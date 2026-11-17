Lo sciopero generale dell’11 novembre è stato un’importante dimostrazione di forza da parte dei lavoratori e dei giovani spagnoli.

L’11 novembre milioni di persone hanno partecipato allo sciopero generale. Fino a due milioni di persone sono scese in piazza, nonostante la pioggia torrenziale che si è abbattuta su molte zone del paese.

Lo sciopero generale era stato indetto in seguito all’esplosione di rabbia scatenata dal brutale e spietato sfratto di Maricarmen, avvenuto il 23 settembre. Alla donna disabile di 87 anni era stato chiesto di pagare un canone di affitto aumentato da 500 euro al mese a oltre 2.600 euro dopo che un fondo avvoltoio aveva acquistato l’edificio in cui aveva vissuto per tutta la vita. Due settimane dopo, è deceduta in ospedale.

Sono seguite manifestazioni di massa a Madrid, Barcellona e in molte altre città. Nella piazza centrale di Madrid, Puerta del Sol, è stato allestito un accampamento. Il movimento per il diritto alla casa ha chiesto che venisse indetto uno sciopero generale, riconoscendo in modo istintivo che si trattava della maniera più efficace per intensificare la lotta.

Enorme pressione

Sotto l’enorme pressione proveniente dal basso e con una certa riluttanza, la burocrazia sindacale dei principali sindacati, CCOO e UGT, è stata costretta a indire uno sciopero generale. Tuttavia, ha scelto una data il più lontana possibile dal movimento di massa, nella speranza che la pressione si dissipasse.

Parte del loro calcolo era anche che lo sciopero generale sarebbe servito a mobilitare il voto a favore del PSOE, il partito di Pedro Sánchez attualmente al governo, che aveva indetto elezioni anticipate per il 29 novembre.

Con l’avvicinarsi del giorno dello sciopero generale, né le CCOO né l’UGT avevano fatto ciò che era necessario per garantire il successo dello sciopero. Non c’erano rivendicazioni chiare, solo un elenco vago e generico di richieste. Si sono tenute pochissime assemblee dei delegati sindacali e ancora meno riunioni sul posto di lavoro.

Un compagno di Barcellona ha riferito che nel suo posto di lavoro si era tenuta un’assemblea di massa e che i rappresentanti sindacali avevano spiegato le ragioni dello sciopero… ma non si era votato. L’argomentazione era che “si trattava già di uno sciopero generale legale; non era necessario che i lavoratori di quel posto di lavoro lo avallassero con un voto”!

A ciò si aggiunge il fatto che in molti settori i leader di CCOO e UGT sono odiati, avendo firmato in passato accordi al ribasso senza consultare i lavoratori. Nel periodo recente si è verificata un’intera serie di scioperi diretti contro e in contestazione della burocrazia sindacale, come quelli dei metalmeccanici a Cadice, Murcia e ora a Tarragona, degli insegnanti in Catalogna e dei lavoratori dell’Airbus.

Inoltre, l’ultima volta che i leader sindacali avevano indetto uno sciopero generale risale al 2012, 14 anni fa. Probabilmente molti di loro non ricordano nemmeno più cosa serva per organizzarne uno!

Alla vigilia dello sciopero, non era chiaro quanto successo avrebbe avuto. C’era indubbiamente un clima di forte rabbia e un ampio sostegno alla richiesta di alloggi a prezzi accessibili. Era anche evidente che tra i giovani, così come tra i sindacati degli inquilini e altri sindacati più piccoli e combattivi, regnasse un clima di mobilitazione. Ma questo non basta sempre a creare le dinamiche necessarie perché uno sciopero abbia successo.

Una dimostrazione di forza

Ma alla fine, lo sciopero ha provocato una risposta massiccia. I principali sindacati non potevano permettersi di fallire e hanno mobilitato le loro forze nei luoghi di lavoro più grandi e nei settori chiave. Questo, unito ai fattori sopra citati, ha garantito il successo dello sciopero.

Le fabbriche automobilistiche si sono fermate, con oltre il 90 per cento dei lavoratori che ha partecipato allo sciopero. Migliaia di picchetti sono stati organizzati già prima di mezzanotte per garantire che i turni notturni venissero interrotti, che i trasporti non funzionassero e che i centri logistici e gli snodi di trasporto fossero paralizzati.

Nonostante lo scandaloso abuso da parte del governo dei requisiti relativi al “servizio minimo”, la partecipazione è stata significativa ovunque. Sebbene lo sciopero non abbia coinvolto tutti i settori, è stata certamente una dimostrazione di forza.

Forse una delle caratteristiche più significative dello sciopero è stata la massiccia partecipazione dei giovani. C’è un’intera generazione che non ha mai vissuto uno sciopero generale, e quindi per loro si è trattato di un periodo di apprendimento molto intenso.

In tutto il paese si sono verificati episodi di violenza da parte della polizia, cariche con i manganelli e arresti, in particolare quando i picchetti si sono mobilitati per bloccare i grandi centri commerciali, come il Corte Inglés a Valencia. Ricordiamo che la Polizia Nazionale spagnola è sotto l’autorità del ministro dell’Interno Marlaska, del governo di Pedro Sánchez (PSOE/izquerda unida).

Il governo ha finto di sostenere lo sciopero, ma la polizia ha comunque attaccato i picchetti. La polizia basca e quella catalana hanno agito in modo simile, come c’era da aspettarsi.

Alla fine della giornata, in tutto il paese sono scese in piazza folle immense, nelle principali città ma anche nei piccoli centri. A Barcellona, l’intero Passeig de Gràcia era gremito di manifestanti: gli organizzatori hanno parlato di 400mila persone.

A Madrid, la pioggia torrenziale non ha scoraggiato i manifestanti, che hanno affollato quattro diversi percorsi e non sono nemmeno riusciti a raggiungere il punto di arrivo finale poiché la polizia antisommossa ha deciso di caricare una manifestazione del tutto pacifica. Alcuni hanno stimato la cifra dei manifestanti nella capitale a 600mila, sebbene sia difficile valutare le dimensioni di una folla del genere.

La classe operaia delle nazionalità oppresse è scesa in massa in una giornata comune di lotta in tutto lo Stato spagnolo.

Si sono tenute imponenti manifestazioni in tutto il Paese Basco, così come in Galizia, nelle Asturie, a Saragozza, nel Pais Valencia e in molte altre località. In Andalusia, una vera e propria tempesta non ha impedito lo svolgimento di manifestazioni di grande portata a Siviglia, Malaga e in altre città.

Ancora una volta, la forza della classe operaia si è manifestata agli occhi di tutti. “Non si accende una lampadina, non gira una ruota, senza il gentile permesso della classe operaia”, come amava ripetere Ted Grant.

Lo sciopero è andato oltre quanto auspicato dai leader sindacali di CCOO e UGT, sebbene questi non ne abbiano mai perso il controllo. Questa massiccia dimostrazione di forza avrà senza dubbio l’effetto di aumentare la fiducia dei lavoratori nelle proprie forze, nella loro capacità di lottare e nella loro volontà di intraprendere azioni dirette per migliorare le proprie condizioni.

Elezioni politiche

L’impatto dello sciopero si farà sentire anche nelle prossime elezioni politiche del 29 novembre, sotto forma di un aumento dei consensi per il PSOE e, in misura minore, potenzialmente anche per la coalizione del Frente Amplio. Molti in Spagna temono le implicazioni dell’ascesa al potere di un governo di destra composto da PP e Vox e voteranno per impedirlo.

Dobbiamo essere chiari: il fatto che i demagoghi reazionari di destra di Vox abbiano registrato un significativo aumento nei sondaggi dall’ultima elezione (principalmente a scapito del tradizionale partito di destra PP) e che una coalizione di destra possa ancora ottenere seggi sufficienti per governare è diretta responsabilità delle timide misure di compromesso del governo di Pedro Sánchez.

Il PSOE al potere, sostenuto da una maggioranza parlamentare instabile, non ha nemmeno attuato appieno le proprie promesse elettorali. Pur proclamandosi il “governo più progressista della storia” e assecondando la sinistra su questioni come il genocidio a Gaza, il governo ha solo in misura minima invertito gli attacchi legislativi sferrati dal precedente governo di destra del PP (in materia di diritti lavorativi e democratici) e ha presieduto a un massiccio aumento dei profitti delle imprese.

Il massiccio movimento per il diritto alla casa di sei settimane fa ha messo in luce un profondo malcontento tra i giovani, che possono contare sulla solidarietà e sul sostegno di ampi strati della classe operaia. L’idea che il mercato capitalista non possa risolvere il problema della casa è ormai diventata un dato di fatto.

Per una parte crescente di questi giovani, è ormai chiaro che ciò che serve è la lotta contro il capitalismo nel suo complesso. Gli slogan socialisti e di classe sono diffusi e molti si stanno avvicinando all’idea del comunismo, anche se forse non ne comprendono appieno il significato. Finora ciò ha trovato una parziale espressione nella vigorosa crescita del Movimento Socialista.

I compagni dell’Organización Comunista Revolucionaria, la sezione spagnola della ICR, sono intervenuti con energia nel movimento e hanno partecipato attivamente allo sciopero generale. I nostri numeri sono ancora modesti, ma le nostre file stanno crescendo rapidamente in questo contesto.

È difficile prevedere cosa accadrà. Probabilmente tutta l’attenzione della popolazione sarà ora convogliata verso il fronte elettorale. La mossa di Pedro Sánchez di indire elezioni anticipate darà i suoi frutti? Il clima di fiducia della classe operaia e il suo istintivo rifiuto della destra saranno sufficienti a impedire a un governo PP-Vox di ottenere la maggioranza parlamentare? L’esito di queste elezioni è troppo incerto per poterlo prevedere.

Il PSOE ha registrato un leggero aumento nei sondaggi, ma si trova ancora quattro punti percentuali al di sotto del risultato del 2023. Il PP mantiene i voti ottenuti nel 2023, mentre alla sua destra Vox ha notevolmente migliorato le proprie percentuali. Con i partiti a sinistra del PSOE che pagano il prezzo della loro partecipazione al governo, i risultati previsti nei sondaggi fornirebbero a una coalizione di destra la maggioranza assoluta.

Un governo di coalizione di destra che attacchi il diritto all’aborto, le pensioni, che tagli massicciamente la spesa sociale e così via, con uno stile molto provocatorio, provocherebbe probabilmente un’enorme esplosione della lotta di classe.

Ma anche se il PSOE riuscisse in qualche modo a ottenere abbastanza seggi e poi a formare una coalizione di governo, i problemi strutturali del capitalismo spagnolo non svanirebbbero. Ad esempio, un governo del PSOE sarebbe sottoposto a enormi pressioni affinché adotti misure significative sulla questione degli alloggi. Ciò significa intaccare in modo significativo i diritti di proprietà capitalisti, cosa che il PSOE non è disposto a fare.

Autunno Rosso

Lo sciopero generale spagnolo fa anche parte di un movimento più ampio in tutta Europa, dove il malcontento accumulato sta raggiungendo il culmine a causa della crisi del costo della vita, della mancanza di alloggi a prezzi accessibili, degli anni di tagli di austerità, dell’aumento delle spese militari e altro ancora. A ciò si aggiunge la radicalizzazione di una generazione di giovani cresciuta nel periodo successivo alla crisi del capitalismo del 2008, nel mezzo di una crisi ambientale esistenziale e del genocidio a Gaza: tutti fattori che li hanno radicalizzati.

Abbiamo visto come il movimento di massa degli studenti in Francia abbia costretto i principali sindacati a indire uno sciopero generale il 5 novembre e ora, nuovamente, il 17 novembre. Una situazione simile si è verificata in Italia, portando a una massiccia mobilitazione il 30 ottobre e ora a uno sciopero generale il 20 novembre. Anche in Grecia si sta organizzando uno sciopero generale per il 25 novembre.

Con diversi gradi di intensità, il movimento si sta sviluppando anche in Belgio, Irlanda, Portogallo, Danimarca e così via. Il 20 novembre, l’appello a uno sciopero studentesco contro il militarismo in tutta Europa ha il potenziale per diventare il punto focale di espressione della rabbia accumulata. Milioni di giovani in tutto il continente stanno osservando lo sviluppo dei movimenti di massa in Francia, Spagna e Italia e sono ansiosi di unirsi alla lotta, poiché le loro condizioni sono simili.

Questi movimenti, ovviamente, sono limitati dall’assenza di una direzione rivoluzionaria. Alla fine entreranno in una fase di riflusso, anche se potrebbero ancora percorrere un bel po’ di strada prima che ciò avvenga. Ciò che non scomparirà sono le condizioni di profonda crisi capitalista in Europa che li hanno generati.

Esplosioni della lotta di classe, scioperi generali, movimenti di massa e un’ulteriore radicalizzazione a partire dai giovani sono la nuova normalità.