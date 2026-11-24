暂别11天后，黄仁勋（Jensen Huang）重新坐回了英伟达（Nvidia）首席执行官的宝座。会下金蛋的鹅回来了，股市一片欢腾。短短一小时内，标普500指数的市值就增加了3万亿美元。（按：本文原文发表于2026年11月23日。）

我们上周四才剖析了黄仁勋被赶下台的原因，现在就不得不重新审视自己的预判了。

昨晚，美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面对全国》节目对财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）的专访，就已透露出风向有变。上周，他还在带头围攻英伟达及其前首席执行官黄仁勋，声称英伟达需要到公司外部物色接班人；而在这次专访中，贝森特却“澄清”了自己的说法：

“我是说过他们应该到外面找人，可他〔黄仁勋〕现在就在外面嘛。”

这句话堪称史上最荒唐的言论之一，足以载入史册。

接着，今天上午，英伟达董事会全票通过让黄仁勋回归，而上周董事会还声称黄仁勋绝无回来的可能。

英伟达董事会现在声称，政府“高层”告诉他们黄仁勋并不构成国家安全威胁。这下可真让人放心了。难道要我们相信，他们在11天内就完成了调查、查明了真相？当然不是。

那么，中国问题哪儿去了？特朗普（Donald Trump）说，他就此事同习近平进行了一次很长的谈话。至于谈了什么，他自然秘而不宣。难道他问了习近平黄仁勋是不是间谍？很难想象这样的谈话能谈出什么名堂。

真正的原因看来与黄仁勋被撤职后标普500指数下跌11%、今年以来的涨幅几乎被悉数抹去大有关系。上周五是最惨烈的一个交易日。英伟达自身虽然蒸发了超过1万亿美元的市值，但问题远不止英伟达一家。

市场真正担心的是什么？特朗普宣称黄仁勋是个天才。此人无论作为工程师还是企业领导人，确实都有些才干。但能干的工程师和领导人并不只他一个。真正让他无可替代的，是他那种看似能凭空变出钱来、让数据中心和基础设施的需求源源不断的神奇本领。

他们真正担心的，是黄仁勋的离开会引发连锁反应，导致他们所谓的“AI交易”，即对人工智能行业未来利润的投机，就此瓦解。而由于拉动美国经济的正是人工智能行业，受影响的将是所有公司，而不只是英伟达。

现实是，美国统治阶级在英伟达身上有着自身的利益。垄断企业与国家之间的盘根错节，远比它们表面上装出来的要深得多。

显然，特朗普及其政府不想在自己任内再添一场灾难，于是认定黄仁勋必须回来。特朗普亲自参加了英伟达董事会的一次会议，力挺黄仁勋复职。白宫甚至还为此邀功：

“特朗普总统全程参与其中，英伟达董事会作出了一个伟大的决定。”

英伟达董事会大概也乐得顺水推舟，黄仁勋于是乎就复职了。

有人或许会问，“自由市场”和“企业自由”哪儿去了？企业不是理应自主经营的吗？现实当然是，在英伟达身上有利益的是美国统治阶级，而不仅仅是公司董事会。统治阶级中最富有的代表埃隆·马斯克（Elon Musk）上周就已把这一点摆到了明面上。垄断企业与国家之间的盘根错节，远比它们表面上装出来的要深得多。

眼下，人人都在欢呼，市场与英伟达打得火热，标普500指数涨了3万亿美元。这一切恰恰说明局势是何等岌岌可危、反复无常。这能解决人工智能行业面临的任何一个问题吗？当然不能。特朗普唯一做到的，不过是把算总账的日子往后推罢了。

这就像派对快散场时，酒似乎已经喝光了，大家开始想着怎么回家，想着第二天早上宿醉醒来的滋味，想想就不好受。就在这时，有人洗劫了附近的酒铺赶来，全场顿时欢声雷动。

派对又开起来了，但也开不了多久的。