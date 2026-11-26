Polonio: «¿Qué lee, mi señor?» Hamlet: «Palabras, palabras, palabras». (Shakespeare, Hamlet, acto 11, escena 2)

El 19 de noviembre de 2026, Xi Jinping, presidente de la República Popular China; Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia; y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, se reunieron en la ciudad de Shenzhen, al sureste de China, al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Aunque los presidentes ya se habían reunido anteriormente en encuentros bilaterales, estas fueron sus primeras conversaciones trilaterales.

Trump se reunió con Putin y saludó a su homólogo ruso refiriéndose a él como su «amigo».

También habló con Xi en una conversación aparte, en la que describió la relación entre ambos como «muy especial».

Los líderes del «mundo libre» debieron de atragantarse con sus copos de maíz al leer estas noticias. Y su digestión no mejoró al ver las horribles imágenes de los tres hombres dándose la mano y con aspecto de haber ganado el premio de la lotería.

Basta con echar un vistazo, aunque sea superficial, a la cobertura de este acontecimiento en los medios de comunicación británicos y europeos para darse cuenta de lo frustrados y enfadados que estaban los europeos por esta infame reunión.

No olvidemos que su postura ha sido, desde el principio, oponerse a cualquier tipo de contacto con Putin. ¡Y aquí tenemos a Donald Trump —el autoproclamado líder del mundo libre— estrechándole la mano al «monstruo del Kremlin» y llamándolo «amigo»!

Uno puede imaginarse perfectamente la reacción de personas como Kaja Kallas, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al ver las fotos de Trump y Putin dándose la mano y con todos tan satisfechos de sí mismos.

No resulta en absoluto difícil comprender los niveles de frustración, amargura y furia que sienten ante una traición de tal magnitud. Estas damas y señores se han engañado a sí mismos durante décadas con la ilusión de que Europa sigue siendo realmente el centro de gravedad de la política mundial, y de que ellos —los líderes europeos— siguen representando una gran potencia en el mundo.

Imagínense, por tanto, su conmoción y horror ante el hecho de que, al convocar una reunión de las grandes potencias mundiales, solo participaran China, Rusia y Estados Unidos, mientras que a Europa se le ha cerrado la puerta en las narices sin miramientos y se la ha dejado fuera de juego.

Si a esta indignación añadimos el hecho de que los europeos ya habían sido excluidos —para su inmensa indignación— de las conversaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, el panorama no podría ser más claro.

No obstante, se trata de una imagen fiel del equilibrio de fuerzas en el mundo actual.

Con el fin de vengarse de este atroz insulto a su dignidad, organizaron a toda prisa una reunión rival en Berlín, cuya intención era precisamente desviar la atención de la reunión celebrada en China.

Entran en escena los caballeros con armadura reluciente, enarbolando la bandera de lo que se describe de forma cómica como la «Coalición de los Dispuestos».

La coalición de los belicistas

El jueves (19 de noviembre de 2026) se celebró en Berlín una reunión de la Coalición de los Dispuestos. Fue organizada por el canciller alemán Friedrich Merz y copresidida por Francia y el Reino Unido.

En ella participaron más de 30 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También estuvieron presentes los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quien, como era de esperar, destacó la importancia de seguir apoyando a —¿adivinen a quién?— ¡pues a Ucrania, por supuesto!

El señor Rutte también destacó la unidad y la cooperación dentro de la OTAN y elogió los esfuerzos de la «Coalición de los Dispuestos» por lograr una paz justa y duradera para Ucrania.

Así pues, se pintó un panorama realmente idílico. Sin embargo, el efecto se vio algo empañado por lo ocurrido apenas un par de días antes.

El 17 de noviembre, el jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, asistió a una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas.

Pero, lejos de ser un modelo de unidad, esta reunión fue escenario de un acalorado intercambio y una grave disputa diplomática entre los aliados europeos y su distinguido invitado estadounidense.

Esto ocurrió cuando Colby criticó duramente los ataques profundos de largo alcance de Ucrania en el interior de Rusia, lanzados por los ucranianos con la ayuda activa de la OTAN y la CIA.

La audiencia de altos cargos europeos quedó consternada tanto por el tono como por el contenido de esta diatriba, en la que Colby —nada menos que el principal representante del Pentágono— señaló que los costisímos ataques con drones y misiles no habían logrado ninguno de sus objetivos.

No causaron ningún daño grave al aparato militar ruso, ni detuvieron el implacable avance de Rusia en el Donbás. No «obligaron a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones». No provocaron ninguna crisis económica en Rusia, ni lograron desmoralizar a la población rusa ni volverla en contra de la guerra.

Por el contrario, solo enfurecieron a la gente y la hicieron mostrarse más a favor de llevar la guerra hasta un final victorioso. Tampoco han tenido consecuencias negativas para Putin, quien sigue manteniendo un firme control.

En resumen, ha sido un fracaso total y un atroz derroche de recursos valiosos, que Ucrania no puede permitirse.

Los líderes europeos escucharon esta diatriba en un silencio atónito. Estaban visiblemente conmocionados, como un hombre al que acaban de dar una patada en los dientes.

¿Podría ser cierto que nuestros aliados estadounidenses nos estén abandonando y apoyando a Rusia? El mensaje era demasiado doloroso de contemplar.

Tras muchos años de interminables reuniones en las que se habían acostumbrado a escuchar reconfortantes cuentos de hadas sobre supuestas victorias ucranianas y derrotas rusas, que les escupieran la verdad de una manera tan brutalmente franca y honesta fue realmente demasiado para ellos.

Pero su incredulidad y conmoción se convirtieron en violenta indignación cuando el estadounidense procedió a echar más leña al fuego de la manera más espectacular. Apenas unos minutos antes de que el ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, tuviera que ofrecer una sesión informativa clasificada, Colby se levantó y, sin decir una palabra, salió de la sala.

Para entonces, los delegados estaban conmocionados hasta la médula. Salieron de la conferencia de la OTAN con las punzantes palabras de Elbridge Colby aún resonando en sus oídos: ¡¿nuestra gloriosa campaña con drones, un «fracaso total»?!

En ese momento, la furia de la «élite europea» no conocía límites. Sus sentimientos de frustración y rabia encontraron inmediatamente eco en las páginas de la denominada «prensa libre» a ambos lados del Atlántico.

Como una jauría de sabuesos hambrientos, sedientos de sangre, los medios de comunicación británicos se sumaron de inmediato al ataque, con el Daily Telegraph a la cabeza.

No cabe duda de que se trató de una campaña orquestada, claramente destinada a desacreditar a Colby. Se le tildó de traidor, renegado, hombre que había apuñalado por la espalda a Ucrania, amigo de Rusia y con epítetos mucho más pintorescos, que la modestia nos impide reproducir aquí.

Boris Pistorius, el notorio belicista alemán, declaró públicamente durante una rueda de prensa que los comentarios de Colby no solo eran erróneos, sino «estúpidos».

Ahora bien, este no es precisamente el tipo de lenguaje al que estamos acostumbrados en los círculos diplomáticos educados. ¡Se han desencadenado guerras por mucho menos!

Afortunadamente, antes de que se dispararan los primeros tiros, Pistorius afirmó que se había disculpado ante el jefe de política del Pentágono. En declaraciones a Politico, Pistorius dijo que había utilizado una expresión inapropiada y que lamentaba el comentario. «No debería haberlo hecho», añadió, y señaló que había llamado a Colby el miércoles para disculparse.

«En retrospectiva, de hecho creo que la elección de las palabras fue inapropiada —y, la verdad, tampoco me pareció apropiada poco después—», afirmó. Pero esto no fue en absoluto una disculpa, ya que Pistorius solo se disculpó por las palabras con las que se expresó, pero no por el contenido.

Este pequeño incidente puso de manifiesto el profundo y amargo abismo que existe actualmente entre Europa y Estados Unidos en torno a la guerra en Ucrania. Esta disputa pública puso de manifiesto profundas líneas de fractura, no solo entre europeos y estadounidenses, sino también dentro de la propia Administración estadounidense, e incluso entre la CIA y el Pentágono.

Y eso es lo que subyace a todos los acontecimientos que hemos presenciado durante la última semana. Pero pasemos ahora a los acontecimientos en China.

Los Tres Grandes comienzan a dialogar

La pompa y la ceremonia, al fin y al cabo, pueden ser lo que más deseaba el presidente de EE. UU. Trump, magullado por la derrota de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas a principios de este mes, disfrutó claramente del protagonismo mundial durante su viaje de tres días por Asia y del carácter histórico de la primera reunión trilateral entre EE. UU., Rusia y China.

Si pensaba que iba a ser la figura dominante, estaba muy equivocado. Desde el primer momento, el presidente Xi ocupó el centro del escenario en todas las fotografías, subrayando claramente la posición de China como gran potencia.

Quizá eso no hubiera sido posible ni siquiera hace 30 años, pero hoy en día nadie puede dudar seriamente de que es un hecho, y un hecho con el que hay que contar.

Esta es una prueba muy llamativa de un cambio fundamental en el equilibrio de fuerzas mundial. La marea de la historia ha avanzado mucho desde los días en que el mundo estaba dominado por una única hiperpotencia, Estados Unidos, que utilizaba su poderío económico y militar para imponer su voluntad a todos los demás Estados, grandes o pequeños.

Ahora, el hombre de la Casa Blanca, a quien solían describir como el hombre más poderoso del mundo, se ve obligado a solicitar una audiencia en Pekín, tal y como ocurría en los viejos tiempos, cuando los gobernantes extranjeros tenían que postrarse ante el trono del emperador chino.

¡Cuán bajo han caído los poderosos!

Por supuesto, sería un error exagerar. Tanto Rusia como, en particular, Estados Unidos seguirán siendo grandes potencias mundiales durante bastante tiempo.

Y en lugar de arrodillarse ante el trono del emperador, se limitaron a darse la mano, expresar sus mejores deseos y su amistad, y sonreír ampliamente ante las multitudes de la prensa internacional allí reunidas.

No obstante, en retrospectiva, esta reunión en Shenzhen se considerará sin duda un cambio importante en el equilibrio de fuerzas, con el surgimiento de China como, al menos, una de las tres grandes potencias que dominarán el destino del mundo en un futuro previsible.

La declaración de paz

Una vez concluidas las formalidades, los Tres Grandes emitieron una «declaración conjunta de paz».

En la declaración, afirmaron que «la guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse», y que los países tenían previsto aumentar la producción y el suministro de petróleo. También manifestaron su «compromiso con la reforma de la ONU» para responder de manera más eficaz a los retos globales.

Hay que señalar que tanto China como Rusia tienen problemas muy graves con Estados Unidos y pueden definirse acertadamente como adversarios de este país. Sin embargo, ahora afirman que están comprometidos con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Por lo tanto, el mundo entero puede dar un suspiro de alivio. Todos podemos irnos a la cama esta noche y dormir plácidamente sabiendo que, en el futuro, estas tres grandes potencias asumirán la responsabilidad de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Bueno, quizá sí. Y, por otra parte, quizá no.

Para empezar, el concepto de estabilidad estratégica abarca muchas acepciones. Y, de hecho, puede significar cosas diferentes para cada persona.

¿Significa, por ejemplo, que en el futuro ninguna de las tres potencias tratará de maximizar su poder a costa de las demás?

Eso fue, en cierta medida, cierto en la época de la Guerra Fría, cuando existía un equilibrio de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

El mundo estaba dividido en esferas de influencia, que estaban definidas con mayor o menor claridad. Y, en general, se evitaba interferir en exceso en los asuntos de otras esferas de interés.

Pero, al menos durante los últimos veinte años, eso ya no ha sido así. El imperialismo estadounidense, en particular, no ha mostrado ningún tipo de moderación a la hora de actuar de forma agresiva contra cualquier país que no acatara sus órdenes.

https://marxist.com/trumps-attack-on-venezuela-condemn-this-act-of-criminal-aggression-rci-statement

Sin embargo, más allá de la cordialidad y las muestras de amistad, estos tres hombres tienen objetivos, intereses y motivaciones diferentes.

Las Naciones Unidas

China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a reformar las Naciones Unidas, con el fin de que se ajusten a su «misión fundamental de paz y seguridad internacionales».

Pero incluso un vistazo superficial al historial de la ONU demostrará de inmediato que no ha logrado nada parecido.

No es necesario mencionar el desastroso papel de la ONU en lugares como el Congo, donde contribuyó al ascenso al poder del gánster reaccionario Mobutu, y donde, desde entonces, millones de personas han sido masacradas y desplazadas, sin que la ONU haya dicho ni una sola palabra y con un silencio cómplice en las páginas de la autodenominada «prensa libre».

No logró impedir la guerra de Vietnam, ni ningún otro de los actos agresivos de Estados Unidos. No movió un dedo para impedir la monstruosa guerra genocida librada por Israel contra el pueblo de Gaza. Las numerosas resoluciones aprobadas por la ONU para defender los derechos de los palestinos no han servido en absoluto para impedir que Israel siga violando sus derechos, ni para evitar que los colonos israelíes reaccionarios lleven a cabo sus ataques asesinos contra los habitantes de Cisjordania.

La ONU no ha impedido la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, ni ha hecho nada para poner fin a ese conflicto, ni para impedir los nuevos y despiadados actos de agresión de los israelíes contra el Líbano.

Y sería una completa pérdida de tiempo examinar el historial de la ONU en relación con Ucrania. De hecho, los únicos casos en los que la ONU ha podido desempeñar algún tipo de papel han sido conflictos secundarios, en los que no estaban en juego los intereses fundamentales de las grandes potencias.

Dado este largo y lamentable historial, es inútil esperar que la ONU defienda la paz mundial o desempeñe algún papel progresista en el mundo. Los constantes llamamientos a la ONU han servido de excusa endeble a los reformistas, tanto de derecha como de izquierda, para encubrir su propia impotencia ante la agresión imperialista.

El objetivo de China y Rusia (y, en cierta medida, también de EE. UU.) es claramente apartar a países como el Reino Unido y Francia de los órganos rectores de la ONU.

La presencia de estos miserables enanos es claramente un anacronismo. En octubre de 1945, cuando se les nombró miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quizá aún tuvieran algún derecho a ese título. Pero hace tiempo que han dejado de tener relevancia alguna a escala mundial.

De hecho, las potencias europeas llevan mucho tiempo siendo consideradas por los tres grandes como un factor insignificante en la política mundial. Su irrelevancia quedó dolorosamente puesta de manifiesto por el hecho de que han sido excluidas de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Un gesto extremadamente humillante, pero que los estúpidos líderes europeos se han ganado con creces.

Aparte de eso, no cabe esperar absolutamente nada positivo de ningún cambio en la ONU.

¿Flujos energéticos estables?

El documento compromete a los signatarios a hacer todo lo posible para proteger la estabilidad de los flujos energéticos. Esta decisión se presenta como «una victoria para Putin». Y así es.

Pero Rusia no es la única que desea que se ponga fin a las restricciones en el comercio mundial de petróleo y gas. China también desea flujos energéticos estables y, en general, el restablecimiento de la estabilidad en el comercio mundial.

Dado que China importa energía, el aumento de los precios del petróleo amenaza con provocar un repunte de la inflación y, por lo tanto, pone en peligro la estabilidad interna de China. Además, como principal potencia comercial mundial, China se ha opuesto sistemáticamente a la injerencia en el comercio global. Por lo tanto, no es de extrañar que haya respaldado esta decisión.

Y, en estos momentos, es una decisión que también le viene muy bien a Donald Trump. Se ha dado cuenta de que las grandes pérdidas sufridas por el Partido Republicano se debieron en gran parte a los elevados costes energéticos, especialmente de la gasolina y el gasóleo.

Por delicadeza, nos abstenemos de señalar el hecho de que esto fue, en su mayor parte, consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, provocado por su decisión de lanzar un ataque no provocado contra Irán en febrero.

Ahora, una vez más, el hombre de la Casa Blanca ha decidido que es necesario un giro de 180 grados en su política internacional. Y, dado que es el mayor experto mundial en acrobacias políticas, ha anunciado su decisión sin pestañear.

Todo ello ha provocado, como era de esperar, una tormenta de indignación por parte de los líderes europeos y de los belicistas de Estados Unidos.

Los reaccionarios a ambos lados del Atlántico están fuera de sí de rabia e indignación. Pero, dado que Trump ya ha decidido importar gasóleo de Rusia, difícilmente podría ser una gran sorpresa.

Ucrania

Ucrania ha estado llevando a cabo una importante campaña para intentar destruir las refinerías de petróleo rusas. Trump les ha instado en numerosas ocasiones a que pongan fin a esta campaña. Pero Zelenski, envanecido por su propio ego desmesurado y animado por sus compinches europeos, ha optado por ignorar este consejo de la Casa Blanca.

Esto explica el motivo de la frustración y la exasperación cada vez más evidentes de Trump con respecto al hombre de Kiev.

Ahora asistimos al inesperado espectáculo de que el presidente de los Estados Unidos se alíe con Rusia y China para aumentar la producción e impulsar el suministro de productos petrolíferos refinados «en beneficio de todas las naciones» .

Una vez más, el gran ganador es Putin.

Pero, ¿cómo se pueden mantener unos flujos energéticos estables si se intenta restringir el comercio de energía imponiendo sanciones a los principales productores de energía, lo que, por supuesto, se refiere principalmente a Rusia?

Las decisiones de la Unión Europea de dejar de importar gas y petróleo de Rusia socavan sin duda los flujos energéticos estables y hacen subir los precios de la energía. Y la Ley Lindsey Graham de Estados Unidos prevé la imposición por parte de este país de aranceles —aranceles masivos— a los países que importan productos energéticos.

¿Y qué hay de la guerra contra Irán? Sin duda, eso socava los flujos energéticos mundiales más que cualquier otra cosa, ¿no es así?

Por supuesto que sí. Pero, ¿significa eso que Trump pondrá fin a sus actos de agresión contra Irán? Una pregunta interesante, para la que no tengo una respuesta interesante. Puede que sí, o puede que no.

Solo Dios y Donald J. Trump conocen la respuesta.

La furia de Zelensky

Cuando Zelensky leyó esta declaración conjunta, debió de entrar en un estado de furia incontrolable. «¡Esto es increíble! ¡Es una traición a Ucrania, a Europa y el fin de la civilización cristiana en general!».

Si las palabras pudieran matar, los líderes de Rusia, China y Estados Unidos estarían ahora muertos y enterrados, pero como dice el refrán:

Los palos y las piedras pueden romperme los huesos,

pero las palabras nunca me harán daño.

Las sonoras maldiciones que resonaron por los pasillos de todas las cancillerías y redacciones de Europa, por desgracia, cayeron en saco roto.

Y los Tres Grandes continuaron al día siguiente como de costumbre.

¿Se logró algo?

Mientras volaba de regreso a Washington en el Air Force One, Trump elogió la reunión trilateral, calificándola de «un viaje magnífico y de gran trascendencia» en una publicación en las redes sociales.

Bueno, era de esperar que dijera eso, ¿no es así?

Por supuesto, como ya se dio cuenta Hamlet, las palabras sobre el papel no son más que eso: palabras sobre el papel. Y todos los acuerdos y tratados escritos del mundo no pueden determinar el curso exacto de los acontecimientos. Estos vienen determinados por los intereses, y solo por ellos. Y la prensa occidental cantaba una canción muy diferente.

En su cobertura de la reunión en China, las páginas de la prensa occidental se mostraron desdeñosas con todo el asunto y, en ocasiones, se adornaron con la más selecta variedad de insultos.

Su principal queja, como cabría esperar, es la acusación de que esta cumbre benefició sin duda alguna a Vladímir Putin.

Esto era totalmente cierto. Pero, en la práctica, ¿significaría eso que Zelenski dejará ahora de atacar las refinerías de petróleo rusas? ¿Convencerá a los europeos de que cesen sus actos agresivos contra Rusia? Las acciones tanto de los europeos como de Zelenski cuentan una historia opuesta.

Como mucho, le dará a Putin la excusa para llamar por teléfono al hombre de la Casa Blanca y decirle: «Mire, amigo mío. Esto no es lo que usted se inscribió a hacer en Shenzhen».

Y el presidente Trump suspirará y dirá: «Lo sé, Vladimir. Pero ¿qué puedo hacer?».

Las promesas de un mayor «diálogo» y el reconocimiento de que la guerra nuclear «nunca debe librarse» aportan un contenido mínimo más allá de la retórica.

Los estadounidenses y los rusos están inmersos en lo que equivale a una partida mortal de ajedrez, que se conoce con el nombre de negociación. En este complicado juego, los rusos tienen ahora todas las piezas clave y se están preparando para el jaque mate definitivo. Todo lo que significa la reunión de Shenzhen es que Putin acaba de ganar otra pieza.

¿Cambiará esto algo? Nada sustancial, sin duda, y es muy posible que no cambie nada en absoluto. Así pues, dejando de lado las palabras, analicemos los hechos del caso.

«Negociación»

Durante los últimos seis meses, los estadounidenses han intentado todo lo que estaba en su mano para obligar a los rusos a detener su avance en Ucrania. Pero han fracasado.

Lo único importante que cabe señalar aquí es que Rusia está ganando la guerra en Ucrania. Sus fuerzas avanzan de forma constante, pero implacable, tomando un punto estratégico tras otro.

Ya han conquistado prácticamente todo el Donbás, que era el objetivo inicial.

De todas las ciudades importantes que controlaban los ucranianos en el Donbás, solo quedan dos: Sloviansk y Kramatorsk. Y ahora están prácticamente rodeadas. Su caída es solo cuestión de tiempo.

Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan rápidamente en Zaporizhzhia y también en el norte, donde se encuentran en posición de amenazar no solo a Járkov, sino también a Sumy.

Y no hay nada que Occidente pueda hacer para detener esto. Ahora, lo único que pueden hacer es maldecir y lanzar insultos al enemigo, que no les presta la más mínima atención, sino que sigue avanzando y ganando.

En última instancia, las guerras no se ganan con palabras, sino con bombas y balas. No con conferencias ni resoluciones, sino con soldados y combatientes. Y esa guerra se está acercando rápidamente al punto de no retorno.

La prensa occidental se jacta de la supuesta destrucción del puente de Crimea. Es cierto que se han infligido algunos daños mediante repetidos ataques con drones. Sin duda, esto supone un revés para los rusos, pero no es en absoluto crítico y tiene poco o ningún efecto sobre la guerra en sí.

No puede decirse lo mismo de los ataques rusos contra los puentes que cruzan el río Dniéper, que se llevan a cabo de forma intensiva cada día. La destrucción de estos puentes dejaría a todas las fuerzas ucranianas en el Donbás aisladas del resto del país, que quedaría, en la práctica, dividido en dos.

Sin duda, se trata de una cuestión de vida o muerte para los ucranianos.

Todo esto lo saben los estrategas de Europa y EE. UU. Y está provocando un pánico que roza la histeria.

Escalada

Lejos de terminar, la guerra en Ucrania se está intensificando. Y la mayor parte de esa escalada se debe a las provocaciones de los ucranianos y sus aliados occidentales.

¿Qué significa todo esto? Esta pregunta nos lleva de vuelta a lo que comenté anteriormente sobre las divisiones dentro de Estados Unidos, en particular entre la CIA y el Pentágono.

Ratcliffe y la camarilla de la CIA se mostraron claramente indignados por las críticas de Colby a su querida guerra con drones. Pero, en lugar de tomarse en serio las críticas y extraer las conclusiones necesarias, han reaccionado pasando a la ofensiva.

Es un secreto a voces que, tras los ataques con drones contra Rusia lanzados por los ucranianos, se esconde la mano secreta de la CIA.

Esta organización, que opera en las sombras, pero que cuenta con un poder e influencia considerables en EE. UU., nunca se ha resignado a los intentos de Trump de alcanzar un acuerdo con Rusia.

Bajo el liderazgo del belicista John Ratcliffe, ha llevado a cabo el agresivo asalto con drones contra objetivos en el interior de Rusia con una determinación que roza el fanatismo.

Parece que, en su breve viaje a Moscú a principios de septiembre, el propósito de Ratcliffe no era buscar la paz, sino intimidar a Rusia con todo tipo de amenazas, a menos que cedieran a las exigencias occidentales de un alto el fuego.

Pero, lejos de intimidar a los rusos, estas amenazas solo sirvieron para enfurecerlos y endurecer su determinación. El señor Ratcliffe fue enviado de vuelta a casa sin que se le concediera siquiera una entrevista con Putin o con su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Su visita fue un fracaso ignominioso.

Provocaciones

De la intervención de Elbridge Colby en Bruselas se desprende claramente que una parte significativa de la Administración de Trump se opone ahora firmemente a la estrategia de Ratcliffe con los drones, que ha resultado ser un fracaso muy costoso.

Pero también está claro que la propia Administración está dividida sobre el tema, y que la CIA se siente envalentonada para continuar con sus actividades, independientemente de lo que Trump diga o haga.

Lejos de dejarse intimidar por los comentarios hostiles de Colby, está muy claro que Ratcliffe y la CIA tienen la intención de continuar con sus actividades, e incluso de acelerarlas. Algunos de los acontecimientos recientes, a los que se está dando una amplia cobertura en los medios de comunicación occidentales, nos proporcionan pruebas claras de ello.

En el espacio de unos pocos días, la prensa se ha llenado de informes y fotografías de un buque de guerra ruso que fue hundido en un ataque con drones en el puerto libio de Bengasi. Un buque mercante ruso, del que se alega que transportaba armas, también resultó dañado por drones ucranianos.

Sabemos que eran ucranianos por la sencilla razón de que los propios ucranianos han reivindicado la autoría. Pero aquí hay un misterio.

Libia está muy lejos de Ucrania, y es imposible que ningún dron o misil ucraniano pudiera alcanzar objetivos a tal distancia.

Además, no es tarea fácil alcanzar un objetivo lejano con un dron. Este tipo de ataques requieren un nivel muy elevado de competencia tecnológica, algo de lo que los ucranianos no disponen ni de lejos en la medida necesaria.

Por lo tanto, no cabe la menor duda de que recibieron información de inteligencia que sólo podía proceder de un país avanzado, y todas las pruebas apuntan a EE. UU.

Además, unos días antes, se informó de un ataque con drones contra un buque ruso que se dirigía al enclave ruso de Kaliningrado. En ese caso, el buque no se hundió, pero sufrió daños bastante graves.

Aún no disponemos de información sobre víctimas ni fallecidos, pero debe de haberlos habido en todos estos casos.

El misterio es: ¿cuál fue el propósito de estos ataques? En primer lugar, cabe señalar que todos ellos tuvieron lugar muy lejos del propio campo de batalla en Ucrania.

El odio de estas personas hacia Rusia y todo lo ruso está tan arraigado que no pueden pensar en otra cosa que no sea cómo atacar, herir, insultar, provocar y molestar a los rusos de cualquier forma posible, con la esperanza de provocar una reacción violenta que les sirva de excusa para desencadenar una guerra a mayor escala, sin importarles las consecuencias para toda la raza humana.

Con estas últimas acciones han dicho, sin rodeos: «Ustedes afirman que nuestros drones son inútiles y no surten efecto. Ahora ya ven lo equivocados que están. ¡Fíjense en lo que podemos hacer con nuestros drones!».

El argumento es tan simple que raya en lo infantil. Es sorprendente lo infantiles que pueden llegar a ser algunos de estos supuestos «guerreros de la Guerra Fría». Pero esta mentalidad infantil presente en las mentes de hombres que tienen a su disposición los medios de destrucción más aterradores es un motivo de profunda reflexión.

Personas como Ratcliffe nunca se detendrán. De hecho, ahora podemos esperar más de lo mismo. Hasta ahora, los rusos han respondido de forma muy mesurada. La razón es que, a diferencia de sus colegas al otro lado del Atlántico, aún no han perdido el sentido común.

Entienden perfectamente lo que está sucediendo y no tienen intención alguna de responder a las provocaciones. ¿Por qué deberían hacerlo, en efecto?

Desde un punto de vista estrictamente militar, este tipo de maniobra (porque de eso se trata) carece por completo de sentido. Los ataques con drones son costosos y deberían servir para algún propósito útil en el campo de batalla. Pero este no es el caso aquí.

No han tenido ningún efecto en la guerra de Ucrania en absoluto. Tampoco han tenido ningún efecto significativo en la economía rusa, y el ejército y la marina rusos son lo suficientemente grandes como para soportar unas cuantas pérdidas, como estas, sin que ello tenga consecuencias graves.

El único valor que podrían haber tenido es un impulso propagandístico temporal. Pero eso solo duraría un par de días. Por el contrario, los rusos, sin duda, se vengarán en el momento y el lugar que ellos elijan.

Habrá un precio que pagar. Y puede estar seguro de que será mucho más elevado que los costes en los que se ha incurrido.

Crisis en Ucrania

A pesar de las enormes cantidades de dinero que se le han enviado tanto desde Europa como desde EE. UU., Ucrania tiene ahora una deuda enorme e insostenible.

Ya no dispone de dinero suficiente, no solo para continuar la guerra, sino ni siquiera para pagar las facturas de su mantenimiento básico.

Zelensky es un hombre con un olfato muy agudo para el dinero. Tras observar con satisfacción la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., tiene previsto volver a Washington para persuadir al Congreso de que le entregue aún más dinero para su cuidado.

Pero que se le concedan sus deseos bien podría ser otra cuestión. Estados Unidos también sufre el lastre de una deuda colosal. Además, dadas las enormes cantidades de dinero que ya se han vertido en el agujero negro de Ucrania, es muy posible que ni siquiera los demócratas —a pesar de toda su retórica proucraniana— se vean favorablemente impresionados por las interminables insistencias financieras del hombrecillo de Kiev.

Además, está el pequeño asunto de los persistentes rumores sobre corrupción, que ahora son de dominio público debido a la creciente cobertura mediática, tanto en la propia Ucrania como en EE. UU.

No existe una cifra total combinada del dinero enviado desde Occidente, pero las cantidades deben de ser absolutamente enormes.

Si tomamos solo una estimación de Estados Unidos, esta ascendía a unos 115 400 millones de euros en asignaciones de ayuda bilateral a fecha de 31 de agosto de 2026. Y es obvio que se trata de una subestimación considerable de la cantidad real de que se trata.

Cabe plantearse con razón la siguiente pregunta: ¿adónde ha ido a parar todo este dinero? ¿Y por qué, tras todo este tiempo y gasto, Ucrania está en bancarrota?

El agujero negro ucraniano

Se supone que a Ucrania le quedan 45 000 millones de euros del préstamo de 90 000 millones que la Unión Europea le concedió en diciembre del año pasado. Pero incluso si ese fuera el caso (lo cual es dudoso), al ritmo al que el Gobierno está gastando el dinero, Ucrania pronto se quedará sin esos fondos.

Y Zelensky vuelve a pedir más. Creo que su última petición es de 40 000 millones de euros solo de la UE.

Y teniendo en cuenta que la propia UE está endeudada por valor de un billón de euros, y dado que sus líderes no han logrado incautar los activos rusos congelados, surge la pregunta: ¿de dónde procede todo este dinero?

Solo puede proceder de exprimir a los contribuyentes europeos, recortando el gasto público en colegios, hospitales, carreteras y pensiones —que se consideran un «derroche»— y aumentando el gasto en defensa, que se considera «necesario». Esto permite destinar miles de millones más a las manos siempre abiertas del Sr. Zelensky.

Zelensky necesita un flujo constante de fondos para satisfacer el apetito voraz de la camarilla gobernante y de los oligarcas ucranianos que constituyen la base de su apoyo. Y sabe que, si la guerra termina, el flujo de fondos se detendrá.

Por lo tanto, son necesarias dos cosas: 1) Mantener la guerra en marcha. 2) Convencer a la opinión pública de que Ucrania está ganando la guerra y lucha en nuestro nombre, para defendernos de los malvados rusos, que desean conquistarnos y someternos a todos.

Por lo tanto, que los ucranianos son los buenos y los rusos son los malos. Y que lo único que se necesita es una inyección de fondos y nuevos envíos de armas para lograr una victoria instantánea y completa sobre las fuerzas del mal.

Todo esto fue el tema que repitieron con tediosa monotonía los participantes en la reunión de la coalición de los belicistas.

Un excelente ejemplo de esta clase en particular es el secretario de Defensa laborista británico, Wes Streeting, quien informó con orgullo a los delegados reunidos de que el Reino Unido fue el primer país en imponer sanciones a los diez principales productores de petróleo de Rusia, y añadió que:

«Ucrania es la primera línea de defensa de la libertad en todo el mundo. El Reino Unido apoyará a nuestros amigos ucranianos durante todo el tiempo que sea necesario, mientras resisten valientemente la invasión bárbara e ilegal de Putin».

El mes pasado, con motivo de la presentación de los presupuestos, el primer ministro y el ministro de Hacienda anunciaron también más de 10 000 millones de libras en ayuda financiera adicional para Ucrania, además del compromiso permanente del Reino Unido de destinar 3 000 millones de libras al año en asistencia militar.

Esto ocurre en un momento en el que el Reino Unido está muy endeudado y se enfrenta a la perspectiva de profundos recortes en el gasto social, al mismo tiempo que el Gobierno se ha comprometido públicamente a aumentar el gasto en armamento.

Los últimos anuncios de recortar las prestaciones a los jóvenes y también de «reformar» las prestaciones a las personas enfermas y con discapacidad indican claramente la dirección que están tomando las cosas.

No hay dinero para los ancianos, los enfermos, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas sin hogar ni para los millones de ciudadanos británicos que luchan por mantenerse calientes, mientras que a las grandes empresas energéticas se les permite embolsarse enormes beneficios, incluso cuando los precios internacionales del petróleo están empezando a bajar.

En resumen, no hay dinero para beneficiar al pueblo británico. Pero sí hay siempre unos cuantos miles de millones cuidadosamente apartados para enviarlos al agujero negro de Ucrania.

¡Vienen los rusos!

Pero, ¿cómo es posible que los líderes políticos europeos convenzan a la población de la necesidad de aceptar una política tan descabellada?

La respuesta la dio hace mucho tiempo el ministro de propaganda de Hitler, Josef Goebbels, quien afirmó que, si se cuenta una mentira, debe ser una gran mentira —una mentira tan monstruosa que resulte difícil de creer—. Pero si se repite día tras día, la gente acabará creyéndola.

Y eso es totalmente cierto. Como resultado de un aluvión constante de mentiras, se induce al público a creer cosas que carecen por completo de fundamento en la realidad.

Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la cobertura de la guerra de Ucrania. En los últimos meses, se ha avivado deliberadamente en Europa una atmósfera de histeria bélica. Día tras día, los medios de comunicación repiten la misma letanía de pesadilla: «¡Debemos prepararnos para la guerra! ¡Vienen los rusos! ¡Vienen los rusos!».

A los ciudadanos europeos se les dice que, en cualquier momento, buques de guerra rusos navegarán por el Támesis para abrir fuego contra el Palacio de Buckingham, o por el Sena para derribar la Torre Eiffel.

Desde toda Europa llegan informes alarmantes sobre drones rusos que sobrevuelan aeropuertos en Dinamarca, Alemania, Suecia o Gran Bretaña —o en cualquier otro lugar—.

Lo extraño es que, aunque estos supuestos informes se repiten constantemente, nunca se presenta ni una sola prueba. Y en la medida en que se ha llevado a cabo alguna investigación seria, nunca ha arrojado ningún resultado de ese tipo.

Sin embargo, se repiten las mismas historias. Ahora es una cuestión de simple matemática. Si sumamos diez veces cero, el resultado sigue siendo cero. Pero lo que es cierto en matemáticas, no lo es en propaganda.

De hecho, no hay ni una pizca de verdad en todo este miserable cuento de hadas. No existe ni una pizca de prueba de que Rusia tenga la intención de atacar a ningún país de la OTAN —salvo si actúa en defensa propia al ser atacada por la OTAN—.

¿Qué interés podrían tener los rusos en invadir un país como Gran Bretaña? Solo tendrían que pagar las enormes facturas que hemos acumulado, financiar un Servicio Nacional de Salud en quiebra, reparar millones de baches en nuestras carreteras…

Creo que los rusos tienen mejores formas de emplear su dinero. Y cualquier gobierno serio en Gran Bretaña también encontraría mejores formas de emplear su dinero que malgastarlo en una guerra en Ucrania que ya se ha perdido, o pagar miles de millones de libras para proporcionar nuevos juguetes con los que jueguen los generales, mientras Gran Bretaña —un país que en su día fue orgulloso— se hunde cada vez más en el fango que ella misma ha creado.

La destrucción de Ucrania

A Volodymyr Zelensky siempre se le presenta como un ejemplo brillante de héroe nacional de Ucrania. Sin embargo, paradójicamente, se cuida mucho de no estar presente en Kiev estos días. De hecho, es difícil saber dónde aparecerá a continuación. Se encuentra en una gira permanente por las capitales occidentales, donde se le agasaja, se le abraza ante las cámaras y se le agasaja con banquetes en los mejores hoteles.

Un periodista ucraniano comentó irónicamente que corría el rumor de que el presidente estaba planeando una visita oficial a Kiev. Pero el peligro de que eso ocurra es mínimo. Él, al menos, está a salvo, cómodo y abrigado.

Este repugnante espectáculo se exhibe ante el público de Ucrania, donde sus desafortunados compatriotas se quedan tiritando en apartamentos oscuros y fríos, mientras el estruendo de las bombas y los misiles rusos se hace cada vez más fuerte.

Pero, ¿a quién le importan? Desde luego, no a Zelensky, para quien la continuación de la guerra es necesaria, no solo para salvar su carrera política, sino sobre todo para mantener el negocio altamente rentable en que se ha convertido desde hace tiempo para la camarilla gobernante de Kiev.

Y menos aún es motivo de preocupación para esos hipócritas de Occidente que enmascaran su repugnante cinismo tras el falso disfraz de ser «amigos de Ucrania».

La insensibilidad de estas damas y señores quedó claramente al descubierto en las declaraciones de Richard Black, exsenador estadounidense, quien dejó escapar la verdad al afirmar:

«No nos importa cuántos ucranianos mueran. Cuántas mujeres, niños, civiles o militares mueran. Es como un partido de fútbol importante, y queremos ganar».

Estas palabras nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre las verdaderas intenciones del imperialismo occidental con respecto a Ucrania. Para los belicistas de Washington, Londres y Berlín, cuanto más tiempo continúe esta matanza sin sentido, mejor, ya que todo ello contribuye a debilitar a Rusia.

Están dispuestos a «luchar hasta el último ucraniano», siempre y cuando ellos mismos se mantengan a salvo, al margen de todo ello.

Por desgracia para ellos, un número cada vez mayor de ucranianos demuestra que no están precisamente deseosos de desempeñar el papel de «el último ucraniano».

En las ciudades ucranianas, las fuerzas especiales persiguen a los reclutas, acechando a la salida de discotecas y bares para detener a cualquier joven en edad de alistamiento. Se les golpea y se les empuja al interior de vehículos que les esperan, y en muy poco tiempo se ven enviados al frente, del que solo unos pocos regresan con vida.

No es de extrañar que tanta gente esté huyendo del país, que tantos soldados ucranianos estén desertando y que las fuerzas ucranianas se vean reducidas constantemente en número para hacer frente a las abrumadoras fuerzas rusas.

Pero a los autodenominados «amigos de Ucrania» en Europa y Estados Unidos no les interesa nada de esto. Siguen insistiendo en enviar grandes sumas de dinero y suministros de armas con el fin de prolongar esta matanza sin sentido.

Con este fin, cada vez más miles de millones se vierten en el agujero negro que es Ucrania. Sin embargo, el apoyo a esta locura se está agotando rápidamente a ambos lados del Atlántico. Su respaldo a la guerra no tiene nada que ver con el patriotismo, la defensa de las naciones pequeñas, la democracia o los derechos humanos. Solo con los motivos más cínicos de la codicia y el interés propio.

Con amigos como estos, los ucranianos realmente no necesitan enemigos.

Se dice que, durante la cumbre de Anchorage entre Putin y Trump, se llegó a un acuerdo que, en esencia, preveía la pérdida de una determinada extensión de territorio (básicamente, el Donbás y Crimea) a cambio de la paz.

Al parecer, Trump aceptó inicialmente esta propuesta, o algo por el estilo (los detalles nunca se han hecho públicos), pero, bajo la presión de Zelenski y de los europeos, cambió de opinión y toda la idea quedó descartada.

Como resultado, la guerra continuó, Rusia siguió avanzando, mientras que Ucrania se ha visto reducida a una posición mucho más débil, lo que a la larga podría significar no solo una reducción de su territorio, sino la desaparición de Ucrania como nación independiente.

La tan cacareada política de «apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario» y luchar hasta el último ucraniano ha acabado provocando la ruina total de Ucrania.

Su pueblo, tan castigado, resulta haber sido un mero títere del imperialismo estadounidense. Ha sido sacrificado como peones indefensos en un cínico juego de política de grandes potencias.

En palabras del gran historiador romano Tácito:

«Y cuando han creado un páramo, lo llaman paz».