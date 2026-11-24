Son birkaç gün içinde, dünya genelinde devrimci komünist güçlerin bir araya getirilmesi sürecinde aşılan önemli eşiklere dair haberlerle karşılaştık.

Cumartesi gecesi Britanya’da düzenlenen Devrim Festivali’nde, Britanya DKP’nin (Devrimci Komünist Parti), Devrimci Komünist Enternasyonal’in (DKE) 1.500 üye barajını aşan ilk şubesi olduğu duyuruldu.

Ardından, aynı hafta sonu Kanada DKP’nin 1.000 üyeye ulaşarak bu önemli hedefe varan üçüncü şube olduğu haberi geldi.

Meksika kolu da onları yakından takip ederek 800 üye sınırına ulaştı.

Britanya’da 1.500 komünist

Bu bir kutlama anı olsa da, yoldaşlar yerlerinde saymıyorlar.

Dünyanın dört bir yanında, yüzlerce yeni katılımcı, bu sonbaharda her yerde düzenlenen siyasi okullarda doğrudan Marksist eğitime alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (Los Angeles, Chicago ve New York) 800; Danimarka’nın Kopenhag kentindeki Devrim Festivali’nde 350; İsviçre’nin Bern kentinde 225; Bask Bölgesi’nde 130; Pakistan’ın D.G. Khan şehrinde 100; Belçika’nın Brüksel kentinde 100; İrlanda’nın Dublin kentinde 70 ve Portekiz’in Lousa kasabasında 25 komünist eğitimlerimize katıldı.

Dahası da var; Paris (28-29 Kasım), Viyana (28-29 Kasım), Berlin (20-22 Kasım) ve Stockholm’de (27-29 Kasım) düzenlenmesi planlanan okulların yanı sıra, yıl sonunda Meksiko’da tüm Amerika kıtasından komünistleri bir araya getirecek kıta çapında bir okul daha gerçekleştirilecek.

Ancak bu sonbaharda dünya genelinde devrimci komünistlerin katıldığı en büyük yüz yüze buluşma, geçtiğimiz hafta sonu Londra’da gerçekleşti; 200’ü uluslararası konuk olmak üzere toplam 1.300’den fazla kişi bu etkinlikte bir araya geldi.

Okulun başarısını burada tam anlamıyla ifade etmek mümkün değil. Bu nedenle, Britanya RCP’nin hazırladığı ve buradan okuyabileceğiniz raporu yeniden yayımladık. Son derece verimli tartışmalarla geçen bir hafta sonunun ardından, Cumartesi gecesi, RCP siyasi sekreteri Rob Sewell, örgütün 1.500 devrimci komüniste ulaştığını duyurdu.

Hedefi işçi sınıfının iktidarı ele geçirmesi olan komünistler, bu kadarla yetinemezler. Bunlar, sadece soyut sayılar değildir. Ancak daha geniş kitlelere ulaşmak için çaba göstermemiz gereken bir başlangıç ​​noktasıdır. Yeterince cesur olur ve daha büyük bir partiyle nelerin başarılabileceğinin farkına varırsak, ulaşabileceğimiz çok daha geniş kesimler mevcuttur.

İşte bu bağlamda, Cumartesi gecesi düzenlenen toplantıda, RCP sözcüsü Fiona Lali, 2028 Londra belediye başkanlığı seçimlerinde aday olma niyetini açıkladı. Bu, RCP’nin bugüne dek karşılaştığı en büyük meydan okuma ve aynı zamanda en büyük fırsat olacaktır. Sadece Londra’da bulunan 450 yoldaşımızla birlikte bu, milyonlarca Londralıya kapsamlı bir komünist programla ulaşmamızı sağlayacak devasa bir platform olacaktır.

Kanada’daki en büyük komünist güç

Aynı hafta sonu, Kanada RCP, DKE’nin 1.000 üyeye ulaşan üçüncü şubesi oldu.

Bu arada, sınırın güneyinde, Marco Rubio hafta sonu ilginç bir şey söyledi ve bu kez kendisiyle aynı fikirdeyiz! Bir avukatlar toplantısında yemek yiyenlere yönelik şöyle konuştu:

“Sovyet komünizmi kurumunu yenmiş olsak da, Marx’ın ruhuna karşı bir zafer kazanamadık. Marx’ın o ruhu yaşamaya devam ediyor.”

Bravo, Marco! Kanadalı yoldaşlarımızın 1.000 üye sınırına ulaşmaları vesilesiyle belirttikleri gibi, bu tarihi bir an:

“Bu hafta sonu, Devrimci Komünist Parti 1.000 üye sınırını aştı. Bu, bizi 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana ülkedeki en büyük komünist parti yapıyor ve Kanada’nın, dünya genelinde yaşanan radikalleşmeden muaf olmadığını kanıtlıyor.”

Tam da Marco Rubio’nun ifade ettiği gibi, Marx’ın ruhu yaşamaya devam ediyor; ancak bu kez karşımızda Sovyetler Birliği’ndeki Marksizm karikatürüne dayanan bir komünist parti değil, o sancağı yeniden sahiplenen gerçek bir Marksist hareket var.

Tıpkı İngiliz yoldaşlar gibi, aşılan bu önemli eşiği kutlayan Kanadalı komünistler de bununla yetinmiyor:

“Bu, uğruna hazırlık yaptığımız an; sonuç olarak her zamankinden daha hızlı büyüme imkânı bulduk. Ancak bu henüz başlangıç. Kitlesel bir partinin temelini inşa etmek için binlerce komünist örgütleyiciye daha ihtiyacımız var.”

Latin Amerika’nın “Trumplaşması”na elveda

Hafta sonunun en güzel sürprizi ise, DKE’nin Meksika kolu olan Partido Comunista Revolucionario’dan geldi: İki yıl önce 200’ün biraz üzerinde üyesi bulunan örgüt, yeni bir eşiği daha aşarak 800 yoldaşa ulaştı!

Bu, hayranlık uyandırıcı bir büyüme.

Brezilya’da gördüğümüz üzere, ki orada gençler Bolsonaro’ya karşı yürütülen kampanyayı kelimenin tam anlamıyla Lula’nın ve yerleşik partilerin elinden aldılar, hâkim olan gerçek ruh hali son derece radikal. Gençlerin büyük bir kesimi arasında ise açıkça komünist ve devrimci bir eğilim söz konusu. Brezilya’daki kolumuz, bir aydan biraz uzun bir süre içinde bu gençlerden yüzlercesini saflarına kattı.

Latin Amerika’nın sözde “Trumplaşması”, yani sağcı ve Trump yanlısı figürlerin art arda kazandığı seçim zaferleri, sağa doğru bir kayıştan ziyade, sunulan reformist sözde “sol” seçeneklere duyulan coşku eksikliğiyle ilgiliydi.

Şimdiyse gerçek ruh halini görüyoruz. Latin Amerika’da, Paraguay ve Şili sokaklarında kitlesel hareketler, Kolombiya’da ise ulusal çapta bir iş bırakma eylemi yaşanıyor.

Bu dönüm noktalarının zamanlaması tesadüf değil. Sadece bu hafta, Avrupa’daki gençler 20 Kasım’da militarizme karşı düzenlenecek genel greve hazırlanıyor; Los Angeles’ta öğrenciler ICE’ı (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu) protesto etmek için dersleri boykot ediyor; Bangladeş’te yaklaşık bir milyon tekstil işçisinin mücadelesi hâlâ devam ediyor; Filipinler’in başkenti Manila’da ise binlerce insan öfkeyle sokaklara dökülerek Trump’ı protesto ediyor.

Henüz bir hareketliliğin görülmediği yerlerde bile, yüzeydeki dinginlik, bilinç düzeyinde yaşanan büyük bir değişimi gizliyor.

Sonuçta, şu an Britanya, Kanada veya Meksika’da büyük bir kitlesel hareket var mı? Yok. İşte mesele de tam olarak bu. Birçok ülkede kazan kaynayıp taştı. Ancak her yerde aynı moleküler süreç işliyor ve bugün güçlü bir komünist güç inşa etmek için kitlesel bir harekete ihtiyaç duymuyoruz.