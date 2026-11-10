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A classe dominante chinesa não possui o histórico sangrento do imperialismo ocidental. Porém, em seu próprio “quintal”, a China tem sido levada a agir de uma maneira descaradamente imperialista.

Em meio a todo o caos no mundo, um acontecimento que acabou soterrado pelas manchetes foi a “eleição” do general Min Aung Hlaing como 11º presidente de Mianmar, em abril. Foi ele quem liderou o golpe militar que derrubou o governo civil eleito em 2021 e, desde então, tem governado o país de forma brutal, reprimindo a população na qualidade de chefe militar.

O fato de um homem forte militar autoproclamar-se presidente pode parecer um passo óbvio e previsível. Contudo, por trás dessa situação específica, reside a crescente influência da China — e, em menor grau, da Rússia — sobre o país, ao passo que o Ocidente se encontra totalmente ausente.

O capitalismo chinês alardeia o fato de não possuir o mesmo histórico de ingerência imperialista que o Ocidente — e isso é verdade. Em vez disso, alega estar interessado apenas em negócios, investimentos e desenvolvimento. Contudo, em Mianmar — na “vizinhança imediata” da China —, observa-se como o país suplantou o Ocidente e acabou sendo levado a desempenhar um papel abertamente imperialista, nos âmbitos político, econômico e militar.

A abertura fracassada do Ocidente

Mianmar é um país vasto, dotado de muitos recursos naturais e de valor geográfico estratégico. Além de petróleo, gás, metais e pedras preciosas, tornou-se, nos últimos anos, o terceiro maior produtor de terras raras, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. É também uma das maiores fontes mundiais de terras raras “pesadas” — mais escassas e utilizadas na fabricação de ímãs e sistemas de armas.

Durante a maior parte da história de Mianmar após a independência, o Ocidente tentou ganhar espaço no país. A partir de 2011, o governo semi-civil de Thein Sein — receoso de uma dependência excessiva em relação a Pequim — abriu as portas para o capital ocidental. Foi também nesse período que Aung San Suu Kyi — que surgiu como a principal figura da revolta popular de 1988 contra a ditadura militar, contando com uma sólida base de apoio — tornou-se o instrumento escolhido pelo Ocidente para aprofundar essa abertura.

Como uma liberal burguesa, Aung San Suu Kyi aspirava, de fato, a colaborar com o capital ocidental no estabelecimento de uma democracia capitalista em Mianmar, adotando a economia de mercado e promovendo mais privatizações.

Contudo, justamente por sua perspectiva ser liberal — e não revolucionária —, o resultado não foi uma democracia burguesa próspera, mas, sim, uma versão profundamente comprometida desse modelo. O antigo establishment militar ainda detinha as principais alavancas do governo, por meio de um arranjo de partilha de poder com o partido dela, a Liga Nacional pela Democracia (LND), sob condições ditadas pela Constituição de 2008 — redigida pelos próprios militares. O resultado foi uma economia de mercado marcada por uma exploração intensa, com pouca ou nenhuma democracia genuína.

E, como os interesses do capital birmanês estão atrelados aos vastos interesses comerciais dos próprios militares, Aung San Suu Kyi teve, repetidas vezes, de ceder aos generais — sobretudo no que diz respeito às relações com a China. Os militares, há muito, voltavam-se primordialmente para Pequim e nutriam desconfiança em relação ao imperialismo americano e o ocidental. Ela não obteve qualquer êxito em reorientá-los para o Ocidente. Pelo contrário, ela própria tornou-se cada vez mais pró-China — ainda mais depois que o Ocidente se voltou contra ela, em razão de sua conivência com o massacre dos rohingyas perpetrado pelos militares.

Alguns setores do Ocidente, contudo, ainda nutriam a ilusão de conseguir uma brecha por meio da LND, que mantinha uma base de apoio popular expressiva. Essas ilusões chegaram a um fim definitivo em 2021, quando os militares deram um golpe após seu partido aliado sofrer uma derrota acachapante para a LND nas eleições de novembro de 2020.

Desde que a junta liderada por Min Aung Hlaing retomou o poder, os investimentos ocidentais têm recuado, com empresas deixando o país uma após a outra. Segundo dados oficiais, hoje apenas o Reino Unido e a França permanecem entre as dez principais fontes de investimento estrangeiro direto em Myanmar; juntos, eles somam mais de US$ 2 bilhões em investimentos e 48 empreendimentos. Em contrapartida, a China (incluindo Hong Kong) detém mais de US$ 23,2 bilhões em investimentos e 646 empreendimentos.

Os Estados Unidos praticamente não têm presença no país, e a administração Biden desistiu de tentar restabelecer, de forma séria, a influência norte-americana em Mianmar. Tudo o que ofereceram ao autoproclamado Governo de Unidade Nacional (NUG) — um grupo no exílio composto por elementos liberais da Liga Nacional pela Democracia (LND) — foi uma mesa de trabalho.

A administração Trump abandonou completamente esses liberais ao suspender sanções contra diversas pessoas e empresas ligadas à junta militar, além de ter iniciado negociações com o regime. De forma quase risível, os EUA propõem mediar negociações de paz entre a junta e as forças antigovernamentais em troca de acesso a reservas de terras raras — uma proposta tão hipócrita quanto inútil, visto que a junta está, agora, firmemente alinhada à China.

No entanto, o fato de estar, em grande medida, livre de interferências ocidentais não tornou Mianmar um país próspero. Pelo contrário, ele está mais dependente do que nunca — só que, agora, das potências imperialistas em ascensão: a China e, em menor grau, a Rússia.

China: a força dominante

O papel da China em Mianmar é, de longe, o predominante e determinante, o que exige uma análise mais aprofundada.

Pequim entrou em Mianmar com vantagens consideráveis ​​em relação ao Ocidente. Remontando ao período de Mao, a China armou o Partido Comunista da Birmânia, cujos combatentes provinham, em grande parte, dos povos Wa e Kokang, do estado de Shan. Quando o partido entrou em colapso, em 1989, suas milícias étnicas permaneceram ativas como instrumentos de pressão sobre o governo central de Mianmar, sempre que isso convinha a Pequim.

O exército Wa permanece, até hoje, como um representante (proxy) abertamente alinhado à China. As áreas sob o controle dessas milícias funcionam como distritos chineses não oficiais: o chinês é o idioma utilizado, o renminbi é a moeda corrente, e a China Telecom instalou torres de sinal para uso local.

A partir dos anos 2000, à medida que o Partido Comunista Chinês concluía a restauração do capitalismo internamente, a China passou a ver Mianmar como uma fonte de petróleo e matérias-primas para abastecer a indústria que estava construindo para o mercado global. Desde então, o investimento chinês — especialmente em infraestrutura — tem sido fundamental para a economia de Mianmar.

Com o passar do tempo, as necessidades da China em relação a Mianmar foram muito além da extração. Kyaukphyu, no estado de Rakhine — que começou como uma pequena vila de pescadores —, tornou-se um ponto estratégico da iniciativa “Cinturão e Rota”. Oleodutos e gasodutos já partem de lá em direção à província de Yunnan. Agora, o plano inclui a construção de um porto de águas profundas e uma ferrovia até Kunming, conectando a China diretamente ao Oceano Índico. Dessa forma, a China conseguiria contornar o Estreito de Malaca — um estreito ponto de passagem entre a Malásia e a Indonésia que a Marinha dos EUA poderia optar por bloquear em um eventual conflito.

Para garantir um controle mais firme, a estatal chinesa CITIC adquiriu uma participação de 70% no porto, por meio de um contrato de arrendamento de 50 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 25 anos; o local é vigiado por uma empresa de segurança conjunta, formada pela China e pela junta militar. Tal arranjo remete, inevitavelmente, às concessões que a própria China sofreu nas mãos do imperialismo ocidental antes de 1949.

Paralelamente a esses projetos conduzidos pelo Estado, a economia de Mianmar tornou-se profundamente dependente do capital e das importações chinesas. Cerca de 63% do valor total das importações de produtos eletrônicos de Mianmar provêm da China. Segundo dados chineses de 2024, fábricas têxteis de propriedade chinesa empregam mais de 500 mil trabalhadores birmaneses.

Contudo, essa mesma importância acabou por envolver a China nas complexas questões internas de Mianmar. O porto de Kyaukphyu situa-se no estado de Rakhine, território hoje quase inteiramente controlado pelo Exército de Arakan, um grupo rebelde étnico local. A própria cidade de Kyaukphyu constitui um dos últimos redutos da junta militar na região, encontrando-se sob ameaça dos rebeldes. Por isso, Pequim viu-se obrigada a negociar diretamente com os rebeldes e, em outras ocasiões, a mediar o cessar fogo entre eles e o governo central.

Outros acontecimentos levaram a China a intervir de forma mais direta em Mianmar, especialmente em 2023, quando organizações criminosas dedicadas a golpes cibernéticos e tráfico de pessoas — que tinham como alvo, em sua maioria, cidadãos chineses — proliferaram pelo país. Naquele ano, o Ministro do Comércio da junta militar de Mianmar minimizou publicamente o pedido da China para conter o cibercrime, o que levou Pequim a buscar meios mais contundentes para forçar a junta a levar o problema a sério.

Em 27 de outubro de 2023, a “Aliança das Três Irmandades” — uma coalizão de milícias que atuam na região de fronteira, liderada pelo Exército da Aliança Democrática Nacional de Mianmar (MNDAA), de etnia chinesa — lançou, de forma repentina, uma ofensiva de grande escala denominada “Operação 1027”, sob o pretexto de “eliminar operações de golpes”. Essa ação tornou-se a mais grave ameaça militar que a junta enfrentou desde o golpe de Estado. Os territórios controlados por esses grupos possuem laços profundos com a economia chinesa, e é improvável que tais grupos pudessem ter agido dessa maneira sem a aprovação de Pequim.

A ofensiva dos rebeldes quase levou a junta militar de Mianmar à ruína. Foi nesse momento, a partir do final de 2024, que a China — sem desejar ver o Estado birmanês entrar em colapso total, o que geraria um caos ainda maior em sua fronteira — passou a apoiar a junta e pressionou os rebeldes a aceitarem o cessar fogo. Em abril de 2025, a MNDAA devolveu a cidade de Lashio, que havia sido capturada.

Contudo, Pequim impôs uma condição: a junta foi obrigada a realizar uma operação de repressão amplamente divulgada contra as quadrilhas utilizadas para golpes — embora, em grande parte, tudo não passasse de encenação, já que as operações apenas mudaram de local, em vez de serem encerradas. Isso ocorre porque muitos dos principais líderes da junta possuem vínculos com os golpistas, ou, no mínimo, recebem subornos deles.

Com a crescente importância industrial e geoestratégica dos minerais de terras raras nos últimos anos, Mianmar tornou-se relevante para a China, tanto como fonte de recursos quanto por sua posição geográfica estratégica.

Diante disso, Pequim abandonou sua ambiguidade anterior: Xi Jinping foi um dos primeiros líderes a parabenizar Min Aung Hlaing por sua “eleição”, e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, viajou a Naypyitaw semanas depois. O “presidente” Min Aung Hlaing e a junta birmanesa mostram-se mais leais e deferentes à China do que nunca, ao passo que a economia birmanesa e sua classe trabalhadora ficarão cada vez mais atreladas ao imperialismo chinês.

A entrada da Rússia

Embora a Rússia desempenhe um papel muito menos expressivo que o da China em Mianmar, ela identificou oportunidades para lucrar com a situação.

No passado, as relações entre a Rússia e Mianmar concentravam-se, primordialmente, no comércio de armas. À medida que, após o golpe, a junta militar passou a necessitar de mais armamentos — primeiro para combater a população civil e, posteriormente, os grupos rebeldes —, aumentaram também as suas compras de armas russas. Um relatório de um Relator Especial da ONU, de maio de 2023, revelou que, do total de US$ 1 bilhão gasto pela junta em armamentos, mais de US$ 400 milhões foram destinados à Rússia, e US$ 260 milhões à China. Não foi, portanto, por acaso que Mianmar manifestou imediato apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia — uma atitude que, à época, não foi adotada por nenhum outro país do Sudeste Asiático.

Mas, além de armas, Mianmar também necessita desesperadamente de energia. A infraestrutura energética do país, que já era precária, foi duramente atingida pela pandemia, pelo golpe, pela guerra civil e, agora, pelo choque nos preços dos combustíveis decorrente da guerra no Irã. A escassez de energia tem prejudicado a economia do país há anos.

A Rússia possui vasta experiência em geração de energia e busca acesso ao comércio no Sudeste Asiático e ao Oceano Índico. Diante disso, a junta militar abriu a Zona Econômica Especial de Dawei ao capital russo, que planeja a construção de um porto de águas profundas, uma refinaria de petróleo e uma usina termelétrica a carvão.

Naturalmente, Moscou deseja manter participações majoritárias nesses empreendimentos. Para garantir o controle da área, a junta chegou a lançar uma ofensiva militar contra as forças de resistência locais. Vilarejos foram incendiados pelas forças do regime, e civis, bem como trabalhadores humanitários, foram mortos.

Empresas e investimentos russos estão surgindo em Mianmar. É provável que isso cresça de forma significativa no próximo período. Embora o domínio da China em Mianmar vá perdurar, o imperialismo russo está se tornando o segundo patrono do país.

Implicações regionais

Após o golpe, os Estados-membros da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) mantiveram a junta militar a uma certa distância, impedindo a participação de seus líderes em cúpulas — não por preocupação com a democracia, mas por razões ligadas aos interesses de suas próprias burguesias nacionais, questões complexas demais para serem detalhadas aqui. O resultado final foi o isolamento de Mianmar dentro do bloco por um período.

Com Pequim conferindo legitimidade a Min Aung Hlaing, e a eleição de fachada servindo como uma espécie de disfarce, esse cenário começou a mudar. Até o momento, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã já o receberam em visitas oficiais.

A Malásia se ofereceu, de forma vergonhosa, a receber Min Aung Hlaing para uma visita oficial, caso Mianmar concorde em aceitar de volta os refugiados — dos quais quase 200 mil estão abrigados na Malásia. Como a maioria deles pertence à etnia rohingya, isso significaria enviá-los de volta ao domínio da mesma junta militar que perpetrou o genocídio contra o seu povo.

De qualquer modo, é apenas uma questão de tempo até que Mianmar — sob o comando da junta golpista e assassina — seja readmitido no grupo das nações capitalistas do Sudeste Asiático. Paralelamente, a Índia também espera que Min Aung Hlaing conclua o Projeto de Transporte e Trânsito Multimodal Kaladan — um empreendimento que envolve ferrovia e porto em Mianmar, financiados pela Índia —, visando fortalecer sua influência sobre o país.

À primeira vista, isso pareceria uma vitória para a junta — contra a qual dezenas de milhares de trabalhadores e jovens birmaneses lutaram, chegando a sacrificar suas vidas no processo após o golpe de 2021.

No entanto, o golpe que levou Min Aung Hlaing ao poder poderia ter sido derrotado, não fosse a falência da oposição liberal em torno da NLD/NUG, que conduziu a resistência de massas inicial contra o golpe a um beco sem saída. Se o movimento — imbuído de energia e potencial revolucionários — tivesse sido orientado por um programa que colocasse a classe trabalhadora à frente da luta e defendesse o socialismo, o governo de Mianmar, hoje, não seria uma ditadura militar, mas sim uma democracia operária.

O fato de a junta, com o aval da China, ter superado o pior momento da guerra civil, também demonstra que a luta armada não pode ser o principal meio para derrubar o regime. Em vez disso, é necessário um partido revolucionário que possua raízes profundas na classe trabalhadora das cidades. Essa é uma questão crucial que será abordada detalhadamente em um artigo à parte.

Do ponto de vista das relações internacionais, Mianmar apresenta um exemplo notável de um país profundamente penetrado pelo imperialismo chinês e russo, com uma presença ocidental mínima.

A ausência do Ocidente — sobretudo do imperialismo norte-americano — não é, de forma alguma, algo negativo. Contudo, isso não trouxe paz nem prosperidade aos trabalhadores de Mianmar, que continuam assolados pela guerra, pela brutalidade e pela exploração. Quem acredita que o capital chinês ou russo traz progresso e libertação deveria observar atentamente o caso de Mianmar.

Como sempre, não há solução sob o capitalismo: a revolução socialista é a única saída. No próximo período, Mianmar continuará repleto de contradições e escassez que não podem ser facilmente resolvidas; a luta de classes, que atravessa um momento de refluxo, voltará a se intensificar. Os comunistas no país devem ter em mente que, como disse certa vez o escritor revolucionário birmanês Dagon Taya: “Nossa época certamente chegará” (ဒို့ခေတ်ကို ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ).