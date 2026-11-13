11月11日，数百万人参加了总罢工。尽管暴雨袭击了全国许多地区，走上街头的人数仍多达两百万。

这场总罢工是在9月23日玛丽卡门遭到残暴而冷酷的强制驱逐、从而引发怒火爆发之后号召起来的。这位87岁的残障老人一生都住在那栋楼里，一家秃鹫基金把楼买下之后，就要求她把每月租金从500欧元提到2600多欧元。两周之后，她在医院去世。

随后，马德里、巴塞罗那以及许多其他城市爆发了群众示威。马德里中心的太阳门广场（Puerta del Sol）上搭起了营地。住房运动要求号召一场总罢工——他们本能地认识到，这是让斗争更上一层楼的最有效办法。

来自下层的巨大压力

在来自下层的巨大压力之下，两大工会工人委员会（CCOO）和劳动者总联盟（UGT）的工会官僚多少有些不情愿地被迫号召举行总罢工。但他们挑的日子离群众运动的高潮越远越好，指望压力就此消散。

他们的盘算里还有一层：总罢工可以为执政的西班牙工人社会党（PSOE）——佩德罗·桑切斯（Pedro Sánchez）的政党——动员选票；社会党已宣布提前于11月29日举行大选。

总罢工的日子越来越近，工人委员会和劳动者总联盟却都没有做那些保证罢工成功所必需的工作。没有明确的诉求，只有一份含含糊糊的笼统愿望清单。工会代表大会开得极少，工作场所的会议开得更少。

巴塞罗那一位同志反映，他所在的工作场所开过一次全体大会，工会代表也讲了罢工的理由……但没有进行表决。理由是：“这已经是一场合法的总罢工了，不需要本工作场所的工人再投票支持。”

除此之外还有一层：在许多部门，工人委员会和劳动者总联盟的领导人是遭人痛恨的，他们过去不征求职工意见就签下了一个个糟糕的协议。最近一段时期，有一连串罢工是直接针对工会官僚、公然不顾其反对而举行的，例如加的斯、穆尔西亚以及如今塔拉戈纳的金属工人，加泰罗尼亚的教师，还有空中客车的工人。

更何况，工会领袖上一次号召总罢工还是在2012年，距今已有14年。他们当中许多人恐怕连组织一场总罢工需要做些什么都想不起来了！

在罢工前夕，它能办得多成功还看不清楚。情绪无疑非常愤怒，要求提供可负担住房的诉求也得到广泛支持。青年当中、租户工会以及其他一些规模较小但更具战斗性的工会当中，显然也有一种战斗情绪。但光有这些，并不总能形成一场成功罢工所必需的势头。

MILLIONS JOIN SPANISH GENERAL STRIKE TO PROTEST HOUSING CRISIS

Amazing scenes in Spain as millions took part in the general strike and up to 2 million marched in the streets, despite torrential rain battering many parts of the country.#HuelgaGeneral

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一次力量的展示

但到最后，对这场罢工的响应极其浩大。两大工会不能让人看出自己办不成事，于是在最大的工作场所和关键部门调动起了自己的产业力量。这一点，加上前面说到的那些因素，保证了罢工的成功。

汽车厂停了下来，参加罢工的工人超过90%。数千名纠察队员从午夜之前就动员起来，保证夜班停工、交通停驶、物流中心和交通枢纽陷于瘫痪。

尽管政府对“最低服务”的规定作了无耻的滥用，各地的参与度仍然很高。罢工虽然没有覆盖所有部门，但它确实是一次力量的展示。

这场罢工最重要的特征之一，也许就是青年的大规模参与。整整一代人从未经历过总罢工，因此这对他们来说是一次相当陡峭的学习过程。

全国各地都发生了警察暴力、警棍冲击和逮捕，尤其是在纠察队动员起来要让大型零售中心停业的时候，比如瓦伦西亚的 Corte Inglés 百货。我们不要忘记，西班牙的国家警察是归内政部长马拉斯卡管的，而他属于佩德罗·桑切斯的社会党／联合左翼政府。

全国各地都发生了警察暴力、警棍冲击和逮捕。

政府假装支持这场罢工，可警察照样攻击纠察队。巴斯克和加泰罗尼亚的警察也是同样的做法，这本来就在预料之中。

到这一天结束时，全国各地都涌出了庞大的人群，不只在各大城市，小城镇也是如此。在巴塞罗那，整条格拉西亚大道（Passeig de Gràcia）挤满了示威者——主办方给出的数字是40万人。

在马德里，暴雨也没有把抗议者劝退；他们挤满了四条不同的路线，甚至走不到终点，因为防暴警察决定向一场完全和平的示威发起冲击。有人把这里的人数说成60万，不过这样一片人海，规模实在很难估量。

被压迫民族的工人阶级大批走了出来，在整个西班牙国家范围内举行了一次联合的斗争日。

巴斯克地区各地都有大规模示威，加利西亚、阿斯图里亚斯、萨拉戈萨、瓦伦西亚地区（País Valencià）以及许多其他地方也是如此。在安达卢西亚，一场被命名的风暴也没能阻止塞维利亚、马拉加等城市举行规模很大的示威。

工人阶级的力量再一次展现在所有人眼前。正如泰德·格兰特常常喜欢说的那样：“没有工人阶级的恩准，一个轮子也不会转，一只灯泡也不会亮。”

这场罢工超出了工人委员会和劳动者总联盟两大工会的工会领袖所希望的限度，不过他们始终没有失去对它的控制。这次大规模的力量展示无疑会起到这样的作用：增强工人对自身力量的信心、对自己斗争能力的信心，以及为改善自身条件而采取直接行动的意愿。

大选

这场罢工的影响，也会在11月29日即将举行的大选中显现出来：社会党的得票会增加，广泛阵线（Frente Amplio）联盟的得票也可能有所增加，但幅度较小。西班牙有许多人害怕人民党（PP）和呼声党（Vox）组成右翼政府会带来什么后果，会投票来阻止这件事。

我们必须讲清楚：呼声党那些反动的右翼蛊惑家自上次大选以来在问卷调查中大幅上升（主要是从传统右翼人民党那里挖来的），而右翼联盟仍有可能拿到足够席位上台执政——这件事的责任直接在佩德罗·桑切斯政府那些软弱的半截子措施。

执政的社会党靠一个不稳固的议会多数支撑，连自己的竞选承诺都没有完全落实。它一边自称是“史上最进步的政府”，一边在加沙种族灭绝这类问题上向左翼讨好，可对前任右翼人民党政府在劳工权利和民主权利方面推行的那些法律攻击，它只是略作回调；与此同时，企业利润在它治下大幅增长。

执政的社会党靠一个不稳固的议会多数支撑，连自己的竞选承诺都没有完全落实。

六个星期前那场浩大的住房运动，暴露出青年当中积累起来的深刻不满，而这种不满能够得到工人阶级更广泛阶层的同情和支持。资本主义市场解决不了住房问题——这个看法如今已成了常识。

在这批青年中越来越大的一部分人看来，需要的是一场反对整个资本主义的斗争。社会主义的、工人阶级的口号到处都在喊，许多人正在摸索着走向共产主义的主张，尽管他们未必完全明白这意味着什么。到目前为止，这一点在社会主义运动的迅猛成长中得到了部分的表现。

革命共产主义组织（Organización Comunista Revolucionaria）、即革命共产国际的西班牙支部，一直在这场运动中积极介入，并踊跃参加了这场总罢工。我们的人数目前仍然不多，但在这样的环境下，我们的队伍正在迅速壮大。

接下来会发生什么很难看清。民众的全部注意力恐怕现在都会被引向选举这条战线。佩德罗·桑切斯提前大选这一招会不会得手？工人阶级那种自信的情绪、那种对右翼的本能拒绝，够不够阻止人民党和呼声党政府拿到议会多数？这场选举胜负难料。

社会党在问卷调查中略有上升，但仍比2023年的结果低四个百分点。人民党守住了2023年的票数，而在它右边，呼声党的前景大为看涨。社会党左边的那些政党则在为自己参加政府付出代价。按目前的预测结果，右翼联盟将取得过半多数。

一个右翼联盟政府，以极具挑动性的作风去攻击堕胎权、攻击养老金、大幅削减社会开支等等，很可能会引爆一场大规模的阶级斗争。

但即便社会党设法拿到足够席位、再勉强拼凑出一个执政联盟，西班牙资本主义的结构性问题也不会消失。举例来说，社会党政府将承受巨大压力，要求它在住房问题上采取重大措施。而这就意味着要大幅侵入资本主义的财产权，这是社会党不会着手去做的。

红色秋天

西班牙的总罢工也是欧洲范围内更广泛运动的一部分：在那里，围绕生活成本危机、可负担住房的匮乏、多年的紧缩削减、军费的增加等等积累起来的不满，正在沸溢出来。与此同时，一代青年正在激进化——他们是在2008年资本主义危机之后的时期里长大的，成长于关乎存亡的环境危机和加沙种族灭绝之中，这些因素都使他们激进化了。

西班牙的总罢工也是欧洲范围内更广泛运动的一部分。

我们已经看到，法国中学生青年的群众运动迫使各大工会号召在11月5日举行总罢工，如今又要在11月17日再来一次。意大利出现了类似的局面，先是10月30日的大规模动员，如今又有11月20日的总罢工。希腊也正在组织11月25日的总罢工。

这场运动在比利时、爱尔兰、葡萄牙、丹麦等国也在发展，程度各有不同。11月20日，反对军事化的全欧青年罢课的号召，有可能成为这股积累起来的愤怒的集中表达。整个欧洲大陆数百万青年正在注视着法国、西班牙和意大利群众运动的发展，急切地想要加入战斗，因为他们的处境是相似的。

当然，这些运动受到革命领导缺失的限制。它们最终会退潮，尽管在退潮之前还可能走得相当远。不会消失的，是在欧洲催生了这些运动的资本主义深刻危机的那些条件。

阶级斗争的爆发、总罢工、群众运动，以及从青年开始的进一步激进化，就是新的常态。