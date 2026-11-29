原载于《捍卫马克思主义》杂志第52期（中文版第13期）

托马斯·曼的《魔山》是二十世纪文学的杰作。这部作品深刻揭示了资产阶级在衰落时期所面临的危机。

通过书中的人物群像与瑞士山区的背景设定，这部作品展现了德国及欧洲资产阶级的无力感与迷茫，揭示了其社会制度的死胡同。尽管全书主要采用现实主义笔法，但场景与事件却蕴含着微妙的超现实色彩，以此传递出一个阶级在借来的时光中苟延残喘的荒诞感。

故事讲述了汉斯·卡斯托尔普——一位平庸至极的资产阶级毕业生——前往达沃斯一家豪华肺结核疗养院探望表亲的经历。本打算只停留三周的汉斯，却被疗养院那“横向”的、被宠坏的生活方式牢牢吸入无法逃脱的轨道。小说描绘了他在此度过的七年奇异岁月，以及这期间他所领悟的政治、科学与性方面的种种体悟。

第一次世界大战的影响

曼于1912年一战爆发前开始撰写这部小说，当时他探访了妹妹所在的疗养院——正是小说的故事背景地。逗留期间，他如同小说主角般接受了医生检查，医生声称发现曼的肺部存在某些缺陷，建议他疗养数月。尽管他成功抵御了这座疗养院令人昏昏欲睡的诱惑，但渴望彻底沉溺其中的侥幸始终萦绕心头。

曼是德国资产阶级中一位极具文化修养的成员，其著作深刻揭示了二十世纪初这个阶级所经历的矛盾与危机。他深谙资产阶级的困境、焦虑与灵魂本质，尤其洞悉这个革命与反革命交织的时代中资产阶级的心理状态——特别是其优柔寡断的特性，以及分裂为自由进步势力与极端反动派两大对立阵营的现实。

战争爆发之初，曼最初也随同其所属阶级一起陷入日益浓厚的非理性主义和悲观情绪。他最推崇的哲学家是叔本华和尼采，二人都鼓吹精英主义的个人主义，后者更主张精英阶层必须统治世界。因此他曾是德国参战的狂热支持者，认为这能让德国人沉浸于自身文化之中。

死亡与疾病贯穿全书始终，字里行间弥漫着内省的慢动作梦境质感。

然而战争的惨烈景象迫使他转变世界观。他开始深刻忧虑尼采式非理性主义及其关于贵族统治的哲学的危害，转而寄望于理性与科学引领人类走向更公正的未来。正因如此，这部作品经修订扩充为史诗巨著，战争所象征的德国和欧洲的社会危机为其注入了丰沛的创作养分。

这也正是曼将《魔山》塑造成悲剧的原因。死亡与疾病贯穿全书始终，字里行间弥漫着内省的慢动作梦境质感。整部作品笼罩着无力感的氛围，宛如梦中搏斗却挥不出拳，仿佛被浸没在水中。

体制的病态

当汉斯抵达时，他还是这个世界的新人。他来自“平原之地”——这是病友们对非住院者的称呼，正如海盗们总把其他人称为“旱鸭子”。短短一两周内，他便结识了形形色色的人物，领略了疗养院生活的种种特色与仪式。他了解到许多奇特之事，比如在这高处：

曼当时正深陷于对欧洲文化中某种危险倾向的忧虑——他认为这种文化对疾病、死亡以及理想化的过去存在着病态迷恋。将故事背景设定在这座挤满富有的疑病症患者的豪华疗养院堪称天才之笔，因为它精准勾勒出资本主义最高发展阶段所弥漫的衰败气息。

一战前夕的数十年被欧洲称为“美好时代”。这段时期欧洲经济蓬勃发展，一体化进程加速，前所未有的和平与稳定笼罩着整个大陆。但这场繁荣恰恰为帝国主义危机埋下伏笔，最终在第一次世界大战的浩劫中达到顶点。

对曼这样的资产阶级而言，这意味着回望“美好时代”的欧洲，但并非成就辉煌，而是如梦游般走向灾难。正如列宁援引马克思所言：有时可能几十年都没有大事发生；但有时亦会在短时间内，一口气发生几十年才出现的巨变。若说第一次世界大战的四年压缩了数十年的变故，那么战前的数十年不过是转瞬即逝的几周。

正是如此，混乱颠倒的主观时间体验构成了本书的核心主题。疗养院的昏沉状态，恰恰映射出第一次世界大战前数十年整个欧洲的沉睡状态。

汉斯在短时间内经历了太多新鲜事物，以至于感觉自己仿佛已在那里度过了漫长岁月，实则不过一两周光阴。曼对此提出哲学思考：尽管人们普遍认为兴奋感会让时间飞逝，但它似乎也能拉长时间——因为兴奋时刻充斥着各种事件。在这座与世隔绝的度假胜地里，这些病态的资产阶级人士虚度着余生，在调情与闲聊中任岁月如白驹过隙般流逝：

“等待意味着匆忙赶路，意味着把时间和当下视为阻碍而非恩赐；意味着通过精神上的跳跃，使它们的实际内容变得毫无意义。我们说，等待是漫长的。我们或许也可以——或者更准确地说——说它很短暂，因为它消耗了整整一段时间，而我们却没有真正地体验或利用它们。我们可以把靠期待度日的人比作一个贪婪的人，他的消化系统吞噬了大量的食物，却无法将其转化为任何有价值的营养。”[2]

在这般娇惯的环境中，一种颓废而过度玩世不恭或愤世嫉俗的态度笼罩着病人们，正如代表欧洲最后一批进步资产阶级的塞滕布里尼向汉斯警告的那样：

因此，这部作品具有高度象征意义，它捕捉到了那个时代的问题，至少从资产阶级的视角来看是如此。第一次世界大战的野蛮行径无可辩驳地揭示了资产阶级社会的死胡同，而曼能够洞察到思想腐朽正在蔓延。

曼的天才在于二十世纪初便洞察到这一趋势的深度与意义，并选择如此契合的背景与情节——尤其通过人物的犹豫不决——将其生动呈现。正如他在书中开篇所阐释：

资产阶级的死路

尽管本书探讨的是思想，却以“成长小说”的形式吸引读者——即个人发展或成年历程的故事。由此，我们情感上投入于汉斯的经历，并分享他作为局外人面对陌生环境的视角。他的个人旅程亦是一场思想之旅，深入探索欧洲资产阶级在看似十字路口实则死胡同的困境与思潮。

小说的关键转折点在于汉斯对克拉维娅这位俄罗斯女子萌生的浪漫迷恋。我们通过间接方式认识她——汉斯因她猛然关上餐厅门的声响而恼火。曼精妙地刻画了汉斯对她恼人举止的执念，巧妙地向读者传递出这并非厌恶，而是爱慕的信号（或者说，是对她理想化的爱慕）。

汉斯与克拉维娅的“恋情”充斥着悸动、期待与焦虑。仅因她在走廊与他擦肩而过的姿态与时机如此特殊，汉斯便认定她可能是故意为之，只为与他相见，为此他整整一周都沉浸在亢奋中。

读者既为这场浪漫捉迷藏感到好笑，又被卷入其中。汉斯与克拉维娅的互动，恰恰折射出疗养院里资产阶级对流言、地位和体面的痴迷，以及那种尴尬的客套氛围。托马斯·曼以极富讽刺的笔触，将这些无聊焦虑的个体、这些试图用偷瞄眼神吸引对方注意的空洞傻瓜们，钉在了耻辱柱上。

托马斯·曼以极富讽刺的笔触，将这些无聊焦虑的个体、这些试图用偷瞄眼神吸引对方注意的空洞傻瓜们，钉在了耻辱柱上。

正如冈察洛夫笔下的《奥勃洛莫夫》刻画了十九世纪俄罗斯贵族的慵懒，汉斯对克拉维娅始终无法付诸行动的窘态，恰恰映照出二十世纪欧洲资产阶级的软弱与优柔寡断。

非理性

资产阶级在衰落时期普遍存在的悲观主义和愤世嫉俗情绪（或称“人格的麻木”），往往助长宗教神秘主义及其他非理性思想的滋长，其中最极端的例子便是纳粹主义及其对北欧异教的幻想。

这种现象催生了奇特的悖论：神秘主义与日益精进复杂的科学技术发现并存。科学已发展到多数人难以理解的程度，其运作程序在许多人眼中近乎魔法。这种现实与超现实的交融，成为当时“现代主义”文学的重要主题，其中曼的《魔山》被视为经典之作。

汉斯接受X光检查时，经历了充满神秘感的流程：暗室中电光闪烁，随后他目睹自己内脏实时显影的诡异景象。X光对汉斯而言承载着深沉的情感乃至精神意义，这幅影像甚至被联想到降神会——暗示对普通人而言，此类技术如同神秘魔法。正如重要角色纳夫塔向汉斯指出的那样，人们最终依赖的技术反而令其陷入困惑：

汉斯原本只计划停留三周的探访，最终却演变成长达七年的居留，这恰恰体现了这种矛盾。当医生发现他肺部有“湿润斑块”，且体温升至介于健康与发热之间的灰色地带后，他的居留期便被延长了。

汉斯的诊断结果始终未被明确说明。某次检查中，医生使用了没有温度刻度的体温计，这使他得以随意宣称任何数值。当然，这家私立医院的医生们深谙利用科学手段延长患者住院时间的利益所在。种种安排共同营造出微妙的超现实氛围——客观真相永远扑朔迷离，即便是富裕的患者也无法真正理解或掌控自身处境。

这种科学与真理引发的资产阶级焦虑，在塞滕布里尼与纳夫塔的激烈辩论中得以戏剧化呈现：前者笃信理性与资产阶级共和国逐步解放人类的能力，后者则是反对科学的耶稣会蒙昧主义者。

塞滕布里尼警告人们不要将疾病与死亡浪漫化为某种尊严的象征，主张运用科学尽可能消除人类苦难。对此，纳夫塔斥责科学不过是“另一种信仰”：

他质问：“原子——这个精妙的数学玩笑，物质最微小不可分割的粒子——其存在是否已被无可置疑地证实？”[7]此言呼应了当时诸如恩斯特·马赫等著名科学家的观点，他们不仅否认原子的存在，更否定客观真理本身的存在。

他嘲讽那些关于宇宙规模的荒诞论断，告诉汉斯，“孩童的单纯——他们以为星星是天幕上的孔洞，永恒的光辉由此透射而出”[8]，与那些关于光年之外巨大火球的论调同样值得信奉，后者却因科学家的宣称就要求我们盲从。此言论中，纳夫塔的论调与当代任何知名后现代知识分子如出一辙。诚然，两者都折射出资产阶级哲学在衰落时期所呈现的神秘主义与悲观主义。

尽管纳夫塔的观点阴暗可怖，塞滕布里尼却难以说服汉斯反对他，因为他的启蒙自由主义已变得如此贫瘠、抽象且片面。在殖民主义盛行、第一次世界大战临近的时代，他那过时的信念——将共和制民族国家视为理性制度与自由的保障——尤其缺乏说服力。塞滕布里尼无法反驳纳夫塔对民族国家虚伪性的批判。资产阶级根本无力捍卫科学与理性，因为他们自身就立足于一个非理性且不公正的体系之上。

纳夫塔反对自由主义的反动论调之所以具有说服力，是因为其中确实蕴含着几分真理——这向来是那些痛斥现代世界的反动派的共同特征。纳夫塔的性格特征在于对苦难的迷恋、对惩罚的热衷以及对理性与进步的否定，因此他奉行耶稣会式的伪善也合乎逻辑。然而他同时自诩为“共产主义者”，时常慷慨激昂地宣扬摧毁资产阶级世界、给资产阶级带来巨大恐怖与苦难的必要性。

显然这种“共产主义”不过是他极端激进主义的伪装，实为暴力报复的偏执。虽非共产主义的真实写照，却精准刻画了资产阶级眼中共产主义与革命的本质：威胁资本主义渐进式进步进程的非理性暴力与嫉妒。

就此而言，曼难免陷入某种“马蹄理论”的视角——即将共产主义与极端反动视为大同小异，而自由主义则居于另一极端。尽管如此，纳夫塔依然精准刻画了资本主义死胡同滋生的蒙昧主义倾向。

雪

塞滕布里尼自诩为典型的资产阶级公民，是启蒙运动的拥趸，实则毫无作为。他毕生仅写过一篇文章，终日与纳夫塔争论汉斯的资产阶级灵魂，徒然制造着空洞的言辞。

这场象征资本主义社会十字路口（至今未解）的斗争，对普通汉斯而言过于沉重。他宁愿在昏睡的达沃斯虚度光阴。其优柔寡断、日益沉溺的自我审视，以及对死亡的浪漫化，恰是当时与当下资产阶级的典型写照——他们永远无法解决自身体制的困境。正如汉斯颇为可悲地总结其阶层的意识形态混乱：“真是乱套了！”[9]

无法在社会情感层面表达自我的他，开始在疗养院环绕的山峦孤寂中寻求冒险。凛冽的山风成为他逃离疗养院受控奢华的避风港。

贯穿全书，曼展现出对文字的绝对掌控力。

汉斯在此地日益冒险的探险，同样揭示了帝国主义资产阶级狂暴的破坏性及其死亡愿望。当他们无力推动社会进步时，只能将人类拖入野蛮深渊。

“雪”这一章堪称全书最关键的篇章，其恐怖氛围令人窒息。它精妙捕捉了自然力量的崇高威能，以及它们如何瞬间碾压渺小人类的迅猛——层层叠叠的荒凉山脉所引发的敬畏感。汉斯在群山间的冒险行径，令人联想到那种从高处悬崖纵身跃下的怪异冲动。

在疗养院的封闭环境中，汉斯怯懦多疑、过度思虑；而置身孤寂山野时，他却变得勇敢甚至鲁莽。如同在疗养院时那样，死亡始终吸引着他。

然而群山中等待他的残酷现实骤然令他惊骇。昏厥后经历惊悚梦境，汉斯重获新生，得出结论：

这显然反映了曼在第一次世界大战期间自身的惊骇与“觉醒”，而全书仅此处使用斜体字的事实强烈暗示着曼在此传达着自己的信念：既拒绝革命也拒绝反动，在他看来这两者都“让死亡主宰了思想”。

值得注意的是，曼完成本章写作时正值1923年6月，当时德国正深陷革命危机。这场危机最终在同年十月爆发为失败的共产主义起义，随后又在十一月演变为希特勒的“啤酒馆政变”。显然，德国资产阶级夹在法西斯分子与社会主义革命前景之间的焦虑，在曼的思想中得到了真实的映射。

曼曾寄望新成立的魏玛共和国能促成“仁爱与慈悲”的胜利，但这一愿望终成泡影。1933年纳粹的胜利标志着德国资产阶级彻底滑向非理性、野蛮与死亡的深渊。尽管如此，曼对欧洲资产阶级文化出路所作的诚挚而深刻的探索，反而更凸显出这条出路的缺失。

颓废

正是这种诚实使《魔山》成为一部杰作。尽管人物具有象征性，但他们并未如曼自己所担忧的那样沦为“纯粹的影子人物和行走的寓言”[11]。读者既能意识到他们的象征意义，又会被他们的情感生活所吸引。正如恩格斯评价明娜·考茨基小说时所言：“每个人都是典型，但同时又是一定的单个人，正如老黑格尔所说的，是一个‘这个’，而且应当是如此。”[12]

贯穿全书，曼展现出对文字的绝对掌控力，将精准写实描写与强烈的象征意象、魔幻意境浑然天成地交织。但阅读此书的乐趣，主要在于其思想的广度。无可否认，这是一部深刻的哲学小说。而这正是其伟大之处。曼的文字过于丰沛、诙谐、幽默且深邃，读者绝不会因其强烈的哲学与象征色彩而兴致索然。

时至今日，资产阶级或许比以往任何时候都更分裂：一面是自诩进步的自由主义，另一面则是非理性主义与对进步的否定。它仍梦游般走向灾难，面对自身的危机束手无策。

因此，《魔山》揭示了资产阶级萎靡不振、日渐衰败的状态——这绝非一时风潮，而是已持续蛀蚀逾一个世纪的病态。这部作品犹如一扇窗口，透视着这个多余而反动的阶级的思维模式。唯有推翻这个阶级，进步才能再度推进，科学才能被理性地运用于人类解放的事业。

参考文献

[1] R Symington, Thomas Mann’s The Magic Mountain: A Reader’s Guide, Cambridge Scholars, 2011, pg 7

[2] T Mann, The Magic Mountain, Alfred A Knopf, 1960, pg 239

[3] 同上，pg 220

[4] 同上，pg 32

[5] 同上，pg 692-693

[6] 同上，pg 397

[7] 同上，pg 691

[8] 同上，pg 692

[9] 同上，pg 386

[10] 同上，pg 496-497

[11] 同上，pg 726

[12] F Engels, ‘Engels to Minna Kautsky’, Marx Engels Collected Works, Vol. 47, Progress Publishers, 1995, pg 356