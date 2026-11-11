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Há 109 anos, os operários e camponeses da Rússia tomaram o poder e, pela primeira vez na história, conseguiram mantê-lo.

Esta é uma versão editada da apresentação de Niklas Albin Svensson sobre ‘Lênin e Trotsky: o que realmente defenderam’, realizada na recente Escola Mundial do Comunismo.

Os trotskistas são frequentemente acusados de ignorar ou de não valorizar o papel do campesinato nas revoluções. Essa acusação é falsa e distorce as ideias tanto de Lênin quanto de Trotsky. Quem a faz ignora os debates reais que ocorreram no movimento operário russo no período que antecedeu Outubro de 1917.

Lênin e Trotsky conduziram a Revolução Russa à vitória em outubro de 1917. À frente do Partido Bolchevique, os dois levaram a classe trabalhadora ao poder. E, pela primeira vez na história, a classe trabalhadora não apenas tomou o poder: conseguiu mantê-lo. No entanto, há muitos que afirmam que as ideias de Lênin e Trotsky eram completamente diferentes. Que existiria, de fato, um trotskismo distinto do leninismo e oposto a ele.

A ‘luta contra o trotskismo’, como era chamado pelos adversários de Trotsky, tornou-se a principal cobertura ideológica para a consolidação da burocracia na União Soviética e para sua guinada à direita.

Ao publicar seu livro A Revolução Permanente, em 1931, Trotsky observou que o debate sobre antigas divergências de opinião entre os marxistas russos havia se transformado ‘numa questão sobre o caráter, as conexões internas e os métodos da revolução internacional em geral’.

A história do século XX demonstrou o quanto essa afirmação estava correta.

A lenda do trotskismo

Após a derrota da Revolução Alemã de 1923, Trotsky interveio com seu panfleto Lições de Outubro. É um texto brilhante, que examina as tensões e os debates de 1917 e a maneira como o Partido Bolchevique lidou com eles. O panfleto enfatizava a capacidade de interpretar o estado de ânimo das massas e de estar preparado para agir quando a oportunidade se apresentasse — precisamente o que havia faltado na Alemanha em 1923.

Trotsky concluiu que, sem Lênin, falecido em janeiro de 1924, o Partido Bolchevique teria perdido a oportunidade de tomar o poder na Rússia em outubro de 1917. E ele tinha toda a razão. Isso irritou o grupo dirigente do Partido Comunista Russo — Stalin, Kamenev e Zinoviev, também conhecidos como o Triunvirato —, que havia cometido em 1917 os mesmos erros agora repetidos na Alemanha.

Isso provocou a retaliação do Triunvirato, por meio de uma série de textos posteriormente reunidos no livro Os Erros do Trotskismo. Tratava-se de uma campanha de difamação contra Trotsky.

Zinoviev, que havia estado ao lado de Lênin por duas décadas, considerava-se seu sucessor natural. Mas Trotsky, que só se juntara aos bolcheviques em 1917, agora apontava os erros que Zinoviev e outros membros do Politburo haviam cometido naquele ano decisivo. Para Zinoviev e outros, havia também um componente pessoal.

O debate, se é que se pode chamá-lo assim, era uma tentativa de desqualificar Trotsky como sucessor de Lênin. Mas o Triunvirato tinha um problema, apontado na introdução britânica ao livro:

“O nome do camarada Trotsky sempre esteve associado, em nossa mente, ao do camarada Lênin. ‘Lênin e Trotsky!’ Eram esses os nomes que evocávamos em todos os nossos pensamentos e sentimentos sobre a Revolução Russa e a Internacional Comunista.”

O Partido Comunista Britânico teve de admitir que os dois sempre haviam sido mencionados juntos, ao mesmo tempo em que se preparava para espalhar seu veneno contra Trotsky. Na Rússia, o Partido Bolchevique era conhecido entre as massas como o ‘Partido de Lênin e Trotsky’. Todo o objetivo de levantar essa discussão era tentar criar uma ruptura entre os dois.

No centro dessa questão estavam a revolução permanente e o papel do campesinato na Revolução Russa. Uma resolução adotada pelo Comitê Central do Partido Comunista Russo em 1925 atacava Trotsky por tentar ‘saltar por cima do campesinato’, por tentar romper a ‘aliança entre a classe operária e o campesinato’ e por contrapor ‘à avaliação bolchevique das forças motrizes da Revolução Russa e à doutrina leninista da revolução proletária mundial sua antiga “teoria da revolução permanente”’.

A ditadura democrática do proletariado e do campesinato

A questão da revolução permanente dizia respeito, antes de tudo, ao caráter da Revolução Russa.

O problema que se colocava aos revolucionários russos já era conhecido havia algum tempo. Os próprios narodniks já haviam se debatido com ele no século XIX.

O problema era o seguinte: como superar o atraso russo, começando pelo czarismo? Como modernizar a Rússia?

Os intelectuais progressistas russos haviam tentado o reformismo e o terrorismo, procurando se apoiar principalmente no campesinato. Giorgi Plekhanov e seu Grupo Emancipação do Trabalho mudaram essa situação. Eles levaram o marxismo aos intelectuais russos. Com ele vieram a concepção materialista da história e a compreensão do papel da classe trabalhadora na revolução socialista.

Na Europa Ocidental, isso fazia sentido, com sua indústria desenvolvida e uma classe trabalhadora que constituía a maioria da sociedade, ou quase isso. Mas, numa Rússia tão subdesenvolvida, com uma economia atrasada e um campesinato numeroso, o que o marxismo significava?

A tarefa não era levar a Rússia ao socialismo, mas ao patamar da sociedade burguesa. Isso significava abolir o czarismo, estabelecer uma república, redistribuir a terra e desenvolver a economia.

Para os mencheviques, a resposta era que a burguesia deveria dirigir a revolução. Mas a questão não era tão simples. Como observaram tanto Lênin quanto Trotsky, a burguesia europeia havia desempenhado um papel covarde ao longo de todo o século XIX.

Até 1917, a palavra de ordem de Lênin era a ‘ditadura democrática do proletariado e do campesinato’, defendida em seu panfleto Duas Táticas da Social-Democracia. O texto era dirigido contra os mencheviques, com os quais ele havia rompido em 1903.

Lênin contrapõe sua palavra de ordem a duas outras ideias. Primeiro, combate a ideia de que não seria necessário lutar pela república:

“O proletariado espera encontrar sua salvação não evitando a luta de classes, mas desenvolvendo-a, ampliando-a, elevando sua consciência, sua organização e sua determinação. Quem rebaixa as tarefas da luta política transforma o social-democrata, de tribuno do povo, em secretário sindical.”

Lênin se opõe à ideia economicista de que os marxistas deveriam abandonar a luta política, abandonar a luta contra o czarismo e se concentrar no que hoje chamaríamos de questões imediatas do dia a dia: salários mais altos, condições de trabalho etc. Esse era o argumento dos economicistas, que Lênin combatia desde 1902.

Trotsky concordava com Lênin nesse ponto. Dizia, por exemplo, que a democracia política é uma ‘etapa necessária’, mas acrescentava que, às vezes, ela dura décadas, enquanto, em outras situações, as massas podem se libertar dos ‘preconceitos da democracia política antes mesmo de suas instituições se tornarem realidade’. Essa é uma compreensão dialética da questão e, como veremos adiante, era compartilhada por Lênin.

A segunda ideia combatida por Lênin era a de que a classe trabalhadora deveria limitar suas ambições ao que a burguesia estivesse disposta a apoiar. Em 1904, os mencheviques já haviam se aproximado de uma posição semelhante à dos economicistas. Não negavam a luta contra o czarismo em si, mas atribuíam à burguesia a direção dessa luta. A classe trabalhadora teria, portanto, um papel meramente auxiliar, tentando empurrar a relutante burguesia a concluir a revolução.

Por exemplo, o menchevique Martynov escreve:

“A luta para influenciar o curso e o resultado da revolução burguesa só pode se expressar na pressão revolucionária exercida pelo proletariado sobre a vontade da burguesia liberal e radical, e na coerção exercida pelas ‘camadas inferiores’ mais democráticas da sociedade para levar as ‘camadas superiores’ a concordarem em conduzir a revolução burguesa até sua conclusão lógica.” (Citado por Lênin em A Social-Democracia e o Governo Revolucionário Provisório.)

No entanto, por se tratar de uma revolução burguesa, Martynov adverte que os trabalhadores não devem assustar a burguesia, ou ela se voltará para o czarismo. Desde então, ouvimos essa advertência muitas vezes: ‘não assustem a classe dominante’, ‘não provoquem o imperialismo’. Essa abordagem é, em essência, menchevismo.

Não surpreende que Lênin a tenha contestado. No capítulo de Duas Táticas com o sugestivo título ‘O alcance da revolução democrática diminuirá se a burguesia se afastar dela?’, ele afirmou:

“A burguesia, em seu conjunto, inevitavelmente se voltará para a contrarrevolução, para a autocracia, contra a revolução e contra o povo, assim que seus interesses estreitos e egoístas forem satisfeitos, assim que ‘recuar’ diante de uma democracia consequente — e já está recuando!”

Em outras palavras, Lênin não considerava a burguesia capaz de ‘levar a revolução até o fim’. Concordava com Martynov e os mencheviques que o movimento revolucionário dos trabalhadores assustaria a burguesia. Isso levou os mencheviques à conclusão de que era preciso conter os trabalhadores. Lênin, ao contrário, via a classe trabalhadora como o verdadeiro sujeito da história. Ele prossegue:

“Resta o ‘povo’, isto é, o proletariado e o campesinato: só se pode confiar no proletariado para marchar até o fim, pois ele vai muito além da revolução democrática. É por isso que o proletariado luta na linha de frente por uma república e rejeita com desprezo os conselhos tolos e indignos de tomar cuidado para não afugentar a burguesia.”

Essa era a base da ditadura democrática: os operários e camponeses numa aliança para cumprir as tarefas da revolução burguesa, sem se preocupar em assustar a burguesia.

“Uma de duas coisas, senhores: ou nós, junto com o povo, devemos nos empenhar em levar a revolução até o fim e conquistar uma vitória completa sobre o czarismo, apesar da burguesia inconsequente, interesseira e covarde; ou não aceitamos esse ‘apesar de’, tememos que a burguesia ‘recue’ diante da revolução e, nesse caso, traímos o proletariado e o povo em favor da burguesia — dessa burguesia inconsequente, interesseira e covarde.”

Portanto, a lógica da posição de Lênin não era a que os adversários de Trotsky gostariam que fosse. Ao defender a ‘ditadura do proletariado e do campesinato’, Lênin rejeitava expressamente a ideia de que a burguesia deveria, de alguma forma, dirigir a revolução.

Nesse texto, Lênin também expressa a ideia de que a classe trabalhadora iria além das tarefas democrático-burguesas numa revolução desse tipo. Que iria ‘muito além’. Trotsky retomou esse ponto e tirou algumas conclusões, às quais voltaremos.

A lógica da posição de Lênin era a seguinte, exposta por ele diversas vezes em 1905–1906: a Revolução Russa, realizada pelo proletariado e pelo campesinato, derrubaria o czarismo e instauraria a ditadura democrática. Isso, por sua vez, daria impulso à luta de classes na Europa. A tomada do poder pelos trabalhadores europeus daria à Rússia atrasada os pré-requisitos materiais para a revolução socialista. Junto com os trabalhadores da Europa Ocidental, os trabalhadores russos poderiam então começar a construir o socialismo:

“Uma vitória completa da social-democracia numa revolução democrática… nos permitirá despertar a Europa, e o proletariado socialista europeu, depois de se libertar do jugo da burguesia, nos ajudará, por sua vez, a realizar a revolução socialista.”

Em dezembro de 1905, Lênin esboçou a revolução em seis etapas, nas quais a revolução democrática se transformava, passo a passo, numa revolução socialista.

Ele descreveu a etapa final da seguinte maneira:

“Uma nova crise e uma nova luta se desenvolvem e irrompem, com o proletariado agora lutando para preservar suas conquistas democráticas em favor de uma revolução socialista. Essa luta teria sido quase sem esperança para o proletariado russo isolado… se o proletariado socialista europeu não tivesse vindo em seu auxílio.” “Nessas condições, o proletariado russo pode conquistar uma segunda vitória… a revolução socialista na Europa. “Os trabalhadores europeus nos mostrarão ‘como fazer’, e então, junto com eles, realizaremos a revolução socialista.”

É difícil identificar aqui qualquer diferença fundamental em relação à posição de Trotsky, exceto quanto à forma que assumiria a ditadura democrática.

Passemos agora a essa questão.

O proletariado e o campesinato

Trotsky não discordava das conclusões de Lênin sobre a importância do campesinato. Mas formulou a questão de maneira um pouco diferente em Resultados e Perspectivas, publicado em 1906:

“O destino dos interesses revolucionários mais elementares do campesinato — mesmo do campesinato como um todo, enquanto grupo — está ligado ao destino de toda a revolução, isto é, ao destino do proletariado.”

Ele prossegue:

“O proletariado no poder se apresentará diante dos camponeses como a classe que os emancipou.”

No entanto, por sua posição de classe e por sua diferenciação interna entre camponeses ricos e pobres, além do proletariado rural, estavam condenados a oscilar entre a classe trabalhadora e a burguesia. Na verdade, a própria palavra ‘camponês’ é ambígua: pode designar desde um agricultor relativamente próspero, que emprega trabalhadores, até um camponês que paga grandes somas à aristocracia por seu minúsculo lote de terra.

Em muitas ocasiões, Lênin fez observações semelhantes.

Em Duas Táticas, ele escreve, por exemplo:

“O campesinato inclui um grande número de elementos tanto semi proletários quanto pequeno-burgueses. Isso também o torna instável e obriga o proletariado a se unir num partido estritamente de classe.”

Portanto, naquele momento, Lênin defendia uma ditadura dos operários e camponeses, mas a natureza instável do campesinato obrigava os trabalhadores a se unirem num partido estritamente de classe.

Seu argumento principal aqui, porém, é que o campesinato oscila, mas pode ser conquistado para a revolução. Ele se distingue da burguesia porque, naquele momento, os camponeses estavam interessados ‘não tanto na preservação absoluta da propriedade privada, mas na expropriação dos latifúndios’.

Isso não os torna socialistas, observa Lênin, mas significa que são ‘capazes de se tornar partidários convictos e extremamente radicais da revolução democrática’ (Duas Táticas). O campesinato queria terra, sob propriedade privada, enquanto os trabalhadores lutavam para abolir a propriedade privada. Era uma contradição, mas uma contradição que poderia ser superada.

Na segunda fase da revolução, o campesinato se diferenciaria internamente:

“O proletariado deve realizar a revolução socialista, aliando a si a massa dos elementos semi proletários da população, para esmagar pela força a resistência da burguesia e paralisar a instabilidade do campesinato e da pequena burguesia.”

Ou seja, quando se tratasse da revolução socialista, o campesinato precisaria se dividir. Não seria possível esperar que suas camadas mais ricas apoiassem a classe trabalhadora na luta pelo socialismo.

Lênin e Trotsky não tratavam o campesinato como uma categoria fixa, mas compreendiam que a própria revolução produziria uma diferenciação em seu interior

Você acusaria Lênin de subestimar o campesinato? Claro que não: nem Trotsky nem Lênin fizeram isso. Ambos tinham uma abordagem sóbria da questão, e não uma visão romântica. E não tratavam o campesinato como uma categoria fixa, mas compreendiam que a própria revolução produziria uma diferenciação em seu interior.

Qual classe deveria dirigir

Disso decorre uma pergunta: qual classe deveria dirigir? Trotsky divergia de Lênin nessa questão antes de 1917. A diferença é que ele criticava Lênin por não levar até o fim a lógica de sua própria posição. A fórmula ‘ditadura democrática do proletariado e do campesinato’ não respondia à pergunta sobre qual classe deveria dirigir: o proletariado ou o campesinato?

“Pode-se, é claro, descrever esse governo como a ditadura do proletariado e do campesinato… mas a questão permanece: quem exercerá a hegemonia no próprio governo e, por meio dele, no país? Quando falamos de um governo operário, respondemos com isso que a hegemonia deve pertencer à classe trabalhadora.” (Balanço e Perspectivas.)

Em outras palavras, Trotsky concordava com a aliança, mas insistia em que a classe trabalhadora deveria dirigi-la. Depois da revolução, em 1928, formulou a questão de maneira ainda mais direta:

“O camponês segue o operário ou o burguês. Isso significa que a ‘ditadura democrática do proletariado e do campesinato’ só é concebível como uma ditadura do proletariado que conduz atrás de si as massas camponesas.” (A Revolução Permanente.)

Disso decorre a questão das tarefas que estariam na ordem do dia. Seriam as tarefas da revolução burguesa, isto é, reforma agrária, república etc.? Ou seria uma revolução operária que colocaria em questão a própria propriedade privada?

“A ditadura do proletariado que chegou ao poder como dirigente da revolução democrática se vê, inevitavelmente e muito rapidamente, diante de tarefas cuja realização exige profundas incursões nos direitos da propriedade burguesa. A revolução democrática se transforma diretamente em revolução socialista e, com isso, torna-se uma revolução permanente.”

Essa era a concepção de Trotsky. Em essência, ele argumentava que não se podia separar a revolução democrática da revolução socialista, porque a primeira se transformaria na segunda.

A posição de Lênin não era tão diferente. Ele compreendia perfeitamente que o campesinato não era um bloco homogêneo. Havia apontado que, numa revolução, a classe trabalhadora pressionaria para ir além da revolução democrática. E defendia um partido independente de classe, precisamente porque o campesinato oscilava. Mas permanecia ambíguo quanto à questão de quem deveria dirigir essa aliança, essa ditadura.

Havia outros exemplos de que Lênin, naquela época, já pensava nos mesmos termos de Trotsky. Por exemplo, em Duas Táticas, ele advertia contra uma abordagem excessivamente dogmática:

“Todos fazemos uma distinção entre a revolução burguesa e a revolução socialista; todos insistimos categoricamente na necessidade de traçar uma linha rigorosa entre elas. Mas é possível negar que elementos particulares, específicos, das duas revoluções se entrelaçam na história?”

Pois foi exatamente isso que Trotsky previu e que acabou ocorrendo na Rússia em 1917. Quatro anos depois da revolução, Lênin voltou à questão e a expôs de maneira mais clara, na mesma linha de Trotsky:

“Aliás, os… heróis do marxismo ‘dois e meio’ [os mencheviques etc.] foram incapazes de compreender essa relação entre a revolução democrático-burguesa e a proletário-socialista. A primeira se desenvolve na segunda. A segunda, de passagem, resolve os problemas da primeira. A segunda consolida o trabalho da primeira. A luta, e somente a luta, decide até que ponto a segunda consegue superar a primeira.”

Aí está: a primeira se desenvolve, ‘transforma-se’ na segunda. A segunda resolve as tarefas que a primeira deixou inacabadas, e a luta determinará até onde essa segunda revolução avançará no caminho do socialismo.

Compare essa compreensão dialética de Lênin com os esquemas que mais tarde saíram da Terceira Internacional sob Stalin e Bukharin, que dividiam o mundo em duas categorias: os países ‘maduros’ para a revolução socialista e os ‘imaturos’.

Antes de 1917, Lênin não tinha plena clareza sobre a possibilidade de avançar para as tarefas socialistas apenas na Rússia. Em vez disso, via a revolução democrática russa como a centelha da revolução europeia, que depois repercutiria de volta na Rússia. ‘Os trabalhadores europeus nos mostrarão “como fazer”’, escreveu ele.

Trotsky formulava a questão de maneira um pouco diferente, mas não se tratava de uma posição fundamentalmente distinta. Ambos defendiam que a revolução começaria na Rússia e se estenderia à Europa e ao mundo, onde já existiam as forças produtivas avançadas necessárias ao socialismo:

“Na medida em que o capitalismo criou um mercado mundial, uma divisão mundial do trabalho e forças produtivas mundiais, também preparou a economia mundial, em seu conjunto, para a transformação socialista.” (A Revolução Permanente.)

Em outras palavras, o mundo, em seu conjunto, está pronto para o socialismo. Isso também significa que a ‘democracia e a emancipação nacional’ só podem se realizar nos países coloniais por meio da ‘ditadura do proletariado como dirigente dos subjugados’. Essa era a posição de Trotsky.

Mas ela também estava intimamente ligada à questão do internacionalismo:

“A conclusão da revolução socialista dentro dos limites nacionais é inconcebível. Uma das razões fundamentais da crise da sociedade burguesa é o fato de que as forças produtivas por ela criadas já não podem se conciliar com os limites do Estado nacional.”

Em outras palavras, para superar a sociedade burguesa, era preciso se apoiar não no Estado nacional, que já havia sido ultrapassado, mas na economia mundial e na divisão mundial do trabalho. Essa era a base sobre a qual se poderia construir o socialismo.

Como Lênin rearmou o partido em 1917

Quando a Revolução de Fevereiro eclodiu em 1917, Lênin observou a nova realidade que havia se estabelecido. Os sovietes de operários e soldados detinham o poder, mas, sob a direção dos mencheviques, dos socialistas-revolucionários e de outros, haviam entregado esse poder à burguesia.

Era necessário preparar a classe trabalhadora para uma segunda revolução. Como escreveu Lênin em suas Cartas de Longe:

“Operários, vocês realizaram milagres de heroísmo proletário, de heroísmo popular, na guerra civil contra o czarismo. Agora devem realizar milagres de organização, de organização do proletariado e de todo o povo, para preparar o caminho de sua vitória na segunda etapa da revolução.”

Na luta, o proletariado tinha dois aliados: em primeiro lugar, os semi proletários e parte dos pequenos camponeses, que oscilavam entre a burguesia e o proletariado; em segundo lugar, o proletariado do restante do mundo.

“Com esses dois aliados, o proletariado, aproveitando as peculiaridades da atual situação de transição, pode avançar e avançará, primeiro, para a conquista de uma república democrática e a vitória completa do campesinato sobre os latifundiários, em lugar da semi monarquia de Guchkov e Milyukov, e depois para o socialismo, o único capaz de dar ao povo exausto da guerra paz, pão e liberdade.”

Em outras palavras, os trabalhadores levariam adiante a revolução democrático-burguesa com a ajuda da pequena burguesia e, depois, avançariam para o socialismo com a ajuda dos trabalhadores do mundo. Essa era a única maneira de atender às necessidades urgentes das massas.

A resolução do Comitê Central de 1924 repreende Trotsky por afirmar que o partido teve de ‘se rearmar… intelectualmente’ em 1917. Em outras palavras, seus autores discordavam de que Lênin precisou rearmar o partido. Essa linha de ataque não era acidental. Os autores da resolução começavam a abandonar a posição de Lênin de 1917 e usavam sua posição anterior a 1917 para deslizar de volta ao menchevismo. Tudo isso, é claro, em nome do combate ao ‘menchevique’ Trotsky.

Lênin precisou rearmar o partido porque sua direção, ainda mais do que a base, estava confusa sobre como lidar com a situação que havia surgido. Os chamados ‘velhos bolcheviques’ se opunham à linha apresentada por Lênin.

Kamenev, que se tornou o porta-voz dos velhos bolcheviques, insistia em que a revolução burguesa ainda não havia sido concluída: a terra continuava sob o controle dos proprietários e o Estado ainda não era ‘democrático’. Em outras palavras, as tarefas democrático-burguesas permaneciam inacabadas e, portanto, era preciso continuar apoiando os sovietes e trabalhando com eles — ‘um bloco de forças pequeno-burguesas e proletárias’.

“Seria um erro gravíssimo tirar disso a conclusão prematura de que esta revolução não é democrático-burguesa, de que ela se aproxima de uma revolução socialista.” (Tradução dos autores.)

Aqui, ele se apoiava no lado conservador da fórmula ‘ditadura democrática do proletariado e do campesinato’, que agora o levava a abrir as portas ao apoio ao Governo Provisório. Essa ditadura democrática não estaria se realizando na forma dos sovietes, uma aliança entre os trabalhadores e a pequena burguesia?

Lênin respondeu a essa ideia em suas Cartas sobre a Tática:

“Segundo a antiga maneira de pensar, o domínio da burguesia poderia e deveria ser seguido pelo domínio do proletariado e do campesinato, por sua ditadura. “Na vida real, porém, as coisas já se passaram de outra maneira: ocorreu um entrelaçamento extremamente original, novo e sem precedentes de um com o outro. Temos, lado a lado, coexistindo simultaneamente, tanto o domínio da burguesia — o governo de Lvov e Guchkov — quanto uma ditadura democrático-revolucionária do proletariado e do campesinato, que cede voluntariamente o poder à burguesia.”

Havia ocorrido o que Lênin já havia sugerido em 1905: as revoluções democrático-burguesa e socialista haviam se entrelaçado.

Criara-se uma situação de duplo poder que teria de ser resolvida de uma forma ou de outra. Agora existia um novo corpo especial de homens armados: os operários e camponeses, que recebiam suas ordens do soviete!

Por sua vez, o soviete lhes dizia que obedecessem ao Governo Provisório, ‘exceto às ordens que contrariem as ordens e os decretos emitidos pelo Soviete de Deputados Operários e Soldados’ (Ordem nº 1, Soviete de Petrogrado, 1917). Que situação! Ela sintetizava o duplo poder: o Estado burguês só podia funcionar na medida em que não contrariasse a vontade dos operários e soldados!

Os bolcheviques haviam sido formados nas lições da Comuna de Paris e falavam muito de um Estado do tipo Comuna, isto é, um Estado operário.

Como afirmou Lênin:

“A verdadeira essência da Comuna está… na criação de um Estado de tipo especial. Esse Estado já surgiu na Rússia: são os sovietes de deputados operários e soldados!”

Ele prossegue:

“Esse fato não se encaixa nos antigos esquemas. É preciso saber adaptar os esquemas aos fatos, em vez de repetir palavras que agora perderam o sentido sobre uma ‘ditadura do proletariado e do campesinato’ em geral.”

Em outras palavras, os operários e soldados haviam criado um novo Estado em embrião, um Estado operário, apoiado pelos soldados, isto é, pelos camponeses.

É muito claro que Lênin havia chegado à mesma conclusão que Trotsky, como deixou explícito em seu discurso de 1921 no quarto aniversário da Revolução de Outubro. A revolução havia, de fato, se transformado de burguesa em socialista. A aliança entre operários e camponeses havia se realizado, com a classe trabalhadora à frente.

Onde estava Stalin

Cabe observar a posição de Stalin quando voltou a Petrogrado. Ele defendia a mesma posição de Kamenev. Afirma que sua divergência com Lênin durou apenas quinze dias, mas ela se prolongou por mais tempo.

Isso pode ser visto no artigo que escreveu em março de 1917, antes do retorno de Lênin, intitulado ‘A Guerra’. Para resolver a questão da guerra, ele argumentava:

“A solução é pressionar o Governo Provisório para que declare sua concordância em iniciar imediatamente as negociações de paz.”

Aqui encontramos um eco da posição de Martynov de pressionar a burguesia. Afinal, o Governo Provisório era o governo da burguesia e dos latifundiários.

Isso era completamente contrário à posição de Lênin:

“O governo czarista iniciou e conduziu a atual guerra como uma guerra imperialista e predatória, para saquear e estrangular as nações fracas. O governo dos Guchkovs e Milyukovs, que é um governo de latifundiários e capitalistas, é obrigado a continuar, e quer continuar, esse mesmo tipo de guerra. Exortar esse governo a concluir uma paz democrática é como pregar a virtude aos donos de bordéis.” (Cartas de Longe)

Kamenev e Stalin eram os principais ‘velhos bolcheviques’, mas não eram os únicos. Lênin teve de travar uma luta intensa dentro do partido em abril de 1917 para levá-los a mudar sua atitude e suas palavras de ordem em relação ao Governo Provisório e a seus apoiadores nos sovietes.

O que estava por trás de toda a polêmica

Por que todos esses antigos debates estavam sendo desenterrados? Por que persistiram muito além do período em que Trotsky ainda tinha alguma influência significativa no partido?

Trotsky respondeu a isso em 1931:

“A campanha contra ‘o velho trotskismo’ era, na realidade, uma campanha contra as tradições de Outubro, que se tornavam cada vez mais restritivas e insuportáveis para a nova burocracia. Começaram a chamar de ‘trotskismo’ tudo aquilo de que queriam se livrar.” (A Revolução Permanente.)

Em Os Erros do Trotskismo, os autores haviam advertido que Trotsky se tornaria o dirigente de uma oposição de direita, reunindo em torno de si elementos pequeno-burgueses e ‘sem partido’. A verdade é que ocorria o contrário. A Nova Política Econômica, a NEP, adotada a partir de 1921, fortaleceu a economia, mas também a burocracia e os elementos pequeno-burgueses e burgueses. Eles queriam paz e tranquilidade para a acumulação privada de riqueza, não perturbações revolucionárias.

É possível ouvir ecos disso até nas declarações de Stalin sobre a revolução permanente em 1924:

“Onde está o perigo disso? Em que uma revolução desse tipo, caso alguém se desse ao trabalho de realizá-la, terminaria num colapso completo, pois privaria o proletariado russo de seu aliado, o pequeno campesinato.”

Se substituirmos o pequeno campesinato pelos kulaks, pelos nepmen — a classe capitalista nascente criada pela NEP — e assim por diante, encontraremos a verdadeira motivação da luta contra Trotsky. Ele desenvolve esse argumento em A Revolução Permanente:

“Em particular, a contraposição caricatural e historicamente distorcida entre a revolução permanente e a linha leninista de ‘aliança com o mujique [camponês]’ surgiu plenamente formada em 1923. Ela apareceu junto com o período de reação social, política e partidária, como sua expressão mais evidente, como o antagonismo orgânico do burocrata e do proprietário à revolução mundial, com suas perturbações ‘permanentes’, e como o anseio da pequena burguesia e do funcionalismo por tranquilidade e ordem.”

Em outras palavras, a NEP, os ataques a Trotsky e à revolução permanente e o crescimento do capital privado e dos camponeses ricos caminhavam juntos. A ‘aliança com o campesinato’ fornecia uma cobertura política para a guinada à direita do regime.

Além disso, ela abriu caminho para a teoria do socialismo em um só país. Isto é, a teoria de que já não seria necessário estender a revolução à Europa e a outros lugares: desde que fosse possível impedir uma intervenção imperialista, poderíamos construir o socialismo aqui, na Rússia. Isso se encaixava perfeitamente na ressuscitada teoria das etapas, que era uma espécie de caricatura do menchevismo.

A conclusão dessa teoria era que não havia necessidade de estender a revolução. Assim, a questão principal deixou de ser a luta pelo socialismo e passou a ser a luta pela ‘democracia’ e pela ‘paz’. A luta pelo socialismo foi adiada. Dessa maneira, a burocracia da União Soviética impôs seus interesses estreitos ao movimento comunista. Buscava a paz com os capitalistas, não a luta, e estava disposta a sacrificar a revolução socialista mundial para alcançá-la.

Conclusão

Das duas grandes divergências com Lênin, Trotsky havia se mostrado equivocado em uma delas: o conciliacionismo entre os melhores elementos dos mencheviques e dos bolcheviques e, por consequência, a questão da necessidade de um partido de tipo bolchevique. Na outra, sobre o caráter da Revolução Russa, havia se mostrado correto.

Lênin demonstrou, em palavras e, mais importante, em atos, que aceitava a posição de Trotsky. Seus adversários chegaram a acusá-lo disso em abril de 1917. ‘Mas isso é trotskismo’, disseram, e tinham razão. Lênin havia aceitado a posição de Trotsky de que a Revolução Russa se transformaria numa revolução socialista. Esse era o rearmamento necessário para preparar a Revolução de Outubro.

Não se trata apenas de uma discussão sobre o que aconteceu há mais de cem anos. Ela continua muito relevante hoje. Se observarmos a luta em muitos países onde a classe trabalhadora é mais fraca e o campesinato permanece mais forte, ou em países dominados pelo imperialismo, veremos a mesma dinâmica. A luta é apenas pela democracia e pela autodeterminação nacional? Ou está ligada à luta pelo socialismo e se transforma naturalmente nela?

É possível separar a luta contra o imperialismo da luta contra o capitalismo? A questão vai além do escopo deste artigo, mas Lênin, no Imperialismo, sustenta precisamente que não pode haver capitalismo na época moderna sem imperialismo.

A luta na Caxemira, na Indonésia, em Bangladesh ou na Índia é apenas uma luta democrática? É apenas uma luta pela democracia ou pela autodeterminação nacional? De modo algum. Pode começar assim, mas não pode terminar aí.

Também há plenas possibilidades de estender a revolução de um país a outro: da Caxemira para o restante do Paquistão, de Bangladesh para a Índia etc. As condições existem. Isso significaria uma federação socialista do subcontinente indiano. Seria um começo extraordinário, reunindo centenas de milhões de trabalhadores. Não terminaria aí, mas é possível perceber que, com a direção correta, isso está ao alcance.

Essa direção está ausente. A Índia, para citar apenas um exemplo, tem uma orgulhosa tradição comunista, com partidos de milhões de membros. No entanto, por meio da teoria das etapas, que nega todo o método de Lênin, seus dirigentes abandonaram a luta pelo socialismo. Em vez disso, acomodaram-se ao capitalismo. Que desperdício.

Nossa tarefa é corrigir os erros da história. E, para isso, precisamos de ideias. As ideias de Marx, Engels, Lênin e, sim, Trotsky, que continuou a defender e desenvolver as ideias do marxismo após a morte de Lênin.

Quaisquer que tenham sido suas divergências anteriores, quando chegou a grande revolução de 1917, os dois rapidamente se encontraram do mesmo lado. Nas ideias e, consequentemente, na prática.