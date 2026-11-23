一个星期以来，黄仁勋（Jensen Huang）辞职的消息占据了新闻头条。人们担心人工智能泡沫即将破裂，股市因此陷入一片混乱。整件事散发着企业利益、游说和地缘政治交织的肮脏气味。（按：本文原文发表于2026年11月19日）

有钱有势者的婚外情算不上什么新闻，但这一桩已经让人付出了1万亿美元的代价。人们常说，人的生命是无价的，可从英伟达股价的跌幅来看，市场显然给黄先生开出了1万亿美元的身价。人们不禁要问，这个人凭什么这么值钱。

当然，在某种意义上，黄仁勋同埃隆·马斯克（Elon Musk）、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）一样，都是那种很难同自己所在的公司分开来看的人。黄仁勋是英伟达的三位联合创始人之一，在公司33年的历史中一直担任首席执行官。所以，他的离去自然会惹出一些风波，但受到影响的不只是英伟达。存储芯片制造商美光的股价大幅下跌，芯片代工商台积电也不例外，尽管后者报告营收增长了60%。就连英伟达的竞争对手AMD，股价自宣布以来也下跌了。

我们在这里面对的，不是一家公司寻常的新老交替。

扳倒黄仁勋的阴谋

过去几天里，事情已经很清楚：黄仁勋是被白宫里的某些人扳倒的。国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）就是推动此事的人之一。正是他写了一份针对这位英伟达首席执行官的简报，把他同超速国际（Megaspeed）前首席执行官黄乐（二人并无亲属关系）的婚外情，渲染成国家安全风险。

很明显，黄乐（Alice Huang）同中国有着种种联系。通过她，中国拿到了本不该拿到的芯片。至于她是不是真的间谍，那就只能听鲁比奥一面之词了。黄仁勋的另一个对头是美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）。他公开反对这位英伟达前首席执行官，也反对英伟达同中国的各种商业交易。

另一边则是美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）和特朗普本人，他们显然同黄仁勋更为亲近。特朗普甚至暗示，如果黄仁勋官复原职，他会很高兴。

这背后是什么？是什么让这桩风流韵事变成了一出价值万亿美元的大戏？首先显而易见的是，英伟达对中国企业规避美国贸易制裁的行为睁一只眼闭一只眼。卖给黄乐原先所在公司超速国际、本应在新加坡使用的芯片，最终出现在了上海的一个数据中心里。超速国际把其中一些芯片（连同序列号）拿去在中国抵押贷款之后，这一点就暴露无遗了。

人们还发现，卢特尼克和特朗普已经有一年没有更新空壳公司黑名单了。也就是说，英伟达被禁止向去年那批空壳公司出售芯片，但此后新成立的那些，基本上都可以随便卖。

特朗普甚至暗示，如果黄仁勋官复原职，他会很高兴。//图片来源：公有领域

黄仁勋也毫不掩饰自己反对出口禁令。当然，英伟达想把芯片卖给自己的客户，不想让自己的市场受到任意的限制。他还主张，让中国继续依赖美国技术，而不是让它发展自己的技术，对美国更有利。

诚然，对于一家可能失去20%市场、还可能在世界市场上多出一个中国竞争对手的公司来说，它的首席执行官提出这种论点再方便不过了。再加上承诺分出25%的销售收入，黄仁勋成功说服特朗普，允许有限度地出口H200芯片。这款芯片虽不是顶级产品，性能依然强大。

对超速国际和英伟达的指控是，除了一批低端芯片之外，它们还向中国出口了Blackwell 芯片，而这是明令禁止的。但现在在上海查出的芯片是H800、H200和H100这几款理论上这些芯片本可以合法出口到中国，可是这又似乎不太可能，因为H800和H100在2023年就已被禁，而超速国际并没有H200的许可证。

不管以前那些芯片出口合法与否，白宫现在已经断然收紧了对中国的一切出口，包括对新加坡等一些中间国家的出口。英伟达也已承诺停止向中国出口芯片。然而，国会还在叫嚷着要施加更多限制。

民主党人对付中国

对英伟达采取行动，一个可能的导火索是民主党在中期选举中获胜。民主党人急于揭露特朗普是国家安全隐患，并总体上推动对中国采取更强硬的路线。他们在鲁比奥身上找到了结盟的可能性，比起特朗普，鲁比奥是美帝国主义主流更可靠的代表。

民主党人兴高采烈地加入了围攻英伟达的大合唱。参议员玛丽亚·坎特韦尔（Maria Cantwell）呼吁停止一切芯片出口。伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）等人警告鲁比奥、卢特尼克等人，要保存与对华芯片销售有关的文件。民主党人还要传唤黄仁勋和卢特尼克到参议院出席听证。参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）也站出来发声，自然是指责特朗普威胁国家安全。

商务部长卢特尼克尤其成了众矢之的，因为人们认为他对中国人过于宽纵。他们把矛头对准他儿子们的公司，声称这家公司从卢特尼克不更新企业黑名单中得了好处。

此外，他们还提出了一系列针对对华芯片出口的立法，包括加强出口监督的《人工智能监察法》（AI OVERWATCH Act）、阻止中国自行制造芯片的《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH法案）、防止美国设计的芯片被“滥用”的芯片安全法案，以及其他一些加强出口管制执法的措施。

这一切都发生在中美之间日益激烈的斗争之中。美国外交官正在世界各地奔走，试图让盟友签署他们的“硅和平”倡议，这项倡议要求各国设法把中国排除在人工智能芯片和原材料的供应链以及关键基础设施之外。

鉴于 Anthropic 和 OpenAI 都受到中国模型竞争的威胁，它们公开支持限制获取英伟达芯片，包括支持民主党人提出的新立法，也就不足为奇了。

英伟达新管理层也出了一份力，承诺不再向中国出售H200芯片。//图片来源：Anders Eidesvik，维基共享资源

黄仁勋是这一计划的绊脚石。他一直在向特朗普施压，争取出口许可，如今这块绊脚石被搬开了。英伟达新管理层也出了一份力，承诺不再向中国出售H200芯片。

当然，没有人问，美国凭什么有权不让中国获得先进技术。也没有人问，为什么不让中国获得这种技术似乎就那么刻不容缓，而美国拥有这种技术却没有问题。

我想，从美国资产阶级的角度看，这是有道理的：让中国人安分守己，这样他们就不会同我们的公司（比如Anthropic）竞争，也不能把这些新技术用于军事目的。

可别人为什么要在乎，就不那么清楚了。他们对俄罗斯、伊朗和中国的混合战争大肆渲染，其中很多纯属捏造。可当美国用人工智能瞄准伊朗的学童，或者以色列对巴勒斯坦人做同样的事时，他们似乎并不生气。同样，我们确切地知道，Anthropic和OpenAI的智能体一直在入侵各种各样的机构。我们却不知道有哪家中国公司干过这样的事。

围剿“开放权重”模型

贝森特在没有拿出任何证据的情况下，上周宣布，中国的开放权重人工智能模型被用来入侵控制法国冰箱的软件，导致许多超市的冰箱过热、食品变质。他宣称这些模型很危险，“因为它们没有护栏”。至于今年7月Hugging Face不得不借助中国模型来抵御OpenAI的爬虫这件事，就只字不提了。

这是这场运动的另一部分。Anthropic、OpenAI等公司正试图垄断人工智能市场，具体说就是大语言模型（LLM）市场。它们起步早，却越来越难以保持领先。训练这些模型的成本越来越高，而中国人和其他人正在迎头赶上，他们的模型运行成本往往还要低得多。

开放权重模型的另一个优势是，用户可以在自己的硬件或自己的数据中心上运行它们，还能控制它们的参数。对那些担心人工智能“算力”账单越来越高的公司，以及那些不太信得过OpenAI和Anthropic能保护好客户数据的公司来说，这很有吸引力。

一些大型律师事务所正是出于这个原因，已经开始在自己的服务器上使用未具名的开放权重模型。大型网上银行Revolut也在炫耀自己使用中国模型的成功。

但这一切对Anthropic和OpenAI来说都是一个大问题。它们需要在今后几年里把收入提高到十倍，才能兑现它们对所谓超大规模云服务商（谷歌、亚马逊、微软、甲骨文和Meta，即建造了运行这些模型的巨型人工智能数据中心的公司）作出的数千亿美元的承诺。

Anthropic和OpenAI的问题，自然也是超大规模云服务商的问题，因为后者指望着向这两家模型提供商收费，来收回自己数万亿美元的投资。

美国统治阶级如今站出来反对中国模型。//图片来源：公有领域

这整套商业模式，已经在物质资源和金融资源两方面套牢了美国经济的一大块，如今正受到中国模型的威胁。当然，还有军事问题。谁拥有最好的模型来运行自己的军事硬件、搜集情报？说到底，谁拥有最好的资源去入侵、破坏对手的经济？

于是，为了解决这个问题，美国统治阶级如今站出来反对中国模型。他们从政府采购下手。美国政府各部门现在只有获得特别豁免，才能运行中国模型。

今年夏天出现了一个引爆点：黄仁勋牵头发起了一封公开信，反对限制开放权重模型。Anthropic拒绝联署，而OpenAI虽然在信上签了名，后来却支持了民主党人的立法，这项立法施加的正是Anthropic夏天所主张的那些限制。

美国国会议员认为，扼杀中国开放权重模型的关键，是限制它们获取英伟达最先进的芯片。据说，即使这些模型可以在其他的、中国制造的芯片上运行，训练它们仍然离不开那些芯片。为了做到这一点，黄仁勋就必须走人。

他们为什么想让他回来

如今，半个人工智能行业都在跳着脚要求黄仁勋回来。埃隆·马斯克大多数时候似乎只关心他自己，可这一回，他却带头呼吁让黄仁勋复职。马斯克和他的同谋们以为，他们可以重演萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）的一幕：奥尔特曼也曾被解雇又被重新聘用（不过，和遭遇同样命运的工人不同，他复职后的待遇和条件并没有变差）。

他们为什么要在乎？在那些说黄仁勋多么了不起、是个天才之类的煽情故事中，人们可以察觉到一种真切的恐惧：人们害怕人工智能融资和投资这座纸牌屋可能会倒塌。

这里不是细说的时候：这个行业里的各家公司彼此之间提供了数千亿美元的贷款、担保和承诺，这个行业同影子银行也有着种种关系。

在这里，关键在于黄仁勋是一个核心人物。他让英伟达为客户的贷款提供了1160亿美元的担保。他不只给大公司提供这些担保，还给一大批小公司和初创企业提供担保。

这让他很受欢迎，但除此之外，人们还担心，没有了他的威望，没有了直到上周还是世界上市值最高的公司的财力支持，整个局面就会轰然倒塌。

这有点像皇帝的新衣。一旦他们开始仔细审视，可能就会发现，所有这些债务也许，嗯，并没有着落。最擅长靠炒作空手起家建公司的埃隆·马斯克，成了黄仁勋最响亮的支持者，这或许不是偶然。

欧洲央行（ECB）一反常态地抓准了时机，刚刚发布了一份报告，警告人工智能市场的风险：

“即使人工智能作为一项技术成功地改变了全球经济，由信贷推动的人工智能繁荣仍可能导致产能过剩、资本错配，并给投资者造成信贷损失。”

欧洲根本没有人工智能产业，这究竟让欧洲央行更可能还是更不可能说真话，读者可以自行判断。但不管他们动机如何，他们说的无疑有道理。

OpenAI和Anthropic建立起来的商业模式，依赖于它们能够收取的费用至少是运行一个开放权重模型的两倍。而便宜的模型在能力上只比顶级模型落后几个百分点，这个要求可不低。而且不只是中国模型。微软、谷歌乃至英伟达自己都有能同Anthropic和OpenAI竞争的模型，至少在性价比上如此。

那么，那些押注Anthropic和OpenAI的投资者怎么办？那些凭着这两家公司的承诺、往数据中心里投了数万亿美元的数据中心运营商又怎么办？他们只能陷入进退两难的绝境。

当然，眼下投资者可以安慰自己：英伟达刚刚在三个月里赚了650亿美元利润，这意味着它2026年全年的利润有望达到2100亿美元。作为对比，联合国说，消除世界饥饿每年需要930亿美元。不过，英伟达并没有决定把利润用来解决世界饥饿问题，也没有决定用来给那些在台湾生产英伟达GPU、每天工作12到16小时、月薪只有650美元的移民工人涨工资。它决定的是用1500亿美元回购股票来收买股东。

资本主义的“最好”表现

有人声称，资本主义能使资源配置臻于完美，能通过看不见的手把资源有效地配置到最需要的地方。但我们在这里看到的恰恰相反。

几十年来，资本家几乎找不到什么能投资的生产性领域，宁愿把钱花在购买艺术品、房地产和比特币上，或者干脆像谷歌和苹果那样囤积数千亿美元的现金。如今，他们突然以为自己找到了会下金蛋的鹅。几十年来，对真正生产力的投资越来越少，如今他们突然找到了似乎能产生利润的东西。

整座大厦都有轰然倒塌的危险，并把整个世界经济拖入萧条。//图片来源：自制

数万亿美元涌入了一个行业，而这个行业的创始人们自己都声称，它是“对人类的生存威胁”（Anthropic的达里奥），或者会让“我们所有人都完蛋”（OpenAI的奥尔特曼），还会带来一场“白领大屠杀”，使失业率达到20%（达里奥）。

他们以惊人的速度，不顾环境、基础设施乃至整个人类，开始砸下数千亿美元兴建新的数据中心。他们不是合作利用这项技术造福人类，而是进行着一场大规模的斗争，企图阻止中国获得这项技术。

如今，整座大厦都有轰然倒塌的危险，并把整个世界经济拖入萧条。这个行业的一半人把希望寄托在黄仁勋身上，另一半人则寄托在保护主义上。他们都是在自欺欺人。

大语言模型乃至整个人工智能，有着改善我们所有人生活的巨大潜力：它能免除那些平凡、枯燥的行政事务，帮助我们发展科学技术，造出更好的机器人，去完成我们不想让人去做的工作。但在资本家手里，我们得不到这些，得到的反而是通货膨胀、失业和环境破坏。黄仁勋，以及他本人、他的支持者和反对者所代表的东西，是对整个资本主义制度的控诉。