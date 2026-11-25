气候已经发生了根本性的变化，人人都感受得到。有记录以来最热的12个年份，正是2015年至2026年。每年因高温导致的超额死亡人数已近50万；每秒钟都有相当于五个奥运标准游泳池的冰川冰融化；物种灭绝的速度更是人类出现之前的100多倍。（按：本文原文发表于2026年11月24日。）

而这一切仅仅是在升温1.3°C的情况下发生的。除非情况有所改变，否则我们正朝着升温2.8°C迈进。

如果真到了那一步，我们将越过灾难性的临界点，生态系统将会崩溃。一旦升温达到2°C，支撑着25%海洋物种的珊瑚预计将有99%死亡。栖息着全球10%已知物种的亚马逊雨林，若被砍伐掉25%，预计就会崩溃，而目前已有17%遭到砍伐。

其中任何一项都会引发毁灭性的生态连锁反应。地球表面的大片区域、成千上万个物种以及数十亿人的生命都将面临威胁。

地球在燃烧，他们还在摆烂

这些事实一年比一年严峻。而每年召开的联合国气候变化大会（Conference of the Parties，COP）都在提醒世人：我们的领导人对此毫无作为。

这一次，这场马戏开到了土耳其。随着气温上升，土耳其的降雨量预计将减少10%，全国88%的国土将因此面临荒漠化的风险。就在与会者开会之际，当地干涸的农田正塌陷出数百个巨大的天坑。

不过，这些都不打紧。为了庆祝这一盛事，第31届气候大会（COP31）以一场精心编排的欧洲歌唱大赛式开幕式拉开帷幕，其中有一名身披塞满塑料瓶渔网的现代舞者，还有气候大会借助人工智能创作的全新“主题曲”：

“把温度降下来，让它往下掉。同一个世界，同一声呼唤，一起来COP吧。”

而土耳其目前正在扩大煤炭生产。

按照惯例，代表们谈了两个星期。穷国纷纷陈情：某些岛国面临被海水吞没的威胁；数百万人的粮食供应因日益增强的“超级厄尔尼诺”而朝不保夕；还有一些国家被迫花费数十亿英镑，去适应并非由自己造成的污染。

能源说客们陈的情则只有一个：利润。

他们一如既往地倾巢而出。今年大会的“全球商业合作伙伴”是旗下拥有土耳其最大炼油企业的科奇集团（Koç Holding）。与该集团一同出席的，还有来自化石燃料行业的100多名代表，其中包括埃克森美孚（ExxonMobil）的13人、道达尔能源（TotalEnergies）的5人、贝莱德（BlackRock）的5人，以及过去五年里合计为化石燃料提供了2.2万亿美元资金的30家银行的代表。他们都是乘坐私人飞机来参会的。

与此同时，政界领袖们忙着摆拍合影，大谈“忧心”与“紧迫”……却没有承诺要做任何事。

按理说，大会最后应当发表一份声明。去年，他们作出了一份“通往路线图的路线图”。今年，他们连这一点都没能做到。

大会为推敲文本加时了整整44个小时，成为有史以来历时最长的一届气候大会。谈判之所以破裂，是因为产油国坚持要一份删去所有化石燃料字眼的草案，而富国则反对作出任何承诺，去补偿那些面临气候灭顶之灾的穷国。

而这距离第28届气候大会（COP28）上的所谓“突破”才短短三年。当时，与会各国全都签字同意“以公正、有序和公平的方式实现能源系统转型，逐步远离化石燃料”。

“你们还不如直接炸死我们”

不管有没有声明，整场大会反正都毫无意义。就在同一时间，美国、俄罗斯和中国正在深圳会晤，商讨增加石油产量。

他们只是更诚实罢了。许多欧洲国家道貌岸然地假装为气候大会的失败而痛心，自己眼下却在加深对化石燃料的依赖。

英国拒绝了这份草案，理由是它“在我们必须加快落实之际，却让我们在科学上开倒车”……而就在六周前，英国政府才宣布要在北海勘探巨大的新油气田。

他们根本不在乎。

今年，有一间会议室颇具象征意义地以乔纳森·斯威夫特（Jonathan Swift）命名。他曾在讽刺名篇《一个温和的建议》（A Modest Proposal）中提议，让爱尔兰母亲把孩子卖给英国贵族吃掉，以此解决贫困问题。无独有偶，帕劳总统也说出了类似的话。若海平面继续上升，帕劳的大部分国土将在50年内沉入海底。他表示：

“你们还不如直接炸死我们。那样或许比眼睁睁看着气候变化把我们的家园一点一点撕碎还要容易些。”

随后，一名脖子上套着绞索的气候社运家打断了大会主席的讲话：

“你们正在扼杀未来。为什么不干脆现在就杀了我？气候危机正在杀死我们，而你们却无动于衷。

“就在我出生的那一年，你们签署了《联合国气候变化框架公约》。34年过去了，你们什么都没做。”

这番话一针见血。

整整一代年轻人从小就在气候变化的威胁下长大，这一威胁始终笼罩着他们的未来。每当我们抗议，当权者就叫我们安静下来、耐心等待，要我们相信那些“主事的大人们”。

气候大会已经开了31届，这些“主事的大人们”把我们带到了哪里？

三十年来讨论不断、承诺不断、决议不断，他们却始终袖手旁观！他们除了欺骗，从来就没打算做任何事。如今，世界正在燃烧；战争和种族灭绝接踵而至；据说人工智能还要把所有人都消灭掉。这一切都在把我们进一步推向气候灾难的边缘。

而这些“主事的大人们”如今竟然还有脸说，是时候改革气候大会了，或者要另办一个新的气候会议取而代之。

他们当我们是傻子吗？所有人都知道他们才是罪魁祸首。所有人都知道这完全是一场闹剧。而他们还想继续在亲手为我们挖好的坟墓上跳舞！

年轻人早就不再关注气候大会了。在欧洲，这段时间他们正忙着走上街头，为自己的未来而战。所有人都看得很清楚：靠那些正在毁灭世界的人开会是救不了世界的。要拯救世界，就必须推翻他们！

几十年来，总有人说我们的革命思想是幼稚的乌托邦空想。如今，气候变化连同年轻人面对的其他种种恐怖处境，正让千百万人如梦初醒，认识到革命才是唯一现实的出路。要么资本主义灭亡，要么我们大家一起灭亡。