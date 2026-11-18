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Nel giro di una notte, quasi metà della popolazione paraguaiana ha perso l’accesso ai propri conti bancari. La successiva ondata di proteste ha travolto il presidente Santiago Peña, che Trump e Milei consideravano un modello per l’economia sudamericana.

A novembre 2025, Donald Trump aveva spedito una lettera al presidente paraguaiano Santiago Peña congratulandosi per la sua gestione economica, e assicurandogli il sostegno “al 100%” degli Stati Uniti. Due mesi prima, Javier Milei aveva descritto il Paraguay come “esempio di cosa va fatto nelle questioni economiche” per l’Argentina e il resto del Sud America. Nel luglio 2026, il presidente cileno José Antonio Kast si è unito ai sostenitori di Peña.

Improvvisamente il capitalismo paraguaiano sembrava essere diventato uno dei modelli da seguire per l’America Latina. Ma la mattina del 4 novembre, quasi metà della popolazione paraguaiana si è svegliata senza accesso ai propri conti bancari.

Il collasso della Banca Ueno, una delle istituzioni finanziarie con il tasso di crescita più alto del paese, ha scatenato una crisi politica, economica e sociale che ha costretto il governo in un angolo. Lo scandalo ha portato alle dimissioni del governatore della Banca Centrale, proteste da parte dei lavoratori, dei correntisti e dei pensionati, e ad una scissione all’interno del Partito Colorado (partito borghese conservatore al governo, Ndt), che ha portato Santiago Peña a presentare le proprie dimissioni al Congresso.

Le sue dimissioni non sono state accettate e, il 6 novembre, il Senato lo ha sfiduciato con 44 voti a favore e nessun voto contrario. Quella stessa notte, Peña è stato arrestato a casa sua, mentre i manifestanti attaccavano quella stessa casa con un lancio di pietre al grido “Ridacci i soldi, ladro!”.

Il vice presidente Pedro Alliana ha assunto la presidenza e per il momento il Partito Colorado resta al governo.

Il “miracolo economico” del Paraguay si è trasformato in un inferno per molte famiglie, piccoli imprenditori e lavoratori che utilizzavano il proprio conto bancario, per ricevere lo stipendio, pagare le bollette e per le necessità della vita quotidiana.

La banca ha riferito di avere quasi 3 milioni di clienti – una cifra equivalente a quasi metà della popolazione del Paraguay – e gestiva circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici, comprese risorse ingenti dall’Istituto di Previdenza Sociale, responsabile della gestione dei fondi pensione e dell’assistenza sanitaria dei lavoratori.

Con l’inizio delle proteste, sono emersi gli scandali legati a prestiti legati ad aziende collegate ai proprietari della banca, irregolarità nei suoi registri contabili, e collegamenti tra i gruppi finanziari principali e le autorità responsabili della supervisione del sistema finanziario.

Per capire cos’è successo, dobbiamo guardare a cosa si cela dietro quella stabilità economica che Trump, Milei e Kast hanno esaltato come un esempio per l’intera America Latina.

La struttura economica del capitalismo paraguaiano

Storicamente, il capitalismo paraguaiano si è sviluppato sulla base di una massiccia concentrazione della proprietà terriera, dell’agricoltura e dell’allevamento orientati principalmente all’esportazione e di una stretta dipendenza dal mercato mondiale, in particolare da quelli di Brasile e Argentina. Secondo il censimento agricolo, l’1,6% delle proprietà con una superficie superiore a 1.000 ettari rappresenta il 77% della superficie agricola totale del paese.

Questa estrema concentrazione di terre nelle mani di grandi proprietari terrieri si intensificò in particolare durante i 35 anni di dittatura di Alfredo Stroessner, dal 1954 al 1989. Milioni di ettari furono illegalmente ceduti a militari, funzionari pubblici e imprenditori legati al regime. La concentrazione fondiaria fu anche uno dei pilastri principali del potere del Partito Colorado.

Ma questa oligarchia non limita le sue attività economiche all’agricoltura e all’allevamento. I suoi interessi si estendono al commercio, all’industria, alla finanza e ai servizi, tutti strettamente interconnessi attraverso il credito bancario e i rapporti con lo Stato. Il Gruppo Vázquez, proprietario della Banca Ueno, è un esempio di questa rete. Le sue attività spaziano dall’allevamento e dalla silvicoltura alle aziende tecnologiche, commerciali e finanziarie.

La crescita delle grandi imprese capitalistiche contrasta nettamente con le condizioni di vita della classe lavoratrice paraguaiana, dove si arriva al 64% dei lavoratori impiegato nel settore informale. Mentre gli imprenditori hanno ampliato le loro enormi fortune, ampie fasce della classe lavoratrice – con redditi precari – sono state costrette a ricorrere al debito per sostenere i propri consumi e finanziare spese che non potevano coprire con i loro miseri salari.

Fino agli anni 2010, l’80% dei paraguaiani non possedeva un conto corrente e teneva i propri risparmi in contanti. Ma l’espansione del credito al consumo e dei servizi finanziari hanno fatto entrare milioni di persone nel sistema bancario, senza tuttavia modificare la precarietà delle loro condizioni di vita.

La più grande truffa

La storia della Banca Ueno illustra come si sia preparata l’attuale crisi. Nel 2021, il Gruppo Vázquez ha acquisito Financiera El Comercio, che nel 2023 è diventata una banca digitale e l’anno successivo si è fusa con Visión Banco. In pochi anni, una piccola società finanziaria è diventata uno dei principali istituti bancari del paese, grazie a un’aggressiva espansione del credito, all’attrazione di depositi – inclusi ingenti fondi pubblici, moltiplicati durante il governo Peña – e ai suoi stretti legami con il potere politico.

Lo stesso presidente Santiago Peña era stato azionista di una società legata al Gruppo Vázquez fino al marzo 2025, mentre Carlos Carvallo era passato dalla guida di Ueno alla presidenza della Banca Centrale, lo stesso organismo responsabile della sua supervisione. Ma dietro questa crescita si celava un accumulo di gravi irregolarità finanziarie e prestiti per milioni di dollari a società collegate ai suoi proprietari.

Quando, di fronte al collasso, la Banca Centrale ha assunto il controllo di Ueno, la sua insolvenza è venuta alla luce, spazzando via i risparmi di migliaia di lavoratori, pensionati e piccoli imprenditori.

Il Partito Colorado

La crisi finanziaria si è rapidamente trasformata in una crisi per il Partito Colorado, che ha dominato la vita politica paraguaiana per gran parte degli ultimi otto decenni.

Il suo lungo dominio sulla scena politica non può essere attribuito solo ai meccanismi elettorali o alla capacità dei suoi leader di rimanere al potere. Piuttosto, affonda le sue radici nelle relazioni instaurate tra grandi proprietari terrieri, imprenditori, forze armate e apparato statale.

Il Partito Colorado ha costituito un pilastro fondamentale della dittatura di Alfredo Strœssner. Il controllo ferreo delle istituzioni statali ha rafforzato i gruppi imprenditoriali legati al potere e ha garantito la continuità dei loro interessi. La caduta della dittatura nel 1989 non ha smantellato questi legami, che hanno continuato a rappresentare uno dei principali pilastri del potere del Partito Colorado.

È proprio questa struttura che ha permesso al Partito Colorado di sopravvivere a successive crisi politiche e conflitti interni. La rimozione di Peña dalla carica di presidente ha dimostrato ancora una volta questa capacità di riorganizzazione. La maggioranza del Partito Colorado alla Camera dei Deputati ha bloccato la procedura di impeachment contro Pedro Alliana, che ha assunto la presidenza, consentendo al partito di mantenere il potere.

Manifestazioni e prospettive per la classe lavoratrice

Quando il congelamento dei depositi ha colpito numerosi utenti, tra cui lavoratori e pensionati, sono cominciate proteste e manifestazioni. I lavoratori della stessa Banca Ueno sono scesi in piazza per chiedere garanzie sul loro posto di lavoro.

Un punto chiave è che il Paraguay ha una tradizione di movimenti di massa esplosivi.

Nel marzo del 1999, l’assassinio del vicepresidente Luis María Argaña scatenò una crisi culminata nelle dimissioni del presidente Raúl Cubas, dopo giorni di scontri tra studenti, operai e contadini.

Nel 2017, le proteste contro il tentativo di consentire a Horacio Cartes di ricandidarsi alle elezioni innescarono una profonda crisi politica e costrinsero il governo ad abbandonare l’iniziativa.

Più recentemente, nel marzo 2021, la gestione disastrosa della pandemia, il collasso del sistema sanitario e le accuse di corruzione hanno scatenato una nuova ondata di disordini sociali contro il governo di Mario Abdo Benítez. Ciò che era iniziato come una richiesta di medicinali e assistenza sanitaria si è rapidamente trasformato in un movimento che chiedeva le dimissioni del governo con lo slogan “que se vayan todos” (che se ne vadano tutti).

Nel 1999, nel 2017 e nel 2021, le masse hanno dimostrato la loro capacità di opporsi ai governi e costringerli a fare concessioni. Ma mentre i presidenti possono cadere, il potere economico dei grandi capitalisti rimane intatto. Oggi, con Peña rimosso dall’incarico e Alliana alla presidenza, si ripresenta lo stesso problema.

Gli eventi relativi alla Banca Ueno hanno portato alla luce le contraddizioni che erano rimaste nascoste dietro gli indicatori di crescita e stabilità che le organizzazioni internazionali e i governi fantoccio di Trump avevano celebrato.

Il problema di fondo non è stato risolto né dalla rimozione di Santiago Peña, né dalla sua sostituzione con Pedro Alliana, altrettanto odiato del suo predecessore. La rabbia cresce nelle piazze e i manifestanti chiedono anche la testa di Alliana, in un clima di diffuso rifiuto delle istituzioni del regime.

Le masse stanno imparando a proprie spese chi controlla le risorse chiave dell’economia, come i grandi gruppi imprenditoriali interagiscono con l’apparato statale e chi finisce per pagarne le conseguenze quando le “imprese” capitaliste falliscono.

Diverse organizzazioni sociali e sindacali hanno già iniziato a discutere la possibilità di uno sciopero generale. Gli insegnanti hanno indetto uno sciopero nazionale a tempo indeterminato a partire dal 9 novembre, in difesa dei fondi pensione e contro le conseguenze del crollo della banca Ueno.

Questa è la strada da seguire. Dobbiamo organizzare assemblee di massa nei quartieri, nei luoghi di lavoro e tra i giovani, per coordinare le lotte, verso un intervento organizzato della classe lavoratrice nel suo complesso. Il marciume della banca Ueno è una chiara e diretta espressione del marciume che affligge il cuore del capitalismo.

Quanto sta accadendo in Paraguay non è un caso isolato. La sconfitta elettorale di Trump negli Stati Uniti e le proteste che hanno fatto cadere il bolsonarismo in Brasile dimostrano che l’apparente forza della destra trumpiana sta iniziando a sgretolarsi.

Allo stesso tempo, in America Latina, lo sciopero nazionale in Colombia, le proteste studentesche in Cile e le proteste universitarie in Argentina dimostrano che la classe lavoratrice e i giovani stanno assumendo un ruolo centrale. Lo stesso vale per le proteste e gli scioperi che stanno scuotendo l’Europa. Lungi dall’essere la stabilità promessa da questi governi, le contraddizioni del capitalismo stanno aprendo la strada a nuovi scontri e periodi di intensa lotta di classe.

Ma affinché questa nuova crisi non si traduca semplicemente nell’ennesimo cambio ai vertici del potere, è necessario rafforzare un movimento indipendente dai partiti borghesi, con un programma basato su rivendicazioni immediate che metta in discussione il potere dei grandi capitalisti.

Per garantire la restituzione dei risparmi dei cittadini e la tutela dei fondi pensione, è indispensabile lottare per la trasparenza dei conti della Banca Ueno, la confisca delle fortune dei veri proprietari del Paraguay e la nazionalizzazione dell’istituto. La Banca Ueno deve essere nazionalizzata senza indennizzo e posta sotto il controllo democratico dei lavoratori. Che siano gli imprenditori, i banchieri e i latifondisti responsabili a subire le conseguenze delle loro truffe, non la classe lavoratrice.

Che se ne vadano tutti! Potere ai lavoratori!