En los últimos días, nos han llovido noticias sobre hitos superados en la movilización de las fuerzas del comunismo revolucionario en todo el mundo.

En el Festival de la Revolución celebrado en Gran Bretaña el sábado por la noche, se anunció que el RCP británico se ha convertido en la primera sección de la ICR en alcanzar la cifra de 1.500 militantes.

Luego nos enteramos de que, durante ese mismo fin de semana, el RCP canadiense alcanzó los 1.000 militantes, convirtiéndose en la tercera sección en alcanzar ese importante objetivo.

Y ahora la sección mexicana —que no se queda atrás— ha alcanzado la cifra de 800 militantes.

1.500 comunistas en Gran Bretaña

Este es un momento para celebrar, pero los camaradas no se quedan de brazos cruzados.

En todo el mundo, cientos de nuevos reclutas se han incorporado directamente a la formación marxista en las escuelas políticas que se han celebrado por todas partes este otoño.

Contamos con 800 comunistas en las escuelas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York en Estados Unidos; 350 en el Festival de la Revolución de Copenhague, Dinamarca; 225 en Berna, Suiza; 130 en el País Vasco; 100 en D. G. Khan, Pakistán; 100 en Bruselas, Bélgica; 70 en Dublín, Irlanda; y 25 en Lousa, Portugal.

Y aún hay más por venir, con escuelas previstas en París (28-29 de noviembre), Viena (28-29 de noviembre), Berlín (20-22 de noviembre) y Estocolmo (27-29 de noviembre); y, a finales de año, una escuela panamericana que reunirá a comunistas de todo el continente americano en Ciudad de México.

Pero la mayor concentración presencial de comunistas revolucionarios de todo el mundo este otoño tuvo lugar en Londres el pasado fin de semana, con más de 1.300 asistentes, entre ellos 200 visitantes internacionales.

El éxito de la escuela no puede transmitirse adecuadamente aquí, por lo que hemos vuelto a publicar el informe del RCP en Gran Bretaña, que podéis leer aquí. Pero en medio de un fin de semana de debates apasionantes, el sábado por la noche, el secretario político del RCP, Rob Sewell, anunció que la sección había alcanzado la cifra de 1.500 comunistas revolucionarios.

Los comunistas, cuyo objetivo no es otro que la conquista del poder por parte de la clase obrera, no pueden conformarse con eso. No se trata de una cifra abstracta, sino del punto de partida desde el que debemos esforzarnos por llegar a capas más amplias de la población —y hay capas mucho más amplias a las que llegar si somos lo suficientemente audaces y tomamos conciencia de lo que se puede lograr con un partido más grande—.

Fue en ese contexto, en el mitin del sábado por la noche, cuando la portavoz del RCP, Fiona Lali, anunció su intención de presentarse a las elecciones de 2028 a la alcaldía de Londres. Este será el mayor reto y la mayor oportunidad a los que se ha enfrentado el RCP. Con 450 compañeros solo en Londres, se trata de una plataforma enorme que nos permitirá llegar a millones de londinenses con un programa comunista completo.

La mayor fuerza comunista de Canadá

Durante ese mismo fin de semana, el PCR de Canadá se convirtió en la tercera sección de la ICR en alcanzar los 1.000 militantes.

Por cierto, al sur de la frontera, Marco Rubio dijo algo interesante este fin de semana, ¡y por una vez estamos de acuerdo con él! Le dijo a un grupo de comensales en una reunión de abogados:

«Aunque derrotamos la institución del comunismo soviético, no triunfamos sobre el espíritu de Marx. Ese espíritu de Marx sigue vivo».

¡Muy bien dicho, Marco! Como señalan nuestros camaradas canadienses al alcanzar la cifra de los 1.000 militantes, este es un momento histórico:

«Este fin de semana, el Partido Comunista Revolucionario ha superado la barrera de los 1.000 militantes. Esto nos convierte en el mayor partido comunista de este país desde la caída de la Unión Soviética en 1991, y demuestra que Canadá no es inmune a la radicalización que se está produciendo en todo el mundo».

Tal y como ha dicho Marco Rubio, el espíritu de Marx sigue vivo: solo que ahora no se trata de un partido comunista basado en la caricatura del marxismo que existía en la Unión Soviética, sino del auténtico producto que está recuperando esa bandera.

Pero, al igual que los camaradas británicos, aunque celebran este auténtico hito superado, los comunistas canadienses no están satisfechos:

«Este es el momento para el que nos hemos estado preparando y, como resultado, hemos podido crecer más rápido que nunca. Pero esto es solo el principio. Para sentar las bases de un partido de masas, necesitamos miles de organizadores comunistas más».

Adiós a la «trumpificación» de América Latina

Pero la guinda del pastel del fin de semana fue la noticia de que la sección mexicana de la ICR, el Partido Comunista Revolucionario —que hace dos años contaba con poco más de 200 militantes— había superado otro hito y ahora ha alcanzado los 800 camaradas.

Se trata de un crecimiento asombroso.

Como vimos en Brasil, donde la juventud literalmente arrebató la campaña contra Bolsonaro de las manos de Lula y los partidos establecidos, el estado de ánimo real es extremadamente radical y, entre una amplia capa de la juventud, abiertamente comunista y revolucionario. En poco más de un mes, nuestra sección brasileña reclutó a cientos de estos jóvenes.

La llamada «trumpificación» de América Latina —la racha de victorias electorales de criaturas de la derecha pro-Trump— tuvo más que ver con la falta de entusiasmo por las llamadas «izquierdas» reformistas que se ofrecían que con ningún giro hacia la derecha.

Ahora vemos el verdadero estado de ánimo. En América Latina, movimientos masivos en las calles de Paraguay y Chile, un paro nacional en Colombia.

El momento en que se producen estos hitos no es casual. Solo esta semana, la juventud europea se está preparando para una huelga general contra el militarismo el 20 de noviembre; los estudiantes están abandonando las clases en protesta contra el ICE en Los Ángeles; la lucha de casi un millón de trabajadores textiles de Bangladés sigue en marcha; miles de personas salieron airadas a las calles de Manila, en Filipinas, contra Trump.

Incluso donde no hay movimiento, la calma aparente oculta un cambio importante en la conciencia.

Al fin y al cabo, ¿hay algún gran movimiento ahora mismo en Gran Bretaña, Canadá o México? No lo hay. Y esa es la cuestión. La olla ha llegado a ebullición en muchos países, pero el mismo proceso molecular está en marcha en todas partes, y no necesitamos un movimiento de masas para construir una fuerza comunista poderosa ahora.