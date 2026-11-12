Ao longo do último mês, os Comunistas Revolucionários da América (RCA) realizaram uma série de Escolas Marxistas em Los Angeles, Chicago e Nova York. Foram 33 mesas sobre teoria e prática revolucionárias, as escolas ajudaram a fortalecer mais de 800 participantes com as ideias necessárias para derrubar o capitalismo no ventre da besta.

As Escolas Marxistas reuniram uma galáxia de talentos para as forças comunistas, que estão em rápido crescimento nos Estados Unidos. No evento em Nova York, John Peterson – editor executivo do jornal dos RCA, The Communist – refletiu sobre o quanto os RCA avançaram desde a primeira Escola Marxista da organização em Nova York, em 2008, que recebeu apenas dez pessoas em um porão frio e sem janelas.

Em comparação, a escola deste ano na cidade de Nova York contou com a presença de quase 400 pessoas e foi realizada “a um passo da Times Square”! Este é o resultado de anos de trabalho paciente de camaradas que dedicaram suas vidas à construção do partido, superando todos os obstáculos no processo.

Este firme compromisso com a construção dos RCA também ficou evidente nas Escolas Marxistas, que arrecadaram um total combinado de mais de 32 mil dólares para o fundo de lutas e também a venda de rifas. Mas mesmo essa quantia impressionante é insignificante se comparada aos mais de 38 mil dólares que os camaradas gastaram comprando literatura revolucionária nas escolas.

De fato, todas as escolas foram caracterizadas por uma sede insaciável pelas ideias necessárias para acabar de vez com este sistema capitalista decadente. Isso fica evidente pela amplitude dos debates realizados.

Todas as três escolas começaram com uma palestra sobre um clássico da teoria revolucionária.

Em Los Angeles, na plenária de abertura do fim de semana, John Peterson falou sobre O Estado e a Revolução, de Lênin, uma obra-prima do marxismo. Baseando-se nas ideias de Marx e Engels e na experiência concreta das revoluções proletárias, Lênin explicou que, em última análise, o Estado consiste em “corpos especiais de homens armados”. O monopólio da violência pelo Estado garante a capacidade da classe dominante de explorar a vasta maioria da sociedade.

As lutas recentes conferiram à discussão um caráter particularmente concreto. Desde o retorno de Trump ao poder, a força bruta do Estado capitalista tem sido exposta em toda a extensão do país durante as ofensivas do ICE (Departamento de Imigração dos EUA), que desencadearam movimentos de massa na Califórnia, em Chicago e em Minneapolis-St. Paul.

Em Chicago, a primeira sessão do fim de semana foi sobre o Manifesto Comunista, que é mais relevante hoje do que quando foi escrito, há 178 anos. A cada ano, devido à decadência senil do capitalismo, mais trabalhadores rejeitam o sistema. Em 2026, estima-se que a força de trabalho mundial seja de 3,6 bilhões de pessoas – muito mais do que na época de Marx e Engels.

Milhões estão se voltando para o comunismo. Parafraseando Marx, os comunistas “não têm interesses separados ou distintos dos do proletariado como um todo”. Eles se distinguem apenas por sua capacidade de defender os interesses comuns de toda a classe trabalhadora – independentemente de nacionalidade, gênero ou raça. O que lhes falta é treinamento no método marxista, que é o propósito do partido revolucionário.

Finalmente, na cidade de Nova York, o fim de semana começou com uma discussão sobre a excelente obra introdutória de Friedrich Engels, Do Socialismo Utópico ao Científico. A classe capitalista e seus apologistas insistem que o socialismo é uma utopia e incompatível com a natureza humana. Para os marxistas, no entanto, nossa convicção na transformação socialista da sociedade surge de um estudo científico do desenvolvimento do capitalismo e de suas contradições insolúveis.

No contexto da crescente crise do capitalismo em nível internacional, os revolucionários precisam de uma compreensão científica do mundo para explicar esses acontecimentos e se conectar com os membros mais jovens da vanguarda proletária. Por essa razão, as discussões sobre essas obras-primas da teoria revolucionária serviram de base para todas as palestras subsequentes.

As sessões seguintes abordaram toda a amplitude do que o marxismo tem a oferecer. Camaradas falaram sobre temas como a Greve Geral de Seattle de 1919, a Revolução Venezuelana e a vida de Eugene V. Debs. Outras sessões trataram da teoria marxista do conhecimento, da inteligência artificial e das origens do racismo nos EUA.

Mas o método marxista não se restringe à análise da história, da economia ou da filosofia. Diversas palestras também abordaram questões culturais, como marxismo e arte, ou música e luta de classes.

Em geral, as escolas marxistas demonstraram que, apesar dos maiores esforços de Trump e da classe dominante estadunidense, o comunismo avança imparável pelo país. Como explicou John Peterson, essas escolas não foram meramente um exercício acadêmico. As ideias marxistas são um guia para a ação. Elas nos mantêm firmes em meio ao fluxo e refluxo da construção partidária.

Se continuarmos a construir sobre o alicerce sólido do marxismo, não há razão para não conseguirmos preparar uma força capaz de estabelecer o socialismo em nossas vidas.