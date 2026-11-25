过去几天，世界各地接连传来革命共产主义力量壮大的消息，一个又一个重要里程碑相继达成。（按：本文原文发表于2026年11月18日）

周六晚，英国“革命节”上传来消息：英国革命共产党党员人数突破1500人，成为革命共产国际（Revolutionary Communist International，RCI）首个跨越这一门槛的支部。

紧接着又传来消息：同一个周末，加拿大革命共产党党员人数达到1000人，成为革命共产国际第三个迈过千人门槛的支部。

现在，紧随其后的墨西哥支部党员人数也达到了800人。

英国：1500名共产主义者

这无疑值得庆祝，但同志们并未因此放慢脚步。

在世界各地，成百上千名新党员刚刚加入组织，便参加了今年秋季各地举办的政治学习营，接受马克思主义理论培训。

在美国洛杉矶、芝加哥和纽约举办的学习营，共有800名共产主义者参加；丹麦哥本哈根的“革命节”吸引了350人，瑞士伯尔尼的学习营有225人，巴斯克地区130人，巴基斯坦德拉加齐汗（D.G. Khan）100人，比利时布鲁塞尔100人，爱尔兰都柏林70人，葡萄牙洛藏（Lousã）25人。

更多学习营也已排上日程：巴黎（11月28日至29日）、维也纳（11月28日至29日）、柏林（11月20日至22日）和斯德哥尔摩（11月27日至29日）都计划举办学习营；年底，墨西哥城还将举办一场泛美学习营，汇聚整个美洲的共产主义者。

不过，今年秋季全球规模最大的革命共产主义者线下集会，是上周末在伦敦举行的活动。出席人数超过1300人，其中包括200名国际同志。

这场活动的盛况难以在此一一详述。我们转载了英国革命共产党的报道，读者可点击这里阅读。在这个讨论热烈、内容丰富的周末，英国革命共产党政治书记罗布·苏沃尔（Rob Sewell）于周六晚宣布，该支部已有1500名革命共产主义者。

共产主义者的目标归根结底是工人阶级夺取政权，因此我们不能满足于现有规模。1500并非只是一个抽象的数字，而是新的起点。我们必须以此为基础，争取更广泛的社会群体；只要我们足够大胆，充分认识到规模更大的党能够发挥多大的作用，就能争取到广泛得多的群众。

正是在这一背景下，英国革命共产党发言人菲奥娜·拉利（Fiona Lali）在周六晚的集会上宣布，她计划参加2028年伦敦市长选举。这既是该党迄今面临的最大挑战，也是最大的机遇。仅在伦敦，我们就有450名同志；参选将为我们提供一个广阔的平台，使我们能够向数百万伦敦市民介绍完整的共产主义纲领。

加拿大最大的共产主义力量

同一个周末，加拿大革命共产党成为革命共产国际第三个党员人数达到1000人的支部。

说来也巧，同一个周末，在加拿大南面的美国，马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）发表了一番颇有意思的言论。这一次，我们竟然同意他的看法！他在一场律师聚会上对在场听众说：

“即便我们打败了苏联的共产主义体制，也未能战胜马克思的精神。马克思的精神依然活着。”

说得好，马尔科！正如我们的加拿大同志在党员人数达到1000人之际所说，这是一个历史性的时刻：

“就在这个周末，革命共产党党员人数突破了1000人。这使我们成为自1991年苏联解体以来加拿大规模最大的共产党，也表明加拿大同样受到席卷全球的激进化浪潮影响。”

鲁比奥说得没错：马克思的精神依然活着。但如今重新高举这面旗帜的，不再是奉行苏联式、被漫画化的马克思主义的共产党，而是坚持真正马克思主义的共产主义者。

不过，加拿大的共产主义者和英国同志一样，虽然为这一实实在在的里程碑欢欣鼓舞，却并不满足于此：

“我们一直在为这一刻作准备，正因如此，组织才能以前所未有的速度壮大。但这仅仅是开始。要为一个群众性政党奠定基础，我们还需要成千上万名共产主义组织者。”

向拉丁美洲的“特朗普化”说再见

更令人振奋的是，周末还传来了墨西哥的消息：革命共产国际墨西哥支部墨西哥革命共产党（PCR）再次迈过重要里程碑，党员人数达到800人！而两年前，这个党还只有200多名党员。

这样的增长令人惊叹。

巴西的情况也印证了这一点：青年实际上已将反对博索纳罗的运动的主导权从卢拉和各个老牌政党手中夺了过来。运动中涌动着强烈的激进情绪；在大批青年中，这种情绪更是明确表现为共产主义和革命诉求。短短一个多月，我们的巴西支部便从这些青年中吸收了数百名新成员。

所谓拉丁美洲的“特朗普化”，指的是一批亲特朗普的右翼政客接连赢得选举。与其说这意味着整个社会正在右转，不如说它反映出民众对那些奉行改良主义的所谓“左翼”政党缺乏热情。

如今，群众的真实态度正在显现：巴拉圭和智利爆发了大规模街头运动，哥伦比亚则出现了全国性停工。

这些里程碑接连出现，绝非巧合。就在这一周，欧洲青年正为11月20日反对军事化的大规模联合罢课做准备；洛杉矶学生正以罢课行动抗议美国移民与海关执法局（ICE）；孟加拉国近百万名纺织工人仍在坚持斗争；菲律宾马尼拉有数千人愤怒地走上街头，抗议特朗普。

即使在尚未爆发大规模运动的地方，表面的平静之下也酝酿着政治意识的深刻变化。

试问：英国、加拿大和墨西哥，眼下有哪个国家爆发了大规模群众运动？一个也没有。而这恰恰说明了问题：尽管许多国家已是群众运动此起彼伏，但同样的分子过程也在各个地方悄然进行。我们无需等到群众运动爆发，现在就能着手建设一支强大的共产主义力量。