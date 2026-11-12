我们自豪地宣布，革命共产国际（Revolutionary Communist International，RCI）的出版社卫红出版社（Wellred Books）再版了《列宁与托洛茨基：真正的主张》。这部经典著作是艾伦·伍兹（Alan Woods）和泰德·格兰特（Ted Grant）对斯大林主义者的回应：斯大林主义者歪曲列宁和托洛茨基的思想，并企图在十月革命的这两位主要领导人之间制造裂痕。

我们希望，把这份重要的理论资源重新介绍给同志们，能让它像1969年那样，继续在建设革命组织的工作中发挥关键作用。

新版在不久前举行的世界共产主义学习营上正式发布，是书摊上遥遥领先的最畅销书目。学习营的其他场次，您可以前往革命共产国际的 YouTube 频道回看，或点击此处观看。

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守护马克思主义的火种

第二次世界大战中，强大的红军击败了希特勒的军队。大战结束后，苏联在国际工人运动中的声望和权威大为增强。世界各地的斯大林主义共产党挟此声望，对许多真诚的革命者形成了强大的吸引力。

但到了1950年代中期，斯大林主义的大厦开始出现裂缝。斯大林死后经过一番权力斗争，尼基塔·赫鲁晓夫当上了苏联领导人。1956年初，他发表了臭名昭著的“秘密报告”（译者注：即《关于个人崇拜及其后果》）。赫鲁晓夫企图把整个官僚层的罪行都推到斯大林和“个人崇拜”头上，从而把日益增长的对官僚层的不满转嫁到一个人身上，巩固了官僚层的整体地位。

这场“去斯大林化”在全世界的斯大林主义共产党中引起了强烈震动，促使党员大规模地质疑官方的（莫斯科的）党的路线。1956年底，红军镇压了匈牙利革命，这些裂缝随之被彻底撕开。

匈牙利的这场运动是一次政治革命的尝试：它力图保住计划经济的社会成果，同时去除高踞其上的官僚层。当时，为了争取那些正在质疑自己的斯大林主义领导人的真诚革命者，泰德·格兰特写了一封信，呼吁这些人就建设一个真正的马克思主义派别展开公开讨论。

十年后的1968年，苏联镇压了布拉格之春，使局势雪上加霜。布拉格之春虽不及匈牙利革命走得那么远，苏联官僚层仍从中看到了来自东方集团其他国家内部、对其权威的威胁。

苏联对布拉格之春的反应在国际共产主义运动的部分队伍中造成了震动；与此同时，法国共产党又背叛了1968年五月的革命运动，向资本家投降并同他们做了交易。随着各国共产党内部的思想激荡日益加剧，人们对列夫·托洛茨基和左翼反对派的思想越来越感兴趣。

此前40年间，斯大林主义政党一直把托洛茨基主义者污蔑为法西斯分子、宗派主义者、小资产阶级激进派和阴谋家。但随着这些领导人的政治威信日益低落，领导层再也无法阻止党内一些最优秀、肯思考的积极分子，去重新审视党的高层传下来的那套关于列宁和托洛茨基主张什么的定论。

《托洛茨基：他的思想》

在英国共产党（CPGB）内，斯大林主义的这场危机促使该党的主要理论家之一蒙迪·约翰斯通写了一篇文章，企图把党员从托洛茨基主义那边拉回来。这篇题为《托洛茨基：他的思想》的文章，许诺要对托洛茨基的思想作一番“重新评价”，而不是斯大林主义者惯常端出来的那种彻头彻尾的抹黑文章。然而，文章最终不过是把斯大林主义的老一套诽谤重新包装了一遍。约翰斯通沿用斯大林主义由来已久的传统，靠捏造、谩骂（用倨傲的措辞包装起来）和影射，企图埋葬托洛茨基的遗产，而不是在党内就此展开真正的讨论。

泰德·格兰特和艾伦看到了争取英国共产党党员、尤其是其青年组织青年共产主义者同盟（Young Communist League，YCL）的重要性。与斯大林主义者不同，他们并不惧怕真正公开的辩论，因此张开双臂迎接这个澄清事实、保卫列宁和托洛茨基真正的思想的机会。

他们不辞辛劳地回答了每一个论点，纠正了每一处错误。这才是马克思主义真正的方法：一丝不苟地忠于真理；力求比对手本人更透彻地理解对手的立场；如实呈现对方提出的论证，而不是断章取义地摘引几句话，去攻击一个对方根本没有持的立场。

秉承斯大林主义的传统，约翰斯通竭力贬低托洛茨基在俄国革命中的作用。//图片来源：公有领域

正因如此，《列宁与托洛茨基：真正的主张》最终写成了约翰斯通那篇28页文章的十倍篇幅。您可以在书中比较艾伦和泰德所运用的真正的马克思主义方法与约翰斯通的方法：两者天差地别。秉承斯大林主义的传统，约翰斯通按照斯大林主义对历史的篡改，竭力贬低托洛茨基在俄国革命中的作用。例如，约翰斯通写道：

“托派把托洛茨基说成列宁的战友、列宁死后列宁主义的真正代表，这时要认识到一点很重要：事实上，托洛茨基在布尔什维克党内与列宁共事只有六年（1917—1923年）。”

对不大了解俄国革命历史的人来说，这段时间之短，可能会让人觉得托洛茨基没起多大作用。但艾伦和泰德深入考察了这六年意味着什么：其中包括了俄国革命、内战和第三国际的创建。这几件事件件都是划时代的，参与其中任何一件，都足以检验一个革命者的分量，更不用说在三件事中都起了领导作用的人。

约翰斯通接着把他的这套“方法”用到了布尔什维克党的历史、不断革命论、托洛茨基在布列斯特和约中的作用、左翼反对派，以及官僚层和苏联的性质等问题上。艾伦和泰德的回应，对斯大林主义的根源、发展和轨迹作了成熟而细致的分析，也阐明了把列宁和托洛茨基联结在一起的真正的革命共产主义，而斯大林主义不过是它的一幅漫画。

事实证明，《列宁与托洛茨基：真正的主张》是对我们理论遗产的一大补充。如今这本书再版，附有艾伦撰写的全新导言，他在其中谈论托洛茨基的生平与思想，并把全书的讨论延伸到了今天。

举一件轶事来说明书中思想的力量：通过这场坦诚公开的辩论，我们把时任英国共产党青年组织青年共产主义者同盟主席的吉姆·布魯克肖争取到了我们的派别中来。许多年轻成员随他而来，壮大了我们的队伍。

1991年苏联解体之后，世界各地的斯大林主义力量已今非昔比。今天，已没有哪一支斯大林主义力量的规模能接近艾伦和泰德在1960年代所面对的那样。然而，这本书彻底清算了斯大林主义的歪曲，耐心而深入地阐明了列宁和托洛茨基真正的思想，因此它今天的价值，丝毫不亚于1960年代末。