レーニンとトロツキーほど、その遺産を歪められ、激しい攻撃を受けてきた歴史上の人物は、そう多くない。この状況は、アラン・ウッズとテッド・グラントが、事実関係を正すために『レーニンとトロツキー――彼らが本当に掲げたもの』を執筆した1969年当時と、今日とで何ら変わっていない。

以下に、20世紀を代表する二人の革命家を擁護した本書の新版に寄せて、アラン・ウッズが新たに書き下ろした序文を掲載する。『レーニンとトロツキー――彼らが本当に掲げたもの』は、ウェルレッド・ブックスからぜひお求めいただきたい。

『レーニンとトロツキー――彼らが本当に掲げたもの』の再刊は、まさに時宜を得たものだ。

本書は、私の親しい友人であり、同志であり、師でもあった故テッド・グラントと緊密に協力して執筆した。1969年に英語版の初版が刊行され、非常に好評を博した。

その後、スペイン語、ロシア語、ギリシャ語、デンマーク語、オランダ語、インドネシア語をはじめ、さまざまな言語に翻訳されている。

本書を刊行した目的については、テッドと私が共同で執筆した初版の序文で十分に説明している。ここで改めて詳しく繰り返す必要はないだろう。

本書は、歴史的事実を明らかにするという役割を果たしたと考えている。それは絶対に必要な仕事だった。レーニンとトロツキーという二人の偉大な革命家は、共産主義や社会主義を公然と敵視する人々だけでなく、スターリン主義やセクト主義の陣営に属する、節操のない修正主義者たちからも、膨大な中傷と歪曲を浴びせられてきたからだ。

本書の刊行から半世紀以上が過ぎ、その間に数々の劇的な出来事が起こった。そして、それらの出来事は、当時私たちが示した分析を鮮明に裏付けている。

今日、共産主義への関心が、とりわけ若い世代の間で目覚ましく高まっている。これは偶然ではない。ボルシェヴィキ革命についてどのような評価を下すにせよ、それが世界各地に大きな影響を及ぼしたことは否定できない。ほかのどの単独の出来事にもまして、この革命は世界史の流れを大きく変えた。

労働者階級が初めて権力を握り、圧倒的に不利な状況のなかで、激しい闘争を通じてその権力を守り抜いたのである。そして、突き詰めれば、この歴史的偉業は、ウラジーミル・レーニンとレフ・トロツキーという二人の傑出した人物の働きなしには実現しなかった。

だからこそ、何十年にもわたってレーニンに浴びせられてきた途方もない中傷や歴史の捏造にもかかわらず、今日では彼の評価がかつてないほど高まっている。トロツキーについても、ここ数十年で正当な評価が回復しつつある。

したがって、本書の中心的な主張をいくつか改めて確認し、初版刊行後に起きた出来事について論じることには、十分な意義がある。

トロツキーとは何者だったのか

歴史的唯物論は、歴史の舞台に登場する個々人の姿だけを見るのではなく、大きな歴史的出来事を生み出した、より根本的な原因を探るよう私たちに教える。

しかし、それは歴史における個人の役割を否定したり、軽視したりするものではない。時と場合によっては、一人の人間の役割が決定的な意味を持つこともある。労働者階級が社会を変革するには、政党が必要だ。階級が持つ革命的なエネルギーを自覚的に導く革命政党がなければ、そのエネルギーは浪費されてしまう。動力を利用する機械がなければ、蒸気の力が生かされないのと同じである。

レフ・ダヴィドヴィチ・ブロンシュテイン、すなわち歴史上レフ・トロツキーとして知られる人物は、レーニンと並ぶ、20世紀を代表する二人の偉大なマルクス主義者の一人だった。彼は生涯を、労働者階級の解放と国際社会主義のための闘争に捧げた。

十月革命のさなかも、その後も、トロツキーは中心的な役割を果たした。党指導部において、彼はレーニンに次ぐ人物として広く認められていた。

当時、大衆も革命の敵も、ボルシェヴィキ党を「レーニンとトロツキーの党」と呼んでいた。この事実を指摘しておけば十分だろう。

とはいえ、個人がそのような役割を果たせるのは、それを可能にする条件がほかにも整っている場合に限られる。1917年に幾重にも重なった諸条件が、レーニンとトロツキーに決定的な役割を担わせたのである。

同じ二人は、それ以前にも20年以上にわたって政治活動を続けていたが、その間は同じような役割を果たすことができなかった。同様に、革命運動が退潮に向かうと、レーニンとトロツキーは並外れた個人的能力を備えていたにもかかわらず、ボルシェヴィキ党の官僚的な変質を食い止めることができなかった。それを引き起こしたのは客観的な諸力であり、どれほど偉大な指導者であっても、それに抗うことはできなかったのである。

革命と反革命

歴史上のあらゆる大革命を動かしてきたのは、つねに大衆の積極的な参加である。この過程は、1789年から1793年にかけてのフランス革命に、きわめてはっきりと表れている。

それまで政治的に後れをとり、受け身だった被抑圧層が、抑圧する側に立ち向かって立ち上がる。人々は、自分たちの力への自信が、思いもよらないほど大きな可能性を秘めていることを知る。そして、あらゆる障壁を突破し、どんな困難も乗り越えようとする、抑えがたい革命の熱気に突き動かされて前進する。

しかし、トロツキーが指摘したように、革命は人々のエネルギーを激しく消耗させる。社会のなかでも比較的後れた層を先頭に、激しい闘争と大きな犠牲を伴う時期が続いたあと、やがて疲労の色が広がり始める。

人々は、超人的な努力と犠牲を重ねた末に疲れ果て、次第に意気消沈し、無気力になっていく。そして、少しずつ、かつての受け身の状態へと戻ってしまう。

そうした状況のなかで、反革命勢力も、いったん打ちのめされた自信を徐々に取り戻していく。最初は慎重に動きながら、革命家たちを少しずつ脇へ追いやり、国家の権力と権威を握る地位に入り込んでいく。

ただし、反革命の担い手たちは、自分たちの正体を隠さなければならない。革命を守る側であるかのように装い、偽りの旗印を掲げる必要があるのだ。

フランス革命でも、ロベスピエール処刑後に権力を握った「テルミドール派」の反動勢力がそうだった。その多くはジャコバン派の内部にいた。また、ナポレオン・ボナパルトも、自らをフランス革命の第一の代表者であるかのように宣伝しながら、革命の基本原則を一つひとつ踏みにじっていった。

革命が高揚する時代には、傑出した人物が次々と登場する。だが、反動の時代に求められるのは、それとは比べものにならない小人物たちだ。

1789年から1793年にかけてのフランス大革命は、優れた演説家や政治家、そして革命的大衆を勇敢に代表する人々を生み出した。ミラボー、ダントン、ロベスピエールは、現代の革命批判者たちでさえ、しぶしぶながらその存在を認めている。一方、大衆の最も一貫した指導者だったマラーやエベールは、言及されることさえ少なく、取り上げられても、まるで歴史的価値のない人物であるかのように扱われている。

それに続く「テルミドール」の時代が生み出したのは、まったく異なる種類の人物だった。そこでは、原則を持たない日和見主義者、周囲に迎合する者、そして臆病な変節者が幅を利かせた。国民公会では、獅子の咆哮が「沼地の蛙」たちのしわがれた鳴き声にかき消された。巨人たちの時代に代わって、小人物たちの時代が訪れたのである。

レーニンの死後のロシアでも、これとよく似た過程が進んだ。長年にわたる戦争、革命、内戦によって大衆は疲弊していた。しかも、極度の後進性と貧困のなかで革命は国際的に孤立していた。こうした条件が重なり、特権を持つ官僚層が台頭し、やがて労働者階級だけでなく、支配政党である共産党そのものをも上から押さえ込むようになった。

この危険について、レーニンは指摘しただけではない。繰り返し警告を発していたのである。

スターリンの台頭

こうした状況では、レーニンやトロツキーのような、大胆で先見性のある指導者はもはや官僚機構にとって必要ではなかった。官僚たちが求めたのは、自分たちと同じ性質を持つ人物だった。その人物こそ、スターリンとして知られるヨシフ・ジュガシュヴィリである。

反革命の時代には凡庸さが幅を利かせる。スターリンは、その凡庸さを体現する人物だった。どの面から見ても、彼は地方政治家の域を出なかった。他の有力なボルシェヴィキたちは外国語を流暢に話したが、スターリンが話せたのは母語のグルジア語とロシア語だけで、ロシア語には強いグルジア訛りがあった。彼の狭い民族主義は、後にソビエト連邦の民族問題への対応に深刻な影響を及ぼすことになる。

広い視野を欠き、教養もほとんど持たなかったスターリンは、いわば「実務一点張り」の人間だった。彼が関心を寄せたのは、最も狭い意味での組織運営である。彼に最もふさわしい活動の場は、党機構の世界だった。

もちろん、これだけでスターリンの人物像を言い尽くせるわけではない。彼には鉄の意志と粘り強さがあり、権力と個人的な出世への欲望は頑固なまでに強かった。人を操り、駆け引きをし、陰謀を巡らせることにも、生まれつき長けていた。

しかし、彼には先を見通す力はなかった。ロシア革命後、運動が退潮していくなかで客観的に生じた流れに、ただ乗っていったにすぎない。

革命後、組織運営の仕事は必然的に大きな比重を占めるようになった。ボルシェヴィキは、激しい内戦が続くなかで、巨大な国家機構を動かし、国民に食糧を供給し、交通網を維持しなければならなかった。こうした実務に、党幹部のかなりの部分が携わることになったのは当然である。

この状況には明らかな危険があった。とりわけレーニンは、こうした実務が党の政治的統制のもとに置かれ続けることを強く重視していた。

党書記局を率いたスヴェルドロフは、この任務を見事に果たした。理論家ではなかったが、優れた組織者であり、誠実で、個人的な野心を持たず、革命と党の大義に全身全霊を捧げていた。

1919年にスヴェルドロフが死去すると、その仕事を引き継ぐために三人からなる合議体が設けられた。注目すべきことに、スターリンはその一員ではなかった。1922年に書記長のポストが設けられた際、スターリンの就任を強く推したのはジノヴィエフとその同盟者たちだった。そこには、トロツキーとの権力闘争を見据えた思惑も隠されていた。レーニンは、行政実務におけるスターリンの手堅さを評価していた一方で、その任命には強い懸念を抱いていた。任命の話を聞いたとき、レーニンはこう言ったという。「あの料理人は、辛い料理ばかり作るだろう」。しかし、書記長職は単なる事務・行政上の役職と考えられていたため、レーニンはそれ以上強く反対しなかった。その後スターリンは、党と国家の機構がますます一体化していくなかで、自らの地位を利用して側近を要職に登用し、権力を自分の手に集中させていった。

事態の深刻さに気づいたレーニンは、ただちにスターリンとの闘いに乗り出した。しかし同時に、指導部内の対立が階級的な分裂に発展し、プロレタリア独裁を弱体化させ、資本主義的反革命を招くことも恐れていた。

そのため、レーニンは慎重に行動せざるをえなかった。それでも、この危機に際して、スターリンと官僚機構に対する闘いを続けるため、指導部内で唯一信頼できる人物、トロツキーとの同盟を頼みとした。

いわゆる「遺書」のなかで、レーニンはトロツキーについて次のように述べている。

スターリンについては、こう記している。

この時点でレーニンは、きわめて慎重な言い回しで懸念を示していた。しかし数週間後、追記を加え、スターリンを無礼で不誠実な人物と評したうえで、書記長から解任するよう提案した。

レーニンの助言は実行されなかった。ジノヴィエフとカーメネフによる派閥的な後押しに加え、舞台裏での巧みな根回しもあって、スターリンは書記長の地位にとどまった。そしてその地位を利用し、トロツキーに対して、狡猾で手段を選ばない闘争を仕掛けていった。

1924年1月にレーニンが死去すると、トロツキーはソビエト国家の官僚的な変質に抗する闘いを引き継いだ。それは、レーニンが死の床ですでに始めていた闘いだった。

歴史的類推の限界

歴史上の類似を比較することは、多くの場合、物事を理解するうえで大きな手がかりとなる。しかし、類推には限界がある。人物同士を比較する場合には、なおさらそうだ。

トロツキーはスターリン主義の独裁体制を「ソビエト・ボナパルティズム」と呼んだ。つまり、資本主義は打倒されたものの、労働者階級が政治権力を奪われた体制である。テッド・グラントも同じ現象を指して「プロレタリア的ボナパルティズム」という用語を用いた。この定義は科学的に見て妥当だが、ほかのあらゆる定義と同じく、一定の限界を持っている。

「プロレタリア的ボナパルティズム」という言葉から、スターリンとナポレオン・ボナパルトを比較しているのだと受け取られる可能性がある。ある意味では、その比較も成り立つ。ただし、それは二人がともに大革命を葬り去る役割を果たした、という点に限られる。

それ以上の実質的な類似はない。軍事面でナポレオン・ボナパルトをどう評価するにせよ、彼が傑出した能力を示したことは疑いない。しかし、ヨシフ・ジュガシュヴィリについて、同じことは到底言えない。

革命家としても演説家としても、また戦場においても、スターリンには大衆を鼓舞する力がまったくなかった。彼が真価を発揮したのは、執務室のなかで電話を使い、人を操り、駆け引きや陰謀を際限なく繰り返すことだった。

スターリンに最もよく似ているのは、ナポレオン・ボナパルトではなく、ジョゼフ・フーシェである。フーシェもスターリンと同じく、原則を持たない徹底した官僚であり、陰謀家だった。すべてを飲み込むような野心と権力欲に突き動かされていた。

フーシェこそ、疑いなくテルミドール反動を最もよく体現した人物である。

テルミドール以後、反動の振り子はさらに右へと振れた。総裁政府からボナパルトの独裁へと移り、ナポレオンがワーテルローで敗北すると、最後にはブルボン王政が復活した。

こうした激動のなかで、政治指導者たちは次々と台頭し、そして没落していった。だが、その間ずっと地位を保ち続けただけでなく、莫大な権力を自らの手に集めることに成功した人物が一人いた。

フーシェは、ジャコバン派による恐怖政治をとりわけ残忍な形で支持したことから政治家としての経歴を始め、「リヨンの処刑人」という異名を得た。しかし、カメレオンのように、後には反動勢力の有能な工作役へと変身した。かつてジャコバン派の革命的テロルを担った人物が警察長官となり、初めはナポレオンに、次いで王政復古後の君主制に仕えたのである。

スターリン体制下のソビエト版テルミドールは、共産党の打倒や資本主義の全面的な復活には至らなかった。もっとも、1920年代後半には、そうした事態が現実になる可能性も十分にあった。トロツキーは次のように書いている。

結局、十月革命は生き残った。ただし、それは労働者国家を極端に歪めた、官僚的で全体主義的な戯画としてであった。

スターリンの恐怖政治

スターリンと官僚機構は、トロツキーの政治的主張に弾圧の鉄拳で応えた。ロシア左翼反対派のメンバーは職を奪われ、嫌がらせを受け、やがて逮捕・投獄された。しかし、それだけでは官僚たちの目的を達成できなかった。

権力を固めるため、十月革命の成果を横取りした官僚たちは、ボルシェヴィズムとロシア革命の伝統を根こそぎ断ち切る必要があった。そのためにはレーニンの党を物理的に壊滅させなければならず、それは恐るべき粛清裁判を通じて実行された。

トロツキーは、この粛清を、スターリンと官僚機構がボルシェヴィキ党に対して一方的に仕掛けた内戦だと表現した。スターリンはレーニンの党の指導者たちに、でっち上げの罪を着せ、拷問し、殺害した。

たった一人で世界を相手に

メキシコに亡命したトロツキーは、ソ連内外の友人や協力者たちが次々と殺されていくのを目の当たりにした。同時に、十月革命がもたらした政治的成果も破壊されていった。

スターリンの復讐心は、犠牲者の家族にまで及んだ。トロツキーは、息子たちをはじめ、家族の者たちが次々と命を奪われるのを見届けなければならなかった。それでも彼は屈しなかった。たった一人で世界を相手に、闘い続けたのである。

スターリン主義による苛烈な反革命の嵐のなかでも、トロツキーは十月革命の革命的・民主的・国際主義的な伝統を守り続けた。

彼は勇敢にも、恐れることなくスターリンの犯罪を告発し続けた。同時に、ソ連と十月革命の成果を断固として擁護する立場も、生涯の最後まで貫いた。

第二次世界大戦が始まった当初、トロツキーは、ソ連がいずれナチス・ドイツの攻撃を受けると予測し、「ソ連の無条件防衛」をスローガンとして掲げた。

彼は、すべての労働者がソ連の防衛のために結集するべきだと説いた。しかし同時に、ソ連の将来にとって最大の脅威は外国からの軍事介入ではなく、スターリン主義の官僚体制が必然的に生み出す、耐えがたい内部矛盾にあると警告していた。

その後の歴史は、トロツキーの見通しが正しかったことを示した。

トロツキーの暗殺

1920年代の早い時期から、ジノヴィエフとカーメネフはトロツキーに警告していた。「スターリンがお前の考えに応えてくれると思っているのかもしれない。だが、スターリンはお前の命を狙うだろう！」

その警告は、1940年8月20日、ついに悲劇的な形で現実となった。NKVDの工作員ラモン・メルカデル（ジャクソンの偽名を使用）が、偽りの口実でトロツキーの邸宅に入り込んだのである。

メルカデルは、自分が書いた文章を読んでほしいとトロツキーに頼んだ。トロツキーがそれに目を通している間に襲いかかり、致命傷を負わせた。トロツキーは抵抗したものの、襲撃者は警備員たちに取り押さえられた。しかし、暗殺はすでに成し遂げられていた。

レーニンとともにロシアの労働者を権力掌握へと導き、赤軍を創設し、反革命勢力の連合軍を打ち破ったこの人物は、翌日、メキシコの病院で息を引き取った。

スターリンはその知らせを聞き、さぞ満足したことだろう。ほかの問題と同じように、この問題もまた、力ずくで解決したのだから。

人間の命は、思いのほか脆い。命を奪うことはできても、時代の要請となった思想まで消し去ることはできない。

戦時下のソ連

スターリンをめぐる数々の神話のうち、最も根強く、そして最も悪質なものは、彼を「偉大な戦争指導者」とする神話である。これは、少し検証すれば成り立たないことがわかる。

スターリンによる粛清は、赤軍の幹部を大量に排除し、ソ連の防衛力を著しく弱めた。

ヒトラーの将軍たちがソ連への攻撃に反対した際、ヒトラーは「有能な将軍がいない」以上、ソ連は脅威ではないと答えた。ソ連は腐った建物のようなもので、一度蹴れば崩れ落ちると彼は考えていた。

一方、スターリンは、1939年にヒトラーと結んだ不可侵条約に望みを託していた。そのため1941年夏にドイツが侵攻してきても、スターリンはそれを信じようとせず、挑発に乗ることを恐れて、軍に抵抗しないよう命じた。その結果は壊滅的だった。

ソ連空軍は地上で大きな打撃を受け、数百万人の赤軍兵士が包囲されて捕虜となり、死の収容所へ送られた。その大半が命を落とした。

その結果、ドイツ軍は当初、実効的な抵抗をほとんど受けないまま、ソ連領の奥深くまで進撃した。ソ連指導部は大混乱に陥った。スターリン自身も当初は狼狽し、身を隠した。その振る舞いは、屈服したも同然だった。

この実態は後にフルシチョフによって明らかにされた。彼は次のように記している。

「戦線で最初の深刻な惨事と敗北が起こった後、スターリンが『もう終わりだ』と考えていたことを忘れてはならない。当時の演説の一つで、彼は『レーニンが築き上げたものはすべて、われわれは永遠に失ってしまった』と述べた。」

ソ連は存亡の危機に立たされた。しかし、ソビエトの大衆は、想像を絶する犠牲を払いながら、並外れた意志の力と十月革命への揺るぎない忠誠を示した。

赤軍の輝かしい勝利は、十月革命によって確立された新たな所有関係が実際に機能しうることも証明した。国有化された計画経済が圧倒的な力を発揮したからこそ、ソ連は戦争初期の惨事を乗り越え、ウラル山脈の東側で生産体制を再建することができたのである。

1942年までに経済は急速に回復し始めた。1943年には、ソ連は敵を火力で上回り、ドイツ、イギリス、アメリカが使用していたものをしばしば上回る、一級の装備や兵器を生産するようになっていた。これがソ連の勝利を支えた要因であり、国有化された計画経済では高品質の製品を生産できないという、繰り返し唱えられてきた主張を覆すものでもある。

スターリン統治下のソ連には多くの問題があった。それでも、後進的な半封建経済は、わずか数十年で強力な近代工業国家へと変貌した。そして第二次世界大戦でヒトラー率いるドイツを打ち破ることにより、その実力を示したのである。

実際、ヒトラーとの戦争に勝利したのは、ソ連単独だった。ヨーロッパの生産力を手中に収めたヒトラーのドイツとソ連が繰り広げた壮絶な戦いを前に、イギリスとアメリカは傍観者にすぎなかった。

しかし、戦争に勝利したのはソ連の労働者と農民である。スターリン体制のおかげで勝ったのではない。スターリン体制があったにもかかわらず、彼らが勝利を収めたのだ。

ソ連は2,700万人もの命を失い、広大な地域で生産力が徹底的に破壊されるという、あまりにも大きな代償を払った。それでも、甚大な被害から戦後急速に立ち直った。数十年のうちに、国有化された計画経済は、世界第2位の大国を築き上げたのである。

なぜソビエト連邦は崩壊したのか

ソビエト連邦は、経済・社会・文化の各分野で目覚ましい成果を上げ、過去から引き継いだ極端な後進性を急速に克服した。

だが、ここで問わなければならない。これほど大きな成果を上げたにもかかわらず、ソビエト連邦は最終的に行き詰まり、崩壊した。社会主義は機能しないから失敗したのだろうか。

この主張は、資本主義の擁護者たちが、自らの老朽化し行き詰まった社会経済体制を正当化するために、繰り返し持ち出してきたものだ。

しかし、「社会主義は機能しない」という主張は、十月革命後のソビエト連邦の経験全体によって否定されている。歴史上、これほど大規模な社会変革が実現した例はない。

計画経済の成果に、正面から異議を唱えることは難しい。その成功は、ソ連の宇宙開発計画によっても鮮やかに示された。1957年には世界初の人工衛星を打ち上げ、その間もなく、人類初の有人宇宙飛行を実現した。1980年代になっても、CIAはソ連の宇宙開発計画がアメリカを数十年先行していると認めていた。

ソビエト連邦で失敗したのは、マルクスやレーニンが理解していた意味での社会主義ではない。失敗したのは、あらゆる創造的な取り組みを押しつぶし、国有化された計画経済の利点を次第に台無しにし、ついには体制全体の崩壊を招いた、怪物のような官僚主義の戯画だったのである。

官僚主義の締め付け

トロツキーは、国有化された計画経済には、人間の身体が酸素を必要とするのと同じように、民主主義が不可欠だと指摘した。

民間企業では、経営の失敗や不手際、不正、汚職が後を絶たないことを、労働者なら誰でも知っている。しかし、そうした問題を放置し続ければ、企業はいずれ倒産する。

つまり資本主義のもとでは、市場の仕組みが粗雑ながらも一種の「歯止め」として働く。それは非常に浪費的で破壊的な仕組みではあるが、生産性の低い企業がいつまでも存続することを抑える役割を果たしている。

ところが、国有化された計画経済では、市場の仕組みは働かないか、働いたとしてもごく限られた範囲にとどまる。腐敗や非生産的な慣行を抑えるには、労働者階級自身が自覚的に参加し、統制するほかない。

労働者が産業の運営と管理を統制し、労働者階級が積極的に参加する仕組みがなければ、無能や腐敗、官僚的な経営の失敗は、生産力のさらなる発展にとって、絶え間なく重くのしかかる障害となる。

官僚による統制は、復興の中心課題が重工業の建設にあるような、後進的な経済では、一定期間うまく機能することもある。1930年代のソビエト連邦がその例だった。

当時でさえ、指導部上層の不手際や経営の失敗、不正、汚職は、間違いなく悪影響を及ぼしていた。それでも、ソ連は最初の五カ年計画で高い成長率を達成することができた。

しかし、ソビエト連邦が近代経済へと発展し、生産部門どうしの関係や管理の課題がますます高度化・複雑化するにつれて、計画経済と官僚機構による締め付けとの衝突は、いっそう深刻になっていった。

下からの統制を一切受けない特権的な官僚層の存在は、当初は生産力の発展を妨げる相対的な足かせにすぎなかった。やがてそれは、発展を根本から阻む絶対的な障害へと変わった。

1970年、私がモスクワ大学の学生だった頃、ソ連の新聞や報道機関には、資源のずさんな運用、経営の失敗、莫大な浪費など、経済に深刻な損失を与える不祥事が毎日のように報じられていた。

こうした問題は、経済成長率の低下にはっきりと表れている。第二次世界大戦前には最大20％に達していた成長率は、戦後には10％となり、1960年のフルシチョフ政権下では約6％にまで落ち込んだ。そして、その10年後、停滞期に入ると、ほぼゼロに近づいた。

ブレジネフ時代の停滞期には、ソ連とアメリカの経済格差はますます広がった。GDP成長率で見ても、ソ連はもはや資本主義の西側諸国を上回る成果を上げられなくなっていた。

この段階に達すると、官僚機構は、かつて果たしていた比較的進歩的な役割さえ果たせなくなっていた。このことが、最終的にその運命を決定づけたのである。当時、この事実から必要な結論を導き出したマルクス主義者は、テッド・グラントただ一人だった。彼は早くも1972年に、スターリン主義の崩壊は避けられないと予測していた。

現実的なものはすべて合理的である

偶然にも、この序文を準備している現在、私は弁証法的唯物論についての新しい著書の執筆に取り組んでいる。

レーニンにならって、私はヘーゲルの弁証法の大著『論理学』を丹念に読み込んだ。そのなかに、次の一節がある。

何かが存在しているなら、それには存在する必然性がある。反対に、その「根拠」を失えば、必然的に存在し続けることはできなくなる。

エンゲルスは、『ルートヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』のなかで、ヘーゲルの「現実的なものはすべて理性的であり、理性的なものはすべて現実的である」という命題を論じている。5 この命題は、一定の文脈においては正しい。しかし、文脈から切り離し、あらゆる時代の既存秩序を正当化するために持ち出せば、一面的な理解となり、誤りに転じる。

エンゲルスは次のように説明している。

ある国家や制度が歴史的な役割を終えれば、それは存在の根拠を失い、存続する理由もなくなる。理念と現実は、もはや一致しない。ヘーゲルの言葉を借りれば、次のとおりである。

かつては筋が通っていたことが、もはや何の意味も持たなくなる。ゲーテの『ファウスト』の言葉を借りれば、「理性が非理性へと転じる」のだ。8

理論は実践と一致しなくなる。言葉と行動が食い違う。古い信念は崩れ去り、跡形もなく消えていく。そして、それとともに国家そのものの土台も揺らぎ始める。

思想が客観的な現実と一致しないのなら、その思想に何の価値があるだろうか。最後に残るのは、空虚な殻と偽善、見せかけだけであり、それらは一掃されなければならない。

まさに、ソビエト連邦が崩壊する直前に起きていたのが、このような事態だった。スターリン主義の官僚機構は、統治の正当性を完全に失っていた。十月革命から奪い取った権威も使い果たし、それを官僚主義の戯画へと変えてしまった。腐りきった体制全体が、崩壊寸前にあったのである。

大いなる裏切り

トロツキーは、労働者階級が政治革命によってスターリン体制を打倒し、国有化された計画経済を維持することを望んでいた。しかし、それが実現しなければ、官僚による反革命が進み、最終的には資本主義の復活につながる可能性があるとも指摘していた。

いわゆるソ連共産党のスターリン主義指導者たちは、体制の末期には、衰退と老朽化をさらけ出していた。

最後には、酒浸りの軍幹部たちがかろうじて体制を支えているだけだった。彼らが震える手で支えようとしても、体制は指の間からこぼれ落ちていった。軍事力も権力も十分に持っていたはずなのに、いざというとき、全能で強固、一枚岩に見えた体制は、砂上の楼閣のようにもろくも崩れ去った。

主な責任は、スターリン主義者自身にある。この事実を、今日のスターリン主義者たちは認めたがらないだろう。しかし、それでも事実は事実である。

ソビエト連邦の崩壊と、いわゆる共産党の指導者たちのほぼ全員が犯した、あの途方もない裏切りを、いったいどう説明すればよいのだろうか。

彼ら全員が、突然、何か得体の知れない精神の異常に襲われ、自らが掲げてきた理念のすべてを裏切る反革命集団へと、一瞬にして変わってしまったというのだろうか。

神秘主義に近いこのような説明は、都合のよい作り話ではなく、事実に基づいて考えるマルクス主義の科学的方法とは何の関係もない。

いや、これは突然起きた異変ではない。ボルシェヴィズムの本来のレーニン主義的理念から何十年にもわたって後退し、裏切りを重ねてきたことの必然的な帰結だった。その過程は、ロシアのスターリン主義者たちの全面的な退廃へと行き着いた。そして、その背後には物質的な基盤があった。

数百万人に膨れ上がった官僚層は、家族や取り巻きも含めて、国有化された計画経済が自分たちの富と特権の源泉である限り、その体制に依存していた。

しかし、それがもはや保証されなくなると、彼らは別の道を探し始めた。トロツキーが予測したとおり、官僚層は自らの特権を守るため、いずれ「資本主義的な所有関係に依拠せざるをえなくなる」9。歴史はトロツキーの正しさを証明した。

トロツキーの予測どおり、官僚層は、ソビエト国家を食い物にして手に入れた莫大な富と特権だけでは満足しなかった。

ボリス・エリツィンやエドゥアルド・シェワルナゼのように、何十年にもわたって社会主義や共産主義を称賛し、いわゆるソ連共産党の要職を占めていた人物たちは、たちまち資本主義の熱烈な支持者へと転じた。

彼らは資本主義復活の陣営に寝返り、寄生的な特権階層から支配階級へと、何のためらいもなく姿を変えた。そのなかには、企業経営者となり億万長者になった者だけでなく、軍、警察、国家官僚機構の幹部の大半も含まれていた。

長年、共産党の指導者や管理職、役人を務めてきた人々が、列車の別の車両へ移るような気軽さで、突然、資本主義の「企業家」に変身した。このおぞましい光景は、スターリン体制が本来の社会主義からどれほどかけ離れていたかを、何よりも雄弁に物語っている。

これはスターリン主義官僚機構の腐敗を痛烈に示すものだ。しかし、今日のスターリン主義者たちは、この事実を気まずそうな沈黙でやり過ごしている。その沈黙は、歴史上の重大な犯罪への加担を覆い隠すための、偽善的な仮面にすぎない。

ロシア共産党（CPRF）の役割

物理学の作用・反作用の法則によれば、あらゆる作用には、それと等しい大きさで反対向きの反作用が生じる。社会や階級闘争にも、同じような動きが見られる。

階級社会の野蛮な現実がますます明らかになるにつれて、新しい秩序への反発が生じるのは避けられなかった。その秩序は、貪欲で寄生的なオリガルヒたちが国家財産を大規模に略奪することによって成り立っていた。

1998年の危機の際、小ブルジョアジーのかなりの部分が職と収入を失い、資本主義に背を向け始めた。労働者による大規模なストライキや抗議行動も相次いだ。ロシア連邦共産党（CPRF）が、国有化された計画経済を取り戻す運動を率いるつもりだったなら、まさにこのときが絶好の機会だった。

それは、ロシアで資本主義体制に対抗する強力な共産主義勢力を築き、憎悪されていた新体制の打倒につながる可能性があった。しかし、そうはならなかった。

その原因はロシアの労働者階級にあったのではない。いわゆる共産党を率いていたスターリン主義指導者たちの、徹底した腐敗にあった。

CPRFは、依然として大衆的な支持基盤を持つ有力政党だった。ところがジュガーノフら党指導部は、資本主義の復活に反対して労働者階級を動員するどころか、支配層やオリガルヒとの駆け引きや裏工作に明け暮れていた。

この党は一貫して、最も悪質な議会主義に活動を限定してきた。党所属の議員たちは、労働者階級のために闘うことよりも、自分たちの経歴や給与、特権を守ることに熱心だった。

ジュガーノフらCPRFの指導者たちは、再国有化を支持するために何の行動も起こさなかった。資本主義の復活に対して本気で闘うつもりなら、労働者を動員する必要があったはずだ。

しかし、彼ら「共産主義者」を自称する人々は、労働者階級が動き出すこと自体を恐れていた。彼らは、当時なら大多数の人々が支持したであろう旧来の官僚体制への復帰さえ、勝ち取るために闘えないことを露呈した。彼らは資本主義と妥協していたのである。

当時、テッド・グラントは、こうした巻き返しが起こり、資本主義化の流れを食い止められると確信していた。しかし、彼は指導者たちの退廃の深刻さを大幅に見誤っていた。

テッドが朝、イギリス共産党の日刊紙『モーニング・スター』を手にオフィスへ入ってきた姿を、私はよく覚えている。CPRF指導部の振る舞いに、彼は驚きと怒りを隠しきれない様子だった。「信じられない！」と彼は声を上げた。「彼らが何をしているか、見てみろ！」

だが、決して信じられないことではなかった。それは、何十年にもわたる退廃と後退、そしてレーニンの原則と思想を一つ残らず体系的に放棄してきたことの、必然的な結果にすぎなかった。

決定的な行動を起こすべき時機は過ぎ去った。経済は崩壊から回復し始めた。他に選択肢を見いだせなかった大衆は、再び受け身の状態へと沈み込み、プーチン政権は体制を固めることができた。

ロシアのトロツキズム

1930年代、トロツキーは、スターリン主義の危機が官僚機構内の二つの潮流の対立として表れると予測していた。一方は、彼が「ブテンコ派」と呼んだ、あからさまな親資本主義派である。もう一方は、彼が「ライス派」と呼んだ左派だった。この名称は、NKVDの将校で、スターリンと決別してトロツキーへの忠誠を表明した後に暗殺されたイグナツ・ライスに由来する。

ソビエト連邦の崩壊が近づくにつれて、官僚機構の上層部に強力な親資本主義的潮流が存在することが、ますます明らかになった。その中心的な代弁者となったのが、ボリス・エリツィンだった。

しかし、「ライス派」に似た勢力は、ほとんど見当たらなかった。自らを「トロツキスト」と称する人々がごく少数いたものの、その主張には実質的な根拠が乏しかった。

三世代にわたるスターリン主義の影響は、労働者階級の意識にも深く刻まれていた。そのため、事態は私たちが予想していたものとは異なる展開をたどった。

スターリンは、ボルシェヴィズム本来の伝統を最後に残るところまで破壊することに、予想以上の成功を収めていた。その結果、全般的な混乱が広がり、トロツキズムに共感する少数の若者たちは、トロツキーが実際に何を主張していたのかを正確に理解することさえ難しくなっていた。

もちろん、ボルシェヴィズムとレーニン主義の本来の伝統を取り戻そうと、真摯に努力していた若者も少なくなかった。しかし、トロツキストの諸グループは数が少なく、思想的にも混乱していたため、しばしばアナキズムの思想や手法に影響されていた。

ロシアのこうしたグループの多くに共通していた、最も顕著な特徴は、スターリン主義に対する根深い反感だった。それは、むき出しの憎悪に近いことさえあった。スターリンの犯罪の長い歴史を考えれば、そうした感情も理解できないわけではない。しかしトロツキー自身は、スターリン主義の影響下にある共産主義者の労働者や若者に、あらゆる手段を尽くして働きかけるべきだと、つねに主張していた。

彼は、極左のセクト主義者が好むような、ヒステリックな言葉遣いに反対していた。トロツキーが掲げたスローガンは、レーニンと同じく、「辛抱強く説明せよ」だった。

ここで問題にしている時期には、CPRF内部で何度も分裂が起きた結果、スターリン主義を掲げる政党がいくつも存在していた。闘争を率いる活動的な組織を求めていた多くの労働者や若者が、労働者階級のなかに一定の基盤を持つ共産主義組織に目を向けたのは、当然のことだった。

一般に、大衆には小さな組織の存在や活動が見えにくい。ごく少数のトロツキスト諸派は、労働者や若者がその存在に気づいていたとしても、まともな選択肢を示すことができなかった。

このような状況でトロツキーが生きていたなら、ロシアの支持者たちに対し、資本主義の復活に反対する共同闘争のため、スターリン主義者たちに統一戦線を呼びかけるよう強く促したに違いない。

トロツキストたちが正しい方針で活動し、過ちを重ねなければ、十分に展望はあった。ところが残念なことに、彼らは考えうるかぎりの過ちを犯し、想像もつかないような過ちまでいくつも犯してしまった。

私が、今でも呆れた気持ちで思い出す出来事がある。サンクトペテルブルクで大規模なスターリン主義者のデモが行われた。資本主義的反革命がまさに勢いを増していた時期のことだ。ところが、同地にいた少数のトロツキストたちは、そのデモに、「スターリンは社会主義革命の墓掘り人だ」と大書した巨大な横断幕を掲げて参加することにした。

そのスローガンの内容をどう評価するかは別として、スターリン主義政党の一般党員たちと同志としての信頼関係を築くうえで、これが最善のやり方ではなかったことは明らかだろう。

残念ながら、トロツキーの追随者を自称する多くの人々が、これと同じような行動を繰り返してきた。

別の例を考えてみよう。解放の神学を支持する人々が、労働者や農民、左派の聖職者たちが殺害されていることに抗議するデモを呼びかけたとする。そこへ私たちが、「宗教は人民のアヘンである」と書いた横断幕を掲げて現れたら、どうなるだろうか。

そんな振る舞いをすれば、運動に参加する一般の人々から完全に孤立してしまう。そのようなやり方は、レフ・トロツキーや、本来のボルシェヴィズム＝レーニン主義の方法とは何の共通点もない。

こうした行動によって、自称トロツキストたちはトロツキズムそのものの信用を損ない、自分たちを取るに足らない小集団として、いつまでも周縁に追いやってしまう。

トロツキーの真の追随者たちは、共産主義組織の一般党員に対し、トロツキズムはボルシェヴィズムの別名にすぎず、共産主義運動の正当な潮流の一つとして認められて当然なのだと、粘り強く説明していかなければならない。

「歴史の終わり」なのか

ベルリンの壁の崩壊と、ロシアおよび東欧におけるスターリン主義体制の崩壊は、西側諸国に熱狂の渦を巻き起こした。

共産主義の敵たちは、「十月革命の亡霊」をついに追い払ったと考えた。ソビエト連邦の崩壊は、共産主義は死に絶え、歴史の表舞台から葬り去られたという彼らの見方を裏付けるかのようだった。「冷戦は終わった」と彼らは得意げに語り、「勝ったのはわれわれだ」と勝ち誇った。

勝利したという幻想に酔った資本主義の擁護者たちは、共産主義の終焉、社会主義の終焉を口にした。フランシス・フクヤマに至っては、「歴史の終わり」を唱えた。しかし、歴史をそう簡単に終わらせることはできない。

今日、世界経済全体を覆う危機は、資本主義体制の根幹を揺るがしている。

ソ連の指導者たちは、社会主義や共産主義について、現在の資本家やその擁護者たちが民主主義について語るのと、まったく同じような口調で語っていた。だが、その言葉は彼らの口から発せられるたびに、ますます空虚で意味のないものになっていった。もはや誰も、その言葉を信じていない。

億万長者たちは、まるで鏡に映った自分の姿を見るように、自らの将来を見つめている。崩壊直前のソ連と同じように、資本主義体制もまた、出口の見えない危機に陥っている。実質を失った空っぽの殻となり、存続する根拠をとうに失い、やがて歴史のごみ箱へ放り込まれる運命にあるのだ。

「左翼」の破綻

過去200年で最も深刻な危機のさなかに、いわゆる「左翼」政党が社会主義をすっかり投げ捨て、ブルジョアジーに追随している。これは何とも皮肉なことだ。

改革主義者や労働組合の官僚たちは、労働者階級の革命的闘争を何よりも恐れている。このことは、急進的な社会主義や共産主義のスローガンを掲げながら、実際には労働者運動のなかの保守的で官僚的な潮流の左翼にすぎない、一部の「左派」にも当てはまる。おそらく、彼らにはなおさら当てはまるだろう。

改革主義者や労働組合の官僚たちは、労働者階級の革命的闘争を何よりも恐れている。このことは、急進的な社会主義や共産主義のスローガンを掲げながら、実際には労働者運動のなかの保守的で官僚的な潮流の左翼にすぎない、一部の「左派」にも当てはまる。おそらく、彼らにはなおさら当てはまるだろう。

レーニンの思想とマルクス主義を捨て、支配階級の政党に屈服した元「共産主義者」たちは、さらにひどい。

彼らは「人民戦線主義」や「より悪くない方を選ぶ」という口実のもと、労働者階級を敵であるブルジョア自由主義者との階級協調的な同盟に引き込もうとしている。その結果は、どこでも同じだ。敗北と士気の低下である。

スターリン主義の共産党も、「多極世界」の旗印を掲げて、同じように誤った政策を追求している。彼らは国際労働者階級を、あるいは別の帝国主義国家グループの思惑や策謀に従属させようとしている。

こうした行動を通じて、彼らは労働者階級への信頼を完全に失い、有害な懐疑主義に陥り、社会主義を目指す革命闘争からすっかり離れてしまったことを露呈している。かつてのスターリン主義者たちは、少なくとも本物の共産主義を歪めた戯画ではあった。だが今や、改革主義を薄くなぞっただけの存在に成り下がっている。

かけがえのない遺産

共産主義の「死」が大々的に宣言されてから30年以上が過ぎた今日も、政界、報道界、学界にいるブルジョアジーの代弁者たちは、反共産主義の宣伝を洪水のように繰り返している。その理由は難しくない。世界的な資本主義の危機が、既存の社会体制そのものへの疑問を広げているからだ。

共産主義の思想に対する関心は再び高まり、それがブルジョアジーを不安にさせている。新たな中傷キャンペーンは、自信の表れではない。むしろ、恐怖の表れなのだ。

新しい世代が階級闘争に足を踏み入れ、進むべき道を求めて、本能的に共産主義へと目を向けている。これは、きわめて大きな進歩的意義を持つ事実である。

この新しい世代の闘士たちにとって、マルクス、エンゲルス、レーニン、トロツキーの思想は、かけがえのない遺産である。それは、社会主義へと至る道、すなわち革命の道を見いだすために必要な道しるべであり、羅針盤となる。

本書が、新しい世代の闘士たちに、闘争を最後の勝利へと進めるために必要な思想的な武器を与えることを願っている。

ロンドン、2026年7月1日

参考文献