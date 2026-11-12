في أوائل أكتوبر، دخل خمسة آلاف طالب مدرسي في جميع أنحاء النمسا في إضراب ضد الحظر العنصري للحجاب الأخير الذي فرضته الحكومة في المدارس على الفتيات دون سن الرابعة عشرة. وفي إطار الإضراب، جرت مظاهرات في فيينا وإنسبروك وغراتس ولينز وبريغنتز. كما نظمت مسيرات في سالزبورغ وكلاغنفورت. وقد أصبح هذا القانون رمزا لسياسات الحكومة الرجعية القائمة على مبدأ فرق تسُد، وحقق الإضراب نجاحا سياسيا كبيرا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها احتجاجات بهذا الحجم ضد سياسات الحكومة العنصرية واليمينية. لقد اتخذ طلاب المدارس موقفا ضد العنصرية التي باتت تحدث بشكل يومي ومتكرر. في حين تكاتفت كافة أحزاب المؤسسة الحاكمة في حملة ضد الإضراب، وروجت لفكرة أن حظر الحجاب يخدم حماية الفتيات من الاضطهاد. غير أن الشباب أنفسهم هم من اخترقوا هذه الأكاذيب ونزلوا إلى الشوارع، رغم الخيانة والقمع.

لقد كان الحزب الشيوعي الثوري (Revolutionäre Kommunistische Partei – RKP)، وهو الفرع النمساوي للأممية الشيوعية الثورية، عاملا حاسما في نجاح الإضراب. حيث قدم الأفكار الرئيسية حول كيفية تنظيم الإضراب (لجان الإضراب، نظرا لفشل المنظمات القائمة في توفير القيادة، والاعتصامات المتنقلة)، فضلا عن تسخير كافة قوى الشيوعيين الثوريين لضمان نجاح الطلاب.

كان قد دخل حظر الحجاب على الفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة حيز التنفيذ في وقت سابق من سبتمبر. إنه يحول الفتيات المسلمات إلى كبش فداء للمشكلات الحقيقية في المدارس، لا يحميهن من الاضطهاد. إن الحكومة النمساوية —وهي ائتلاف يضم حزب الشعب المحافظ (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس الليبرالي (Neos)— تحاول مواجهة صعود حزب حرية النمسا (FPÖ) اليميني المتطرف، الذي بلغت نسبة تأييده حاليا 40% في استطلاعات الرأي، عبر تطبيق ذات السياسات المتوقعة تماما من حكومة يمينية متطرفة.

وفي الجوقة المستمرة لوسائل الإعلام البرجوازية، يسمع الجمهور النمساوي ذات الأكاذيب كل يوم: «المسلمون يعيشون على أموال دافعي الضرائب»، «لا يمكن إدماج المسلمين»، «المسلمون يغتصبون نساءنا»، «المسلمون يمثلون خطرا على ديمقراطيتنا الليبرالية لأنهم يعيشون وفقا لقوانينهم الخاصة».

إن هذه الحرب الثقافية تهدف إلى صرف الانتباه عن سياسات التقشف. فهناك نقص هائل في الكوادر التعليمية يمنع تقديم الرعاية الفردية للطلاب، مما يخلق بيئة خصبة للتنمر والتمييز الجنسي والاعتداءات. وجاء حظر الحجاب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأشعلت هذه الاحتجاجات.

كيف أُعد الإضراب؟

نظم الطلاب الإضراب بأنفسهم عبر لجان إضراب في المدارس، وعلى المستوى الإقليمي. وقد اقترح الحزب الشيوعي الثوري هذه الطريقة، الذي درس دروس الحركات الطلابية السابقة والنضال الطبقي، مثل إضراب المدارس في إسبانيا عام 1986. واستمد الإضراب شرعيته من دعم منظمات المعلمين والشباب الاشتراكيين، وهي أكبر منظمة يسارية في البلاد.

لقد خرج الطلاب الأكثر شجاعة رغم الحملة الإعلامية المسعورة ضد الإضراب. وبالإضافة إلى ذلك، سعت الأحزاب السياسية والحكومة ومديرو المدارس والشرطة إلى ترهيب الطلاب بشتى الطرق عبر الهجمات المباشرة والقيود والابتزاز. ونشرت الأكاذيب على نطاق واسع بأن إضراب طلاب المدارس غير قانوني. وحُرست خطوط الاعتصام أو منعتها الشرطة. حتى إن إحدى المدارس أغلقت أبوابها على طلابها من الداخل لمنعهم من الانضمام إلى الإضراب.

من الواضح أن عدد الطلاب المتعاطفين مع الإضراب أكبر بكثير من الشريحة التي شاركت في المظاهرات فعليا. والجدير بالذكر أنه في المدارس التي كانت تتمتع بالفعل بتقاليد من النشاط السياسي كان الإضراب أكثر جرأة، حيث كان النشطاء أفضل استعدادا لتجاوز أي عقبات. وهذا درس هام لأولئك الذين ينضمون إلى النضال الآن.

النمسا ليست فرنسا. فقد تطور النضال الطبقي بصورة أبطأ في النمسا، لأن الأزمة الاقتصادية ظهرت في وقت متأخر مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وكان الوضع الاقتصادي في النمسا مستقرا نسبيا حتى عام 2020. فبعد الحرب العالمية الثانية، تم ترسيخ التعاون الطبقي في مؤسسات البلاد، مما أدى إلى وأد كل ذرة من العفوية في النضال الطبقي. ونتيجة لذلك، أصبحت الاشتراكية الديمقراطية وبيروقراطية النقابات وتخاذل الشباب الاشتراكيين تشكل وزنا موضوعيا.

ومما يسترعي الانتباه أن الحزب الشيوعي (KPÖ) قرر أن يكون جزء من المشكلة. فلم يتحدث الحزب الشيوعي ضد هذه العنصرية، وامتنعت منظمته الشبابية عن المشاركة في الإضراب. وفي ثاني أكبر مدينة في النمسا، غراتس، قررت العمدة الشيوعية عدم الدفاع عن الحقوق الديمقراطية لطلاب المدارس في الإضراب ضد العنصرية، على الرغم من دعوة لجنة الإضراب المحلية لها للقيام بذلك.

وقد خلق هذا الظروف الملائمة لحملة مكثفة من الدولة للضغط على الطلاب في مدينة يقودها الشيوعيون لكي لا يشاركوا في الإضراب. إن الحزب الشيوعي غير مستعد للوقوف في وجه طبقتهم السائدة الخاصة، وهم لا ينضمون إلى الاحتجاجات إلا إذا سمح لهم الليبراليون بذلك.

ورغم أن منظمات الشباب الاشتراكية الإصلاحية دعت إلى الإضراب، فإنها لم توظف كامل ثقلها لتنظيمه. وفي يوم الإضراب، سُئلوا عن عدد الطلاب المتوقع حضورهم، فأجابوا «ربما بضع مئات». إن مثل هذه النظرة المتشائمة تعكس ضعفا يستدعي القمع.

أما نقابة المعلمين (GÖD) فقد تركت المعلمين لوحدهم، على الرغم من أن غالبية المعلمين يرفضون الحظر العنصري للحجاب، وتنفيذ هذا القانون يعني أن المعلمين سيضطرون للعب دور الشرطي لمراقبة طلابهم. ولكن انضم عدد قليل جدا من المعلمين إلى الإضراب نتيجة لهذا الضغط الفوقي.

وقد دعم الحزب الشيوعي الثوري الإضراب سياسيا بالكامل، وساعد في التحضير له. حيث نُظم ما يقرب من 300 تدخل أمام 90 مدرسة على الأقل في جميع أنحاء البلاد. ونجحنا في بيع صحيفتنا التي تتضمن تجارب وتوجيهات حول كيفية تنظيم لجنة مدرسية، كما بادرنا إلى تشكيل لجان إضراب إقليمية في فيينا وغراتس ولينز وإنسبروك وفورارلبرغ.

طريق التقدم

يخوض الشباب الإضرابات في جميع أنحاء أوروبا. إن الحركات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تُمثل مصدر إلهام للشباب ولمحة عن مستقبل النمسا وألمانيا، التي لم يدخل النضال حاليا فيها سوى الفئات الأكثر تقدما من الشباب.

لقد كان حجم الإضراب في النمسا (قياسا بعدد السكان) مساويا لإضرابات المدارس الألمانية ضد التجنيد الإجباري، والتي حشدت نحو 50,000 شخص في كل المظاهرات داخل بلد يبلغ عدد سكانه عشرة أضعاف النمسا.

لقد كانت هذه هي التعبئة الأولى للطليعة السياسية للشباب. ومن الجدير بالذكر أن الفتيات المسلمات يقفن في طليعة العديد من الاحتجاجات. وستستمر حركة الإضراب عبر توطيد القوى في المدارس ولجان الإضراب، لإيجاد اللحظة المناسبة للخطوة التالية.

إننا على ثقة تامة بأن الحركة ستنتصر في النضال ضد حظر الحجاب. إن الحزب الشيوعي الثوري يدعو إلى إضراب شامل وموحد في قطاع التعليم. وسينزل عشرات الآلاف من موظفي الجامعات والطلاب إلى الشوارع في فيينا في 22 أكتوبر، بعد الإعلان عن اقتطاع إضافي بنسبة 10% من ميزانية التعليم العالي. وهناك أيضا دعوات للانضمام إلى المبادرات على نطاق أوروبا في 31 أكتوبر و20 نوفمبر.

إن الجدار الخرساني الذي بناه الإصلاحيون في وجه الطبقة العاملة يتصدع بفضل الشباب. وما هذه إلا البداية!

عاش التضامن الأممي!

يسقط الحظر العنصري للحجاب!