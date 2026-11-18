«El Festival de la Revolución fue un evento político sin igual. Me llenó de una inmensa esperanza. Y no una esperanza vacía, sino esperanza hacia una meta colectiva que realmente siento que podemos alcanzar». – Jen, asistente por primera vez, de Edimburgo.

El fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026 marcó la mayor Escuela del Comunismo hasta la fecha en Gran Bretaña, con revolucionarios de todo el país y más allá reuniéndose en el centro de Londres para profundizar colectivamente nuestra comprensión de la teoría marxista, la historia revolucionaria y las tareas que enfrentan los comunistas hoy en día.

A lo largo de los tres días, se vendieron más de 1.300 boletos, una cifra que rompió récords. Los miembros y simpatizantes del Partido Comunista Revolucionario (RCP) lograron recaudar £363.000 y compraron material de difusión por un valor de £21.000: dos cifras más que batieron récords.

Por su parte, el secretario político del RCP, Rob Sewell, reveló que el partido ha superado el hito histórico de los 1.500 militantes en Gran Bretaña.

Para coronar todo esto, el sábado por la noche se anunció, ante un salón principal repleto, que el RCP ha decidido presentar a Fiona Lali en las elecciones a la alcaldía de Londres de 2028, un anuncio que fue recibido con gran entusiasmo.

Afilar nuestras armas

Para inaugurar la escuela el viernes por la noche, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Jim Brookshaw, un compañero de larga trayectoria de nuestra tendencia, quien falleció el mes pasado.

«Las ideas que vivían en él, y a las que dedicó su vida, están vivas en esta sala», señaló Alan Woods, el principal teórico de la ICR. «Lo honramos redoblando nuestros esfuerzos».

«No tenemos todo el tiempo del mundo para prepararnos», dijo Alen, un asistente del este de Londres, al término de esta sesión. «Pero la forma en que nos prepararemos es afilando nuestras armas —y nuestra arma es la teoría del marxismo».

Fiona Lali se hizo eco de estas palabras en sus comentarios de cierre de la Escuela. «Queremos que la gente vea que somos revolucionarios serios. No porque podamos gritar, porque tengamos megáfonos, sino porque tenemos las respuestas a las preguntas que la gente se hace».

A lo largo del fin de semana, los asistentes se dedicaron con energía a esta tarea. «¡Trae un cuaderno de repuesto!», aconsejó un asistente de Leeds cuando se le preguntó qué le diría a alguien que espera con ansias el Festival de la Revolución 2027.

Las 22 discusiones abordaron preguntas pertinentes como «¿Es China capitalista?», «¿Cómo podemos luchar contra la catástrofe climática?» y «¿Cuál es el enfoque marxista de la guerra?», así como temas más amplios como la revolución de Shakespeare en la literatura y la filosofía del posmodernismo.

Si bien algunos en la izquierda sostienen que los revolucionarios deberían enfocarse únicamente en cuestiones «prácticas» y de «supervivencia», muchas de las sesiones más concurridas de la Escuela del Comunismo trataron precisamente los temas que ampliaron los horizontes intelectuales de los camaradas. ¡Las charlas sobre el siglo de los Tudor, la evolución de la vida y los orígenes de la sociedad de clases estaban completamente llenas hasta media hora antes de comenzar!

El comunismo en marcha

No es solo en Gran Bretaña donde crecen las fuerzas del comunismo revolucionario.

Durante el fin de semana, se anunció que habíamos alcanzado la marca de los 800 militantes en México y superado el hito de 1.000 militantes en Canadá. A nivel mundial, la ICR se acerca rápidamente a 10.000 militantes.

Al festival de la revolución de este año asistieron delegaciones de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Estado español, Suecia, Suiza, Estados Unidos y la ex Yugoslavia.

No es de extrañar que nuestras fuerzas estén creciendo en todas partes. En la sesión inaugural de la Escuela, Alan Woods destacó que en todos los países del mundo no hay necesidad de preguntarse «cuándo» surgirán los movimientos revolucionarios. Aunque el proceso pueda encontrarse en diferentes etapas, la base para los movimientos revolucionarios ya existe en todas partes.

«En todos los países, los pobres se empobrecen cada día más y los ricos se enriquecen cada vez más», explicó. «Esto ocurre bajo la superficie tranquila, y estas tensiones colosales deben, inevitablemente, encontrar una salida revolucionaria».

El Festival de la Revolución de este año se llevó a cabo en el contexto de enormes movimientos de trabajadores y jóvenes que estallaron por toda Europa.

En la sesión inaugural de la Escuela, comunistas que han participado en los movimientos de Francia, Italia y el Estado español compartieron cómo han llegado a cientos e incluso miles de personas radicales en estas manifestaciones.

«No somos observadores del movimiento», dijo Marina, militante del Partito Comunista Rivoluzionario de Italia, al referirse al segundo «Otoño Rojo» consecutivo en Italia. «Nos estamos convirtiendo en una fuerza activa dentro de él».

La ICR también está dando grandes pasos hacia adelante en las Américas.

Al hablar sobre la situación en EE. UU., Antonio Balmer compartió que, incluso antes de las recientes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, los Comunistas Revolucionarios de América recibían una solicitud de afiliación cada dos horas: «Lo que tenemos ante nosotros es algo verdaderamente histórico».

En Brasil, por su parte, la audaz intervención de los camaradas en el movimiento para impedir la elección de Flávio Bolsonaro ha llevado a que 5.000 personas soliciten la militancia en Brasil Comunista. Esto ya les ha permitido a los camaradas duplicar el número de militantes de nuestra sección brasileña, recientemente refundada.

Al reflexionar sobre estos logros, Alan afirmó que «la verdadera razón de nuestro éxito es el colosal poder de las ideas… La gente quiere saber la verdad. Y debemos brindarles estas explicaciones, que no encontrarán en ningún otro lado».

Luchando contra el veneno del racismo

Este ardiente deseo de conocer la verdad —para comenzar a comprender realmente los acontecimientos masivos que están ocurriendo hoy— se reflejó en las ventas de nuestra sala dedicada «Wellred», que estuvo constantemente llena de compañeros que hojeaban y discutían la amplia gama de títulos disponibles.

Increíblemente, los asistentes compraron literatura marxista por un valor de £21.000 —más del doble de lo que se vendió en el Festival de la Revolución del año pasado. ¡Incluso antes de que comenzara la segunda sesión del sábado, ya habíamos superado el total de ventas del año pasado!

La publicación más destacada fue El racismo los hace más ricos: Una historia comunista del racismo en Gran Bretaña, de Fiona Lali, que ya ha vendido más de 500 ejemplares.

En la presentación del libro el sábado por la mañana, Fiona explicó que el propósito de elaborar esta historia no era mantenerse al margen de la lucha contra el racismo, entregándose a discusiones académicas y egocéntricas.

Por el contrario, el libro busca armar a nuestras fuerzas —y al movimiento antirracista en general— con una perspectiva revolucionaria, al explicar cómo las necesidades económicas y los intereses políticos de la clase dominante inyectan el veneno del racismo en la sociedad.

«Debemos exponer la verdadera división en la sociedad», explicó la camarada Maya Khan, de Leeds, durante el debate. «No tenemos nada en común con estos parásitos y lo tenemos todo en común entre nosotros. A esto nos referimos cuando decimos ‘luchar la guerra cultural con la lucha de clases’».

Como destacó la organizadora antirracista del RCP, Simi Ade-Ojo, durante el debate: «No estamos luchando simplemente por una sociedad capitalista más acogedora. La lucha contra el racismo, el sexismo y la opresión en general es la lucha por derrocar el capitalismo por completo».

Esta es la perspectiva revolucionaria que queremos llevar al movimiento antirracista —una que resuena especialmente con el estado de ánimo entre la juventud negra y asiática, que se está radicalizando como nunca antes por este sistema opresivo y explotador.

Apoyándonos en los hombros de gigantes

El fin de semana también incluyó varias charlas sobre movimientos revolucionarios, pasados y presentes: desde extraer las lecciones de la Revolución Húngara de 1956 y la Revolución Francesa de mayo del ’68; hasta la perspectiva comunista sobre el fracaso de la Revolución de Rojava y el destino de la Revolución Cubana, que enfrenta su mayor peligro en la historia a manos del imperialismo estadounidense.

Luke, un asistente de Edimburgo que participaba por primera vez en el «Rev Fest», comentó que la sesión sobre mayo del ’68 fue un momento particularmente destacado:

«Fue tan inspirador que ya les he dado la lata a amigos y familiares por igual sobre el tema, a pesar de no tener ningún conocimiento previo. Realmente profundizó mi comprensión del papel que nuestro partido desempeñará en los movimientos venideros».

Sol, de Birmingham, por su parte, señaló que «la forma en que te enseñan historia en la escuela busca hacerte olvidar estos acontecimientos, incluso los más recientes. Quieren que olvides que estamos conectados con esta historia».

«Nos apoyamos en los hombros de los gigantes de la Revolución Húngara», concluyó el secretario general del RCP, Ben Gliniecki, en su sesión, que conmemoró los 70 años desde que las masas se enfrentaron a la burocracia para luchar por el socialismo genuino, y coincidió con la reedición de Hungarian Tragedy, de Peter Fryer, por parte de Wellred Britain.

Como observó una vez con perspicacia un testigo presencial de la Revolución Húngara: «Una palabra de Marx que se cuela por una rendija es más poderosa que un tanque apuntando a una multitud».

De taller a mercadillo

En la sesión plenaria del sábado por la noche, más de 1.300 asistentes se reunieron para escuchar el resumen de Rob Sewell sobre las condiciones que enfrenta hoy la clase trabajadora en Gran Bretaña.

La industria británica, que alguna vez ostentó el título de «taller del mundo», se ha visto «reducida a un mercadillo», vendida poco a poco a inversionistas privados que la despojan de sus activos.

Mientras tanto, a los trabajadores y sus comunidades se les está arrojando al basurero, y amplios sectores del país —incluidos los más de un millón de jóvenes que no estudian, no trabajan ni están en capacitación— se hunden en la pobreza, la precariedad y la indigencia.

A casi cuatro meses de su toma de posesión, el gobierno de Andy Burnham se ha mostrado tan incapaz de resolver la grave situación económica como el de Starmer.

Al mismo tiempo, las alternativas «anti-establishment» a la izquierda y a la derecha del Partido Laborista —en forma de los Verdes y Reform— están perdiendo parte de su brillo.

Pero lejos de indicar un resurgimiento del Partido Laborista y los conservadores, como han sugerido algunos comentaristas capitalistas, estos cambios anuncian aún más inestabilidad política para el Reino Unido en el período venidero, a medida que la gente busca más allá de lo que los partidos mayoritarios —de izquierda, derecha y centro— tienen para ofrecer.

«Lo más destacado para mí fue la charla sobre la revolución en Gran Bretaña», comentó Sadie, de Reading, quien se unió al RCP durante el reciente período de orientación para estudiantes de primer año. «El simple hecho de que nos recordaran nuevamente por qué estamos aquí —y que está aquí, hoy, somos nosotros; que nosotros podemos hacerlo— fue genial.»

En su discurso, Rob criticó duramente al gobierno de Burnham por afirmar que habían ‘hecho todo lo posible’ para ayudar a la creciente población de personas sin hogar de Gran Bretaña. Si realmente queremos acabar con la falta de vivienda, dijo Rob, debemos quitarles la tierra a los propietarios ávidos de ganancias, nacionalizar a los desarrolladores inmobiliarios y nacionalizar a los bancos —cada exigencia fue recibida con vítores cada vez más fuertes que los anteriores.

«Ninguna de las otras organizaciones es optimista ni da esperanza», reflexionó otro asistente de Manchester. «Pero aquí, no hay nada más que eso».

Ante una sala ya electrizada, Rob concluyó su discurso anunciando que Fiona Lali se postulará en las elecciones a la alcaldía de Londres de 2028, como una «revolucionaria y comunista sin complejos».

Este anuncio y el video de lanzamiento de la campaña de Fiona fueron recibidos con enorme entusiasmo y una ovación de pie de dos minutos, seguida de entusiasmas interpretaciones de La Internacional y Bandiera Rossa.

Optimismo revolucionario

Esta sensación de energía y entusiasmo impregnó todo el fin de semana. El Festival de la Revolución 2026 «fue el evento político más emocionante de mi vida», compartió un asistente de Edimburgo.

Artie, quien organiza junto con los Comunistas de la UCL, dijo lo siguiente:

«Llevo diez años esperando encontrar el RCP, así que ya no estoy solo en mi habitación leyendo a Marx. Ahora me siento muy orgulloso de ser parte de este partido. He encontrado a mi gente.»

De manera similar, un camarada de Edimburgo dijo:

«Ver a todos mis camaradas juntos en el salón principal del recinto realmente me dio un sentido de pertenencia a este partido. Me llenó del fuego de la convicción, la determinación y la esperanza de un futuro mejor para mi generación. Realmente sentí que tenía un propósito y que todos estamos trabajando juntos hacia el objetivo común de la liberación de la clase trabajadora

Por su parte, otro asistente compartió:

«Este fin de semana me recordó que la fuerza de un partido revolucionario no radica solo en sus ideas, sino en las personas que las llevan adelante: su confianza, su valentía, su solidaridad y su voluntad de luchar. Fue un fin de semana increíble y me siento muy orgulloso de ser parte de él.»

¿Y ahora qué?

Entonces, tras el rotundo éxito del Festival de la Revolución 2026, ¿qué sigue?

Este viernes, 20 de noviembre, los Estudiantes Comunistas Revolucionarios se movilizarán en todo el país —en Birmingham, Cardiff, Londres y otros lugares— para la huelga juvenil internacional contra la guerra y el militarismo.

Presentaremos un programa de clase contra el militarismo y contra la clase multimillonaria responsable de los horrores del imperialismo y la guerra. Nos organizaremos bajo las consignas «¡Acabemos con el imperialismo, luchemos por la revolución!» y «¡Paz entre los pueblos, guerra contra los multimillonarios!»

Este fin de semana, también nos propusimos la tarea vital de recaudar las £50.000 necesarias para lanzar nuestra campaña revolucionaria con el fin de presentar a Fiona Lali como candidata a la alcaldía de Londres en las elecciones de 2028. De aquí a marzo de 2027, todos los militantes del partido deben dedicarse a recaudar estos fondos: entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, desde dentro del movimiento y en las calles.

Sobre esta base, podremos teñir Londres de rojo: llevando las ideas comunistas revolucionarias al corazón palpitante del capitalismo británico, en una ciudad donde millones de trabajadores se ven oprimidos por la pobreza, la austeridad y la explotación.

Rob Sewell concluyó este evento histórico con este inspirador grito de guerra:

«Debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado, pero no es nada comparado con lo que lograremos. Somos un partido diferente a cualquier otro. Defendemos de manera inequívoca la emancipación de la clase trabajadora en Gran Bretaña y al nivel internacional. Sobre nuestros hombros recae una pequeña parte del destino de la humanidad».