[Source] “O Revolution Festival foi um evento político sem igual. Ele me encheu de uma esperança imensa. E não uma esperança vazia, mas uma esperança voltada para um objetivo coletivo que, de fato, sinto que podemos alcançar.” – Jen, participante de Edimburgo que esteve no evento pela primeira vez.

O fim de semana de 13 a 15 de novembro de 2026 marcou a maior “Escola de Comunismo” realizada até hoje na Grã-Bretanha, reunindo revolucionários de todo o país e do exterior, no centro de Londres, com o objetivo de aprofundar, coletivamente, a compreensão sobre a teoria marxista, a história revolucionária e as tarefas que se colocam aos comunistas nos dias de hoje.

Ao longo dos três dias, foram vendidos mais de 1.300 ingressos — um número recorde. Militantes e simpatizantes do Partido Comunista Revolucionário (PCR) arrecadaram 363 mil libras e adquiriram literatura no valor de 21 mil — estabelecendo, assim, mais dois recordes.

Além disso, o secretário político do PCR, Rob Sewell, revelou que o partido atingiu um marco histórico: 1.500 militantes na Grã-Bretanha.

Para completar, foi anunciado — diante de um salão principal lotado, na noite de sábado — que o PCR decidiu lançar a candidatura de Fiona Lali às eleições para a prefeitura de Londres em 2028; um anúncio que foi recebido com entusiasmo arrebatador.

Afiando nossas armas

Para dar início à escola na noite de sexta-feira, os participantes observaram um minuto de silêncio em memória de Jim Brookshaw, um camarada de longa data da nossa tendência, que faleceu no mês passado.

“As ideias que viviam nele, e às quais ele dedicou sua vida, estão vivas neste recinto”, observou Alan Woods, principal teórico da ICR. “Nós o homenageamos redobrando nossos esforços.”

“Não temos todo o tempo do mundo para nos prepararmos”, disse Alen, um participante do Leste de Londres, após essa sessão. “Mas a forma como nos prepararemos é afiando nossas armas — e nossa arma é a teoria do marxismo.”

Essas palavras foram reforçadas por Fiona Lali nas considerações finais do evento: “Queremos que as pessoas vejam que somos revolucionários sérios. Não porque sabemos gritar ou porque temos megafones, mas porque temos as respostas para as perguntas que as pessoas fazem”.

Ao longo do fim de semana, os participantes dedicaram-se a essa tarefa com grande entusiasmo. “Tragam um caderno extra!”, aconselhou um participante de Leeds, ao ser questionado sobre o que diria a alguém que pretende comparecer ao Revolution Festival 2027.

Os 22 debates abordaram questões pertinentes, como “a China é capitalista?”, “como podemos combater a catástrofe climática?” e “qual é a perspectiva marxista sobre a guerra?”, além de temas mais amplos, como a revolução de Shakespeare na literatura e a filosofia do pós-modernismo.

Embora alguns, à esquerda, defendam que os revolucionários deveriam se concentrar exclusivamente em questões “práticas” e “imediatas”, muitas das sessões mais concorridas da Escola de Comunismo trataram, justamente, de temas que ampliaram os horizontes intelectuais dos camaradas. Palestras sobre o século dos Tudor, a evolução da vida e as origens da sociedade de classes ficaram completamente lotadas — e isso meia hora antes mesmo de começarem!

O comunismo avança

Não é apenas na Grã-Bretanha que as forças do comunismo revolucionário estão crescendo.

No fim de semana, foi anunciado que atingimos a marca de 800 militantes no México e superamos a marca de 1.000 militantes no Canadá. Em escala global, a Internacional Comunista Revolucionária (ICR) aproxima-se rapidamente dos 10 mil militantes.

Participaram do Revolution Festival deste ano delegações da Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Letônia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Estado espanhol, Suécia, Suíça, Estados Unidos e da antiga Iugoslávia.

Não é de surpreender que nossas forças estejam crescendo por toda parte. Na sessão de abertura da Escola, Alan Woods destacou que, em qualquer país do mundo, não é preciso perguntar “quando” surgirão movimentos revolucionários. Embora o processo possa estar em estágios diferentes, a base para movimentos revolucionários já existe em toda parte.

“Em todos os países, os pobres tornam-se, a cada dia, mais pobres, e os ricos, mais ricos”, explicou ele. “Isso ocorre sob uma superfície aparentemente calma, e essas tensões colossais levarão, inevitavelmente, a desfechos revolucionários.”

O Revolution Festival deste ano ocorreu em um contexto de grandes mobilizações de trabalhadores e jovens que eclodiram por toda a Europa.

Na sessão de abertura do evento, comunistas que participaram desses movimentos na França, na Itália e no Estado Espanhol relataram como têm conseguido dialogar com centenas — e até milhares — de pessoas radicalizadas nessas manifestações.

“Não somos observadores do movimento”, disse Marina, integrante do Partido Comunista Revolucionário na Itália, ao comentar o segundo “Outono Vermelho” consecutivo no país. “Estamos nos tornando uma força ativa dentro dele.”

A ICR também está avançando a passos largos nas Américas.

Ao falar sobre a situação nos EUA, Antonio Balmer relatou que, mesmo antes das recentes derrotas dos republicanos nas eleições de meio de mandato, a seção norte-americana, os Comunistas Revolucionários da América recebia um pedido de adesão a cada duas horas: “o que temos diante de nós é algo verdadeiramente histórico”.

No Brasil, por sua vez, a intervenção ousada dos camaradas no movimento para impedir a eleição de Flávio Bolsonaro levou 5 mil pessoas a solicitar a filiação ao Brasil Comunista. Isso já permitiu que os camaradas dobrassem o número de militantes da nossa seção brasileira, recém-refundada.

Refletindo sobre essas conquistas, Alan afirmou que “o verdadeiro motivo do nosso sucesso é o poder colossal das ideias… As pessoas querem saber a verdade. E nós precisamos oferecer essas explicações, que elas não encontrarão em nenhum outro lugar”.

Combatendo o veneno do racismo

Esse desejo ardente pela verdade — de começar a compreender, de fato, os grandes acontecimentos da atualidade — refletiu-se nas vendas em nosso espaço dedicado, a “sala Wellred”, que permaneceu constantemente lotada de camaradas examinando e debatendo a ampla variedade de títulos disponíveis.

Surpreendentemente, os participantes adquiriram o equivalente a 21 mil libras em literatura marxista — mais que o dobro do que foi vendido no Revolution Festival do ano passado. Antes mesmo do início da segunda sessão, no sábado, já havíamos superado o total de vendas do ano anterior!

O destaque entre as publicações foi a obra de Fiona Lali, Racism Makes Them Richer: A Communist History of Racism in Britain (“O racismo os torna mais ricos: uma história comunista do racismo na Grã-Bretanha”), que já teve mais de 500 exemplares vendidos.

No lançamento do livro, na manhã de sábado, Fiona explicou que o objetivo de compilar essa história não era o de se manter à margem da luta contra o racismo, perdendo-se em discussões acadêmicas voltadas apenas para o próprio umbigo.

Em vez disso, o livro busca municiar nossas forças — e o movimento antirracista de modo mais amplo — com uma perspectiva revolucionária, ao explicar como as necessidades econômicas e os interesses políticos da classe dominante injetam o veneno do racismo na sociedade.

“Precisamos expor a verdadeira divisão na sociedade”, explicou a camarada Maya Khan, de Leeds, durante o debate. “Não temos nada em comum com esses parasitas, mas temos tudo em comum uns com os outros. É isso que queremos dizer quando afirmamos: ‘combata a guerra cultural com a luta de classes’.”

Como enfatizou Simi Ade-Ojo, organizadora antirracista do PCR, durante a discussão: “não estamos lutando simplesmente por uma sociedade capitalista mais acolhedora. A luta contra o racismo, o sexismo e a opressão em geral é a luta para derrubar o capitalismo por completo”.

Essa é a perspectiva revolucionária que queremos levar ao movimento antirracista — uma perspectiva que ressoa, em particular, com o sentimento predominante entre a juventude negra e asiática, que está sendo radicalizada como nunca antes por este sistema opressor e explorador.

Apoiando-se nos ombros de gigantes

O fim de semana também incluiu diversas discussões sobre movimentos revolucionários, do passado e do presente: desde a extração de lições da Revolução Húngara de 1956 e da Revolução Francesa de maio de 1968, até a perspectiva comunista sobre o fracasso da Revolução de Rojava e o destino da Revolução Cubana — que enfrenta, nas mãos do imperialismo norte-americano, o maior perigo de sua história.

Luke, que participou do Revolution Festival pela primeira vez e veio de Edimburgo, destacou que a sessão sobre maio de 1968 foi um dos pontos altos:

“Foi algo tão profundamente inspirador que já cansei os ouvidos de amigos e familiares falando sobre o assunto, mesmo sem ter qualquer conhecimento prévio. Isso realmente aprofundou minha compreensão sobre o papel que nosso partido desempenhará nos movimentos que virão.”

Sol, de Birmingham, ressaltou que “a forma como ensinam história na escola tenta fazer com que você esqueça esses acontecimentos, até mesmo aqueles que são recentes. Querem que você esqueça que estamos conectados a essa história”.

“Estamos sobre os ombros dos gigantes da Revolução Húngara”, concluiu Ben Gliniecki, secretário-geral do PCR, em sua sessão — que marcou os 70 anos desde que as massas enfrentaram a burocracia na luta por um socialismo genuíno, coincidindo com a republicação da obra Hungarian Tragedy (“Tragédia Húngara”), de Peter Fryer, pela Wellred Britain.

Como observou, com perspicácia, uma testemunha ocular da Revolução Húngara: “uma palavra de Marx, passada por uma brecha, é mais forte do que um tanque apontado para uma multidão”.

De “oficina do mundo” a uma grande loja em liquidação

Na sessão plenária de sábado à noite, mais de 1.300 participantes reuniram-se para ouvir Rob Sewell apresentar um panorama das condições enfrentadas pela classe trabalhadora na Grã-Bretanha hoje.

A indústria britânica, que um dia ostentou o título de “oficina do mundo”, foi reduzida a uma grande loja de liquidação, sendo vendida, pedaço por pedaço, a investidores privados interessados ​​apenas em desmantelar ativos para obter lucro rápido.

Enquanto isso, os trabalhadores e suas comunidades estão sendo descartados, com vastas áreas do país — incluindo mais de um milhão de jovens que não estudam, não trabalham e não recebem algum tipo de especialização — afundando na pobreza, na precariedade e na miséria.

Passados ​​quase quatro meses, o governo de Andy Burnham mostrou-se tão incapaz de resolver a grave situação econômica quanto o de Starmer.

Ao mesmo tempo, o brilho das alternativas “antissistema” — tanto à esquerda quanto à direita do Partido Trabalhista, representadas pelos Verdes e pelo partido Reform UK — começam a se desgastar.

Mas, longe de sinalizar um renascimento do Partido Trabalhista ou dos Conservadores, como sugeriram alguns comentaristas capitalistas, essas mudanças prenunciam ainda mais instabilidade política para o Reino Unido no próximo período, à medida que as pessoas buscam alternativas além das que os partidos tradicionais — de esquerda, direita ou centro — têm a oferecer.

“O verdadeiro ponto alto, para mim, foi a palestra sobre a revolução na Grã-Bretanha”, comentou Sadie, de Reading, que se juntou ao PCR durante o recente período de recepção dos calouros nas universidades. “Ser lembrada, mais uma vez, do porquê de estarmos aqui — e que isso é algo para hoje, algo que depende de nós; que somos capazes de realizar isso — foi fantástico.”

Em sua fala, Rob criticou duramente o governo de Burnham por alegar ter “feito o seu melhor” para ajudar a crescente população em situação de rua na Grã-Bretanha. Se queremos realmente acabar com a situação de rua, disse Rob, precisamos retirar as terras das mãos de proprietários ávidos por lucro, estatizar as empresas do setor imobiliário e estatizar os bancos — sendo que cada uma dessas propostas arrancava aplausos ainda mais entusiasmados do que a anterior.

“Todas as outras organizações não demonstram otimismo nem esperança”, observou outro participante, vindo de Manchester. “Mas aqui, o que se encontra é justamente o contrário.”

Diante de um auditório já eletrizado, Rob encerrou seu discurso anunciando que Fiona Lali será candidata nas eleições para a prefeitura de Londres em 2028, apresentando-se como uma “revolucionária e comunista sem pedir desculpas”.

Esse anúncio, assim como o vídeo de lançamento da campanha de Fiona, foram recebidos com enorme entusiasmo e uma ovação de pé que durou dois minutos — seguida por interpretações vibrantes de A Internacional e Bandiera Rossa.

Otimismo revolucionário

Esse sentimento de energia e entusiasmo permeou todo o fim de semana. O Revolution Festival 2026 “foi o evento político mais empolgante da minha vida”, relatou um participante de Edimburgo.

Artie, que participa da célula UCL Communists, comentou:

“Esperei dez anos para encontrar o PCR; agora não estou mais sozinho no meu quarto lendo Marx. Sinto um orgulho imenso de fazer parte deste partido. Encontrei a minha turma.”

Da mesma forma, um camarada de Edimburgo disse:

“Ver todos os meus camaradas reunidos no salão principal do local me deu, de fato, um sentimento de pertencimento a este partido. Isso me preencheu com o fogo da convicção, da determinação e da esperança em um futuro melhor para a minha geração. Senti, realmente, que tenho um propósito e que todos nós estamos trabalhando juntos em prol do objetivo comum da libertação da classe trabalhadora.”

Enquanto isso, outro participante compartilhou:

“Este fim de semana me lembrou que a força de um partido revolucionário não reside apenas em suas ideias, mas nas pessoas que as levam adiante: sua confiança, sua coragem, sua solidariedade e sua disposição para lutar. Foi um fim de semana incrível e sinto muito orgulho de fazer parte disso.”

E agora?

Então, após o sucesso estrondoso do Revolution Festival 2026, o que vem a seguir?

Nesta sexta-feira, 20 de novembro, os Estudantes Comunistas Revolucionários estarão mobilizados por todo o país — em Birmingham, Cardiff, Londres e outras localidades — para a greve internacional da juventude contra a guerra e o militarismo.

Apresentaremos um programa de classe contra o militarismo e contra a classe dos bilionários, responsável pelos horrores do imperialismo e da guerra. Nos organizaremos sob as bandeiras: “Destruir o imperialismo, lutar pela revolução!” e “Paz entre os povos, guerra aos bilionários!”

Neste fim de semana, também nos propusemos a tarefa crucial de arrecadar as 50 mil libras necessárias para lançar nossa campanha revolucionária para candidatar Fiona Lali à prefeitura de Londres em 2028. De agora até março de 2027, todos os membros do partido devem se dedicar à arrecadação desses fundos – entre amigos, familiares e colegas de trabalho, dentro do movimento e nas ruas.

Com isso, poderemos pintar Londres de vermelho: levando ideias comunistas revolucionárias ao coração pulsante do capitalismo britânico, em uma cidade onde milhões de trabalhadores sofrem com a pobreza, a austeridade e a exploração.

Rob Sewell encerrou este evento marcante com um inspirador chamado à ação: