An 1938, Leon Trotsky, revolisyonè remakab la, te deklare ke “kriz istorik limanite ka redui a kriz lidèchip revolisyonè a.” Pawòl sa yo toujou kòrèk ak enpòtan jodi a menm jan le yo te ekri.

Nan twazyèm deseni nan 21yèm syèk, sistèm kapitalis la nan yon kriz ekzistensyèl. Sitiyasyon sa yo pa gen anyen entranj nan istwa. Yo se ekspresyon de reyalite ke sistèm sosyo e istorik sa rive limit li, ak li pa kap pwogrè sosyete.

Teyori Maksis de materyalis istorik ban nou yon eksplikasyon syantifik pou fenomèn sa. Chak sistèm sosyoekonomik parèt pou sèten rezon. Li devlope, li fleri, epi li rive nan pik li, kote li antre nan yon faz deklin. Se te ka sosyete esklavaj la ak deklin ak tonbe Anpi Women an.

Nan epòk li, kapitalis la te reyisi pou devlope endistri, agrikilti, syans ak teknik nan yon nivo enkwayab nan tan pase a. Nan pwosesis la, li tap poze baz materyèl pou yon sosyete san klas nan lavni san konesans.

Men kounye a, li rive nan limit li, epi tout bagay ap tounen kontrè li. Sistèm kapitalis la te fin itilize potansyèl istorik li depi lontan. Li pa ka pote sosyete a pi lwen, kidonk li rive nan pwen kote li pa gen retou.

Kriz aktyèl la pa yon kriz siklik ak nòmal nan sistèm kapitalis la. Li se yon kriz ekzistansyèl, ki eksprime pa sèlman nan stagnasyon fòs pwodiktif yo, men nan yon kriz jeneral nan kilti, moralite, politik ak relijyon.

Ravin nan ki separe moun rich ak moun pòv – ant richès obsèn nan men kèk parazit, ak povrete, mizè ak dezespwa pou majorite gwo nan ras limanite – pa janm te pi gran.

Sa yo se sentòm revoltan yon sosyete ki pare pou ranvèse. Tonbe final li inevitab epi pa ka evite. Men, sa pa vle di ke boujwazi a manke mwayen pou ranvwaye kriz yo oswa pou diminye enpak yo, omwen nan kèk mezi epi pou yon peryòd tanporè.

Men mezi sa yo sèlman kreye nouvo kontradiksyon ensolubl. Kriz finansye 2008 la te yon gwo pwen vire. Verite a se ke kapitalis mondyal pa janm refè soti nan kriz sa a.

Pandan plizyè deseni, ekonomis boujwa yo te fè agiman ke “men envizib nan mache a” ta rezoud tout bagay epi gouvènman an pa ta dwe entèfere nan lavi ekonomik nasyon an. Men mache yo tonbe epi yo te sove sèlman pa entèvansyon masiv gouvènman an. Pandan kriz sa, gouvènman yo ak bank santral yo te oblije vide anpil lajan nan sistèm nan pou anpeche yon katastwòf total.

Boujwazi a te reyisi sove sistèm nan sèlman le li te pouse lwen pase limit natirèl li. Gouvènman yo te depanse gwo kantite lajan yo pa t posede. Metòd enpridan sa a te repete pandan pandemi COVID-19 la.

Mezi dezespere sa yo te mennen inevitabman nan yon eksplozyon san kontwòl nan yon enflasyon ak yon kreyasyon gwo dèt piblik, korporasyon ak prive, ki te fòse gouvènman yo frennen. Kounye a, tout pwosesis la dwe fè bak.

Epòk pousantaj enterè ki eksepsyonèlman ba ak kredi fasil kounye a se sèlman yon memwa pal nan tan pase. Pa gen okenn posibilite pou nou retounen nan peryòd anvan an nenpòt ki lè byento – e petèt pa janm ankò.

Ekonomi mondyal la ap fè fas ak pwospè yon tanpèt pwisan kote yon faktè mennen nan yon lòt pou pwodui yon espiral desann sevè.

Mond lan ap prale nan direksyon nan yon avni ensèten ki karakterize pa yon sik konstan de lagè, kolaps ekonomik ak ogmante mizè. Menm nan nasyon ki pi rich yo, salè yo febli pa monte enfatigab nan pri yo, pandan ke gwo koupe nan depans piblik yo toujou korode sèvis sosyal tankou swen sante ak edikasyon.

Mezi sa yo reprezante yon atak dirèk sou nivo lavi travayè yo ak klas mwayèn nan. Men yo sèlman sèvi pou apwofondi kriz la. Tout tantativ boujwazi a pou retabli ekilib ekonomik la sèlman sèvi pou detwi ekilib sosyal ak politik la. Boujwazi yo jwenn tèt yo antrape nan yon kriz ki pa gen solisyon. Sa se enpòtan pou konprann sitiyasyon prezan an.

Sepandan, Vladimir Lenin te eksplike ke pa gen okenn kriz final kapitalis. Amwenke li ranvèse, sistèm kapitalis la ap toujou refè soti nan menm kriz ki pi fon an, byenke nan yon pri terib pou limanite.

Limit yo de mondyalizasyon

Kòz prensipal pou kriz kapitalis yo se, sou yon bò, pwopriyetè prive de mwayen pwodiksyon yo, epi sou lòt bò a, toufe sou eta a ki twò etwat pou konteni fòs pwodiktif yo ke kapitalis la te kreye.

Pou yon kout peryòd de tan, fenomèn ke yo rele “mondyalizasyon” te pèmèt boujwazi a simonte limitasyon eta a pasyèlman pa ranfòsman komès mondyal ak entansifikasyon de divizyon entènasyonal travay la.

Sa te akselere plis pa enkòporasyon de Lachin, Lend ak Larisi nan mache kapitalis mondyal la, apre kolaps Inyon Sovyetik la. Sa te prensipal mwayen nan ki sistèm kapitalis la te siviv ak grandi nan kèk deseni ki sot pase yo.

Menm jan ansyen alkimis yo te kwè yo te dekouvri metòd sekrè pou chanje metal debaz an lò, se konsa ekonomis boujwa yo te kwè yo te dekouvri remèd sekrè pou tout pwoblèm kapitalis yo.

Kounye a, ilizyon sa yo pete tankou boul savon nan lè a. Li byen klè ke pwosesis sa a rive nan limit li epi l ap fè bak. Nasyonalis ekonomik ak mezi pwoteksyonis yo kounye a se tandans dominan yo – egzakteman menm tandans ki te fè resesyon ane 1930 yo tounen Gran Depresyon an.

Sa make yon chanjman desizif nan tout sitiyasyon an. Sa mennen inevitabman nan yon eksasèbasyon fòmidab nan kontradiksyon ant nasyon yo ak pwoliferasyon konfli militè ak pwoteksyonis.

Sa a trè klèman eksprime pa kanpay briyan ke enperyalis Ameriken an ap mennen anba banyè “Amerika Premye!” “Amerika Premye” vle di ke rès mond lan dwe pouse nan dezyèm, twazyèm oswa katriyèm pozisyon, ki mennen nan plis kontradiksyon, lagè ak lagè komès.

Laterè san pran souf

Kriz la montre tèt li nan enstabilite nan chak domèn: ekonomik, finansye, sosyal, politik, diplomatik ak militè. Nan peyi pòv yo, dè milyon de moun ap mouri grangou, konprese pa priz san pitye lajan prete enperyalis yo.

Nasyonzini te estime an jen 2023 ke kantite moun ki te deplase fòseman akòz lagè, grangou ak enpak chanjman klimatik, te rive nan 110 milyon – yon ogmantasyon sevè lè li konpare ak nivo anvan pandemi an. Sa te anvan lagè nan Gaza.

Nan yon tantativ dezespere pou chape soti nan laterè sa yo, anpil moun oblije chape ale nan peyi tankou Etazini ak Ewòp. Moun ki fè vwayaj difisil ak danjere yo pou travèse Lanmè Mediterane a oswa Rivyè Rio Grande sibi vyolans ak abi endiskriptib nan chemen an. Dè dizèn de milye moun mouri chak ane nan tantativ la.

Sa yo se konsekans de kolaps ekonomik ak sosyal ki te koze pa devastasyon ekonomi mache “lib” la, avèk vyolans pa enperyalis yo, ki lakòz devastasyon, lanmò ak destriksyon nan yon echèl inimajinab.

Apre tonbe Inyon Sovyetik la, Etazini te vin tounen sèl superpouvwa nan mond lan tanporèman. Avèk pouvwa kolosal te vini awogans kolosal. Enperyalis Ameriken an te enpoze pouvwa li tout kote, itilize yon konbinezon pouvwa ekonomik ak fòs militè pou soumèt nenpòt nasyon ki refize ajenou devan Washington.

Apre yo fin pran kontwòl Balkans yo ak lòt ansyen esfè enfliyans Sovyetik la, yo te kòmanse yon envazyon nan Irak san pwovokasyon, e li te lakòz lanmò plis pase yon milyon moun. Envazyon Afganistan an te yon lòt epizòd sanglan. Pa gen moun ki konnen konbyen lavi ki te pèdi nan tè malere sa.

Men, limit pouvwa Etazini yo te ekspoze nan peyi Siri, kote Ameriken yo te bat akòz entèvansyon Larisi ak Iran. Sa te make yon chanjman brus nan sitiyasyon an. Depi moman sa a, enperyalis Ameriken an sibi yon seri de retonbe imilyan youn apre lòt.

Fèt sa a nan tèt li se yon prèv enpòtan nan kriz kapitalis sou yon echèl mondyal. Nan 19yèm syèk la, enperyalis Britanik te akeri richès fòmidab paske li te fòs dominan nan mond la. Men, bagay yo konn chanje nan kontrè yo.

Kriz kapitalis la avèk tansyon k ap grandi ant nasyon yo ap fè mond lan vin pi boulanje ak danjere. Lè w se prensipal polisye mondyal la, se tankou w ap pran nan twa wa. Ou gen yon travay ki vin de pli zan pli konplike ak chè, ak pwoblèm k ap ogmante tout kote ak ansyen alye ki santi feblès k ap rantre ansanm pou defye chèf la.

Enperyalis Ameriken an se fòs ki pi pisan ak reyakyonnè sou planèt la. Depans militè li egal ak sa yo nan dis pwochen peyi yo ansanm. Men, li pa kapab enpoze volonte li nan okenn rejyon nan mond lan.

Krilte enperyalis Ameriken an, epi tou ipokrizi li, te klèman ekspoze pa evènman nan Gaza. Li yon patisipan aktif nan masak yo k ap komèt sou gason, fanm, ak timoun san defans pa rejim Izrayelyen an.

Lagè kriminèl sa a pa ta ka dire yon sèl jou san sipò aktif nan ti klik dirijan Ameriken an. Men, pandan y ap ipokritman plenn sou sò viktim yo, Washington kontinye voye zam ak lajan pou ede Netanyahu nan masakè li.

Men sa ki pi siyifikatif, se enkapasite Washington pou fòse Izrayelyen yo pou fè sa ki bon pou enterè Ameriken. Menm si yo te rale kòd yo fòs, marionèt la kontinye danse nan pwòp melodi li. Sa se yon endikasyon sou deklin pouvwa Ameriken, ak pa sèlman nan Mwayen Oryan an.

Kapabilite yon nasyon gen pou domine lòt yo se relative. Li pa absoli. Sitiyasyon an pa estatik, men li dinamik, epi li chanje tout tan. Istwa montre ke nasyon yo ki te pòv ak oprime ka transfòme nan eta agresif ki vire sou vwazen yo epi eseye domine ak eksplwate yo.

Jodi a, Latiki se youn nan fòs dominan nan Mwayen Oryan an. Li se yon pouvwa enperyalis rejyonal. Kontrèman, Larisi ak Lachin, apre yo te antre nan wout kapitalis la, te revele tèt yo kòm pouvwa enperyalis fòmidab avèk yon rive global. Sa pote yo nan konfli dirèk ak enperyalis Ameriken an.

Lachin ak Larisi poko gen menm nivo pouvwa ekonomik ak militè kòm Etazini, men yo parèt kòm rival pwisan k ap defye Washington nan yon lit global pou mache, esfè enfliyans, matyè premyè ak envestisman pwofitab. Lagè nan Ikrèn ak Gaza bay prèv grafik sou limit pouvwa enperyalis Ameriken an.

Nan tan lontan, tansyon ki egziste ta deja mennen nan yon gwo lagè ant gran nasyon yo. Men, kondisyon ki chanje yo retire sa nan ajanda a – omwen pou prezan.

Kapitalis yo pa fè lagè pou patriyotis, demokrasi, oswa nenpòt lòt prensip grandyoz. Yo fè lagè pou pwofi, pou pran mache etranje, sous matyè premyè (tankou lwil), ak pou elaji esfè enfliyans.

Èske sa poko klè? E èske li pa trè klè ke yon lagè nikleyè ta endike okenn nan bagay sa yo, men sèlman destriksyon mityèl toulede bò? Yo menm te fè yon fraz pou dekri senaryo sa a: destriksyon mityèlman asire.

Yon lòt faktè desizif kont lagè ant gwo nasyon enperyalis yo se opozisyon masiv kont lagè, sitou (men pa sèlman) nan Etazini. Yon sondaj resan montre ke sèlman 5 pousan nan popilasyon Ameriken an ta vle entèvansyon militè dirèk nan Ikrèn.

Sa pa etone, bay defèt imilyan yo te soufri nan Irak ak Afganistan, yon reyalite ki toujou nan konsyans pèp Etazini. Sa a, plis pè ke yon konfwontasyon militè dirèk ak Larisi ta ka monte, kreye risk pou yon lagè nikleyè, aji kòm yon gwo kontrent.

Malgre ke yon lagè mondyal se elimine nan kondisyon prezan yo, pral gen anpil “ti piti” lagè ak lagè pwoksi tankou sa nan Ikrèn. Enpak global lagè sa yo ap siyifikatif. Sa pral ajoute nan volatite jeneral la epi alimante flanm dezòd mondyal la. Sa te vin trè klè pa evènman yo nan Gaza.

Avni ke sistèm sa ofri se kapab sèlman mizè kontinuèl, soufrans, maladi, e lagè pou ras imen an. Nan pawòl Lenin: kapitalis se laterè san pran souf.

Kriz de demokrasi boujwa

Kondisyon ekonomik nan peryòd kap vini an pral plis sanble ak sa yo nan ane 1930 yo pase ak ke yo ki te swiv Dezyèm Gè Mondyal la. Kesyon an konsa poze: èske demokrasi boujwa ap rete entak pou avni previzib la?

Demokrasi se, an reyalite, monopòl kèk nasyon rich ak privilejye, kote lagè klas la ka kenbe nan limit akseptab lè yo bay konsesyon bay klas travayè a.

Sa te premis materyèl sou ki sa yo rele demokrasi nan peyi tankou Etazini ak Grann Bretay te kapab kenbe pandan plizyè deseni. Repibliken ak Demokrat, Konsèvatif ak Travayè, te altène nan kontwòl, men yo pa fè okenn diferans fondamantal.

An reyalite, demokrasi boujwa se jis yon mask souri – yon fasad ki kache reyalite de diktati bank yo ak gwo korporasyon yo. Nan mezi klas dirijan an pa kapab kontinye bay konsesyon bay mas yo, y ap jete mask la pou revele reyalite lèd de règ vyolan. Sa ap vin de pli zan pli evidan.

Yo te di ke mache lib la te yon sipòtè demokrasi. Men, demokrasi ak kapitalis yo se opoze. Estrateg pou Kapital la kounye a ap eksprime dout ouvètman sou viabilité nan demokrasi boujwa a avèk avni kapitalis la menm.

Vye mit ke chak sitwayen gen opòtinite egal kounye a kraze pa kontrast sevè de richès ak liks obsèn k ap fè lafwa devan yon mas povrete, chomaj, san kay ak dezespwa, menm nan nasyon rich yo.

Deklin ekonomik k ap pwofondi kounye a afekte pa sèlman klas travayè a men tou yon kouch siyifikatif nan klas mwayèn nan. Chòk ekonomik, kriz pri lavi a, enflasyon k ap monte rapidman ak to enterè k ap ogmante kontinyèlman mennen nan fayit pou ti biznis yo. Gen yon ensekirite jeneral avèk yon krent pou avni nan tout nivo sosyete a ak eksepsyon de moun ki trè rich.

Lejitimitè sistèm nan te sipoze baze sou pwosperite lajman pataje. Men, kapital ap vin de pli zan pli konsantre nan men kèk milyardè, gwo bank ak korporasyon.

Olye de demokrasi, nou genyen yon ploutokrasi ki apèn kache. Lajan achte pouvwa, tout moun konnen sa. Demokrasi vle di yon sitwayen, yon vòt. Men kapitalis vle di yon dola, yon vòt. Kèk milya dola achte yon tikè antre nan Mezon Blanch lan.

Reyalite sa a ap vin de pli zan pli evidan pou pifò moun. Gen yon apati k ap grandi kont lòd politik egzistan an, ak mefyans – an reyalite rayi – nan elit dirijan an ak enstitisyon li yo.

Règ palmantè li menm ap undermen. Kò eli yo vin tounen boutik pale, pandan vrè pouvwa a pase soti nan Palman an nan Kabinè a, epi li soti nan Kabinè a nan klik ofisyèl ki pa eli ak “konseye” yo.

Manti ke lapolis ak jidisyè yo yon jan endepandan ap devwale pou tout moun wè. Pandan lagè klas la ap entansifye, enstitisyon sa yo pral de pli zan pli ekspoze ak pèdi kèlkeswa respè ak otorite yo te ka genyen yon fwa.

Alafen, boujwazi a pral tire konklizyon ke gen twòp dezòd, twòp grèv ak manifestasyon, twòp chaos. “Nou mande lòd!” Deja nou wè limitasyon boujwazi l ap mete sou dwa demokratik yo, tankou dwa pou manifeste, dwa pou fè grèv, e libète lapawòl ak laprès.

Nan nenpòt etap, boujwazi a pral tante pou chache yon dikta nan yon fòm oswa yon lòt. Men sa te ka sèlman tounen yon pwospè reyalis apre klas travayè a te sibi yon seri defèt sevè, tankou ka Almay apre Premye Gè Mondyal la.

Men byen anvan sa, klas travayè a pral gen anpil opòtinite pou teste fòs li kont eta boujwa a epi deplase pou pran pouvwa nan men li.

Èske gen yon menas de fachis?

Enpresyonis superfisyèl ki di yo nan “gòch la” nan politik entansyonèlman wè Donald Trump kòm yon fachis. Konfizyon sa a pa ka ede nou konprann siyifikasyon reyèl pou fenomèn enpòtan yo.

Foli sa a mennen yo dirèkteman nan marekaj de kolaborasyonis klas yo. Lè yo avanse lide fo ki ankouraje “pi piti mal la,” yo envite klas travayè a ak òganizasyon li yo pou ini ak yon sèl zèl reyakyonnè nan boujwazi a kont yon lòt.

Se politik mal sa a ki te pèmèt yo pouse elektè yo pou sipòte Joe Biden. Travayè yo te bouche nen yo pou bwè dlo santi Demokrat yo ofri, epi anpil moun te regrè sa apre.

Lè yo kontinye ap repete sou danje sipoze “fasis,” yo pral dezame klas travayè a lè li fè fas ak fòmasyon fasis reyèl nan lavni. Kòm pou prezan an, yo pa konprann pwen an ditou.

Gen anpil demagòg nan dwat politik la ki gen pouvwa, e kèk menm rive eli. Sepandan, sa a pa menm bagay ak yon rejim fasis, ki baze sou mobilizasyon mas de ti boujwa ki fache kòm yon belyer pou detwi òganizasyon travayè yo.

Nan ane 1930 yo, kontradiksyon nan sosyete a te rezoud nan yon espas tan relativman kout, e yo te ka fini swa nan viktwa revolisyon pwolètarya a, swa nan reyaksyon nan fòm fasis oswa Bonapartis.

Men, klas dirijan an te boule dwèt yo lè li te jete pwa li dèyè fasis nan tan pase. Li pa pral pran wout sa a fasilman.

Pi enpòtan, jodi a, yon solisyon rapid konsa eskli pa balans fòs ki chanje. Rezèv sosyal reyaksyon yo pi fèb anpil pase nan ane 1930 yo, epi pwa klas travayè a pi gwo anpil.

Peyizan yo prèske disparèt nan peyi kapitalis avanse yo, pandan ke kouch lajè ki te konn wè tèt yo kòm klas mwayèn (pwofesyonèl, travayè biwo, pwofesè, pwofesè inivèsite, fonksyonè piblik, doktè ak enfimyè) te rale pi pre pwolètarya a e yo te vin sendikalize.

Elèv yo, ki nan ane 1920 ak 1930 yo te bay twoup chòk pou fasis, te balanse sevè a gòch epi yo vle ide revolisyonè yo. Klas travayè a, nan pifò peyi, pa te sibi defèt grav pandan deseni yo. Fòs li yo lajman entak.

Boujwazi a jwenn tèt li fè fas ak kriz ki pi grav nan istwa li, men akòz ranfòsman fòmidab klas travayè a, li pa kapab deplase rapidman nan direksyon reyaksyon ouvèt.

Sa vle di ke klas dirijan an ap rankont anpil difikilte lè yo eseye reprann akizisyon yo nan tan pase. Pwofondè kriz la vle di ke yo pral oblije eseye koupe a zo. Men sa pral pwovoke eksplozyon nan yon peyi apre lòt.

Dezas anviwònman an

Anplis de lagè kontinyèl ak kriz ekonomik yo, limanite menase pa vyòl planèt la. Nan rechèch san rete pou pwofi, sistèm kapitalis la te anpwazone lè nou respire a, manje nou, ak dlo nou.

Li ap detwi forè Amazon yo ak kask glas polè yo. Oseyan yo kaye avèk plastik epi yo polye ak fatra chimik. Espès bèt yo ap disparèt nan yon vitès alarman. E avni de nasyon antye nan danje.

Seksyon ki pi pòv nan sosyete a ak klas travayè a frape pi rèd pa enpak polisyon ak chanjman klimatik. Anplis de sa, klas dirijan an ap mande yo pou peye pri kriz kapitalis la kreye.

Karl Marx te eksplike ke chwa ki devan limanite se te sosyalis oswa babari. Eleman babari yo deja egziste menm nan peyi kapitalis ki pi avanse yo, epi yo menase egzistans sivilizasyon an. Men kounye a nou gen dwa pou di ke kapitalis yo poze yon menas pou egzistans menm ras imen an.

Tout bagay sa yo brase konsyans dè milyon moun, espesyalman jèn yo. Men, endiyasyon moral ak demonstrasyon yo totalman ensifizan. Si mouvman anviwònmantal la limite tèt li nan politik jès vid, li pral kondane tèt li nan enpotans.

Anviwònmantalist yo kapab montre sentòm nan pwoblèm nan ki pi evidan. Men yo pa bay yon dyagnostik kòrèk, epi san sa, li enposib pou ofri yon gerizon. Mouvman anviwònmantal la ka sèlman reyisi nan objektif li yo si li pran yon pozisyon revolisyonè kont kapitalis la san anbigwite.

Nou dwe fè efò pou rive jwenn pi bon anviwònmantalist yo epi konvenk yo ke pwoblèm nan se kapitalis li menm. Katastwòf anviwònmantal la se rezilta foli ekonomi mache a ak motif pwofi a.

Sa yo rele ekonomi mache lib la enpotan pou rezoud nenpòt nan pwoblèm limanite ap fè fas. Li gaspiyè, destriktif ak iniman. Pa gen okenn pwogrè ki ka fèt sou baz sa a. Ka pou yon ekonomi planifye a se enkontournab.

Li nesesè pou egzpropriye bankye yo ak kapitalis yo epi ranplase anachi mache a ak yon sistèm planifikasyon amonize ak rasyonèl.

Sistèm kapitalis la kounye a montre tout karakteristik de yon kreyati ki pèdi tout rezon pou ekziste. Men sa pa siyifi ke li rekonèt ke l ap vin disparèt. Okontrè, an reyalite.

Sistèm dejenere sa a sanble ak yon granmoun senil ki kenbe tenasman nan lavi. Li pral kontinye trennen sou jiska li ranvèse pa mouvman revolisyonè konsyan klas travayè a.

Se travay klas travayè a pou mete fen nan pwosesis pwolonje sa a nan lanmò kapitalis la avèk ranvèsman revolisyonè li ak rekonstriksyon sosyete a soti nan tèt jouk anba.

Egzistans kapitalis la kounye a reprezante yon prezan klè ak pou avni latè a. Pou limanite ka viv, sistèm kapitalis la dwe mouri.

Faktè subjectif la

Baze sou kriz jeneral kapitalis la, nou ka konkli ke kolaps final sistèm nan inevitab e pa ka evite. Nan menm sans, viktwa sosyalis la nan se yon inevitabilite istorik.

Sa a se vre nan yon sans jeneral. Men, baze sou pwopozisyon jeneral, li enposib pou gen yon eksplikasyon konkrè nan evènman aktyèl yo.

Si tout bagay la konplètman inevitab, pa gen okenn bezwen pou yon pati revolisyonè, pou sendika, grèv, manifestasyon, etid teyori, ou lòt bagay. Men tout istwa pwouve ekzakteman opoze a. Faktè subjektif la, lidèchip la, se fondamantal nan moman desizif nan istwa.

Marx te montre ke klas travayè a san òganizasyon se pa plis pase matyè premyè pou eksplwatasyon. San òganizasyon, nou se anyen. Avèk li, nou ka tout bagay.

Men la nou rive nan pwen enpòtan nan pwoblèm nan: pa gen okenn lidèchip vre – Olye de sa, gen yen yon enpurte nan lidè yo nan travayè yo.

Òganizasyon mas yo pou klas travayè a te sibi presyon klas dirijan an ak ti boujwazi a pandan deseni pwosperite relatif yo. Sa te ranfòse priz biwokrasi travay la sou òganizasyon sa yo.

Kriz kapitalis la nesesèman vle di kriz refòmis la. Lidè dwat politik yo abandone lide sou ki mouvman an te kreye ak vin dekonekte ak klas yo sipoze reprezante a.

Plis pase nan nenpòt lòt peryòd nan istwa, lidèchip òganizasyon travayè yo vini anba presyon boujwazi a. Pou itilize yon ekspresyon ke sosyalis pionye Daniel DeLeon te kreye e souvan site pa Lenin, yo se jis “lyetnan travay kapital la.” Yo reprezante tan pase, pa prezan oswa lavni. Yo pral baleye sou kote nan peryòd tanpèt ki ouvri kounye a.

Men, pwoblèm nan pa kòmanse ak fini ak refòmis dwat politik yo.

Fayit la de “gòch” politik yo

Yon wòl danjere te jwe pa sa yo rele gòch la, ki te kapitile tout kote anba presyon zèl dwat politik la ak etablisman an. Nou te wè sa ak Tsipras ak lòt lidè Syriza nan Lagrès. Menm pwosesis la ka wè ak Podemos nan peyi Espay, Bernie Sanders nan Etazini, ak Jeremy Corbyn nan Grann Bretay.

Nan tout ka sa yo, lidè gòch yo te inisyalman reveye lespwa anpil moun, men lespwa sa yo te kraze lè yo te kapitile anba presyon zèl dwat politik la.

Li ta fasil pou akize lidè sa yo de lachèt ak feblès. Men, la a nou pa ap fè fas ak moralite endividyèl oswa kouraj pèsonèl, men pito ak feblès politik ekstrèm.

Pwoblèm esansyèl de refòmis gòch yo se yo kwè li posib pou reyalize revandikasyon mas yo san yo pa kraze sistèm kapitalis la. Nan sans sa, yo pa diferan de refòmis dwat yo, eksepte ke sa yo pa menm chache kache kapitilasyon yo bay bankye yo ak kapitalis yo.

An jeneral, “gòch” yo jodi a pa menm pale sou sosyalis la ankò. Yo pa menm yon lonbraj nan ansyen lidè gòch yo nan ane 1930 yo. Olye de sa, yo limite tèt yo nan demann fèb pou pi bon estanda lavi, plis dwa demokratik, elatriye.

Yo pa menm refere a kapitalis ankò, men pito a “neoliberalis” – sa vle di, “move” kapitalis, kòm opoze ak “bèl” kapitalis – byenke yo pa janm di egzakteman ki sa bèl kapitalis sa ta sipoze ye.

Paske yo refize separe de sistèm nan, refòmis gòch yo inevitableman wè bezwen an pou jwenn yon akomodasyon ak klas dirijan an. Yo eseye pwouve ke yo pa yon menas epi yo ka fè konfyans pou gouvène nan enterè kapitalis yo.

Sa eksplike refi obstine yo pou separe de zèl dwat la – ajan klas dirijan an andedan mouvman travay la – ke yo eseye jistifye sou baz bezwen pou kenbe inite.

An finisman, sa toujou mennen yo nan kapitile devan zèl dwat la. Men lè dènye yo pran kontwòl, yo pa montre menm timidite, men yo imedyatman lanse yon gwo pwotestasyon kont gòch la.

Konsa, lachèt la pa yon kesyon de karaktè pèsonèl de nenpòt endividi. Li se yon pati endispansab nan ADN politik refòmis gòch la.

Lit la kont opresyon

Kriz kapitalis la jwenn ekspresyon li nan anpil kouran de opozisyon kont sosyete prezan an, valè li yo, moralite li, ak enjistis ak opresyon li ki entolerab yo.

Kontradiksyon santral nan sosyete se toujou antagoni a ant travay salè ak kapital. Sepandan, opresyon pran anpil fòm diferan, e kèk ladan yo konsiderableman pi ansyen ak pi byen fon rasin pase esklavaj salè.

Youn nan fòm opresyon ki pi inivèsèl se sa fanm yo nan yon mond ki domine pa gason. Kriz la ap ogmante depandans ekonomik fanm yo. Koupe nan depans sosyal leta yo ap peze fanm yo plis ak chay swen timoun ak swen granmoun aje yo.

Gen yon epidemi vyolans kont fanm atravè mond lan. E dwa tankou aksè avòtman anba atak. Sa ap pwovoke yon gwo backlash, ak yon atitid militè ap grandi, espesyalman pami jèn fanm yo.

Rebelyon fanm kont opresyon monstrye sa a gen yon enpòtans fondamantal nan lit kont kapitalis. San patisipasyon konplè ak fanm yo, nou pa ka gen okenn revolisyon sosyalis reyisi.

Lit kont tout fòm opresyon ak diskriminasyon se yon pati nesesè nan batay kont kapitalis.

Pozisyon nou trè senp: nan chak lit, nou pral toujou pran bò moun ki oprese kont opresè yo. Men deklarasyon sa a pa ase pou defini pozisyon nou. Nou dwe ajoute ke atitid nou an esansyèlman negatif.

Sa vle di: nou opoze ak opresyon ak diskriminasyon nan nenpòt fòm, kit li vize kont fanm, moun koulè, moun omoseksyèl, moun transganr oswa nenpòt lòt gwoup oswa minorite ki oprese.

Sepandan, nou rejte nèt politik idantite, ki, anba pretèks defann dwa yon gwoup patikilye, jwe yon wòl reyakyonnè ak divizif ki finalman febli inite klas travayè a epi bay asistans inestimab bay klas dirijan an.

Mouvman travay la vin enfekte ak tout kalite lide etranje: postmodernis, politik idantite, “koreksyon politik,” ak tout lòt foli etranj ki te antre nan inivèsite yo pa ti boujwazi “gòch,” ki aji kòm yon transpòtè pou ideyoloji reyakyonnè ak etranje.

Yon pwodwi segondè sa yo rele postmodernis, politik idantite, sèvi pou twonpe lespri elèv yo. Lide sa yo te antre nan mouvman travay la, kote yo aji kòm yon zam ki pi efikas nan men biwokrasi a pou batay li kont pi konbatan klas militan yo.

Lenin te ensiste sou bezwen pou kominis yo goumen sou tout chan batay yo – pa sèlman chan batay ekonomik ak politik, men epitou chan batay ideyolojik. Nou kanpe fèm sou baz solid teyori Maksis ak filozofi materyalis dyalektik.

Sa nan yon kontradiksyon konplè ak idealis filozofik nan tout fòm li yo: kit se mistisism ouvèt, ki rele relijyon, oswa sinik men pwazonè mistisism ki rele postmodernis.

Lit kont ideyoloji klas etranje sa a ak defansè ti boujwa li yo konsa konstitye yon travay trè enpòtan. Pa gen okenn konsesyon ki dwe fèt pou lide divizif ak kontrarevolisyonè, ki jwe nan men bòs yo ak taktik ansyen yo: divize pou gouvène.

An reyalite, yon reyaksyon an sante kont lide pernisiye sa yo deja kòmanse pami yon kouch jèn k ap deplase nan direksyon kominis.

Kominis yo kanpe fèm sou tè klas politik ak defann inite klas travayè a pi wo pase tout divizyon koulè, sèks, lang oswa relijyon. Nou pa enterese si ou nwa ou blan, gason ou fanm. Ni nou pa gen enterè nan fòm ou viv ou kiyès patnè ou ye, oswa si ou pa gen yon patnè. Sa yo se zafè pèsonèl e pa okipe pèsonn – biwokrat, prèt oswa politisyen.

Sèl kondisyon pou nou se ou pare e vle goumen pou sèl kòz ki ka ofri libète vrè, egalite, ak relasyon ki vrèman imen ant gason ak fanm: kòz sakre de batay la pou emancipation klas travayè a.

Men kondisyon preliminè pou rantre nan kominis yo se ke ou kite tout foli reyakyonnè politik idantite deyò pòt la.

Sendika yo

Peryòd prezan an se youn nan peryòd ki pi boulanje ak konvulsif nan istwa. Etap la mete pou yon renesans nan lagè klas la. Men sa p ap fasil. Klas travayè a ap kòmanse reveye apre yon peryòd ke li prèske dòmi. Li pral bezwen reaprann anpil leson, menm leson elemantè tankou nesesite pou òganize nan sendika.

Men lidèchip òganizasyon mas yo, kòmanse ak sendika yo, se yon eta deplorab tout kote. Yo montre ke yo konplètman enadekwat pou satisfè bezwen ijan pou klas travayè a. Yo pa menm te kapab konstwi ak ranfòse sendika yo menm.

Kòm rezilta, tout kouch nouvo jenerasyon jèn travayè nan travay prekè tankou livrezon, travayè sant apèl, ak lòt tankou sa, jwenn tèt yo pa plis pase matyè premyè pou eksplwatasyon.

Pendan y ap travay nan kondisyon terib nan atelye tankou depo Amazon, yo sibi eksplwatasyon brital, èdtan long ak move peye. Jou lè travayè yo te kapab jwenn ogmantasyon salè serye lè yo te menase fè grèv, yo fini depi lontan. Bòs yo pral di yo pa kapab menm kenbe nivo salè aktyèl la, se pou pa pale de bay konsesyon.

Moun ki toujou reve de lapè klas ak konsansis ap viv nan tan pase, nan yon faz kapitalis ki sispann egziste. Se lidè sendika yo, pa Maksis yo, ki se utopyen! Yon panorama ouvri sou gwo batay men tou sou defèt pwolètarya a kòm rezilta move lidèchip. Sa ki nesesè se yon militans konplè ak yon renesans nan lagè klas la.

Pwosesis radikalizasyon an pral kontinye ak pwofondi. Sa pral ouvri gwo posibilite pou travay kominis nan sendika yo ak nan kote travay yo.

Chemen ki devan nou mande yon batay serye kont refòmis la, yon batay pou rejenerasyon òganizasyon mas klas travayè a, kòmanse ak sendika yo. Yo dwe transfòme nan òganizasyon konba klas travayè a.

Men sa a ka sèlman reyalize pa yon batay enplakab kont biwokrasi refòmis la. Sendika yo dwe pirifye soti nan tèt jouk anba, ak politik kolaborasyon klas la konplètman elimine.

Militans pa sifi

Lit kont refòmis la pa sijere nou kont tout refòm. Nou pa kritike lidè sendika yo paske yo goumen pou refòm, men okontrè, paske yo pa goumen ditou.

Yo chèche negosye ak bòs yo, yo evite pran aksyon militan, epi lè yo oblije fè sa paske presyon nan manm ran-ak-file yo, yo fè tout sa yo kapab pou limite aksyon grèv la e jwenn yon konpwomè pouri pou fini mouvman an pi vit posib.

Kominis yo pral goumen pou menm pi piti refòm ki reprezante yon amelyorasyon nan estanda lavi ak dwa travayè yo. Men anba kondisyon aktyèl yo, lit pou refòm siyifikatif ka sèlman reyisi nan mezi li akeri kapasite la pi laj ak pi revolisyonè.

Limitasyon de demokrasi boujwa fòmèl yo pral ekspoze nan mezi li teste nan pratik. Nou pral goumen pou defann nenpòt revandikasyon demokratik ki gen sans, pou pote sou pi bon kondisyon pou devlopman konplè nan lagè klas la.

Klas travayè a an antye ka sèlman aprann nan eksperyans li. San batay chak jou pou pwogrè anba kapitalis, revolisyon sosyalis la ta inimajinab.

Men, nan dènye analiz, militans sendikal pa ase. Anba kondisyon kriz kapitalis, menm benefis klas travayè a pa ka dire lontan.

Sa bòs yo fè konsesyon ak men dwat la yo pral pran tounen ak men gòch la. Ogmantasyon salè yo anile pa enflasyon oswa ogmantasyon taks. Faktori yo fèmen ak chomaj k ap ogmante.

Sèl fason pou asire ke refòm yo pa anile se pou goumen pou yon chanjman radikal nan sosyete a. Nan yon sèten pwen, lit defansiv yo ka transfòme nan lit ofansiv. Se jisteman atravè eksperyans nan ti batay pou revandikasyon pasyèl yo ke tè a prepare pou batay final la pou pouvwa.

Nesesite pou yon pati travayè yo

Klas travayè a se sèl klas reyèlman ki revolisyonè nan sosyete a. Se li sèlman ki pa gen okenn rezon pou vle kontinye yon sistèm ki baze sou pwopriyetè prive de mwayen pwodiksyon yo ak eksplwatasyon de fòs travay imen pou satisfè grangou voras kèk parazit rich.

Se devwa kominis yo pou fè konsyan pouswit enkonsyan klas travayè a pou chanje sosyete a. Sèlman klas travayè a gen pouvwa nesesè pou ranvèse diktati bankye ak kapitalis yo.

Pa janm bliye ke pa gen yon anpoul ki limen, yon wou ki vire, oswa yon telefòn ki sonnen san pèmisyon klas travayè a.

Sa a se yon pouvwa kolosal. E ankò, se yon pouvwa nan potansyèl sèlman. Pou reyalize pouvwa potansyèl sa a, li bezwen yon òganizasyon.

Gen yon analoji presi ak pouvwa nati a. Vapè se yon pouvwa konsa. Li te bay fòs motè pou revolisyon endistriyèl la. Li se pouvwa ki kondwi motè, ki bay limyè, chofaj ak enèji pou bay lavi ak mouvman nan gwo vil yo.

Men, vapè sèlman vin tounen yon pouvwa lè li konsantre nan yon mekanis ki rele yon bwat piston. San yon mekanis konsa, li senpleman dispèse nan atmosfè a san itilite. Li rete yon potansyèl, epi pa plis.

Menm nan nivo ki pi elemantè a, chak travayè ki gen konsyans klas konprann bezwen pou òganizasyon sendikal. Men, pi gwo ekspresyon òganizasyon pwolètarya a se pati revolisyonè a ki ini kouch ki pi dedye, konbatan, ak konsyan nan klas la nan lit pou ranvèse kapitalis yo. Kreye yon pati konsa se pi gwo travay ijan ki pou nou.

Konsyans klas la

Enstabilite ekonomik ak sosyal k ap grandi menase pou mine fondasyon lòd egzistan an. Ki jan nou ka eksplike chanjman vyolan nan eleksyon tout kote, sou bò dwat ak sou bò gòch epi tounen ankò sou bò dwat?

Refòmis miyop yo nan gòch la kondane travayè yo pou retwogradasyon sipoze yo. Se konsa yo eseye ekskiz tèt yo ak kache responsablite danjere yo. Men, sa reflete yon dezespwa ak yon mank de yon altènatif serye. Mas yo dezespere pou jwenn yon chemen sòti. Y ap teste yon opsyon apre lòt. Yo teste chak gouvènman, pati ak lidè apre lòt epi yo jwenn yo manke e rejte tout.

Nan pwosesis sa a, refòmis yo jwe yon wòl trè deplorab, epi refòmis gòch yo jwe yon wòl menm pi deplorab, si sa posib. Soti nan sa, nou wè yon chanjman nan konsyans. Sa a pa kalite chanjman piti piti youn ta ka espere.

Li pran tan pou matirite, natirèlman, men chanjman kantite finalman rive nan yon pwen kritik kote kantite toudenkou vin kalite. Chanjman sevè nan konsyans se nannan nan tout sitiyasyon an.

Sa a se egzak chanjman nou wè kounye a, espesyalman nan jèn yo. Yon sondaj te mande plis pase 1.000 granmoun Britanik pou klase mo ak fraz yo asosye pi plis ak “kapitalis”.

Rezilta tèt yo te “avidite” (73 pousan), “presyon konstan pou reyalize” (70 pousan), ak “kòripsyon” (69 pousan). 42 pousan nan repondan yo te dakò ak fraz la “kapitalis la domine pa rich yo, yo mete ajanda politik la.”

Chanjman an pi evidamman eksprime nan tandans lan nan direksyon ide kominis nan jèn yo. Jèn moun sa yo rele tèt yo kominis, byenke anpil pa janm li Manifès Kominis la epi yo pa gen konesans de sosyalis syantifik.

Men, trayizon nan bò gòch la fè mo “sosyalis” la santi move nan nen yo. Li pa gen rezonans ankò avèk yo. Yo di, “nou vle kominis la. Sèlman sa epi pa gen anyen mwens pase sa.”

Kisa yon kominis ye?

Nan seksyon nan Manifès Kominis ki gen tit “Pwolètarya ak Kominis,” nou li sa ki annapre:

“Nan ki relasyon Kominis yo kanpe ak pwolètarya a an jeneral?

“Kominis yo pa fòme yon pati separe ki kont lòt pati klas travayè yo.

“Yo pa gen okenn enterè separe ak apa de sa yo nan pwolètarya a an jeneral.

“Yo pa mete kanpe okenn prensip sektè pa yo, pou fòme mouvman pwolètarya a.

“Kominis yo distenge de lòt pati klas travayè yo sèlman nan sa: 1. Nan batay nasyonal yo de pwolètarya yo nan tout peyi, yo mete devan enterè komen tout pwolètarya a, endepandamman de tout nasyonalite. […]

“Kominis yo, konsa, nan yon bò, pratikman, se seksyon ki pi avanse ak rezoud nan pati klas travayè yo nan chak peyi, seksyon ki pouse tout lòt yo devan; nan lòt bò, teyoretikman, yo gen sou gwo mas pwolètarya a avantaj pou byen konprann liy mach la, kondisyon yo, ak rezilta final pou mouvman pwolètarya a.”

Liy sa yo eksprime esans pwoblèm nan trè byen.

Èske tan an bon pou yon Entènasyonal Kominis Revolisyonè?

Reyaksyon k ap grandi kont sa yo rele ekonomi mache lib la te fè defandè kapitalis yo pè. Y ap gade pou yon avni ensèten ak boulvèsan ak kè sote.

Ansanm avèk atitid pesimis sa a, reprezantan ki pi reflechi nan boujwazi a kòmanse dekouvri paralèl malèz ak mond 1917 la. Se nan kontèks sa a, bezwen an pou yon pati revolisyonè ak yon drapo pwòp ak politik revolisyonè klè ap poze.

Karaktè entènasyonal mouvman nou an soti nan lefèt ke kapitalis se yon sistèm mondyal. Depi nan konmansman an, Marx te vle kreye yon òganizasyon entènasyonal klas travayè a.

Sepandan, depi dejenere Stalinis de Kominis Entènasyonal la, pa gen okenn òganizasyon konsa ki egziste. Kounye a, se moman pou lanse yon Entènasyonal Kominis Revolisyonè!

Sa pral parèt kòm sèktè pou kèk moun. Men, sa se pa anyen konsa. Nou pa gen anyen an komen ak ti gwoup “ltra-gòch” ak sektè ki mache tankou pan ridikil nan periferik mouvman travayè a.

Nou dwe vire do nou bay sektè yo epi fè fas ak nouvo kouch fre k ap deplase nan direksyon kominis la. Bezwen an pou yon etap konsa pa ni yon ekspresyon enpasyans ni yon volonte subjektif. Li rasin nan yon konpreyansyon klè sou sitiyasyon objektif la. Se sa, epi pa anyen lòt, ki rann yon etap konsa absoliman nesesè ak inevitab.

Ann egzamine reyalite yo:

Dènye sondaj nan Grann Bretay, Etazini, Ostrali ak lòt peyi yo ban nou yon endikasyon trè klè ke lide kominis la ap gaye rapidman. Potansyèl pou kominis la se enorm. Travay nou an se fè potansyèl sa a vin yon reyalite avèk yon ekspresyon òganizasyonèl.

Lè nou òganize avangad la nan yon Pati Kominis Revolisyonè otantik, lè nou fè l yon fizyon ak yon òganizasyon ki gen yen disipline Bolchevik, lè nou edike l nan ide Marxist yo, epi lè nou fòme l nan metòd Lenin yo, nou pral bati yon fòs ki ka jwe yon wòl enpòtan nan devlopman revolisyon sosyalis la nan peryòd k ap vini an.

Sa a se travay nou an. Nou dwe simonte tout obstak pou reyalize l.

Stalinis la kont Bolchevis la

Pou lontan, lènmi yo de kominis te kwè ke yo te egzòse siksè fantom Revolisyon Oktòb la. Kolaps de Inyon Sovyetik la te parèt pou konfime kwayans yo ke kominis la te mouri e antere. “Lagè Fwad la fini,” yo te pran plezi, “e nou te genyen.”

Sepandan, kontrèman ak lejand ke lènmi klas nou yo kontinye repete a, se pa kominis la ki te tonbe nan ane 1980 yo, men Stalinis la – yon karikatir birokratik ak totalitè ki pa t gen okenn relasyon ak rejim demokrasi travayè yo ki te etabli pa Lenin ak Bolchevik yo nan 1917.

Stalin te fè yon kontrevolisyon politik kont Bolchevis la, baze sou yon kaste privilèjye ofisyèl ki te leve nan pouvwa nan yon peryòd de resesyon apre lanmò Lenin. Pou konsolide diktati li, Stalin te oblije touye tout kamarad Lenin yo ak yon gwo kantite lòt kominis otantik.

Stalinis la ak Bolchevis la, byen lwen pou yo idantik, pa sèlman diferan nan kalite: yo mityèlman eksklizif ak lènmi mòtyèl, separe pa yon rivyè de san.

Dejenerasyon nan pati “kominis” yo

Kominis la inextricablement lye ak non de Lenin ak tradisyon gloriye Revolisyon Ris la, men pati kominis yo jodi a se “kominis” nan non sèlman. Lidè pati sa yo abandone lide Lenin ak Bolchevis la depi lontan.

Yon kraze desizif ak Leninis la te akseptasyon de politik anti-Maksis la: “sosyalis la nan yon sèl peyi.” An 1928, Trotsky te predi ke sa ta inevitabman mennen nan dejenere nasyonal-refòmi chak pati kominis nan mond lan. Prediksyon sa a te kòrèk.

Okòmansman, lidè pati kominis yo te obeyi diktè Stalin ak biwokrasi a, e yo konfòmeman swiv chak vire soti nan Moskou. Pita yo te repiye Stalin, men olye pou yo tounen nan Lenin, yo te fè yon vire nan dwat politik sevè. Nan kraze soti nan Moskou, nan pifò peyi, pati sa yo te adopte pèspektiv ak politik refòmis.

Swiv lojik fatal ki te sosyalis la nan yon sèl peyi, lidèchip nan chak pati nasyonal adapte tèt yo ak enterè boujwazi nan peyi yo. Sa te mennen nan dejenere konplè, e menm likidasyon pati kominis yo.

Ka ki pi ekstrèm te Pati Kominis Italyen an, ki te konn yon fòs ki pi gwo ak pi pisan an Ewòp. Politik dejenere vers nasyonal-refòmis la mennen finalman nan disparisyon pati a ak transfòmasyon li nan yon pati refòmis boujwa.

Pati Kominis Britanik la kounye a gen enfliyans sèlman atravè yon jounal chak jou, Etwal Maten. Liy li pa ale pi lwen pase yon vèsyon tepid refòmis gòch la. Li se, an efè, sèlman yon kouvèti gòch pou biwokrasi sendikal la.

Pati Kominis Panyòl la se nan yon gouvènman koalisyon ki ap voye zam nan Ikrèn kòm yon pati nan lagè OTAN kont Larisi. Kòm rezilta, pati a antre nan yon dekli sevè. Pati jèn an pou yo te rejte liy ofisyèl la epi yo te ekspilse.

Pati Kominis Etazini an fonksyone kòm yon machin elektoral pou Pati Demokrat la, rele pou moun vote pou Biden kòm yon “vòt kont fasis.”

Pati Kominis Afrik di Sid la te fè yon pati nan gouvènman pro-kapitalis la, Kongrè Nasyonal Afriken, pou 30 ane, e menm yo defann masak 34 minè grèv nan Marikana an 2012.

Lis la san fen.

Kriz la nan pati kominis yo

Nan moman kritik sa a nan istwa mondyal, mouvman kominis entènasyonal la jwenn tèt li nan dezòd.

Anpil pati kominis atravè mond lan te reponn nan masak Gaza a ak apèl pou “respekte lwa entènasyonal” ak rezolisyon Nasyonzini, sa vle di, pi gwo pouvwa enperyalis yo.

Men se te envazyon Ikrèn pa Larisi an fevriye 2022 ki te pwovoke yon gwo divizyon, ak pifò pati kominis yo bese nan pozisyon pwòp klas dirijan yo. Anpil pati kominis, espesyalman nan Lwès, kouvri sipò takit yo pou OTAN ak apèl pasifis pou lapè, “negosyasyon,” elatriye. Atak Izrayèl la sou Gaza te fè bagay yo vin pi mal.

Pati Kominis Fransè a, pou egzanp, te retire tèt li nan koalisyon elektoral gòch la paske lidè li, Mélenchon, te refize karakterize Hamas kòm yon òganizasyon teworis.

Nan lòt ekstèm lan, kèk pati vin jis zouti pou politik etranje de Larisi ak Lachin. Pati yo prezante peyi sa yo kòm alye pwogresis nan lit pa nasyon fèb ak depandan pou “libere yo anba kolonizasyon enperyalis ak esklavaj dèt”.

Pati Kominis Federasyon Larisi la se yon ka ekstrèm. Li pèdi nenpòt pretansyon pou egzistans endepandan, se pou pa pale de yon egzystans kominis. Pati de Gennady Zyuganov la te vin jis yon disip nan rejim reyakyonnè de Vladimir Putin depi lontan.

Kontradiksyon sa yo mennen nan yon seri de divizyon. Yon Reyinyon Entènasyonal pou Pati Kominis ak Travayè nan Lahavàn an 2023 pa t menm ka pwodwi yon deklarasyon sou Lagè Ikrèn nan paske yo pa t ka jwenn “konsansis.”

Kriz la nan mouvman kominis la ak wòl KKE a

Anpil travayè kominis òdinè te reponn kont revizyonis san wont sa a.

Pati Kominis Grèk la (KKE) san dout te pran etap enpòtan pou rejte ansyen lide Stalinis la/Menchevik la de de etap yo. Li te adopte yon pozisyon enternasyonalis kòrèk sou lagè Ikrèn nan, ki li karakterize kòm yon konfli ant enperyalis.

Li te dirije yon mouvman travayè pou boykote anbake zam soti nan pò Grèk yo pou Ikrèn. Sa pral akeyi pa tout kominis reyèl. Sepandan, menmsi sa klèman gen anpil enpòtans, li twò bonè pou konkli ke pwogrè ke kominis Grèk yo fè a te fini.

An patikilye, li nesesè pou separe konplètman ak teyori de sosyalis la nan yon sèl peyi epi adopte yon apwòch kowalisyon ini Leninis.

KKE a ap eseye bati lyen ak lòt pati kominis ki pataje pozisyon li sou lagè Ikrèn nan kòm yon konfli ant enperyalis. Sa se yon etap nan bon direksyon. Sepandan, kondisyon anvan pou siksè se yon deba demokratik ki enplike tout tandans kominis ki reyèl nan mond lan.

Sou baz diplomasi ak “konsansis” opoze ak deba ak sentralis demokratik, li enposib pou rekonstwi yon reyèl Kominis Entènasyonal ki baze sou lide ak metòd Lenin.

Se travay nou pou retounen mouvman an nan orijin reyèl li yo, pou kase ak revizyonis lach ak anbrase banyè Lenin. Pou objektif sa a, nou lonje yon men nan amitye bay nenpòt pati oswa òganizasyon ki pataje objektif sa a.

Lè Trotsky te lanse Opozisyon Entènasyonal Gòch la, li te prevwa li kòm opozisyon gòch nan mouvman kominis entènasyonal la. Nou se kominis reyèl – Bolchevik-Leninis la – ki te eskli nan ranje mouvman kominis la pa Stalin ak biwokrasi la.

Nou toujou lite pou kenbe banyè wouj Oktòb la ak Leninis reyèl, epi kounye a nou dwe reklame plas nou kòrèk kòm yon pati entegral nan mouvman kominis mondyal la.

Lè a rive pou ouvè yon diskisyon onèt nan mouvman an sou pase a, ki pral finalman kase ak dènye rès Stalinis la epi prepare pou yon inite kominis dirab sou fondasyon solid Leninis la.

Desann ak revizyonis!

Pou inite lit tout kominis!

Retounen nan Lenin!

Politik la de Lenin

Travay imedyat nou se pa pou konvenk tout nan mas yo. Sa se yon bagay ki depase kapasite nou kounye a. Objektif nou se pou twouve eleman ki pi avanse ak gen konsyan klas la. Se sèlman nan fason sa a nou ka jwenn yon chemen pou rive nan mas yo. Men, nou pa ka trete apwòch nou nan mas yo lejèman.

Nouvo jenerasyon travayè ak jèn yo ap chèche yon fason pou soti nan impas la. Eleman ki pi bon yo te konprann ke sèl solisyon an se pran chemen revolisyon sosyalis la.

Yo kòmanse konprann nati pwoblèm yo devan yo epi yo kòmanse tou piti tou piti konprann nesesite pou solisyon radikal yo. Men, enpasyans yo ka mennen yo fè erè.

Travay kominis yo ta trè senp si tout sa ki te nesesè se te bonbade klas travayè a ak slogan revolisyonè yo. Men, sa se konplètman ensifizan epi li ka menm vin kontreproduktiv.

Klas travayè a ka sèlman aprann nan eksperyans, espesyalman eksperyans nan gwo evènman yo. An jeneral, klas la aprann sèlman tou dousman – twò dousman pou anpil revolisyonè ki pafwa ka enpasyan ak fristre.

Lenin te konprann ke, anvan Bolchevik yo te ka konkeri pouvwa, yo te dwe konkeri mas yo an premye. Pou sa, gwo fleksibilite nan taktik se nesesè. Lenin te toujou rekòmande revolisyonè yo pou yo gen pasyans: “eksplike avèk pasyans” se te konsèy li bay Bolchevik yo, menm nan chalè revolisyon 1917 la.

San yon konpreyansyon de taktik yo ki apati eksperyans konkrè klas travayè a, tout pale sou bati mouvman revolisyonè a se pale vid: li tankou yon kouto san yon lam.

Se poutèt sa kesyon estrateji ak taktik yo dwe okipe yon plas santral nan konsiderasyon kominis yo. Tou de Lenin ak Trotsky te gen yon lide trè klè sou relasyon avangad kominis la ak òganizasyon refòmis mas yo.

Sa te rezime nan sa ki te san dout deklarasyon definitif Lenin sou taktik revolisyonè yo: Kominis Gòch, yon Maladi Enfanil. Plis pase yon syèk pita, ekri Lenin yo sou sijè enpòtan sa a rete yon liv sele ak sèt sele pou sektè Trotskyis yo ki fo.

Yo te diskredite banyè Trotskyis la toupatou epi yo te rann sèvis inestimab pou biwokrasi a. Yo imajine ke òganizasyon mas yo ka senpleman ekri kòm anakronis istorik. Atitid yo anvè òganizasyon sa yo limite nan denonsyasyon estridan de trayizon. Men, taktik sa yo mennen dwat nan yon chimen san fen.

Yo pa gen anyen an komen ak metòd fleksib de Lenin ak Trotsky, ki te konprann nesesite pou kominis yo konstwi pon pou mas travayè ki rete anba enfliyans refòmis yo.

Nou dwe vire do nou kont sektè sa a epi fè fas avèk kouraj nan direksyon klas travayè a. Lè nou eksplike politik kominis yo bay mas yo avèk pasyans epi mete demand sou lidè refòmis yo, li posib pou genyen travayè refòmis yo sou kominis.

“Tout pouvwa pou Sovyetik yo”

Li sifi pou mansyone lefèt ke, an 1917, Lenin te avanse slogan “Tout Pouvwa pou Sovyet yo”, nan yon moman lè òganizasyon sa yo, ki te reprezante mas travayè ak sòlda yo, te anba kontwòl reformis Menchevik ak Revolisyonè Sosyal yo.

Avèk slogan sa a, Lenin te di lidè reformis Sovyet yo: “trè byen, mesye. Nou gen majorite a. Nou pwopoze ke ou pran pouvwa nan men nou epi bay pèp la sa yo vle – lapè, pen, ak tè. Si ou fè sa, nou pral sipòte ou, lagè sivil pral evite, epi lit pou pouvwa a pral redwi a yon lit lapè pou enfliyans andedan Sovyet yo.”

Lidè reformis lach yo pa t gen okenn entansyon pran pouvwa. Yo te soumèt tèt yo nan Gouvènman Pwovizwa boujwa a, ki an retou te soumèt tèt li nan enperyalis la. Travayè ak sòlda yo nan Sovyet yo te konsa kapab wè pou tèt yo nati trayizon lidè yo, epi yo te vire nan direksyon Bolchevis la.

Sèlman nan mwayen sa yo li te posib pou Bolchevik yo pase de yon ti pati ki te gen apeprè 8,000 manm nan mwa Fevriye 1917 a yon fòs mas ki te kapab genyen majorite a nan Sovyet yo nan peryòd ki te vin anvan Revolisyon Oktòb la.

Anwo tout, li nesesè pou nou jodi a kenbe yon sans de reyalite. Fòs reyèl kominis yo te jete dèyè pa fòs istorik ki depase kontwòl nou. Nou redwi a yon minorite nan yon minorite nan mouvman klas travayè a.

Nou gen lide kòrèk yo, men gwo majorite klas travayè a poko konvenki ke lide nou yo kòrèk epi nesesè. Dabitid, yo rete anba enfliyans òganizasyon reformis tradisyonèl yo pou rezon senp ke lidè òganizasyon sa yo ofri yo sa ki sanble yon fason fasil pou sòti nan kriz la.

An reyalite, chemen sa a mennen sèlman nan plis defèt, desepsyon ak mizè. Kominis yo pa kapab an okenn sikonstans abandone klas travayè a nan men lidè reformis ak biwokrat yo ki san pitye. Okontrè, nou dwe fè yon lit san pitye kont yo. Men pa gen okenn fason pou klas travayè a evite pase nan lekòl douloure refòmis yo.

Travay nou se pa pou fè atak soti nan kote, men pou pase nan eksperyans lan ansanm ak yo, bò kote yo, ede yo rale leson yo epi jwenn chemen an avanse, tankou Bolchevik yo te fè an 1917.

Bati yon pon pou travayè yo!

Nou dwe etabli yon dyalòg ak klas travayè a, kote nou pa wè kòm eleman etranje oswa ènmi, men kòm konpayèl nan lit kont yon ènmi komen – Kapital. Nou dwe pwouve yo siperyorite kominis la, pa nan pawòl men nan aksyon.

Nou dwe jwenn fason ak mwayen pou genyen yon odyans pami mas travayè yo ki rete anba enfliyans reformis la. Biwokrasi a pral sèvi ak tout metòd san skrupil pou izole kominis yo nan travayè òdinè yo. Entèdiksyon, proscription, ekspilsyon, manti, difamasyon, ensilt ak atak de tout kalite. Men kominis yo ap toujou jwenn fason ak mwayen pou simonte obstak sa yo. Pa gen okenn fason pou biwokrasi a, ki te usurpe lidèchip òganizasyon travayè yo, ka anpeche kominis yo rive jwenn klas travayè a.

Pa gen yon règ an lò pou detèmine taktik, ki detèmine pa kondisyon konkrè yo. Sa a se pa yon kesyon de prensip, men yon kesyon pratik. Lenin te toujou gen yon atitid fleksib sou kesyon taktik yo. Menm Lenin sa a ki te kanpe san pitye pou separe de Sosyal Demokrasi an 1914 epi ki te sipòte etablisman yon pati kominis endepandan nan Grann Bretay, te tou pwopoze ke pati Britanik la aplike pou afilyasyon ak Pati Travayè a, pandan li te kenbe pwòp pwogram, banyè ak politik li.

Nan sèten sikonstans, li ka nesesè pou voye tout fòs nou yo nan òganizasyon reformis yo pou konvenk travayè ki deplase gòch la sou yon pozisyon revolisyonè fèm.

Nan etap prezan an, sepandan, sa pa poze. Kondisyon yo pou sa yo absan. Men an tout tan, li nesesè pou jwenn yon chemen pou rive nan klas travayè a. Sa se pa yon kesyon taktik, men yon kesyon lavi ak lanmò pou avangad kominis la.

Kominis yo, menm pandan y ap travay kòm yon pati endepandan, gen devwa pou rakontre ak òganizasyon mas klas travayè a, kouri dèyè yon kowalisyon ini kote sa posib, pou jwenn yon chemen pou rive nan mas yo. Sa se ABC pou nenpòt moun menm byen lwen abitye ak lide ak metòd Marx, Engels, Lenin ak Trotsky.

Politik nou an se jisteman baze sou konsèy Lenin ak tèz kat premye kongrè Entènasyonal Kominis la. Si sa a pa konprann pa kritik sektè nou yo, sa se antyèman malè yo.

Pou kisa nap batay?

Nan sans, objektif kominis yo menm jan ak sa yo nan travayè yo an jeneral. Nou kanpe pou nouri moun ki grangou ak bay kay pou moun sanzabri; pou moun travay nan bon kondisyon garanti; pou rediksyon nan semèn travay la ak konkeri tan lib; pou sante ak edikasyon garanti ak bon kalite; pou yon fen nan enperyalis ak lagè; ak pou yon fen nan destriksyon fou planèt nou an.

Men nou fè yo remake ke, nan kondisyon kriz kapitalis, objektif sa yo ka sèlman reyalize atravè yon lit san pitye, epi sa ka sèlman finalman reyisi lè li mennen nan ekspwopriye de bankye yo ak kapitalis yo. Se pou rezon sa Trotsky te devlope lide demann tranzisyonèl yo.

Kominis yo pral entèvni ak tout enèji yo nan chak lit klas travayè a. Demann konkrè ke kominis yo leve nan mouvman an ap, nan kou, chanje souvan an akò ak kondisyon ki chanje yo, epi ap varye selon kondisyon yo nan chak peyi. Se poutèt sa, yon lis pwogramatik nan demann ta dekontrakte nan yon manifès sa a.

Sepandan, metòd la pa ki kominis nan tout peyi yo ta dwe fòmile demann konkrè yo te elabore briyan pa Trotsky an 1938 epi pibliye nan dokiman fondasyonèl pou Katriyèm Entènasyonal la, Agoni Lanmò Kapitalis ak travay Katriyèm Entènasyonal la – oswa Pwogram Tranzisyonèl kòm li pi konnen.

Demann yo prezante nan dokiman sa a reprezante yon rezime nan pwogram pa Lenin ak Bolchevik yo, epi yo genyen nan tèz pibliye ak dokiman kat premye kongrè Entènasyonal Kominis la.

Lide debaz demann tranzisyonèl yo ka senpleman deklare. Trotsky te eksplike ke nan peryòd deklin kapitalis la, nenpòt lit serye pou amelyore nivo lavi yo pral inevitabman ale “depi limit relasyon pwopriyete kapitalis ak eta boujwa a.”

Menm jan nan lagè, batay defansif ka transfòme nan ofansif. Konsa, nan lit klas la, lit pou demann imedya ka mennen, nan sèten sikonstans, nan yon kwasans nan konsyans ak yon mouvman nan direksyon yon lit revolisyonè pou pouvwa.

Nan dènye analiz la, pa gen okenn refòm ki ka janm jwenn yon karaktè dirab sof si li lye ak ranvèse lòd boujwa a.

Kominis yo lite pou emansipasyon total de klas travayè a, pou libète nan opresyon ak agoni travay. Sa ka sèlman reyalize pa destriksyon eta boujwa a, ekspwopriyasyon mwayen pwodiksyon yo ak entwodiksyon planifikasyon sosyalis anba kontwòl ak jesyon travayè demokratik yo.

Se sou sa avni limanite a depann. Nan gran pawòl de Maksis Ilandè James Connolly:

“Pou demann nou ki yo trè modere,

Nou sèlman vle tè a.”

Èske kominis se yon lide utopik?

Dènye refij defansè kapitalis yo se di ke pa gen okenn altènatif a sistèm fayit yo a. Men èske nenpòt moun rezonab ka kwè sa?

Èske li vrèman ka vre ke ras imen an enkapab imajine yon sistèm ki siperyè sitiyasyon orib sa? Deklarasyon tèlman fantastik sa reprezante yon libèl monstrye sou entèlijans espès nou an.

Abolisyon diktati bankye ak kapitalis yo pral pèmèt kreyasyon yon ekonomi ki planifye rasyonèlman pou satisfè bezwen limanite, pa avidite ravajè yon ponyen milyadè.

Solisyon an evidan pou nenpòt moun ki panse seryezman. Epi li kounye a tou pre men nou. Se sèl fason pou elimine grangou, povrete, lagè ak tout lòt movezè kapitalis yo, epi kreye yon mond ki apwopriye pou moun viv ladan.

Lènmi kominis yo di ke sa se yon lide utopyen. Akizasyon sa a gen yon son ironik. Sa ki utopyen se jisteman yon sistèm sosyo-ekonomik ki depase itilite li, ekzistans li menm ki kanpe nan kontradiksyon flagran ak bezwen reyèl sosyete a. Yon sistèm konsa pa gen dwa egziste epi li dwe kondane pou fini nan fatra istwa a.

Pa gen anyen utopyen nan kominis la. Okontrè. Kondisyon materyèl yo pou yon nouvo ak pi wo sosyete imen deja egziste nan yon echèl mondyal epi yo ap matirite rapidman.

Avansman kolosal nan syans ak teknoloji ofri yon imaj seduisan yon mond ki libere de povrete, sanzabri ak grangou. Devlopman entèlijans atifisyèl, konbine avèk robòtik modèn, ta ka sèvi pou diminye èdtan travay yo nan pwen kote, finalman, moun pa ta bezwen travay eksepte pa chwa pèsonèl.

Abolisyon esklavaj travay la se presizeman premis materyèl pou yon sosyete san klas. Sa kounye a antyèman posib. Sa a pa yon utopi, men yon bagay ki byen nan men nou. Yon nouvo mond nan pwosesis pou fèt, ap grandi silansyeuzman men solidman andedan matris ansyen an.

Men anba kapitalis, tout bagay vire nan opoze li. Nan yon sistèm kote tout bagay soumèt nan mòf profit la, chak nouvo avans teknolojik vle di yon ogmantasyon nan chomaj ansanm ak yon pwolonje nan jou travay la, ak yon ogmantasyon nan esklavaj ak eksplwatasyon.

Tout sa nou pwopoze se ranplase yon sistèm enjis ak irasyonèl kote tout bagay fè soumèt nan avidite ensasyab kèk moun, pou yon ekonomi planifye baze sou pwodiksyon pou satisfaksyon de ki sa moun bezwen.

Pou yon Entènasyonal Kominis otantik!

Twa deseni de sa, lè Inyon Sovyetik tonbe, Francis Fukuyama te pwoklame fen istwa a. Men istwa pa fasil pou detwi konsa. Li kontinye sou wout li, malgre opinyon ekriven boujwa yo. Epi kounye a wou istwa a vire 180 degre.

Tonbe Inyon Sovyetik la te san dout yon gwo dram istorik. Men, ak distans, li pral wè kòm sèlman prelid yon dram pi gwo – kriz final kapitalis la.

Pou rezon ki dekri pi wo a, kriz aktyèl la pral pwolonje nan lanati. Li ka dire ane, oswa menm deseni ak anpil tòde akòz absans faktè subjèktif la. Sepandan, sa a se sèlman yon bò nan pyès monnen an.

Kriz la pral long mennen, men sa pa vle di li pral lapè ak trankil. Okontrè! Nou antre nan peryòd ki pi toubiyon ak boulvèsan nan istwa modèn.

Kriz la pral afekte youn apre lòt peyi. Klas travay la pral gen anpil opòtinite pou pran pouvwa. Chanjman sevè ak toudenkou yo enplisit nan tout sitiyasyon an. Yo ka eklate lè nou mwens espere yo. Nou dwe prepare.

Li pa nesesè ankò pou konvenk lajè kouch jèn yo nan siperyorite kominis. Yo deja kominis. Y ap chèche yon drapo pwòp, yon òganizasyon ki te kase radikalman ak reformism ak lachè “gòch” oportunis.

Nou dwe pran tout mezi pratik posib pou jwenn yo ak rekrite yo. Sa enplike pwoklamasyon yon nouvo pati ak yon nouvo Entènasyonal. Tout sitiyasyon an egzije sa. Se yon travay absoliman nesesè ak ijan ki pa admèt okenn reta.

Sa ki nesesè se yon veritab pati kominis, ki baze sou lide Lenin ak lòt gwo anseyan Marxist yo, ak yon entènasyonal sou liy Entènasyonal Kominis la pandan senk premye ane li yo.

Nimewo nou toujou piti lè konpare ak gwo travay ki devan nou ak nou pa gen okenn ilizyon sou sa. Men, chak mouvman revolisyonè nan istwa toujou kòmanse lavi kòm yon eleman piti ak sanble pa enpòtan.

Nou gen travay enpòtan pou fè, epi travay sa a deja bay fwi enpòtan ak ap rive nan yon etap desizif.

Nou ap grandi rapidman paske nou kounye a naje ansanm ak kouran istwa a. Anvan tout bagay nou gen lide kòrèk yo. Lenin te di Marxis la se tout-pwisan paske li se verite. Rezon sa a ranpli nou ak konfyans nan lavni.

Gwo sosyalis utopyen franse Fourier te defini sosyalism kòm fason pou fè reyalite potansyèl ras imen an.

Anba kominis, pou premye fwa nan istwa imen, pòt yo pral louvri pou mas yo pou yo reyèlman atrab mond kilti ki te refize yo. Wout la pral louvri pou yon flèchiman atizay, mizik ak kilti, tankou mond lan pa janm wè.

Pou yon nouvo mond, kote lavi pral jwenn yon siyifikasyon ki konplètman nouvo. Epi pou premye fwa, gason ak fanm pral kapab leve tèt yo nan wotè reyèl yo sou baz egalite konplè. Sa pral kwasans limanite soti nan domèn nesesite nan domèn libète.

Gason ak fanm pa pral gen pou gade nan syèl la pou chèche yon lavi miyò apre lanmò. Yo pral fè eksperyans yon nouvo mond, kote lavi li menm, pirifye nan opresyon, eksplwatasyon ak enjistis, pral jwenn yon siyifikasyon nouvo.

Sa a se bèl bagay la pou ki n ap goumen: yon paradi nan mond sa a.

Sa se sa kominis an verite vle di.

Sa a se sèl koz ki vo goumen pou.

Se pou sa nou se kominis!

Li enpòtan pou chak nan nou asire ke travay sa a fèt imedyatman, san ezitasyon e ak konviksyon absoli ke nou pral reyisi.

Slogan batay nou dwe:

A bas vòlè enperyalis yo!

A bas esklavaj kapitalis!

Ekspwopriye bankye yo ak kapitalis yo!

Viv Kominis!

Travayè tout peyi, ini nou!

Avanse pou konstwi yon nouvo Entènasyonal!