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Com 1,6 milhões de pessoas nas ruas ontem, o governo francês propôs uma “conferência social” sobre salários. Esta distração tática óbvia oferece migalhas à classe trabalhadora no momento em que os patrões e as forças da ordem estão na defensiva.

As manifestações de 5 de novembro apresentaram números ainda maiores de participantes no movimento que se iniciou há seis semanas atrás. A CGT (principal central sindical da França) estima o número em 1,6 milhões em todo o país. Isto é o mais marcante tendo em vista que o governo fez de tudo em seu alcance para convencer-nos a não nos manifestar.

Ameaças, bloqueio, rotas impostas pelas prefeituras, violência policial de todas as formas: o direito de manifestação na França é agora uma questão de interpretação.

Em Paris, a rota imposta e a presença policial forçou centenas de milhares de pessoas a caminharem em círculo, ombro a ombro. Sob essas condições, muitas pessoas escolheram deixar a manifestação assim que dispersasse. Isto foi, claramente, um dos efeitos esperados pela polícia. Semana após semana, as autoridades enviaram-nos a mesma mensagem: “Você não terá a possibilidade de se manifestar sem enfrentar cordões policiais, violência e assédio”.

Em Toulouse, a manifestação foi bloqueada de imediato – e consequentemente reprimida violentamente desde seu início. Apesar disto, foi enorme. Muitas pessoas disseram que participaram da manifestação para, além de outros fatores, defender o direito de se manifestar. As táticas de governo tiveram efeito contraditório, o que não necessariamente trabalha a nosso favor.

As greves

A direção da CGT convocou “toda a classe trabalhadora” a entrar em greve ontem. Porém, na ausência de uma preparação intensiva e um plano de ação preciso, não foi possível ter uma greve geral. Dito isto, ainda há centenas de milhares de trabalhadores em greve.

No período da tarde, a imprensa da CGT nos informou os seguintes dados:

“Um em três trabalhadores ferroviários estão em greve; mais de 2 mil suspensões de trabalho no setor metalúrgico, agrícola, vidreiro e cerâmicas, construção, têxtil e serviços, indústrias químicas, serviços sociais, portos e docas, correios e telecomunicações, e setores do transporte; centenas de milhares de trabalhadores em greve”.

Isso confirma a vontade da classe trabalhadora de se manifestar frente à luta para garantir melhores salários, um aumento significativo no salário mínimo e o fim da austeridade política, e o cumprimento das demandas de educação para os estudantes do ensino médio e universitários. Estes estudantes, mais uma vez, estavam mobilizados em enorme quantidade ontem. Em conjunto com centenas de milhares de grevistas em 5 de novembro, milhões de outros trabalhadores puderam se juntar à greve – desde que as direções sindicais coloquem todo seu peso nesta batalha.

A “conferência social”

O Primeiro Ministro Sébastien Lecornu anunciou esta segunda-feira que uma “conferência social” sobre salários deveria ser realizada. Esta é uma manobra com o único objetivo de ganhar tempo e enfraquecer o movimento apresentando uma faceta “social democrata” para todos verem. Como o Le Monde reconheceu, “para o governo, o principal problema” não é atender às demandas, mas “estabelecer um diálogo entre os dirigentes sindicais e as “organizações” dos trabalhadores. Em outras palavras, isto é uma performance de um “diálogo” onde nada positivo virá para a juventude e os trabalhadores (exceto algumas migalhas).

Os dirigentes sindicais devem rejeitar esta “conferência social” e se voltar à classe trabalhadora, para os alunos de escolas e estudantes universitários, e apresentar a eles um plano de ação sólido para os dias e as semanas à frente. As reivindicações fundamentais dos movimentos não serão atendidas à portas fechadas nos salões do Matignon. Apenas um movimento poderoso de paralisações pode abrir uma possibilidade de vitória decisiva para nossa classe. Ao invés de brincar com as táticas de atraso do governo, dirigentes sindicais devem lançar uma campanha em massa de manifestações em setores chave para a economia, construindo um movimento poderoso de greves.

Os militantes das classes sindicais devem exercer pressão máxima em suas direções para ignorarem as manobras de Lecornu. Ao mesmo tempo, eles precisam lutar para aumentar e desenvolver assembleias gerais de várias categorias reunidas, que podem ter uma contribuição decisiva para o movimento atual das greves.

As “perspectivas” da CGT

Na declaração realizada ontem à noite, o comitê executivo nacional da CGT escreveu:

“A CGT declara enfaticamente que: a luta continuará por quanto tempo for necessário para forçar o governo e os patrões a recuarem. Até que eles tenham atendido às nossas reivindicações em salário, serviços públicos, condições de estudo e proteção social, a mobilização popular continuará! “Por meio da mais ampla unidade sindical intersetorial possível, a CGT continuará a atuar em todos os níveis”.

Estas são as “perspectivas” que a direção da CGT declarou em seu comunicado. Não foi mencionada a necessidade de novas greves, nenhum chamado para ação amanhã ao lado dos alunos e estudantes universitários, nem uma nova data para uma mobilização intersetorial. Nós fomos meramente informados que “a CGT continuará a agir em todos os terrenos” – portanto, incluindo o terreno da “conferência social” convocada por Lecornu. Em outras palavras: “Primeiro vamos falar com as autoridades do governo e patrões, depois veremos se será necessária a convocação de novas mobilizações”. Esta é a única interpretação possível do comunicado divulgado pela CGT.

Para salvar sua pele e justificar sua participação na “conferência social”, a direção da CGT informa que “a luta continuará pelo tempo que for necessário para forçar o governo e os patrões a recuarem”. Mas nós ouvimos este mesmo pronunciamento na véspera de todas as derrotas nos últimos vinte anos.

Mais uma vez, os sindicatos precisam rejeitar esta manobra descarada que a “conferência social” representa – e se voltar às massas, à juventude e à classe trabalhadora. Nós precisamos presenteá-los com um plano de batalha militante com o objetivo de paralisar a economia. Esta é a única forma de infligir uma derrota decisiva aos patrões e ao seu governo.