在现在鸡飞狗跳的世界里，有一件事被淹没在堆积如山的新闻头条之下：今年4月，敏昂莱（Min Aung Hlaing）大将“当选”缅甸第11任总统。正是他领导了2021年推翻该国民选文官政府的军事政变，此后也正是他以军队总司令的身份残暴统治这个国家、镇压缅甸群众。

军事强人自封总统，看似是了无新意的戏码。但这一局势背后，是中国对缅甸日益增长的影响力，俄罗斯在较小程度上亦然，而西方却已不见踪影。

中国资本主义大肆宣扬自己不像西方那般插手别国的帝国主义历史。反之，它声称自己只关心商业、投资和发展。虽然此话大致不假，但在缅甸这个中国的“近邻”，我们看到中国如何取代了西方，被卷入其情势内，并在政治、经济和军事上扮演赤裸裸的帝国主义角色。

西方叩门未果

地大物博的缅甸自然资源丰富，地缘战略价值重大。除了石油、天然气、贵金属和宝石外，近年来它还成为仅次于中国和美国的全球第三大稀土生产国。缅甸也是全球最大的重稀土来源地之一；这种更为稀缺的稀土被用于制造磁体和武器系统。

在缅甸独立后的大部分历史中，西方持续试图打入这个国家。2011年起，担心过度依赖北京的登盛（Thein Sein）半文官政府向西方资本敞开了大门。也正是在这一时期，在1988年反军事独裁的群众起义中崛起为运动代表人物、拥有坚实群众基础的昂山素季（Aung San Suu Kyi），成为西方选定用来深化这一开放的工具。

作为一名资产阶级自由派，昂山素季一心想与西方资本合作，在缅甸建立资本主义民主制度，拥抱市场经济，并进一步推进私有化。

但恰恰因为她的世界观是自由主义的而非革命的，最终出现的并不是一个繁荣的资产阶级民主，而是一个大打折扣的版本。在军方起草的2008年宪法所规定的条件下，旧军方建制与她的政党全国民主联盟（National League for Democracy，NLD）分享权力，仍然掌握着政府的主要杠杆。结果，缅甸拥有了彻头彻尾剥削性的市场经济，但缺乏了任何真正的民主。

而由于缅甸资本的利益与军方自身庞大的商业利益紧密交织，昂山素季不得不一再向将军们让步，在对华关系上尤其如此。军方长期以来主要倒向北京，对美国和西方帝国主义心存疑虑。昂山素季未能让军方转向西方，反而自己也越来越亲华；在她默许军方屠杀罗兴亚人、西方以此为借口与她翻脸之后，就更是如此。

敏昂莱的军政府重新掌权后，西方投资一家接一家地撤出。//图片来源：Mil.ru，维基共享资源

尽管如此，西方仍有一部分人幻想能借助仍拥有群众基础的全国民主联盟在缅甸立足。但到了2021年，这些幻想彻底破灭：军方的代理政党在2020年11月的大选中被全国民主联盟击溃之后，军方发动了政变。

自敏昂莱的军政府重新全面掌权以来，西方投资一家接一家地撤出。据官方数据，如今在缅甸外国直接投资来源地的前十名中，西方国家只剩下英国和法国，两国在缅甸共有超过20亿美元的投资和48家企业。相比之下，中国（含香港）的在地投资超过232亿美元，并拥有646家企业。

美国资本在缅甸几乎毫无存在感，拜登（Joe Biden）政府也放弃了认真重建美国在缅甸的影响力。对于由全国民主联盟自由派成员组成、自封的流亡政府“民族团结政府”（National Unity Government，NUG），美方在华盛顿给他们的只有一张办公桌而已。

特朗普（Donald Trump）政府则彻底抛弃了这些自由派：它解除了对与军政府有关联的若干个人和公司的制裁，并与该政权展开对话。可笑的是，美方还提出愿意在军政府和反政府武装之间斡旋和谈，以换取缅甸稀土储备的开采权。这一提议既虚伪又徒劳，因为军政府如今已牢牢站在中国一边。

但基本摆脱西方的插手，并没有让缅甸成为一个繁荣的国家。恰恰相反，它比以往任何时候都更加依附于外国，只不过现在依附的是正在崛起的帝国主义新秀：中国，以及在较小程度上的俄罗斯。

中国：主导着缅甸的力量

中国在缅甸扮演的是迄今为止最具主导性和决定性的外部力量，因此需要从长论述。

北京以比西方大得多的优势介入着缅甸。早在毛泽东时期，中国就武装了缅甸共产党（Communist Party of Burma），其战士主要来自掸邦的佤族和果敢族。1989年缅共瓦解后，其民族武装延续了下来，每当需要时，他们就成为北京向缅甸中央政府施压的工具。

佤邦军至今仍公开充当中国的在地代理人。这个武装组织控制的地区俨然是非官方的中国县份：中文是当地官方语言，人民币是通行货币，中国电信还架设了供当地使用的信号塔。

2000年代起，随着中国共产党在国内完成资本主义复辟，中国开始把缅甸视为石油和原材料的来源，以供养自己为世界市场而打造的工业。此后，中国投资，尤其是基础设施投资，一直对缅甸经济举足轻重。

随着时间推移，中国对缅甸的需求远远超出了资源开采。若开邦的皎漂原本只是一个小渔村，如今是“一带一路”上的战略节点。从那里通往云南的油气管道早已投入运营。现在的计划是再增建一座深水港和一条通往昆明的铁路，让中国直通印度洋。这样一来，中国经贸就能绕开于马来西亚和印度尼西亚之间，随时能被美国海军封锁的马六甲海峡。

为了加强控制，中国国企中信集团取得了该港口70%的股份，租期为50年，另可延长25年，并由中国与军政府合办的安保公司负责防卫。这样的安排不禁令人想起1949年前中国自己在西方帝国主义手下所遭受的租界之辱。

除了这些国家主导的项目之外，缅甸经济也已深度依赖中国资本和进口。按价值计，缅甸约63%的电子产品进口来自中国。据中方2024年的数据，中资纺织厂雇用了超过50万名缅甸工人。

但正是这种重要性，把中国卷入了缅甸的内部纠葛。皎漂港位于若开邦，而该邦几乎全境如今都由当地的少数民族反政府武装若开军（Arakan Army）控制。皎漂镇本身是军政府在当地最后的据点之一，正受到反政府武装的威胁。因此，北京不得不直接与反政府武装谈判，有时还要在他们与中央政府之间斡旋停火。

其他事态也迫使中国更直接地干预缅甸，特别是在2023年，当时以中国公民为主要目标的电信诈骗和人口贩卖园区在缅甸猖獗泛滥。那一年，缅甸军政府的商务部长公开淡化中方打击网络犯罪的要求，促使北京寻找更强硬的手段，逼军政府认真对待这一问题。

2023年10月27日，以果敢华人为主的缅甸民族民主同盟军（Myanmar National Democratic Alliance Army，MNDAA）为首的边境武装“三兄弟联盟”（Three Brotherhood Alliance）打着“铲除电诈”的旗号，突然发动了名为“1027行动”的大规模攻势。这成了军政府自政变以来所面临的最严重军事威胁。这些武装控制的地区与中国经济紧密相连，没有北京的首肯，它们不可能如此行事。

中国开始把缅甸视为石油和原材料的来源，以供养自己为世界市场而打造的工业。//图片来源：Jacksontpb，维基共享资源

反政府武装的攻势一度几乎让缅甸军政府屈膝投降。正在此时，从2024年底起，不愿看到缅甸国家彻底崩溃、在其边境制造更大混乱的中国，转而支持军政府，并施压反政府武装停火。2025年4月，缅甸民族民主同盟军交还了所攻占的腊戌市。

但北京也索取了代价：军政府被迫对诈骗园区展开大张旗鼓的打击。不过，这在很大程度上只是做做样子，诈骗团伙只是转移阵地，而非真的绝迹。这是因为军政府的不少高层都与诈骗集团暗通款曲，或至少收受了他们的贿赂。

近年来，随着稀土矿产的工业和地缘战略重要性日益提升，缅甸对中国而言既是资源来源，也是战略要地。

因此，北京抛弃了先前的模糊态度。习近平成为最早祝贺敏昂莱“当选”的领导人之一，外交部长王毅几周后便飞抵缅甸首都内比都。“总统”敏昂莱和缅军政府对中国比以往任何时候都更加忠诚顺从，而缅甸经济及其工人阶级只会与中国帝国主义捆绑得更紧。

俄罗斯入场

虽然俄罗斯在缅甸扮演的角色远不及中国，但它也看到了从当前局势中牟利的机会。

过去，俄罗斯与缅甸的关系主要围绕军火贸易。政变后，军政府先是要镇压群众，后来又要对付反政府武装，对武器的需求日益增长，对俄制武器的采购也随之增加。2023年5月联合国特别报告员的一份报告显示，在军政府10亿美元的军火采购中，超过4亿美元流向俄罗斯，2.6亿美元流向中国。因此，在俄罗斯入侵乌克兰后，不同于其他东南亚国家，缅甸当下立即表态支持俄方，这绝非偶然。

但除了武器，缅甸还迫切需要能源。该国本就不足的电力基础设施先后遭到疫情、政变和内战的打击，如今又受到伊朗战争引发的燃料冲击。电力短缺多年来困扰着缅甸经济。

俄罗斯在发电方面拥有丰富的专业经验，同时也需要进入东南亚贸易和印度洋的通道。因此，缅军政府向俄罗斯资本敞开了土瓦经济特区的大门，俄方计划在那里兴建深水港、炼油厂和燃煤电厂。

当然，莫斯科希望在这些项目中保持控股地位。为了确保这片地区，军政府甚至对当地抵抗力量发动了军事攻势。政权的部队焚烧了村庄，杀害了平民和援助人员。

俄罗斯企业和投资如今正在缅甸出现，并且在下一阶段很可能大幅增长。虽然中国在缅甸的主导地位仍将延续，但俄罗斯帝国主义正在成为缅甸的第二个宗主。

对地区的影响

政变后，东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）成员国对军政府保持距离，禁止其领导人出席峰会。这并不是出于对民主的关心，而是出于各国本国资产阶级的利益，个中复杂，本文无法细述，但结果是缅甸在东盟内部被孤立了一段时间。

随着北京为敏昂莱背书，在后者戴上了假选举结果的遮羞布后，这种局面已开始逆转。迄今，泰国、老挝、柬埔寨和越南都已接待他进行正式访问。

马来西亚则可耻地提出，只要缅甸同意接回难民，就邀请敏昂莱进行正式访问；目前在马来西亚避难的缅甸难民有近20万人。由于其中大多数是罗兴亚人，这将意味着把他们送回曾对他们的民族实施种族灭绝的同一个军政府的统治之下。

无论如何，由杀人如麻的政变军政府领导的缅甸被重新迎回东南亚资本主义俱乐部，只是时间问题。与此同时，印度也希望敏昂莱能完成由印度出资、在缅甸修建铁路和港口的加拉丹多模式过境运输项目（Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project），以加强印度对缅甸的影响力。

若不是自由派反对派的政治破产，敏昂莱主导的这场政变本是可以被击败的。//图片来源：Vadim Savitsky，维基共享资源

表面上看，这似乎是军政府的胜利。2021年政变后，数以万计的缅甸工人和青年起来反抗这个军政府，甚至在斗争中献出了生命。

然而，若不是围绕全国民主联盟和民族团结政府的自由派反对派的政治破产，敏昂莱主导的这场政变本是可以被击败的。正是这些自由派把最初反抗政变的群众运动带进了死胡同。如果这场充满革命能量和潜力的运动，能在一个让工人阶级领导斗争、为社会主义而战的纲领下推进，那么今天缅甸的政府就不会是军事独裁，而会是工人民主政权。

缅军政府在中国的认可下挺过了内战最艰难的阶段，也表明武装斗争不能成为推翻该政权的主要手段。真正需要的，是一个深深扎根于城市工人阶级的革命政党。这是一个至关重要的问题，将另文详细论述。

从世界关系的角度来看，缅甸提供了一个先行的范例：一个国家被中国和俄罗斯帝国主义深度渗透，而西方的存在微乎其微。

西方，尤其是美帝国主义的缺席绝非坏事。但这并没有给缅甸工人带来和平与繁荣，他们仍饱受战争、暴行和剥削的蹂躏。任何相信中国或俄罗斯资本会带来进步和解放的人，都应该好好看看缅甸。

一如既往，资本主义之下没有出路，社会主义革命是唯一的道路。在下一阶段，缅甸仍将充满矛盾，充满难以轻易解决的短缺问题；而眼下处于低潮的阶级斗争，必将再度高涨。缅甸的共产主义者必须牢记缅甸革命作家达贡达雅（Dagon Taya）说过的话：“我们的时代必将到来”（ဒို့ခေတ်ကို ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ）。