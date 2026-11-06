Ha tardado mucho en llegar —nuestra última renovación fue en 2017—, ¡pero aquí está por fin, el nuevo diseño de marxist.com! Pero antes de hablar de lo emocionante y lo nuevo, unas palabras sobre cómo llegamos hasta aquí y lo que permanece sin cambios.

Ha sido un largo camino hasta llegar aquí

Nuestra Internacional ha tenido presencia en línea desde los primeros días de Internet. El primer sitio web que tuvimos fue un anuncio de Razón y Revolución, de Alan Woods y Ted Grant, allá por 1996.

Al darnos cuenta desde el principio del potencial de Internet, en 1997 aprovechamos una oferta gratuita de nuestro proveedor de correo electrónico (en esa época tenías que pagar por una dirección de correo) para alojar un sitio web. Así nació el precursor de marxist.com.

Mucho antes de la inteligencia artificial y el vibe coding, el entonces editor del sitio web, Jorge Martín, tuvo que aprender HTML para poder subir artículos todos los días. Con su texto amarillo sobre fondo negro y pequeños GIFs que mostraban la palabra «¡NUEVO!» junto a cada artículo nuevo, puede que hoy no sea gran cosa, pero, aunque no lo creas, ¡en ese entonces estaba bastante de moda!

Para 1998 ya nos habíamos mudado a nuestro dominio actual, marxist.com, que se convirtió en el sitio web oficial de nuestra Internacional. Desde sus inicios, marxist.com llevó el título En defensa del marxismo. Esa fue nuestra primera tarea, tal como la veíamos: defender el marxismo revolucionario genuino en un momento en que la clase dominante occidental se jactaba de su victoria sobre el llamado «comunismo» en la Unión Soviética, y cuando los marxistas genuinos eran una minoría diminuta.

Sin embargo, muy pronto empezamos a recibir correspondencia inesperada. De jóvenes revolucionarios en Indonesia, que nos escribieron en 1998 mientras se libraba una lucha revolucionaria que acabaría con Suharto. De comunistas dentro de Serbia, que nos escribían desde ciudades literalmente bajo bombardeo de la OTAN, en medio de la desintegración de Yugoslavia.

El fundador de nuestra Internacional, Ted Grant, ya tenía más de 80 años en ese entonces. Pero de inmediato se dio cuenta de lo que esto significaba para los marxistas: la primera ruptura del aislamiento en el que nos había sumido una situación objetiva difícil. De hecho, a pesar de su avanzada edad, ¡insistió en aprender a usar Internet!

Desde entonces, marxist.com ha ido creciendo cada vez más. Se ha ganado una enorme autoridad y ha sido una palanca para difundir la Internacional Comunista Revolucionaria por todo el mundo.

Sin embargo, nuestra misión sigue siendo la misma: ser una fuente inigualable de teoría marxista y publicar análisis de la más alta calidad de manera oportuna.

¡Y ahora, las novedades!

Hace dos años, lanzamos una encuesta y les preguntamos a ustedes, los lectores: ¿qué querían ver después de una renovación? Las respuestas se redujeron a dos cosas: la función de texto a voz y una función de búsqueda mejorada.

Nos enorgullece anunciar que hemos implementado estas dos excelentes sugerencias.

De ahora en adelante, incluiremos la función de lectura de texto en voz alta para todos los artículos nuevos en inglés, y trataremos de implementar la misma función para algunos de nuestros artículos más populares del archivo.

Pero tal vez la novedad más importante sea la función de búsqueda. Hasta la fecha, hemos subido más de 13 000 artículos a marxist.com: un tesoro que la nueva función de búsqueda nos permite rescatar del olvido. Échale un vistazo tú mismo. Descubre qué joyas ocultas puedes encontrar explorando por autor, tema, país, etc. También nos esforzaremos por sacar a la luz algunos de los mejores materiales de los archivos.

¡Pero hay más!

En nuestro esfuerzo por hacer de marxist.com un sitio único para la mayoría de tus necesidades de teoría marxista, hemos presentado una sección de «Libros» renovada en colaboración con los compañeros de Wellred Books, la editorial de la ICR. Muchos de nuestros títulos más populares ya están disponibles para leer en línea [en inglés], con un lector electrónico integrado en el navegador que te permite resaltar texto, tomar notas y retomar la lectura donde la dejaste. (Solo ten en cuenta que todo esto se guarda en tus datos de navegación y se borrará si borras esos datos o usas un navegador diferente).

Por último, quizá algunos lectores no sepan que marxist.com es un sitio web multilingüe, que publica en más de 35 idiomas cada año, incluyendo actualizaciones diarias en inglés, español y chino.

Ahora nos enorgullece anunciar páginas de inicio específicas en español y chino, además de una nueva función para alternar entre todas las traducciones disponibles de cada artículo.

Una vez más, gracias por tu fidelidad a marxist.com a lo largo de los años. Esperamos que te guste lo que hemos hecho. Tres cosas más.

En primer lugar, hay muchas personas a las que nos gustaría agradecer por haber llevado a marxist.com a donde está, pero queremos dar un agradecimiento especial a los compañeros Myles y Sebastian por todo el trabajo que han dedicado a este rediseño.

En segundo lugar, ayúdanos a que este relanzamiento sea todo un éxito compartiendo el nuevo diseño del sitio web y nuestros artículos con amigos, familiares, compañeros de escuela y de trabajo.

Y en tercer lugar, si aún no lo has hecho, únete al movimiento creciente por el comunismo mundial: ¡únete a la Internacional Comunista Revolucionaria!