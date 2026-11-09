这一天终于来了——我们上一次改版还是2017年的事。现在，全新面貌的《捍卫马克思主义》网站（marxist.com）终于上线了！

这个时机再巧不过了。一方面，世界正被混乱与动荡撕扯，千百万人在寻找出路。另一方面，本周末正值1917年十月革命109周年。这是人类历史上最重要的事件，它恰恰为今天照亮了前进的道路。

109年前，工人和被压迫群众在人类历史上第一次推翻了他们的主子，在一个横跨大陆的国家夺取了政权。为纪念这一事件，我们在全新的首页上精选了一些相关材料，欢迎您前去浏览。

不过，在介绍令人兴奋的新变化之前，先说说我们是怎么走到今天的，以及哪些东西是不变的。

走到今天，路途漫长

从互联网发展初期起，我们的国际组织就已在网上发声。我们的第一个网站，是1996年为艾伦·伍兹和泰德·格兰特合著的《理性的反叛：马克思主义哲学与现代科学》所做的广告页。

我们的第一个网站，是1996年为艾伦·伍兹和泰德·格兰特合著的《理性的反叛：马克思主义哲学与现代科学》所做的广告页。

我们很早就意识到互联网的潜力。1997年，我们利用电邮服务商提供的一项免费服务（没错，那个年代电邮地址是要花钱的）建起了一个网站。marxist.com的前身就此诞生。

早在人工智能和“氛围编程”出现之前，当时的网站编辑荷黑·马丁就不得不自学HTML，好每天上传文章。网站是黑底黄字，每篇新文章旁边都有一个闪着“NEW!”字样的小动图。以今天的眼光看，它也许其貌不扬，但信不信由您，在当年它可是相当时髦的！

到1998年，我们迁到了现在的域名marxist.com，它成为我们国际组织的官方网站。从一开始，marxist.com就以《捍卫马克思主义》为名。这是我们给自己定下的首要任务：在西方统治阶级为战胜苏联所谓的“共产主义”而得意洋洋、真正的马克思主义者只占极少数的年代，捍卫真正的革命马克思主义。

从一开始，marxist.com就以《捍卫马克思主义》为名。

然而，我们很快就开始收到意想不到的来信。有的来自印度尼西亚的年轻革命者，那是1998年，当地一场革命斗争正在进行，最终推翻了苏哈托独裁政权。有的来自塞尔维亚境内的共产主义者，当时南斯拉夫正在解体，他们所在的城市真真切切地处在北约的轰炸之下。

我们国际组织的创始人泰德·格兰特当时已年近九旬。但他立刻看出了这件事对马克思主义者的意义：艰难的客观形势加在我们身上的孤立，第一次被打破了。事实上，尽管年事已高，他仍坚持要学会上网！

从那以后，marxist.com不断发展壮大。它为自己树立了巨大的威信，成为把革命共产国际（Revolutionary Communist International，RCI）推向全球的杠杆。

不过，我们的宗旨始终如一：成为无可比拟的马克思主义理论宝库，并及时发表最高质量的分析。

那么，新网站有什么功能呢？

两年前，我们发起了一项调查，请读者们告诉我们：改版之后，您最希望看到什么？许多回答都归结为两点：文字转语音功能，以及更好用的搜索功能。

我们很自豪地宣布，这两条极好的建议都已经实现了。

今后所有新发表的英文文章都会配有文字转语音功能，我们也会尝试为档案库中一些最受欢迎的文章加上这项功能。

不过我个人认为，最重要的新功能是搜索。迄今为止，我们已在marxist.com上发表了1.3万多篇文章。这是一座真正的思想宝库，而新的搜索功能让它免于被遗忘。您不妨亲自试试，按作者、主题、国家等浏览，看看能找到哪些遗珠。我们也会持续努力，把档案库中的一些优秀材料重新带到读者面前。

但还不止这些！

为了让marxist.com成为满足您大部分马克思主义理论需求的一站式平台，我们与革命共产国际的出版社卫红出版社（Wellred Books）合作，推出了全新改版的“书籍”栏目。我们许多最受欢迎的书目现在都可以在线阅读，内置的浏览器阅读器让您可以标注文字、做笔记，并从上次中断的地方继续阅读。（需要提醒一句：这些内容都储存在您的浏览数据中，一旦删除浏览数据就会随之删除，换用其他浏览器也将无法读取。）

最后，有些读者可能还不知道，marxist.com是一个多语种网站，每年以超过35种语言发表文章，其中西班牙文、中文和英文版每天或几乎每天都有更新。

再次感谢您多年来对marxist.com的支持。

我们现在很自豪地宣布，西班牙文版和中文版有了专属首页，每篇文章也新增了一项功能，可以在所有现有译本之间切换。

再次感谢您多年来对marxist.com的支持。希望您喜欢我们的新面貌。最后还有三件事。

第一，marxist.com能走到今天，要感谢的人有很多，但此刻要特别感谢迈尔斯（Myles）和塞巴斯蒂安（Sebastian）两位同志，他们为这次出色的改版付出了大量心血。

第二，请把改版后的新网站和我们的文章分享给同志、朋友、家人、同学和同事，帮助这次重新上线取得最大的成功。

第三，如果您还没有加入，那就加入日益壮大的世界共产主义运动：加入革命共产国际吧！