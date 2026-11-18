上周六，在革命共产党（Revolutionary Communist Party）举办的“革命节”上，菲奥娜·拉利（Fiona Lali）在一片欢呼声和飘扬的红旗中宣布，她将竞选2028年伦敦市长。

2024年，我们曾满怀热情地报道菲奥娜在斯特拉特福（Stratford）与鲍区（Bow）选区的竞选活动。当时，她的得票数创下数十年来公开表明共产主义者身份的候选人的最高纪录，让革命共产主义者崭露头角。如今，革命共产党已经组织起1500多名共产主义者，还有一年半的时间为这场竞选作准备。

更重要的是，两年过去了，英国的局势愈发动荡。如今，时机已经成熟，一种革命性的替代方案可以像磁石一样，吸引英国乃至世界各地成千上万的革命青年。

革命共产国际热烈欢迎这一大胆举措，它将成为革命共产主义运动发展历程中的一座里程碑。

以下是菲奥娜宣布参选的声明全文。

本文首发于 communist.red

我为什么参选

伦敦是世界上最富有的城市之一。亿万富翁资本家在我们的城市里招摇过市、大肆聚敛财富，与此同时，数以百万计的工人却深陷贫困，生活朝不保夕，甚至无家可归。

我们之所以贫穷，正是因为他们富有。是时候结束这一令人作呕的丑恶现象了。

住房必须让人负担得起，交通必须免费。住房和交通都必须按照大多数人的需要进行民主规划，而不是为了让少数寄生者牟利。

无论是这座城市，还是这个国家，都拥有足够的财富和资源，让每个人过上体面的生活。我将为从亿万富翁手中夺回经济的控制权、将其交到工人手中而斗争。

我将同那些把移民当作替罪羊的种族主义者作斗争。危机明明是一个将利润置于人的需要之上的制度造成的，他们却把责任推到移民身上。我们的敌人不是乘小船来的，而是乘超级游艇来的。

我将反对本届政府在以色列对巴勒斯坦人实施的种族灭绝中充当帮凶的行径，为废除核武器而斗争，把这数十亿资金用在民生而非战争上。

其他候选人承诺要管理好这个危机四伏的资本主义制度。而作为一名革命共产主义者，我要说出真相：我们必须彻底废除这个制度。

这场竞选不仅仅是为了赢得选举，更是为了替数以百万计被忽视、被剥削的人发声，为了实现革命性的变革。

在你们的帮助下，我将在2027年发起一场与众不同的政治竞选，充分运用我作为革命共产党党员所积累的全部经验。

世界正在燃烧。我们不会袖手旁观，眼睁睁地看着它化为灰烬。

要求不可能之事。要求未来。