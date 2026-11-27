波洛涅斯：“您在读些什么，殿下？”哈姆雷特：“都是些空话，空话，空话。”

（莎士比亚：《哈姆雷特》，第二幕第二场。）

2026年11月19日，中华人民共和国主席习近平、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）和美利坚合众国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在中国东南部城市深圳，利用亚太经济合作组织（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）峰会的间隙举行了会晤。（按：本文原文发表于2026年11月26日。）

三位总统此前虽然都曾单独会面，但这是他们首次举行三方会谈。

特朗普与普京会面时，称这位俄罗斯同行为自己的“朋友”。

他还另外与习近平单独交谈，形容两人的关系“非常特别”。

“自由世界”的领导人们读到这些报道时，想必被早餐的玉米片噎得够呛。再看到三人握手言欢、活像刚中了彩票头奖的那些可怕照片，他们的肠胃就更加翻江倒海了。

只要粗略翻一翻英国和欧洲媒体对此事的报道，就能看出欧方对这场“臭名昭著”的会晤有多么沮丧和愤怒。

别忘了，他们的立场向来是反对与普京有任何接触。可眼下，自封为自由世界领袖的特朗普，竟然与“克里姆林宫的恶魔”握手，还称他为朋友！

不难想象，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）之流看到特朗普和普京握手、个个自鸣得意的照片时，会作何反应。

面对如此严重的背叛，他们心中的沮丧、怨恨与狂怒不难理解。几十年来，这些女士先生们持续自欺欺人，幻想欧洲仍是世界政治的重心，幻想他们这些欧洲领导人仍代表着世界上的一大强权。

那么请想象一下，当世界大国召开会议，与会的却只有中、俄、美三国，欧洲则吃了闭门羹、被冷落一旁时，他们会何等震惊与惶恐。

如果在这一奇耻大辱之上，再加上欧方此前早已被排除在美、俄、乌三方谈判之外、为此愤慨万分的事实，那么这幅图景就再清楚不过了。

“自由世界”的领导人们读到这些报道时，想必被早餐的玉米片噎得够呛。//图片来源：公有领域

尽管如此，这却是当今世界力量对比的真实写照。

为了报复这一对其尊严的骇人侮辱，欧洲“列强”们在柏林仓促拼凑了一场会议唱对台戏，目的正是转移外界对中国这场会晤的注意力。

于是，身披闪亮铠甲的骑士们粉墨登场，挥舞着被可笑地称作“志愿者联盟”（Coalition of the Willing）的旗帜。

战争贩子联盟

2026年11月19日（星期四），“志愿者联盟”在柏林召开会议，由德国总理默茨（Friedrich Merz）作东，法国和英国共同主持。

与会者包括乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在内的30多位国家元首和政府首脑。美国特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）和贾里德·库什纳（Jared Kushner）也出席了会议，北约秘书长马克·吕特（Mark Rutte）同样在场。吕特毫不意外地强调了继续支持某国的重要性——猜猜是哪国？当然是乌克兰啦！

吕特先生还着重宣扬了北约内部的团结与合作，并称赞“志愿者联盟”为乌克兰实现公正持久和平所作的努力。

一幅多么美好的图景就这样描绘出来了。然而，就在短短几天前发生的一件事，却让这番景象有些大煞风景。

11月17日，五角大楼政策主管埃尔布里奇·科尔比（Elbridge Colby）出席了在布鲁塞尔北约总部举行的乌克兰防务联络小组（Ukraine Defense Contact Group）会议。

但这次会议远非团结的典范，反而成了欧洲盟友与其尊贵的美国客人激烈交锋、爆发严重外交风波的现场。

事情的起因是，科尔比严厉批评了乌方在北约和中央情报局（CIA）积极协助下对俄罗斯境内纵深目标发动的远程打击。

在座的欧洲权贵们对这番抨击的语气和内容都大惊失色：堂堂五角大楼首席代表科尔比指出，那些耗资巨大的无人机和导弹袭击没有达成任何一个目标。

这些袭击既没有对俄罗斯的军事机器造成任何严重破坏，也没能阻止俄军在顿巴斯步步紧逼的推进；没有“迫使俄罗斯回到谈判桌前”；没有在俄罗斯引发任何经济危机，也没能打击俄罗斯民众的士气、让他们转而反对战争。

恰恰相反，这些袭击只让民众更加愤怒，更加支持把战争打到胜利为止。普京也没有因此受到任何不利影响，依旧牢牢掌控着大局。

一言以蔽之，这是一场彻底的失败，白白糟蹋了乌克兰根本耗不起的宝贵资源。

欧洲领导人们目瞪口呆、鸦雀无声地听完了这番痛斥。他们显然惊魂未定，就像当头挨了一记闷棍。

难道我们的美国盟友真要抛弃我们、转而支持俄罗斯了吗？这个信息实在令人不堪细想。

多年来，他们在没完没了的会议上早已听惯了乌克兰如何“胜利”、俄罗斯如何“失败”的自我安慰式童话；如今真相却被如此毫不留情、直言不讳地甩到他们脸上，这实在让他们难以承受。

但当这位美国人以最为高调的方式在他们的伤口上撒盐时，他们的震惊与不解变成了暴怒。就在乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉（Yevhenii Khmara）即将作机密简报的几分钟前，科尔比一言不发地起身扬长而去。

此时，代表们已被震得魂不附体，连脚上擦得锃亮的皮鞋都在发抖。离开北约会议时，科尔比那番刺耳的话仍言犹在耳：我们光荣的无人机战役，竟是“彻底的失败”？！

至此，“欧洲精英”们的怒火已无以复加。他们的沮丧与愤怒，立刻在大西洋两岸所谓“自由媒体”的版面上宣泄出来。

英国媒体像一群嗜血狂吠的饿犬，立刻群起而攻之，《每日电讯报》更是一马当先。

毫无疑问，这是一场有组织的舆论围攻，矛头明确指向抹黑科尔比。他被扣上了叛徒、变节者、在背后捅乌克兰刀子的人、俄罗斯之友等帽子，还有许多更加不堪入耳的称号，碍于斯文，我们就不在此转述了。

臭名昭著的德国战争贩子、国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在一次记者会上公开表示，科尔比的言论不仅是错的，而且“愚蠢”。

这可不是我们在彬彬有礼的外交场合惯常听到的措辞。多少战争就是为了比这更鸡毛蒜皮的事打起来的！

所幸，在第一声枪响之前，皮斯托里乌斯声称已向这位五角大楼政策主管道歉。皮斯托里乌斯在接受《政客》（Politico）采访时说，自己用词不当，对那番话感到后悔。他还补充道：“我不该那么做。”并表示已在星期三打电话向科尔比致歉。

“事后回想，我确实认为用词不当——其实话说出口没多久，我就已经觉得不太妥当了。”他说。但这根本算不上道歉，因为皮斯托里乌斯只是为措辞道歉，而不是为内容道歉。

这段小插曲暴露出欧美之间如今在乌克兰战争问题上深刻而尖锐的鸿沟。这场公开口水战所揭示的深刻裂痕，不仅存在于欧美之间，也存在于美国政府内部，甚至存在于中情局与五角大楼之间。

这正是过去一周我们所见种种事件背后的根源。不过，现在让我们把目光转向中国。

三巨头开始对话

说到底，这位美国总统最想要的，或许就是那份排场和仪式感。本月初，特朗普的共和党在国会中期选举中惨败，令他灰头土脸。在为期三天的亚洲之行中，他显然十分享受全球聚光灯的照耀，以及首次美俄中三方会晤所带来的历史光环。

假如他以为自己会成为全场主角，那就大错特错了。从一开始，习近平主席就在所有照片中居于中心位置，清楚地彰显出中国的大国地位。

这在30年前或许还不可能，但如今没有人能真正怀疑这是一个事实，而且是一个不容小觑的事实。

这有力地证明了世界力量对比已发生根本性变化。历史的潮流早已远离了那个由唯一超级霸权美国主宰世界、凭借经济和军事实力把自己的意志强加给大小各国的时代。

说到底，这位美国总统最想要的，或许就是那份排场和仪式感。//图片来源：公有领域

如今，这位曾被称为世界上最有权势之人的白宫主人，却不得不到北京请求觐见，就像旧时外国君主必须向中国皇帝的宝座叩头称臣一样。

昔日不可一世的霸主，竟落魄至此！

当然，我们也不应夸大其词。俄罗斯，尤其是美国，在相当长的一段时间内仍将是世界强国。

而且他们也并没有跪倒在皇帝的宝座前，只不过是握握手、互致良好祝愿与友谊，并在蜂拥而至的各国记者面前满面春风罢了。

尽管如此，日后回顾时，这次深圳聚首无疑会被视为力量对比的一次重大转变，标志着中国至少已崛起为在可预见的将来主宰世界命运的三大强国之一。

和平宣言

走完过场之后，三巨头随即发表了一份“联合和平宣言”。

他们在宣言中表示“核战争打不赢也打不得”，三国计划增加石油的生产和供应。他们还表示“致力于改革联合国”，以更有效地应对全球挑战。

必须指出，中俄两国都与美国存在极为严重的分歧，完全可以被定性为美国的对手。可现在，它们却宣称致力于维护战略稳定与国际安全。

全世界因此可以松一口气了。今晚我们大家都能高枕无忧地上床睡觉，因为我们知道，今后这三大强国将亲自肩负起维护战略稳定与国际安全的责任。

嗯，也许吧。不过话说回来，也许不然。

首先，“战略稳定”这个概念含义很多。事实上，对它的理解可谓仁者见仁，智者见智。

比如说，它是否意味着今后三方中谁都不会以牺牲他方为代价，来谋求自身权力的最大化？

在美苏两国势均力敌的冷战时期，这在某种程度上确实如此。

当时，世界被划分为界限大体分明的若干势力范围；总体而言，双方都避免过多干涉对方势力范围内的事务。

但至少在过去20年里，情况已不再如此。尤其是美帝国主义，对任何不听其号令的国家都肆无忌惮地采取侵略行动。

在这方面，委内瑞拉的例子再清楚不过，眼下古巴的情况也是如此。最突出的是，我们看到了美国和以色列对伊朗发动无端侵略的罪行。

特朗普之所以如此热衷于前往北京，原因之一正是想争取中方、可能的话还有俄方的支持，帮他收拾在伊朗冲突中自己一手造成、已无可救药的烂摊子。

然而，在热络的寒暄和友好的表态背后，这三人各怀不同的目标、利益和动机。

联合国

中、俄、美三国承诺改革联合国，使其符合“维护国际和平与安全的根本使命”。

但只要粗略看一看联合国的过往记录，就会立刻发现它在这方面一事无成。

联合国在刚果等地扮演的灾难性角色就更不必提了。它在那里协助反动恶棍蒙博托（Mobutu）掌权，此后数以百万计的人惨遭屠杀、流离失所，联合国却一言不发，自封为“自由媒体”的报刊也在版面上保持着同谋般的沉默。

它没能阻止越南战争，也没能阻止美国的任何其他侵略行径。面对以色列对加沙人民发动的骇人听闻的种族灭绝战争，它袖手旁观。联合国为捍卫巴勒斯坦人权利而通过的大量决议，丝毫未能阻止以色列进一步侵犯他们的权利，也未能阻止反动的以色列定居者对约旦河西岸居民发动血腥袭击。

联合国没能阻止美国和以色列对伊朗的无端侵略，既没有采取任何行动让这场冲突停下来，也没有阻止以色列对黎巴嫩进一步的恶毒侵略。

至于联合国在乌克兰问题上的表现，去考察它简直是白费工夫。事实上，联合国唯一能发挥些许作用的，只有那些不涉及大国根本利益的次要冲突。

鉴于联合国长期以来劣迹斑斑，指望它捍卫世界和平、在世界上发挥任何进步作用，都是徒劳的。左右两翼的改良主义者不断向联合国呼吁，不过是拿它当作站不住脚的借口，来掩饰自己在帝国主义侵略面前的无能。

中俄两国（某种程度上美国也是）的目的，显然是把英法这类国家从联合国的领导机构中剔除出去。

这些可怜的侏儒继续占据其位，显然已不合时宜。1945年10月它们成为安理会常任理事国时，或许还勉强配得上这个头衔；但它们早已在世界范围内无足轻重了。

事实上，三巨头早已把欧洲列强视为世界政治中无关紧要的因素。俄美两国就乌克兰问题谈判时把欧洲列强排除在外，就令人难堪地凸显了它们的无足轻重。这是极其屈辱的对待，但愚蠢的欧洲领导人可谓咎由自取。

除此之外，我们不能指望联合国的任何变革带来什么积极成果。

能源稳定流通？

这份文件要求签署各方尽一切努力保障能源稳定流通。这一决定被渲染为“普京的胜利”。事实也确实如此。

但希望结束世界油气贸易限制的并不只有俄罗斯。中国同样希望能源稳定流通，并且总体上希望世界贸易恢复稳定。

中国是能源进口国，油价上涨可能推高通胀，从而威胁中国的国内稳定。此外，作为世界头号货物贸易大国，中国一贯反对干扰全球贸易。因此，中方支持这一决定也就不足为奇了。

这位白宫主人认定，他的国际政策需要来一次180度大转弯。//图片来源：公有领域

而眼下，这一决定也正中特朗普下怀。他已经意识到，共和党此番惨败，很大程度上是能源价格高企、尤其是汽油和柴油价格居高不下造成的。

出于礼貌，我们就不点明能源价格高企主要是他2月决定无端攻击伊朗、导致霍尔木兹海峡关闭的后果了。

如今，这位白宫主人再一次认定，他的国际政策需要来一次180度大转弯。既然他是举世无双的政策杂技大师，宣布这一决定时自然面不改色。

不出所料，这一切在欧洲领导人和美国战争贩子当中激起了一片愤慨。

大西洋两岸的反动派气急败坏、义愤填膺。但既然特朗普早已决定从俄罗斯进口柴油，此事也就算不上什么意外了。

乌克兰

乌克兰一直在发动大规模攻势，企图摧毁俄罗斯的炼油厂。特朗普曾多次敦促乌方停止这场攻势。但自我膨胀、又受欧洲狐朋狗友怂恿的泽连斯基，却选择对白宫的这番劝告置若罔闻。

这就解释了特朗普为何对基辅的那位越来越明显地感到失望和恼火。

如今，我们看到了出人意料的一幕：美国总统与俄中两国携手，增加成品油的生产与供应，以“造福所有国家”。

普京又成了大赢家。

但如果有人企图通过制裁主要能源生产国（当然首先就是俄罗斯）来限制能源贸易，又怎么可能维持能源稳定流通呢？

欧盟决定停止从俄罗斯进口油气，无疑破坏了能源稳定流通，推高了能源价格。而美国的《林赛·格雷厄姆法案》（Lindsey Graham Act）则规定，美国要对进口〔俄罗斯〕能源产品的国家加征巨额关税。

那么对伊朗的战争呢？对全球能源流通破坏最大的，难道不正是这场战争吗？

当然是。但这是否意味着特朗普会停止对伊朗的侵略行径？这是个有趣的问题，可惜我给不出有趣的答案。他也许会，也许不会。

答案恐怕只有老天爷和唐纳德·特朗普本人知道。

泽连斯基的怒火

泽连斯基读到这份联合宣言时，想必怒不可遏：“简直难以置信！这是对乌克兰、对欧洲的背叛，是整个基督教文明的末日！”

如果骂人能骂死人，俄中美三国领导人此刻早已一命呜呼了。可惜正如俗话所说：

“棍棒石头断筋骨，

冷言恶语不伤人。”

欧洲各国政府部门和各家报社编辑部的走廊里回荡着震天的咒骂，可惜全都石沉大海。

三巨头第二天照旧继续会谈。

这次会晤取得了什么成果吗？

特朗普在乘坐空军一号飞回华盛顿途中发布社交媒体帖子，盛赞这次三方会晤，称这是“一次伟大且意义极其重大的旅程”。

他不这么说才怪呢！

当然，正如哈姆雷特所领悟的，纸上的字句终究只是纸上的空话。世上所有的书面协议和条约，都无法决定事态的确切走向；决定事态走向的是利益，也只有利益。而西方媒体唱的则完全是另一个调子。

世上所有的书面协议和条约，都无法决定事态的确切走向。//图片来源：公有领域

西方媒体在报道这次中国会晤时，对整件事不屑一顾，有时还在版面上点缀着精挑细选的辱骂之词。

可想而知，它们的主要不满在于指控这次峰会无疑让普京得了好处。

这倒千真万确。但在实践中，这是否意味着泽连斯基从此会停止袭击俄罗斯炼油厂？这能否说服欧方停止对俄罗斯的侵略性举动？欧方和泽连斯基的所作所为恰恰说明了相反的情况。

它至多会给普京一个借口，让他打电话给白宫主人说：“听着，我的朋友。你在深圳签字时可不是这么答应的。”

而特朗普总统会叹口气说：“我知道，弗拉基米尔。可我又能怎么办呢？”

承诺进一步“对话”、承认核战争“打不得”，除了漂亮话之外几乎没有任何实质内容。

美俄双方正在下一盘名为“谈判”的生死棋。在这盘复杂的棋局中，俄方如今握有所有关键棋子，正准备最后将死对手。深圳聚首所意味的，不过是普京又吃掉了对方一子。

这会改变什么吗？可以肯定的是，不会有什么实质改变，很可能什么都改变不了。所以，让我们撇开言辞，来看看事实。

“谈判”

过去六个月里，美方使出浑身解数，想迫使俄方停止在乌克兰的推进，但都失败了。

这里唯一值得注意的重要事实是：俄罗斯正在赢得乌克兰战争。俄军稳扎稳打、步步紧逼，攻克了一个又一个据点。

作为最初目标的顿巴斯，如今几乎已全部落入俄军之手。

在乌军控制的顿巴斯重要城市中，只剩下斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克两座，而它们如今也几乎陷入合围，失守只是时间问题。

与此同时，俄军正在扎波罗热以及北部迅速推进，在北线已能同时威胁哈尔科夫和苏梅。

对此，西方无力阻止。如今他们能做的，只是对敌人破口大骂、恶语相向，而敌人对他们根本不予理睬，继续推进，继续取胜。

归根究底，赢得战争靠的不是言辞，而是炮弹和子弹；不是会议和决议，而是士兵和战士。而这场战争正迅速逼近无可挽回的地步。

西方媒体正在大肆吹嘘克里米亚大桥所谓“被摧毁”。诚然，接连不断的无人机袭击确实对大桥造成了一些破坏。这对俄方无疑是一次挫折，但绝非致命，对战争本身几乎没有影响。

但俄军每天对第聂伯河上各座桥梁进行的密集袭击，就不能这么说了。一旦这些桥梁被摧毁，顿巴斯的全部乌军都将与国内其他地区隔绝，整个国家实际上将被一分为二。

这对乌方而言无疑是生死攸关的问题。

这一切，欧美的战略家们心知肚明，并因此陷入了近乎歇斯底里的恐慌。

战事升级

乌克兰战争非但没有结束，反而在不断升级，而升级的主要原因是乌方及其西方盟友的挑衅。

那么，这一切意味着什么？这个问题把我们带回我在前文谈到的美国内部的分歧，尤其是中情局与五角大楼之间的分歧。

中情局局长约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）和中情局那帮人，显然被科尔比对他们心爱的无人机战争的批评激怒了。但他们非但没有认真对待批评、得出必要的结论，反而转守为攻。

乌方对俄罗斯发动的无人机袭击背后有中情局的黑手，这已是公开的秘密。

乌克兰战争非但没有结束，反而在不断升级。//图片来源：维基共享资源

这个在暗处活动、却在美国握有相当大权力和影响力的机构，从来就不甘接受特朗普与俄罗斯达成妥协的尝试。

在战争贩子拉特克利夫的领导下，中情局以近乎狂热的决心，对俄罗斯境内纵深目标推行咄咄逼人的无人机攻势。

看来，拉特克利夫9月初短暂访问莫斯科，目的并非寻求和平，而是用种种威胁恐吓俄罗斯，逼其屈从于西方的停火要求。

但这些威胁非但没有吓倒俄方，反而只是激怒了他们，使他们更加坚定。拉特克利夫先生连普京或外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）的面都没见着，就被俄方打发回了国。他此行铩羽而归，颜面尽失。

挑衅

从科尔比在布鲁塞尔的发言可以清楚看出，特朗普政府中相当一部分人如今坚决反对拉特克利夫那套已被证明代价高昂又一败涂地的无人机战略。

但同样清楚的是，美国政府本身在这个问题上意见分裂，而中情局有恃无恐，无论特朗普说什么、做什么，都照样我行我素。

显而易见，拉特克利夫和中情局非但没有被科尔比的敌意言论吓住，反而打算继续行动，甚至变本加厉。西方媒体大肆报道的近期若干事件，就为此提供了清楚的证据。

短短几天内，媒体上充斥着一艘俄罗斯军舰在利比亚班加西港遭无人机袭击沉没的报道和照片。乌克兰无人机还击伤了一艘据称载有武器的俄罗斯商船。

我们之所以知道这些是乌克兰的无人机，原因很简单：乌方已经宣称对此负责。但这里有一个谜团。

利比亚离乌克兰十万八千里，乌克兰的无人机或导弹根本不可能击中如此遥远的目标。

况且，用无人机击中远距离目标并非易事。这类袭击需要极高的技术水平，而乌方的技术水平远远达不到这种程度。

因此毫无疑问，乌方获得了只有先进国家才能提供的情报，而所有证据都指向美国。

此外，几天前还有报道称，一艘驶往俄罗斯飞地加里宁格勒的俄罗斯船只遭到无人机袭击。那艘船虽未沉没，却受到相当严重的损坏。

我们目前还没有关于伤亡人数的任何消息，但这几起事件想必都造成了伤亡。

谜团在于：这些袭击的目的何在？首先应当指出，它们都远离乌克兰本土的战场。

这些人对俄罗斯及一切与俄罗斯有关的事物恨之入骨，满脑子想的只是如何千方百计地攻击、伤害、侮辱、挑衅和惹恼俄罗斯人，希望激起俄方的激烈反应，好为发动一场更大规模的战争制造借口，至于这对全人类会有什么后果，他们全然不顾。

他们用最近这些行动等于明明白白地说：“你们这帮人说我们的无人机没用、没效果。现在知道自己错得有多离谱了吧。瞧瞧我们的无人机能干出什么来！”

这套逻辑简单到了幼稚的地步。这些所谓的“冷战斗士”中，有些人竟能幼稚到如此程度，实在令人惊叹。但一想到这种幼稚心态竟存在于那些掌握着最可怕毁灭手段的人的头脑中，就不禁令人不寒而栗。

拉特克利夫之流绝不会善罢甘休。事实上，我们可以预料今后还会有更多类似的事情。迄今为止，俄方的回应一直十分克制，原因在于，与那些西方同行不同，他们还没有丧失理智。

他们非常清楚正在发生什么，也无意回应挑衅。说真的，他们又何必呢？

从纯军事角度看，这种噱头（说穿了就是噱头）毫无意义。无人机袭击代价高昂，理应在战场上发挥某种实际作用，但这几次袭击并非如此。

这些袭击对乌克兰战争毫无影响，对俄罗斯经济也没有造成任何严重影响；俄罗斯陆军和海军规模庞大，承受得起这样的少许损失，这点损失对它们来说无关痛痒。

它们唯一的价值，只是一时提振宣传声势，而这种效果顶多维持几天。相比之下，俄方无疑会在自己选定的时间和地点进行报复。

这是要付出代价的。而且可以肯定，这个代价将远远高于俄方此番蒙受的损失。

乌克兰的危机

尽管欧美向乌克兰输送了大笔资金，乌克兰如今仍背负着难以为继的巨额债务。

该国已经没有足够的资金，别说继续打仗，就连维持国家基本运转的账单都付不起了。

泽连斯基对钱的嗅觉极为灵敏。他欣喜地看到民主党在美国中期选举中获胜，打算再赴华盛顿，游说国会把更多的钱交由他“悉心照管”。

尽管欧美向乌克兰输送了大笔资金，乌克兰如今仍背负着难以为继的巨额债务。//图片来源：公有领域

但他能否如愿以偿，恐怕就是另一回事了。美国自己也债台高筑。况且，鉴于已有大量资金被倒进乌克兰这个无底洞，就连满口亲乌言辞的民主党人，也很可能对这个基辅小个子没完没了的伸手要钱心生反感。

此外还有挥之不去的乌克兰高层贪腐传闻这桩“小事”。随着乌克兰和美国媒体的报道日益增多，这些传闻如今已人尽皆知。

西方送出的资金并没有一个统一的总数，但其数额必定极为庞大。

单看美国一国的一项估算，截至2026年8月31日，美国的双边援助拨款就达约1154亿欧元。而这显然严重低估了实际金额。

人们有理由问：这些钱都到哪儿去了？为什么耗费了这么长时间、这么多钱，乌克兰还是破产了？

乌克兰这个无底洞

欧盟去年12月向乌克兰提供的900亿欧元贷款，据说还剩450亿欧元。但即便如此（这一点令人怀疑），照乌克兰政府花钱的速度，这笔钱很快也会花光。

而泽连斯基又回来伸手要钱了。据我所知，他最新的要价是单从欧盟就要400亿欧元。

鉴于欧盟自身负债高达1万亿欧元，而欧盟领导人又没能没收被冻结的俄罗斯资产，问题就来了：这些钱从哪里来？

只能靠压榨欧洲纳税人，削减被视为“浪费”的学校、医院、道路和养老金等公共开支，同时增加被视为“必要”的国防开支。这样才能腾出数十亿资金，送到泽连斯基先生那双永远伸着的手里。

泽连斯基需要源源不断的资金，来满足构成其支持基础的执政集团和乌克兰寡头们贪得无厌的胃口。他也知道，一旦战争结束，资金就会断流。

因此，有两件事必不可少：1）让战争继续打下去。2）让公众相信乌克兰正在赢得战争，而且是在替我们而战，保护我们免遭妄图征服、奴役我们所有人的邪恶俄罗斯人侵害。

也就是让公众相信：乌克兰人是“好人”，俄罗斯人是“坏人”；只需注入资金、运送新武器，就能立刻彻底战胜“邪恶势力”。

这正是“战争贩子联盟”会议的与会者们翻来覆去、陈词滥调地重复的主题。

这类人中的一个绝佳典型，就是英国工党政府的国防大臣韦斯·斯特里廷（Wes Streeting）。他自豪地告诉在场代表，英国是第一个对俄罗斯全部十大石油生产商实施制裁的国家，并补充道：

“乌克兰是全世界自由的前线。无论需要多久，英国都将与我们的乌克兰朋友站在一起，支持他们英勇抵抗普京野蛮而非法的入侵。”

上个月公布预算案时，首相和财政大臣还宣布向乌克兰追加超过100亿英镑的财政支持；此外，英国还长期承诺每年提供30亿英镑军事援助。

而眼下英国负债累累，社会开支面临大幅削减，政府却公开承诺增加军费。

最近宣布削减青年人的福利、对病患和残障人士福利的“改革”，清楚地表明了事态的走向。

没有钱给老人、病人、年轻人、残障人士和无家可归者，没有钱给数以百万计挣扎着取暖的英国公民；与此同时，即便国际油价已开始回落，大型能源公司却仍获准赚得盆满钵满。

总而言之，没有钱用来造福英国人民，但总有几十亿被小心翼翼地留出来，送进乌克兰这个无底洞。

俄国佬要来了！

但欧洲政治领导人怎么可能说服民众接受这样疯狂的政策呢？

答案早就由希特勒的宣传部长约瑟夫·戈培尔（Joseph Goebbels）给出了。他说，如果要撒谎，就要撒弥天大谎，大到令人难以置信；但只要日复一日地重复，人们最终就会相信。

这话一点不假。在谎言的狂轰滥炸之下，公众被引导去相信毫无事实依据的东西。

对乌克兰战争的报道尤其如此。近几个月来，欧洲被人刻意煽起了一股战争歇斯底里的氛围。媒体日复一日地念叨着同一套噩梦般的老调：“我们必须准备打仗！俄国佬要来了！俄国佬要来了！”

欧洲民众被告知，俄罗斯军舰随时会沿泰晤士河逆流而上炮轰白金汉宫，或者沿塞纳河顺流而下掀翻埃菲尔铁塔。

欧洲各地不断传来令人惊恐的报道，称俄罗斯无人机飞越了丹麦、德国、瑞典或英国的机场——或者随便哪里的机场。

奇怪的是，尽管这些所谓的报道一再被重复，却从来拿不出一丁点证据。而但凡有过认真的调查，也从未得出过这样的结论。

然而，同样的故事还在一再重复。这就是个简单的数学问题了：十个零加起来，结果还是零。但数学上成立的道理，在宣传上却不成立。

事实上，这整套拙劣的童话里没有一句真话。没有丝毫证据表明俄罗斯打算攻击任何北约国家，除非是在遭到北约攻击时进行自卫。

俄罗斯入侵英国这样的国家能捞到什么好处？无非是要替我们支付欠下的巨额账单，给破产的国民保健署（National Health Service）掏钱，修补我们路上数以百万计的坑洞……

我相信俄罗斯人的钱会有更好的用处。任何一届像样的英国政府，也都能为自己的钱找到更好的用处，而不是把钱扔进一场早已输掉的乌克兰战争，或者花几十亿英镑给将军们买新玩具，任由英国这个昔日骄傲的国家在自己造成的泥潭中越陷越深。

乌克兰的毁灭

泽连斯基总被捧为乌克兰民族英雄的光辉典范。但矛盾的是，他最近却小心翼翼地避免待在基辅。事实上，谁也说不准他下一次会在哪里现身。他常年巡游西方各国首都，在那里受到隆重款待，在镜头前与人拥抱，在最好的酒店里觥筹交错、大吃大喝。

一位乌克兰记者讽刺道，有传言说总统正计划对基辅进行“正式访问”。不过，这种“危险”不大。至少他本人安全、舒适又暖和。

在乌克兰各个城市，特种部队守在夜店和酒吧门外抓壮丁，见到适龄青年就抓。//图片来源：24 ОМБр ЗСУ，维基共享资源

这令人作呕的一幕就这样展现在乌克兰公众面前，而他不幸的同胞们只能在漆黑寒冷的公寓里瑟瑟发抖，俄军炸弹和导弹的轰鸣声越来越响。

但谁会在乎他们呢？泽连斯基肯定不在乎。对他来说，战争必须继续下去，这不仅是为了保住他的政治生涯，更是为了维持这门早已成为基辅执政集团摇钱树的暴利生意。

那些披着“乌克兰之友”的虚假外衣、掩盖自身令人反胃的犬儒心态的西方伪君子，就更不会在乎了。

美国前参议员理查德·布莱克（Richard Black）的一番话，就把这些女士先生们的冷酷无情暴露得一清二楚。他一时口快道出了真相，说道：

“我们不在乎有多少乌克兰人死掉，不在乎会死多少女性、儿童、平民和军人。这就像一场重要的足球赛，我们就是想赢。”

这番话把西方帝国主义对乌克兰的真实意图说得再透彻不过了。对华盛顿、伦敦和柏林的战争贩子来说，这场毫无意义的屠杀持续得越久越好，因为这一切都有助于削弱俄罗斯。

只要他们自己能安然置身事外，他们就准备“战斗到乌克兰的最后一兵一卒”。

对他们来说不幸的是，越来越多的乌克兰人表现出并不怎么情愿扮演“乌克兰的最后一兵一卒”的角色。

在乌克兰各个城市，特种部队守在夜店和酒吧门外抓壮丁，见到适龄青年就抓。被抓的人遭到毒打，被塞进等候在旁的车里，没过多久就被送上前线，能活着回来的寥寥无几。

难怪有这么多人逃离乌克兰，这么多乌克兰士兵当了逃兵，乌军兵力日渐减少，只能以寡敌众地面对占据压倒性优势的俄军。

但欧美那些自封的“乌克兰之友”对这一切毫无兴趣。他们仍然坚持输送大笔资金和武器，延长这场毫无意义的屠杀。

为此，一笔又一笔数以十亿计的资金源源不断地涌入乌克兰这个无底洞。但在大西洋两岸，对这种疯狂行径的支持正在迅速流失。这些人支持战争，与爱国主义、保卫小国、民主或人权毫无关系，有的只是贪婪和私利这种最卑劣的动机。

有这样的朋友，乌克兰人真的不需要敌人了。

据说，普京与特朗普举行安克雷奇峰会时曾达成一项协议，基本设想是让乌克兰割让一定领土（主要是顿巴斯和克里米亚）以换取和平。

看来特朗普起初同意了这一提议，或者类似的方案（细节从未公开），但在泽连斯基和欧方的压力下改变了主意，整个构想也就不了了之。

结果，战争继续，俄军进一步推进，乌克兰则沦落到弱势得多的地位，最终可能不只是丧失领土，而是乌克兰作为独立国家的消亡。

那套被大肆吹嘘的“无论需要多久都支持乌克兰”、战斗到最后一个乌克兰人的政策，最终换来的是乌克兰的彻底毁灭。

乌克兰饱经苦难的人民，原来不过是美帝国主义的代理人；他们在一场冷酷无情的大国政治游戏中，沦为任人摆布的棋子被牺牲掉了。

用伟大的古罗马历史学家塔西佗（Tacitus）的话来说：