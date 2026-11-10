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Due anni dopo aver sconfitto Kamala Harris, Donald Trump ha subito a sua volta una sonora sconfitta elettorale. La prevista “ondata blu” si è trasformata in uno “tsunami blu”. Decine di milioni di persone hanno votato contro Trump e per l’unica altra opzione possibile: i Democratici.

Si tratta della più clamorosa inversione di tendenza elettorale dal 1976. Al momento in cui scriviamo, lo spoglio delle schede è ancora in corso. Tuttavia, i Democratici sembrano aver vinto il voto popolare con un margine di 12 punti percentuali in un’elezione con un’affluenza record. Sette giovani su dieci che si sono recati alle urne hanno votato per i Democratici. Con un indice di popolarità del 34%, Trump registrava un gradimento inferiore a quello di qualsiasi altro presidente prima di un’elezione di metà mandato negli ultimi ottant’anni.

Finora, i Democratici hanno conquistato 35 seggi alla Camera dei Rappresentanti. Al Senato, i Democratici ne hanno conquistati almeno 7. Questo conferisce loro il pieno controllo del Congresso, con circa 250 seggi su 435 alla Camera e un minimo di 54 su 100 al Senato, con altri due seggi ancora in palio.

A detta di tutti, queste elezioni rappresentano una sonora sconfitta per Trump, il movimento MAGA e Musk, che hanno investito centinaia di milioni di dollari per sostenere candidati repubblicani sconfitti. Sono una condanna della guerra in Iran, dei prezzi dell’energia alle stelle, del fallimento dei dazi doganali, del costo della vita alle stelle, nonché del sionismo.

Bisogna però essere chiari: nonostante gli applausi e le celebrazioni dei Democratici e dei loro portavoce, queste elezioni non rappresentano un’approvazione per il Partito Democratico capitalista, che solo un anno e mezzo fa ha toccato il fondo.

Piuttosto, lo “tsunami blu” è un segno che la classe operaia americana è alla disperata ricerca di soluzioni di classe ai propri problemi di classe.

I risultati

Ohio, Maine, Michigan e Carolina del Nord, tutti stati in cui Trump aveva vinto con un ampio margine due anni fa, sono passati ai Democratici. I Democratici sono persino riusciti a conquistare le roccaforti repubblicane di Carolina del Sud, Kansas, Iowa e Texas.

In South Carolina, Annie Andrews ha sconfitto la senatrice uscente Darline Graham, sorella del defunto Lindsey Graham, nonché servile sostenitrice di Trump e guerrafondaia neoconservatrice. In Kansas, uno Stato prevalentemente rurale, alcune contee hanno visto un’impennata di voti a favore dei Democratici fino a 54 punti percentuali. Molte di queste contee sono a maggioranza ispanica, un gruppo che ha votato in massa per Trump nel 2024.

In Texas, il governatore Greg Abbott e il senatore Ken Paxton sono stati cacciati, segnando la fine di una semi-dinastia politica. Questi due repubblicani ultra-reazionari hanno dominato la politica texana per oltre un decennio.

Il democratico James Talarico ha sconfitto Paxton con un margine a doppia cifra in uno Stato che non votava per un democratico a livello statale da oltre trent’anni. Talarico ha condotto una campagna populista che ha fatto leva su un diffuso sentimento anti-élite. Uno dei suoi slogan principali era: “La più grande divisione in questo paese non è tra destra e sinistra, ma tra chi è in alto e chi è in basso.”

Anche il Mississippi potrebbe eleggere un senatore democratico. Mentre lo spoglio dei voti è ancora in corso, se Scott Colom vincesse le elezioni, sarebbe il primo senatore afroamericano eletto in Mississippi dal 1875, durante il periodo della “Ricostruzione radicale” che precedette la segregazione razziale di Jim Crow.

In Florida, uno Stato profondamente conservatore con l’elettorato più anziano del paese, Angie Nixon, membro dei Democratic Socialists of America (DSA), ha ricevuto 3,9 milioni di voti (48%), perdendo solo di un soffio.

In Michigan, Abdul El-Sayed ha vinto le elezioni per il Senato con un programma populista e anti-israeliano, diventando il primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti, nonostante i miliardi di dollari spesi per la campagna elettorale in spot pubblicitari razzisti. Per disperazione, la Democratica dell’establishment Haley Stevens, snobbata dagli elettori alle primarie del partito, ha appoggiato l’avversario repubblicano di El-Sayed 48 ore prima delle elezioni.

Democrazia per chi?

L’unico modo in cui centinaia di milioni di lavoratori possono esprimere il proprio malcontento in ambito elettorale è votare per uno dei due partiti borghesi che hanno dominato la politica americana per oltre un secolo e mezzo. Oppure, possono astenersi completamente dal voto.

Nonostante l’affluenza record in termini di voti, si stima che 127 milioni di persone – più della metà degli aventi diritto al voto – non abbiano votato affatto. Oltretutto, decine di milioni di immigrati, le persone con precedenti penali e i residenti delle ex colonie americane sono completamente esclusi dalle elezioni federali.

A causa della mancanza di un partito dei lavoratori di massa e indipendente dalla classe sociale, 170 milioni di lavoratori salariati, 56 milioni di pensionati e 20 milioni di studenti – la stragrande maggioranza dei quali fa, ha fatto o farà parte della classe lavoratrice americana – non hanno un partito elettorale credibile a cui fare riferimento.

Finché non si formerà un partito di questo tipo, l’insoddisfazione dei lavoratori si esprimerà necessariamente in modo distorto, polarizzato e contraddittorio alle urne. I lavoratori possono sfogare la loro rabbia solo votando per uno dei due partiti capitalisti. Per milioni di persone, questo significa votare contro il partito al governo, nella speranza di un qualunque cambiamento che non mantenga lo status quo.

Il giorno dopo le elezioni, il comitato editoriale del New York Times ha scritto: “Gli americani hanno dimostrato che il potere di scegliere i propri leader appartiene a loro.” La maggior parte dei lavoratori americani probabilmente si troverebbe in una posizione più vicina a quella di Lenin nel 1917 che a quella del New York Times nel 2026. Come disse Lenin: “Agli oppressi è permesso di decidere, una volta ogni qualche anno, quale fra i rappresentanti della classe dominante li rappresenterà e li opprimerà in Parlamento.“

Gli Stati Uniti sono una democrazia dei, dai e per i miliardari . Le somme da capogiro versate dai super PAC (le organizzazioni che raccolgono fondi per i candidati, Ndt) dei miliardari nelle elezioni di metà mandato del 2026 lo dimostrano ampiamente. Elon Musk da solo ha donato quasi mezzo miliardo di dollari al Partito Repubblicano, diventando il più grande donatore singolo nella storia delle elezioni. Nella sola corsa al Senato in Texas, Musk ha speso 212 milioni di dollari per sostenere il suo amico Ken Paxton, e ha perso.

Questa è stata la campagna elettorale più costosa nella storia degli Stati Uniti: più di 16 miliardi di dollari investiti, oltre 11 miliardi spesi in pubblicità e campagne per raggiungere potenziali elettori. Miliardi di dollari di finanziamenti occulti sono transitati tra PAC e super-PAC, il tutto messo in moto per consentire alla classe dominante di far pendere la bilancia a favore dei propri candidati.

Sebbene la reazione negativa alle elezioni contro Trump sia altamente sintomatica della rabbia di classe latente, nulla di fondamentale è cambiato. Un gruppo di candidati sostenuti da miliardari è stato semplicemente sostituito da un altro, e nessuno di loro rappresenta veramente la classe lavoratrice.

Perché il movimento MAGA era un richiamo per i lavoratori?

Il giorno delle elezioni presidenziali del 2024, lo slancio del movimento MAGA sembrava inarrestabile. Trump e i repubblicani trionfarono ai seggi e presero il controllo di entrambe le camere del Congresso e della Casa Bianca. Era convinto che gli americani gli avessero conferito il mandato di rimodellare il paese a sua immagine e somiglianza.

Il giorno dopo le elezioni, il New York Times, il principale organo di stampa del Partito Democratico, adottò un tono cupo: “L’America si trova sull’orlo di uno stile di governo autoritario mai visto prima nei suoi 248 anni di storia.“

Mentre i liberali e i riformisti si facevano piccoli piccoli di fronte alla presunta invincibilità del trumpismo, i Revolutionary Communists of America (RCA), la sezione americana dell’Internazionale Comunista Rivoluzionaria, spiegavano che la classe operaia statunitense non si stava “spostando a destra”. Né era caduta nelle grinfie di un dittatore autoritario. Piuttosto, il voto per Trump rappresentava una rivolta elettorale contro lo status quo. I lavoratori americani ne avevano abbastanza dell’inflazione senza precedenti, di decenni di calo del tenore di vita e di guerre interminabili. I Democratici erano stati al potere per 12 degli ultimi 16 anni. Milioni di persone li avevano riconosciuti per quello che erano: il partito principale di Wall Street.

Come abbiamo spiegato all’epoca:

“I Democratici capitalisti hanno fallito ancora una volta nella loro gestione della ingestibile crisi del loro sistema. In assenza di un’alternativa praticabile operaia e di massa, si è data un’altra possibilità all’‘altro’ partito capitalista. […] La maggioranza di coloro che lo hanno votato lo ha fatto probabilmente per esprimere semplicemente un voto contro l’establishment. Un voto per Trump è un voto per un qualche tipo di cambiamento, non necessariamente un voto ‘per’ la destra.”

Alla vigilia della sua vittoria, Trump ha dichiarato: “Se vinco, sarete a un passo dai migliori posti di lavoro, dagli stipendi più alti e dal futuro economico più brillante che il mondo abbia mai visto.” Non sorprende che i lavoratori che lo hanno votato si aspettassero dei risultati.

Ma esistono forze ben più potenti della sua particolare variante di populismo di destra. Come abbiamo spiegato anche nel 2024:

“Trump potrà anche essere una forza della natura, ma lo Stato-nazione, l’economia di mercato, la proprietà privata dei mezzi di produzione e i mutamenti tettonici delle relazioni mondiali sono forze ancora più grandi… Trump ha promesso troppo e, data la crisi del sistema, sarà costretto a non mantenere le promesse.”

Due anni di Trump 2.0

Era pressoché inevitabile che la stessa “maledizione del presidente in carica” che aveva segnato il destino di Biden si abbattesse anche su Trump. Trump è al tempo stesso causa ed effetto. Il suo approccio alla presidenza, da elefante in una cristalleria, ha intensificato e accelerato tutte le contraddizioni di un sistema già in fase di decadenza senile.

I suoi dazi doganali del “Giorno della Liberazione”, che hanno fatto impennare i prezzi, non hanno fatto altro che peggiorare l’inflazione. La sua tanto decantata “età dell’oro” per i posti di lavoro nel settore manifatturiero era pura demagogia. Un mese prima delle elezioni di metà mandato, il 58% degli elettori attribuiva a Trump e ai suoi dazi la responsabilità dell’aumento dell’inflazione, compreso il 39% dei repubblicani.

Trump aveva promesso: “Non inizierò guerre, vi metterò fine.” Nel giro di un anno e mezzo, non è riuscito a risolvere la frattura tra Ucraina e Russia, ha bombardato altri sette paesi e si è impantanato in un disastroso conflitto in Iran. Oltre a rappresentare la più grande sconfitta strategica nella storia degli Stati Uniti, la guerra in Iran ha spinto l’economia mondiale sull’orlo del baratro, con i prezzi di fertilizzanti, benzina e gasolio alle stelle.

Trump ha accusato Biden e Harris di aver dato inizio a una “guerra all’energia”. Ma a novembre di quest’anno, il prezzo medio della benzina era di 4,26 dollari al gallone, più alto di quanto non lo fosse mai stato sotto la presidenza Biden. L’aumento dei costi dei fertilizzanti e del gasolio ha colpito in modo particolarmente duro gli agricoltori americani. Non sorprende quindi che Trump abbia perso così nettamente in Iowa e Kansas, due Stati nel cuore agricolo degli Stati Uniti.

In un exit poll della NBC condotto la sera delle elezioni, quasi nove elettori su dieci hanno affermato che il costo della vita è stato un “fattore cruciale o determinante” nella loro scelta. Allo stesso modo, The Hill riporta che solo il 28% degli americani approva la gestione dell’economia da parte di Trump. In un’intervista post-elettorale, un Trump sconsolato ha riflettuto sulle possibili cause della sua sconfitta: “A loro non importava nulla dell’Iran, ma probabilmente non erano contenti, non erano contenti del prezzo del petrolio. Quindi, sapete, è una di quelle cose lì.“

Ma la gente certamente “si preoccupa dell’Iran”. Lo stesso sondaggio d’opinione condotto da NBC all’uscita dai seggi ha rilevato che il 74% degli elettori considera la guerra in Iran “un fattore cruciale o determinante nella propria scelta di voto”, e il 63% ritiene che sia stata una “decisione sbagliata” intraprendere un’azione militare in Iran.

La guerra con l’Iran ha inoltre rinvigorito il sentimento anti-israeliano già presente, esacerbatosi sotto la presidenza di Genocide Joe. Il 39% degli americani ritiene che l’AIPAC e le lobby sioniste abbiano troppa influenza sulla politica americana. Persino il 49% dei giovani repubblicani ha dichiarato che sosterrebbe un candidato favorevole alla riduzione o alla cessazione degli aiuti militari a Israele. Con un disperato tentativo il giorno delle elezioni, Trump ha annunciato che avrebbe interrotto l’invio di 4 miliardi di dollari di aiuti annuali a Israele entro il prossimo anno. Questa promessa è credibile quanto quella di distribuire assegni da 5.000 dollari a ogni cittadino americano adulto, ma solo se i repubblicani avessero vinto le elezioni di medio termine.

Infine, ma non meno importante, le incursioni “colpisci e terrorizza” dell’ICE volute da Trump, che avrebbero dovuto distogliere l’attenzione dai suoi altri fallimenti, si sono rivelate controproducenti. Le ondate di retate dell’ICE hanno portato a rivolte di massa a Los Angeles e Chicago, e a uno sciopero generale di fatto a Minneapolis. Ora, ben il 57% degli elettori dichiara di disapprovare le sue politiche sull’immigrazione.

La spaccatura del movimento MAGA e la disperazione dei repubblicani

In quasi tutte le elezioni di metà mandato, il partito del presidente in carica perde seggi. Questa volta, tuttavia, l’effetto è stato amplificato dalla palese corruzione di Trump e dal suo disprezzo per i cittadini americani comuni. Di conseguenza, il movimento MAGA è diviso e più debole che mai. Alcuni dissidenti del MAGA, come Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent e Thomas Massie, si sono espressi apertamente contro la guerra in Iran, il genocidio a Gaza e la crisi del carovita. Ciò ha contribuito a diffondere la disillusione tra molti lavoratori che hanno votato per Trump nel 2024.

Durante un recente comizio a Clarksville, nel Tennessee, Trump è apparso disperato: “Repubblicani, dovete andare a votare. Per favore, andate a votare… Vi dico una cosa, se non vinciamo le elezioni di metà mandato, daranno la colpa a me… Mi sto facendo un mazzo così. Fareste meglio ad andare a votare. Pensate che sia facile? Pensate che sia facile lassù?“

A gennaio, Trump si è fatto beffe della “affordability crisis”, l’aumento del prezzo dei beni di prima necessità oltre la capacità di spesa di sempre più famiglie americane. Nei recenti comizi, ha abbandonato il suo populismo antisistema del 2024 per un negazionismo fuori luogo che ricorda gli ultimi giorni della campagna Biden-Harris:

“Stiamo guadagnando centinaia e centinaia di miliardi, migliaia di miliardi di dollari. Ma i miei collaboratori mi hanno detto: ‘Per favore, presidente, non ne parli, perché la gente sta spendendo un po’ di più’… State comunque spendendo meno di quando c’erano Biden e Obama e [gli iraniani] non hanno armi nucleari… Riuscivo già a immaginare i titoli falsi. ‘Il presidente Trump parla di tutti i soldi che sta guadagnando mentre la gente soffre alla pompa di benzina.’ Questo sarebbe stato il titolo. Ma io ho detto: ‘Non me ne frega niente! Stiamo facendo una fortuna!’”

Non sorprende che i candidati repubblicani alla Camera e al Senato abbiano implorato Trump di non fare campagna elettorale nei loro Stati. Dopo un decennio senza alcun risultato reale, la credibilità di Trump come “anti-establishment” ha perso il suo smalto. Un sondaggista del Marist Institute for Public Opinion ha affermato, riferendosi alla base MAGA, che desiderava un cambiamento: “State votando per Trump 2.0 e alcuni di loro hanno la sensazione di aver ottenuto Biden 2.0.”

Le accuse reciproche sono già iniziate. Il vicepresidente JD Vance, che spera di prendere le distanze da Trump in vista di una probabile candidatura alla presidenza nel 2028, ora punta il dito contro la guerra con l’Iran e il carovita.

I democratici traggono vantaggio dal voto anti-Trump

Poiché negli Stati Uniti non esiste un partito operaio di massa, milioni di persone hanno visto nel voto per l’”altro” partito borghese l’unico modo praticabile per esprimere il proprio malcontento.

Di conseguenza, il basso indice di gradimento di Trump ha dato un po’ di slancio ai Democratici. Ma nessuno dovrebbe dimenticare che nel luglio 2025, Gallup aveva rilevato che solo il 34% degli americani aveva un’opinione favorevole del Partito. Il mese scorso, il loro indice di gradimento è risalito a un misero 43% , sebbene altre agenzie di sondaggio come la NBC indichino invece una percentuale del 29%. Non c’è da stupirsi che, a gennaio di quest’anno, il 45% degli americani si identifichi come “indipendente”.

I Democratici sono al settimo cielo per questi risultati elettorali. Ma se pensano che questa vittoria dia al loro partito carta bianca, si sbagliano di grosso. Secondo un sondaggio PBS News/NPR/Marist di fine ottobre: “L’opposizione al presidente è ciò che tiene unita la coalizione democratica. Oltre otto democratici su dieci e il 44% degli indipendenti affermano di votare contro Trump. Solo il 12% degli indipendenti dichiara di votare a suo favore (enfasi nostra).”

Entrambi i partiti e tutte le istituzioni del capitalismo statunitense sono profondamente impopolari. La fiducia nel governo federale ha toccato il minimo storico nel 2026. Meno di un terzo degli adulti ha fiducia nel potere esecutivo e in quello legislativo. La maggior parte delle persone non si fida nemmeno dei tribunali.

Come Trump prima di loro, i Democratici promettono “una nuova era”. Ma ricordiamoci che i Democratici sono il partito di Genocide Joe e del massacro di Gaza. Hanno represso le occupazioni studentesche dei campus nel 2024; hanno reso illegale la minaccia di sciopero dei ferrovieri nel 2022; hanno provocato la Russia a invadere l’Ucraina; hanno governato durante anni di inflazione; e controllavano la Casa Bianca e il Congresso quando la sentenza Roe v. Wade è stata ribaltata.

I Democratici, insieme ai Repubblicani, sono un partito del capitale finanziario e dei crumiri. Il fatto che il Dow Jones abbia registrato il suo miglior risultato post-elettorale degli ultimi 44 anni, con un’impennata di oltre 1.500 punti, la dice lunga. Continueranno con le stesse politiche anti-lavoratori e guerrafondaie una volta al potere, perché il sistema lo impone. Proprio come Trump – e come Biden, Obama, Clinton e i Bush prima di lui – i Democratici eseguiranno diligentemente i dettami della classe dominante.

A meno che non si dimetta o venga rimosso dall’incarico, Trump rimarrà alla Casa Bianca per altri due anni. Sebbene l’impeachment e una valanga di citazioni in giudizio nei suoi confronti o nei confronti dei suoi collaboratori sembrino ormai quasi certe, i Democratici potrebbero comunque preferire mantenerlo in carica, un comodo capro espiatorio mentre, cinicamente, puntano lo sguardo al 2028.

Tuttavia, quando si arriverà al dunque, i lavoratori non si accontenteranno delle sceneggiate del Congresso. Vogliono miglioramenti concreti nella loro vita quotidiana: posti di lavoro e salari migliori; alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e generi alimentari più economici e di qualità; una soluzione contro gli speculatori delle assicurazioni sanitarie e gli usurai dei prestiti studenteschi; e la fine effettiva delle “guerre infinite”.

I Democratici non possono e non vogliono soddisfare concretamente queste fondamentali rivendicazioni di classe. Di conseguenza, l’ampiezza e la profondità dell’”ondata blu” potrebbero rivelarsi superficiali e di breve durata. Alla fine, i lavoratori cercheranno un’altra alternativa. Ciò rende ancora più urgente la necessità di un’opzione di indipendenza di classe.

I DSA e il potenziale per un partito che si basi sull’indipendenza di classe

Dieci anni fa, Bernie Sanders ha mobilitato milioni di persone attorno al suo appello per una “rivoluzione politica contro la classe dei miliardari”. Un’intera generazione di giovani americani ha riposto in lui le proprie speranze, che però sono state deluse quando ha appoggiato Hillary Clinton alla Convention Nazionale Democratica del 2016.

Se invece Sanders si fosse candidato come candidato indipendente dei lavoratori, avrebbe avuto una possibilità concreta di competere sia contro Trump che contro Hillary. Anche in caso di sconfitta, avrebbe potuto cambiare il corso della storia degli Stati Uniti se avesse gettato le basi per un partito socialista di massa. Considerata la traiettoria degli ultimi dieci anni, a quest’ora avrebbe potuto trasformarsi in un partito di massa, potenzialmente soppiantando uno o entrambi i partiti capitalisti.

Nonostante tutte le confusioni riformiste che inevitabilmente lo avrebbero accompagnato, questo sarebbe stato un enorme passo avanti per i lavoratori americani. Per la prima volta, avrebbero avuto un partito valido che, almeno apparentemente, fosse della loro classe e per la loro classe.

Invece, si è perso un momento storico. Nel 2020, Sanders ha sprecato una seconda opportunità e da allora ha continuato a sottomettersi allo status quo. La rabbia di classe di massa che ha seguito la crisi del 2008 è stata invece incanalata, sul piano elettorale, nel populismo di destra di Trump.

Si è perso tempo prezioso, ma la storia non spreca nulla. A seguito di queste esperienze, la classe operaia ha imparato lezioni che fanno riflettere sulla natura di entrambi i partiti della classe dominante. Ha messo alla prova Trump, che non è riuscito a mantenere le promesse – per ben due volte. Dopo le elezioni del 2024, abbiamo scritto:

“La mancanza di risultati concreti e duraturi porterà alla delusione e a una rinnovata ricerca di soluzioni ancora più radicali. Alla fine, le questioni di classe verranno chiaramente alla ribalta e il pendolo oscillerà decisamente a sinistra.”

Oggi stiamo assistendo all’inizio di questa oscillazione del pendolo. Per la prima volta nella storia delle rilevazioni di Gallup, il sostegno al socialismo è salito al 43%. Si tratta di 116 milioni di persone. Il 57% dei giovani tra i 18 e i 34 anni preferisce il socialismo al capitalismo: circa 33 milioni di giovani.

La parola “socialismo” è entrata nel linguaggio comune e non spaventa più la gente. I sondaggi all’uscita dalle urne hanno mostrato che il 33% di coloro che hanno votato alle elezioni di medio termine del 2026 ha un’opinione favorevole del socialismo.

Un sondaggio Times/Siena del maggio scorso ha spiegato che due terzi degli elettori affermano che “il sistema ha bisogno di cambiamenti radicali o di essere smantellato del tutto”, e che gli elettori profondamente disillusi sono “più propensi a considerare il socialismo in modo positivo… il che suggerisce che la profonda e crescente frustrazione degli americani possa spingere alcuni elettori a prendere in considerazione il socialismo”.

Questo cambiamento epocale nell’opinione pubblica ha trovato espressione elettorale nei Democratic Socialists of America (DSA). A settembre, Gallup ha rilevato che il 38% degli americani aveva un’opinione favorevole dei DSA.

I DSA hanno conquistato almeno sette seggi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Tra questi figurano Claire Valdez e Darializa Avila Chevalier di New York City, Melat Kiros in Colorado, Chris Rabb in Pennsylvania e Donavan McKinney nel Michigan. A gennaio raggiungeranno al Congresso i membri dei DSA già in carica, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) e Rashida Tlaib. I DSA ha inoltre appoggiato il senatore eletto Abdul El-Sayed, il quale ha dichiarato di non essere socialista, ma il cui programma populista e antisionista è strettamente allineato con questo nuovo “blocco” di sinistra.

Sebbene 7 membri della Camera su 435 rappresentino una minuscola minoranza, si tratta comunque del numero più alto di eletti che si dichiarano socialisti che abbiano mai fatto parte della Camera bassa del governo federale.

I candidati dei DSA che hanno vinto le primarie hanno basato la loro campagna su temi quali l’assistenza sanitaria universale — sostenuta da due terzi degli americani — e l’abolizione dell’ICE. Adriano Espaillat, il deputato democratico in carica sconfitto nel 13° distretto di New York, si definiva un “progressista” e sosteneva di candidarsi per “servizi accessibili economicamente, l’assistenza sanitaria, la giustizia e la dignità per tutti i newyorkesi”. Ha inoltre accettato 2 milioni di dollari da comitati di azione politica (PAC) filoisraeliani durante i suoi cinque mandati, classificandosi al decimo posto nel Congresso per la maggior quantità di fondi ricevuti dalla lobby sionista.

Chevalier, che lo ha sconfitto, ha utilizzato la sua campagna elettorale per collegare la povertà affrontata dai lavoratori del suo distretto agli “aiuti” statunitensi a Israele. Ha colto l’occasione per porre la domanda: perché i lavoratori, che fanno funzionare New York City, dovrebbero vivere in povertà nel paese più ricco della storia? Ha dichiarato che il denaro utilizzato dal “nostro governo” per finanziare un genocidio in Palestina dovrebbe invece essere impiegato per finanziare alloggi e assistenza sanitaria.

Il Partito Democratico: un vicolo cieco politico

Sebbene l’innegabile spostamento verso sinistra sia un segnale positivo del cambiamento del clima, le elezioni sollevano questioni strategiche cruciali che la sinistra statunitense non sta affrontando di petto.

Come la maggior parte delle campagne condotte o sostenute dai DSA, i candidati sopra citati si sono presentati come democratici, il principale partito della classe capitalista. Si tratta di un errore strategico fatale. I socialisti al Congresso saranno affiliati a politici e a istituzioni responsabili di attacchi alla classe operaia. Nonostante le loro intenzioni, i rappresentanti dei DSA saranno costretti ad allinearsi a tali politiche, con il risultato che i DSA diventeranno indistinguibili dai Democratici — un partito giustamente disprezzato da milioni di lavoratori.

I DSA stanno inoltre fornendo ai Democratici una comoda copertura a sinistra. L’establishment del DNC ha accettato a malincuore le affermazioni elettorali dei candidati dei DSA. Ha sfruttato l’energia giovanile e “outsider” dei DSA per ringiovanire in qualche modo la propria immagine logora.

Molti esponenti del Partito Democratico non desidererebbero altro che epurare questi “ ribelli pericolosi”. Ne è un esempio lampante l’avversaria di El-Sayed alle primarie, Haley Stevens. Stevens, che si autodefinisce “orgogliosa democratica da sempre”, ha appoggiato il candidato repubblicano. Democratica sionista fino al midollo, ha preferito sostenere il Partito Repubblicano piuttosto che essere associata a un “outsider” politico e a un critico schietto di Israele. Anche James Carville, stratega di lunga data del DNC e politico dell’apparato per eccellenza, ha affermato che preferirebbe la vittoria del Partito Repubblicano piuttosto che un successo dei DSA.

Ma altri settori del partito stanno giocando sul doppio fronte. Sanno da che parte tira il vento e sono disposti a sfruttare le credenziali progressiste dei DSA e dei candidati vicini ai DSA per migliorare la propria immagine in vista del 2028. Obama, ad esempio, ha fatto campagna a favore di El-Sayed. Ma anche questi elementi cinici non hanno alcuna intenzione di lasciare che il partito diventi altro che uno strumento per i capitalisti.

Si è speculato molto su una potenziale candidatura presidenziale o al Senato da parte di AOC tra due anni. Sebbene i liberali dello status quo come Jon Ossoff o persino Gavin Newsom siano più adatti al ruolo, i Democratici potrebbero comunque proporla come figura in grado di colmare il divario tra i “ribelli” e i politici di lungo corso. Nancy Pelosi, esponente dell’establishment per eccellenza, ha persino affermato di recente che lavorare con AOC è stato “un piacere”— certamente di più negli ultimi anni.

La traiettoria politica di AOC dovrebbe essere istruttiva per i DSA. Partita come outsider nel 2018, si è rapidamente avvicinata a Pelosi e al resto della macchina del partito del DNC. Si è rifiutata di votare contro i finanziamenti per l’Iron Dome israeliano nel 2021 e nel 2025 e, vergognosamente, ha votato a favore del divieto dello sciopero dei ferrovieri nel 2022. Nei suoi otto anni in carica, non ha fatto nulla per rendere il socialismo un punto di riferimento indipendente per la classe operaia, in opposizione ai partiti della classe dominante.

Non è solo la mancanza di disciplina organizzativa a rendere difficile per i DSA “rendere conto ai propri eletti” o farli agire come un blocco coerente. È soprattutto il risultato di un approccio alla politica da un punto di vista convenzionale, cioè borghese. Se si candidano come singoli all’interno di un partito capitalista, inevitabilmente agiranno in quel modo anche una volta in carica.

Una strategia seria dovrebbe partire da un obiettivo chiaro: cosa stiamo cercando di ottenere? Se il movimento socialista non chiarisce in cosa consista la vittoria, non sarà in grado di valutare se si sta muovendo in quella direzione o meno.

L’obiettivo dei socialisti dovrebbe essere quello di realizzare il socialismo. Ciò significa l’effettiva conquista del potere politico da parte della classe operaia e l’instaurazione di uno Stato operaio. Questo può essere raggiunto solo attraverso l’indipendenza di classe e la lotta di classe rivoluzionaria.

La logica dell’arena elettorale borghese ha un obiettivo del tutto diverso: far eleggere singoli individui, punto e basta. Giocare secondo le regole di questo gioco significa candidarsi con il Partito Democratico, con campagne “progressiste” limitate a riforme liberali e a iniziative minori in materia di bilancio, fiscalità o legislazione. Inevitabilmente, questo metodo porta alla delusione dei propri elettori, al venir meno alle promesse elettorali e all’assimilazione al sistema.

Presentare candidati socialisti indipendentemente dai due partiti al potere non sarà facile. Ma l’indipendenza di classe è l’unica via per avanzare verso il nostro obiettivo. Il malcontento di massa nella società può trovare un punto di raccolta solo se i socialisti tracciano una linea di demarcazione netta dai partiti del sistema — che milioni di persone vogliono “abbattere”.

Il DSA potrebbe utilizzare le proprie risorse e mobilitare la propria base per presentare candidati socialisti indipendenti in tutto il Paese. Nel 2016, il DSA non aveva alcun rappresentante al Congresso. Il numero stesso dei seggi conquistati dai Democratici renderà loro difficile “tenere in ostaggio la presidenza della Camera” rifiutandosi di votare per Hakeem Jeffries (il candidato democratico a speaker della Camera, Ndt). Ma invece di ricorrere a manovre parlamentari, potrebbero costituire il nucleo di un vero blocco “antisistema” all’interno del Congresso, a integrazione delle mobilitazioni di massa nelle strade e degli scioperi nei luoghi di lavoro.

Ciò significherebbe mantenere la propria indipendenza da entrambi i partiti al potere, presentando un candidato dei lavoratori alla carica di presidente della Camera e difendendo apertamente e in ogni occasione un programma socialista. Non dovrebbero votare né scendere a compromessi con i Democratici (o i Repubblicani), ma dovrebbero portare avanti solo le proprie proposte a favore dei lavoratori. I primi passi saranno i più difficili, ma il riscontro sarà immenso: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un autentico blocco socialista diventerebbe l’opposizione dei lavoratori all’interno dello stesso cuore legislativo della bestia.

La via da seguire

Quest’anno ha mostrato diversi segnali positivi che indicano la strada da seguire. I candidati socialisti indipendenti hanno ottenuto più voti che in qualsiasi altra occasione nella storia recente. Questi candidati hanno ricevuto un’attenzione mediatica minima, eppure hanno raccolto complessivamente oltre 100mila voti.

Sulla base di una risoluzione volta a rompere con i Democratici, i DSA del Rhode Island hanno candidato Brittany Kubicek come socialista indipendente per l’Assemblea Generale dello Stato. Ha ottenuto il 23% dei voti. In Ohio, Greg Levy del Party for Socialism and Liberation (PSL) ha ottenuto 94mila voti. Nel Massachusetts, Joe Tache, anch’egli del PSL, si è candidato al Senato degli Stati Uniti contro Democratici e Repubblicani, ottenendo il 2,2% dei voti a livello statale, pari a 54mila voti. Senza finanziamenti da parte di aziende o PAC, ha raccolto oltre 270mila dollari. Andre Easton, anch’egli del PSL, ha ottenuto circa l’8,7% dei voti, con circa 10.600 voti nel 15° distretto congressuale di New York, quasi quanto il candidato repubblicano.

Questi risultati dimostrano che i candidati indipendenti dalla classe dominante possono ottenere più di un’eco simbolica. Provate solo a immaginare cosa sarebbe possibile se gli stessi DSA nella loro totalità — che dichiarano 120mila iscritti — impegnassero le proprie energie nel lanciare una vera alternativa della classe operaia. E se il movimento sindacale mobilitasse i suoi milioni di iscritti e le sue ingenti risorse a sostegno di tale sforzo, i Democratici e i Repubblicani sarebbero finiti. La formazione di un partito operaio di massa, indipendente dalla classe dominante, negli Stati Uniti rappresenterebbe il più grande passo avanti nella storia del movimento socialista americano fino ad oggi.

Ma il fronte elettorale non è l’unico canale per la rabbia di classe di massa. Dobbiamo studiare attentamente e imparare dagli eventi recenti in Europa e in Brasile. Data l’enorme quantità di materiale infiammabile disseminato nella società, una sola scintilla può scatenare un’esplosione elementare di rabbia di classe militante e di massa tale da scavalcare i riformisti e i leader sindacali.

Un sondaggio di Harvard condotto poche settimane prima delle elezioni ha rilevato che il 68% degli elettori americani riteneva che le proteste in Francia fossero alimentate principalmente da problemi economici e dal debito pubblico, dall’aumento del costo della vita o dalla sfiducia nei confronti delle élite politiche. Tre quarti ritengono probabile che gli Stati Uniti debbano affrontare disordini simili. I segni e i sintomi della rabbia di classe repressa che si sta accumulando tra i lavoratori americani sono ovunque. Alla fine esploderà con la stessa forza e passione dei loro fratelli di classe europei e brasiliani.

Scioperi generali a livello nazionale, manifestazioni di piazza con milioni di partecipanti e richieste di espropriazione delle aziende della Fortune 500 (l’indice di borsa, Ndt) potrebbero diventare elementi ricorrenti della lotta di classe americana prima di quanto ci aspettiamo. Gli eventi del 23 gennaio a Minneapolis sono stati solo un assaggio di ciò che ci aspetta. Il compito dei comunisti negli Stati Uniti è quello di prepararsi con urgenza a questa prospettiva.