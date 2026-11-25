Los ojos del mundo están puestos en el auge de China. Los videos virales muestran una supuesta utopía «solarpunk» de rascacielos que por la noche se convierten en pantallas gigantes, enormes espectáculos de drones con dragones que sobrevuelan las ciudades y centros urbanos pacíficos y ordenados. Es el equivalente en el siglo XXI a cuando los exploradores europeos de la Edad Media descubrieron las ciudades chinas y se dieron cuenta de que su hogar no era el centro de la civilización humana.

El asombroso desarrollo económico de China refuerza el argumento, defendido por muchos en la izquierda, de que deberíamos dar la bienvenida al mundo «multipolar» que se avecina. Es innegable que China es diferente de Estados Unidos. La historia de China en cuanto a invasiones militares, bombardeos aéreos e injerencia política en otros países es escasa en comparación con la de Estados Unidos.

Independientemente de lo que se piense del Estado chino, es imposible negar que el ascenso de China ha sido pacífico y ha estado acompañado de una relativa estabilidad, tanto a nivel interno como en sus relaciones con otros Estados, y, sobre todo, ha permitido que un gran número de personas salgan de la pobreza.

China, a diferencia de Occidente, ha desarrollado seriamente las fuerzas productivas en las últimas décadas. Ha invertido en la producción real en lugar de limitarse a la especulación financiera. Como resultado, el mundo está repleto de paneles solares baratos, autos que no emiten gases tóxicos y muchas otras maravillas.

Hoy en día, cuando los occidentales visitan las principales ciudades chinas, a menudo quedan asombrados por la modernidad de todo ello, por lo mucho más avanzadas tecnológicamente que son las principales ciudades de China en comparación con las de países occidentales aparentemente más desarrollados.

En Occidente, hay una atmósfera constante de declive. En lugar de resolver los problemas, los políticos y los capitalistas solo los empeoran. Son asombrosamente miopes. En China, es evidente que muchos problemas se están resolviendo gracias a una planificación relativamente con visión de futuro de las ciudades y de la producción en su conjunto.

Por ejemplo, se han instalado millones de millas de asfalto avanzado «silencioso», lo cual, junto con la plantación deliberada de árboles como barreras acústicas y la adopción explosiva de vehículos eléctricos más silenciosos, ha transformado ciudades que antes eran ruidosas y estresantes en lugares tranquilos y pacíficos (al menos, para quienes deambulan por ellas y no están trabajando). Esto, combinado con fantásticos nuevos carriles para bicicletas que atraviesan los parques urbanos y un transporte público de clase mundial, hace que el tiempo libre en las ciudades chinas sea mucho más placentero de lo que era hace solo unos años.

Es este crecimiento significativo, junto con el hecho de que China no tiene un historial de intervencionismo agresivo en la escena mundial en la era moderna, lo que lleva a muchos a concluir que China es fundamentalmente diferente a Estados Unidos y que no tiene un carácter imperialista similar.

Por lo tanto, afirman, el ascenso de China a la categoría de gran potencia solo puede hacer del mundo un lugar más pacífico y mejor. Esto se basa en los hechos mencionados anteriormente, que son importantes. Pero, ¿se deduce realmente su conclusión?

¿Qué es China?

En este contexto, ¿qué es China? China es una economía capitalista. Es decir, sus empresas, tanto estatales como privadas, producen para un mercado y con el fin de obtener ganancias. Pero debido a que China desarrolló el capitalismo mucho más tarde que las principales potencias imperialistas, y contaba con un aparato estatal tan poderoso e independiente heredado de la revolución, pudo primero orientar la implementación de técnicas productivas modernas procedentes de otros lugares y, luego, tomar la delantera en muchas áreas.

La tecnología productiva moderna se ha combinado eficazmente con el desarrollo planificado por el Estado de la infraestructura más moderna. En consecuencia, la forma de capitalismo que ha desarrollado no solo es muy competitiva, sino que también presenta un grado mucho mayor de intervención estatal y elementos de planificación que en Occidente.

Sin embargo, su éxito dista mucho de ser simplemente producto de burócratas con visión de futuro. Detrás de la deslumbrante fachada de ciudades ultramodernas y trenes de levitación magnética, hay una clase trabajadora superexplotada que carece de derechos para organizarse y defender sus intereses.

La tecnología productiva moderna se ha combinado eficazmente con el desarrollo planificado por el Estado de la infraestructura más moderna / Imagen: Charlie Fong, Wikimedia Commons

Mientras que bajo el socialismo, las nuevas tecnologías y los dispositivos que ahorran trabajo se utilizarían para acortar la jornada laboral y aumentar el tiempo libre, bajo el capitalismo esas innovaciones se utilizan para exprimir aún más a la clase trabajadora. Y así ocurre en China. El promedio de horas de una semana laboral en China aumentó durante nueve años seguidos hasta 2025, alcanzando las 48,5 horas, según cifras oficiales.

En comparación, Corea del Sur, un país que no se destaca precisamente por su enfoque relajado del trabajo, tiene un promedio de 37,9 horas, y Vietnam, de 41,5. Gran Bretaña y la UE comparten un promedio de 36,5. Así que, en promedio, los trabajadores chinos trabajan siete horas más a la semana que sus hermanos y hermanas vietnamitas, y más de diez horas más que sus homólogos europeos y surcoreanos.

Además, el desempleo juvenil se sitúa en torno al 20 por ciento. Entre los jóvenes existe la creencia generalizada de que no tiene mucho sentido trabajar duro, ya que la gente común nunca llega a ninguna parte de todos modos. En cambio, muchos optan por «quedarse estancados», seguir viviendo con sus padres y renunciar a la idea de tener su propia casa, casarse y tener hijos.

¿China explota a otros países?

Desde 2017, China ha sido el mayor acreedor bilateral del mundo. Presenta sus préstamos como una situación de «ganar-ganar», no explotadora y que atiende exclusivamente a las necesidades de infraestructura de la humanidad. Occidente, por el contrario, presenta a China como un país que lleva a cabo una «diplomacia de la trampa de la deuda» particularmente solapada cuando se trata de países pobres.

Sin embargo, las condiciones de estos préstamos no son precisamente altruistas. En general, China otorga préstamos a los países en desarrollo a tasas de mercado, tal como lo hacen los bancos privados occidentales —lo cual dista mucho de ser una «diplomacia de la trampa de la deuda». Es obvio que los chinos quieren que sus préstamos se paguen en su totalidad para obtener ganancias. No obstante, al igual que Occidente, los préstamos chinos son un vector de dominación económica y política.

Analicemos un caso muy concreto de préstamos chinos e inversión extranjera directa, o la exportación de capital (una de las características clave del imperialismo, tal como lo definió Lenin).

Laos es un país pequeño, pobre y débil del sudeste asiático que comparte frontera con China. En los últimos años, China ha otorgado préstamos masivos a Laos, en gran parte como parte de un paquete para desarrollar presas, energía hidroeléctrica y una moderna conexión ferroviaria con China. A menudo, los préstamos se aceptan porque vienen acompañados del acceso a la inversión china y, por lo tanto, a la tecnología china. Al igual que en todo lo demás, la base del poder de China en este caso es su destreza industrial y tecnológica.

Como resultado de todo esto, China ahora posee más de la mitad de toda la deuda de Laos, y los pagos del servicio de la deuda de Laos representan más de un tercio de todos los ingresos del Estado laosiano. Como se describe en un estudio de 2025 del Instituto Lowy:

«En 2004, tres cuartas partes de la deuda tenían condiciones altamente concesionales [es decir, a tasas inferiores a las del mercado, de instituciones como el Banco Mundial] y solo una cuarta parte no concesional. Para 2019, esa proporción se había invertido [debido al aumento vertiginoso de los préstamos a tasas de mercado otorgados por China]… los pagos programados para el servicio de la deuda se triplicaron con creces, pasando de menos de 375 millones de dólares en 2016 a 1,2 mil millones de dólares en 2020 y a 1,7 mil millones de dólares para 2023»

Resultó que muchas de estas inversiones en energía hidroeléctrica eran poco sólidas, y Laos cuenta ahora con un exceso de capacidad considerable en la generación de energía. Como resultado, el Estado no está obteniendo suficientes ingresos por la venta de energía para pagar sus considerables deudas, en gran parte con China.

Quienes sostienen que China es fundamentalmente diferente y no imperialista, y que solo participa en proyectos de infraestructura mutuamente beneficiosos para mejorar el mundo, señalarían el hecho de que China ha «renovado» sistemáticamente las deudas de Laos para evitar que entre oficialmente en mora. Eso es cierto, pero la incapacidad de Laos para pagarle a China ha llevado a que toda su red eléctrica sea tomada por una empresa estatal china, China Southern Power Grid.

La incapacidad de Laos para pagarle a China ha llevado a que toda su red eléctrica sea tomada por una empresa estatal china / Imagen: Zhangmoon618, Wikimedia Commons

El punto no es tanto que China se haya apoderado de los recursos de Laos. Es erróneo pensar que las acciones imperialistas siempre están motivadas por ganancias a corto plazo, como apoderarse del petróleo u otros recursos de un país.

De hecho, este es un buen ejemplo de por qué no es así, ya que China apenas obtiene beneficios en términos de recursos al controlar la red eléctrica de Laos. China ya produce enormes cantidades de energía limpia para su propio consumo, lo cual constituye una gran ventaja que tiene frente a Estados Unidos en materia de desarrollo de inteligencia artificial. Dado que Laos es un país tan pequeño, su red eléctrica, incluso después de toda esta inversión, representa una cantidad muy pequeña de energía para China. Laos es pequeño y pobre, y su red eléctrica es difícil de administrar.

Lo que China sí ha ganado, sin embargo, es un control político más estricto sobre un país en la misma región del mundo donde China busca establecer su dominio: el este y el sureste de Asia. Al mantener a Laos con una deuda insostenible con ella, puede vetar efectivamente cualquier decisión que el país pueda tomar en contra de los intereses de China, ya que siempre puede dejar de «renovar» las deudas de Laos y llevar al país a un incumplimiento de pago, excluyéndolo de los mercados de capital y sumiendo a la economía en una grave crisis.

Laos se encuentra ahora plenamente dentro de la esfera de influencia de China. China incluso ha creado la «Zona Económica Especial del Triángulo Dorado» en el norte de Laos, que es patrullada por la policía china (¡la policía laosiana necesita permiso para entrar!), donde el idioma de los letreros es el chino, los relojes marcan la hora de Pekín, y la moneda es el yuan. En otras palabras, existe una «concesión» china dentro de Laos, tal como solían tener los británicos y los franceses en Shanghái.

Existe un claro paralelismo entre la relación entre China y Laos y la relación entre Estados Unidos y Cuba a principios del siglo XX. En comparación con las potencias europeas, Estados Unidos no tenía un historial de intervenciones bárbaras en todo el mundo. Seguía siendo una economía dinámica. Pero en su propio «patio trasero», ya desde muy temprano tenía una presencia dominante.

En Cuba, el dólar reemplazó al peso. Los hoteles de lujo y los casinos operaban en una zona gris legal. La mafia iba y venía a su antojo. El país era un patio de recreo para la escoria de la clase capitalista estadounidense. El Triángulo Dorado en Laos se ha convertido igualmente en un pozo negro de apuestas, crimen, drogas y tráfico de personas.

Exportación de capital

Laos no es, ni mucho menos, un caso aislado en lo que respecta a los préstamos e inversiones chinos a gran escala. The Economist informó recientemente que «solo en los últimos tres años, las empresas chinas han gastado más de 200 mil millones de dólares en la construcción de fábricas en el extranjero», creando extensas cadenas de suministro en otros países, como Egipto y Marruecos. China ahora opera o ha invertido en «al menos 132 puertos extranjeros, desde Grecia hasta Sri Lanka, además de aeropuertos y líneas ferroviarias, incluida una de Budapest a Belgrado que se completó a principios de este año».

Está invirtiendo en todo el mundo, y esta inversión, junto con el dominio comercial de China, representa un desafío y una amenaza para otras potencias imperialistas, sobre todo para Estados Unidos. En consecuencia, China ahora tiene intereses que debe defender.

Este giro hacia la exportación de capital es claramente algo de lo que están conscientes los capitalistas y los altos funcionarios de China, como lo indicó un artículo muy interesante publicado en el South China Morning Post en agosto de este año:

«El auge de las exportaciones de China está llegando a sus límites. La próxima fase de crecimiento del país no vendrá de enviar más mercancías al extranjero, sino de exportar sus fábricas, tecnologías y marcas… Esto se debe a que ese crecimiento de las exportaciones es cada vez menos bienvenido en muchos países. Francia y Alemania, por ejemplo, acordaron recientemente aplicar medidas de protección comercial más estrictas en la Unión Europea, a medida que las economías avanzadas se muestran menos dispuestas a absorber el exceso de capacidad china. […] «Los datos económicos recientes muestran por qué China necesita cambiar de rumbo. Su producto interno bruto ha crecido a la tasa más lenta en años, con un aumento de apenas el 4,3 por ciento interanual en el segundo trimestre. Las exportaciones se dispararon un 27 por ciento en junio, pero las ventas minoristas solo subieron un 1 por ciento. La inversión inmobiliaria se desplomó un 18 por ciento en el primer semestre. […] «La siguiente fase del desarrollo de China vendrá de la mano de la construcción de fábricas en el extranjero, la expansión de las marcas chinas en los mercados extranjeros y la integración de las tecnologías y normas industriales chinas en las cadenas de suministro globales. En otras palabras, la próxima exportación de China será la propia fábrica del mundo. […] «Sin embargo, la exportación de la producción permite a las empresas chinas seguir expandiéndose al tiempo que obtienen ingresos de lo que poseen en el extranjero. Cada vez más, los ingresos de China en el extranjero provendrán de regalías, cuotas de licencia y dividendos, en lugar de exportaciones de productos manufacturados. […] «La transición de China ya está en marcha. Los ejemplos abundan: BYD, con sede en Shenzhen, vendió un 71 por ciento más de autos en el extranjero en comparación con el mismo período del año anterior durante el primer semestre, mientras que las ventas en China cayeron casi un 40 por ciento. La planta de baterías del fabricante de autos estadounidense Ford en Michigan producirá celdas utilizando tecnología de baterías bajo licencia de la empresa china Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), lo que significa que los ingresos por licencias fluirán hacia la sede de CATL en Ningde. El fabricante chino de autos Chery está produciendo autos en la antigua planta de Nissan en Barcelona, España».

Lo que esto indica es el surgimiento de China como potencia imperialista, lo cual es inevitable dado que cuenta con una enorme economía capitalista. El imperialismo estadounidense es antiguo y se encuentra ya en una fase avanzada de declive, por lo que se caracteriza por un alto grado de financiarización, desindustrialización, parasitismo y complicados enredos militares en todo el mundo.

El imperialismo chino, por otro lado, es nuevo, mucho más fresco y dinámico, y se basa en una producción industrial competitiva a nivel nacional. Sin embargo, con su emergencia como el mayor acreedor bilateral del mundo, estamos presenciando el inicio de su transformación hacia una potencia capitalista menos dinámica y más parasitaria.

Esto se refleja en la tasa de crecimiento del PIB. De un crecimiento superior al 10 por ciento a principios de la década de 2000, China registra ahora un crecimiento inferior al cinco por ciento. Sin embargo, apenas está comenzando en este camino, mientras que Estados Unidos lleva más de un siglo en él, y las potencias europeas, aún más tiempo. Por lo tanto, un crecimiento del 4,8 por ciento puede parecer bajo para China, pero se compara favorablemente con el 2,2 por ciento de Estados Unidos y el estancamiento permanente en Europa.

El imperialismo no es producto de los deseos de líderes mundiales agresivos. No es simplemente una política de dominación militar. Más bien, es una realidad objetiva; es una etapa (la etapa más alta) del desarrollo capitalista.

El capitalismo se ha desarrollado hasta el punto de crear vastos monopolios que han superado a su mercado interno, y el capital financiero se ha convertido en un organizador gigantesco en el centro de este mercado monopolizado. Debido a esto, dichos monopolios exportan inevitablemente su capital para aprovechar la mano de obra y los recursos más baratos en el extranjero y para encontrar nuevos mercados para sus productos.

Al mismo tiempo que las potencias imperialistas tienden a mirar hacia la escala mundial, esta exportación de capital también tiende a ir acompañada de estancamiento en el país de origen. Pero, al entrar en conflicto con otras bandas nacionales de imperialistas por esferas de influencia, la época del imperialismo se caracteriza por intervenciones violentas, a medida que el mundo se divide y se vuelve a dividir.

Es este proceso el que determina el comportamiento imperialista de los poderosos Estados capitalistas, y no que estos Estados simplemente elijan bombardear y oprimir a los países más débiles. Algunas naciones imperialistas pueden presentar rasgos más o menos pronunciados. En algunas, el sector financiero es más dominante; en otras, menos; algunas exportan grandes cantidades de capital; otras, menos, etc.

El hecho de que China no solo sea un país capitalista (aunque con diferencias significativas en cuanto al papel del Estado), sino que también desempeñe un papel clave en el mercado mundial y, como hemos visto, exporte capital a gran escala, la convierte en una potencia imperialista en el mundo actual.

¿Por qué China no interviene militarmente?

Muchas personas dicen que China no es imperialista porque no coloniza, no invade, no impone cambios de régimen ni, en general, se entromete en los asuntos internos de otros países. Respeta a los demás países y simplemente comercia con ellos. Eso no es del todo cierto. En algunos casos está comenzando a intervenir en defensa de sus intereses, especialmente en su propio «patio trasero» — véase el caso de Myanmar.

Debemos pensar de manera concreta y no basarnos en una lista abstracta de requisitos que un Estado debe cumplir para ser definido de cierta manera. Cuando analizamos el capitalismo chino de manera concreta, queda claro que, por razones históricas y económicas, los intereses chinos se ven mejor atendidos al aprovechar sus fortalezas, que se encuentran en los ámbitos del comercio, la manufactura y el dominio de ciertas tecnologías y recursos (como el refinado de tierras raras).

Como podemos ver en Irán, por ejemplo, no es necesario que intervenga militarmente para que Estados Unidos sufra una derrota militar. De hecho, la ausencia de intervención militar china solo le reporta influencia y credibilidad a China, dada la forma en que se está comportando el imperialismo estadounidense en el Oriente Medio. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, como dicen. ¿Y por qué manchar el historial impecable de China de no colonizar ni imponer un «cambio de régimen» en el extranjero si no es necesario?

Cuando Donald Trump lanzó su guerra comercial global en 2025, los gobiernos del mundo, por más escandalosos que fueran los aranceles, se apresuraron a postrarse humilladamente ante Washington. Todos menos uno, China, que contraatacó y obligó a Trump a retroceder, a pesar de que era precisamente China la que siempre había sido el principal objetivo de su obsesión arancelaria.

¿Cómo lo lograron? No enviando portaaviones a las costas de EE. UU. ni colocando misiles al alcance de Washington, sino simplemente imponiendo controles a la exportación de tierras raras. Tan importantes son estos insumos de China, tan fundamental es la tecnología china para la economía integrada del mundo, que cambiaron la política del gobierno de EE. UU. a la vista de todo el mundo.

En contraste con esto, en su intento imperialista por volver a dominar todo el continente americano, EE. UU. ha recurrido al poderío militar y a la intimidación, de manera más dramática en Venezuela, pero también en Panamá, donde en enero de 2025 Trump se negó a descartar el uso de la fuerza militar para tomar el canal.

En estos dos casos, Trump parece haber obtenido una victoria. En el caso de Panamá, el gobierno ha decidido expulsar a la empresa china con sede en Hong Kong que participaba en la operación de dos puertos situados a ambos extremos del Canal, mediante la venta forzosa de su contrato. Esta victoria se debe al poderío abrumador de las fuerzas armadas de EE. UU., especialmente en su «patio trasero».

Ese poderío militar tiene una base económica, como toda actividad imperialista, pero esa base económica se está atrofiando más rápido que el ejército que depende de ella, lo que contribuye al déficit fiscal cada vez mayor de Estados Unidos.

¿Por qué manchar el historial impecable de China de no colonizar ni imponer un «cambio de régimen» en el extranjero si no es necesario? / Imagen: Kremlin.ru, Wikimedia Commons

Sin embargo, incluso en este caso, la victoria imperialista de Estados Unidos no es tan sólida como parece, precisamente porque la base económica de su imperialismo se está debilitando frente a la de China.

En respuesta al acuerdo de Panamá de expulsar a la empresa china involucrada en la administración de los puertos, China ha comenzado a detener y a realizar inspecciones a buques con bandera panameña. En marzo de 2026, 91 de los 123 buques que fueron detenidos en puertos chinos enarbolaban bandera panameña, y en abril la cifra fue de 136. Las cifras de los dos meses anteriores fueron de 20 y 23.

En otras palabras, China puede contraatacar a prácticamente cualquier país del mundo diciendo «si haces eso, ya no podrás comerciar con nosotros», lo que significa, en la práctica, infligir un grave daño económico.

Por cierto, a pesar de toda su agresión militar para intimidar a otros países, el imperialismo estadounidense recurre mucho más a armas económicas —como las sanciones, que se derivan de su dominio de las finanzas globales— que a las armas militares. Lo mismo se aplicaba al imperialismo británico en su apogeo, cuando utilizaba su dominio financiero para tender trampas de deuda a los países más débiles.

Por el momento, tiene mucho más sentido que China se apoye en su papel central en la manufactura global, el refinado de tierras raras y otros minerales, y el comercio, para salirse con la suya, en lugar de recurrir a medios militares. Que esto sea así no dice nada sobre cuán depredador y explotador es o no su papel económico, solo que, por razones históricas, sus fortalezas, por el momento, residen en el comercio.

El sistema mundial imperialista es más que la suma de sus partes

Es un rasgo característico del pensamiento simplista que, lamentablemente, exhiben muchos en la izquierda, reducir la actividad imperialista a un intento por apoderarse del petróleo y otros recursos. Estas personas creen que la mejor explicación para cada guerra o golpe de Estado es que un régimen determinado estaba obstaculizando el control imperialista del petróleo, y nada más.

En realidad, para defender sus intereses económicos, los Estados imperialistas se ven obligados a pensar en términos generales sobre las relaciones mundiales, lo que implica tomar en cuenta el prestigio (y, por lo tanto, emprender acciones que enmascaren sus debilidades), el «poder blando» (es decir, el apoyo cultural y político general hacia un determinado país) y la credibilidad.

Cuando el imperialismo estadounidense aún estaba en ascenso y todavía no había suplantado al imperialismo británico, Teddy Roosevelt se hizo famoso por decir que debía «hablar suavemente y llevar un gran garrote», lo cual fue un intento de hacer que el gobierno de EE. UU. pensara y actuara de manera coherente y a largo plazo, para «ejercer una previsión inteligente», como dijo Roosevelt. Uno de sus principios era aparentar actuar «justamente» hacia los demás; en otras palabras, aparentar tener principios generales.

Cuando llegó el momento de arrebatarles países al dominio británico y incorporarlos al suyo, a Estados Unidos le pareció conveniente hacerse pasar por antiimperialista. Difundió propaganda en esos países afirmando que Estados Unidos era diferente, y que él mismo había sido víctima del imperialismo británico y había luchado contra él en una revolución. A la larga, pensaron, esto sería mucho más efectivo que invadir constantemente países cada vez que quisieran su petróleo.

China lleva décadas creciendo rápidamente. Este ha sido un proceso supervisado conscientemente por la burocracia gobernante, que desde hace mucho tiempo ha planeado el momento en que se convierta en un rival de los EE. UU.

Uno de los primeros líderes de China en este proceso, Jiang Zemin, resumió la estrategia general para proteger su ascenso con el lema: Oculta tu fuerza, espera el momento oportuno. En otras palabras, China es actualmente demasiado débil para arriesgarse a un enfrentamiento con Estados Unidos, y no debe amenazar a este último para que se le permita seguir haciendo crecer su economía en paz. Tiene el tiempo de su lado y solo se hará más fuerte. Por lo tanto, debe aplicar políticas que tal vez no le den a China lo que quiere hoy, pero que le garantizarán obtenerlo mañana.

Así, cuando se percibe a China como bastante pasiva, sin intervenir en el extranjero, es porque eso concuerda con una estrategia a largo plazo.

China lleva décadas creciendo rápidamente. Este ha sido un proceso supervisado conscientemente por la burocracia gobernante / Imagen: Dong Fang, Wikimedia Commons

En el futuro, bien podría mostrarse proactiva en el ámbito militar, pero no puede hacerlo ahora y no quiere hacerlo, porque desestabilizaría prematuramente al país. Sin embargo, eso no significa que no haya momentos en los que China pudiera intervenir con mayor audacia y lograr alguna victoria, pero en lugar de eso espera pacientemente para preservarse a sí misma.

Muchos han comentado que, ahora que Estados Unidos no logra derrotar a Irán y ha agotado sus defensas, China debería intervenir de manera decisiva del lado de Irán, asestando el golpe de gracia a un Estados Unidos debilitado.

Quizás podría hacerlo, pero es arriesgado, y de todos modos el tiempo está del lado de China. Saben que Estados Unidos sufrirá una derrota humillante aquí de todos modos. Que se la vea como un país que no ha participado en los juegos sucios imperialistas que practica Estados Unidos, y que, por el contrario, respeta la soberanía de Irán, solo puede beneficiar el apoyo político internacional de China a largo plazo.

En general, China está realizando un esfuerzo concertado para presentarse como una fuerza de estabilidad en un mundo inestable lleno de líderes irracionales. Espera que, al hacerlo, cada vez más países se alejen de la esfera de influencia de Estados Unidos y se nieguen a acatar sus sanciones y amenazas. Esto acabaría con la capacidad de Estados Unidos para aislar a China y dañar su economía. A los ojos de estos países, China representará el futuro, uno más confiable y próspero que el que ofrece Estados Unidos.

Un claro ejemplo de esto es la reciente promesa sobre IA que Xi Jinping hizo al mundo. En julio, China organizó la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial para lanzar la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, con la presencia del secretario general de la ONU y muchos otros líderes mundiales.

Contrastando claramente su enfoque de la IA con el enfoque cerrado y extremadamente costoso de los monopolios tecnológicos de EE. UU., Xi propuso un futuro de la IA basado en la tecnología de «código abierto» (o más bien «peso abierto»). Esto es mucho más barato de desarrollar y permite que cualquiera participe en el uso y desarrollo de los modelos de IA, siempre que cuente con el hardware suficiente.

Además, Xi se comprometió a que China ofrecerá capacitación en inteligencia artificial a 5,000 personas de países en desarrollo durante los próximos cinco años, y a ayudar a 30 países a implementar su sistema de alerta temprana meteorológica MAZU AI. En su discurso, Xi Jinping advirtió «contra la aparición de «nuevas injusticias históricas» derivadas del acceso desigual a la tecnología», un claro ataque contra Estados Unidos.

Esto también fue resaltado por los medios estatales chinos, que acusaron a EE. UU. de intentar erigir un «Telón de Acero de la IA», tal como cita Reuters:

«Yuyuan Tantian, una destacada cuenta en redes sociales afiliada a la cadena estatal CCTV, dijo que China buscaba construir «otro orden» al «aunar las fuerzas de toda la humanidad y de todos los países para construir un ecosistema de IA de código abierto y que abarque todos los factores».

Es evidente que China está intentando utilizar su enfoque de código abierto para la IA con el fin de establecer estándares globales de tecnología de IA, de modo que en el futuro otros países queden atados a la tecnología y al liderazgo chinos. Esta es la misma razón por la que empresas como Google ofrecen gran parte de su software de forma gratuita y por la que Android es de código abierto: conduce a una rápida adopción y al establecimiento de estándares, lo que ata a otras empresas y a los consumidores a su sistema.

También está utilizando esto para hacer propaganda efectiva ante el resto del mundo, anunciando que China es diferente. Y es efectivo porque, al menos en parte, es cierto.

¿Quiere China ser el policía del mundo?

Los funcionarios chinos y muchos partidarios de China sostienen que este país no busca reemplazar a Estados Unidos como hegemón mundial. Lo único que quiere, dicen, es poder crecer, seguir sacando a su población de la pobreza y ocupar el lugar que le corresponde como gran potencia, junto a otras grandes potencias y en cooperación con ellas.

Sin embargo, lo que China quiera es una cuestión secundaria. El mercado mundial es anárquico e incierto. Inevitablemente genera miopía, rivalidad y desconfianza entre los Estados capitalistas, todos los cuales, incluido Estados Unidos, dependen de él. Obliga a un comportamiento competitivo, a especular sobre las intenciones de los demás y a tomar medidas preventivas destinadas a prevenir y disuadir a los rivales, medidas que a su vez provocan reacciones de dichos rivales. En otras palabras, el capitalismo en su fase imperialista tiene una lógica propia.

Por el momento, sin duda, los dirigentes chinos no quieren asumir el papel de policía del mundo, aunque pudieran, porque esto los enredaría en todas las crisis, económicas y políticas, de todo el mundo. Fíjate en cómo el capitalismo estadounidense se ha desestabilizado y desacreditado al intentar imponer su orden en Oriente Medio a lo largo de los años. En cambio, la clase dominante china quiere poder crecer sin obstáculos, especialmente porque necesita apaciguar a una clase trabajadora cada vez más marginada, descontenta y agotada en su propio país.

Sin embargo, de esto no se deduce que simplemente pueda optar por seguir creciendo pacíficamente. Es evidente que el ascenso de China representa una profunda amenaza para Estados Unidos (y, cada vez más, para Europa), que constantemente toma medidas para contener a China. China difícilmente puede quedarse de brazos cruzados y permitir que la aíslen y la limiten.

Habiendo invertido en todo el mundo en un intento por mantener el flujo de sus ganancias, tiene intereses globales que necesita defender. Los casos antes mencionados de Panamá y Venezuela son buenos ejemplos en este sentido: China tenía inversiones significativas en ambos países, pero el poderío militar de Estados Unidos logró en gran medida destruir estas inversiones. Sí, China puede contraatacar con controles a las exportaciones, pero no puede limitarse indefinidamente a defender sus intereses globales de esta manera.

En los últimos años, China ha construido bases navales y aéreas en los mares de China Meridional y Oriental mediante la construcción de islas. Esto es una respuesta al hecho de que la Armada de EE. UU. disfrutaba del dominio de estas aguas y podía aislar a China de la mayoría de sus rutas comerciales sin que esta pudiera hacer nada al respecto. Pero al construir estas islas y las bases en ellas, China provocó inevitablemente la hostilidad de las demás naciones de esta región.

Como parte de este proceso, Australia firmó recientemente el pacto AUKUS con el imperialismo británico y estadounidense, que es un acuerdo para desarrollar submarinos nucleares con el fin de contrarrestar a China en esta parte del mundo. Más recientemente, Australia, sin duda actuando en nombre del imperialismo estadounidense, ha presionado a las naciones del Pacífico Sur para que se opongan a China y se subordinen a Australia.

En respuesta, China ha contraatacado, amenazando a estos pequeños países con «consecuencias» si invitaban a Taiwán a sus reuniones. Como resultado, en el reciente Foro de las Islas del Pacífico, cinco (de 18) naciones no asistieron. Tres ministros del gobierno de las Islas Salomón renunciaron y presentaron una moción de censura contra su primer ministro antichino, lo que impidió efectivamente que el tratado antichino que él proponía fuera discutido en el foro.

El complejo militar-industrial de China se ha vuelto tan avanzado y productivo que ahora es un actor clave en la exportación de armas / Imagen: N509FZ, Wikimedia Commons

A principios de 2025, la Armada de China desplegó un grupo de trabajo que navegó alrededor de Australia y llevó a cabo ejercicios militares con fuego real en el mar de Tasmania.

Para que China anule la capacidad de Estados Unidos de aislarla en el Mar de China del Sur —un objetivo totalmente razonable para una poderosa nación comercial—, debe contar con sus propias fuerzas de misiles, navales y aéreas lo suficientemente poderosas como para impedir el acceso del ejército estadounidense.

Esta es una tarea formidable, ya que el ejército estadounidense ha sido, desde hace mucho tiempo y con gran diferencia, el más avanzado del mundo. Por lo tanto, esto ha requerido una amplia inversión y desarrollo tecnológico por parte del ejército chino. Por cada avance en la capacidad de las fuerzas de misiles, navales y aéreas chinas, Estados Unidos y las otras potencias de Asia se sienten amenazadas y responden con su propio militarismo.

El complejo militar-industrial de China se ha vuelto tan avanzado y productivo que ahora es un actor importante en la exportación de armas y ha comenzado a utilizar la venta de sus sistemas de armas como un medio para extender su influencia por todo el mundo, tal como lo hace Estados Unidos.

Los medios chinos rebosaban de satisfacción cuando se informó de que los aviones de combate J-10 que había vendido recientemente a Pakistán superaron en rendimiento a los Rafale comprados por la India a Francia, derribando uno de ellos cuando libraron una breve guerra en 2025.

En los últimos tres años, China ha vendido sus sistemas de armas, incluidos sus J-16 más avanzados, a aliados de Estados Unidos como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, y ha realizado ejercicios militares con ambos países. El J-16 ahora puede ser reabastecido por el avión YY-20, lo que les permite volar y «proyectar poder» a distancias mucho mayores.

El objetivo principal de esto es poder expulsar a Estados Unidos del «patio trasero» de China y garantizar su control sobre sus propias rutas comerciales. China necesita obtener triunfos frente a Estados Unidos, no en un conflicto directo, sino demostrando al mundo que Estados Unidos es incapaz de impedir que China consiga lo que quiere y de proteger a muchos de sus aliados.

Por ejemplo, necesita que Estados Unidos salga derrotado en Ucrania e Irán. Justo antes de que Estados Unidos iniciara la guerra contra Irán, China publicó imágenes satelitales de alta calidad de aeronaves militares estadounidenses estacionadas en diversos lugares de Oriente Medio, con el claro mensaje de que los satélites chinos pueden detectar y ayudar a atacar prácticamente cualquier activo militar estadounidense en cualquier parte del mundo. Es bien sabido que a Irán se le ha dado acceso al equivalente chino superior al GPS estadounidense, lo cual es una de las principales razones por las que los misiles iraníes han alcanzado con tanta eficacia las bases estadounidenses.

Cuando Estados Unidos finalmente se rinda en Irán, y se vea que ha sido derrotado y que ha agotado su suministro de misiles en el proceso, enviará un mensaje devastador al mundo: el imperialismo estadounidense es débil, no puede salirse con la suya, así que ¿por qué ponerse de su lado?

¿Qué se puede esperar del mundo multipolar?

Los partidarios de China en la izquierda señalan las diferencias reales entre el capitalismo estadounidense y el chino. El imperialismo estadounidense, por un lado, actúa como el «policía del mundo»; tiene una historia sangrienta de intervenciones militares, mientras que, económicamente, tiende a la financiarización, el estancamiento y la decadencia.

China, por el contrario, es dinámica, el desarrollo de su tecnología e industria es genuinamente progresista, y no ha dejado tras de sí un rastro sangriento de destrucción. La razón es que uno es una potencia imperialista centenaria y en decadencia, mientras que el otro es un país nuevo y dinámico que recién emergió como potencia imperialista. ¿Significa eso que el capitalismo chino es o no es una alternativa progresista al capitalismo estadounidense?

Por más reaccionario que sea el imperialismo estadounidense, el mundo no es violento simplemente porque los estadounidenses elijan la violencia. Es el capitalismo, con su competencia despiadada, su incertidumbre, su desconfianza, sus crisis económicas, sus luchas de clases y su opresión, el que genera guerras.

A medida que Estados Unidos se debilita, las potencias medianas del mundo llegan a la conclusión de que deben aumentar su propio gasto en armamento, un proceso que ya está muy avanzado. La proliferación nuclear es cada vez más probable: se habla mucho de que Corea del Sur, Japón y Alemania adquieran bombas nucleares, por no mencionar que Irán y Arabia Saudita lo hagan en respuesta al fracaso de Estados Unidos en esa parte del mundo.

No es casualidad que, a medida que el poder de Estados Unidos se desvanece, el mundo haya sido testigo de un aumento de los conflictos armados / Imagen: dominio público

La incertidumbre provocada por el auge del proteccionismo, a su vez, hará que los países luchen por acceder al petróleo, los fertilizantes, el agua y otros recursos clave, lo que en cada caso generará temores y sospechas entre vecinos y rivales.

No es casualidad que, a medida que el poder de Estados Unidos se debilita (un proceso que ha estado en marcha al menos desde la Guerra de Irak), el mundo haya sido testigo de un aumento de los conflictos armados. De hecho, hoy en día hay más conflictos armados que en cualquier otro momento desde 1945.

El imperialismo estadounidense lucha por mantener su hegemonía, con implicaciones reaccionarias para todo el mundo. Y aquí está el punto, y precisamente la razón por la que el capitalismo chino no es una alternativa al capitalismo estadounidense: por muy progresista que sea el desarrollo de la industria y la tecnología chinas, el dominio del imperialismo estadounidense significa que no hay lugar para China en el marco del capitalismo, con su división preexistente del mundo, sus mercados y sus recursos.

En el marco del capitalismo, la única forma en que China podría ganarse un espacio sería a costa del imperialismo estadounidense, mediante una lucha encarnizada y una redistribución que agotaría los recursos mundiales y desgarraría el cuerpo orgánicamente interconectado de la economía mundial. Esto tendría consecuencias reaccionarias para toda la humanidad. Además, el hecho de que este crecimiento se base en el capitalismo significa que alcanzará su límite en el propio país, debido a la anarquía del sistema, los desequilibrios, las burbujas y la sobreproducción que son inevitables.

Solo la lucha por la revolución socialista mundial puede derrotar al monstruo reaccionario que es el imperialismo estadounidense e integrar la economía mundial —incluidos los enormes logros de la industria china— en un plan armonioso y democrático.

Es imposible predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos, sobre todo porque la crisis capitalista también pondrá en juego a otra fuerza: la clase trabajadora mundial. Sin embargo, podemos afirmar con absoluta certeza que los movimientos revolucionarios en todo el mundo no serán bienvenidos ni recibirán apoyo del Estado chino, un Estado que defiende los intereses capitalistas.

El futuro de la humanidad y del planeta bajo el capitalismo es sombrío. La clase trabajadora puede y debe organizarse para acabar con este sistema de una vez por todas. No puede permitirse ninguna ilusión sobre la benevolencia del Estado chino. Debe recurrir únicamente a la clase trabajadora china, la más numerosa del mundo. Solo los trabajadores del mundo son genuinamente pacíficos y tienen interés en la abolición de la pobreza. ¡Trabajadores del mundo, únanse!