【本文是《捍卫马克思主义》杂志第55期的社论——该刊是革命共产国际的理论季刊。点击此处下载中文捍马杂志！】

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”

– 卡尔·马克思，《资本论》法文版序言。

在筹备本期杂志的过程中，一位同志提出了一个看似简单的问题：是什么使马克思主义成为科学？熟悉马克思主义著作的读者，心里也许早已备好了答案。但正如黑格尔所指出的：那些司空见惯的、熟知的常识，正因是我们对其熟知，所以其真面目并未向我们展现。

这话是什么意思？如果我们想要深入理解一个事物，就不能预先设定答案，也不能想当然地认定自己的方法可靠。

我们必须有条理地就对象本身去考察它，并在考察中揭示它如何必然地展开自身。这就是马克思主义的科学方法。我们要走的正是这条路——那就上马吧，同志们。

论断

为了回答这个问题，我们先从最简单、最直接的那种答案入手。随便找一位马克思主义者，请他列举马克思主义之所以是科学的理由，他多半会给出这样一份清单：

客观性：世界只有一个，就是物质世界，它独立于人而存在。人本身是自然的产物，而且归根到底，我们的观念是物质世界的反映。

合规律性：这个物质世界，包括人类社会在内，都是有规律可循的；通过同它相处，我们就能发现它的规律。

实践：懂得了社会和自然的规律，我们就能按照自己的目的去改变世界。归根到底，也正是这种实践才是我们思想的证明。

这就是马克思主义的基本科学原则。这些原则不仅适用于马克思主义，也适用于任何一门严肃的科学。就此而言，这份清单完全正确。

但我们必须在这里停一停。我们真的能满足于这个答案吗？它究竟告诉了我们什么？它又凭什么证明自己成立？

威廉·布莱克《雅各的天梯》（1805年）。//图片来源：公有领域

一个论断，如果没有论证，就什么也没有说明。这个道理明显得说出来都显得荒唐。然而我们却常常听到，一些马克思主义者本着捍卫马克思主义的诚意，说出一连串泛泛之论和口号；这些话完全正确，却什么也没有说明。

仅仅断言自己是科学的，再附上一份理由清单，这确实提供了重要的信息，但它绝不构成论证。为什么偏偏是这份清单，难道别的清单不对吗？它从哪里来，又该怎么用？如果我们想弄清马克思主义为什么是科学的，这份清单就必须得到解释说明，而不是被一语断定。

方法

当然，马克思主义不只是一个论断，也不是一份随手开列的原则清单。它首先是一种方法，而方法对科学来说至关重要。马克思主义所代表的，是最彻底、最自觉地贯彻上述那些科学原则。正是这一点，给了我们的学说无与伦比的优势。

让我们举个例子，说明方法为什么重要。在今天号称社会科学和政治科学的那些东西里，人们常常大谈“应当”如何。世界应当是什么样子。饥饿应当不再存在，资本家应当把全人类的利益放在自己的利益之上。这些说法很少有人会反对。

扶贫慈善机构不断呼吁：统治阶级应当把过剩的农产品重新分配出去，因为正如他们正确地指出的，世界生产的粮食足够养活一百亿人。然而这个良好的愿望一撞上现实的高墙就粉碎了：在资本主义下，粮食是作为商品为利润而生产的，不是为了养活人。挨饿的人口如果掏不出钱，市场规律就要求把过剩的粮食销毁掉以维持价格，而不是把食物捐出去。

尽管关于“应当”如何有种种出于善意的道德论说，真正落实的却寥寥无几。为“应当”而进行的运动，最后变成了散播幻想的运动，让人以为资本主义制度可以改良，于是它走向了自己的反面：本来是一种反对普遍饥饿和赤贫的思想，如今却成了一种让制造饥饿和赤贫的制度得以永续的思想。

这种“应当主义”建立在个人的主观愿望之上，而不是建立在客观世界之上；它无视这个世界赖以运动的规律；因此在实践中，它反倒挫败了自己的目的。换句话说，它在我们那份清单的三条上统统不及格。

“马克思的学说所以万能，就是因为它正确。”列宁这样写道。这句话的力量在于：马克思主义所依据的不是应当发生什么，而是正在发生什么，以及为什么发生。只有按现象本来的样子、而不是按我们的愿望去客观地理解它们，并把握使它们产生的规律和动力，我们才能改变它们。

卡尔·林奈《自然系统》中动物界分类表的一部分。//图片来源：公有领域

拥有一套自觉的探究方法极为重要，因为找错了地方，就只会找到错的答案。

不过，抽象地说出一套方法，终究还只是一种意图和一句承诺。严肃的人完全有理由追问：它从哪里来？它能产生什么？又是怎样产生的？说马克思主义的科学原则就是我们的方法，这比光把这些原则摆出来当作论断，已经要再深一层，但它还不是证明。

结果

说到这里，敏锐的读者会提出异议：我们这套以客观性、合规律性和实践为原则的方法，并不是一堆随意拼凑的观念；它本身就是对自然和人类社会进行长期科学探究的结果。

马克思和恩格斯并不认为自己的思想是同以往一切的决裂、是凭空变出来的，而是建立在前人成果之上的。这一点，乔什·霍洛伊德（Josh Holoryd）和哲荣·梅特勒斯（Jérôme Metellus）在本期《马克思是怎样成为马克思主义者的》一文中作了说明。

科学方法本身，是在数十万年的反复试错中得来的：从早期社会的实践经验，到无数学派一代接一代的系统工作。正是通过这一过程，人们才得出这样的认识：世界独立于他们而存在，它有自己的规律，而掌握了这些规律，就能利用它们为自己造福。

马克思和恩格斯立足于伴随资本主义兴起而来的一场场科学革命，把这些结论发挥得比前人任何一位都更加锐利，并成功地把它们运用到人类社会本身。

客观性、合规律性、实践，马克思主义的这三条科学原则并不只是一种意图或一个起点，而是一个结果：整部科学史最总体的结果。这就使它们凝聚了人类的全部经验。

这绝不是次要的问题。一个旅人在出发之前，可以告诉我们他将会经历什么、打算怎么走。但如果同一个人走完这趟旅程回来，再向我们讲述他得到的教训，那么他的话分量就完全不同了，哪怕他说的和出发时一字不差。

不过我们仍得承认，光是把结果陈述出来，并没有向我们说明它。事实上，孤立地看，这个结果几乎没有告诉我们关于研究对象的任何东西。我们那些原则的证明在哪里？我们是通过什么途径得到它们的？它们彼此之间又有什么联系？

在道格拉斯·亚当斯的《银河系漫游指南》里，一台超级计算机运算了750万年，去寻找“生命、宇宙以及一切的终极问题的答案”。它给出的答案是42。这个答案把书中人物弄得一头雾水，逼着他们踏上一场疯狂的旅程，去弄清那个问题究竟是什么、这台计算机又是怎样得出这个结果的。

正在配制药剂的医生，出自公元1224年迪奥斯科里德斯《药物论》的阿拉伯文抄本。//图片来源：公有领域

正如解剖台上摊开的一整套器官并不是一具活的身体，一条条并排摆好的正确结论也不是一门活的科学。这样一种辩护，会在无意之间把它想要捍卫的东西做成标本。

结果单就其自身而言，不过是一份静止的、彼此不相连的概念清单。因此必须把它放回应有的位置：放在一个发现过程的终点，而这个过程的全部经历必须先被理解。

探究

我们来看看科学及其方法的历史，就以生物学为例。今天，科学的起源常常被掩盖，仿佛它是从一些未来科学家的头脑里整个地蹦出来的。这就抹掉了最关键的事实：科学产生于社会生产的实际需要。最早的科学是天文学和数学，它们直接生长于农业、航海和大型基础设施的修建。

生物学起初并不作为一门专门科学而存在，但它早已潜藏在早期社会的实践之中。远古人类丝毫不知道达尔文的物种演化论，却已经在用选择的原理，把狼培育成狩猎和护卫用的狗。后来农业社会出现，人们把野草栽培成小麦、水稻、粟和玉米，把山羊、绵羊、牛和猪驯化过来，取其肉、奶、皮、毛和粪肥，最后还给它们套上了犁。

这一切都是在实践的反复试错中自发完成的，几乎没有得到理论的帮助。古代也有个别思想家提出过预示达尔文演化论的看法。公元前1世纪的罗马诗人、哲学家卢克莱修（Lucretius）就说过：自然尝试过各种各样的生命形式，那些不适应的、“畸形的”生物因为无法成功繁殖而灭绝了。

就那个时代而言，这些思想令人惊叹，但终究只是出色的猜测：它们依据的是有限的个人观察，无从进一步发展。要揭示生物学背后的规律，就得先把它的事实收集起来、整理清楚。

生物学之父亚里士多德描述了约500种动物，并解剖了其中许多；他的学生泰奥弗拉斯托斯（Theophrastus）对植物做了同样的工作；罗马军团的外科医生迪奥斯科里德斯（Dioscorides）编出了一部收录600种药草的手册，十五个世纪之后人们还在用它。此后约两千年间，收集、解剖和分类一直是生物学的主要工作。

随着资本主义兴起，各门科学获得了强大的推动力。大学和科学协会的网络不断扩大，世界贸易又把大量新物种和标本送到欧洲科学家手边。

18世纪，瑞典植物学家兼动物学家卡尔·林奈提出了近代的动植物分类系统，为堆积如山的新经验知识建立了秩序。他在《植物种志》和《自然系统》中，按照共有的形态特征把一切生物归入一个层级结构。他最初把整个自然界分成三界（动物界、植物界、矿物界），再把每一界依次分为纲、目、属、种。

这是两千年知识积累的最高成就。而最重要的是，它为真正科学地研究整个生命世界提供了起步的材料。

林奈的系统虽然是一大进步，却是僵硬的。在他笔下，生命成了一张固定不变的格子表：一个个界限分明、由神安排好的类别，每个生物都占着一个不可更改的格子，名字则完全按照表面的解剖特征来定。要理解和说明物种及其性状的内在联系，先得有一个外部的分类。但这种分类一旦完成，就变成了生物学进一步发展的桎梏。

查尔斯·达尔文指出了出路。他在贝格尔号的航行途中发现，他所遇到的物种内部存在着极大的变异：有些形态偏离了旧分类中“天定”的位置，跨过了人们以为固定不变的界线。

在多年的观察、实验和研究的基础上，他提出了演化论：一切生命都通过一个叫做自然选择的过程演化，其动力是生存斗争。他的巨著《物种起源》就从最早的文明起步的地方讲起，也正是我们这篇文章起步的地方：驯化。它指出，育种者凭选择性所做的事，自然凭必然性也在做。

达尔文的理论建立在三个简单的事实之上。第一，生物是会变异的：同一物种的任何两个个体都不会完全一样。第二，这些变异有一部分会传给后代。第三，出生的数目远远超过能够存活的数目，所以大多数个体在繁殖之前就死去了。由此可以推出：能活下来的，往往正是那些变异恰好适合自身生存条件的个体。它们把这些性状传下去，物种的演化就是这样发生的：更能适应自身条件的新物种兴起，不能适应的则归于消亡。

林奈的分类依据的是外部性状，其内在联系并未得到证明。达尔文补上了这一环：他证明了一切生物都归属于一个层层嵌套的类群秩序，而这些类群由共同祖先联系在一起。

于是呈现出来的不是一个预先定好的固定结构，而是“生命之树”：处在不断转变之中的生物，一个按自身规律展开的历史过程。而这些规律，如今正一条条向我们显露出来。

生物学不再是一份名称清单，而成了一门关于客观规律的科学。

同一切自然规律一样，物种演化规律并不是凌驾于自然之上的一道法令；它无非就是生物在自身生存条件下得以延续和繁殖的方式。它就是那个客观过程本身。

达尔文这一发现的影响是不容小觑的。从农业到医学、遗传学、神经科学和心理学，这里还只举其一二，这套理论及其后来的种种完善，为生产和科学的巨大进步奠定了基础。而在实践中，全世界每一项新的植物育种计划、每一支新研制出来的疫苗，都在每天重新证明着这一理论。

我们在这里看到的，不只是生命的演化，还有科学本身的演化。在成为一门真正的科学之前，生物学是原始农业的一个组成部分，依靠的是一代代磨炼出来的简单技术。

作为一门科学，它先经历了漫长的解剖和分类时期，然后才上升为一门研究自然客观规律的学科。

在每一个阶段，推动它前进的都是实践经验；一切科学莫不如此。每前进一步，主观的、偶然的东西就脱落一分，合乎规律的、客观的东西就更居于中心位置。

人类的演化

恩斯特·海克尔绘制的哺乳动物演化图，1866年。//图片来源：公有领域

人类在生命史中处在什么位置？我们已经确定，生存斗争是演化的动力。一个物种的兴衰，取决于它适应环境、获取养分和维持自身稳定的能力。

这一过程走过的方向数不胜数，其中有一个方向通往越来越高的感应能力，并最终通往意识：从最初的感应细胞，在物理接触下产生反射运动；到分散的神经细胞聚合成最早的神经系统；再到哺乳动物已经发达、并具备一定意识程度的大脑；直到最后才到人类这一步。

几百年来，宗教把人类说成是神的创造物，凌驾于动物界及其规律之上。达尔文的理论一劳永逸地把人类拉回地面，放回它应有的位置：人类同样受演化规律的支配。

但这样说，还没有告诉人类的演化怎样发生的。别忘了，正是同一条规律，给了大象那对又大又软的耳朵。人类社会的发展不能从一个抽象概念里推演出来。它必须具体地追溯自己的地基，而这块地基同任何别的物种的，都有着深刻的不同。

达尔文的追随者们认为，先演化出来的是大型脑部和高超的智力，早期人类由此才学会直立行走和使用工具。这种看法无疑反映了他们那个时代的唯心主义偏见。然而弗里德里希·恩格斯在他的名篇《劳动在从猿到人转变过程中的作用》里提出了完全相反的看法：在恩格斯看来，人是先同自然进行肢体互动，人的智力才成为结果。

这一过程是从两足行走开始的。我们的祖先离开树上、来到开阔的平原，直立行走使他们的双手解放出来，去做一件全新的事：劳动。当他们开始制造工具，一种演化的动力就被启动了。

制造工具需要协作。这种社会需要推动了语言的演化，改造了原始的喉部，使人能够发出清晰分明的语言。加上一双灵巧的手，交流成了对大脑的刺激，大脑于是经历了一次巨大的增长。不是人的智力创造了文明世界，而是我们同世界的肢体互动创造了人的智力。

恩格斯所讲的这一人类发展次序，被主流人类学冷落了一个世纪，如今却得到了化石记录的证实：南方古猿的脑量只比黑猩猩略大一点，却已经直立行走；两足行走比脑量的扩大早了几百万年。

在马克思和恩格斯之前，历史被说成是诸侯豪杰的史诗，是无数个人的偶然行为，或者是神意干预的结果。他们证明了：人类社会同自然界的其余部分一样，有自己的规律，而这些规律的作用超出任何个人的意志之外。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。这些规律一旦被理解，对任何想把世界变得更好的人来说，都是无价之宝。

同达尔文一样，马克思把人类发展的规律追溯到生命本身的生产和再生产：人们在能够从事艺术、文化或政治之前，必须先吃、喝、穿、住。正是在生活必需品的社会生产这块地基上，真正的社会历史才展开。这一点，亚当·布斯（Adam Booth） 在本期《马克思主义经济学的起源》一文中作了更详细的论述。

人们在生产中发展出工具、技术、技能和知识，这些也就是所谓生产力。要使用它们，我们就必须彼此结成一定的关系，而这些关系是不以我们的意志为转移的：无论主人还是奴隶，都不能高过奴隶社会的框架。

正是在生产关系这一基础之上，耸立起社会的法律的和政治的上层建筑，以及整个社会生活、文化生活和精神生活。然而生产力不会停滞不前。发展到一定阶段，它们必然同现存的生产关系发生冲突，于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。马克思说，那时社会革命的时代就到来了。

什么是科学？

马克思在《资本论》中写道：

“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。〔……〕在这里，我们不谈最初的动物式的本能的劳动形式。〔……〕蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。 ”

在这几行字里，几千年来笼罩在人对自身思维的认识之上的那层帷幕，开始被揭开了。劳动创造了思维，并推动着它前进；思维反过来又指导和组织劳动。

在人身上，生命不再是本能地对自然作出反应，而是自觉地驾驭自然，从同自然打交道的过程中总结教训，再把这些教训运用回去。我们通过语言分享这些教训，把它们在人与人之间、在一代与一代之间传下去。

这给我们这个物种带来的优势是巨大的。人类的认识不是个人的过程，而是社会的过程。人类的生产力发展了，人类的思想也随之发展。科学是这一过程的最高形式：对知识的有系统的、社会性的生产。

思想产生于实践，也在实践中得到运用和检验。通过这一提炼的过程，科学每前进一步，就把臆测、迷信和神明从一个又一个领域中赶了出去。取而代之的，是一幅越来越清晰的自然的客观图景：由自然本身来说明，由它自己的规律来推动。因此，这些规律理所当然地必须成为一切科学探究的主要着眼点。

活的科学

真理是具体的，黑格尔这样解释道。所谓具体，就是成为一个有机的整体。要真正理解一个事物，我们不能只把它的各个组成部分罗列出来，还必须揭示它们之间必然的相互联系和发展。证明正是要到这里去找。

黑格尔在《精神现象学》中写道：

“目的本身是没有生命的共相，正如倾向只是一种还缺乏现实性的空洞的趋向，而赤裸裸的结果则是丢开了倾向的死尸。〔……〕对有实体内容的东西下判断是最容易的事，理解、掌握它就更为困难，而把这两者结合起来、对它作出系统的阐述，则最为困难。”

当然，初次涉足一个新题目，总免不了要罗列、要分类，并且在一定程度上要把抽象的范畴和基本概念死记下来。这是一切科学的第一个阶段。

但紧接着必须有第二个阶段，即认真的研究：它要求人沉浸到材料里去，让自己服从于材料，从而在材料的展开中把握它真实的、内在的动力。

马克思主义的科学方法，产生于生命本身的发展，产生于马克思所说的人类同自然之间的物质变换。马克思主义是这一持续进行的过程最自觉、最彻底的表达。它是从这一过程中得出的结果，又作为方法被运用回这一过程。

离开了运用（于实践）和结果，方法就只是一个空洞的抽象。没有正确的方法，探究就得不出正确的结果。而结果作为一切探究的目的，只有经过探究本身必然的进程得到证明，才能站得住。

由此，这样呈现出来的才是马克思主义科学方法、它的运用和它的结果三者的辩证统一，其中任何一个都不能单独成立。一门科学之所以能够成立，恰恰就在于每一环节同其他环节之间必然的相互联系。这已经不再是一套僵死的刻板原则，而是一门活生生的、具体的科学，每一次运用都使它更加深入。

这才是马克思主义的科学方法。让我们由此入手，行动起来吧。