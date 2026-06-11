Canadá: El separatismo en Alberta: ¿qué significa?

El 19 de octubre, los habitantes de Alberta participarán en un referéndum para decidir si se convoca un referéndum sobre la separación. Esta pregunta confusa ha enfurecido tanto a los separatistas de línea dura como a los federalistas acérrimos.

[Publicado originalmente en marxist.ca]

Pero bajo la confusión procedimental se esconde una crisis más profunda. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Se separará realmente Alberta? ¿Y cuál es la respuesta comunista?

Una década de declive

Para entender el auge del separatismo, primero debemos entender el colapso económico de 2014.

Alberta depende en gran medida de la explotación de petróleo y gas. Esto significa que las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un efecto enorme en la provincia, lo que resulta en una prosperidad vertiginosa o en despidos masivos.

A principios de la década de 2000, los precios del petróleo subieron a máximos históricos. Esto condujo a una auténtica bonanza en la que fluyeron cientos de miles de millones de dólares. Alberta era una tierra de leche y miel con el PIB per cápita más alto del país.

Pero cuando los estadounidenses comenzaron a extraer petróleo mediante fracking en la década de 2010, saturaron el mercado y hundieron los precios. Esto fue particularmente perjudicial para la economía de Alberta, que extrae petróleo de arenas bituminosas, un procedimiento mucho más costoso.

Cien mil trabajadores fueron despedidos entre 2014 y 2017, casi un tercio de todos los empleos en el sector energético. Desde 2014, el ingreso real disponible per cápita de la provincia ha caído un 13 por ciento en promedio, el descenso más pronunciado de todo el país.

Esta catástrofe económica ha tenido efectos de gran alcance en la conciencia de todas las clases sociales. Este es el terreno en el que florecen los movimientos antisistema, tanto de izquierda como de derecha.

El fracaso del NDP

La ira provocada por la crisis encontró su expresión inicial en la primera victoria electoral del NDP de Alberta en 2015. Los trabajadores acudieron en masa al partido, que pasó del 10 por ciento a más del 40 por ciento de los votos.

La dinastía de 44 años del Partido Conservador Progresista (PC) llegó a su fin y la clase trabajadora estaba eufórica. El NDP de Rachel Notley defendía un aumento del salario mínimo y prometía una revisión de las regalías que pagan las empresas petroleras.

Pero la elección del NDP sumió a la clase dominante en el pánico. Todo el establishment político de Alberta ejerció una presión masiva sobre el NDP. Su mensaje era claro: ¡no toquen las ganancias del petróleo y el gas!

El NDP capituló ante la presión corporativa. No aumentaron las regalías petroleras y, como resultado, implementaron una congelación salarial en el sector público porque el gobierno andaba corto de dinero. Incluso ofrecieron subsidios a las empresas petroleras y de gas.

Así se desperdició una enorme oportunidad. La negativa a llevar la lucha a los jefes petroleros debilitó a la izquierda y al movimiento obrero, y creó un terreno fértil para que floreciera el populismo de derecha.

Los locos han tomado el manicomio

En 2017, el fracturado movimiento conservador se reunificó, creando el Partido Conservador Unido (UCP). Pero fue un matrimonio infeliz entre conservadores del establishment y populistas rurales.

El primer líder del UCP, y predecesor de Danielle Smith, fue el conservador del establishment Jason Kenney. Tras tomar el poder en 2019, aprobó toda una serie de leyes antisindicales e impuso brutales medidas de austeridad.

Los líderes sindicales, en lugar de contraatacar en las calles y en los piquetes, rehuían la confrontación directa y adoptaron la estrategia de esperar hasta las próximas elecciones. Esto resultó ser fatal. Al igual que con la negativa del NDP a enfrentarse a los magnates petroleros, la iniciativa pasó a manos de la derecha.

La ira masiva contra Kenney se expresó en un golpe interno contra él dentro de la UCP. Una facción populista de derecha representada por el movimiento Take Back Alberta respaldó a Danielle Smith como líder. Al describir este momento, Kenney dijo que «los locos han tomado el manicomio».

Mientras que una UCP liderada por Kenney se encaminaba hacia una derrota segura, el populismo de las praderas de Smith cambió por completo el juego.

La alienación del oeste —el sentimiento de que «el oeste» es una idea de último momento en los cálculos de los políticos del este, más densamente poblado— ha estado muy extendida desde la creación de Canadá. Cuando la economía estaba en auge, esto era relativamente fácil de olvidar. Pero a medida que la economía entró en una profunda crisis, esta línea de fractura resurgió con toda su fuerza.

Smith dirigió hábilmente la ira legítima derivada del colapso de las condiciones de vida, alejándola de su gobierno y dirigiéndola hacia Ottawa.

¿Se separará Alberta?

Smith simplemente quiere utilizar la amenaza de la separación para arrancar concesiones a Ottawa. Ha amenazado con una «crisis de unidad nacional» a menos que los magnates del petróleo consigan otro oleoducto hacia la costa oeste. Pero este es un juego peligroso. Ahora ha desatado un monstruo que escapa a su control.

Aunque Smith firmó un memorando de entendimiento con Carney sobre la construcción de un nuevo oleoducto, sus seguidores han perdido toda fe en Canadá. Incluso fue abucheada en la convención del UCP el año pasado y los separatistas arrasaron en las elecciones para los puestos ejecutivos.

La «lunática» original se ha convertido ahora en la administradora responsable, evitando que los nuevos lunáticos se hagan con el control del manicomio. Smith ha reconocido claramente que las cosas han ido demasiado lejos. Esto explica por qué planteó una pregunta tan enrevesada:

Como era de esperarse, la mayoría de la gente considera que esta es una pregunta confusa y Smith ha perdido popularidad a raíz de ello.

Aunque parece que la gente votará a favor de permanecer en el referéndum del 19 de octubre, esto no será el fin de los problemas de Smith. Los separatistas, que la catapultaron al poder, se sienten traicionados. David Parker, fundador de Take Back Alberta, dijo: «Danielle Smith ha traicionado a su base. Es hora de un nuevo líder».

No está claro cuánto tiempo podrá Smith mantener las riendas. Pero un probable punto de inflexión será la convención del UCP a finales de este año.

Smith, que sabe que las cosas han ido demasiado lejos, ha comenzado a hacer campaña a favor de permanecer en Canadá. Esto ha tomado la forma de alarmismo sobre el costo proyectado de abandonar la federación canadiense, alegando que costará más de $400 mil millones.

Todo esto conducirá bien a una toma de control separatista del UCP o a una división en el movimiento conservador. Pero esto último es algo que ninguna de las partes desea, ya que lo más probable es que condujera a otro gobierno del NDP.

Mientras tanto, siempre existe la posibilidad de que la gente vote a favor de celebrar un referéndum vinculante. Las encuestas muestran que el 60 por ciento votaría a favor de permanecer en Canadá, lo cual no es una mayoría insuperable. Los precedentes históricos también sugieren que el apoyo a la independencia tiende a aumentar en el período previo a los referéndums.

Si la gente vota a favor de celebrar un referéndum de separación, se abriría una nueva caja de Pandora. Como demostró el referéndum del Brexit, la ira contra el establishment puede expresarse fácilmente en un voto a favor de la separación. Alberta es la cuarta provincia más poblada de Canadá y la tercera que más contribuye al PIB; si Alberta se fuera, plantearía serias dudas sobre la viabilidad de Canadá como Estado-nación.

Por supuesto, la clase dominante y el gobierno federal tienen muchas formas de detener un referéndum, incluso en caso de que este tenga éxito. Pero nada de esto augura nada bueno para la clase dominante canadiense, que podría enfrentarse a una prolongada crisis constitucional en el peor momento posible.

Cómo no contraatacar

La perspectiva de que Alberta se separe ha conmocionado a mucha gente en todo el país. Esto se ve amplificado por el hecho de que el movimiento está liderado por algunos de los demagogos de derecha más desquiciados que se puedan imaginar. Por ejemplo, David Parker es un nacionalista cristiano libertario que cree en la privatización de la salud y la educación y en la abolición total de los sindicatos.

En respuesta, el NDP y los líderes sindicales se han unido a los conservadores del establishment y a los liberales para «Hacer de Alberta Canadá de nuevo.» Apoyaron la petición «Forever Canadian» (Canadienses para siempre) lanzada por el exviceprimer ministro conservador progresista Thomas Lukaszuk. El sindicato de enfermeras y la AFL incluso financiaron la iniciativa.

El 13 de mayo, un juez desestimó la petición separatista. La justificación fue que el gobierno provincial no consultó a las Primeras Naciones, que podrían verse afectadas negativamente por un posible referéndum de separación que saliera adelante.

Todas las fuerzas del establishment, así como gran parte de la izquierda, aplaudieron esta decisión. Carney también se pronunció diciendo que un referéndum de separación tendría que acatar la Ley de Claridad —una ley antidemocrática promulgada tras el referéndum de Quebec de 1995— que deja en manos del Parlamento canadiense la decisión de qué es una «mayoría clara».

Todo esto tiene consecuencias reaccionarias, ya que permite a los separatistas presentarse como luchadores por la libertad oprimidos. Bloqueados por jueces no elegidos, amenazados con que Carney les quite su poder de decisión y tachados de antidemocráticos por todo el establishment, ¡y todo por querer poder votar!

La cuestión de la democracia llega al corazón de uno de los aspectos más potentes de la alienación del oeste, que es que la gente se siente excluida del proceso político. El hecho es que la gente común se siente excluida del proceso porque lo está.

Pueden votar cada cuatro años, pero luego todo queda en manos de los «expertos» en Ottawa. Los votos de la gente del oeste no parecen importar mucho, ya que las elecciones se deciden en las zonas densamente pobladas de Quebec y Ontario.

En lugar de intentar unirse al establishment para bloquear el referéndum, los comunistas señalan que bajo el capitalismo no puede haber una democracia genuina. La verdadera democracia solo es posible extendiendo la toma de decisiones democrática a la esfera económica. Esta es la única verdadera manera de tener control sobre nuestras vidas y la única forma real de garantizar que los frutos de nuestro trabajo no sean desviados por alguna camarilla de capitalistas o burócratas no elegidos.

La respuesta comunista

Los separatistas afirman que la gente está siendo estafada y esto resuena porque están siendo estafados. El problema es que los separatistas están totalmente equivocados sobre quién está explotando a los trabajadores de Alberta.

La gente no luchará para mantener el statu quo, que empeora día a día. En Alberta específicamente, muy pocas personas estarán motivadas para luchar del lado de Ottawa.

Los líderes separatistas mantienen su apoyo porque afirman luchar por los trabajadores de Alberta contra las «élites del este». De hecho, han teorizado que la diferencia esencial entre el este y el oeste es que los occidentales son «constructores y proveedores», mientras que los orientales son «aprovechados y parásitos».

Solo podemos luchar contra esta retórica demostrando que hay «aprovechados y parásitos» en todas y cada una de las provincias, incluida Alberta. Hay una clase definida que domina la economía de todo el país: la clase capitalista. Estas personas son la razón por la que las cosas se han puesto tan mal en Alberta, al igual que en el resto del país.

De hecho, tras la caída del petróleo en 2014, las empresas petroleras y de gas reestructuraron sus operaciones. Esto les permitió producir un número récord de barriles con menos trabajadores. Entre 2021 y 2023, las ganancias de las empresas petroleras alcanzaron los 135,2 mil millones de dólares, superando con creces los 64,2 mil millones obtenidos en el apogeo del auge entre 2011 y 2014.

Un factor que contribuyó a estas ganancias fue que Jason Kenney redujo la tasa del impuesto de sociedades del 12 al 8 por ciento en 2019. Pero esto no creó ningún empleo. El argumento conservador habitual de que lo que es bueno para los capitalistas del petróleo y el gas es bueno para la clase trabajadora ha quedado desmentido en la práctica.

No hace falta decir que los comunistas se oponen a que Alberta se separe bajo el liderazgo de estos libertarios de derecha. Sin duda, eso sería una pesadilla para la clase trabajadora.

Pero no podemos luchar contra esto uniéndonos a los conservadores y liberales del establishment, ya que estos utilizan todo tipo de medidas antidemocráticas para intentar bloquear el referéndum.

Debemos luchar por la unidad, pero ¿unidad con quién? «¡Trabajadores del mundo, uníos!» ha sido un lema del movimiento obrero desde el Manifiesto Comunista. En Canadá, esto es más relevante que nunca, ya que la federación fracturada se está desmoronando.

Pero unir a la clase trabajadora de diversas provincias con industrias divergentes y en competencia nunca podrá hacerse sobre una base liberal o reformista que acepte el derecho de los capitalistas a ser dueños de la industria.

Esto solo se puede lograr con un programa socialista. Uno que defienda la expropiación de los capitalistas del petróleo y el gas y que ponga la industria y sus enormes ganancias bajo el control no del gobierno federal, sino de la clase trabajadora en su conjunto. Solo así podremos emprender un desarrollo armonioso de la economía que no sea presa de las fluctuaciones del mercado mundial.