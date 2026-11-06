Dos años después de haberle dado una paliza a Kamala Harris, Donald Trump ha recibido él mismo un golpe electoral demoledor. La pronosticada “ola azul” terminó siendo un “tsunami azul”. Decenas de millones votaron en contra de Trump y a favor de la única otra opción aparente: el Partido Demócrata.

Este es el giro electoral más sorprendente desde 1976. Al momento de escribir esto, todavía se están contando los votos. Pero parece que los demócratas ganaron el voto popular por 12 puntos porcentuales en unas elecciones con niveles récord de participación. Siete de cada diez jóvenes que se tomaron la molestia de votar lo hicieron por los demócratas. Con un 34 % de aprobación, los índices de popularidad de Trump fueron los más bajos de cualquier presidente al acercarse a unas elecciones de mitad de mandato en 80 años.

Hasta ahora, los demócratas han ganado 35 escaños en la Cámara de Representantes. En el Senado, los demócratas ganaron al menos siete. Esto les da el control total del Congreso con alrededor de 250 de 435 escaños en la Cámara y un mínimo de 54 de 100 en el Senado, con dos más aún por decidir.

A todas luces, esta elección es una reprimenda aplastante para Trump, el movimiento MAGA y Musk —quien invirtió cientos de millones de dólares para respaldar a los candidatos republicanos derrotados—. Es una condena a la guerra en Irán, a los precios altísimos de la energía, a los aranceles desastrosos, al costo de vida que se dispara, así como al sionismo.

Sin embargo, hay que dejarlo claro: a pesar de los vítores y la celebración de los demócratas y sus portavoces, esta elección no representa un sello de aprobación para el Partido Demócrata capitalista, que hace apenas un año y medio tocó fondo.

Más bien, la enorme «ola azul» es una señal de que la clase trabajadora estadounidense está buscando frenéticamente soluciones de clase para sus problemas de clase.

Los resultados

Ohio, Maine, Michigan y Carolina del Norte —todos estados donde Trump ganó por un margen considerable hace dos años— se pasaron a los demócratas. Los demócratas incluso lograron dar vuelta los bastiones republicanos de Carolina del Sur, Kansas, Iowa y Texas.

En Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la titular Darline Graham, hermana del difunto Lindsey Graham, además de una aduladora servil de Trump y belicista neoconservadora. En Kansas, un estado muy rural, algunos condados se inclinaron hasta 54 puntos a favor de los demócratas. Muchos de estos condados tienen mayoría latina, un grupo que votó abrumadoramente por Trump en 2024.

En Texas, el gobernador Greg Abbott y el senador Ken Paxton fueron destituidos, lo que marca el fin de una semidinastía política. Estos dos republicanos ultrarreaccionarios han dominado la política de Texas durante más de una década.

El demócrata James Talarico le ganó a Paxton por un margen de dos dígitos en un estado que no había votado por un demócrata a nivel estatal en más de 30 años. Talarico llevó a cabo una campaña populista que apeló a un sentimiento anti-élite muy extendido. Uno de sus lemas principales fue: «La mayor división en este país no es entre la izquierda y la derecha. Es entre los de arriba y los de abajo».

Incluso Misisipi podría elegir a un senador demócrata. Aunque aún se están contando los votos, si Scott Colom gana la contienda, sería el primer senador afroamericano elegido en Misisipi desde 1875, durante el período de la Reconstrucción Radical que precedió a la segregación de Jim Crow.

En Florida, un estado profundamente conservador con el electorado de mayor edad del país, Angie Nixon, militante de la DSA, recibió 3.9 millones de votos (48 %), perdiendo por un margen muy estrecho.

Y en Michigan, Abdul El-Sayed ganó con una campaña populista y antiisraelí para el Senado, convirtiéndose en el primer senador musulmán en la historia de EE. UU., a pesar de los miles de millones de dólares que se invirtieron en la contienda para lanzar anuncios racistas de ataque. Desesperada, la demócrata del establishment Haley Stevens, a quien los votantes habían rechazado en las primarias del partido, respaldó al oponente republicano de El-Sayed dos noches antes de las elecciones.

¿Democracia para quién?

La única forma en que cientos de millones de trabajadores pueden expresar su descontento en el ámbito electoral es votando por uno de los dos partidos burgueses que han dominado la política estadounidense durante más de un siglo y medio. O bien, pueden abstenerse de votar por completo.

A pesar de la participación récord en votos totales, se estima que 127 millones —más de la mitad de todos los votantes elegibles— ni siquiera votaron. Además, decenas de millones de residentes inmigrantes, personas con condenas por delitos graves y residentes de las colonias de Estados Unidos están totalmente excluidos de las elecciones federales.

Debido a la falta de un partido obrero de masas e independiente de clase, 170 millones de trabajadores asalariados, 56 millones de jubilados y 20 millones de estudiantes —la gran mayoría de los cuales son, fueron o serán parte de la clase trabajadora de Estados Unidos—no tienen un partido electoral viable al que puedan llamar suyo.

Hasta que se construya un partido así, el descontento de los trabajadores se expresará necesariamente de manera distorsionada, polarizada y contradictoria en las urnas. Los trabajadores solo pueden descargar su enojo votando por uno de los dos partidos capitalistas. Para millones de personas, esto significa votar en contra del partido en el poder, con la esperanza de que pase cualquier cosa menos que se mantenga el statu quo.

Al día siguiente de las elecciones, el Consejo Editorial de The New York Times escribió: «Los estadounidenses demostraron que el poder de elegir a sus líderes les pertenece a ellos». Probablemente, la mayoría de los trabajadores estadounidenses se darían cuenta de que su postura está más cerca de la de Lenin en 1917 que de la del New York Times en 2026. Como él mismo dijo:

A los oprimidos se les permite, una vez cada tantos años, decidir qué representantes específicos de la clase opresora los representarán y reprimirán en el parlamento.

Estados Unidos es una democracia de, por y para los multimillonarios. Las astronómicas sumas de dinero de los super-PAC multimillonarios en las elecciones de mitad de mandato de 2026 lo dejan muy claro. Solo Elon Musk le echó casi 500 millones de dólares al Partido Republicano —el donante individual más grande en la historia electoral—. Solo en la contienda por el Senado de Texas, Musk gastó 212 millones de dólares para apoyar a su amigo Ken Paxton… y perdió.

Este fue el ciclo electoral más caro de la historia de EE. UU. Se invirtieron más de 16 mil millones de dólares. Se gastaron más de 11 mil millones de dólares en publicidad y otras campañas de divulgación. Miles de millones en dinero oscuro circularon entre los PAC y los super-PAC, todo puesto en marcha para que la clase dominante pudiera inclinar la balanza a favor de sus candidatos.

Aunque el revés electoral contra Trump es muy revelador de la rabia de clase que hierve a fuego lento, nada fundamental ha cambiado. Un grupo de candidatos respaldados por multimillonarios simplemente fue reemplazado por otro, y ninguno de ellos representa de verdad a la clase trabajadora.

¿Por qué el movimiento MAGA les atrajo a los trabajadores?

El día de las elecciones de 2024, el impulso del movimiento MAGA parecía imparable. Trump y los republicanos arrasaron en las urnas y tomaron el control de ambas cámaras del Congreso y de la Casa Blanca. Él creía que los estadounidenses le habían dado un mandato para rehacer el país a su propia imagen, tan llamativa.

Al día siguiente de las elecciones, The New York Times, ese principal portavoz del Partido Demócrata, adoptó un tono sombrío: «Estados Unidos se encuentra al borde del precipicio de un estilo de gobierno autoritario nunca antes visto en sus 248 años de historia».

Mientras los liberales y reformistas se acobardaban ante la supuesta invencibilidad del trumpismo, los RCA explicaron que la clase trabajadora estadounidense no se estaba «desplazando hacia la derecha». Tampoco había caído en las garras de un dictador autoritario. Más bien, el voto por Trump fue una revuelta electoral contra el statu quo. Los trabajadores estadounidenses ya estaban hartos de una inflación sin precedentes, décadas de deterioro en el nivel de vida y guerras interminables. Los demócratas habían estado en el poder durante 12 de los últimos 16 años. Millones de personas los vieron tal como son: el principal partido de Wall Street.

Como explicamos en ese momento:

Los demócratas capitalistas volvieron a fracasar en su intento de manejar la crisis inmanejable de su sistema. Ante la falta de una alternativa viable y de masas para la clase trabajadora, “al otro” partido capitalista se le dará otra oportunidad más… Es probable que la mayoría de quienes votaron por él lo vieran simplemente como un voto en contra del establishment. Un voto por Trump fue un voto por algún tipo de cambio, no necesariamente un voto “a favor” de la derecha.

En la víspera de su victoria, Trump dijo: «Si gano, te quedan tres días para conseguir los mejores empleos, los sueldos más altos y el futuro económico más prometedor que el mundo haya visto jamás». Como era de esperarse, los trabajadores que votaron por él esperaban resultados.

Pero hay fuerzas mucho más poderosas que su variante particular de populismo de derecha. Como también explicamos en 2024:

Trump puede ser una fuerza de la naturaleza, pero el Estado-nación, la economía de mercado, la propiedad privada de los medios de producción y los cambios tectónicos en las relaciones mundiales son fuerzas aún más grandes… Trump ha prometido más de lo que puede cumplir y, dada la crisis del sistema, se verá obligado a cumplir menos de lo prometido.

Dos años de Trump 2.0

Era casi inevitable que la misma «maldición del titular» que selló el destino de Biden le cayera encima a Trump. Trump es tanto causa como efecto. Su forma de manejar la presidencia, como un toro en una tienda de porcelana, ha intensificado y acelerado todas las contradicciones de un sistema que ya está en decadencia senil.

Sus aranceles del «Día de la Liberación», que subieron los precios, solo empeoraron la inflación. Su tan cacareada «edad de oro» de los empleos en la industria manufacturera fue pura demagogia sin fundamento. Un mes antes de las elecciones de mitad de mandato, el 58 % de los votantes culpó a Trump y a sus aranceles por el aumento de la inflación, incluido el 39 % de los republicanos.

Trump prometió: «No voy a empezar guerras, voy a acabar con ellas». En menos de un año y medio, no logró resolver los problemas entre Ucrania y Rusia, bombardeó otros siete países y se metió en un desastroso atolladero en Irán. Además de ser la mayor derrota estratégica en la historia de EE. UU., la guerra de Irán ha llevado a la economía mundial al borde del abismo, con los precios de los fertilizantes, la gasolina y el diésel por las nubes.

Trump culpó a Biden y a Harris de iniciar una «guerra contra la energía». Pero hasta noviembre de este año, el precio promedio de la gasolina era de $4.26 por galón, más caro de lo que jamás estuvo bajo el mandato de Biden. El aumento en los costos de los fertilizantes y el diésel afectó especialmente a los agricultores estadounidenses. No es de extrañar que Trump haya perdido tan rotundamente en Iowa y Kansas, dos estados en el corazón agrícola de Estados Unidos.

En una encuesta a la salida de las urnas de la NBC la noche de las elecciones, casi nueve de cada diez votantes dijeron que el costo de vida fue un «factor crucial o importante» en su voto. Del mismo modo, The Hill informa que solo el 28 % de los estadounidenses aprueban la gestión de Trump en materia económica. En una entrevista después de las elecciones, un desanimado Trump reflexionó sobre las posibles causas de su derrota: «No les molesta lo de Irán [sic], pero probablemente no estaban contentos… no estaban contentos con el precio del petróleo. Así que ya sabes, es una de esas cosas».

Pero a la gente sí que le “importa lo de Irán”. La misma encuesta a la salida de las urnas de NBC reveló que el 74 % de los votantes considera que la guerra en Irán fue “un factor crucial o importante en su voto”, y el 63 % cree que fue una “decisión equivocada” tomar medidas militares en Irán.

La guerra en Irán también ha avivado el sentimiento antiisraelí que ya existía y que se intensificó bajo el mandato de «Genocidio Joe». El 39 % de los estadounidenses cree que el AIPAC y los grupos de presión sionistas tienen demasiada influencia en la política estadounidense. Incluso el 49 % de los jóvenes republicanos dijo que apoyaría a un candidato que abogara por reducir o poner fin a la ayuda militar a Israel. En un intento desesperado el día de las elecciones, Trump anunció que dejaría de enviar a Israel 4 mil millones de dólares en ayuda anual a partir del próximo año. Esto es tan creíble como su promesa de darles a todos los adultos de EE. UU. cheques de 5,000 dólares, pero solo si los republicanos ganaban las elecciones de mitad de mandato.

Por último, pero no menos importante, las redadas de ICE de Trump, diseñadas para causar impacto y desviar la atención de sus otros fracasos, le salieron por la culata. Las redadas masivas del ICE provocaron revueltas en Los Ángeles y Chicago, y una huelga general de facto en Minneapolis. Ahora, un colosal 57 % de los votantes dice que desaprueba sus políticas de inmigración.

La división de MAGA y la desesperación republicana

En casi todas las elecciones de mitad de mandato, el partido del presidente en el poder pierde escaños. Esta vez, sin embargo, el efecto se ha magnificado por la corrupción descarada de Trump y su desdén hacia los estadounidenses de a pie. Como resultado, el movimiento MAGA está dividido y más débil que nunca. Los desertores del MAGA, como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Joe Kent y Thomas Massie, se han pronunciado abiertamente en contra de la guerra con Irán, el genocidio en Gaza y la crisis del costo de vida. Esto ayudó a propagar la desilusión entre muchos trabajadores comunes que votaron por Trump en 2024.

En un mitin reciente en Clarksville, Tennessee, Trump sonó desesperado:

Republicanos, tienen que salir a votar. Por favor, salgan y voten… Les diré algo, si no ganamos las elecciones de mitad de mandato, me van a culpar a mí… Me estoy matando a trabajar. Más les vale salir y votar. ¿Creen que esto es fácil? ¿Creen que esto es fácil por ahí?

En enero, Trump se burló de la «crisis de la asequibilidad». En mítines recientes, dejó de lado su populismo antisistema de 2024 para adoptar un negacionismo fuera de lugar que recuerda a los últimos días de la campaña de Biden-Harris:

Estamos ganando cientos y cientos de mil millones, billones, de dólares. Pero mi gente me dijo: «Por favor, no menciones eso, señor, porque la gente está pagando un poco más»… Aún así, estás pagando menos que con Biden y Obama, y [los iraníes] no tienen armas nucleares… Ya me imagino los titulares falsos. «El presidente Trump habla de todo el dinero que están ganando mientras la gente sufre en la gasolinera». Ese será el titular. Pero yo dije: «¡Me importa un carajo! ¡Estamos ganando una maldita fortuna!»

No es ninguna sorpresa que los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes y al Senado le hayan rogado a Trump que no haga campaña en sus estados. Después de una década sin resultados, la credibilidad «anti-establishment» de Trump ha perdido su brillo. Un encuestador del Instituto Marist de Opinión Pública dijo sobre la base de MAGA que quería un cambio: «Estás votando por Trump 2.0 y algunos sienten que les tocó a Biden 2.0».

Ya empezaron las culpas. El vicepresidente JD Vance, que espera distanciarse de Trump de cara a una probable candidatura presidencial en 2028, ahora culpa a la guerra con Irán y al alto costo de vida.

Los demócratas se benefician del voto anti-Trump

Como no hay un partido obrero de masas en EE. UU., millones de personas vieron que votar por el «otro» partido burgués era la única forma viable de expresar su descontento.

Los demócratas están en las nubes con estos resultados electorales. Pero si creen que esta victoria le da a su partido carta blanca, están muy equivocados. Según una encuesta de PBS News/NPR/Marist de finales de octubre:

La oposición al presidente es lo que mantiene unida a la coalición demócrata. Más de ocho de cada diez demócratas y el 44 % de los independientes dicen que su voto es en contra de Trump. Solo el 12 % de los independientes dicen que votan para apoyarlo. (énfasis nuestro)

Ambos partidos y todas las instituciones del capitalismo estadounidense son profundamente impopulares. La confianza en el gobierno federal alcanzó un mínimo histórico en 2026. Menos de un tercio de los adultos confía en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno. La mayoría de la gente tampoco confía en los tribunales.

Al igual que Trump antes que ellos, los demócratas prometen «una nueva era». Pero recordemos que los demócratas son el partido de «Genocidio Joe» y de la masacre en Gaza. Reprimieron las ocupaciones estudiantiles en los campus en 2024; declararon ilegal la posible huelga de los trabajadores ferroviarios en 2022; provocaron a Rusia para que invadiera Ucrania; permitieron años de inflación; y controlaban la Casa Blanca y el Congreso cuando se anuló el caso Roe v. Wade.

Los demócratas, junto con los republicanos, son un partido del capital financiero y de los rompehuelgas. El hecho de que el Dow Jones haya tenido su mejor resultado postelectoral en 44 años, disparándose más de 1,500 puntos, lo dice todo. Seguirán con las mismas políticas antiobreras y belicistas cuando estén en el poder, porque el sistema así lo exige. Al igual que Trump —y Biden, Obama, Clinton y los Bush antes que él—, los demócratas cumplirán obedientemente las órdenes de la clase dominante.

A menos que renuncie o lo destituyan, Trump seguirá en la Casa Blanca por otros dos años. Aunque el juicio político y una avalancha de citaciones para él o sus compinches parecen casi garantizados, es posible que los demócratas prefieran mantenerlo en el cargo, como un conveniente saco de boxeo mientras, con cinismo, ponen la mirada en 2028.

Sin embargo, cuando llegue la hora de la verdad, los trabajadores no se conformarán con los espectáculos circenses del Congreso. Quieren mejoras tangibles en su vida cotidiana: mejores empleos y salarios; vivienda, salud, educación y alimentos más baratos y de calidad; librarse de los especuladores de los seguros médicos y de los usureros de las deudas estudiantiles; y un fin genuino a las «guerras eternas».

Los demócratas no cumplirán —ni pueden hacerlo de manera significativa— con estas demandas fundamentales de clase. Por eso, es posible que la «ola azul profunda» resulte ser superficial y de corta duración. Al final, los trabajadores buscarán otra alternativa más. Esto hace que sea aún más urgente contar con una opción independiente de clase.

DSA y el potencial de un partido independiente de clase

Hace una década, Bernie Sanders reunió a millones de personas en torno a su llamado a una «revolución política contra la clase multimillonaria». Toda una generación de jóvenes estadounidenses puso sus esperanzas en él, solo para verlas frustradas cuando se rindió ante Hillary Clinton en la Convención Nacional Demócrata de 2016.

Si Sanders se hubiera postulado como candidato independiente de los trabajadores, habría tenido posibilidades reales de ganar tanto contra Trump como contra Hillary. Incluso si hubiera perdido, podría haber cambiado el curso de la historia de EE. UU. si hubiera sentado las bases para un partido socialista de masas. Dada la trayectoria de los últimos diez años, a estas alturas ya podría haberse convertido en un partido de masas, con el potencial de desplazar a uno o a ambos partidos capitalistas.

Incluso con todas las confusiones reformistas que inevitablemente lo habrían acompañado, esto habría sido un gran paso adelante para los trabajadores estadounidenses. Por primera vez, habrían tenido un partido viable que, al menos en apariencia, fuera de su clase y para su clase.

En cambio, se perdió un momento histórico. En 2020, Sanders desperdició una segunda oportunidad y, desde entonces, ha seguido sometiéndose al statu quo. La ira de clase masiva que siguió a la crisis de 2008 se canalizó, en cambio, electoralmente hacia el populismo de derecha de Trump.

Se ha perdido un tiempo valioso, pero la historia no desperdicia nada. Como resultado de estas experiencias, la clase trabajadora ha aprendido lecciones aleccionadoras sobre la naturaleza de ambos partidos de la clase dominante. Le dieron una oportunidad a Trump, y él no cumplió con lo prometido —dos veces. Tras las elecciones de 2024, escribimos:

La falta de resultados concretos y duraderos llevará a la decepción y a una búsqueda renovada de soluciones aún más radicales. Con el tiempo, las cuestiones de clase pasarán claramente a primer plano, y el péndulo se inclinará decisivamente hacia la izquierda.

Hoy estamos viendo el inicio de este giro del péndulo. Por primera vez en la historia de Gallup, el apoyo al socialismo ha subido al 43 %. Eso son 116 millones de personas. El 57 % de los jóvenes de 18 a 34 años apoya el socialismo por encima del capitalismo: aproximadamente 33 millones de jóvenes.

La palabra «socialismo» se ha vuelto común y ya no asusta a la gente. https://www.nbcnews.com/politics/2026-elections/exit-polls

Este cambio radical en la opinión pública ha encontrado su expresión electoral en los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA). En septiembre, Gallup reveló que el 38 % de los estadounidenses tenía una opinión favorable del DSA.

El DSA ha ganado al menos siete escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU. Entre ellos están Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier, de la Ciudad de Nueva York; Melat Kiros, de Colorado; Chris Rabb, de Pensilvania; y Donavan McKinney, de Míchigan. Se unirán en enero entre los militantes del DSA Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib en el Congreso. El DSA también respaldó al senador electo Abdul El-Sayed, quien ha dicho que no es socialista, pero cuyo programa populista y antisionista está muy alineado con este nuevo «bloque» de izquierda.

Aunque siete militantes de la Cámara de Representantes de un total de 435 son una minoría muy pequeña, sigue siendo el mayor número de personas que se autodenominan socialistas que jamás hayan ocupado un escaño en la cámara baja del gobierno federal.

Los candidatos de la DSA que ganaron sus primarias se presentaron con propuestas como la salud universal —que cuenta con el apoyo de dos tercios de los estadounidenses— y la abolición del ICE. Adriano Espaillat, el candidato demócrata saliente derrotado en el distrito 13 de Nueva York, se autodenominó «progresista» y afirmó postularse por «la asequibilidad, la salud, la justicia y la dignidad para todos los neoyorquinos». También aceptó 2 millones de dólares de comités de acción política (PAC) pro-Israel durante sus cinco mandatos, ocupando el décimo lugar en el Congreso por la mayor cantidad de dinero recibido del lobby sionista.

Chevalier, quien lo derrotó, usó su campaña para relacionar la pobreza que enfrentan los trabajadores de su distrito con la «ayuda» de EE. UU. a Israel. Aprovechó la oportunidad para plantear la pregunta: ¿por qué los trabajadores, que mantienen en marcha a la ciudad de Nueva York, deben vivir en la pobreza en el país más rico de la historia? Declaró que el dinero que «nuestro gobierno» usa para financiar un genocidio en Palestina debería usarse, en cambio, para financiar vivienda y atención médica.

El Partido Demócrata: un callejón sin salida político

Aunque el innegable giro hacia la izquierda es un síntoma positivo del cambio de ánimo, la elección plantea cuestiones estratégicas cruciales que la izquierda estadounidense no está abordando de frente.

Como la mayoría de las campañas dirigidas o respaldadas por la DSA, los candidatos mencionados se presentaron como demócratas, el principal partido de la clase capitalista. Este es un error estratégico fatal. Los socialistas en el Congreso estarán afiliados a políticos e instituciones responsables de atacar a la clase trabajadora. A pesar de sus intenciones, los representantes de la DSA se verán obligados a alinearse, con el resultado de que la DSA se vuelva indistinguible de los demócratas —un partido que, con razón, es despreciado por millones de trabajadores.

La DSA también le está dando a los demócratas una conveniente fachada de izquierda. La cúpula del Comité Nacional Demócrata (DNC) ha aceptado a regañadientes las victorias de los candidatos de la DSA. Han usado la energía juvenil y «alternativa» de la DSA para rejuvenecer un poco su imagen desgastada.

A muchos de los miembros del Partido Demócrata no les gustaría nada más que purgar a estos «insurgentes peligrosos». Un ejemplo claro es la oponente de El-Sayed en las primarias, Haley Stevens. Stevens, quien se autodenomina «una demócrata orgullosa de toda la vida», respaldó al candidato republicano. Como demócrata sionista de pies a cabeza, prefirió apoyar al Partido Republicano antes que asociarse con un «outsider» político y crítico abierto de Israel. James Carville, un estratega de larga data del Comité Nacional Demócrata (DNC) y un monstruo del pantano por excelencia, también dijo que prefería que ganara el Partido Republicano antes que darle fuerza a la DSA.

Pero otros sectores del partido están cubriendo sus apuestas. Saben por dónde sopla el viento y están dispuestos a usar las credenciales progresistas de la DSA y de los candidatos cercanos a ella para mejorar su imagen de cara al 2028. Obama, por ejemplo, hizo campaña por El-Sayed. Pero ni siquiera estos elementos cínicos tienen intención de dejar que el partido se convierta en otra cosa que no sea una herramienta para los capitalistas.

Se ha especulado mucho sobre una posible candidatura presidencial o al Senado de AOC dentro de dos años. Aunque los liberales del statu quo como Jon Ossoff o incluso Gavin Newsom encajarían mejor en el perfil, los demócratas aún podrían presentarla como alguien capaz de tender un puente entre los «insurgentes» y los «de la cúpula». Nancy Pelosi, toda una representante del establishment, incluso dijo recientemente que trabajar con AOC era «un placer» —sin duda más en los últimos años.

La trayectoria política de AOC debería ser una lección para la DSA. Empezó como una outsider en 2018, pero rápidamente se acercó a Pelosi y al resto de la maquinaria del partido del Comité Nacional Demócrata (DNC). Se negó a votar en contra de la financiación del «Domo de Hierro» de Israel en 2021 y 2025, y votó vergonzosamente a favor de prohibir una huelga de trabajadores ferroviarios en 2022. En sus ocho años en el cargo, no ha hecho nada para convertir al socialismo en un punto de referencia independiente para la clase trabajadora, en oposición a los partidos de la clase dominante.

No es solo la falta de disciplina organizativa lo que le dificulta a la DSA “hacer que sus representantes rindan cuentas” o lograr que actúen como un bloque coherente. Sobre todo, es el resultado de abordar la política desde un punto de vista convencional —es decir, burgués—. Si se postulan como individuos en la lista de un partido capitalista, inevitablemente también actuarán así una vez en el cargo.

Una estrategia seria debería empezar con un objetivo claro: ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Si el movimiento socialista no define qué es la victoria, no podrá juzgar si se está moviendo hacia ella o no.

El objetivo de los socialistas debería ser lograr el socialismo. Esto significa la toma real del poder político por parte de la clase trabajadora y el establecimiento de un estado obrero. Esto solo se puede lograr a través de la independencia de clase y la lucha de clases revolucionaria.

La lógica de la arena electoral burguesa tiene un objetivo totalmente diferente: lograr que se elija a personas para ocupar cargos, y punto. Jugar según las reglas de este juego significa postularse en la boleta del Partido Demócrata con campañas “progresistas” limitadas a reformas liberales e iniciativas menores en materia presupuestaria, tributaria o legislativa. Inevitablemente, este método lleva a la decepción, a dar marcha atrás en las promesas de campaña y a integrarse al sistema.

Presentar candidatos socialistas de forma independiente a los dos partidos dominantes no será fácil. Pero la independencia de clase es la única forma de avanzar hacia nuestro objetivo. El descontento masivo en la sociedad solo puede encontrar un punto de unión si los socialistas trazan una línea firme de demarcación con respecto a los partidos del sistema —que millones de personas quieren «derribar».

La DSA podría usar sus recursos y movilizar a su base para presentar candidatos socialistas independientes en todo el país. En 2016, la DSA no tenía a nadie en el Congreso. La gran cantidad de escaños que ganaron los demócratas les dificultará “tomar como rehén la presidencia de la Cámara” al negarse a votar por Hakeem Jeffries. Pero en lugar de artimañas parlamentarias, podrían formar el núcleo de un verdadero bloque “antisistema” dentro del Congreso, para complementar las movilizaciones masivas en las calles y las huelgas en los lugares de trabajo.

Esto significaría mantener su independencia de ambos partidos gobernantes, presentar a un candidato obrero para presidente de la Cámara y defender abiertamente un programa socialista en todo momento. No deberían votar ni hacer tratos con los demócratas (ni con los republicanos), y solo deberían presentar sus propias propuestas a favor de los trabajadores. Los primeros pasos serán los más difíciles, pero la recompensa será inmensa: por primera vez en la historia de EE. UU., un auténtico bloque socialista se convertirá en la oposición de los trabajadores dentro de las entrañas legislativas de la bestia.

El camino a seguir

Este año ha mostrado varios puntos positivos que indican el camino a seguir. Los candidatos socialistas independientes obtuvieron más votos que en cualquier otro momento que se recuerde. Estos candidatos tuvieron muy poca atención de los medios, pero entre todos recibieron más de 100 000 votos.

Basándose en una resolución para romper con los demócratas, la DSA de Rhode Island presentó a Brittany Kubicek como candidata socialista independiente para la Asamblea General del estado. Obtuvo el 23 % de los votos. En Ohio, Greg Levy, del Partido por el Socialismo y la Liberación, consiguió 94 000 votos. En Massachusetts, Joe Tache, también del PSL, se postuló para el Senado de EE. UU. contra los demócratas y los republicanos y obtuvo el 2,2 % de los votos a nivel estatal: 54 000 votos. Sin dinero de las grandes empresas ni de los comités de acción política (PAC), recaudó más de 270 000 dólares. Andre Easton, también del PSL, obtuvo alrededor del 8,7 % de los votos, con unos 10 600 votos en el distrito congresional n.º 15 de Nueva York, casi tantos como el candidato republicano.

Estos resultados demuestran que los candidatos independientes de clase pueden lograr algo más que un eco simbólico. Imagínate lo que sería posible si toda la DSA —que dice tener 120,000 militantes— pusiera toda su energía en lanzar una alternativa genuina de la clase trabajadora. Y si los sindicatos movilizaran a sus millones de militantes y sus importantes recursos para apoyar ese esfuerzo, los demócratas y los republicanos estarían acabados. La formación de un partido obrero de masas, independiente de clase, en EE. UU. será el mayor paso adelante en la historia del movimiento socialista estadounidense hasta la fecha.

Pero el frente electoral no es el único canal para la ira de clase de las masas. Debemos estudiar con cuidado y aprender de los acontecimientos recientes en Europa y Brasil. Dadas las enormes pilas de material inflamable esparcidas por toda la sociedad, una sola chispa puede desatar un estallido elemental de ira de clase militante y masiva que salte por encima de las cabezas de los reformistas y los líderes sindicales.

Una encuesta de Harvard realizada unas semanas antes de las elecciones reveló que el 68 % de los votantes estadounidenses dijo que las protestas en Francia estaban impulsadas principalmente por problemas económicos y la deuda pública, el aumento del costo de vida o la desconfianza hacia las élites políticas. Tres cuartas partes creen que es probable que Estados Unidos enfrente disturbios similares. Las señales y los síntomas de la ira de clase reprimida que se acumula entre los trabajadores estadounidenses están por todas partes. Al final, estallará con la misma fuerza y pasión que la de sus compañeros de clase europeos y brasileños.

Las huelgas generales a nivel nacional, las manifestaciones callejeras de un millón de personas y los llamados a la expropiación de las empresas de la lista Fortune 500 podrían convertirse en elementos habituales de la lucha de clases estadounidense antes de lo que esperamos. Lo que pasó el 23 de enero en Minneapolis fue solo un anticipo de lo que se viene. La tarea de los comunistas en EE. UU. es prepararse urgentemente para esta perspectiva.