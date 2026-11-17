امروزه ما در میانهٔ یکی از عمیق‌ترین بحران‌هایی به‌سر می‌بریم که نظام سرمایه‌داری تاکنون تجربه کرده است. درحالی‌که بار سنگین پیامدهای این بحران را بر دوش ۹۹ درصد جامعه گذاشته می‌شود، یک درصدِ برخوردار، بیش از پیش بر ثروت و دارایی‌های خود می‌افزایند. فساد گسترده و رسوایی‌های پی‌درپی در میان طبقهٔ حاکم و نهادهای وابسته به آن، میلیون‌ها انسان را از سیاست‌های رایج و احزاب رسمی روی‌گردان کرده است. مجموعهٔ این عوامل، مشروعیت نظام سرمایه‌داری را بیش از پیش به چالش کشیده است. شمار بسیاری در جست‌وجوی راهی برای برون‌رفت از این نظام‌اند و روزبه‌روز بر شمار کسانی افزوده می‌شود که پاسخ را در سوسیالیسم انقلابی می‌جویند.

برای بسیاری روشن است که علیه چه چیزهایی مبارزه می‌کنیم: فساد، بحران و سیاست‌های ریاضت اقتصادی. اما روشن ساختن آنچه در راهش مبارزه می‌کنیم، و ترسیم سیمای جامعه‌ای که خواهان برپایی آن هستیم، دشوارتر است. جامعهٔ نوینی که در پی آنیم، چگونه سازمان خواهد یافت و مناسبات اجتماعی در آن چگونه شکل خواهد گرفت؟ زندگی روزمرهٔ ما چه دگرگونی‌هایی را از سر خواهد گذراند؟ سوسیالیسم در عمل چه سیمایی خواهد داشت؟

مارکسیست‌ها فال‌گیر و غیب‌گو نیستند. ما نمی‌توانیم آینده را با قطعیت پیش‌بینی کنیم و ازاین‌رو قادر نیستیم با دقت تمام بگوییم که سوسیالیسم چه سیمایی خواهد داشت. برای نمونه، انگلس در بحث از خانواده در جامعهٔ سوسیالیستی می‌نویسد: «[ماهیت روابط خانوادگی در سوسیالیسم] تنها هنگامی روشن خواهد شد که نسلی نو پرورش یافته باشد… وقتی چنین انسان‌هایی پا به عرصهٔ وجود بگذارند، دیگر اعتنایی به آنچه ما امروز دربارهٔ چگونگی رفتار آنان می‌اندیشیم نخواهند داشت. آنان خود مناسبات و معیارهای رفتاری و افکار عمومی خویش را شکل خواهند داد و این مسئله دیگر موضوعی برای گمانه‌زنی‌های ما نخواهد بود.» این گمانه‌زنی‌های نسل‌های پیشین نیست که جامعهٔ آینده را شکل می‌دهد، بلکه این جامعه در پرتو تصمیم‌ها و کنش‌های انسان‌های زنده و نسل‌هایی که آن را می‌سازند، شکل خواهد گرفت.

بااین‌حال، این بدان معنا نیست که هیچ تصوری از سیمای سوسیالیسم نمی‌توان به دست داد. مارکسیست‌ها به سوسیالیسم علمی باور دارند و با به‌کارگیری روش تحلیل ماتریالیستی، روند تحول تاریخ و جامعه را بررسی می‌کنند. به بیان دیگر، می‌توان با تکیه بر شواهد و تجربه‌های گذشته و شرایط موجود، دربارهٔ آینده فرضیه‌هایی مستدل مطرح کرد. البته این علم، پیش‌بینی دقیق و قطعی همهٔ رویدادها را ممکن نمی‌سازد. همان‌گونه که پزشک نمی‌تواند زمان دقیق مرگ بیمار را تعیین کند و زمین‌شناس قادر نیست روز و ساعت وقوع زلزله یا فوران آتشفشان بعدی را پیش‌بینی کند، مارکسیست نیز نمی‌تواند زمان دقیق آغاز انقلاب یا شکل مشخصی را که به خود خواهد گرفت، از پیش تعیین کند. بااین‌همه، همان‌طور که می‌توان از خلال بررسی یک کودک، تا اندازه‌ای استعدادها و ظرفیت‌های او را برای تبدیل‌شدن به انسانی بالغ شناخت، با بررسی جامعهٔ سرمایه‌داری نیز می‌توان زمینه‌ها، گرایش‌ها و امکانات مادیِ شکل‌گیری جامعهٔ سوسیالیستی را تشخیص داد.

همین امروز می‌توانیم نطفهٔ جامعهٔ سوسیالیستی را در بطن نظام سرمایه‌داری مشاهده کنیم. مهم‌تر از آن، با بررسی تضادهای درونی سرمایه‌داری و موانعی که این نظام، به‌واسطهٔ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خصلت سودمحور تولید اجتماعی، بر سر راه پیشرفت جامعه ایجاد می‌کند، می‌توانیم به درکی از امکانات مادی و چشم‌انداز جامعهٔ سوسیالیستی دست یابیم؛ جامعه‌ای که در آن این موانع تاریخی برطرف شده و تولید اجتماعی، نه در خدمت انباشت سود و سرمایه، بلکه بر پایهٔ نیازهای انسانی و در راستای تأمین و پیشرفت زندگی همگان سازمان می‌یابد.

اقتصاد رها از قید سود

توسعهٔ اقتصادی، پیش‌شرط مادیِ پیشرفت در تمامی عرصه‌های دیگر جامعه است. بدون رشد کافی نیروهای مولد ــ از صنعت و کشاورزی گرفته تا فناوری و فنون تولید ــ جامعه از امکانات مادی و ابزارهای لازم برای پیشرفت علم، هنر، فرهنگ، فلسفه و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی برخوردار نخواهد بود. این یکی از اصول بنیادین برداشت ماتریالیستی مارکسیسم از تاریخ است.

اما سرمایه‌داری دیگر قادر نیست نیروهای مولد را به‌نحوی پایدار و متناسب با نیازهای جامعه توسعه دهد؛ چراکه تضادهای درونی این نظام، همراه با هرج‌ومرج و ناکارآمدیِ برخاسته از آن‌ها، به مانعی فزاینده در برابر رشد اقتصادی بدل شده‌اند. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی / ۱۳۸۷ خورشیدی، میلیاردها پوند از ثروت اجتماعی بر باد رفت. این بحران نه حاصل طمع فردی یا صرفاً پیامد یک ایدئولوژی خاص، بلکه برخاسته از تناقض‌های ذاتیِ خود نظام سرمایه‌داری بود. در پی آن، روند رشد نیروهای مولد در مقیاس جهانی دچار رکود و اختلال شد. این وضعیت، بسیاری از کشورها را از مسیر توسعهٔ اقتصادی سال‌ها و حتی دهه‌ها عقب انداخت. برای نمونه، سرمایه‌گذاری در بریتانیا هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته و ۲۵ درصد پایین‌تر از اوج آن در آن دوره قرار دارد؛ و حجم ساخت‌وساز نیز ۱۰ درصد کاهش داشته است.

سرمایه‌داری دیگر قادر نیست نیروهای مولد را به تمامی ظرفیت خود به کار گیرد و توسعه دهد. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، ظرفیت تولیدیِ مورد استفاده در حال حاضر تنها به ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت موجود می‌رسد؛ آن هم پس از آنکه بخش‌های گسترده‌ای از تولید تعطیل و میلیون‌ها شغل نابود شده‌اند. در مقیاس جهانی نیز میانگین بهره‌برداری از ظرفیت تولیدی حدود ۷۰ درصد است. به بیان دیگر، تنها با به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدیِ موجود، می‌توان تولید اقتصادی جهان را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داد. بااین‌حال، درحالی‌که میلیون‌ها انسان در سراسر جهان از کمبود غذا، سرپناه، خدمات درمانی و دیگر نیازهای اساسی رنج می‌برند، بخش بزرگی از این ظرفیت تولیدی همچنان بلااستفاده مانده است.

حتی بسیاری از اقتصاددانان بورژوازی نیز امروزه از پدیده‌ای به نام «ظرفیت مازاد» سخن می‌گویند. منظورشان این است که ظرفیت تولید از آنچه بازار قادر به جذب آن است فراتر رفته و ازاین‌رو باید بیش از پیش محدود شود. پیامد عملی چنین منطقی چیزی جز تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش تولید و بیکاری گسترده نیست.

ریشهٔ این تناقض را باید در سود-محوری این نظام جست. در نظام سرمایه‌داری، ظرفیت تولیدی جامعه تنها زمانی به کار گرفته می‌شود که تولید کالاها و خدمات سودآور باشد و امکان فروش آن‌ها با سود وجود داشته باشد. هرگاه چنین امکانی فراهم نباشد، تولید متوقف می‌شود؛ حتی اگر جامعه به‌شدت به همان کالاها و خدمات نیاز داشته باشد. صاحبان ابزارهای تولید ترجیح می‌دهند کارخانه‌ها و تأسیسات خود را تعطیل یا بلااستفاده نگه دارند تا اینکه بدون کسب سود به تولید ادامه دهند؛ حتی اگر این تصمیم به معنای محروم ماندن میلیون‌ها انسان از نیازهای اولیه‌شان باشد.

اقتصاد سرمایه‌داری نه بر پایهٔ نیازهای جامعه، بلکه بر اساس منطق سود و انباشت سرمایه سازمان یافته است. از همین رو، این نظام در تأمین نیازهای واقعی انسان‌ها به‌شدت ناکارآمد است؛ درست برخلاف آنچه مدافعان این مناسبات پیوسته ادعا می‌کنند. بارها به ما گفته‌ شده است، که سرمایه‌داری کارآمدترین نظام اقتصادی است. اما اگر چنین است، چرا کارخانه‌ها تعطیل و دفترهای کاری خالی می‌مانند، درحالی‌که همین امکانات می‌توانند انبوهی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید و عرضه کنند؟

اگر سود از معادلات این نظام حذف شود، دیگر مانعی بر سر راه بهره‌گیری از تمام ظرفیت ابزارهای تولید وجود نخواهد داشت. این تصور از اقتصادی که نه برای کسب سود، بلکه برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه سازمان می‌یابد، نخستین چشم‌انداز را از سیمای سوسیالیسم آینده پیش روی ما می‌گشاید.

سرمایه‌داری = فقر در میان فراوانی

آمار رسمی، شمار بیکاران جهان را ۲۰۰ میلیون نفر اعلام می‌کند؛ اما اگر افراد دارای اشتغال ناقص را نیز به حساب آوریم، شمار کسانی که یا بیکارند یا از اشتغال کافی برخوردار نیستند، به حدود یک میلیارد نفر می‌رسد. این افراد نه از آن رو بیکار مانده‌اند که توانایی کار کردن ندارند و نه به این دلیل که کاری برای انجام دادن وجود ندارد؛ بلکه صرفاً به این دلیل که به‌کارگیری نیروی کار آنان برای سرمایه سودآور نیست.

در همین حال، آمارهای منتشرشده در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۰–۱۳۹۱ خورشیدی، نشان می‌دادند که ۲۴ درصد از مردم بریتانیا دو شغل دارند و ۹۰ درصد از این افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی به شغل دوم نیاز داشته‌اند، زیرا درآمد حاصل از یک شغل به‌تنهایی کفاف مخارجشان را نمی‌داده است. در همان سال، شمار ثبت‌نام‌ها در وب‌سایت‌های کاریابی با هدف یافتن شغل دوم، ۳۷٫۴ درصد افزایش یافت. با تداوم تورم، انجماد دستمزدها و پایین ماندن سطح مزدها، نیاز به داشتن شغل دوم نیز همچنان افزایش خواهد یافت.

تناقض سرمایه‌داری در این واقعیت آشکار است که میلیون‌ها نفر بیکارند و بسیاری دیگر برای تأمین معاش ناچارند دو شغل داشته باشند؛ تناقضی که ریشه در نظامی دارد که نیروی کار را نه بر پایهٔ نیاز جامعه، بلکه تنها تا آنجا به کار می‌گیرد که برای سرمایه سودآور باشد.

اگر مانع سودآوری در میان نبود، می‌شد [با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود،] برای این یک میلیارد انسان بیکار یا [انسان‌های] دارای اشتغال ناقص، کاری مولد فراهم کرد. هر فرد می‌توانست تنها یک شغل داشته باشد و آن را با کیفیتی بالاتر انجام دهد؛ درعین‌حال، با تقسیم کار موجود میان افراد بیشتری، امکان اشتغال شمار بیشتری از انسان‌ها نیز فراهم می‌شد. با چنین پیش‌فرظی، می‌شد نیروی کار انسانی را در مقیاسی عظیم در خدمت توسعهٔ نیروهای مولد قرار داد و تولید اقتصادی جهان را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

سرمایه‌داری سرشار از تناقض‌های پوچ دیگری از همین دست است. تنها در لندن، ۶۵۰۰ نفر شب‌ها در خیابان‌ها می‌خوابند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی / ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱ خورشیدی، ۷۷ درصد افزایش یافته است. دیگر اشکال بی‌خانمانی نیز رو به گسترش‌اند: شمار خانوارهایی که برای برخورداری از حمایت قانونی در برابر بی‌خانمانی درخواست داده‌اند، با افزایشی ۲۶ درصدی به ۱۱۱٬۹۶۰ مورد در انگلستان رسیده است. افزون بر این، ۳۸٬۵۰۰ نفر از بی‌خانمان‌ها در پناهگاه‌ها اسکان یافته‌اند. بااین‌همه، بنا بر اعلام دولت، در همان انگلستان ۶۱۰٬۰۰۰ خانهٔ خالی وجود دارد.

چگونه ممکن است درحالی‌که بی‌خانمانی با شتاب گسترش می‌یابد، صدها هزار خانه خالی بمانند؟ پاسخ روشن است: خانه‌ها نه بر اساس نیاز انسان‌ها به سرپناه، بلکه این خانه‌ها بر پایهٔ توانایی انسان‌ها در پرداخت بهای خرید یا اجاره به مستاجر و یا خریدار واگذار می‌شود. برای سرمایه‌داران، آنچه تعیین‌کننده است سود است، نه نیاز‌های انسان.

این اتلاف هولناکِ انسانی با اتلاف مادی در جاهایی چون خیابان ”بیشاپس اَوِنیو“ Bishop’s Avenue در لندن ــ دومین خیابان گران‌قیمت بریتانیا ــ تکمیل می‌شود؛ خیابانی که یک‌سوم عمارت‌های مجلل آن خالی مانده‌اند و برخی از آن‌ها پس از ۲۵ سال بلااستفاده ماندن، اکنون رو به ویرانی نهاده‌اند. این املاک نه به‌عنوان خانه‌هایی برای زندگی انسان‌ها، بلکه به‌مثابه سرمایه‌هایی برای حفظ ارزش و کسب سود نگهداری می‌شوند. در اینجا، ۳۵۰ میلیون پوند سرمایه به مجموعه‌ای از عمارت‌های متروک و رو به ویرانی بدل شده است؛ پیامدی مستقیم از اقتصادی که بر پایهٔ سود سازمان یافته است.

چنین اقتصادی همچنین مانعی در برابر پیشرفت فناوری و بهره‌گیری از ماشین‌آلات ایجاد می‌کند. ماشین‌ها کالا نمی‌خرند؛ بنابراین، اگر طبقهٔ بورژوازی بخواهد بازاری برای فروش کالاهای خود داشته باشد، ناگزیر است شمار معینی از انسان‌ها را همچنان به‌عنوان نیروی کار به کار گیرد. در نظام سرمایه‌داری، به‌کارگیری ماشین‌آلات و فناوری، به‌جای آنکه به کاهش ساعات کار همگانی بینجامد، اغلب بخشی از نیروی کار را از چرخهٔ تولید بیرون می‌راند و در مقابل، بار کار بیشتری بر دوش کسانی می‌گذارد که همچنان شاغل‌اند. حاصل این روند، بیکاری گستردهٔ ناشی از پیشرفت فناوری برای عده‌ای و اضافه‌کاریِ طاقت‌فرسا برای دیگران است.

اما اگر منطق سود مانع راه نبود، می‌شد ماشین‌هایی ساخت که کارهای خطرناک و طاقت‌فرسایی را بر عهده بگیرند که انسان‌ها تمایلی به انجامشان ندارند. در این صورت، خودکارسازی می‌توانست بخش بزرگی از زمان انسان‌ها را آزاد کند تا آن را صرف دیگر فعالیت‌های مولد و خلاقانه کنند. ساعات کار هفتگی کاهش می‌یافت و فراغت، به‌جای امتیازی محدود برای عده‌ای، به امکانی واقعی برای همگان بدل می‌شد. بدین‌ترتیب، بیکاریِ تحمیلی و اشتغال ناقص، که از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری‌اند، جای خود را به فراغتِ انتخابی و داوطلبانه می‌دادند.

در نظام سرمایه‌داری، سود نه‌تنها مانعی در برابر تولید، بلکه سد راه توزیع نیز هست. انبوهی از مازاد محصولات غذایی ــ که به «کوه‌های» غلات و «دریاچه‌های» شراب شهرت یافته بودند ــ در اتحادیهٔ اروپا، در سال ۲۰۰۷ میلادی / ۱۳۸۵–۱۳۸۶ خورشیدی، به ۱۳٬۴۷۶٬۸۱۲ تن غلات، برنج، شکر و فرآورده‌های لبنی و ۳٬۵۲۹٬۰۰۲ هکتولیتر الکل و شراب رسید. درحالی‌که این مازادهای غذایی روی هم انباشته می‌شدند و «سیاست مشترک کشاورزی» اتحادیهٔ اروپا به پرداخت یارانه به کشاورزان برای محدود کردن تولید اختصاص داشت، سالانه شش میلیون کودک بر اثر سوءتغذیه جان می‌باختند.

هیچ دلیل منطقی‌ای وجود ندارد که نتوان از زمین‌های حاصل‌خیز برخی کشورها برای تولید غذا و رساندن آن به مردمانی که در مناطق دارای شرایط اقلیمی دشوارتر زندگی می‌کنند، بهره گرفت. تنها مانع این کار آن است که چنین اقدامی سودآور نیست؛ افزون بر آن، مرزها و منافع دولت‌ـ‌ملت‌ها نیز مانعی عظیم در برابر اجرای راه‌حلی واقعاً انترناسیونالیستی ایجاد می‌کنند. در نظام سرمایه‌داری، هدر دادن غذا [برای تثبیت یا افزایش سود] بر رساندن آن به کسانی که به آن‌ها نیاز دارند، ترجیح داده می‌شود.

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده

مدام به ما گفته می‌شود که رقابت، راز کارآمدی سرمایه‌داری است؛ اما در عمل، رقابت به اتلاف گسترده‌تر منابع می‌انجامد. برای نمونه، میان بنگاه‌هایی که فعالیت‌های مشابهی دارند، حجم چشمگیری از کارهای تکراری انجام می‌شود؛ یعنی زمان، نیروی کار و سرمایه بارها صرف انجام وظایف یکسان می‌شوند. سوپرمارکت‌ها را در نظر بگیرید: اگر توزیع مواد غذایی بر عهدهٔ یک نهاد واحد بود، صرفه‌جویی ناشی از مقیاس می‌توانست هزینه‌های این فرآیند را کاهش دهد و برنامه‌ریزی متمرکز، آن را کارآمدتر سازد.

رقابت همچنین شرکت‌ها را ناگزیر می‌کند با تبلیغات، برای محصولات خود تقاضا ایجاد کنند؛ هزینه‌ای که در نهایت مصرف‌کنندگان آن را می‌پردازند. اسرار تجاری و حقوق مالکیت معنوی نیز مانع از آن می‌شوند که بهترین ایده‌ها و نوآوری‌ها آزادانه به اشتراک گذاشته شوند، و به شکلی مؤثرتر گسترش یابند. این موانع گاه به دعاوی قضایی پرهزینه‌ای همچون منازعهٔ مشهور ”اَپل“ و ”سامسونگ“ بر سر تلفن‌های همراه می‌انجامند؛ هزینه‌هایی که بار دیگر در نهایت بر دوش مردم عادی قرار می‌گیرند.

به‌جای آنکه برجسته‌ترین استعدادهای جهان در همکاری با یکدیگر، برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تلاش کنند، دانشمندان، مهندسان و طراحان در شرکت‌های مختلف پراکنده‌اند و در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. نتیجه، تکرار غیرضروری فعالیت‌ها، موازی‌کاری و اتلاف منابعی است که می‌توانستند در خدمت پیشرفت کل جامعه قرار گیرند.

در هر حال، رقابت واقعی در عصر امپریالیسم، یعنی بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری، چیزی بیش از یک افسانه نیست. در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۰–۱۳۹۱ خورشیدی، آشکار شد که بانک‌های ”بارکلیز“، ”یو‌بی‌اس“، ”سیتی‌بانک“، ”آر‌بی‌اس“، ”دویچه‌بانک“ و ”جی‌پی مورگان“ برای کسب سودهای کلان‌تر، بر سر دست‌کاری نرخ‌های بهره با یکدیگر تبانی کرده بودند. در سال‌های اخیر نیز تبانی بر سر قیمت‌ها در صنایع مختلف برملا شد: ”بریتیش ایرویز“ و ”ویرجین آتلانتیک“ در صنعت هواپیمایی؛ ”گرولش“، ”باواریا“ و ”هاینکن“ در صنعت آبجوسازی؛ و ”سینزبریز“، ”اسدا“ و چندین سوپرمارکت دیگر چنین روشی را درپیش گرفته بوده‌اند. این رسوایی‌ها نشان می‌دهند که صنایع به‌خوبی می‌دانند برنامه‌ریزی و هماهنگی، شیوه‌ای کارآمدتر برای ادارهٔ فعالیت‌های اقتصادی است تا واگذاشتن آن‌ها به هرج‌ومرج بازار آزاد.

وجود انحصارهای عظیم چندملیتی در صنایع مختلف، که در هر یک تنها مشتی بنگاه بر بازار چیره‌اند، خود نشان می‌دهد که رقابت آزاد چگونه به ضد خود بدل می‌شود؛ و این درست از رهگذر افزایش بهره‌وری و کارآمدی‌ای است که تولید در مقیاس گسترده به همراه می‌آورد. در درون هر یک از این بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری در مقیاسی عظیم جریان دارد و همهٔ این‌ها در خدمت افزایش کارآمدی و کسب سود بیشتر قرار می‌گیرند. بااین‌حال، در مناسبات میان خود این بنگاه‌ها، همچنان هرج‌ومرج رقابت و «دست نامرئی» بازار حاکم است؛ وضعیتی که در مقیاس کل جامعه به ناکارآمدی و اتلافی عظیم می‌انجامد.

”جیمز سی. لئونتیادس“ در کتاب «راهبرد شرکت‌های چندملیتی: برنامه‌ریزی برای بازارهای جهانی»، به‌عنوان نمونه به شرکت الکترونیکی ”تگزاس اینسترومنتس“ اشاره می‌کند؛ یک شرکت چندملیتی که تمامی فعالیت‌های خود را از دفتر مرکزی‌اش در دالاس برنامه‌ریزی می‌کند. گسترهٔ کنترل متمرکز در این شرکت را می‌توان از جمله در تصمیم‌های راهبردی‌ای دید که در دفتر مرکزی اتخاذ می‌شوند:

تحلیل منطقه‌ای و جهانی رقابت،

تدوین مجموعه‌ای از طرح‌های محصول که در سراسر جهان استاندارد شده‌اند،

هدایت متمرکز و هماهنگ فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای جلوگیری از دوباره‌کاری‌های پرهزینه،

سازمان‌دهی عقلانی تولید در مقیاس جهانی برای بهره‌گیری حداکثری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید،

تعیین سیاست‌های قیمت‌گذاری در سطح جهانی.

در اینجا، نطفه‌های جامعهٔ نوین را در دل جامعهٔ کهن می‌بینیم. جامعهٔ سوسیالیستی نیز از امکاناتی که برنامه‌ریزی اقتصادی فراهم می‌آورد بهره خواهد گرفت؛ با این تفاوت اساسی که به‌جای تأمین سود اقلیتی کوچک، اقتصاد را بر پایهٔ نیازهای اکثریت برنامه‌ریزی خواهیم کرد. این شالودهٔ جامعه‌ای سرشار از فراوانی است؛ جامعه‌ای که در آن تمامی نیروهای مولد و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای عقلانی و دموکراتیک و در خدمت منافع اکثریت، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی می‌شوند.

نخستین گام در این مسیر، سلب مالکیت از اهرم‌های کلیدی اقتصاد ــ یعنی زمین، بانک‌ها، خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و بزرگ‌ترین شرکت‌ها ــ و قرار دادن آن‌ها تحت کنترل دموکراتیک طبقهٔ کارگر، در چارچوب یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، خواهد بود.

دستاوردهای یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را می‌توان در دگرگونی روسیه طی پنجاه سالِ میان ۱۹۱۳ و ۱۹۶۳ (۱۲۹۱–۱۲۹۲ تا ۱۳۴۱–۱۳۴۲ خورشیدی)، پس از انقلاب ۱۹۱۷ (۱۲۹۵–۱۲۹۶ خورشیدی)، مشاهده کرد؛ آن هم با وجود مانع عظیمی که بوروکراسی استالینیستی در برابر توسعه ایجاد کرد. روسیه در این دوره از کشوری که از بنگلادشِ امروز نیز عقب‌مانده‌تر بود، به دومین قدرت بزرگ جهان تبدیل شد. تولید صنعتی آن ۵۲ برابر افزایش یافت؛ درحالی‌که این رقم برای آمریکا ۶ برابر و برای بریتانیا ۲ برابر بود. بهره‌وری نیروی کار نیز ۱۳۱۰ درصد افزایش یافت، در برابر ۳۳۲ درصد در آمریکا و ۷۳ درصد در بریتانیا. امید به زندگی در روسیه دو برابر شد و مرگ‌ومیر کودکان به یک‌نهم کاهش یافت. همچنین، شمار پزشکان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در این کشور از شمار پزشکان در هر یک از کشورهای ایتالیا، اتریش، آلمان غربی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، هلند و سوئد بیشتر بود. اگر چنین دستاوردهایی در روسیهٔ قرن بیستم ــ کشوری که در آن زمان عقب‌مانده و تقریباً فئودالی بود و از دو جنگ جهانی، یک جنگ داخلی و پیامدهای بوروکراسی استالینیستی آسیب دیده بود ــ امکان‌پذیر شد، تصور کنید یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدهٔ دموکراتیک در بریتانیا و دیگر کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی در قرن بیست‌ویکم چه دستاوردهایی می‌تواند به بار آورد.

کوبا نیز نمونهٔ گویایی از دستاوردهای یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده است؛ حتی با وجود محدودیت‌های دموکراسی کارگری در این کشور. بر اساس آمار گزارش توسعهٔ انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی / ۱۳۸۳–۱۳۸۴ خورشیدی، امید به زندگی هنگام تولد در کوبا به ۷۷٫۷ سال رسیده بود؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۵۹ / ۱۳۳۷ – ۱۳۳۸ خورشیدی، یعنی در زمان انقلاب، ۶۲ سال بود. این میزان تقریباً با آمریکا (۷۷٫۹ سال) برابری می‌کرد، بسیار بالاتر از همسایه‌اش هائیتی (۵۹٫۵ سال) بود و از برزیل (۷۱٫۷ سال)، قدرت سرمایه‌داری منطقه، نیز به‌مراتب بیشتر بود. نرخ باسوادی بزرگسالان در کوبا به ۹۹٫۸ درصد می‌رسید؛ درحالی‌که این رقم در برزیل به‌سختی ۸۸٫۶ درصد بود و از نرخ آن در شیلی (۹۵٫۷ درصد) و کاستاریکا (۹۴٫۹ درصد) نیز بالاتر قرار داشت. در واقع، بر پایهٔ همین گزارش سازمان ملل متحد، کوبا از نظر شاخص توسعهٔ انسانی، رتبهٔ چهارم را در آمریکای لاتین داشت.

اگر به آمار مرگ‌ومیر نوزادان (به ازای هر هزار تولد زنده) بنگریم، بر اساس کتاب «حقایق جهانِ سیا سال ۲۰۰۸»، وضعیت کوبا نیز از بسیاری از کشورهای منطقه و حتی آمریکا بهتر بود: نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در کوبا ۵٫۹۳ بود، درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۵۹ میلادی / ۱۳۳۷–۱۳۳۸ خورشیدی، به ۷۸٫۸ می‌رسید. این نرخ در آمریکا ۶٫۳، در شیلی ۷٫۹، در کاستاریکا ۹٫۰۱ و در برزیل ۲۶٫۶۷ بود؛ در هائیتی نیز به ۶۲٫۳۳ مرگ به ازای هر هزار تولد زنده می‌رسید. این آمارها نباید ما را شگفت‌زده کند؛ زیرا بر اساس داده‌های بانک جهانی، کوبا با ۵٫۹۱ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت، از این نظر در رتبهٔ دوم جهان قرار داشت. این رقم برای آمریکا ۲٫۳، برای برزیل ۲٫۰۶، برای شیلی ۱٫۰۹، برای کاستاریکا ۱٫۳۲ و برای هائیتی تنها ۰٫۲۵ پزشک به ازای هر هزار نفر بود.

بار دیگر، باید یادآور شد که کوبا در سال ۱۹۵۹ میلادی / ۱۳۳۷–۱۳۳۸ خورشیدی، هنگام پیروزی انقلاب به رهبری کاسترو، کشوری از نظر اقتصادی عقب‌مانده بود. تاریخ این کشور با سلطهٔ قدرت‌های خارجی، تبدیل شدن به حیاط‌خلوت سرمایه‌داران آمریکایی و وابستگی به تولید تک‌محصولیِ شکر گره خورده بود. پیشرفت‌های پس از انقلاب تنها با استقرار اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و رهایی از سلطهٔ امپریالیستی امکان‌پذیر شد.

کار، دستمزد و پول

نتیجهٔ چنین برنامه‌ریزی آگاهانه‌ای، همراه با تقسیم عقلانی و اجتماعیِ کار میان همهٔ افرادِ قادر به کار، کوتاه‌تر شدن روزِ کار، بی‌آن‌که کوچک‌ترین کاهشی در دستمزدها پدید آید، خواهد بود. این امر در تقابل آشکار با مناسبات سرمایه‌داری قرار دارد؛ مناسباتی که در آن، گروهی از کارگران ناگزیرند دو یا حتی سه شغل داشته باشند، در حالی که گروهی دیگر به صفوف ارتش ذخیرهٔ بیکاران رانده می‌شوند. نمونه‌ای عینی از امکان چنین سازمان‌دهی‌ای را می‌توان در کارخانهٔ اشغال‌شدهٔ «فلاسکو» در برزیل مشاهده کرد. از سال ۲۰۰۳ میلادی / ۱۳۸۱–۱۳۸۲ خورشیدی، یعنی از زمانی که کارگران کارخانه را به تصرف خود درآوردند و اداره و سازمان‌دهی تولید را به‌صورت دموکراتیک در دست گرفتند، ساعات کار هفتگی از ۴۰ ساعت به ۳۰ ساعت کاهش یافته است؛ بی‌آن‌که دستمزدها کاهش یابد یا سطح بهره‌وری تولید تنزل کند.

با رشد نیروهای مولده و گسترش فناوری‌هایی که بیش از پیش جایگزین نیروی کار زنده می‌شوند، امکان کاهش هرچه بیشتر ساعات کار فراهم می‌آید. برای نمونه، در سال ۱۸۷۰ میلادی / ۱۲۴۸–۱۲۴۹ خورشیدی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت ایالات متحده در بخش کشاورزی اشتغال داشتند؛ حال آن‌که امروزه این رقم به تنها ۲ درصد رسیده است. با این همه، کاهش چشمگیر شمار شاغلان این بخش نه‌تنها به افت تولید نینجامیده، بلکه با افزایشی عظیم در حجم محصولات کشاورزی همراه بوده است.

در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی / ۱۳۲۸–۱۳۲۹ تا ۱۳۷۸–۱۳۷۹ خورشیدی، بهره‌وری در کشاورزی به‌شدت افزایش یافت. برای نمونه، میانگین تولید سالانهٔ شیر به‌ازای هر رأس گاو از حدود ۲٬۴۱۳ لیتر به ۸٬۲۶۱ لیتر رسید؛ افزایشی معادل ۲۴۲ درصد. همچنین، میزان برداشت ذرت در هر هکتار از حدود ۲٬۴۶۰ کیلوگرم به ۹٬۶۵۰ کیلوگرم افزایش یافت؛ یعنی رشدی برابر با ۲۹۲ درصد. افزون بر این، در سال ۲۰۰۰ میلادی / ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹ خورشیدی، میزان تولید محصولات کشاورزی به‌ازای هر ساعت کارِ یک کشاورز، به‌طور متوسط ۱۲ برابرِ سال ۱۹۵۰ میلادی / ۱۳۲۸ – ۱۳۲۹ خورشیدی، بود. این جهش در بهره‌وری، عمدتاً حاصل مکانیزه شدن تولید، گسترش استفاده از کودهای شیمیایی نوین و دیگر پیشرفت‌های فناورانه بود.

تعمیم این تحولات به دیگر عرصه‌های تولید اجتماعی نیز می‌تواند دستاوردهایی مشابه در کاهش زمان کارِ ضروری به همراه داشته باشد. بر همین اساس، می‌توان از افقی سخن گفت که در آن، سهم هر فرد از کارِ اجتماعیِ ضروری، نه دیگر بر مبنای روز، هفته یا ماه، بلکه در مقیاس کل دورهٔ زندگی او تعیین شود.

از مارکسیست‌ها اغلب پرسیده می‌شود که در جامعهٔ سوسیالیستی، چه انگیزه‌ای انسان‌ها را به کار وامی‌دارد؟

در نظام سرمایه‌داری، انسان‌ها برای کسب درآمد، تأمین معاش و ادامهٔ زندگی ناگزیر از فروش نیروی کار خود هستند. در چنین نظامی، کار نه انتخابی آزادانه، بلکه ضرورتی تحمیل‌شده برای بقاست. از همین روست که انسان‌ها خواهان «حق کار کردن» هستند؛ حقی که در واقع، چیزی جز امکان دسترسی به وسایل معاش و زنده ماندن نیست.

اما سوسیالیسم افق دیگری را پیش روی بشریت می‌گشاید: رهایی از اجبارِ کار. در جامعهٔ سوسیالیستی، انگیزهٔ کار در مشارکت آگاهانهٔ انسان‌ها برای ساختن جامعه‌ای نهفته است که در آن، سرانجام بتوان از سلطهٔ ضرورت مادی و اجبار اقتصادی رها شد. تحقق چنین امکانی در گرو تلاش جمعی برای تکامل اقتصاد و توسعهٔ نیروهای مولده تا سطحی است که اداره و تداوم تولید اجتماعی، به میزان هرچه کمتری از کار انسانی نیاز داشته باشد. بدین‌سان، انسان‌ها فرصت و آزادی بیشتری خواهند یافت تا زندگی خود را نه بر اساس الزام معاش، بلکه بر پایهٔ خواست‌ها، استعدادها و توانایی‌های خویش سامان دهند.

سرمایه‌داران درکی به‌غایت محدود و تحریف‌شده از انگیزه‌های انسانی دارند؛ گویی پول تنها نیرویی است که انسان را به عمل وامی‌دارد. حال آن‌که بخش بزرگی از فعالیت‌های روزمرهٔ انسان‌ها، از سرگرمی‌ها گرفته تا علایق و آفرینش‌های شخصی، اساساً نه برای کسب درآمد، بلکه از سر علاقه و لذتِ خودِ فعالیت انجام می‌شود. این فعالیت‌ها در رشد و شکوفایی توانایی‌های انسانی، گسترش استعدادهای فردی و تحکیم مناسبات و پیوندهای اجتماعی میان انسان‌ها نقشی اساسی دارند.

در واقع، حتی برخی از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران خودِ سرمایه‌داری نیز به این واقعیت اذعان دارند. ”ترزا آمابیل“ Teresa Amabile، استاد دانشکدهٔ کسب‌وکار دانشگاه هاروارد (Harvard Business School)، در کتابی با عنوان «اصل پیشرفت» The Progress Principle، استدلال می‌کند که آنچه در محیط کار بیش از هر چیز به افراد انگیزه می‌بخشد، احساس پیشرفت در کار و مشاهدهٔ نتایج تلاش‌های خویش، هم در عرصهٔ حرفه‌ای و هم در زندگی شخصی است. به گفتهٔ ”آلفی کوهن“ Alfie Kohn، پژوهشگر علوم اجتماعی، در مقاله‌ای منتشرشده در «هاروارد بیزنس ریویو»، ادبیات مدیریت سرمایه‌داری چهار عامل را از مهم‌ترین انگیزه‌های سخت‌کوشی برمی‌شمارد: رشد و پرورش توانایی‌های فردی، قدردانی از تلاش و دستاوردها، برخورداری از مسئولیت و انجام کارهای چالش‌برانگیز. نکتهٔ قابل‌توجه آن است که پاداش مالی، برخلاف انتظار، در میان این عوامل جایگاهی ندارد. این‌ها همان انگیزه‌هایی هستند که سوسیالیسم، به‌جای تابع ساختن فعالیت انسانی از منفعت پولی، آن‌ها را در سازمان‌دهی تولید اجتماعی در مرکز توجه قرار خواهد داد.

سوسیالیسم، برخلاف سرمایه‌داری که انسان را از محصول کار و فرایند تولید بیگانه می‌سازد، از طریق برقراری مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و ادارهٔ جمعی اقتصاد، امکان مشارکت واقعی انسان‌ها در سازمان‌دهی تولید و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، کار دیگر صرفاً وسیله‌ای برای کسب دستمزد نخواهد بود، بلکه خودِ فعالیت تولیدی و نتایج آن مستقیماً در خدمت تأمین نیازها و بهبود شرایط زندگی جامعه قرار خواهد گرفت؛ نه در خدمت انباشت ثروت و سود سرمایه‌دارانی که در هیئت‌مدیره‌های دور از دسترس، دربارهٔ سرنوشت نیروی کار دیگران تصمیم می‌گیرند. رئیس یکی از کارخانه‌های اشغال‌شده در ونزوئلا نیز به همین واقعیت اشاره کرده بود: به گفتهٔ او، کارگران کارخانه پیوسته در جست‌وجوی راه‌هایی برای بهبود فرایند تولید بودند، زیرا می‌دانستند که ابتکارها و پیشنهادهایشان می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم بینجامد.

اگر پول در جامعهٔ سوسیالیستی نقش چندانی در ایجاد انگیزه برای کار نداشته باشد، آیا این به معنای لغو دستمزدهاست؟ پاسخ منفی است؛ دست‌کم نه در مراحل نخستین. مقصود آن است که با رشد و تکامل اقتصاد، نظام دستمزدی نیز می‌تواند به‌تدریج موضوعیت خود را از دست بدهد و سرانجام از میان برود.

در آغاز، کارگران همچنان دستمزد خود را به‌صورت پول دریافت خواهند کرد؛ پولی که ارزش آن، به‌نوبهٔ خود، به پشتوانه و وضعیت اقتصاد واقعی وابسته است. چنین مناسباتی را نمی‌توان یک‌شبه و صرفاً با صدور فرمانی لغو کرد. در واقع، در دورهٔ گذار سوسیالیستی، احتمالاً تفاوت‌هایی در سطح دستمزدها باقی خواهد ماند؛ چراکه در این دوره، هم آگاهی اجتماعی و هم نیروهای مولده در حال دگرگونی و تکامل‌اند. در روسیهٔ پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی / ۱۲۹۶ خورشیدی، نیز چنین بود: بلشویک‌ها در صورت ضرورت، تفاوت دستمزدها را مجاز می‌شمردند، اما دامنهٔ آن را به‌شدت محدود کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که نسبت بالاترین دستمزد به پایین‌ترین دستمزد از یک به چهار فراتر نمی‌رفت.

با گذشت زمان، دستمزدهای پولی می‌توانند جای خود را به کوپن‌های مصرفی بدهند و در مرحله‌ای پیشرفته‌تر، این کوپن‌ها نیز ضرورت خود را از دست بدهند. در آن مرحله، افراد خواهند توانست بی‌نیاز از پرداخت پول یا ارائهٔ کوپن، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. هرچه جامعه به سطح بالاتری از فراوانی مادی نزدیک‌تر شود، نیاز به دستمزدها به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن و سهمیه‌بندی مصرف نیز کاهش خواهد یافت؛ زیرا امکانات و محصولات کافی برای تأمین نیازهای همگان فراهم خواهد بود.

همان‌گونه که دربارهٔ دستمزدها صدق می‌کند، در مورد پول نیز، در معنای عام‌تر آن، چنین است. تروتسکی نیز بر ضرورت حفظ پولی تأکید کرده است که ارزش آن تابع دست‌کاری‌های پولی نباشد و حجم آن با سطح واقعی تولید در اقتصاد تناسب داشته باشد؛ ضرورتی که حتی در شرایط سوسیالیستی نیز می‌تواند موضوعیت داشته باشد. بی‌تردید، بسیاری از کارکردهای پول در نظام سرمایه‌داری در جامعهٔ سوسیالیستی دگرگون خواهند شد یا از میان خواهند رفت؛ از جمله ضرورت پرداخت دستمزدها به شکل پولی. بااین‌حال، پول همچنان می‌تواند به‌عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت و عملکرد اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به کار گرفته شود.

در نظام سرمایه‌داری، گردش پول و علائم قیمتی، از جمله سازوکارهایی هستند که کمبود یا فراوانی کالاها را در بازار آشکار می‌کنند. برای مثال، هرگاه تقاضا برای کالایی از میزان عرضهٔ آن فراتر رود، قیمت آن افزایش می‌یابد و در نتیجه، سودآوری تولید آن برای سرمایه‌داران بیشتر می‌شود. این افزایش سود، سرمایه‌داران را به انتقال سرمایه‌های خود به آن بخش ترغیب می‌کند؛ امری که می‌تواند با افزایش تولید و عرضه، فاصلهٔ میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد. در مراحل نخستین گذار به سوسیالیسم نیز همچنان می‌توان از پول و علائم قیمتی برای شناسایی عدم تعادل‌های اقتصادی بهره گرفت؛ با این تفاوت اساسی که در اینجا اهرم‌های اصلی اقتصاد، یعنی بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ، تحت کنترل دولت کارگری قرار دارند. ازاین‌رو، دولت می‌تواند با هدایت سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع به بخش‌ها و مناطقی که با کمبود روبه‌رو هستند، برای رفع این عدم تعادل‌ها اقدام کند.

بدین‌ترتیب، علائم قیمتی می‌توانند اطلاعات لازم دربارهٔ وضعیت عرضه و تقاضای کالاها در بخش‌ها و مناطق مختلف را در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهند و نرخ تورم نیز می‌تواند نشانه‌ای از بروز اختلال‌ها و عدم تعادل‌های احتمالی در اقتصاد باشد. همچنین، حجم گردش پول می‌تواند یکی از شاخص‌های سنجش میزان گسترش مبادلات در چارچوب اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده باشد.

به‌تدریج، هرچه بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد در چارچوب برنامه‌ای واحد و با مشارکت و نظارت دموکراتیک کارگران سازمان یابند، تولید کالایی و مبادلهٔ مبتنی بر آن نیز رو به زوال خواهند گذاشت و در پی آن، پول نیز سرانجام کارکرد و موضوعیت خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، وظایفی که پیش‌تر از طریق گردش پول و سازوکارهای مالی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد انجام می‌گرفت، به‌تدریج جای خود را به نظارت و حسابداری مستقیم اجتماعی بر فرایند تولید و توزیع خواهند داد.

دولت و دموکراسی

همان‌گونه که پول در فرایند گذار به جامعهٔ کمونیستی سرانجام زوال خواهد یافت، دولت نیز چنین سرنوشتی خواهد داشت. دولت پرولتری از همان نخستین گام‌های پیدایش خود، روند زوال خویش را آغاز می‌کند. دلیل این امر آن است که سلب مالکیت از طبقهٔ سرمایه‌دار و قرار گرفتن وسایل تولید تحت مالکیت اجتماعی و ادارهٔ دموکراتیک کارگران، در چارچوب اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، زمینهٔ از میان رفتن تدریجی تمایزات طبقاتی را فراهم می‌آورد؛ تمایزاتی که ریشه در مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و جدایی میان صاحبان سرمایه و کسانی دارند که جز نیروی کار خود چیزی برای عرضه ندارند.

جامعه‌ای که در آن ابزار تولید در مالکیت مشترک همگان قرار داشته باشند و تولید به‌صورت اجتماعی و با مشارکت خودِ تولیدکنندگان سازمان یابد، جامعه‌ای است که دیگر بر تقسیم انسان‌ها به طبقات متخاصم استوار نیست. در چنین جامعه‌ای، دیگر نیازی به دستگاه ویژه‌ای برای اعمال سلطهٔ یک طبقه بر طبقهٔ دیگر وجود نخواهد داشت؛ دستگاهی متشکل از نیروهای مسلح و نهادهای اعمال زور که طبقهٔ حاکم برای حفظ مناسبات استثمارگرانه و سرکوب مقاومت استثمارشدگان به خدمت می‌گیرد.

پیش از پیدایش جامعهٔ طبقاتی ــ که حدود دَه هزار سال پیش از میلاد و هم‌زمان با انقلاب نوسنگی آغاز شد ــ سازمان اجتماعی جوامع انسانی بر مناسبات کمونیسم ابتدایی استوار بود. در آن دوران، طبقات اجتماعی هنوز پدید نیامده بودند؛ زیرا سطح رشد نیروهای مولده چنان پایین بود که تولید اجتماعی به‌سختی کفاف نیازهای اولیهٔ معیشت و بقای انسان‌ها را می‌داد. در چنین شرایطی، شکل‌گیری طبقه‌ای برخوردار از ثروت و مالکیت در برابر طبقه‌ای محروم و بی‌بهره از آن، هنوز از نظر مادی امکان‌پذیر نبود.

انگلس، با اتکا به پژوهش‌های ”لوئیس هنری مورگان“ Lewis Henry Morgan، انسان‌شناس آمریکایی، مناسبات اجتماعی و شیوهٔ سازمان‌یابی این جوامع را تشریح می‌کند. او در بررسی ساختار اجتماعی طایفهٔ ”ایروکوا“ Iroquois، به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند:

«اقتدار رئیس طایفه (سَچِم) در محدودهٔ طایفه، پدرسالارانه و صرفاً اخلاقی بود؛ او هیچ ابزاری برای اعمال زور در اختیار نداشت… طایفه می‌توانست سچم و سالار جنگ خود را هر زمان که اراده کند، برکنار سازد… اعضای طایفه موظف بودند به یکدیگر یاری و پشتیبانی برسانند و به‌ویژه در گرفتن انتقام از آسیب‌هایی که بیگانگان بر هر یک از آنان وارد می‌کردند، یکدیگر را یاری دهند… در ساختار طایفه، شورایی نیز وجود داشت که مجمع دموکراتیک همهٔ اعضای بالغ طایفه، اعم از زن و مرد، را در بر می‌گرفت و همگی در آن از حق رأی برابر برخوردار بودند.»

این توصیف، بیانگر سازمان اجتماعی‌ای است که در آن هنوز دستگاه دولتیِ جدا و مافوق جامعه، با نهادهایی چون پلیس، ارتش، دادگاه و زندان، شکل نگرفته بود. از آنجا که ابزار تولید به‌صورت اشتراکی در اختیار اعضای طایفه قرار داشت و کار نیز به‌طور مشترک و بر پایهٔ ضرورت‌های زندگی جمعی سازمان می‌یافت، منافع مادی اعضای آن اساساً با یکدیگر هم‌سو بود. در چنین شرایطی، نیازی به دستگاهی ویژه و برخوردار از قدرت اعمال زور برای تحمیل ارادهٔ یک طبقه بر طبقهٔ دیگر وجود نداشت؛ زیرا هنوز طبقات متخاصمی شکل نگرفته بودند که سلطهٔ یکی بر دیگری مستلزم وجود چنین دستگاهی باشد.

سلب مالکیت از بخش‌های راهبردی و اهرم‌های اصلی اقتصاد، قرار دادن آن‌ها تحت کنترل و مدیریت دموکراتیک کارگران و ادارهٔ آن‌ها در چارچوب یک اقتصاد سوسیالیستیِ برنامه‌ریزی‌شده، به‌تدریج تقسیم جامعه به طبقات اقتصادی را نیز از میان خواهد برد و در نتیجه، پایه‌های مادی وجود دولت را برخواهد چید. بدین‌سان، جامعه به شکلی از سازمان‌یابی کمونیستی بازخواهد گشت؛ اما این بار در سطحی بالاتر و بر پایهٔ نیروهای مولدهٔ پیشرفته، نه نیروهای مولدهٔ ابتدایی جوامع نخستین.

این تصویر از جایگاه و نقش دولت در دوران سوسیالیسم، تضادی آشکار با آن چیزی دارد که در اتحاد جماهیر شورویِ دوران استالین رخ داد. دولت بوروکراتیک و هیولایی‌ای که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدهٔ آن کشور را از درون فلج کرد، دولتی کارگری و سالم نبود؛ زیرا از دموکراسی کارگری محروم بود، حال آنکه این دموکراسی شرط اساسی ادارهٔ سالم یک اقتصاد سوسیالیستی است.

سرمایه‌داری می‌کوشد ــ هرچند، چنان‌که پیش‌تر گفتیم، اغلب در این کار ناکام می‌ماند ــ از طریق رقابت، ناکارآمدی در تولید را به حداقل برساند. اما در سوسیالیسم، با از میان رفتن رقابت میان بنگاه‌ها، باید سازوکاری کارآمدتر برای تضمین بهره‌وری و جلوگیری از فساد وجود داشته باشد. این سازوکار چیزی جز کنترل و نظارت دموکراتیک مردم بر اقتصاد نیست. چنان‌که تروتسکی زمانی گفت، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده همان‌قدر به دموکراسی کارگری نیاز دارد که بدن به اکسیژن.

در عمل، این امر مستلزم اقداماتی از این دست است: همهٔ مقام‌های انتخابی باید در هر زمان قابل عزل باشند و دریافتی‌شان از متوسط دستمزد یک کارگر بیشتر نباشد، تا منافع مادی آن‌ها با منافع مردمی که نمایندگی‌شان را بر عهده دارند، یکسان بماند. نباید مجبور باشیم پنج سال منتظر بمانیم تا بتوانیم نمایندگانی را که برخلاف منافع اکثریت تصمیم گرفته‌اند، برکنار کنیم. دموکراسی پرولتری به نظارتی بسیار فراتر از این نیاز دارد. لنین نیز بر ضرورت مشارکت همگان در ادارهٔ جامعهٔ نوین تأکید می‌کرد تا از شکل‌گیری قشر ویژه‌ای از بوروکرات‌ها، جدا از دیگر بخش‌های طبقهٔ کارگر و مسلط بر آن، جلوگیری شود. اگر همه در ادارهٔ امور مشارکت داشته باشند، دیگر قشر جداگانه‌ای از بوروکرات‌ها شکل نخواهد گرفت.

تشکیل اتحادیه‌های کارگری پیروزی بزرگی برای طبقهٔ کارگر بود؛ زیرا این اتحادیه‌ها سازمان‌هایی دموکراتیک‌ می‌باشند، که به دست کارگران و برای دفاع از منافع آنان شکل گرفته‌اند. از این منظر، اتحادیه‌های کارگری نه‌فقط ابزار مبارزهٔ طبقاتی، بلکه بذرهای زندهٔ دموکراسی سوسیالیستی‌اند؛ بذرهایی که در جریان مبارزهٔ خودِ طبقهٔ کارگر پرورش می‌یابند. ”راب سوئل“ Rob Sewell، نویسندهٔ مارکسیست، در کتاب «پیکار کارگری: تاریخ اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا» به همین نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اتحادیه‌های کارگری سازمان‌های پایه‌ای طبقهٔ کارگر می‌باشند؛ اما اهمیت آن‌ها به این محدود نمی‌شود: آن‌ها نطفهٔ جامعهٔ آینده در بطن جامعهٔ کهنه‌ هستند.» سوئل در ادامه توضیح می‌دهد که همین ویژگی، توانایی اتحادیه‌ها را برای مبارزه در راه منافع طبقهٔ کارگر افزایش می‌دهد:

«کارگران بارها و بارها پیش‌قدم شده‌اند تا سازمان‌های خود را ــ به تعبیر فردریش انگلس ــ به ارگان‌ها و مکتب‌های همبستگی، مبارزه و سوسیالیسم بدل کنند.»

کارخانهٔ اشغال‌شدهٔ ”فلاسکو“ در برزیل بار دیگر نمونه‌ای عینی از دموکراسی کارگری در عمل به دست می‌دهد. اعضای شورای منتخب کارخانه در هر زمان قابل عزل‌ می‌باشند. شورا هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد تا دربارهٔ برنامه‌های کارخانه بحث و تصمیم‌گیری کند و صورت‌جلسات آن نیز برای اطلاع و بررسی همگان منتشر می‌شود. افزون بر این، بودجهٔ کارخانه هر ماه به رأی مستقیم و جداگانهٔ تک‌تک کارگران گذاشته می‌شود. این شیوه، درست مانند شوراها (سوویت‌ها) در روسیهٔ آغاز قرن بیستم (اواخر سدهٔ سیزدهم و اوایل سدهٔ چهاردهم خورشیدی)، کنترل اقتصاد را مستقیماً به دست خود مردم می‌سپارد، بی‌آن‌که آنان را به نمایندگان یا مقاماتی خارج از کنترل خود وابسته کند.

شوراها مجامع منتخب کارگری بودند که کارگران در آن‌ها گرد هم می‌آمدند و نمایندگانی را برای ادارهٔ محل‌های کار، محله‌ها و مناطق خود برمی‌گزیدند. این شکل از سازمان‌دهی دموکراتیک به‌مراتب بیش از دموکراسی بورژوایی با منافع طبقهٔ کارگر سازگار است؛ زیرا کنترل مستقیم مردم بر زندگی و سرنوشت خود را ممکن می‌سازد، امکانی که دموکراسی پارلمانی هرگز قادر به تأمین آن نیست.

انتخابات سراسری پیشِ روی بریتانیا را در نظر بگیرید: هر حزبی که دولت را تشکیل دهد، در نهایت سیاست‌های ریاضت اقتصادی را به اجرا خواهد گذاشت. در این زمینه، ما عملاً حق انتخابی نداریم؛ زیرا اقتصاد همچنان در مالکیت بخش خصوصی است و دولت برای حفظ و ادارهٔ نظام سرمایه‌داری ناگزیر است در برابر ارادهٔ صاحبان اهرم‌های اصلی اقتصاد ــ یعنی سرمایه‌داران ــ سر خم کند. تنها زمانی می‌توان از انتخاب دموکراتیک واقعی سخن گفت که کنترل اقتصاد به دست طبقهٔ کارگر سپرده شود.

کمون پاریس

همان‌گونه که شوراهای کارگری (سوویت‌ها) در روسیه نمونه‌ای از شکل دولت پرولتری بودند، کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ میلادی / ۱۲۴۹–۱۲۵۰ خورشیدی، نیز پیش‌تر نمونه‌ای تاریخی از چنین دولتی را به نمایش گذاشت؛ دولتی که از اساس با دولت بورژواییِ حاکم در نظام سرمایه‌داری تفاوت داشت. مارکس کمون پاریس را چنین توصیف می‌کند:

«نخستین فرمان کمون، انحلال ارتش دائمی و جایگزین کردن آن با مردم مسلح بود.

کمون از اعضای شوراهای شهرداری تشکیل می‌شد که در محله‌های گوناگون شهر با رأی همگانی انتخاب می‌شدند، در برابر انتخاب‌کنندگان مسئول و هر زمان قابل عزل بودند. اکثریت اعضای آن، به‌طور طبیعی، کارگر یا نمایندگان شناخته‌شدهٔ طبقهٔ کارگر بودند. کمون قرار بود نهادی کارآمد و اجرایی باشد، نه مجلسی پارلمانی؛ نهادی که هم‌زمان وظایف اجرایی و قانون‌گذاری را بر عهده داشته باشد.»

«پلیس، که تا آن زمان ابزار دولت مرکزی بود، بی‌درنگ از کارکرد سیاسی خود خلع شد و به نهادی مسئول در برابر کمون تبدیل گشت که در هر لحظه قابل عزل بود. کارگزاران دیگر شاخه‌های اداری نیز به همین ترتیب درآمدند. از اعضای کمون تا پایین‌ترین رده‌های اداری، انجام وظایف عمومی در برابر دستمزدی معادل دستمزد یک کارگر صورت می‌گرفت. امتیازات ویژه و فوق‌العاده‌های مقامات عالی‌رتبه، هم‌زمان با خودِ این مقامات، از میان رفت. مناصب عمومی دیگر ملک خصوصی و ابزار اعمال قدرت دولت مرکزی نبودند. نه‌فقط ادارهٔ امور شهری، بلکه ابتکارعملی که تا آن زمان در انحصار دولت بود نیز به دست کمون سپرده شد.

کمون پس از رهایی از ارتش دائمی و پلیس ــ یعنی ابزارهای اعمال زور حکومت کهن ــ بر آن شد تا نیروی معنوی سرکوب، یعنی ”قدرت کشیشان“، را نیز درهم بشکند. برای این منظور، کلیساها به‌عنوان نهادهای مالک، از رسمیت محروم و اموالشان مصادره شدند. کشیشان به عرصهٔ زندگی خصوصی بازگردانده شدند تا در آنجا، همچون حواریون نخستین، از کمک‌های داوطلبانهٔ مؤمنان زندگی کنند.

همهٔ نهادهای آموزشی به‌رایگان به روی مردم گشوده شدند و از هرگونه دخالت کلیسا و دولت رهایی یافتند. بدین‌ترتیب، نه‌تنها آموزش در دسترس همگان قرار گرفت، بلکه خودِ علم نیز از قیدوبندهایی آزاد شد که تعصب طبقاتی و قدرت دولتی بر آن تحمیل کرده بودند.»

«مقامات قضایی نیز می‌بایست از آن استقلال دروغینی محروم می‌شدند که چیزی جز پوششی برای سرسپردگی ذلیلانهٔ آنان به حکومت‌های پی‌درپی نبود؛ حکومت‌هایی که دادرسان و قضات هر بار به آن‌ها سوگند وفاداری می‌خوردند و سپس آن سوگند را زیر پا می‌گذاشتند. دادرسان و قضات نیز، همچون دیگر خدمتگزاران عمومی، باید انتخابی، پاسخ‌گو و در هر زمان قابل عزل می‌بودند.»

البته، برای آن‌که مردم عادی بتوانند واقعاً در ادارهٔ دموکراتیک جامعه ــ همان‌گونه که مارکس در بالا توصیف کرد ــ مشارکت کنند، باید وقت کافی نیز در اختیار داشته باشند. در نظام سرمایه‌داری، ساعات کار طولانی و فشارهای زندگی روزمره باعث می‌شود که اکثریت عظیم مردم عملاً از فعالیت سیاسی کنار گذاشته شوند. کسی که ساعت‌های طولانی کار می‌کند یا برای تأمین معاش ناچار است دو شغل داشته باشد، پس از پایان یک روز کاری فرساینده یا در تعطیلات آخر هفته، به‌سختی می‌تواند وقت و انرژی لازم را برای مطالعهٔ مسائل پیچیده‌ای چون برنامه‌ریزی اقتصادی و ادارهٔ جامعه پیدا کند. انگیزهٔ چنین مشارکتی نیز با این آگاهی از میان می‌رود که حتی اگر کارگران وقت و توان خود را صرف چنین مطالعه‌ای کنند، باز هم تأثیری بر تصمیم‌گیری‌ها نخواهند داشت؛ زیرا در نظام سرمایه‌داری، کارگران عادی هیچ نقشی در تعیین چگونگی ادارهٔ اقتصاد یا جامعه ندارند.

در جامعه‌ای سوسیالیستی، با کاهش ساعات کار روزانه به کمک فناوری، خودکارسازی و افزایش بهره‌وریِ اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، مردم سرانجام وقت آزاد لازم را برای مشارکت همه‌جانبه در ادارهٔ جامعه به دست خواهند آورد. افزون بر این، هنگامی که اقتصاد واقعاً تحت کنترل دموکراتیک طبقهٔ کارگر قرار گیرد، مردم انگیزهٔ مشارکت نیز خواهند داشت؛ زیرا خواهند دانست که اندیشه‌ها و اقداماتشان می‌تواند در زندگی اجتماعی تغییری واقعی و ملموس ایجاد کند.

همان‌گونه که توصیف مارکس از کمون پاریس در بالا نشان می‌دهد، دموکراسی پرولتری مستلزم جایگزینی نهادهای پارلمانی با نهادهایی است که قدرت اجرایی واقعی دارند؛ یعنی جایگزین کردن دکان‌های وراجی با عمل و تصمیم‌گیریِ مسئولانه.

برای نمونه، در جریان اعتصاب عمومی سال ۱۹۲۶ میلادی / ۱۳۰۴–۱۳۰۵ خورشیدی، در بریتانیا، کمیتهٔ اعتصاب منطقهٔ شمال‌شرق درخواست دولت برای توزیع مایحتاج ضروری در منطقه را رد کرد؛ زیرا پیش‌تر خود سازوکاری برای تأمین و توزیع این مایحتاج برپا کرده بود. این کمیته صرفاً به بحث و گفت‌وگو، تصویب قطعنامه و واگذار کردن مسئولیت به دیگران بسنده نمی‌کرد. نمایندگان آن تصمیم می‌گرفتند، اجرای تصمیم‌ها را بر عهده می‌گرفتند و پیامدهای آن را نیز همراه با دیگران متحمل می‌شدند. این است معنای دموکراسی اصیل پرولتری؛ دموکراسی‌ای که با آن دالان پرهیاهوی یاوه‌گویی، یعنی مجالس پارلمان، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

بنابراین، توانایی جامعه برای به اجرا درآوردن تصمیم‌هایی که خود اتخاذ می‌کند، در کانون دموکراسی سوسیالیستی قرار دارد. درست همین‌جاست که دموکراسی در نظام سرمایه‌داری با مانعی بنیادین روبه‌رو می‌شود: حتی اگر مردم به مطالباتی چون اشتغال کامل یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های معین رأی دهند، این مطالبات چگونه قرار است به اجرا درآیند، وقتی تصمیم‌گیری‌های واقعی دربارهٔ ایجاد مشاغل و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها همچنان در اختیار بانکداران و کارفرمایانی است که هیچ‌کس آن‌ها را انتخاب نکرده است؟ در تحلیل نهایی، تحقق دموکراسی واقعی مستلزم آن است که کنترل اقتصاد از دست یک درصد جامعه خارج شود و به دست ۹۹ درصد دیگر سپرده شود.

پلیس، ارتش و قانون

دولت مجموعه‌ای از نهادهای برخوردار از نیروی نظامی و انتظامی است، که در جایگاهی جدا از جامعه و مسلط بر آن قرار گرفته‌اند؛ نهادهایی همچون پلیس و ارتش. در نظام سرمایه‌داری، دولت ابزار سلطهٔ بورژوازی است و این طبقه برای حفظ حاکمیت خود به پلیس و ارتش متکی است. اما دولت پرولتری ابزار قدرت طبقهٔ کارگر خواهد بود؛ ابزاری که کارگران از آن برای مقابله با تلاش‌های سرمایه‌داران در جهت تداوم استثمار و سرکوب خود استفاده خواهند کرد. خواست مارکسیست‌ها برای مسلح کردن طبقهٔ کارگر دقیقاً ناظر بر همین معناست. این امر مستلزم بازسازی بنیادی پلیس و ارتش بر مبنای اصول پرولتری است: یعنی قرار گرفتن این سازمان‌ها تحت کنترل کارگران، از طریق انتخاب دموکراتیک افسران و تابع ساختن آن‌ها از انضباط جمعیِ طبقهٔ کارگرِ متشکل.

نمونه‌هایی از چنین اقداماتی را می‌توان در سال ۱۹۲۰ میلادی / ۱۲۹۸–۱۲۹۹ خورشیدی، در ”تورینِ“ ایتالیا دید؛ زمانی که «بریگادهای سرخ» متشکل از کارگران داوطلب، زیر کنترل کمیته‌های کارخانه شکل گرفتند. اتحادیهٔ کارگران فلزکار ایتالیا (FIOM) کارخانه‌ها را به اشغال کارگران درآورد و گروه‌های نگهبانی کارگری را برای حفاظت از دروازه‌های کارخانه‌ها سازمان داد. کارگران در این تجربه به نیروهای دولت بورژوایی تکیه نکردند؛ بلکه ساختاری جایگزین را به وجود آوردند که زیر کنترل خود پرولتاریا قرار داشت.

به همین ترتیب، پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ میلادی / ۱۲۹۵–۱۲۹۶ خورشیدی، تروتسکی مأمور شد ارتش سرخ را در روسیه، آن هم در دشوارترین شرایط، از نو سازمان دهد. او نظام کمیسرهای سیاسی را در سراسر ارتش برقرار کرد. این کمیسرها، که از کادرهای پیشرو حزب بلشویک بودند، وظیفه داشتند انضباط سیاسی هنگ‌ها و فرماندهان آن‌ها را حفظ کنند. فرماندهان نظامی نیز، به دلیل کمبود نیروهای دارای مهارت و تجربهٔ نظامی، اغلب همان ژنرال‌هایی بودند که پیش‌تر به رژیم‌های ارتجاعی تزار و کرنسکی خدمت کرده بودند. بدین‌سان، ارتش سرخ به‌عنوان نیرویی در خدمت پرولتاریا شکل گرفت، نه ابزاری در دست بورژوازی ضدانقلاب.

در جریان اجتماعی‌شدن تولید و زوال تدریجی طبقات، این نهادها نیز به‌مرور از میان خواهند رفت؛ زیرا دیگر طبقه‌ای برای حفظ سلطهٔ خود بر طبقه‌ای دیگر به آن‌ها نیاز نخواهد داشت. وظایف اداری همچنان باقی خواهند ماند؛ اما از آنجا که همگان در ادارهٔ امور جامعه مشارکت خواهند داشت، این وظایف دیگر به پیدایش گروهی جدا و برخوردار از امتیاز در برابر بقیهٔ جامعه نخواهد انجامید. رعایت هنجارهای اجتماعی و تنظیم رفتار افراد، به‌جای آنکه به نیرویی سازمان‌یافته و جدا از جامعه متکی باشد، از طریق فشار و نظارت خودِ جامعه صورت خواهد گرفت؛ همان‌گونه که در یک جمع دوستانه، رفتار افراد با یکدیگر تنظیم می‌شود یا در جوامع کمونیستی نخستین چنین بود.

انگلس، با تکیه بر پژوهش‌های مورگان دربارهٔ ایروکواها، جامعهٔ کمونیستیِ اولیه را چنین توصیف می‌کند:

«نه سربازی در کار است، نه ژاندارم و پلیسی، نه اشراف و پادشاهی، نه نایب‌السلطنه و فرمانداری، نه قاضی و زندانی و نه دعوای حقوقی؛ با این همه، امور جامعه به‌خوبی پیش می‌رود. همهٔ اختلاف‌ها و منازعات را خودِ جامعهٔ مربوط، یعنی طایفه یا قبیله، یا طایفه‌های درگیر با یکدیگر حل‌وفصل می‌کنند. تنها در مواردی بسیار استثنایی و به‌عنوان آخرین راه چاره، انتقام خون مطرح می‌شود؛ حال آنکه مجازات اعدام در جامعهٔ ما چیزی جز شکل متمدنانهٔ انتقام خون نیست، با همهٔ مزایا و معایبی که تمدن به همراه دارد.

با آنکه امور بسیار بیشتری نسبت به امروز باید به‌صورت جمعی اداره و حل‌وفصل شود ــ چند خانواده در قالب یک خانوارِ اشتراکی زندگی و امور خود را اداره می‌کنند، زمین به قبیله تعلق دارد و تنها قطعه‌های کوچکی از آن به‌طور موقت در اختیار خانوارها گذاشته می‌شود ــ در این میان، حتی نشانی از دستگاه اداری پیچیدهٔ ما و همهٔ تشکیلات و زائده‌های آن وجود ندارد. تصمیم‌گیری بر عهدهٔ خودِ افراد ذی‌ربط است و در بیشتر موارد، عرفی که طی سده‌ها شکل گرفته، از پیش شیوهٔ حل‌وفصل امور را تعیین کرده است.

در چنین جامعه‌ای هیچ‌کس فقیر یا نیازمند نیست؛ خانوارهای اشتراکی و طایفه وظیفهٔ خود را در قبال سالخوردگان، بیماران و کسانی که در جنگ از کار افتاده‌اند، می‌شناسند. همه برابر و آزادند؛ زنان نیز از این قاعده مستثنا نیستند.»

در بخش اعظم تاریخ زندگی انسان بر روی این سیاره ــ یعنی در حدود دو میلیون سال ــ انسان‌ها در جوامعی از این دست زندگی کرده‌اند و مناسبات و رفتار خود را در چارچوب خودِ جامعه تنظیم می‌کردند؛ نه به‌وسیلهٔ نهادهایی که جدا از جامعه و بالاتر از آن قرار گرفته باشند. سوسیالیسم بار دیگر سازمان‌دهی جامعه را بر پایهٔ همین اصل ممکن خواهد ساخت؛ اصلی مبتنی بر همکاری، نه رقابت و ستیز.

در کنار نهادهایی که اجرای قانون را بر عهده دارند، خودِ نظام حقوقی نیز وجود دارد. همان‌گونه که مارکس خاطرنشان کرده است، حقوق هرگز نمی‌تواند از زیربنای اقتصادی جامعه‌ای که در آن شکل گرفته فراتر رود. بنابراین، نظام حقوقی تا زمانی که دولت پابرجاست، به حیات خود ادامه خواهد داد؛ اما آن نیز، درست مانند دولت، سرانجام زوال خواهد یافت.

”یِوگنی پاشوکانِس“ Evgeny Pashukanis (Евгений Пашуканис)، حقوقدان شوروی، در کتاب خود با عنوان «نظریهٔ عمومی حقوق و مارکسیسم» این موضوع را چنین بررسی می‌کند:

«در چنین شرایطی، زوال مقولات حقوقیِ بورژوایی به معنای زوال حقوق به‌طور کلی خواهد بود؛ یعنی محو شدنِ عنصر حقوقی از مناسبات اجتماعی.»

یکی از ویژگی‌های حقوق در دوران سوسیالیسم، در مسیر زوال تدریجی آن، این خواهد بود که دیگر صورتی کاملاً انتزاعی نخواهد داشت؛ برخلاف آنچه در نظام سرمایه‌داری می‌بینیم. حقوق بورژوایی بر این اصل پافشاری می‌کند که عدالت کور است؛ یعنی با افراد و موقعیت‌های نابرابر چنان رفتار می‌کند که گویی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای مثال، حقوق قراردادها دو طرفِ قرارداد را کاملاً برابر فرض می‌کند، حتی اگر در واقعیت اقتصادی و اجتماعی چنین برابری‌ای وجود نداشته باشد. بدین‌ترتیب، حقوق بورژوایی به‌جای رفع نابرابری و بی‌عدالتی، آن‌ها را تثبیت و نهادینه می‌کند. در مقابل، حقوق در دوران سوسیالیسم چشم بر این تفاوت‌ها نخواهد بست؛ بلکه با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت دفاع از منافع طبقهٔ کارگر قرار خواهد گرفت.

همان‌گونه که در سوسیالیسم، مالکیت بر وسایل تولید از شکل مالکیت خصوصی خارج می‌شود و به مالکیت جمعی بدل می‌گردد، حقوق نیز به‌تدریج از محوریت حقوق فردی فاصله می‌گیرد و بیش از پیش بر حقوق جمعی جامعه متمرکز می‌شود. در چنین جامعه‌ای، رفتار افراد نه صرفاً بر اساس حقوق فردی، بلکه با توجه به حقوق و منافع جمعی جامعه سنجیده خواهد شد و بر همین اساس دربارهٔ مجرمانه بودن یا نبودن آن داوری می‌شود.

ضرب‌المثلی رایج می‌گوید که مالکیت، نُه‌دهمِ قانون است. بنابراین، لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، بی‌تردید به کاهش اختلافات حقوقی و جرایم خواهد انجامید. چگونه می‌توان از فروشگاهی دزدی کرد، وقتی کالاهای آن به اندازهٔ کافی موجودند و مردم می‌توانند آزادانه، به اندازهٔ نیاز خود، از آن‌ها بردارند؟ در چنین شرایطی، متهم کردن کسی به دزدی به همان اندازه پوچ و مضحک خواهد بود که کسی را به جرم تنفس هوایی که برای زنده ماندن به آن نیاز دارد، به سرقت اکسیژن متهم کنیم!

در نظام سرمایه‌داری، بخش بزرگی از فعالیت‌های حقوقی صرف تنظیم قراردادها و تعیین حدود و ثغور مالکیت خصوصی می‌شود. با اجتماعی‌شدن مالکیت در سوسیالیسم، بخش عظیمی از این فعالیت‌های حقوقی دیگر موضوعیت نخواهد داشت و نیروی انسانیِ صرف‌شده در آن‌ها را می‌توان به کارهای ضروری‌تر برای جامعه اختصاص داد.

افزون بر این، در زمینهٔ جرم نیز، هرچه به جامعه‌ای برخوردار از وفور نعمت نزدیک‌تر شویم ــ جامعه‌ای که در آن همه شغل دارند و مستقیماً و به‌طور دموکراتیک در ادارهٔ اقتصاد و زندگی اجتماعی خود مشارکت می‌کنند ــ انگیزه‌های ارتکاب جرم نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت. اگر با وجود این، جرمی رخ دهد، می‌توان مرتکبان آن را قربانیان آسیب‌ها و بیماری‌های جامعه دانست، نه حیوانات هاری که باید در قفس انداخته شوند. ”پاشوکانِس“ این نکته را چنین توضیح می‌دهد:

«تصور کنید دادگاه واقعاً تنها در پی یافتن راه‌هایی بود که شرایط زندگیِ متهم را چنان دگرگون کند که یا امکان اصلاح او فراهم شود یا جامعه از آسیب‌های احتمالیِ او در امان بماند. در چنین صورتی، تمام معنای واژهٔ «مجازات» یک‌باره دود می‌شد و به هوا می‌رفت.»

بحث حقوق، مسئلهٔ قانون‌گذاران آن، یعنی احزاب سیاسی، را نیز پیش می‌کشد. سوسیالیسم به معنای استقرار نظام تک‌حزبی نیست؛ اما بی‌تردید به دگرگونی احزاب سیاسی، آن‌گونه که امروز می‌شناسیم، خواهد انجامید. احزابی که امروزه بر پایهٔ منافع طبقاتیِ متفاوت شکل گرفته‌اند، با فرسایش سریع تمایزهای طبقاتی، دیگر همان جایگاه و کارکرد کنونی خود را نخواهند داشت.

در بریتانیا، حزب محافظه‌کار به‌طور سنتی نمایندهٔ منافع بورژوازی بوده است، در حالی که حزب کارگر را اتحادیه‌های کارگری بنیان گذاشتند تا نمایندهٔ منافع طبقهٔ کارگر باشد. در ایالات متحده نیز حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه نمایندهٔ بخش‌های مختلف بورژوازی‌اند که دربارهٔ بهترین راه حفظ سلطهٔ سرمایه دیدگاه‌هایی تا حدودی متفاوت دارند.

در سوسیالیسم، احزاب سیاسی دیگر بر پایهٔ نمایندگی منافع یک طبقهٔ خاص شکل نخواهند گرفت، بلکه حول دیدگاه‌های متفاوت دربارهٔ چگونگی برنامه‌ریزی اقتصاد، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها و پژوهش‌ها، تعیین اولویت‌های جامعه و مسائلی از این دست سازمان خواهند یافت. به این ترتیب، شاهد احزابی خواهیم بود که نه بر پایهٔ تعلق طبقاتی، بلکه بر اساس دیدگاه‌ها و برنامه‌های متفاوت شکل می‌گیرند.

پایان ملی‌گرایی، جنسیت‌زدگی و نژادپرستی

دولت‌ـ‌ملت، به شکلی که امروز می‌شناسیم، در جریان گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری شکل گرفت و مرزهای آن نیز اغلب به شیوه‌ای دلبخواهی و خودسرانه تعیین شد. مرزهای بسیاری از کشورهای آفریقایی، برای نمونه، چیزی جز خطوطی نیستند که امپریالیست‌ها بر روی نقشه ترسیم کرده‌اند. امروزه دولت‌ـ‌ملت به مانعی در برابر رشد نیروهای مولد تبدیل شده است؛ زیرا به حمایت‌گرایی اقتصادی، رقابت میان دولت‌ها و کنترل مهاجرت دامن می‌زند. افزون بر این، با تقویت ملی‌گراییِ زهرآگینی که فرهنگ‌ها و اندیشه‌های بیگانه را طرد می‌کند و با محدود کردن رفت‌وآمد آزادانهٔ انسان‌ها و آمیزش فرهنگ‌های گوناگون، مانع رشد و شکوفایی فرهنگ بشری می‌شود.

ایجاد مناطق آزاد تجاری، مانند اتحادیهٔ اروپا، خود اعترافی از سوی بورژوازی به این واقعیت است که توسعهٔ اقتصادی مستلزم برداشتن موانع ملی است. با این حال، بحران منطقهٔ یورو نشان می‌دهد که برچیدن این موانع در چارچوب سرمایه‌داری با محدودیت‌های بنیادین روبه‌روست.

سوسیالیسم، نظامی است که طبقهٔ کارگر را در ورای مرزهای ملی متحد می‌کند و موانع ملی و رقابت میان دولت‌ها را از میان برمی‌دارد. این به معنای نابودی تفاوت‌ها و فرهنگ‌های محلی نیست. متحد شدن مناطق گوناگون در چارچوب یک دولت واحد سوسیالیستی، ویژگی‌ها و هویت خاص آن‌ها را از میان نمی‌برد؛ بلکه صرفاً موانع مصنوعیِ مالیاتی و مهاجرتی و دیگر محدودیت‌هایی را که میان انسان‌ها جدایی می‌اندازند، برمی‌چیند.

این نکته بیش از ۱۲۰ سال پیش در مقاله‌ای از حزب کارگران فرانسه با عنوان «میهن‌دوستی و سوسیالیسم» مطرح شده است. نویسندگان مقاله، در توضیح مزایای انترناسیونالیسم، می‌نویسند:

«انترناسیونالیسم هرگز مانع میهن‌دوستی ما نخواهد شد. انترناسیونالیسم زمینهٔ شکوفایی کامل بشریت را فراهم خواهد کرد. درست همان‌گونه که در پایان قرن گذشته شاهد آن بودیم: فرانسوی شدیم، اما همچنان اهل پرووانس، بوربون، بلژیک یا بریتانی باقی ماندیم.»

به بیان دیگر، انقلاب‌های بورژوایی در کشورهایی چون فرانسه و آلمان، هرچند بر پراکندگی‌های محلی غلبه کردند و پایه‌های دولت‌ـ‌ملت را استوار ساختند، هویت‌ها و سنت‌های محلی مردم را از میان نبردند. انترناسیونالیسم نیز به همین معناست: برداشتن موانع همکاری و همبستگی میان مردمانِ ملیت‌های گوناگون، نه تحمیل هویتی یکسان و فراگیر بر سراسر جهان.

دیگر شکاف‌ها و تمایزهایی نیز که میان انسان‌ها وجود دارد، در نظام سوسیالیستی به‌تدریج رنگ خواهند باخت؛ از جمله پیش‌داوری‌ها و تبعیض علیه زنان. انگلس نشان می‌دهد که ریشهٔ ستم بر زنان در مالکیت خصوصی نهفته است. سوسیالیسم با برچیدن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، شرایط مادیِ بازتولید این ستم را از میان می‌برد.

همین مسئله دربارهٔ خانوادهٔ سنتی نیز صدق می‌کند؛ نهادی که در نظام سرمایه‌داری یکی از بنیادی‌ترین واحدهای بازتولید مناسبات استثمارگرانه به شمار می‌رود. در سوسیالیسم، خانواده می‌تواند از قیدوبندهای بورژوایی رها شود و کارهای خانگی به اموری اجتماعی تبدیل شوند. به این ترتیب، بار سنگین کارِ بی‌مزد که عمدتاً بر دوش زنان است، از دوش آنان برداشته می‌شود و به مسئولیتی اجتماعی بدل می‌گردد. پخت‌وپز، نظافت، شست‌وشو و نگهداری از کودکان همگی می‌توانند در قالب خدمات عمومی سازمان یابند و زنان را از محدودیت‌های زندگی خانوادگیِ سنتی رها سازند.

این تحول مانع آن نخواهد شد که افراد، اگر خود بخواهند، همچنان به شیوهٔ سنتی زندگی خانوادگی ادامه دهند؛ اما دیگر چنین شیوه‌ای ضرورتی تحمیل‌شده بر آنان نخواهد بود. در چنین شرایطی، قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سقط جنین نیز موضوعیت خود را از دست خواهند داد.

بلشویک‌ها پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ / مهر و آبان ۱۲۹۶ خورشیدی، گام‌های بلندی در این مسیر برداشتند. تروتسکی در مقاله‌ای با عنوان «از خانوادهٔ کهن به خانوادهٔ نوین»، که در ژوئیهٔ ۱۹۲۳ / تیر و مرداد ۱۳۰۲ خورشیدی، در روزنامهٔ «پراودا» منتشر شد، اهداف دولت سوسیالیستی را چنین توضیح می‌دهد:

«تأمین امکانات مادی برای شکل‌گیری شیوهٔ نوین زندگی و خانوادهٔ نوین، از وظایف عمومیِ ساختمان سوسیالیسم جدایی‌پذیر نیست. دولت کارگری باید از توان اقتصادی بیشتری برخوردار شود تا بتواند آموزش و پرورش همگانیِ کودکان را به‌طور جدی بر عهده گیرد و خانواده را از بار سنگین آشپزخانه و رخت‌شویی رها سازد. اجتماعی کردن کارهای خانه و آموزش همگانی کودکان، بدون بهبود چشمگیر وضعیت کلی اقتصاد ما ناممکن است. ما به گسترش هرچه بیشتر شکل‌های اقتصادیِ سوسیالیستی نیاز داریم. تنها در چنین شرایطی می‌توانیم خانواده را از وظایف و دغدغه‌هایی آزاد کنیم که امروز آن را زیر فشار می‌گذارند و از هم می‌پاشند.

شست‌وشو باید در رخت‌شوی‌خانه‌های عمومی انجام شود، تهیهٔ غذا به رستوران‌های عمومی سپرده شود و دوخت‌ودوز در کارگاه‌های عمومی صورت گیرد. آموزش کودکان نیز باید بر عهدهٔ آموزگاران شایسته‌ای باشد که این کار را نه صرفاً به‌عنوان یک شغل، بلکه با علاقه و احساس مسئولیت انجام می‌دهند.

آن‌گاه رابطهٔ زن و شوهر از هرگونه وابستگی بیرونی و تصادفی رها خواهد شد و هیچ‌یک زندگی دیگری را در خود فرو نخواهد بلعید. سرانجام، برابری واقعی برقرار خواهد شد. پیوند زناشویی بر دلبستگی متقابل استوار خواهد بود و درست به همین دلیل، از استحکام درونی برخوردار خواهد شد؛ البته نه برای همه به یک شکل، اما برای هیچ‌کس نیز اجباری نخواهد بود.»

همان‌گونه که تروتسکی توضیح می‌دهد، چنین دگرگونی‌هایی راه را برای از میان رفتن دیگر پیش‌داوری‌ها، از جمله همجنس‌گراهراسی، نیز هموار می‌کنند؛ پیش‌داوری‌هایی که طبقهٔ حاکم در نظام سرمایه‌داری از آن‌ها برای ایجاد تفرقه در صفوف طبقهٔ کارگر بهره می‌گیرد. در واقع، بلشویک‌ها پس از انقلاب ۱۹۱۷ / ۱۲۹۶ خورشیدی، تحت رهبری لنین و تروتسکی، اجرای شماری از این اصلاحات، از جمله قانونی‌کردن روابط همجنس‌گرایانه، را آغاز کردند.

پیش‌داوری‌های نژادپرستانه نیز در سوسیالیسم جایی نخواهند داشت. نژادپرستی هم ابزاری در دست طبقهٔ حاکم برای تفرقه‌افکنی در میان کارگران است؛ ابزاری که به کارفرمایان امکان می‌دهد نیروی کار را آسان‌تر استثمار کنند. تصادفی نیست که در دوره‌های بحران سرمایه‌داری، درست زمانی که بورژوازی می‌کوشد فشار بر سطح زندگی کارگران را افزایش دهد، تبلیغات نژادپرستانه و ضد‌مهاجرتی شدت می‌گیرد و به صدر دستور کار سیاسی راه می‌یابد.

در سوسیالیسم، سرانجام پایه‌های مادی نژادپرستی از میان خواهد رفت؛ چراکه دیگر تقسیم جامعه به طبقات وجود نخواهد داشت. اتحاد جماهیر شوروی، با همهٔ انحراف‌ها و کاستی‌هایش، نمونه‌ای ــ هرچند به‌شدت مسخ‌شده ــ از پیشرفت‌هایی را به نمایش گذاشت که در این زمینه می‌توان به آن‌ها دست یافت. بخش بزرگی از هنر تبلیغاتی شوروی، مردمانی از نژادهای گوناگون را به تصویر می‌کشید که دوشادوش یکدیگر برای سوسیالیسم مبارزه می‌کنند؛ تصاویری که بر خصلت جهانی مبارزهٔ طبقهٔ کارگر برای سوسیالیسم تأکید داشتند.

افزون بر این، اتحاد جماهیر شوروی امکان تحصیل رایگان را برای دانشجویانی از کشورهای آفریقایی فراهم کرد و «دانشگاه دوستی خلق‌ها» را بنیان گذاشت؛ دانشگاهی که بعدها به نام پاتریس لومومبا، رهبر انقلابی کنگو، نام‌گذاری شد. این اقدامات در حالی صورت می‌گرفت که در ایالات متحده، یعنی یکی از قدرت‌های پیشتاز سرمایه‌داری، نظام جداسازی نژادی تا میانهٔ دههٔ ۱۹۵۰ میلادی / میانهٔ دههٔ ۱۳۳۰ خورشیدی، همچنان برقرار بود.

افزون بر از میان برداشتنِ پایه‌های مادیِ اشکال گوناگون ستم و پیش‌داوری، خودِ روند انقلاب و مبارزه برای ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی نیز این پیش‌داوری‌ها را درهم خواهد شکست. در جریان انقلاب سوسیالیستی، مسائل و تضادهای طبقاتی به کانون مبارزه راه می‌یابند و شکاف‌هایی که بر پایهٔ نژاد، جنسیت و دیگر تمایزها میان انسان‌ها ایجاد شده‌اند، به حاشیه رانده می‌شوند.

اعتصاب معدن‌کاران بریتانیا در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵ میلادی / ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ خورشیدی، نمونه‌ای از تأثیر یک مبارزهٔ طبقاتیِ گسترده بر مناسبات جنسیتی است. لورتا لوچ Loretta Loach، در کتاب خود دربارهٔ نقش زنان در اعتصاب معدن‌کاران توضیح می‌دهد که چگونه مبارزهٔ مشترک زنان و مردان علیه دولت تاچر، مدافع سرسخت سرمایه‌داری، مناسبات میان آنان را در جوامع کارگری به‌طور بنیادین دگرگون کرد:

«هرچه دشواری‌ها عمیق‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌شدند، عزم زنان نیز راسخ‌تر می‌گشت. آن‌ها در کنار مردانشان راهپیمایی کردند، در گردهمایی‌ها و نشست‌ها حضور یافتند و پیوسته آموختند. زنانی که پیش‌تر از سیاست دور بودند و اعتمادبه‌نفس چندانی برای ابراز وجود نداشتند، به نیروهایی خلاق و توانمند بدل شدند؛ در نشست‌ها سخن گفتند و برای تأمین هزینه‌های ادامهٔ مبارزه پول جمع‌آوری کردند.»

در مبارزه برای سوسیالیسم، آنچه تعیین‌کننده است، تعهد به انقلاب سوسیالیستی است؛ تعهدی که به هیچ جنسیت یا نژاد خاصی محدود نمی‌شود. در جریان مبارزهٔ مشترک، همهٔ تفرقه‌ها و شکاف‌های دیگر درهم شکسته خواهند شد.

شکوفایی علم و فرهنگ

در اتحاد جماهیر شوروی، برنامه‌های گستردهٔ سوادآموزی به اجرا درآمد و کتابخانه‌های عمومی ملی‌سازی شدند. با گسترش توانایی خواندن و نوشتن در میان توده‌های مردم، ادبیات، هنرهای نمایشی و شعر نیز می‌توانند با شتابی چشمگیر شکوفا شوند و به افق‌های تازه‌ای دست یابند.

در ونزوئلا، کشوری که در دوران رهبری هوگو چاوز، شماری از سیاست‌های سوسیالیستی را در چارچوب انقلاب بولیواری به اجرا گذاشت، آثار برنامهٔ گستردهٔ آموزش و سوادآموزی ــ برنامه‌ای که خواندن و نوشتن را به یک‌ونیم میلیون نفر آموخت ــ در شکوفایی داستان‌نویسی ونزوئلایی نیز نمایان شد.

به گفتهٔ بوریس مونیوز Boris Munoz، روزنامه‌نگار، ادبیات داستانی ونزوئلا «از رهگذر رمان‌های نوآر و تاریخی، بی‌آنکه ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را از دست بدهد، راه خود را به سوی مخاطبانی گسترده‌تر گشوده است». آنتونیو لوپز اورتگا Antonio Lopez Ortega، منتقد ادبی، نیز ادبیات داستانی ونزوئلا را «بهترین راز سربه‌مهر کارائیب» توصیف کرده است. در همین دوره، در سال ۲۰۰۶ میلادی / ۱۳۸۴–۱۳۸۵ خورشیدی، یک نویسندهٔ ونزوئلایی برای نخستین بار برندهٔ جایزهٔ معتبر رمان «هرالده» شد و به فهرست نهایی نامزدهای جایزهٔ ادبیات داستانی خارجی روزنامهٔ ایندیپندنت نیز راه یافت.

افزون بر این، ونزوئلا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب لاپاز در سال ۲۰۰۶ میلادی / ۱۳۸۵ خورشیدی، به‌جای فروش کتاب به بازدیدکنندگان ثروتمند خارجی، تصمیم گرفت ۲۵ هزار جلد کتاب را برای گسترش دسترسی همگانی به فرهنگ، به‌طور رایگان میان مردم لاپاز و شهر همسایهٔ آن، ال آلتو، توزیع کند.

چنین دستاوردها و اقداماتی تنها در کشوری امکان‌پذیر شد که بخشی از ثروت حاصل از منابع طبیعی خود را در خدمت اکثریت مردم قرار داد، نه در خدمت سودجویی اقلیتی کوچک. حال تصور کنید که در یک جامعهٔ سوسیالیستیِ سالم و کاملاً توسعه‌یافته، چه دستاوردهای فرهنگیِ عظیمی می‌توان به دست آورد!

و این مسئله تنها به گسترش برنامه‌های سوادآموزی محدود نمی‌شود. سوسیالیسم با گشودن افقی روشن و سرشار از امکان‌های تازه در برابر نسل جوان، زمینهٔ شکوفایی استعدادها و آفرینش‌های بزرگ در عرصهٔ هنر و فلسفه را فراهم خواهد کرد؛ درست در نقطهٔ مقابل سرمایه‌داری که چشم‌اندازی تیره‌وتار پیش روی جوانان قرار می‌دهد.

تصادفی نیست که بزرگ‌ترین فیلسوفان بورژوا در سپیده‌دم سرمایه‌داری آثار خود را می‌نوشتند؛ زمانی که جامعه از دل نظام فرسودهٔ فئودالی بیرون می‌آمد و به سوی آینده‌ای نو در چارچوب سرمایه‌داری گام برمی‌داشت. به همین ترتیب، هنرمندان بزرگی چون داوینچی، بتهوون، شکسپیر و دیگران، شاهکارهای خود را در فضایی آفریدند که مبارزهٔ انقلابی بورژوازی علیه نظم کهن فئودالی پدید آورده بود و از آن الهام می‌گرفتند. با فرا رسیدن سوسیالیسم نیز جهشی فرهنگی از این دست رخ خواهد داد؛ با این تفاوت که این بار، دستاوردهای چندین سده تکامل بشری پشتوانهٔ آن خواهد بود و شاهکارهای هنری و فلسفیِ این عصر، اندیشه‌هایی را در سطحی به‌مراتب فراتر از آنچه تاکنون تجربه کرده‌ایم، بیان خواهند کرد.

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده امکان می‌دهد سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های علمی به‌صورتی سنجیده و بر اساس نیازهای واقعی جامعه صورت گیرد و نتایجی به‌مراتب کارآمدتر از آنچه در نظام سرمایه‌داری حاصل می‌شود، به بار آورد. نظام درمانی کوبا که در سطح جهان شهرت دارد، حاصل چنین سرمایه‌گذاریِ برنامه‌ریزی‌شده‌ای در توسعهٔ علمی است؛ کارآمدی آن را می‌توان، از جمله، در کمک‌های گستردهٔ کوبا به کشورهای درگیر با شیوع ویروس ابولا و نیز در شمار بالای پزشکان به نسبت جمعیت، که پیش‌تر به آن اشاره شد، مشاهده کرد.

در مواجهه با مسئلهٔ تغییرات اقلیمی و چالش‌های علمی و عملیِ مقابله با آن، به نظر می‌رسد که سوسیالیسم تنها راه برون‌رفت از مسیری است که می‌تواند به نابودی سیاره بینجامد. آنچه نیاز داریم، برنامه‌ای هماهنگ و بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است؛ برنامه‌ای که در آن نه منافع سوداگرانه و نه مرزهای ملی مانعی بر سر راه اقدام مشترک ایجاد نکنند. چنین برنامه‌ای با منطق سرمایه‌داری در تضاد مستقیم است، اما دقیقاً با ماهیت سوسیالیسم همخوانی دارد. با سازمان‌دهی پژوهش‌های علمی و اقدامات عملی در سطح بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مهار تغییرات اقلیمی، می‌توانیم با یکی از جدی‌ترین تهدیدهایی مقابله کنیم که امروز حیات بر روی زمین با آن روبه‌روست.

فناوری‌های بهره‌گیری از انرژی باد، امواج و خورشید هم‌اکنون وجود دارند و می‌توان از آن‌ها برای تأمین انرژی مورد نیاز سراسر جهان استفاده کرد. در سال ۱۹۸۶ میلادی / ۱۳۶۴–۱۳۶۵ خورشیدی، فیزیک‌دانی آلمانی به نام گرهارد کنیس Gerhard Knies، محاسبه کرد که بیابان‌های زمین تنها در شش ساعت، بیش از کل انرژی‌ای را دریافت می‌کنند که بشر طی یک سال مصرف می‌کند. بر اساس این محاسبه، بخشی از صحرای بزرگ آفریقا به وسعت کشور ولز می‌تواند انرژی مورد نیاز سراسر اروپا را تأمین کند. بهره‌گیری از چنین ظرفیتی می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را به‌طور کامل از میان ببرد و در نتیجه، انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌شدت کاهش دهد؛ اقدامی که برای مقابله با بحران اقلیمی ضرورتی حیاتی دارد.

اما چنین امکانی به واقعیت بدل نمی‌شود، زیرا برای سرمایه‌دارانی که امپراتوری‌های عظیم سوخت‌های فسیلی را بنا کرده‌اند و در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآور نیست. سرمایه‌داری از برنامه‌ریزی برای آینده ناتوان است، چراکه منطق آن بر کسب سود در کوتاه‌مدت استوار است. از منظر سرمایه‌داری، حتی نابودی سیاره نیز بهایی پذیرفتنی برای دستیابی به سودهای کلان‌تر است؛ به‌ویژه آنکه سنگین‌ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی را فقیرترین مردم جهان متحمل خواهند شد. تنها از راه برنامه‌ریزی دموکراتیک، عقلانی و بلندمدت می‌توان اقدامات لازم برای نجات سیاره را سازمان داد.

پیشرفت‌های علمی در زمینهٔ اکتشافات فضایی را می‌توان با تکیه بر یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، بسیار کارآمدتر پیش برد؛ به‌جای آنکه هر کشور به‌طور جداگانه ماهواره‌ها و دیگر تجهیزات فضایی خود را تولید کند، به فضا بفرستد و نگهداری کند. در واقع، حتی امروزه نیز شرکت‌های خصوصی که در پی اجرای مأموریت‌هایی به مقصد مریخ هستند، برای تأمین منابع مالی و بهره‌گیری از دانش و تخصص لازم، ناگزیر به همکاری با طرح‌های دولتی همچون ناسا شده‌اند.

بخش عمومیِ برخوردار از برنامه‌ریزی عقلانی می‌تواند اکتشافات فضایی را بسیار کارآمدتر پیش ببرد. تجربهٔ اتحاد جماهیر شوروی نشان داد که چنین برنامه‌ریزی‌ای چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد: شوروی نخستین انسان را به فضا فرستاد و طرح‌هایی بلندپروازانه برای گسترش اکتشافات فضایی، از جمله ایجاد ایستگاه‌های فضایی، در دست داشت. این پیشرفت‌ها در شرایطی حاصل شد که ایالات متحده هنوز درگیر رقابت فضایی برای فرستادن انسان به ماه بود.

پایان و آغاز

آیا در سوسیالیسم نیز مارکسیست‌ها وجود خواهند داشت؟ آیا نظریهٔ مارکسیستی پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی همچنان نقشی برای ایفا کردن خواهد داشت؟ امروزه مارکسیسم پیش از هر چیز ابزاری برای مبارزهٔ سیاسی است و کسانی که این اندیشه‌ها را مطالعه می‌کنند و می‌کوشند آن‌ها را در عمل به کار بندند، عمدتاً کنشگران سیاسی‌ هستند.

با این همه، ماتریالیسم دیالکتیکی ــ فلسفهٔ مارکسیسم ــ در جامعهٔ سوسیالیستی همچنان ابزاری حیاتی برای تحلیل تحولات اجتماعی خواهد بود. افزون بر این، به رویکردی آگاهانه در پژوهش‌های علمی و آفرینش فرهنگی بدل خواهد شد. امروزه، اصول این فلسفه به‌طور ضمنی در حوزه‌های گوناگون علم، از جمله پژوهش دربارهٔ فرایندهای کوانتومی و نظریهٔ آشوب، حضور دارند؛ اما هنگامی که این اصول آشکارا در شیوهٔ فهم و بررسی جهان و جامعه به کار گرفته شوند، آگاهی انسان‌ها در دوران سوسیالیسم با ژرفا و شتابی بسیار بیشتر تکامل خواهد یافت. همان‌گونه که فلسفه‌هایی چون لیبرالیسم و عقل‌گرایی در شکل‌گیری و تحول جامعهٔ سرمایه‌داری نقشی مهم ایفا کرده‌اند، مارکسیسم نیز در جامعهٔ سوسیالیستی چنین نقشی خواهد داشت.

سوسیالیسم به معنای پایان جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها به دست انسان‌های دیگر سرکوب و استثمار می‌شوند. به معنای پایان مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در مقیاس اجتماعی، پایان سودجویی خصوصی و پایان هرج‌ومرج بازار آزاد است. اما سوسیالیسم به این معنا نیست که همهٔ مسائل جهان یک‌شبه حل خواهند شد یا بهشتی پدید خواهد آمد که در آن همه تا ابد در خوشی و آسایش زندگی کنند. همچنین به معنای پایان تاریخ و توقف تحولات آیندهٔ جامعهٔ بشری نیست.

در حقیقت، سوسیالیسم تازه آغاز تاریخ است. سوسیالیسم نویدبخش نظمی اجتماعی است که توان توسعهٔ نیروهای مولد را تا آنجا گسترش می‌دهد که انسان‌ها بتوانند به‌جای نابود کردن خود و سیاره‌شان، سرنوشت خویش را آگاهانه به دست گیرند و بر شرایط زندگی خود مسلط شوند.

هگل، فیلسوف آلمانی، گفته است که آزادیِ راستین نه در تلاش برای گریز از قوانین حاکم بر جهان، بلکه در شناخت آن‌ها نهفته است؛ زیرا انسان تنها هنگامی که این قوانین را بشناسد، می‌تواند آن‌ها را در خدمت اهداف خود به کار گیرد. نظریهٔ مارکسیستی، شناخت قوانین حاکم بر جهان در عرصه‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را در اختیار ما می‌گذارد و پراتیک سوسیالیستی امکان بهره‌گیری آگاهانه از این شناخت را برای تحقق آزادی فراهم می‌کند. اینکه بشریت از این آزادی چگونه بهره خواهد گرفت، پرسشی است که مسیر تکامل آیندهٔ آن را رقم خواهد زد.