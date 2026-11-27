چشم جهانیان به پیشرفت چین دوخته شده است. ویدئوهایی که میلیون‌ها بار دیده می‌شوند، تصویری آرمان‌شهری از آینده‌ای «سولارپانک» solarpunk (آینده‌نگرانه و سازگار با طبیعت) به نمایش می‌گذارند: آسمان‌خراش‌هایی که شب‌ها به پرده‌های عظیم نمایش تصاویر بدل می‌شوند؛ نمایش‌های خیره‌کننده و گسترهٔ پهپادهایی که اژدهایی را در حال پرواز بر فراز شهرها به تصویر می‌کشند؛ و مراکز شهری آرام، منظم و برخوردار از فناوری پیشرفته. این تصویر، یادآور شگفتی و حیرت ماجراجویان اروپایی در قرون وسطاست که با دیدن شهرهای چین درمی‌یافتند، که سرزمین‌های خودشان لزوماً کانون تمدن بشری نیستند.

توسعهٔ اقتصادی چشمگیر چین، استدلال آن دسته از جریان‌های چپ را تقویت کرده است که معتقدند باید از ظهور نظم جهانی «چندقطبی» استقبال کرد. بی‌تردید، چین با ایالات متحده تفاوت‌های اساسی دارد. کارنامهٔ چین در زمینهٔ تجاوز نظامی، بمباران هوایی و مداخلهٔ سیاسی در امور کشورهای دیگر، در مقایسه با کارنامهٔ ایالات متحده، بسیار محدودتر است.

صرف‌نظر از دیدگاه‌های همسو یا متفاوت افراد نسبت به کشور چین، نمی‌توان انکار کرد که برآمدن چین به‌عنوان یک قدرت جهانی، تاکنون عمدتاً روندی صلح‌آمیز داشته و با درجه‌ای از ثبات، چه در عرصهٔ داخلی و چه در مناسبات با دیگر کشورها، همراه بوده است؛ و مهم‌تر از همه، به رهایی شمار بسیار زیادی از مردم از فقر انجامیده است.

چین، برخلاف کشورهای غربی، در دهه‌های اخیر به توسعهٔ جدی نیروهای مولد روی آورده است. این کشور به‌جای آنکه سرمایه‌های خود را عمدتاً صرف سفته‌بازی‌های مالی کند، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به بخش تولید و اقتصاد واقعی[1] اختصاص داده است. حاصل این رویکرد را امروز می‌توان در گسترش دسترسی جهانی به پنل‌های خورشیدی ارزان‌قیمت، خودروهای بدون آلایندگی و دستاوردهای فناورانهٔ چشمگیر دیگری مشاهده کرد.

این روزها، غربی‌هایی که از کلان‌شهرهای چین بازدید می‌کنند، اغلب از جلوهٔ خیره‌کنندهٔ مدرنیته در همه‌چیز مبهوت می‌شوند؛ به‌ویژه وقتی درمی‌یابند که شهرهای پیشرفتهٔ چین از نظر فناوری تا چه اندازه از شهرهای کشورهای غربی، که ظاهراً توسعه‌یافته‌ هستند، پیشی گرفته‌اند.

در کشورهای غربی، احساس زوال و افول روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. سیاستمداران و سرمایه‌داران به‌جای آنکه برای حل مشکلات چاره‌ای بیندیشند، عملاً بر دامنه و شدت آن‌ها می‌افزایند. افق دید آن‌ها به‌طرز شگفت‌آوری کوتاه‌مدت و محدود است. در مقابل، در چین به‌وضوح می‌توان دید که به مدد برنامه‌ریزی نسبتاً دوراندیشانه، هم در توسعهٔ شهرها و هم در عرصهٔ تولید به‌طور کلی، بسیاری از مشکلات در مسیر حل‌شدن قرار گرفته‌اند.

برای نمونه، میلیون‌ها کیلومتر از جاده‌ها با نوعی آسفالت پیشرفته پوشیده شده‌اند که صدای ناشی از عبور خودروها را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این اقدام، در کنار کاشت هدفمند درختان به‌منظور ایجاد موانع صوتی و گسترش انفجارگونهٔ استفاده از خودروهای برقی کم‌صداتر، شهرهایی را که زمانی آکنده از هیاهو و تنش بودند، به فضاهایی آرام و دلپذیر تبدیل کرده است؛ دست‌کم برای کسانی که در شهرها قدم می‌زنند، نه برای کسانی که در آن‌ها کار می‌کنند. این تحولات، در کنار احداث مسیرهای جدید و فوق‌العادهٔ دوچرخه‌سواری در پارک‌های شهری و برخورداری از شبکه‌ای از حمل‌ونقل عمومی در سطح جهانی، موجب شده است که گذران اوقات فراغت در شهرهای چین در مقایسه با تنها چند سال پیش، بسیار دلپذیرتر باشد.

همین روند رو به رشد و چشمگیر، در کنار این واقعیت که چین در دوران مدرن سابقه‌ای از مداخله‌گری‌های نظامی تهاجمی در عرصهٔ جهانی نداشته است، بسیاری را به این نتیجه رسانده که چین اساساً با ایالات متحده تفاوت دارد و برخلاف آمریکا، ماهیتی امپریالیستی ندارد.

از همین رو، آنان استدلال می‌کنند که تبدیل‌شدن چین به یک قدرت بزرگ جهانی، ناگزیر جهان را به مکانی صلح‌آمیزتر و بهتر بدل خواهد کرد. این دیدگاه بر پایهٔ همان واقعیت‌هایی استوار است که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد و البته نمی‌توان اهمیتشان را نادیده گرفت. اما آیا چنین نتیجه‌گیری‌ای از نظر منطقی واقعاً از این مقدمات برمی‌آید؟

ارزیابی چین

در این چارچوب، چین را چگونه باید تعریف کرد؟ چین دارای یک اقتصاد سرمایه‌داری است؛ به این معنا که شرکت‌های آن، چه دولتی و چه خصوصی، برای بازار و با هدف کسب سود تولید می‌کنند. با این تفاوت که چین، از آنجا که بسیار دیرتر از قدرت‌های بزرگ امپریالیستی مسیر توسعهٔ سرمایه‌داری را پیمود و در پی انقلاب، از یک دستگاه دولتی مستقل و نیرومند برخوردار شد، توانست ابتدا بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای را که از کشورهای دیگر وارد می‌شد، هدایت کند و سپس در بسیاری از این زمینه‌ها خود به پیشگام توسعهٔ فناوری تبدیل شود.

فناوری‌های نوین تولید به‌نحو مؤثری با توسعهٔ زیرساخت‌های پیشرفته‌ای پیوند خورده‌اند که دولت برنامه‌ریزی و هدایت آن‌ها را بر عهده دارد. در نتیجه، شکل سرمایه‌داری‌ای که در چین پدید آمده، نه‌تنها از توان رقابتی بالایی برخوردار است، بلکه در مقایسه با کشورهای غربی، با مداخلهٔ بسیار گسترده‌تر دولت و عناصر پررنگ‌تری از برنامه‌ریزی اقتصادی همراه است.

بااین‌همه، موفقیت چین را نمی‌توان صرفاً به دوراندیشی دیوان‌سالاران دولتی نسبت داد. در پسِ سیمای خیره‌کنندهٔ کلان‌شهرهای فوق‌مدرن و قطارهای سریع‌السیر مغناطیسی، طبقهٔ کارگری قرار دارد که به‌شدت استثمار می‌شود و از حق تشکل‌یابی مستقل برای دفاع از منافع طبقاتی خود محروم است.

در نظام سوسیالیستی، فناوری‌های نوین و ابزارهایی که موجب صرفه‌جویی در نیروی کار می‌شوند، باید در خدمت کوتاه‌تر کردن ساعات کار و افزایش اوقات فراغت انسان‌ها قرار گیرند. اما در نظام سرمایه‌داری، همین دستاوردها به ابزاری برای استخراج هرچه بیشتر نیروی کار و تشدید استثمار طبقهٔ کارگر تبدیل می‌شوند. در چین نیز وضع به همین منوال است.

بر اساس آمارهای رسمی، میانگین ساعات کار هفتگی در چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی، برای نهمین سال پیاپی افزایش یافته و به ۴۸٫۵ ساعت رسیده است.

برای مقایسه، این رقم در کرهٔ جنوبی ــ کشوری که به‌هیچ‌وجه به آسان‌گیری در زمینهٔ ساعات کار شهرت ندارد ــ ۳۷٫۹ ساعت و در ویتنام ۴۱٫۵ ساعت است. در بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا نیز میانگین ساعات کار هفتگی ۳۶٫۵ ساعت است. به این ترتیب، کارگران چینی به‌طور متوسط در هفته حدود هفت ساعت بیشتر از همتایان ویتنامی خود و بیش از ده ساعت بیشتر از کارگران اروپایی و کرهٔ جنوبی کار می‌کنند.

در کنار این وضعیت، نرخ بیکاری جوانان نیز در حدود ۲۰ درصد قرار دارد. در میان نسل جوان، این باور به‌طور گسترده رواج یافته است که سخت‌کوشی دیگر چندان ثمری ندارد؛ چراکه افراد عادی، هرقدر هم تلاش کنند، شانسی برای پیشرفت و بهبود واقعی وضعیت زندگی خود نخواهند داشت. از همین رو، بسیاری از جوانان به رویکردی روی آورده‌اند که به «دراز کشیدن»[2] (Lie Flat) معروف شده است: به زندگی با والدین خود ادامه می‌دهند و از تلاش برای دستیابی به خانه‌ای مستقل، ازدواج و تشکیل خانواده صرف‌نظر می‌کنند.

آیا چین از کشورهای دیگر بهره‌کشی می‌کند؟

از سال ۲۰۱۷، چین به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ دوجانبه[3] در جهان تبدیل شده است. این کشور وام‌دهی خود را رویکردی مبتنی بر منافع متقابل و به‌دور از بهره‌کشی معرفی می‌کند که هدف آن، صرفاً پاسخ‌گویی به نیازهای کشورهای مختلف به توسعهٔ زیرساخت‌های آنهاست. در مقابل، کشورهای غربی مدعی‌اند که چین با به‌کارگیری آنچه «دیپلماسی تلهٔ بدهی» می‌نامند، کشورهای فقیر را در دام بدهی گرفتار می‌کند؛ رویکردی که آنها، آن را به‌شدت فریبکارانه توصیف می‌کنند.

بااین‌حال، شرایط وام‌های چین را نمی‌توان لزوماً از سر نوع‌دوستی دانست. چین عموماً به کشورهای در حال توسعه با نرخ‌های بهرهٔ متعارف بازار وام می‌دهد؛ درست همانند بانک‌های خصوصی غربی. این واقعیت، دست‌کم با ادعای وجود یک سیاست سازمان‌یافته برای گرفتار کردن کشورها در تلهٔ بدهی همخوانی ندارد. روشن است که چین نیز خواهان بازپرداخت کامل وام‌ها و کسب سود از آن‌هاست. بااین‌همه، وام‌دهی چین، همچون سیاست‌های اقتصادی قدرت‌های غربی، صرفاً فعالیتی مالی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای گسترش نفوذ و اعمال سلطهٔ اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع، بیایید نمونه‌ای مشخص از وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین را بررسی کنیم؛ (یعنی همان صدور سرمایه که لنین آن را یکی از ویژگی‌های اساسی امپریالیسم توصیف می‌کند.)

لائوس کشوری کوچک، فقیر و کم‌توان در جنوب شرق آسیاست که با چین مرز مشترک دارد. چین طی سال‌های اخیر وام‌های کلانی در اختیار لائوس قرار داده است. این وام‌ها عمدتاً بخشی از یک برنامهٔ توسعه‌‌محور گسترده بوده‌اند که احداث سدها، نیروگاه‌های برق‌آبی و یک خط آهن مدرن به سوی چین را در بر می‌گیرد.

پذیرش این وام‌ها اغلب از آن روست که دسترسی به سرمایه‌گذاری چین و در پی آن، بهره‌گیری از فناوری این کشور را نیز امکان‌پذیر می‌کنند. در اینجا نیز، همچون دیگر عرصه‌ها، قدرت چین اساساً بر توانمندی‌های صنعتی و فناورانهٔ آن استوار است.

در پی این تحولات، چین اکنون بیش از نیمی از کل بدهی‌های لائوس را در اختیار دارد. از سوی دیگر، هزینهٔ بازپرداخت بدهی‌های لائوس بیش از یک‌سوم کل درآمدهای دولت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. چنان‌که در پژوهشی که مؤسسهٔ لووی (Lowy Institute) در سال ۲۰۲۵ منتشر کرده، آمده است:

«در سال ۲۰۰۴ میلادی / ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳ خورشیدی، سه‌چهارم بدهی‌ها با شرایط ترجیحی تأمین شده بود [یعنی با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ‌های متعارف بازار و یا نهادهایی مانند بانک جهانی] و تنها یک‌چهارم آن شرایط غیرترجیحی داشت. اما تا سال ۲۰۱۹ میلادی / ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ خورشیدی، این نسبت معکوس شد [که نتیجهٔ افزایش چشمگیر وام‌دهی چین با نرخ‌های بهرهٔ بازار بود.] … در همین دوره، مبالغ سررسیدشده برای بازپرداخت بدهی بیش از سه برابر افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که از کمتر از ۳۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶، به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید.»

بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها در احداث نیروگاه‌های برق‌آبی برآوردهای نادرستی از میزان تقاضای واقعی برق در لائوس را مبنا قرار داده‌اند. در نتیجه، ظرفیت تولید برق در این کشور اکنون به‌مراتب بیش از نیاز آن است. با این حال، درآمد حاصل از فروش برق برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین لائوس، که عمدتاً به چین تعلق دارد، کافی نیست. در نتیجه، درآمد حاصل از فروش برق برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین این کشور، که بخش عمدهٔ آن به چین تعلق دارد، کفایت نمی‌کند.

کسانی که معتقدند چین اساساً با قدرت‌های امپریالیستی دیگر تفاوت دارد و صرفاً در پروژه‌های زیرساختیِ مبتنی بر منافع متقابل و با هدف بهبود شرایط جهانی مشارکت می‌کند، به این واقعیت استناد می‌کنند که چین معمولاً بازپرداخت بدهی‌های لائوس را به تعویق انداخته تا این کشور ناچار به اعلام رسمی ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود نشود.

این موضوع درست است؛ اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. ناتوانی لائوس در بازپرداخت بدهی‌هایش به چین، در نهایت به واگذاری کنترل کل شبکهٔ برق این کشور به شرکت دولتی چینی «چاینا ساوترن پاور گرید» (China Southern Power Grid) انجامید.

مسئله لزوماً تصاحب مستقیم منابع طبیعی لائوس از سوی چین نیست. این تصور که اقدامات امپریالیستی همواره با هدف کسب منافع اقتصادی فوری، مانند تصاحب منابع نفتی یا سایر ثروت‌های طبیعی یک کشور، صورت می‌گیرند، برداشتی نادرست و سطحی از امپریالیسم است.

مورد لائوس به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا چنین برداشتی نمی‌تواند ماهیت مناسبات امپریالیستی را توضیح دهد. چین با در اختیار گرفتن کنترل شبکهٔ برق لائوس، عملاً به منبع انرژی قابل‌توجهی دست نیافته است. چین خود هم‌اکنون حجم عظیمی از انرژی پاک تولید می‌کند؛ مزیتی که در رقابت با ایالات متحده، به‌ویژه در توسعهٔ هوش مصنوعی، اهمیت فزاینده‌ای دارد. در مقایسه با نیاز عظیم چین به انرژی، شبکهٔ برق لائوس، حتی با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، سهمی ناچیز دارد. افزون بر این، لائوس کشوری کوچک و فقیر است و ادارهٔ شبکهٔ برق آن نیز با دشواری‌های خاص خود همراه است.

اما آنچه چین از این طریق به دست آورده، چیزی فراتر از منافع اقتصادی مستقیم است، که به تقویت نفوذ و تثبیت اهرم‌های فشار سیاسی بر کشوری که در منطقه‌ای راهبردی برای گسترش قدرت چین قرار دارد- یعنی شرق و جنوب شرق آسیا- انجامیده است.

با گرفتار شدن لائوس در حجم عظیمی از بدهی‌ها، چین عملاً اهرم فشاری در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آن مانع اتخاذ هر تصمیمی از سوی لائوس شود که با منافع چین مغایرت داشته باشد؛ زیرا چین هر زمان که بخواهد می‌تواند از تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های لائوس خودداری کند و این کشور را به ناتوانی در پرداخت بدهی‌هایش بکشاند. در چنین شرایطی، لائوس از دسترسی به بازارهای سرمایه محروم خواهد شد و اقتصاد آن به بحرانی شدید کشانده خواهد شد.

لائوس اکنون عملاً در حوزهٔ نفوذ چین قرار دارد. چین حتی «منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی مثلث طلایی» را در شمال لائوس ایجاد کرده است؛ منطقه‌ای که پلیس چین در آن گشت‌زنی می‌کند و پلیس لائوس برای ورود به آن باید اجازه بگیرد. زبان تابلوها در این منطقه چینی است، ساعت‌ها بر اساس وقت پکن تنظیم می‌شوند و واحد پول رایج آن یوان است. به بیان دیگر، در خاک لائوس نوعی «منطقهٔ امتیازی» تحت کنترل چین شکل گرفته است؛ وضعیتی که یادآور امتیازاتی است که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها در گذشته در شانگهای در اختیار داشتند.

میان مناسبات چین و لائوس و رابطهٔ ایالات متحده با کوبا در اوایل قرن بیستم میلادی، شباهتی آشکار وجود دارد. ایالات متحده، در مقایسه با قدرت‌های اروپایی، هنوز سابقهٔ چندانی در مداخلات نظامی و استعماری در نقاط مختلف جهان نداشت و از اقتصادی پویا برخوردار بود؛ اما در آمریکای لاتین، که آن را حیاط خلوت خود می‌دانست، از همان مراحل اولیه رویکردی سلطه‌جویانه در پیش گرفته بود.

در کوبا، دلار جای پزو را گرفت. هتل‌های مجلل و کازینوها در فضایی با وضعیت حقوقی مبهم فعالیت می‌کردند و اعضای مافیا آزادانه در آن رفت‌وآمد داشتند. این کشور به زمین بازیِ عناصر فاسد و منحطِ بورژوازی آمریکا تبدیل شده بود. به همین ترتیب، منطقهٔ «مثلث طلایی» در لائوس نیز به کانونی برای قمار، جرم و جنایت، مواد مخدر و قاچاق انسان بدل شده است.

صدور سرمایه

لائوس تنها کشوری نیست که از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان چین بهره‌مند شده است. نشریهٔ «اکونومیست» اخیراً گزارش داده است که «شرکت‌های چینی تنها در سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صرف احداث کارخانه در خارج از کشور کرده‌اند.» و از این طریق، زنجیره‌های تأمین گسترده‌ای را در کشورهایی مانند مصر و مراکش شکل داده‌اند. چین اکنون در «دست‌کم ۱۳۲ بندر خارجی، از یونان گرفته تا سری‌لانکا، و همچنین در فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن ــ از جمله خط آهن بوداپست به بلگراد که اوایل امسال تکمیل شد ــ فعالیت دارد یا سرمایه‌گذاری کرده است.»

چین در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند. این گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، در کنار تسلط فزایندهٔ این کشور بر تجارت جهانی، چالشی برای دیگر قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه ایالات متحده، به شمار می‌رود و منافع آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. در نتیجه، چین نیز اکنون در سراسر جهان منافعی دارد که حفاظت و دفاع از آن‌ها را ضروری می‌داند.

این چرخش به سوی صدور سرمایه، موضوعی است که سرمایه‌داران و مقامات ارشد بوروکراسی چین نیز از آن آگاه‌اند؛ چنان‌که در مقاله‌ای بسیار خواندنی که ماه اوت امسال در روزنامهٔ «ساوت چاینا مورنینگ پست» منتشر شد، اینگونه به آن اشاره شده است:

«جهش صادراتی چین به مرزهای نهایی خود رسیده است. مرحلهٔ بعدی رشد این کشور نه از طریق صدور کالاهای بیشتر، بلکه با انتقال کارخانه‌ها، فناوری‌ها و برندهای چینی به خارج از کشور رقم خواهد خورد… دلیل این امر آن است که گسترش صادرات چین روزبه‌روز با مقاومت بیشتری در کشورهای دیگر روبه‌رو می‌شود. برای نمونه، فرانسه و آلمان اخیراً توافق کرده‌اند که اتحادیهٔ اروپا تدابیر حمایتی تجاری سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرد؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته دیگر تمایلی به پذیرش مازاد ظرفیت تولید چین را ندارند. […]

داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که چرا چین ناگزیر است مسیر خود را تغییر دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و در سه‌ماههٔ دوم، تنها ۴٫۳ درصد نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل افزایش یافته است. در ماه ژوئن، صادرات چین ۲۷ درصد جهش داشت، اما فروش خرده‌فروشی تنها یک درصد رشد کرد. همچنین، سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات در نیمهٔ نخست سال، ۱۸ درصد کاهش یافت. […]

مرحلهٔ بعدی توسعهٔ چین از طریق احداث کارخانه در خارج از مرزهای این کشور، گسترش برندهای چینی در بازارهای خارجی و وارد کردن فناوری‌ها و استانداردهای صنعتی چین به زنجیره‌های تأمین جهانی پیش خواهد رفت. به بیان دیگر، چین در مرحلهٔ بعد نه فقط کالا، بلکه خودِ «کارخانهٔ جهان» را صادر خواهد کرد. […]»

«با این حال، صادرات محصولات به شرکت‌های چینی امکان می‌دهد از دارایی‌های خود در خارج از کشور درآمد کسب کنند و هم‌زمان به گسترش فعالیت‌هایشان ادامه دهند. به‌تدریج، بخش فزاینده‌ای از درآمدهای خارجی چین نه از محل صادرات کالاهای تولیدی، بلکه از طریق حق امتیاز، دریافت هزینهٔ صدور مجوز و سود سهام تأمین خواهد شد.» […]

«این گذار در چین با شتاب در حال پیشروی است و نمونه‌های فراوانی از آن به چشم می‌خورد. شرکت BYD، مستقر در شنژن Shenzhen، در نیمهٔ نخست سال ۷۱ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته در خارج از چین خودرو فروخت؛ حال آنکه فروش این شرکت در بازار داخلی چین نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافت. کارخانهٔ باتری‌سازی فورد، خودروساز آمریکایی، در ایالت میشیگان، با استفاده از فناوری‌ای که از شرکت چینیContemporary Amperex Technology Limited (CATL) مجوز بهره‌برداری از آن را گرفته است، سلول‌های باتری تولید خواهد کرد. به این ترتیب، درآمد حاصل از صدور مجوز به دفتر مرکزی CATL در شهر ”نینگده“ Ningde سرازیر خواهد شد. شرکت خودروسازی چینی ”چری“ Chery نیز در کارخانهٔ سابق نیسان در بارسلونای اسپانیا خودرو تولید می‌کند. »

این امر از ظهور چین به‌عنوان یک قدرت امپریالیستی حکایت دارد؛ تحولی که با توجه به ابعاد عظیم اقتصاد سرمایه‌داری این کشور، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

امپریالیسم ایالات متحده، امپریالیسمی دیرپا و در مرحلهٔ افول است که ویژگی‌های آن را می‌توان در سلطهٔ فزایندهٔ مالی‌سازی (Financialisation)، زوال صنعتی، خصلت انگلی و درگیری‌های نظامی پیچیده و گسترده در سراسر جهان مشاهده کرد.

در مقابل، امپریالیسم چین پدیده‌ای نوظهور، جوان و پویاست که پایهٔ اصلی آن را تولید صنعتیِ رقابت‌پذیر در داخل کشور تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، تبدیل‌شدن چین به بزرگ‌ترین وام‌دهندهٔ دوجانبه در جهان، نشانه‌های آغاز تحولی را آشکار می‌سازد که در جریان آن، پویایی سرمایه‌داری چین رو به کاهش می‌گذارد و خصلت انگلی آن به‌تدریج برجسته‌تر می‌شود.

این روند را می‌توان در کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)چین نیز مشاهده کرد. این کشور که در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ میلادی / دهه ۱۳۸۰ خورشیدی نرخ رشدی بیش از ۱۰ درصد را تجربه می‌کرد، اکنون به رشدی کمتر از ۵ درصد رسیده است. بااین‌همه، چین هنوز در آغاز این مسیر قرار دارد؛ درحالی‌که ایالات متحده بیش از یک قرن و قدرت‌های اروپایی حتی مدتی طولانی‌تر است که این مسیر را پیموده‌اند.

ازاین‌رو، اگرچه رشد ۴٫۸ درصدی ممکن است در نگاه نخست برای چین چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما در مقایسه با رشد ۲٫۲ درصدی ایالات متحده و رکود مزمن اقتصادی در اروپا، همچنان از پویایی بیشتری حکایت دارد.

امپریالیسم محصول خواست و ارادهٔ رهبران متجاوز جهان نیست و نمی‌توان آن را صرفاً به سیاست سلطه‌طلبی نظامی فروکاست. امپریالیسم یک وضعیت عینی و مرحله‌ای معین از تکامل سرمایه‌داری است؛ به‌بیان لنین، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری.

سرمایه‌داری در روند تکامل خود به مرحله‌ای رسیده است که انحصارهای عظیم بر اقتصاد مسلط شده‌اند و از محدودهٔ بازار داخلی فراتر رفته‌اند. در این میان، سرمایهٔ مالی به نیرویی عظیم و سازمان‌دهنده در مرکز این ساختار انحصاری تبدیل شده است. از همین رو، این انحصارها ناگزیر به صدور سرمایه روی می‌آورند تا از نیروی کار ارزان‌تر و منابع طبیعی کشورهای دیگر بهره‌کشی کنند و بازارهای تازه‌ای برای فروش کالاهای خود به دست آورند.

درحالی‌که قدرت‌های امپریالیستی افق فعالیت اقتصادی خود را به مقیاس جهانی گسترش می‌دهند، صدور سرمایه نیز غالباً با گرایش به رکود در اقتصاد داخلی همراه می‌شود. از سوی دیگر، رقابت و ستیز میان سرمایه‌های انحصاریِ کشورهای مختلف بر سر تصاحب و گسترش حوزه‌های نفوذ، از ویژگی‌های بارز دوران امپریالیسم است. این رقابت در شرایطی که جهان پیوسته میان قدرت‌های امپریالیستی تقسیم و دوباره تقسیم می‌شود، به مداخلات خشونت‌آمیز و درگیری‌های نظامی انجامیده است.

این سازوکار عینیِ سرمایه‌داری است که رفتار امپریالیستی دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری را شکل می‌دهد؛ نه اینکه این دولت‌ها صرفاً بر اساس اراده و تصمیم خود بخواهند کشورهای ضعیف‌تر را بمباران کنند یا به زیر سلطهٔ خود درآورند. البته، ویژگی‌های امپریالیستی در همهٔ این کشورها به یک اندازه نمود پیدا نمی‌کند: در برخی، نقش سرمایهٔ مالی مسلط‌تر است و در برخی دیگر کم‌رنگ‌تر؛ برخی حجم بیشتری از سرمایه را به خارج صادر می‌کنند و برخی کمتر.

این واقعیت که چین نه‌تنها کشوری سرمایه‌داری است ــ هرچند نقش دولت در اقتصاد آن تفاوت‌های چشمگیری با دیگر کشورهای سرمایه‌داری دارد ــ بلکه در بازار جهانی نیز جایگاهی کلیدی دارد و، همان‌طور که دیدیم، در مقیاسی گسترده به صدور سرمایه می‌پردازد؛ و آن را به یکی از قدرت‌های امپریالیستی جهان امروز تبدیل کرده است.

چرا چین دست به مداخلهٔ نظامی نمی‌زند؟

بسیاری استدلال می‌کنند که چین امپریالیست نیست، زیرا به استعمار، تجاوز نظامی، تغییر رژیم یا به‌طور کلی مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر دست نمی‌زند. به باور آن‌ها، چین به حاکمیت سایر کشورها احترام می‌گذارد و صرفاً با آن‌ها مناسبات تجاری برقرار می‌کند. اما این تصویر با واقعیت کاملاً انطباق ندارد. چین در مواردی، به‌ویژه در حوزهٔ نفوذ منطقه‌ای خود، برای دفاع از منافعش دست به مداخله زده است؛ نمونهٔ آن را می‌توان در میانمار مشاهده کرد.

ما باید به‌جای تکیه بر فهرستی انتزاعی از معیارها برای قرار دادن دولت‌ها در دسته‌بندی‌های ازپیش‌تعیین‌شده، هر پدیده را به‌صورت انضمامی و بر اساس شرایط عینی آن بررسی کنیم. هنگامی که سرمایه‌داری چین را در بستر مشخص تاریخی و اقتصادی آن بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که منافع این کشور، به دلایل تاریخی و اقتصادی، بیش از هر چیز از طریق اتکا به نقاط قوت آن تأمین می‌شود؛ نقاط قوتی که در حوزه‌هایی چون تجارت، تولید صنعتی و تسلط بر فناوری‌ها و منابع راهبردی خاص (از جمله پالایش عناصر کمیاب) ریشه دارند.

همان‌طور که برای مثال در ایران مشاهده می‌شود، چین برای شکست نظامی آمریکا نیازی به مداخلهٔ نظامی ندارد. در واقع، با توجه به عملکرد امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه، عدم مداخلهٔ نظامی چین نه‌تنها به اعتبار این کشور لطمه‌ای نمی‌زند، بلکه بر نفوذ و اعتبار آن نیز می‌افزاید. به قول معروف، وقتی دشمن در حال ارتکاب اشتباه است، نباید مزاحم او شد! افزون بر این، وقتی ضرورتی برای مداخلهٔ نظامی وجود ندارد، چرا چین باید با دست خود به سابقهٔ به‌ظاهر بی‌عیب‌ونقصش در پرهیز از استعمار و اجرای سیاست «تغییر رژیم» در کشورهای دیگر خدشه وارد کند؟

هنگامی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ میلادی / ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ خورشیدی جنگ تجاری جهانی خود را آغاز کرد، دولت‌های جهان، صرف‌نظر از شدت و دامنهٔ تعرفه‌های تحمیلی، در برابر واشنگتن سر فرود آوردند و به شکلی تحقیرآمیز تسلیم شدند. تنها یک استثنا وجود داشت: چین. این کشور مقابله‌به‌مثل کرد و ترامپ را به عقب‌نشینی واداشت؛ آن هم در شرایطی که چین بیش از هر کشور دیگری، آماج اصلی سیاست تعرفه‌ای ترامپ بود.

چین چگونه به این هدف دست یافت؟ نه با اعزام ناوهای هواپیمابر به سواحل ایالات متحده یا قرار دادن موشک‌هایش در تیررس واشنگتن، بلکه صرفاً از طریق اعمال محدودیت بر صادرات عناصر معدنی کمیاب. این مواد اولیهٔ چینی و فناوری‌های مرتبط با آن‌ها چنان برای اقتصاد جهانیِ به‌هم‌پیوسته اهمیت دارند که اقدام چین توانست سیاست دولت ایالات متحده را در برابر دیدگان جهانیان تغییر دهد.

در مقابل، ایالات متحده در تلاش امپریالیستی خود برای تحکیم دوبارهٔ سلطه بر سراسر قارهٔ آمریکا، به قدرت نظامی و سیاست ارعاب متوسل شده است. این رویکرد به‌ویژه در مورد ونزوئلا آشکار بوده است. اما در پاناما نیز نمونهٔ دیگری از چنین رویکردی مشاهده شد: ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ / دی‌ماه ۱۴۰۳ استفاده از گزینه نظامی برای در اختیار گرفتن کانال پاناما را منتفی ندانست.

در هر دوی این موارد، به نظر می‌رسد ترامپ به اهداف خود دست یافته است. در مورد پاناما، دولت این کشور تصمیم گرفته است شرکت چینیِ مستقر در هنگ‌کنگ را که ادارهٔ دو بندر در دو سوی کانال را بر عهده دارد، از طریق وادار کردن آن به واگذاری قرارداد، از این پروژه کنار بگذارد. این دستاورد را باید در پرتو برتری قاطع قدرت نظامی ایالات متحده، به‌ویژه در آنچه واشنگتن حیاط خلوت خود می‌داند، ارزیابی کرد.

قدرت نظامی، همچون دیگر نمودهای فعالیت امپریالیستی، بر شالوده‌ای اقتصادی استوار است؛ اما این شالوده با سرعتی بیش از نیروی نظامیِ متکی بر آن رو به زوال می‌رود و کسری بودجهٔ فزایندهٔ آمریکا را تشدید می‌کند.

با این حال، حتی در این مورد نیز پیروزی امپریالیستی آمریکا آن‌قدرها که به نظر می‌رسد استوار نیست؛ زیرا بنیان اقتصادی امپریالیسم آمریکا در مقایسه با چین رو به تضعیف است.

در واکنش به تصمیم پاناما برای کنار گذاشتن شرکت چینیِ دخیل در ادارهٔ بنادر، چین بازرسی و توقیف کشتی‌های دارای پرچم پاناما را افزایش داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، در مارس ۲۰۲۶ / اسفند ۱۴۰۴ – فروردین ۱۴۰۵ از مجموع ۱۲۴ کشتی توقیف‌شده در بنادر چین، ۹۲ فروند با پرچم پاناما تردد می‌کردند. در آوریل نیز شمار کشتی‌های پاناماییِ توقیف‌شده، بنا بر یک گزارش دیگر، به ۱۳۶ فروند رسید؛ حال آنکه در ماه‌های پیش از آن، این رقم بسیار پایین‌تر بود.

به بیان دیگر، چین از توان اقتصادی و جایگاه خود در تجارت جهانی برخوردار است تا در برابر اقدام تقریباً هر کشوری مقابله‌به‌مثل کند؛ کافی است اعلام کند: «اگر چنین اقدامی انجام دهید، دیگر امکان تجارت با ما را نخواهید داشت.» در عمل، چنین اقدامی ضربه‌ای جدی به اقتصاد آن کشور وارد خواهد کرد.

ضمناً، امپریالیسم ایالات متحده، با وجود تمام تجاوزگری‌های نظامی‌اش و توسل به نیروی نظامی برای زورگویی به کشورها و واداشتن آن‌ها به پذیرش خواسته‌هایش، بیش از ابزارهای نظامی از اهرم‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌ها، استفاده می‌کند؛ اهرم‌هایی که قدرت خود را از تسلط آمریکا بر نظام مالی جهانی می‌گیرند. امپریالیسم بریتانیا نیز در دوران اوج قدرت خود، وضعیتی مشابه داشت و از برتری مالی‌اش برای گرفتار کردن کشورهای ضعیف‌تر در تلهٔ بدهی بهره می‌برد.

در شرایط کنونی، برای چین بسیار منطقی‌تر است که به‌جای توسل به ابزارهای نظامی، برای پیشبرد اهداف خود بر جایگاه محوری‌اش در تولید جهانی، پالایش عناصر خاکی کمیاب و دیگر مواد معدنی، و نیز تجارت تکیه کند. البته، این وضعیت به‌هیچ‌وجه به معنای نفی خصلت غارتگرانه و استثمارگرانهٔ نقش اقتصادی چین نیست؛ بلکه صرفاً نشان می‌دهد که به دلایل تاریخی، نقاط قوت این کشور در مقطع کنونی بیش از هر چیز در حوزهٔ تجارت جهانی نهفته است.

نظام جهانی امپریالیستی چیزی فراتر از مجموع اجزای آن است.

یکی از ویژگی‌های تفکر تقلیل‌گرایانه که متأسفانه بسیاری در جناح چپ از خود نشان می‌دهند، فروکاستن فعالیت‌های امپریالیستی به تلاشی صرف برای تصاحب نفت و دیگر منابع است. این افراد تصور می‌کنند که بهترین توضیح برای هر جنگ یا کودتایی این است که رژیمی خاص مانع از کنترل امپریالیست‌ها بر منابع نفتی شده است؛ گویی هیچ دلیل دیگری در میان نیست.

در واقعیت، دولت‌های امپریالیستی برای دفاع از منافع اقتصادی خود ناگزیرند روابط جهانی را در کلیت آن در نظر بگیرند. این بدان معناست که عواملی همچون «پرستیژ» (و در نتیجه، اقداماتی برای پنهان ساختن نقاط ضعف یک کشور)، «قدرت نرم» (یعنی برخورداری از حمایت گستردهٔ فرهنگی و سیاسی در سطح جهانی) و “اعتبار” را نیز باید در محاسبات خود لحاظ کنند.

در دوره‌ای که امپریالیسم آمریکا هنوز در حال گسترش بود و برتری امپریالیسم بریتانیا همچنان پابرجا بود، ”تدی روزولت“ Teddy Roosevelt به‌خاطر این جمله‌اش شهرت داشت: «باید نرم سخن گفت و چماقی بزرگ در دست داشت.» این رویکرد تلاشی بود برای سوق دادن دولت آمریکا به اتخاذ سیاستی بلندمدت و منسجم و به‌کارگیری آنچه روزولت «دوراندیشی هوشمندانه» می‌نامید. یکی از اصول این سیاست آن بود که آمریکا وانمود کند با دیگر کشورها “منصفانه” رفتار می‌کند؛ به بیان دیگر، چنین جلوه دهد که به اصولی عام و جهان‌شمول پایبند است.

هنگامی که نوبت به کنار زدن سلطهٔ بریتانیا بر کشورهای تحت نفوذ آن و جایگزین کردن آن با سلطهٔ ایالات متحده فرارسید، این قدرت نوظهور مصلحت دید تا خود را نیرویی ضد امپریالیست جلوه دهد. ازاین‌رو، در آن کشورها تبلیغاتی به راه انداخت با این مضمون که آمریکا با دیگر قدرت‌های امپریالیستی تفاوت دارد؛ و خود نیز قربانی امپریالیسم بریتانیا بوده است که در انقلابی ملی علیه بریتانیا جنگیده است. از دید سیاست‌گذاران آمریکایی، چنین رویکردی در درازمدت بسیار مؤثرتر از حملهٔ مستقیم به هر کشوری برای تصاحب نفت آن‌ها بود.

چین نیز چندین دهه است که با سرعتی چشمگیر در حال رشد است. این روند آگاهانه و تحت نظارت بوروکراسی حاکم پیش رفته است؛ بوروکراسی‌ای که از مدت‌ها پیش برای دستیابی چین به جایگاهی هم‌تراز با ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده است.

یکی از رهبران پیشین چین، ”جیانگ زمین“ Jiang Zemin، راهبرد کلی این کشور برای حفظ روند صعودی قدرتش را در این شعار خلاصه کرد: «قدرت خود را پنهان کنید و منتظر فرصت مناسب بمانید.» به بیان دیگر، چین در آن مقطع هنوز آن‌قدر قدرت نداشت که خطر رویارویی با ایالات متحده را بپذیرد. ازاین‌رو، باید از تهدید کردن آمریکا پرهیز می‌کرد تا بتواند در فضایی آرام به رشد اقتصادی خود ادامه دهد. زمان به سود چین عمل می‌کند و این کشور روزبه‌روز قدرتمندتر خواهد شد. بنابراین، چین باید سیاست‌هایی را در پیش می‌گرفت که شاید در کوتاه‌مدت خواسته‌هایش را برآورده نمی‌کردند، اما زمینهٔ تحقق آن‌ها را در آینده فراهم می‌ساختند.

از این منظر، اگر می‌بینیم چین در عرصهٔ مناسبات خارجی رویکردی نسبتاً منفعلانه در پیش می‌گیرد و از مداخله در امور دیگر کشورها خودداری می‌کند، دلیلش آن است که چنین رفتاری در چارچوب راهبرد بلندمدت این کشور قرار می‌گیرد.

البته ممکن است چین در آینده، رویکردی نظامی و پیش‌دستانه در پیش گیرد؛ اما در حال حاضر نه توانایی چنین اقدامی را دارد و نه تمایلی به آن، چراکه این کار می‌تواند کشور را پیش از موعد وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی کند. بااین‌حال، این بدان معناست که چین گاه می‌توانست جسورانه‌تر مداخله کند و به پیروزی‌هایی دست یابد، اما ترجیح می‌دهد برای حفظ منافع و بقای خود، صبورانه منتظر بماند.

بسیاری بر این باورند که حالا که ایالات متحده در شکست دادن ایران ناکام مانده و توان نظامی‌اش تحلیل رفته است، بنابر‌این چین باید قاطعانه به حمایت از ایران برخیزد و ضربهٔ نهایی را به آمریکا، که اکنون تضعیف شده است، وارد کند.

در شرایطی که گذر زمان به سود چین است، دست زدن به چنین اقدامی می‌تواند این کشور را با خطراتی روبه‌رو کند که پیامدهای آن‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. رهبران چین می‌دانند که ایالات متحده در ادامهٔ این رویارویی، در هر صورت شکستی تحقیرآمیز متحمل خواهد شد. ازاین‌رو، پرهیز از ورود به بازی‌های کثیف امپریالیستی‌ای که ایالات متحده به آن‌ها دست می‌زند و در مقابل، احترام گذاشتن به حاکمیت ملی ایران، در درازمدت تنها به تقویت جایگاه سیاسی چین در عرصهٔ بین‌المللی خواهد انجامید.

به‌طور کلی، چین تلاش‌های هماهنگ و جدی‌ای به کار بسته است تا در جهانی بی‌ثبات و آکنده از رهبران غیرمنطقی، خود را نیرویی ثبات‌آفرین نشان دهد. این کشور امیدوار است از این طریق، کشورهای بیشتری از حوزهٔ نفوذ آمریکا فاصله بگیرند و در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای واشنگتن سر فرود نیاورند. به این ترتیب، توانایی آمریکا برای منزوی کردن چین و ضربه زدن به اقتصاد آن کاهش خواهد یافت. از نگاه این کشورها، چین نمایندهٔ آینده‌ای است که در مقایسه با آنچه ایالات متحده عرضه می‌کند، باثبات‌تر و برخوردار از رونق اقتصادی بیشتری خواهد بود.

نمونه‌ای روشن از این رویکرد را می‌توان در تعهد اخیر ”شی جین‌پینگ“ به جامعهٔ جهانی در زمینهٔ هوش مصنوعی دید. در ماه ژوئیه، چین میزبان «کنفرانس جهانی هوش مصنوعی» بود و در جریان آن، با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان، «سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی» را بنیان گذاشت.

”شی جین‌پینگ“، با مقایسهٔ آشکار رویکرد چین به هوش مصنوعی در مقایسه با رویکرد به‌شدت انحصاری و محدودکنندهٔ شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا، چشم‌اندازی از آیندهٔ هوش مصنوعی ترسیم کرد که بر فناوری “متن‌باز” (یا دقیق‌تر، “وزن‌باز”) استوار است. توسعه و استفاده از این فناوری هزینهٔ بسیار کمتری دارد و به همگان امکان می‌دهد در به‌کارگیری و توسعهٔ مدل‌های هوش مصنوعی مشارکت کنند؛ البته به شرط آنکه سخت‌افزار لازم را در اختیار داشته باشند.

در کنار این، ”شی جین‌پینگ“ متعهد شد که چین طی پنج سال آینده، آموزش پنج هزار نفر از کشورهای در حال توسعه را در زمینهٔ هوش مصنوعی بر عهده بگیرد و به سی کشور در راه‌اندازی سامانهٔ هشدار زودهنگام هواشناسی مبتنی بر هوش مصنوعی، موسوم به MAZU، کمک کند. او در سخنرانی خود دربارهٔ شکل‌گیری «بی‌عدالتی‌های تاریخی جدید» در نتیجهٔ دسترسی نابرابر به فناوری هشدار داد؛ اظهاراتی که آشکارا ایالات متحده را هدف قرار می‌داد.

رسانه‌های دولتی چین نیز بر همین مضمون تأکید کردند و ایالات متحده را به تلاش برای ایجاد «پردهٔ آهنین هوش مصنوعی» متهم ساختند. رویترز در نقل این موضع نوشت:

«”یویوان تانتیان“ Yuyuan Tantian ــ یک حساب کاربری برجسته در شبکه‌های اجتماعی که به شبکهٔ تلویزیونی دولتی چین (CCTV) وابسته است ــ اعلام کرد که چین در پی ایجاد ”نظمی دیگر“ است؛ هدفی که قرار است از طریق ”بسیج توان تمام بشریت و همهٔ کشورها برای ساخت زیست‌بومی فراگیر و متن‌باز در حوزهٔ هوش مصنوعی“ تحقق یابد.»

روشن است که چین می‌کوشد از رویکرد متن‌باز خود در حوزهٔ هوش مصنوعی برای تعیین استانداردهای جهانی این فناوری بهره بگیرد؛ به‌گونه‌ای که در آینده، کشورهای دیگر به فناوری و رهبری چین وابسته شوند. شرکت‌هایی مانند گوگل نیز از همین منطق پیروی می‌کنند: بسیاری از نرم‌افزارهای خود را رایگان عرضه می‌کنند و سیستم‌عامل اندروید را به‌صورت متن‌باز در اختیار همگان قرار داده‌اند. چنین سیاستی به گسترش سریع فناوری و تثبیت آن به‌عنوان یک استاندارد می‌انجامد و شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دیگر را به اکوسیستم آن وابسته می‌کند.

چین همچنین از این رویکرد برای پیشبرد تبلیغات خود در دیگر نقاط جهان بهره می‌گیرد و می‌کوشد این تصویر را ترویج دهد که با قدرت‌های دیگر تفاوت دارد. این تبلیغات نیز مؤثر واقع می‌شوند، زیرا دست‌کم تا اندازه‌ای با واقعیت انطباق دارند.

آیا چین می‌خواهد «پلیس جهان» باشد؟

مقامات چینی و بسیاری از حامیان این کشور استدلال می‌کنند که چین قصد ندارد جای ایالات متحده را به‌عنوان قدرت هژمونیک (سلطه‌گر) جهان بگیرد. به گفتهٔ آنان، خواستهٔ چین صرفاً این است که بتواند به رشد خود ادامه دهد، مردم بیشتری را از فقر بیرون آورد و جایگاه شایستهٔ خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ، در کنار دیگر قدرت‌های بزرگ و از طریق همکاری با آن‌ها، به دست آورد.

بااین‌حال، اینکه چین دقیقاً چه می‌خواهد، مسئله‌ای ثانویه است. بازار جهانی عرصه‌ای فاقد نظم مرکزی (آنارشیک) و آکنده از عدم‌قطعیت است. این وضعیت ناگزیر به کوته‌بینی، رقابت و بی‌اعتمادی میان حاکمان سرمایه‌داری می‌انجامد؛ حالکمانی که همگی، از جمله ایالات متحده، به این بازار وابسته‌اند. چنین شرایطی، قدرتمندان جهان را به رقابت با یکدیگر، گمانه‌زنی دربارهٔ نیات طرف مقابل و اتخاذ اقدامات پیش‌دستانه برای بازداشتن و مهار رقبا سوق می‌دهند؛ اقداماتی که خود، به‌نوبهٔ خویش، واکنش رقبای موردنظر را برمی‌انگیزند. به‌بیان دیگر، سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیستی خود از منطق خاصی پیروی می‌کند.

بی‌شک، رهبران چین در حال حاضر تمایلی به بر عهده گرفتن نقش «پلیس جهان» ندارند ــ حتی اگر توانایی چنین کاری را داشته باشند ــ زیرا این امر آن‌ها را درگیر تمامی بحران‌های اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان خواهد کرد. کافی است به یاد آوریم که سرمایه‌داری آمریکا طی سال‌ها تلاش برای تحمیل نظم مورد نظر خود بر خاورمیانه، چگونه دچار بی‌ثباتی شده و اعتبار خود را از دست داده است. در مقابل، طبقهٔ حاکم چین می‌خواهد بدون مانع به رشد خود ادامه دهد؛ به‌ویژه از آن رو که باید طبقهٔ کارگر داخلی را ــ که روزبه‌روز بیگانه‌تر و ناراضی‌تر شده و بیشتر به‌ستوه می‌آید ــ آرام و راضی نگه دارد.

بااین‌حال، این بدان معنا نیست که چین می‌تواند به‌سادگی تصمیم بگیرد که صرفاً به رشد صلح‌آمیز خود ادامه دهد. روشن است که ظهور چین تهدیدی جدی برای ایالات متحده و، به‌طور فزاینده، برای اروپا نیز به شمار می‌رود. از همین رو، این قدرت‌ها پیوسته اقداماتی برای مهار و محدود کردن چین در پیش می‌گیرند. چین نیز نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و اجازه دهد که منزوی و محدود شود.

چین با سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف جهان کوشیده است جریان سودهای خود را حفظ کند؛ ازاین‌رو، منافعی جهانی دارد که باید از آن‌ها دفاع کند. نمونه‌های پیش‌گفته در مورد پاناما و ونزوئلا، به‌خوبی این مسئله را نشان می‌دهند: چین در هر دو کشور سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده بود، اما قدرت نظامی ایالات متحده تا حد زیادی توانست این سرمایه‌گذاری‌ها را به خطر اندازد و ناکام بگذارد. درست است که چین می‌تواند با اعمال محدودیت بر صادرات مقابله‌به‌مثل کند، اما نمی‌تواند برای دفاع از منافع جهانی خود، تا ابد صرفاً به این شیوه متکی بماند.

چین در سال‌های اخیر با ساخت جزایر مصنوعی در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی، در این مناطق پایگاه‌های دریایی و هوایی ایجاد کرده است. هدف از این اقدام، مقابله با برتری نیروی دریایی آمریکا در این آب‌هاست؛ برتری‌ای که به واشنگتن امکان می‌دهد بخش عمده‌ای از راه‌های ارتباطی و تجاری چین از مسیر دریا را ببندد، بی‌آنکه پکن قادر به جلوگیری از آن باشد. در این میان، احداث این جزایر و ایجاد پایگاه‌های نظامی بر روی آن‌ها، خصومت دیگر کشورهای منطقه را نیز برانگیخته است.

استرالیا نیز در چارچوب همین روند، اخیراً پیمان AUKUS را با امپریالیسم آمریکا و بریتانیا امضا کرده است؛ پیمانی که هدف آن توسعهٔ زیردریایی‌های هسته‌ای برای مقابله با چین در این منطقه از جهان است.

اخیراً، استرالیا، بی‌تردید در راستای منافع امپریالیسم آمریکا، کشورهای جنوب اقیانوس آرام را تحت فشار گذاشته است تا در برابر چین موضع بگیرند و خود را تابع استرالیا سازند. در مقابل، چین نیز کشورهای کوچک منطقه را تهدید کرده است که در صورت دعوت از تایوان به نشست‌هایشان، با “عواقبی” روبه‌رو خواهند شد؛ تهدیدی که با مخالفت این کشورها مواجه شده است.

در پی این تحولات، پنج کشور از مجموع ۱۸ کشور عضو، در نشست اخیر مجمع جزایر اقیانوس آرام شرکت نکردند. همچنین، سه وزیر دولت جزایر سلیمان استعفا دادند و طرح عدم اعتماد به نخست‌وزیر ضدچینی این کشور را ارائه کردند؛ اقدامی که عملاً مانع از طرح و بررسی پیمان پیشنهادی ضدچینی نخست‌وزیر جزایر سلیمان در این مجمع شد.

در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی / زمستان ۱۴۰۳ خورشیدی، نیروی دریایی چین یک گروه رزمی را به منطقه اعزام کرد که با دور زدن استرالیا، در دریای تاسمان رزمایش‌هایی با مهمات جنگی انجام داد.

چین برای خنثی کردن توانایی ایالات متحده در مسدود کردن مسیرهای دریایی خود در دریای چین جنوبی، به نیروهای موشکی، دریایی و هوایی قدرتمندی نیاز دارد که بتوانند مانع دسترسی ارتش آمریکا به این منطقه شوند. برای یک قدرت بزرگ تجاری، تلاش برای تأمین امنیت مسیرهای بازرگانی خود هدفی کاملاً منطقی است.

اما تحقق این هدف بسیار دشوار است، زیرا ارتش ایالات متحده مدت‌هاست که با فاصله‌ای چشمگیر، پیشرفته‌ترین نیروی نظامی جهان به شمار می‌رود. از این رو، چین ناگزیر بوده است سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعهٔ توان نظامی و فناوری‌های پیشرفته انجام دهد.

هر پیشرفتی که چین در توانمندی‌های موشکی، دریایی و هوایی خود به دست می‌آورد، از سوی ایالات متحده و دیگر قدرت‌های آسیایی تهدیدی برای منافع و موقعیت نظامی آن‌ها تلقی می‌شود؛ واکنشی که به تقویت نظامی‌گری و گسترش تسلیحات در منطقه دامن می‌زند.

مجتمع نظامی ـ صنعتی چین چنان پیشرفته و کارآمد شده است که این کشور اکنون به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تسلیحات تبدیل شده است. چین نیز، درست مانند ایالات متحده، فروش تسلیحات خود را به ابزاری برای گسترش نفوذش در سراسر جهان بدل کرده است.

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه جنگنده‌های “جی-۱۰” (J-10) فروخته‌شده به پاکستان، در جریان درگیری کوتاه‌مدت سال ۲۰۲۵ میلادی عملکردی برتر از جنگنده‌های “رافال” (Rafale) هند، خریداری‌شده از فرانسه، داشته و یکی از آن‌ها را سرنگون کرده‌اند، رسانه‌های چینی با رضایت و غروری آشکار به بازتاب این خبر پرداختند.

در سه سال گذشته، چین سامانه‌های تسلیحاتی خود، از جمله جنگنده‌های پیشرفتهٔ “جی-۱۶” (J-16)، را به مصر و امارات متحدهٔ عربی، دو کشور متحد آمریکا، فروخته و با هر دو کشور رزمایش‌های نظامی برگزار کرده است. جنگنده‌های «”جی-۱۶” اکنون می‌توانند با استفاده از هواپیمای سوخت‌رسان “وای‌وای-۲۰” (YY-20) در هوا سوخت‌گیری کنند؛ قابلیتی که برد عملیاتی آن‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و امکان اعمال قدرت نظامی در فواصل دورتر را برای چین فراهم می‌سازد.

هدف اصلی این راهبرد، بیرون راندن ایالات متحده از «حیاط خلوت» چین و تضمین تسلط این کشور بر مسیرهای تجاری خود است. چین می‌کوشد بدون ورود به رویارویی مستقیم نظامی، در رقابت با ایالات متحده به پیروزی‌هایی دست یابد و به جهان نشان دهد که آمریکا نه‌تنها قادر به جلوگیری از تحقق اهداف چین نیست، بلکه حتی از تأمین امنیت بسیاری از متحدان خود نیز ناتوان است.

برای نمونه، چین خواهان ناکامی ایالات متحده در اوکراین و ایران است. درست پیش از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، چین تصاویر ماهواره‌ای باکیفیتی از هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه‌های مختلف خاورمیانه منتشر کرد. انتشار این تصاویر پیامی روشن داشت: ماهواره‌های چینی قادرند تقریباً هرگونه تجهیزات و دارایی نظامی آمریکا را در هر نقطه‌ای از جهان شناسایی و ردیابی کنند و اطلاعات لازم برای هدف قرار دادن آن‌ها را در اختیار نیروهای نظامی قرار دهند.

همچنین، شواهد حاکی از آن است که ایران به سامانهٔ پیشرفتهٔ ناوبری ماهواره‌ای چین دسترسی پیدا کرده است؛ سامانه‌ای که به‌عنوان رقیبی پیشرفته برای سامانهٔ «جی-پی-اِس» GPS آمریکا شناخته می‌شود. دسترسی به چنین فناوری‌ای می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش دقت موشک‌های ایرانی در هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا باشد.

اگر آمریکا سرانجام در ایران از ادامهٔ تلاش‌های خود دست بکشد و شکست آن آشکار شود، در حالی که در این روند تمامی ذخایر موشکی خود را نیز به کار گرفته باشد، پیامی ویرانگر به جهان مخابره خواهد شد: امپریالیسم آمریکا ضعیف است و دیگر نمی‌تواند ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند. در چنین شرایطی، چرا کشورهای دیگر باید همچنان با آن همراهی کنند؟

از نظم چندقطبی جهان چه انتظاری می‌توان داشت؟

حامیان چین در جناح چپ، بر تفاوت‌های واقعی میان سرمایه‌داری آمریکا و چین تأکید می‌کنند. امپریالیسم آمریکا از یک سو در نقش «پلیس جهان» ظاهر می‌شود و کارنامه‌ای خونین از مداخلات نظامی بر جای گذاشته است؛ از سوی دیگر، اقتصاد آن بیش از پیش به سوی مالی‌سازی، رکود و زوال پیش می‌رود.

در مقابل، چین اقتصادی پویا دارد؛ توسعهٔ فناوری و صنعت در آن از پویایی و پیشرفتی واقعی برخوردار است و این کشور، برخلاف آمریکا، تاکنون ردپایی خونین از ویرانی‌ از خود بر جای نگذاشته است.

تفاوت این دو را می‌توان از منظر تاریخی نیز بررسی کرد: یکی قدرتی امپریالیستی با پیشینه‌ای صدساله است که اکنون نشانه‌های زوال را بروز می‌دهد؛ دیگری کشوری است که با سرعتی چشمگیر توسعه یافته و تنها در دوران اخیر به‌عنوان قدرتی امپریالیستی در عرصهٔ جهانی ظهور کرده است. اما آیا این تفاوت‌ها به این معناست که سرمایه‌داری چین می‌تواند جایگزینی مترقی برای سرمایه‌داری آمریکا باشد؟

هر چقدر هم که امپریالیسم آمریکا ارتجاعی باشد، منشأ خشونت در جهان را نمی‌توان صرفاً به این واقعیت نسبت داد که آمریکایی‌ها راه خشونت را انتخاب می‌کنند. این خودِ نظام سرمایه‌داری است که با رقابت بی‌رحمانه، گسترش ناامنی و بی‌اعتمادی، درگیر شدن در بحران‌های اقتصادی ناگزیر، سرکوب زحمتکشان و اعمال ستم طبقاتی بر آنان، زمینهٔ پیدایش و گسترش جنگ‌ها را فراهم می‌کند.

با تضعیف موقعیت آمریکا، قدرت‌های متوسط جهان بیش از پیش به این نتیجه می‌رسند که باید هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی خود را افزایش دهند؛ روندی که هم‌اکنون نیز در جریان است. در چنین شرایطی، خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از پیش افزایش می‌یابد. بحث‌های زیادی دربارهٔ احتمال دستیابی کرهٔ جنوبی، ژاپن و آلمان به سلاح هسته‌ای مطرح است. در عین حال، کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود که ایران و عربستان سعودی نیز ممکن است در واکنش به تضعیف موقعیت آمریکا در منطقه، به دنبال دستیابی به چنین سلاح‌هایی بروند.

عدم قطعیتی که ناشی از اوج‌گیری سیاست‌های حمایت‌گرایانه (پروتکشنیسم) است، کشورها را بر آن می‌دارد تا برای دسترسی به نفت، کود، آب و سایر منابع کلیدی به تکاپو بیفتند؛ وضعیتی که به‌نوبهٔ خود ترس و بدگمانی را در میان همسایگان و رقبای آن‌ها برمی‌انگیزد.

بی‌دلیل نیست که هم‌زمان با افول قدرت ایالات متحده (روندی که دست‌کم از زمان جنگ عراق آغاز شده است)، جهان شاهد افزایش درگیری‌های مسلحانه بوده است. در واقع، امروزه شمار درگیری‌های مسلحانه بیش از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۵ میلادی / ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ خورشیدی بدین‌سو است.

امپریالیسم آمریکا برای حفظ هژمونی خود می‌جنگد؛ تلاشی که پیامدهایی ارتجاعی برای سراسر جهان به همراه دارد. نکته دقیقاً همین‌جاست: سرمایه‌داری چین نمی‌تواند جایگزینی برای سرمایه‌داری آمریکا باشد. هرچند توسعهٔ صنعت و فناوری در چین از پویایی و جنبه‌هایی پیشروانه برخوردار است، اما سلطهٔ امپریالیسم آمریکا و تقسیم‌بندیِ از پیش شکل‌گرفتهٔ جهان، بازارها و منابع، در چارچوب نظام سرمایه‌داری، فضای چندانی برای گسترش نفوذ چین باقی نمی‌گذارد.

در چارچوب نظام سرمایه‌داری، تنها راه چین برای دستیابی به جایگاه مورد نظر خود، به بهای تضعیف امپریالیسم آمریکا، چیزی جز ورود به مبارزه‌ای بی‌رحمانه برای تقسیم مجدد جهان نخواهد بود؛ روندی که منابع طبیعی زمین را به سوی نابودی سوق می‌دهد و پیکرهٔ اقتصاد جهانی را که به‌طور ارگانیک به هم پیوسته است، از هم می‌گسلد. چنین روندی پیامدهایی ارتجاعی برای تمام بشریت به همراه خواهد داشت.

افزون بر این، از آنجا که این رشد بر پایهٔ نظام سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، به آن معناست که این روند در داخل چین نیز سرانجام با محدودیت‌ها و بن‌بست‌های خود روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه هرج‌ومرج ذاتی این نظام، عدم‌تعادل‌های اقتصادی، شکل‌گیری حباب‌های مالی و بحران‌های اجتناب‌ناپذیر اضافه‌تولید، دیر یا زود مسیر توسعه را با موانعی جدی مواجه خواهند کرد.تنها مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی جهانی می‌تواند امپریالیسم آمریکا را در هم بشکند و اقتصاد جهانی را، با حفظ و به‌کارگیری دستاوردهای عظیم صنعتی چین، بر پایهٔ برنامه‌ای هماهنگ و دموکراتیک از نو سازمان دهد.

پیش‌بینی اینکه اوضاع چگونه پیش خواهد رفت ناممکن است؛ به‌ویژه از آن رو که بحران سرمایه‌داری نیروی دیگری را نیز به میدان خواهد آورد:طبقهٔ کارگر جهانی. با این حال، می‌توان با قاطعیت کامل گفت که جنبش‌های انقلابی در سراسر جهان، از سوی دولت چین ــ دولتی که مدافع منافع سرمایه‌داری است ــ مورد استقبال و حمایت قرار نخواهند گرفت.

آیندهٔ بشریت و سیارهٔ زمین در چارچوب نظام سرمایه‌داری تیره و تار است. طبقهٔ کارگر می‌تواند و باید خود را سازمان دهد تا به این نظام برای همیشه پایان بخشد. این طبقه نباید هیچ توهمی به خیرخواهی دولت چین داشته باشد؛ بلکه باید امید خود را به طبقهٔ کارگر چین، بزرگ‌ترین طبقهٔ کارگر جهان، ببندد. تنها کارگران سراسر جهان‌اند که حقیقتاً خواهان صلح‌اند و منافعشان در ریشه‌کن کردن فقر نهفته است.

کارگران جهان، متحد شوید!

[1] اقتصاد واقعی به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که مستقیماً با تولید کالاها و ارائهٔ خدمات سروکار دارد و نیازهای مادی جامعه را تأمین می‌کند. این بخش، حوزه‌هایی چون صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز، معدن و خدمات را دربرمی‌گیرد.

[2] اصطلاح «دراز کشیدن» (Lying Flat یا 躺平 – تانگ‌پینگ) در چین به نوعی کناره‌گیری اعتراضی و آگاهانهٔ جوانان از رقابت بی‌پایان اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد.

منظور جوانانی است که در مواجهه با بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه‌های سنگین زندگی و فشار کاری طاقت‌فرسا، دیگر حاضر نیستند تمام انرژی و زندگی خود را صرف دستیابی به موفقیت مادی کنند.

آن‌ها از جاه‌طلبی‌های متعارف مانند پیشرفت شغلی، خرید خانه، ازدواج و رقابت برای موقعیت اجتماعی دست می‌کشند و به حداقلِ تلاش و توقع از زندگی بسنده می‌کنند.

از منظر اجتماعی، «تانگ‌پینگ» را می‌توان نوعی واکنش انفعالی و در عین حال اعتراضی به مناسبات اقتصادی و رقابت فرسایندهٔ سرمایه‌داری دانست: وقتی تلاش بیشتر دیگر تضمینی برای زندگی بهتر نیست، برخی جوانان اساساً از شرکت در این رقابت سرباز می‌زنند.

[3] وام‌دهندهٔ دوجانبه به کشوری گفته می‌شود که مستقیماً به کشور دیگری وام می‌دهد، بدون آنکه یک نهاد چندجانبه مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول واسطهٔ این وام باشد.