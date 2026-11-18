“革命节是一场与众不同的政治活动。它让我满怀希望。这不是空洞的希望，而是对一个共同目标的希望，我真心觉得我们能够实现它。”——来自爱丁堡的首次参与者 Jen

2026年11月13日至15日的这个周末，英国迄今规模最大的共产主义学习营召开。来自全国各地乃至海外的革命者齐聚伦敦市中心，共同深化对马克思主义理论、革命历史以及当今共产主义者所面临任务的认识。（按：本文原文发表于2026年11月17日）

三天里共售出1300多张门票，创下纪录。英国革命共产党（Revolutionary Communist Party）的党员和同情者筹集了36.3万英镑，购买了价值2.1万英镑的书刊，这两项数字同样打破了纪录。

与此同时，革命共产党政治书记罗布·苏沃尔（Rob Sewell）透露，该党在英国的党员人数已突破1500人，这是一座具有历史意义的里程碑。

最激动人心的是，周六晚上，在座无虚席的主会场上宣布，革命共产党已决定推举菲奥娜·拉利（Fiona Lali）参加2028年伦敦市长选举，全场报以热烈的欢呼。

磨砺我们的武器

周五晚上学习营开幕时，与会者为我们派别的老同志 Jim Brookshaw 默哀一分钟，他已于上个月辞世。

“活在他身上、他为之献出一生的那些思想，此刻就活在这个大厅里。”革命共产国际（Revolutionary Communist International，RCI）的首席理论家艾伦·伍兹（Alan Woods）说，“我们要加倍努力，以此告慰他。”

“我们不可能无限期地为革命做准备，”来自东伦敦的与会者 Alen 在这场会议之后说，“但我们做准备的方式，就是磨砺我们的武器，而我们的武器就是马克思主义理论。”

菲奥娜·拉利在革命节的闭幕致辞中也呼应了这番话：“我们要让人们看到，我们是认真的革命者。不是因为我们嗓门大、手里拿着扩音喇叭，而是因为我们能回答人们心中的问题。”

整个周末，与会者都满腔热情地投入到这项任务中。有人问来自利兹的一位与会者，他会给期待2027年革命节的人什么建议，他说：“多带一本笔记本！”

22场讨论探讨了一系列切中时弊的问题，比如“中国是资本主义吗？”“我们如何对抗气候灾难？”“马克思主义如何看待战争？”，还涉及更广泛的话题，如莎士比亚在文学上的革命、后现代主义哲学。

左翼中有人说，革命者应该只关注“实际的”“柴米油盐的”问题；然而共产主义学习营里许多最受欢迎的场次，恰恰是那些能开拓同志们知识视野的话题。关于都铎王朝、生命的演化、阶级社会的起源的讲座，开始前半小时就已座无虚席！

共产主义在前进

革命共产主义力量的壮大并不只发生在英国。

周末期间还宣布，我们在墨西哥的成员已达800人，在加拿大已突破1000人。在全世界，革命共产国际的成员正迅速接近一万人。

出席今年革命节的有来自奥地利、比利时、加拿大、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、美国和前南斯拉夫的代表团。

我们的力量在各地不断壮大，这并不奇怪。在学习营开幕会上，艾伦·伍兹强调，在世界上每一个国家，都不必再问革命运动“何时”到来。尽管各地的进程或许处在不同的阶段，但革命运动的基础已经无处不在。

“在每一个国家，穷人穷人一天比一天穷，富人一天比一天富，”他解释道，“而这一切都潜伏在平静的表面之下，这些巨大的张力必然会找到革命的出口。”

今年的革命节召开之际，欧洲各地正爆发规模巨大的工人和青年运动。

在学习营开幕会上，投身于法国、意大利和西班牙运动的共产主义者们分享了他们如何在这些示威中接触到成百上千的激进群众。

“我们不是运动的旁观者，”意大利革命共产党（Partito Comunista Rivoluzionario）党员 Marina 在谈到意大利连续第二年的“红色之秋”时说，“我们正在成为运动内部的一股活跃力量。”

革命共产国际在美洲也在大步前进。

谈到美国的局势时，Antonio Balmer 介绍说，甚至在共和党最近在中期选举中失利之前，革命共产国际美国支部（Revolutionary Communists of America）就已经每两小时收到一份入党申请：“摆在我们面前的，是真正具有历史意义的事情。”

与此同时，在巴西，同志们大胆介入了阻止弗拉维奥·博索纳罗（Flávio Bolsonaro）当选的运动，已有5000人申请加入巴西共产主义者。这已经让我们新近重建的巴西支部成员人数翻了一番。

回顾这些成就时，艾伦说：“我们成功的真正原因，是思想的巨大力量……人们想知道真相。我们需要提供这些解释，而这些解释他们在别处是找不到的。”

同种族主义的毒害作斗争

这种对真相的渴望，即想要真正开始理解当今正在发生的重大事件，也体现在我们专设的“卫红出版社书屋”的销售上。书屋里始终挤满了同志，翻阅、讨论着琳琅满目的书籍。

令人惊叹的是，与会者买走了价值2.1万英镑的马克思主义书刊，是去年革命节销售额的两倍多。周六第二场会议还没开始，销售额就已超过了去年的总额！

最畅销的是菲奥娜·拉利的《种族主义让他们更富有：英国种族主义的共产主义史》（Racism Makes Them Richer: A Communist History of Racism in Britain），已经卖出500多本。

在周六上午的新书发布会上，菲奥娜解释说，编写这部历史的目的，不是置身于反种族主义斗争之外，沉溺于学院式的、自我陶醉的讨论。

恰恰相反，这本书旨在用革命的视角武装我们的力量，乃至更广泛的反种族主义运动，它阐明了统治阶级的经济需要和政治利益是如何把种族主义的毒素注入社会的。

“我们必须揭露社会真正的分界线，”来自利兹的 Maya Khan 同志在讨论中解释道，“我们同这些寄生虫毫无共同之处，而我们彼此之间却有着一切共同点。这就是我们说‘用阶级战争回击文化战争’的意思。”

正如革命共产党反种族主义工作负责人Simi Ade-Ojo在讨论中所强调的：“我们不只是为一个更包容的资本主义社会而斗争。反对种族主义、性别歧视以及一切压迫的斗争，就是要彻底推翻资本主义的斗争。”

这就是我们要带进反种族主义运动的革命视野。它尤其契合黑人和亚裔青年中的情绪：在这个压迫、剥削的制度下，他们正以前所未有的程度走向激进化。

站在巨人的肩膀上

周末还安排了几场关于古今革命运动的讨论：从总结1956年匈牙利革命和法国五月风暴的教训，到从共产主义视角看罗贾瓦革命的失败，再到古巴革命的命运，如今古巴革命正面临美帝国主义带来的有史以来最大的危险。

首次参加“革命节”的爱丁堡与会者 Luke 说，关于五月风暴的那场讨论是一大亮点：

“这场讨论太振奋人心了，尽管我此前对这段历史一无所知，却已经同亲朋好友滔滔不绝地聊起了它。它真正加深了我对我们的党在未来运动中将要发挥的作用的认识。”

与此同时，来自伯明翰的 Sol 指出：“学校里教历史的方式，就是想让你忘掉这些事件，哪怕是离我们这么近的事件。他们想让你忘记我们同这段历史是联系在一起的。”

“我们正站在匈牙利革命那些巨人的肩膀上。”革命共产党总书记 Ben Gliniecki 在他主讲的场次结束时说。这场讨论是为纪念群众起来反抗官僚、为真正的社会主义而斗争70周年，同时恰逢英国卫红出版社再版彼得·弗赖尔（Peter Fryer）的《匈牙利的悲剧》（Hungarian Tragedy）。（译者注：中文版请参考此链接）

正如一位匈牙利革命的亲历者曾经精辟地指出的：“从缝隙里递过去的一句马克思的话，比对准人群的坦克更有力量。”

从“世界工厂”到“旧货甩卖”

周六晚上的全体大会上，1300多名与会者齐聚一堂，聆听罗布·苏沃尔对英国工人阶级当前处境的概述。

英国工业曾经享有“世界工厂”的称号，如今却“沦落成了一场旧货甩卖”，正被一点一点地卖给那些剥离资产的私人投资者。

与此同时，工人和他们的社区正被扔进废料堆，全国大片大片的地区正陷入贫困、朝不保夕和赤贫之中，其中就包括一百多万既不上学、也不工作、也不接受培训的年轻人。

安迪·伯纳姆（Andy Burnham）政府上台快四个月了，事实证明，它和斯塔默（Keir Starmer）政府一样，无力解决严峻的经济形势。

与此同时，工党左右两侧的“反建制”替代选择，即绿党和改革党（Reform UK），也开始褪去光环。

但这些变化远不意味着工党和保守党的复苏，尽管一些资产阶级评论员是这么说的。恰恰相反，它们预示着未来一段时期英国的政治将更加动荡，因为人们正在把目光投向主流政党所能提供的东西之外，不论这些政党是左、是右还是中间派。

“对我来说，真正的亮点是关于在英国进行革命的那场讲座，”来自雷丁、在最近的新生季加入革命共产党的 Sadie 说，“再次被提醒我们为什么在这里，提醒我们革命就在这里、就在今天、就是我们自己，提醒我们我们能做到，这太棒了。”

罗布在讲话中痛斥伯纳姆政府，说他们竟声称已经“尽了最大努力”去帮助英国日益膨胀的无家可归人口。罗布说，如果我们真想终结无家可归问题，就必须从唯利是图的房东手中收回土地，把房地产开发商收归国有，把银行收归国有。他每提出一项要求，欢呼声就比上一次更响亮。

“其他所有组织都既不乐观，也看不到希望，”另一位来自曼彻斯特的与会者感慨道，“但在这里，除了乐观和希望，别无其他。”

在已经群情激昂的大厅里，罗布在讲话最后宣布，菲奥娜·拉利将以“旗帜鲜明的革命者和共产主义者”的身份参选2028年伦敦市长。

这一宣布和菲奥娜的竞选启动视频赢得了巨大的热情，全场起立鼓掌长达两分钟，随后大家高唱《国际歌》和《红旗歌》（Bandiera Rossa）。

革命的乐观主义

这种活力和热情贯穿了整个周末。一位来自爱丁堡的与会者说，2026年革命节“是我一生中最振奋人心的政治活动”。

加入了伦敦大学学院共产主义者社团（UCL Communists）的 Artie 这样说：

“我等了十年才找到革命共产党，从此不再只是我一个人在房间里读马克思。现在我真为成为这个党的一员而骄傲。我找到了属于我的人。”

同样，一位来自爱丁堡的同志说：

“看到所有同志齐聚会场的主厅，真的让我感到自己属于这个党。它在我心中点燃了信念与决心的火焰，也点燃了为我这一代人争取更美好未来的希望。我真切地感到自己有了目标，感到我们都在为解放工人阶级这一共同目标而一同奋斗。”

另一位与会者则分享道：

“这个周末让我想起，一个革命政党的力量不仅在于它的思想，还在于把这些思想推向前进的人：在于他们的自信、勇气、团结和斗争的意志。这是一个不可思议的周末，我为能参与其中感到非常自豪。”

下一步做什么？

那么，在2026年革命节取得巨大成功之后，下一步做什么？

本周五，即11月20日，革命共产主义学生社团（Revolutionary Communist Students）将在伯明翰、加的夫、伦敦及其他地方动员起来，参加反对战争和军事化的国际青年罢课。

我们将提出阶级纲领，反对军事化，反对对帝国主义和战争的种种恐怖负有责任的亿万富翁阶级。我们将高举“粉碎帝国主义，为革命而战！”和“各国人民之间要和平，对亿万富翁要开战！”的旗帜组织起来。

这个周末，我们还给自己定下了一项至关重要的任务：筹集所需的5万英镑，以启动推举菲奥娜·拉利参选2028年伦敦市长的革命竞选。从现在到2027年3月，全体党员都应投身于筹款，向亲友和同事筹，在运动中筹，在街头筹。

在此基础上，我们就能把伦敦染红：把革命共产主义思想带进英国资本主义跳动的心脏，带进这座数百万工人饱受贫困、紧缩和剥削挤压的城市。

罗布·苏沃尔用这样一句鼓舞人心的号召，为这场里程碑式的盛会画上了句号：