è una manovra che ha come unico obiettivo prendere tempo e indebolire il movimento mostrando un simulacro di “democrazia sociale”. Come ha riconosciuto Le Monde, “per il governo, il problema principale” non è di soddisfare le rivendicazioni, bensì “stabilire un dialogo tra i sindacati e le organizzazioni datoriali”. In altre parole, è una questione di mettere in scena un cosiddetto “dialogo” da cui non verrà nulla di positivo per i giovani e i lavoratori (se non qualche briciola).

I sindacati devono rifiutare questa “conferenza sociale” e rivolgersi alla classe lavoratrice, agli studenti delle scuole e delle università e presentare loro un solido piano di azione per i giorni e le settimane a venire. Le richieste fondamentali del movimento non si otterranno con colloqui a porte chiuse nei saloni dorati di Matignon. Solo un potente movimento di scioperi a oltranza può aprire la prospettiva di una vittoria decisiva per la nostra classe. Invece che stare al gioco del governo,che vuole solo prendere tempo, i dirigenti sindacali devono lanciare una campagna di massa di agitazione nei settori fondamentali dell’economia e costruire un movimento potente di scioperi a oltranza.

I militanti sindacali più combattivi devono esercitare la massima pressione sui propri dirigenti affinché voltino le spalle alle manovre di Lecornu. Allo stesso tempo, devono impegnarsi ad estendere e sviluppare assemblee generali intersettoriali, che possono dare un contributo decisivo allo slancio del movimento di sciopero.

Le “prospettive” della CGT

Nel comunicato pubblicato la scorsa notte, il comitato esecutivo nazionale della CGT scrive:

“La CGT lo afferma con forza: la lotta continuerà tutto il tempo necessario per costringere il governo e i padroni a cedere. Finché non risponderanno alle nostre richieste sui salari, i servizi pubblici, le condizioni di studio e la protezione sociale, la mobilitazione popolare continuerà! La CGT continuerà ad agire su tutti i livelli, mediante l’unità sindacale intersettoriale più ampia possibile.”

Questa è l’unica “prospettiva” che la direzione della CGT avanza nella sua dichiarazione. Non una parola sulla necessità di scioperi a oltranza, nessun appello a manifestare domani insieme agli studenti delle superiori e delle università, nemmeno una nuova data per la mobilitazione intersettoriale. Ci viene semplicemente detto che la “CGT continuerà ad agire su tutti i livelli”, incluso perciò il livello della “conferenza sociale” convocata da Lecornu. In altre parole: “prima parleremo con i governo e i padroni, poi vedremo se sarà necessario convocare altre mobilitazioni”. Questa è l’unica interpretazione possibile di questo comunicato stampa della CGT.

Per salvare la faccia e giustificare la propria partecipazione alla ”conferenza sociale”, la direzione della CGT deve affermare che “la lotta continuerà tutto il tempo necessario per costringere il governo e i padroni a cedere”. Tuttavia, abbiamo sentito una retorica di questo tipo all’alba di tutte le sconfitte degli ultimi vent’anni.

Ancora una volta, i sindacati devono rigettare questa sfrontata manovra della “conferenza sociale” e rivolgersi alle masse, alla gioventù e alla classe operaia. Dobbiamo fornire loro un piano di battaglia combattivo con l’obiettivo di paralizzare l’economia. Questo è l’unico modo per infliggere una sconfitta decisiva ai padroni e al loro governo.